Амаду Онана нанес удар издали, а Упарин Джоко отбил его обратно в игру!

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Клермон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

45' Клермон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

45' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Клермон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

44' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

44' Матч возобновлен

43' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

43' Лилль выполняет удар от ворот.

42' Матч возобновится спорным мячом

42' Матч возобновлен

41' Ох, нехорошо это выглядит. Шека получил травму и медбригада забирает его с поля.

40' Рефери не любит споров - именно за это Jocelyn Gourvennec сейчас получил желтую

40' Шека на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

39' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

38' Саншеш Ренату из команды Лилль делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

36' Челик Зеки выносит мяч и сбавляет давление на ворота

36' Андре Бенжамин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

36' Бертомье Жезон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

34' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

34' Унтонджи Седрик из команды Клермон навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

33' Штрафной исполнил Бертомье Жезон , после его удара Лео сделал классный сейв. Угловой

31' Саншеш Ренату из команды Лилль сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

31' Клермон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

30' Удар от ворот произведет Клермон

29' Н'Симба Виталь предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

28' Матч возобновится спорным мячом

27' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

27' Лилль выполняет удар от ворот.

25' Клермон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

23' Клермон идет вперед с потенциально опасной атакой.

22' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

22' Шека из команды Лилль делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

22' Лилль идет вперед с потенциально опасной атакой.

22' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

20' Лилль выполняет удар от ворот.

19' Н'Симба Виталь из команды Клермон навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

18' Упарин Джоко отбил мяч на угловой после удара Андре Бенжамин из штрафной площади.

18' ШАНС! Андре Бенжамин вышел один на один с голкипером...

17' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

14' Унтонджи Седрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

13' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

12' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

11' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

11' Клермон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

11' Удар от ворот произведет Клермон

10' Бамба Джонатан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

9' Клермон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

8' Удар от ворот произведет Клермон

7' Бамба Джонатан решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

1' Унтонджи Седрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Сегодня прохладно для игры в футбол.

1' Лилль начинает с центра поля