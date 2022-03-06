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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Сент-Этьен
0:0
Первый тайм: 14'

Стадион:
Метц
0' 14'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 67 Владение мячом, % 33

Владение мячом

Прогнозы 113
Сент-Этьен 76.1% (86)
X 22.1% (25)
Метц 1.8% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Сент-Этьен
Ничья
Метц
2.05
3.30
5.01
Все Коэффициенты
Новости
50
Бернардони
Поль
14
Сако
Фалае
22
Мангала
Эльяким
3
Наде
Микаэль
9
Тиуб
Сада
28
Юссуф
Зейду
8
Камара
Махди
5
Колодзейчак
Тимоти
18
Норден
Арно
20
Буанга
Денис
7
Будебуз
Риад
30
Кайяр
Марк-Орель
2
Бронн
Дилан
23
Куяте
Кики
27
Кана-Бийик
Жан-Армель
11
Нгетте
Опа
8
Траоре
Бубакар
32
Амаду
Ибраим
13
Канде
Фали
10
Булая
Фарид
9
Де
Превиль
Николя
34
Мафута
Луи
Сент-Этьен
3-4-2-1
Метц
3-4-1-2

История личных встреч

Сент-Этьен
Метц

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

13 матчей

46.2%
23.1%
30.7%
6 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

15.4%
38.5%
46.1%
2 победы 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

38.5%
30.8%
30.7%
5 побед 4 ничьи 4 победы

История матчей

Л1
1:1
Л1
1:0
Л1
2:0
Л1
3:1
Л1
0:1
Л1
3:0
Л1
3:1
Л1
2:2
Л1
0:0
Л1
2:3
Л1
1:0
Л1
0:1
Л1
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Сент-Этьен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хазри Вахби 9 (3) 0.33
Буанга Денис 3 0.11
Норден Арно 2 0.07
Будебуз Риад 2 0.07
Колодзейчак Тимоти 2 0.07
Соу Саиду 2 0.07
Амума Ромен 1 0.04
Крассо Жан-Филипп 1 0.04
Трауко Мигель 1 0.04
Наде Микаэль 1 0.04
Камара Махди 1 0.04
Аушиш Адиль 0 0
Тиуб Сада 0 0
Метц
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Де Превиль Николя 4 0.15
Сентонз Фабьен 4 0.15
Булая Фарид 3 0.11
Ньяне Ибраима 3 (1) 0.11
Нгетте Опа 2 0.07
Маига Хабиб 2 0.07
Сарр Пап 1 0.04
Бронн Дилан 1 0.04
Юдоль Матьё 1 0.04
Траоре Бубакар 1 0.04
Куяте Кики 1 0.04
Делен Тома 0 0
Гуйе Ламин 0 0
Канде Фали 0 0

Карточки

Сент-Этьен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Камара Махди 7 0
Масон Иван 5 0
Колодзейчак Тимоти 3 1
Юссуф Зейду 3 1
Гурна-Дуат Люка 4 0
Буанга Денис 2 1
Хазри Вахби 3 0
Мангала Эльяким 3 0
Грин Этьен 1 1
Будебуз Риад 2 0
Амума Ромен 2 0
Трауко Мигель 2 0
Норден Арно 2 0
Наде Микаэль 2 0
Аушиш Адиль 2 0
Соу Саиду 2 0
Сильва Габриэль 1 0
Тиуб Сада 1 0
Мукуди Ароль 1 0
Неу Иван 1 0
Муэффек Аймен 1 0
Сиссоко Альфа 1 0
Сабан Матис 1 0
Метц
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бронн Дилан 7 1
Маига Хабиб 7 0
Пажо Венсан 5 1
Куяте Кики 4 1
Сарр Пап 5 0
Траоре Бубакар 4 0
Мбенге Амаду 4 0
Жемерсон де Жесус 2 1
Амаду Ибраим 3 0
Сентонз Фабьен 3 0
Яде Папа Ндиага 3 0
Укиджа Александр 2 0
Де Превиль Николя 2 0
Н'Дорам Кевин 2 0
Ньяне Ибраима 2 0
Булая Фарид 0 1
Фредерик Антонетти 0 1
Кана-Бийик Жан-Армель 1 0
Вагнер да Силва 1 0
Кайяр Марк-Орель 1 0
Алакуш Софьян 1 0
Ньякате Сику 1 0
Делен Тома 1 0
Йосеф Ленни 1 0

