  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Франция
  4. Лига 1 2021-2022

Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Сент-Этьен
1:0
Конец матча

Стадион:
Метц
0'
20' Желтая карточка
Буанга Денис
38' Желтая карточка
Де Превиль Николя
44' Желтая карточка
Бронн Дилан
1:0
52' Гол
Буанга Денис
59' Желтая карточка
Делен Тома
62' Желтая карточка
Гурна-Дуат Люка
64' Желтая карточка
Траоре Бубакар
74' Желтая карточка
Норден Арно
90'+7

Ход матча

20'
Буанга Денис
 
38'
 
Де Превиль Николя
44'
 
Бронн Дилан
46'
Гурна-Дуат Люка
Юссуф Зейду
 
52'
Буанга Денис
1:0
54'
 
Н'Дорам Кевин
Булая Фарид
54'
 
Делен Тома
Нгетте Опа
59'
 
Делен Тома
62'
Гурна-Дуат Люка
 
64'
 
Траоре Бубакар
64'
 
Йосеф Ленни
Мафута Луи
65'
 
Сарр Пап
Траоре Бубакар
74'
Норден Арно
 
78'
Хазри Вахби
Норден Арно
 
78'
 
Яде Папа Ндиага
Амаду Ибраим
87'
Муэффек Аймен
Тиуб Сада
 
90'
Аушиш Адиль
Будебуз Риад
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 1
  • 5 Удары в створ 2
  • 12 Угловые 3
  • 0 Офсайды 0
  • 11 Нарушения правил 18
  • 3 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 54 Владение мячом, % 46

Владение мячом

Прогнозы 113
Сент-Этьен 76.1% (86)
X 22.1% (25)
Метц 1.8% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
50
Бернардони
Поль
9
Тиуб
Сада
14
Сако
Фалае
22
Мангала
Эльяким
3
Наде
Микаэль
5
Колодзейчак
Тимоти
7
Будебуз
Риад
28
Юссуф
Зейду
8
Камара
Махди
18
Норден
Арно
20
Буанга
Денис
30
Кайяр
Марк-Орель
2
Бронн
Дилан
23
Куяте
Кики
27
Кана-Бийик
Жан-Армель
13
Канде
Фали
32
Амаду
Ибраим
11
Нгетте
Опа
8
Траоре
Бубакар
10
Булая
Фарид
9
Де
Превиль
Николя
34
Мафута
Луи
Сент-Этьен
5-3-2
Метц
4-1-4-1

История личных встреч

Сент-Этьен
Метц

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

13 матчей

46.2%
23.1%
30.7%
6 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

15.4%
38.5%
46.1%
2 победы 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

38.5%
30.8%
30.7%
5 побед 4 ничьи 4 победы

История матчей

Л1
1:1
Л1
1:0
Л1
2:0
Л1
3:1
Л1
0:1
Л1
3:0
Л1
3:1
Л1
2:2
Л1
0:0
Л1
2:3
Л1
1:0
Л1
0:1
Л1
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Сент-Этьен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хазри Вахби 9 (3) 0.33
Буанга Денис 4 0.15
Норден Арно 2 0.07
Будебуз Риад 2 0.07
Колодзейчак Тимоти 2 0.07
Соу Саиду 2 0.07
Амума Ромен 1 0.04
Крассо Жан-Филипп 1 0.04
Трауко Мигель 1 0.04
Наде Микаэль 1 0.04
Камара Махди 1 0.04
Аушиш Адиль 0 0
Тиуб Сада 0 0
Метц
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Де Превиль Николя 4 0.15
Сентонз Фабьен 4 0.15
Булая Фарид 3 0.11
Ньяне Ибраима 3 (1) 0.11
Нгетте Опа 2 0.07
Маига Хабиб 2 0.07
Сарр Пап 1 0.04
Бронн Дилан 1 0.04
Юдоль Матьё 1 0.04
Траоре Бубакар 1 0.04
Куяте Кики 1 0.04
Делен Тома 0 0
Гуйе Ламин 0 0
Канде Фали 0 0

