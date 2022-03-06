Франция: Лига 1 2021-2022
1:0
Конец матча
Стадион: Жоффруа Гишар
20' Желтая карточкаБуанга Денис
38' Желтая карточкаДе Превиль Николя
44' Желтая карточкаБронн Дилан
1:0
52' ГолБуанга Денис
59' Желтая карточкаДелен Тома
62' Желтая карточкаГурна-Дуат Люка
64' Желтая карточкаТраоре Бубакар
74' Желтая карточкаНорден Арно
Ход матча
20'
44'
52'
1:0
54'
59'
62'
64'
74'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
5 Удары по воротам 1
-
5 Удары в створ 2
-
12 Угловые 3
-
0 Офсайды 0
-
11 Нарушения правил 18
-
3 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
54 Владение мячом, % 46
Владение мячом
14
Сако
Фалае
28
Юссуф
Зейду
18
Норден
Арно
20
Буанга
Денис
23
Куяте
Кики
13
Канде
Фали
32
Амаду
Ибраим
11
Нгетте
Опа
10
Булая
Фарид
34
Мафута
Луи
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
14 Сако ФалаеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Юссуф ЗейдуПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Норден АрноНападающий
-
20 Буанга ДенисНападающий
- Запасные игроки
-
40 Грин ЭтьенВратарь
- Защитник
- Защитник
-
25 Диуссе АссанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Аушиш АдильПолузащитник
-
10 Хазри ВахбиНападающий
-
26 Сако БакариНападающий
-
Главный тренер: Дюпре Паскаль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Куяте КикиЗащитник
- Защитник
-
13 Канде ФалиЗащитник
-
32 Амаду ИбраимПолузащитник
-
11 Нгетте ОпаПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Булая ФаридПолузащитник
- Полузащитник
-
34 Мафута ЛуиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
33 Мбенге АмадуЗащитник
-
17 Делен ТомаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Сарр ПапПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Йосеф ЛенниНападающий
-
Главный тренер: Benoit Tavenot
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Сент-Этьен
Метц
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
13 матчей
46.2%
23.1%
30.7%
6 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
15.4%
38.5%
46.1%
2 победы 5 ничьих 6 побед
Второй тайм
38.5%
30.8%
30.7%
5 побед 4 ничьи 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сент-Этьен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хазри Вахби
|9 (3)
|0.33
|Буанга Денис
|4
|0.15
|Норден Арно
|2
|0.07
|Будебуз Риад
|2
|0.07
|Колодзейчак Тимоти
|2
|0.07
|Соу Саиду
|2
|0.07
|Амума Ромен
|1
|0.04
|Крассо Жан-Филипп
|1
|0.04
|Трауко Мигель
|1
|0.04
|Наде Микаэль
|1
|0.04
|Камара Махди
|1
|0.04
|Аушиш Адиль
|0
|0
|Тиуб Сада
|0
|0
Метц
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Де Превиль Николя
|4
|0.15
|Сентонз Фабьен
|4
|0.15
|Булая Фарид
|3
|0.11
|Ньяне Ибраима
|3 (1)
|0.11
|Нгетте Опа
|2
|0.07
|Маига Хабиб
|2
|0.07
|Сарр Пап
|1
|0.04
|Бронн Дилан
|1
|0.04
|Юдоль Матьё
|1
|0.04
|Траоре Бубакар
|1
|0.04
|Куяте Кики
|1
|0.04
|Делен Тома
|0
|0
|Гуйе Ламин
|0
|0
|Канде Фали
|0
|0
Карточки
Сент-Этьен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Камара Махди
|7
|0
|Масон Иван
|5
|0
|Гурна-Дуат Люка
|5
|0
|Колодзейчак Тимоти
|3
|1
|Буанга Денис
|3
|1
|Юссуф Зейду
|3
|1
|Хазри Вахби
|3
|0
|Мангала Эльяким
|3
|0
|Норден Арно
|3
|0
|Грин Этьен
|1
|1
|Будебуз Риад
|2
|0
|Амума Ромен
|2
|0
|Трауко Мигель
|2
|0
|Наде Микаэль
|2
|0
|Аушиш Адиль
|2
|0
|Соу Саиду
|2
|0
|Сильва Габриэль
|1
|0
|Тиуб Сада
|1
|0
|Мукуди Ароль
|1
|0
|Неу Иван
|1
|0