Голы по времени матча

Забито

17
10
5 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 5
15 Не забивали 19
1
6%
2
20%
1-15
1
6%
1
10%
16-30
3
18%
3
30%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
3
18%
2
20%
61-75
9
53%
0
0%
76-90

Пропущено

25
20
11 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 11
10 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 8
3
12%
4
20%
1-15
5
20%
2
10%
16-30
3
12%
3
15%
31-45
5
20%
5
25%
46-60
1
4%
2
10%
61-75
8
32%
4
20%
76-90

Забито

10
14
7 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 2
18 Не забивали 18
1
10%
3
21%
1-15
2
20%
1
7%
16-30
4
40%
4
29%
31-45
1
10%
3
21%
46-60
1
10%
2
14%
61-75
1
10%
1
7%
76-90

Пропущено

24
26
11 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 13
10 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 12
2
8%
3
12%
1-15
4
17%
5
19%
16-30
5
21%
5
19%
31-45
3
13%
4
15%
46-60
6
25%
2
8%
61-75
4
17%
7
27%
76-90

Забито

27
24
12 В 1-м тайме 14
15 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 7
7 Не забивали 11
2
7%
5
21%
1-15
3
11%
2
8%
16-30
7
26%
7
29%
29%
31-45
1
4%
5
21%
46-60
4
15%
4
17%
61-75
10
37%
1
4%
76-90

Пропущено

49
46
22 В 1-м тайме 22
27 Во 2-м тайме 24
20 Пропускали первыми 15
25 Не пропускали 20
5
10%
7
15%
1-15
9
18%
7
15%
16-30
8
16%
8
17%
31-45
8
16%
9
20%
46-60
7
14%
4
9%
61-75
12
24%
11
24%
76-90

