VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

49' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

49' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

48' Матч возобновлен

48' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

47' Метц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

47' Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

47' Метц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' Траоре Бубакар предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

45' Сент-Этьен идет вперед с потенциально опасной атакой.

44' Метц идет вперед с потенциально опасной атакой.

43' Метц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

42' Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

42' Метц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

41' Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

38' Метц идет вперед с потенциально опасной атакой.

37' Матч возобновлен

37' Ох, нехорошо это выглядит. Колодзейчак Тимоти получил травму и медбригада забирает его с поля.

36' Колодзейчак Тимоти на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

36' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

35' Вратарь парирует удар, который нанес Де Превиль Николя , и мяч снова в игре

35' Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре

34' Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

33' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

32' Куяте Кики предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

32' Сент-Этьен идет вперед с потенциально опасной атакой.

31' Бронн Дилан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

30' Куяте Кики выносит мяч и сбавляет давление на ворота

30' Куяте Кики предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

28' Хорошую попытку сделал Мафута Луи . Удар в створ, но вратарь начеку

28' Микаэль Наде из команды Сент-Этьен отправил кросс в штрафную...

25' Удар от ворот произведет Метц

24' Удар от ворот произведет Метц

23' Сент-Этьен идет вперед с потенциально опасной атакой.

22' Метц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

20' Буанга Денис получает желтую карточку за игру рукой

20' НЕТ ГОЛА! - После просмотра повтора, судья решил, что гол, который забила команда Сент-Этьен , будет отменен из-за фола.

19' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

18' Куяте Кики выносит мяч и сбавляет давление на ворота

18' Микаэль Наде из команды Сент-Этьен отправил кросс в штрафную...

17' Мангала Эльяким выносит мяч и сбавляет давление на ворота

16' Амаду Ибраим навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

15' Удар от ворот произведет Метц

13' Метц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

12' Булая Фарид из команды Метц делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

12' Метц идет вперед с потенциально опасной атакой.

11' Удар от ворот произведет Метц

10' Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

10' Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

9' Кайяр Марк-Орель выносит мяч и сбавляет давление на ворота

9' Микаэль Наде из команды Сент-Этьен отправил кросс в штрафную...

9' Кайяр Марк-Орель выносит мяч и сбавляет давление на ворота

6' Матч возобновлен

6' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

6' Кайяр Марк-Орель взял и забрал мяч на выходе

5' Будебуз Риад разрезает оборону соперника отличным пасом

5' Сент-Этьен идет вперед с потенциально опасной атакой.

4' Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

4' Метц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

4' Метц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

3' Кайяр Марк-Орель взял и забрал мяч на выходе

2' Будебуз Риад из команды Сент-Этьен делает заброс на партнера в штрафную, но он не сумел воспользоваться моментом.

2' Сент-Этьен идет вперед с потенциально опасной атакой.

2' Метц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Сент-Этьен начинает с центра поля