|Муэффек Аймен
|1
|0
|Сиссоко Альфа
|1
|0
|Сабан Матис
|1
|0
Метц
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бронн Дилан
|8
|1
|Маига Хабиб
|7
|0
|Пажо Венсан
|5
|1
|Куяте Кики
|4
|1
|Сарр Пап
|5
|0
|Траоре Бубакар
|5
|0
|Мбенге Амаду
|4
|0
|Жемерсон де Жесус
|2
|1
|Де Превиль Николя
|3
|0
|Амаду Ибраим
|3
|0
|Сентонз Фабьен
|3
|0
|Яде Папа Ндиага
|3
|0
|Укиджа Александр
|2
|0
|Н'Дорам Кевин
|2
|0
|Ньяне Ибраима
|2
|0
|Делен Тома
|2
|0
|Булая Фарид
|0
|1
|Фредерик Антонетти
|0
|1
|Кана-Бийик Жан-Армель
|1
|0
|Вагнер да Силва
|1
|0
|Кайяр Марк-Орель
|1
|0
|Алакуш Софьян
|1
|0
|Ньякате Сику
|1
|0
|Йосеф Ленни
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
18
10
5 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 5
15 Не забивали 20
1
6%
2
20%
1-15
1
6%
1
10%
16-30
3
17%
3
30%
31-45
1
6%
2
20%
46-60
3
17%
2
20%
61-75
9
50%
0
0%
76-90
Пропущено
25
21
11 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 12
10 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 9
3
12%
4
19%
1-15
5
20%
2
10%
16-30
3
12%
3
14%
31-45
5
20%
6
29%
46-60
1
4%
2
10%
61-75
8
32%
4
19%
76-90
Забито
10
14
7 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 2
19 Не забивали 19
1
10%
3
21%
1-15
2
20%
1
7%
16-30
4
40%
4
29%
31-45
1
10%
3
21%
46-60
1
10%
2
14%
61-75
1
10%
1
7%
76-90
Пропущено
24
26
11 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 13
10 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 12
2
8%
3
12%
1-15
4
17%
5
19%
16-30
5
21%
5
19%
31-45
3
13%
4
15%
46-60
6
25%
2
8%
61-75
4
17%
7
27%
76-90
Забито
28
24
12 В 1-м тайме 14
16 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 7
7 Не забивали 12
2
7%
5
21%
1-15
3
11%
2
8%
16-30
7
25%
7
29%
29%
31-45
2
7%
5
21%
46-60
4
14%
4
17%
61-75
10
36%
1
4%
76-90
Пропущено
49
47
22 В 1-м тайме 22
27 Во 2-м тайме 25
20 Пропускали первыми 16
25 Не пропускали 21
5
10%
7
15%
1-15
9
18%
7
15%
16-30
8
16%
8
17%
31-45
8
16%
10
21%
46-60
7
14%
4
9%
61-75
12
24%
11
23%
76-90
Результаты последних матчей
Сент-Этьен
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
ПСЖ - Сент-Этьен 3:1 Сент-Этьен - Страсбург 2:2 Клермон - Сент-Этьен 1:2 Сент-Этьен - Монпелье 3:1
Бержерак - Сент-Этьен 1:0 Анже - Сент-Этьен 0:1 Лион - Сент-Этьен 1:0 Сент-Этьен - Ланс 1:2 Юра Сюд - Сент-Этьен 1:4 Сент-Этьен - Нант 0:1 Лион-Дюшер - Сент-Этьен 0:1 Реймс - Сент-Этьен 2:0 Сент-Этьен - Ренн 0:5 Брест - Сент-Этьен 1:0 Сент-Этьен - ПСЖ 1:3 Труа - Сент-Этьен 0:1 Сент-Этьен - Клермон 3:2 Метц - Сент-Этьен 1:1 Сент-Этьен - Анже 2:2 Страсбург - Сент-Этьен 5:1
Метц
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Метц - Нант 0:0 Лилль - Метц 0:0 Метц - Марсель 1:2 Труа - Метц 0:0
Метц - Ницца 0:2 Реймс - Метц 0:1 Метц - Страсбург 0:2 Лион - Метц 1:1 Бержерак - Метц 0:0 Метц - Лорьян 4:1 Монако - Метц 4:0 Метц - Монпелье 1:3 Ницца - Метц 0:1 Метц - Бордо 3:3 Метц - Кайзерслаутерн 2:1 Марсель - Метц 0:0 Метц - Сент-Этьен 1:1 Ланс - Метц 4:1 Метц - Ренн 0:3 Анже - Метц 3:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|27
|19
|5
|3
|56 - 24
|62
|2.
|Ницца
|Заявка
|27
|15
|5
|7
|39 - 21
|49
|3.
|Марсель
|Заявка
|26
|13
|8
|5
|39 - 25
|47
|4.
|Ренн
|0:0 Заявка
|27
|13
|5
|9
|51 - 25
|44
|5.
|Страсбург
|0:0 Заявка
|27
|12
|8
|7
|48 - 31
|44
|6.
|Лион
|Заявка
|27
|11
|9
|7
|38 - 33
|42
|7.
|Нант
|0:0 Заявка
|27
|11
|7
|9
|34 - 29
|40
|8.
|Ланс
|Заявка
|27
|11
|7
|9
|42 - 38
|40
|9.
|Лилль
|Заявка
|26
|10
|9
|7
|33 - 35
|39
|10.