Карточки

Сент-Этьен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Камара Махди 7 0
Масон Иван 5 0
Гурна-Дуат Люка 5 0
Колодзейчак Тимоти 3 1
Буанга Денис 3 1
Юссуф Зейду 3 1
Хазри Вахби 3 0
Мангала Эльяким 3 0
Норден Арно 3 0
Грин Этьен 1 1
Будебуз Риад 2 0
Амума Ромен 2 0
Трауко Мигель 2 0
Наде Микаэль 2 0
Аушиш Адиль 2 0
Соу Саиду 2 0
Сильва Габриэль 1 0
Тиуб Сада 1 0
Мукуди Ароль 1 0
Неу Иван 1 0
Муэффек Аймен 1 0
Сиссоко Альфа 1 0
Сабан Матис 1 0
Метц
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бронн Дилан 8 1
Маига Хабиб 7 0
Пажо Венсан 5 1
Куяте Кики 4 1
Сарр Пап 5 0
Траоре Бубакар 5 0
Мбенге Амаду 4 0
Жемерсон де Жесус 2 1
Де Превиль Николя 3 0
Амаду Ибраим 3 0
Сентонз Фабьен 3 0
Яде Папа Ндиага 3 0
Укиджа Александр 2 0
Н'Дорам Кевин 2 0
Ньяне Ибраима 2 0
Делен Тома 2 0
Булая Фарид 0 1
Фредерик Антонетти 0 1
Кана-Бийик Жан-Армель 1 0
Вагнер да Силва 1 0
Кайяр Марк-Орель 1 0
Алакуш Софьян 1 0
Ньякате Сику 1 0
Йосеф Ленни 1 0

Голы по времени матча

Забито

18
10
5 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 5
15 Не забивали 20
1
6%
2
20%
1-15
1
6%
1
10%
16-30
3
17%
3
30%
31-45
1
6%
2
20%
46-60
3
17%
2
20%
61-75
9
50%
0
0%
76-90

Пропущено

25
21
11 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 12
10 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 9
3
12%
4
19%
1-15
5
20%
2
10%
16-30
3
12%
3
14%
31-45
5
20%
6
29%
46-60
1
4%
2
10%
61-75
8
32%
4
19%
76-90

Забито

10
14
7 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 2
19 Не забивали 19
1
10%
3
21%
1-15
2
20%
1
7%
16-30
4
40%
4
29%
31-45
1
10%
3
21%
46-60
1
10%
2
14%
61-75
1
10%
1
7%
76-90

Пропущено

24
26
11 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 13
10 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 12
2
8%
3
12%
1-15
4
17%
5
19%
16-30
5
21%
5
19%
31-45
3
13%
4
15%
46-60
6
25%
2
8%
61-75
4
17%
7
27%
76-90

Забито

28
24
12 В 1-м тайме 14
16 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 7
7 Не забивали 12
2
7%
5
21%
1-15
3
11%
2
8%
16-30
7
25%
7
29%
29%
31-45
2
7%
5
21%
46-60
4
14%
4
17%
61-75
10
36%
1
4%
76-90

Пропущено

49
47
22 В 1-м тайме 22
27 Во 2-м тайме 25
20 Пропускали первыми 16
25 Не пропускали 21
5
10%
7
15%
1-15
9
18%
7
15%
16-30
8
16%
8
17%
31-45
8
16%
10
21%
46-60
7
14%
4
9%
61-75
12
24%
11
23%
76-90