Результаты последних матчей

Сент-Этьен
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
ПСЖ - Сент-Этьен 3:1 Сент-Этьен - Страсбург 2:2 Клермон - Сент-Этьен 1:2 Сент-Этьен - Монпелье 3:1
Бержерак - Сент-Этьен 1:0 Анже - Сент-Этьен 0:1 Лион - Сент-Этьен 1:0 Сент-Этьен - Ланс 1:2 Юра Сюд - Сент-Этьен 1:4 Сент-Этьен - Нант 0:1 Лион-Дюшер - Сент-Этьен 0:1 Реймс - Сент-Этьен 2:0 Сент-Этьен - Ренн 0:5 Брест - Сент-Этьен 1:0 Сент-Этьен - ПСЖ 1:3 Труа - Сент-Этьен 0:1 Сент-Этьен - Клермон 3:2 Метц - Сент-Этьен 1:1 Сент-Этьен - Анже 2:2 Страсбург - Сент-Этьен 5:1
Метц
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Метц - Нант 0:0 Лилль - Метц 0:0 Метц - Марсель 1:2 Труа - Метц 0:0
Метц - Ницца 0:2 Реймс - Метц 0:1 Метц - Страсбург 0:2 Лион - Метц 1:1 Бержерак - Метц 0:0 Метц - Лорьян 4:1 Монако - Метц 4:0 Метц - Монпелье 1:3 Ницца - Метц 0:1 Метц - Бордо 3:3 Метц - Кайзерслаутерн 2:1 Марсель - Метц 0:0 Метц - Сент-Этьен 1:1 Ланс - Метц 4:1 Метц - Ренн 0:3 Анже - Метц 3:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 27 19 5 3 56 - 24 62
2. Ницца Заявка 27 15 5 7 39 - 21 49
3. Марсель Заявка 26 13 8 5 39 - 25 47
4. Ренн Заявка 26 13 4 9 51 - 25 43
5. Страсбург Заявка 26 12 7 7 48 - 31 43
6. Лион Заявка 27 11 9 7 38 - 33 42
7. Ланс Заявка 27 11 7 9 42 - 38 40
8. Нант Заявка 26 11 6 9 34 - 29 39
9. Лилль Заявка 26 10 9 7 33 - 35 39
10. Монако Заявка 26 10 8 8 39 - 29 38
11. Монпелье Заявка 26 11 4 11 41 - 38 37
12. Брест Заявка 27 9 8 10 35 - 38 35
13. Реймс Заявка 26 7 10 9 30 - 30 31
14. Анже Заявка 26 7 8 11 31 - 38 29
15. Клермон Заявка 26 7 7 12 27 - 42 28
16. Лорьян Заявка 27 5 9 13 22 - 43 24
17. Сент-Этьен 0:0 Заявка 27 5 8 14 27 - 50 23
18. Метц 0:0 Заявка 27 4 11 12 25 - 45 23
19. Бордо Заявка 26 4 10 12 38 - 63 22
20. Труа Заявка 26 5 7 14 23 - 41 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 13 12 1 0 31 - 7 37
2. Ренн Заявка 13 9 1 3 31 - 9 28
3. Лион Заявка 14 7 5 2 23 - 14 26
4. Нант Заявка 13 8 2 3 22 - 13 26
5. Монако Заявка 14 7 4 3 26 - 13 25
6. Страсбург Заявка 13 7 3 3 27 - 13 24
7. Монпелье Заявка 14 7 2 5 24 - 18 23
8. Ницца Заявка 14 7 3 4 19 - 14 23
9. Ланс Заявка 14 6 5 3 23 - 15 23
10. Лилль Заявка 12 5 5 2 15 - 16 20
11. Марсель Заявка 13 5 5 3 22 - 15 20
12. Брест Заявка 13 5 3 5 20 - 18 18
13. Анже Заявка 13 5 1 7 15 - 17 16
14. Реймс Заявка 12 4 4 4 17 - 12 16
15. Лорьян Заявка 13 4 4 5 11 - 14 16
16. Клермон Заявка 13 3 5 5 14 - 17 14
17. Сент-Этьен 0:0 Заявка 14 2 6 6 16 - 26 12
18. Труа Заявка 13 2 6 5 12 - 14 12
19. Бордо Заявка 13 2 5 6 20 - 25 11
20. Метц 0:0 Заявка 13 1 5 7 15 - 25 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Марсель Заявка 13 8 3 2 17 - 10 27
2. Ницца Заявка 13 8 2 3 20 - 7 26
3. ПСЖ Заявка 14 7 4 3 25 - 17 25
4. Лилль Заявка 14 5 4 5 18 - 19 19
5. Страсбург Заявка 13 5 4 4 21 - 18 19
6. Брест Заявка 14 4 5 5 15 - 20 17
7. Ланс Заявка 13 5 2 6 19 - 23 17
8. Лион Заявка 13 4 4 5 15 - 19 16
9. Метц 0:0 Заявка 14 3 6 5 10 - 20 15
10. Реймс Заявка 14 3 6 5 13 - 18 15
11. Ренн Заявка 13 4 3 6 20 - 16 15
12. Монпелье Заявка 12 4 2 6 17 - 20 14
13. Клермон Заявка 13 4 2 7 13 - 25 14
14. Нант Заявка 13 3 4 6 12 - 16 13
15. Монако Заявка 12 3 4 5 13 - 16 13
16. Анже Заявка 13 2 7 4 16 - 21 13
17. Бордо Заявка 13 2 5 6 18 - 38 11
18. Сент-Этьен 0:0 Заявка 13 3 2 8 11 - 24 11
19. Труа Заявка 13 3 1 9 11 - 27 10
20. Лорьян Заявка 14 1 5 8 11 - 29 8
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  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Geoffroy Guichard. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 113
Сент-Этьен 76.1% (86)
X 22.1% (25)
Метц 1.8% (2)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Сент-Этьен
Ничья
Метц
2.05
3.30
5.01
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Где смотреть матч Сент-Этьен 0:0 Метц онлайн

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Прогнозы на матч Сент-Этьен 0:0 Метц

Исход игры
Сент-Этьен
76.1% (86)
Ничья
22.1% (25)
Метц
1.8% (2)
Тотал 2.5
Больше
27.93% (31)
Меньше
72.07% (80)
Обе команды забьют
Да
44.14% (49)
Нет
55.86% (62)
Популярный счёт
1:0 Сент-Этьен
45.1% (51)
2:1 Сент-Этьен
23% (26)
1:1 Ничья
16.8% (19)
2:0 Сент-Этьен
4.4% (5)
0:0 Ничья
3.5% (4)
3:1 Сент-Этьен
1.8% (2)
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