|Монако
|Заявка
|26
|10
|8
|8
|39 - 29
|38
|11.
|Монпелье
|0:0 Заявка
|27
|11
|5
|11
|41 - 38
|38
|12.
|Брест
|Заявка
|27
|9
|8
|10
|35 - 38
|35
|13.
|Реймс
|0:0 Заявка
|27
|7
|11
|9
|30 - 30
|32
|14.
|Анже
|0:0 Заявка
|27
|7
|9
|11
|31 - 38
|30
|15.
|Клермон
|Заявка
|26
|7
|7
|12
|27 - 42
|28
|16.
|Сент-Этьен
|Заявка
|27
|6
|7
|14
|28 - 50
|25
|17.
|Лорьян
|Заявка
|27
|5
|9
|13
|22 - 43
|24
|18.
|Бордо
|0:0 Заявка
|27
|4
|11
|12
|38 - 63
|23
|19.
|Труа
|0:0 Заявка
|27
|5
|8
|14
|23 - 41
|23
|20.
|Метц
|Заявка
|27
|4
|10
|13
|25 - 46
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|13
|12
|1
|0
|31 - 7
|37
|2.
|Ренн
|0:0 Заявка
|14
|9
|2
|3
|31 - 9
|29
|3.
|Нант
|0:0 Заявка
|14
|8
|3
|3
|22 - 13
|27
|4.
|Лион
|Заявка
|14
|7
|5
|2
|23 - 14
|26
|5.
|Монако
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|26 - 13
|25
|6.
|Страсбург
|0:0 Заявка
|13
|7
|3
|3
|27 - 13
|24
|7.
|Монпелье
|0:0 Заявка
|14
|7
|2
|5
|24 - 18
|23
|8.
|Ницца
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|19 - 14
|23
|9.
|Ланс
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|23 - 15
|23
|10.
|Лилль
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|15 - 16
|20
|11.
|Марсель
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|22 - 15
|20
|12.
|Брест
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|20 - 18
|18
|13.
|Реймс
|0:0 Заявка
|13
|4
|5
|4
|17 - 12
|17
|14.
|Анже
|0:0 Заявка
|13
|5
|1
|7
|15 - 17
|16
|15.
|Лорьян
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|11 - 14
|16
|16.
|Сент-Этьен
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|17 - 26
|14
|17.
|Клермон
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|14 - 17
|14
|18.
|Бордо
|0:0 Заявка
|14
|2
|6
|6
|20 - 25
|12
|19.
|Труа
|0:0 Заявка
|13
|2
|6
|5
|12 - 14
|12
|20.
|Метц
|Заявка
|13
|1
|5
|7
|15 - 25
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Марсель
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|17 - 10
|27
|2.
|Ницца
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|20 - 7
|26
|3.
|ПСЖ
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|25 - 17
|25
|4.
|Страсбург
|0:0 Заявка
|14
|5
|5
|4
|21 - 18
|20
|5.
|Лилль
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|18 - 19
|19
|6.
|Брест
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|15 - 20
|17
|7.
|Ланс
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|19 - 23
|17
|8.
|Лион
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|15 - 19
|16
|9.
|Ренн
|0:0 Заявка
|13
|4
|3
|6
|20 - 16
|15
|10.
|Монпелье
|0:0 Заявка
|13
|4
|3
|6
|17 - 20
|15
|11.
|Реймс
|0:0 Заявка
|14
|3
|6
|5
|13 - 18
|15
|12.
|Метц
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|10 - 21
|14
|13.
|Клермон
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|13 - 25
|14
|14.
|Анже
|0:0 Заявка
|14
|2
|8
|4
|16 - 21
|14
|15.
|Нант
|0:0 Заявка
|13
|3
|4
|6
|12 - 16
|13
|16.
|Монако
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 16
|13
|17.
|Бордо
|0:0 Заявка
|13
|2
|5
|6
|18 - 38
|11
|18.
|Сент-Этьен
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|11 - 24
|11
|19.
|Труа
|0:0 Заявка
|14
|3
|2
|9
|11 - 27
|11
|20.
|Лорьян
|Заявка
|14
|1
|5
|8
|11 - 29
|8
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
Прогнозы на матч Сент-Этьен 1:0 Метц
Исход игры
Сент-Этьен
76.1% (86)
Ничья
22.1% (25)
Метц
1.8% (2)
Тотал 2.5
Больше
27.93% (31)
Меньше
72.07% (80)
Обе команды забьют
Да
44.14% (49)
Нет
55.86% (62)
Популярный счёт
1:0 Сент-Этьен
45.1% (51)
2:1 Сент-Этьен
23% (26)
1:1 Ничья
16.8% (19)
2:0 Сент-Этьен
4.4% (5)
0:0 Ничья
3.5% (4)
3:1 Сент-Этьен
1.8% (2)
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