Результаты последних матчей

Сент-Этьен
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
ПСЖ - Сент-Этьен 3:1 Сент-Этьен - Страсбург 2:2 Клермон - Сент-Этьен 1:2 Сент-Этьен - Монпелье 3:1
Бержерак - Сент-Этьен 1:0 Анже - Сент-Этьен 0:1 Лион - Сент-Этьен 1:0 Сент-Этьен - Ланс 1:2 Юра Сюд - Сент-Этьен 1:4 Сент-Этьен - Нант 0:1 Лион-Дюшер - Сент-Этьен 0:1 Реймс - Сент-Этьен 2:0 Сент-Этьен - Ренн 0:5 Брест - Сент-Этьен 1:0 Сент-Этьен - ПСЖ 1:3 Труа - Сент-Этьен 0:1 Сент-Этьен - Клермон 3:2 Метц - Сент-Этьен 1:1 Сент-Этьен - Анже 2:2 Страсбург - Сент-Этьен 5:1
Метц
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Метц - Нант 0:0 Лилль - Метц 0:0 Метц - Марсель 1:2 Труа - Метц 0:0
Метц - Ницца 0:2 Реймс - Метц 0:1 Метц - Страсбург 0:2 Лион - Метц 1:1 Бержерак - Метц 0:0 Метц - Лорьян 4:1 Монако - Метц 4:0 Метц - Монпелье 1:3 Ницца - Метц 0:1 Метц - Бордо 3:3 Метц - Кайзерслаутерн 2:1 Марсель - Метц 0:0 Метц - Сент-Этьен 1:1 Ланс - Метц 4:1 Метц - Ренн 0:3 Анже - Метц 3:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 27 19 5 3 56 - 24 62
2. Ницца Заявка 27 15 5 7 39 - 21 49
3. Марсель Заявка 26 13 8 5 39 - 25 47
4. Ренн 0:0 Заявка 27 13 5 9 51 - 25 44
5. Страсбург 0:0 Заявка 27 12 8 7 48 - 31 44
6. Лион Заявка 27 11 9 7 38 - 33 42
7. Нант 0:0 Заявка 27 11 7 9 34 - 29 40
8. Ланс Заявка 27 11 7 9 42 - 38 40
9. Лилль Заявка 26 10 9 7 33 - 35 39
10. Монако Заявка 26 10 8 8 39 - 29 38
11. Монпелье 0:0 Заявка 27 11 5 11 41 - 38 38
12. Брест Заявка 27 9 8 10 35 - 38 35
13. Реймс 0:0 Заявка 27 7 11 9 30 - 30 32
14. Анже 0:0 Заявка 27 7 9 11 31 - 38 30
15. Клермон Заявка 26 7 7 12 27 - 42 28
16. Сент-Этьен Заявка 27 6 7 14 28 - 50 25
17. Лорьян Заявка 27 5 9 13 22 - 43 24
18. Бордо 0:0 Заявка 27 4 11 12 38 - 63 23
19. Труа 0:0 Заявка 27 5 8 14 23 - 41 23
20. Метц Заявка 27 4 10 13 25 - 46 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 13 12 1 0 31 - 7 37
2. Ренн 0:0 Заявка 14 9 2 3 31 - 9 29
3. Нант 0:0 Заявка 14 8 3 3 22 - 13 27
4. Лион Заявка 14 7 5 2 23 - 14 26
5. Монако Заявка 14 7 4 3 26 - 13 25
6. Страсбург 0:0 Заявка 13 7 3 3 27 - 13 24
7. Монпелье 0:0 Заявка 14 7 2 5 24 - 18 23
8. Ницца Заявка 14 7 3 4 19 - 14 23
9. Ланс Заявка 14 6 5 3 23 - 15 23
10. Лилль Заявка 12 5 5 2 15 - 16 20
11. Марсель Заявка 13 5 5 3 22 - 15 20
12. Брест Заявка 13 5 3 5 20 - 18 18
13. Реймс 0:0 Заявка 13 4 5 4 17 - 12 17
14. Анже 0:0 Заявка 13 5 1 7 15 - 17 16
15. Лорьян Заявка 13 4 4 5 11 - 14 16
16. Сент-Этьен Заявка 14 3 5 6 17 - 26 14
17. Клермон Заявка 13 3 5 5 14 - 17 14
18. Бордо 0:0 Заявка 14 2 6 6 20 - 25 12
19. Труа 0:0 Заявка 13 2 6 5 12 - 14 12
20. Метц Заявка 13 1 5 7 15 - 25 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Марсель Заявка 13 8 3 2 17 - 10 27
2. Ницца Заявка 13 8 2 3 20 - 7 26
3. ПСЖ Заявка 14 7 4 3 25 - 17 25
4. Страсбург 0:0 Заявка 14 5 5 4 21 - 18 20
5. Лилль Заявка 14 5 4 5 18 - 19 19
6. Брест Заявка 14 4 5 5 15 - 20 17
7. Ланс Заявка 13 5 2 6 19 - 23 17
8. Лион Заявка 13 4 4 5 15 - 19 16
9. Ренн 0:0 Заявка 13 4 3 6 20 - 16 15
10. Монпелье 0:0 Заявка 13 4 3 6 17 - 20 15
11. Реймс 0:0 Заявка 14 3 6 5 13 - 18 15
12. Метц Заявка 14 3 5 6 10 - 21 14
13. Клермон Заявка 13 4 2 7 13 - 25 14
14. Анже 0:0 Заявка 14 2 8 4 16 - 21 14
15. Нант 0:0 Заявка 13 3 4 6 12 - 16 13
16. Монако Заявка 12 3 4 5 13 - 16 13
17. Бордо 0:0 Заявка 13 2 5 6 18 - 38 11
18. Сент-Этьен Заявка 13 3 2 8 11 - 24 11
19. Труа 0:0 Заявка 14 3 2 9 11 - 27 11
20. Лорьян Заявка 14 1 5 8 11 - 29 8
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Geoffroy Guichard. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 113
Сент-Этьен 76.1% (86)
X 22.1% (25)
Метц 1.8% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
Где смотреть матч Сент-Этьен 1:0 Метц онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

БетСити

Париматч



Прогнозы на матч Сент-Этьен 1:0 Метц

Исход игры
Сент-Этьен
76.1% (86)
Ничья
22.1% (25)
Метц
1.8% (2)
Тотал 2.5
Больше
27.93% (31)
Меньше
72.07% (80)
Обе команды забьют
Да
44.14% (49)
Нет
55.86% (62)
Популярный счёт
1:0 Сент-Этьен
45.1% (51)
2:1 Сент-Этьен
23% (26)
1:1 Ничья
16.8% (19)
2:0 Сент-Этьен
4.4% (5)
0:0 Ничья
3.5% (4)
3:1 Сент-Этьен
1.8% (2)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!

Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Фрибет для тебя!
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 