Швейцария: Суперлига 2021-2022
2:2
Конец матча
Стадион: Стад де Суиз
1:0
8' ГолСибачо Жордан
2:0
10' ГолМамбимби Феликс
2:1
41' ГолБурч Марко
52' Желтая карточкаЭлиа Мешак
77' Желтая карточкаРидер Фабиан
2:2
85' ГолДрэгер Мохамед
90' Желтая карточкаГарсия Улиссес
Ход матча
8'
10'
2:0
41'
2:1
52'
77'
85'
2:2
90'
Статистика матча
-
13 Удары по воротам 2
-
7 Удары в створ 7
-
12 Угловые 2
-
0 Офсайды 1
-
14 Нарушения правил 10
-
48 Владение мячом, % 52
27
Lewin
Blum
25
Лефор
Жордан
15
Элиа
Мешак
46
Бурч
Марко
30
Яшари
Ардон
20
Чумич
Никола
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Lewin BlumЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Лефор ЖорданЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Элиа МешакНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
23 Аменда ОрельЗащитник
-
20 Ниассе ШейхПолузащитник
- Полузащитник
-
13 Нгамале МумиПолузащитник
-
32 Ридер ФабианПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Вагнер Давид
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
46 Бурч МаркоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
30 Яшари АрдонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Чумич НиколаНападающий
- Запасные игроки
-
90 Васич ВасоВратарь
-
17 Гретер СимонЗащитник
-
16 Ташар ВаролПолузащитник
-
15 Шульц МарвинПолузащитник
- Полузащитник
-
31 Эмини ЛорикПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
71 Luca Jaquez
-
Главный тренер: Фрик Марио
История личных встреч
Янг Бойз
Люцерн
39 матчей
87.2%
12.8%
34 победы 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
59%
30.8%
10.2%
23 победы 12 ничьих 0 побед
Второй тайм
59%
20.5%
20.5%
23 победы 8 ничьих 0 побед
19 матчей
36.8%
63.2%
0 побед 7 ничьих 12 побед
Первый тайм
42.1%
57.9%
0 побед 8 ничьих 15 побед
Второй тайм
63.2%
36.8%
0 побед 12 ничьих 15 побед
58 матчей
58.6%
20.7%
20.7%
34 победы 12 ничьих 12 побед
Первый тайм
39.7%
34.5%
25.8%
23 победы 20 ничьих 15 побед
Второй тайм
39.7%
34.5%
25.8%
23 победы 20 ничьих 15 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Янг Бойз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сибачо Жордан
|16 (3)
|0.64
|Фасснахт Кристиан
|9
|0.36
|Канга Вилфрид
|8
|0.32
|Элиа Мешак
|6
|0.24
|Нгамале Муми
|4 (2)
|0.16
|Мамбимби Феликс
|3
|0.12
|Ридер Фабиан
|2
|0.08
|Эбишер Мишель
|2
|0.08
|Сулеймани Миралем
|1
|0.04
|Гарсия Улиссес
|1
|0.04
|Хефти Сильван
|1
|0.04
|Сьерро Венсан
|1
|0.04
|Али Мохамед
|1
|0.04
|Фернандес Эдимилсон
|0
|0
|Мартинс Кристофер
|0
|0
|Lewin Blum
|0
|0
Люцерн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Угриниц Филип
|4
|0.16
|Ндиайе Ибраима
|3
|0.12
|Соргич Деян
|3 (1)
|0.12
|Дрэгер Мохамед
|2
|0.08
|Сидлер Сильван
|2
|0.08
|Чумич Никола
|2
|0.08
|Шюрпф Паскаль
|2
|0.08
|Бурч Марко
|1
|0.04
|Шульц Марвин
|1 (1)
|0.04
|Квасина Марко
|1
|0.04
|Ташар Варол
|1
|0.04
|Верманн Йорди
|1
|0.04
|Эмини Лорик
|1 (1)
|0.04
|Кампо Самуэле
|0
|0
|Гентнер Кристиан
|0
|0
|Фрыдек Мартин
|0
|0
|Домгени Давид
|0
|0
|Яшари Ардон
|0
|0
Карточки
Янг Бойз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мартинс Кристофер
|4
|2
|Лаупер Сандро
|6
|0
|Зесигер Седрик
|6
|0
|Гарсия Улиссес
|4
|1
|Сьерро Венсан
|5
|0
|Нгамале Муми
|5
|0
|Али Мохамед
|5
|0
|Эбишер Мишель
|4
|0
|Ридер Фабиан
|4
|0
|Масейрас Кентен
|2
|1
|Лефор Жордан
|2
|0
|Элиа Мешак
|2
|0
|Сулеймани Миралем
|1
|0
|Фернандес Эдимилсон
|1
|0
|Фон Балльмоос Давид
|1
|0
|Фасснахт Кристиан
|1
|0
|Шпильман Марвин
|1
|0
|Бюрги Николас
|1
|0
|Мамбимби Феликс
|1
|0
|Ниассе Шейх
|1
|0
Люцерн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шульц Марвин
|7
|2
|Угриниц Филип
|7
|0
|Ташар Варол
|4
|1
|Чумич Никола
|3
|1
|Ндиайе Ибраима
|4
|0
|Соргич Деян
|3
|0
|Фаркаш Патрик
|3
|0
|Верманн Йорди
|3
|0
|Эмини Лорик
|3
|0
|Яшари Ардон
|3
|0
|Гентнер Кристиан
|2
|0
|Симани Денис
|2
|0
|Мюллер Мариус
|2
|0
|Сидлер Сильван
|2
|0
|Бурч Марко
|2
|0
|Шюрпф Паскаль
|1
|0
|Фрыдек Мартин
|1
|0
|Гретер Симон
|1
|0
|Дрэгер Мохамед
|1
|0
|Кампо Самуэле
|1
|0
|Абубакар-Анкра Асума
|1
|0
|Домгени Давид
|1
|0
|Алунга Иван
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
27
15
9 В 1-м тайме 5
18 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 2
13 Не забивали 13
5
19%
2
13%
1-15
2
7%
1
7%
16-30
2
7%
2
13%
31-45
3
11%
0
0%
46-60
7
26%
2
13%
61-75
8
30%
30%
8
53%
76-90
Пропущено
16
24
9 В 1-м тайме 17
7 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 11
10 Не пропускали 13
1
6%
9
38%
1-15
5
31%
4
17%
16-30
3
19%
4
17%
31-45
1
6%
2
8%
46-60
2
13%
2
8%
61-75
4
25%
3
13%
76-90
Забито
29
12
10 В 1-м тайме 6
19 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 4
16 Не забивали 17
2
7%
2
17%
1-15
4
14%
3
25%
16-30
4
14%
1
8%
31-45
8
28%
3
25%
46-60
5
17%
2
17%
61-75
6
21%
1
8%
76-90
Пропущено
17
23
6 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 10
2
12%
3
13%
1-15
3
18%
3
13%
16-30
1
6%
4
17%
31-45
3
18%
5
22%
46-60
2
12%
4
17%
61-75
6
35%
4
17%
76-90
Забито
56
27
19 В 1-м тайме 11
37 Во 2-м тайме 16
14 Забивали первыми 6
4 Не забивали 5
7
13%
4
15%
1-15
6
11%
4
15%
16-30
6
11%
3
11%
31-45
11
20%
3
11%
46-60
12
21%
4
15%
61-75
14
25%
9
33%
76-90
Пропущено
33
47
15 В 1-м тайме 27
18 Во 2-м тайме 20
10 Пропускали первыми 19
20 Не пропускали 23
3
9%
12
26%
1-15
8
24%
7
15%
16-30
4
12%
8
17%
31-45
4
12%
7
15%
46-60
4
12%
6
13%
61-75
10
30%
7
15%
76-90
Результаты последних матчей
Янг Бойз
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Серветт - Янг Бойз 1:0 Янг Бойз - Сьон 3:1 Грасcхоппер - Янг Бойз 2:2 Янг Бойз - Базель 3:1
Санкт-Галлен - Янг Бойз 3:3 Янг Бойз - Лугано 1:0 Янг Бойз - Лозанна-Спорт 3:1 Янг Бойз - Сьон 6:0 Янг Бойз - Грасcхоппер 5:2 Янг Бойз - Серветт 4:2 Янг Бойз - Тун 6:1 Лугано - Янг Бойз 0:5 Янг Бойз - Базель 1:1 Янг Бойз - Сьон 4:3 Манчестер Юнайтед - Янг Бойз 1:1 Янг Бойз - Серветт 1:2 Янг Бойз - Лугано 3:1 Цюрих - Янг Бойз 1:0 Янг Бойз - Аталанта 3:3 Грасcхоппер - Янг Бойз 1:1
Люцерн
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Люцерн - Цюрих 0:2 Лозанна-Спорт - Люцерн 1:2 Серветт - Люцерн 1:1 Люцерн - Сьон 1:0
Biel/Bienne - Люцерн 0:5 Лугано - Люцерн 2:1 Люцерн - Базель 0:3 Люцерн - Альтах 2:2 Люцерн - Винтертур 0:1 Кринс - Люцерн 2:1 Люцерн - Серветт 0:2 Грасcхоппер - Люцерн 1:1 Цюрих - Люцерн 4:0 Люцерн - Базель 1:3 Лугано - Люцерн 3:1 Люцерн - Сьон 0:1 Лозанна-Спорт - Люцерн 1:1 Шаффхаузен - Люцерн 0:2 Люцерн - Санкт-Галлен 2:0 Янг Бойз - Люцерн 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Цюрих
|24
|17
|5
|2
|57 - 30
|56
|2.
|Янг Бойз
|25
|12
|8
|5
|57 - 32
|44
|3.
|Базель
|24
|10
|11
|3
|52 - 31
|41
|4.
|Лугано
|24
|12
|3
|9
|31 - 32
|39
|5.
|Серветт
|24
|9
|5
|10
|36 - 42
|32
|6.
|Санкт-Галлен
|24
|8
|6
|10
|41 - 46
|30
|7.
|Сьон
|24
|8
|5
|11
|32 - 43
|29
|8.
|Грасcхоппер
|24
|6
|9
|9
|38 - 37
|27
|9.
|Люцерн
|25
|3
|10
|12
|27 - 47
|19
|10.
|Лозанна-Спорт
|24
|2
|6
|16
|20 - 51
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Цюрих
|12
|10
|2
|0
|33 - 12
|32
|2.
|Янг Бойз
|13
|8
|4
|1
|28 - 15
|28
|3.
|Лугано
|12
|7
|2
|3
|17 - 15
|23
|4.
|Базель
|12
|5
|6
|1
|29 - 14
|21
|5.
|Сьон
|12
|6
|2
|4
|16 - 12
|20
|6.
|Серветт
|12
|5
|3
|4
|20 - 20
|18
|7.
|Санкт-Галлен
|12
|4
|5
|3
|22 - 20
|17
|8.
|Грасcхоппер
|12
|3
|5
|4
|21 - 20
|14
|9.
|Люцерн
|12
|2
|2
|8
|12 - 23
|8
|10.
|Лозанна-Спорт
|12
|1
|3
|8
|12 - 30
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Цюрих
|12
|7
|3
|2
|24 - 18
|24
|2.
|Базель
|12
|5
|5
|2
|23 - 17
|20
|3.
|Янг Бойз
|12
|4
|4
|4
|29 - 17
|16
|4.
|Лугано
|12
|5
|1
|6
|14 - 17
|16
|5.
|Серветт
|12
|4
|2
|6
|16 - 22
|14
|6.
|Грасcхоппер
|12
|3
|4
|5
|17 - 17
|13
|7.
|Санкт-Галлен
|12
|4
|1
|7
|19 - 26
|13
|8.
|Люцерн
|13
|1
|8
|4
|15 - 24
|11
|9.
|Сьон
|12
|2
|3
|7
|16 - 31
|9
|10.
|Лозанна-Спорт
|12
|1
|3
|8
|8 - 21
|6