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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Лилль
4:0
Конец матча

Стадион:
Клермон
0'
1:0
3' Гол
Бамба Джонатан
36' Желтая карточка
Абдул-Самед Салис
40' Желтая карточка
Jocelyn Gourvennec
50' Желтая карточка
Бен Арфа Хатем
66' Желтая карточка
Сейду Алиду
68' Вторая желтая карточка
Абдул-Самед Салис
2:0
71' Гол
Дэвид Джонатан
3:0
84' Гол
Челик Зеки
4:0
90' Гол
Жегрова Эдон
90'+2

Ход матча

3'
Бамба Джонатан
(Саншеш Ренату)
1:0
36'
 
Абдул-Самед Салис
40'
Jocelyn Gourvennec
 
50'
Бен Арфа Хатем
 
64'
 
Хауи Саиф-Эдин
Бертомье Жезон
66'
 
Сейду Алиду
68'
 
Абдул-Самед Салис
71'
Дэвид Джонатан
(Саншеш Ренату)
2:0
73'
Гудмундссон Габриэль
Шека
 
73'
Йилмаз Бурак
Бен Арфа Хатем
 
73'
 
Маньен Йоанн
Да Кунья Лукас
82'
 
Доссу Жодель
Рашани Эльбасан
82'
 
Биллонг Жан-Клод
Сейду Алиду
82'
 
Амель Пьер-Ив
Киэ Грежон
83'
Жегрова Эдон
Дэвид Джонатан
 
83'
Онана Амаду
Саншеш Ренату
 
84'
Челик Зеки
3:0
88'
Гомес Анхель
Бамба Джонатан
 
90'
Жегрова Эдон
(Челик Зеки)
4:0

Статистика матча

  • 4 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 5
  • 8 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 14 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 1
  • 5 Замены 5
  • 47 Владение мячом, % 53

Владение мячом

Прогнозы 118
Лилль 93.2% (110)
X 4.2% (5)
Клермон 2.5% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
30
Лео
Жардим
2
Челик
Зеки
6
Фонте
Жозе
4
Ботман
Свен
3
Джало
Тьягу
10
Саншеш
Ренату
21
Андре
Бенжамин
8
Шека
7
Бамба
Джонатан
9
Дэвид
Джонатан
11
Бен
Арфа
Хатем
40
Джоко
Упарин
20
Зедатка
Аким
4
Унтонджи
Седрик
36
Сейду
Алиду
12
Н'Симба
Виталь
25
Гастьен
Йоан
10
Да
Кунья
Лукас
19
Абдул-Самед
Салис
8
Бертомье
Жезон
18
Рашани
Эльбасан
9
Киэ
Грежон
Лилль
4-4-2
Клермон
4-1-4-1

История личных встреч

Лилль
Клермон

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

Л1
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Лилль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дэвид Джонатан 13 (2) 0.48
Йилмаз Бурак 5 (2) 0.19
Ботман Свен 3 0.11
Андре Бенжамин 2 0.07
Шека 2 0.07
Саншеш Ренату 1 0.04
Лихаджи Исаак 1 0.04
Бамба Джонатан 1 0.04
Язиджи Юсуф 1 0.04
Джало Тьягу 1 0.04
Гудмундссон Габриэль 1 0.04
Иконе Жонатан 1 0.04
Мандава Рейнилду 1 0.04
Веа Тимоти 0 0
Фонте Жозе 0 0
Бен Арфа Хатем 0 0
Клермон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Байо Мохамед 10 (1) 0.37
Рашани Эльбасан 6 0.22
Бертомье Жезон 1 0.04
Н'Симба Виталь 1 0.04
Аллевина Джим 1 0.04
Доссу Жодель 1 0.04
Телль Жордан 1 0.04
Ожье Флоран 1 0.04
Унтонджи Седрик 1 0.04
Маньен Йоанн 1 0.04
Да Кунья Лукас 1 0.04
Зедатка Аким 0 0
Гастьен Йоан 0 0

Карточки

Лилль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Андре Бенжамин 7 1
Шека 8 0
Челик Зеки 8 0
Йилмаз Бурак 7 0
Мандава Рейнилду 7 0
Саншеш Ренату 4 0
Джало Тьягу 4 0
Онана Амаду 2 1
Грбич Иво 3 0
Язиджи Юсуф 3 0
Жегрова Эдон 1 1
Фонте Жозе 2 0
Гомес Анхель 2 0
Дэвид Джонатан 2 0
Бен Арфа Хатем 1 0
Бамба Джонатан 1 0
Иконе Жонатан 1 0
Веа Тимоти 1 0
Брадарич Домагой 1 0
Ботман Свен 1 0
Ниассе Шейх 1 0
Лихаджи Исаак 1 0
Jocelyn Gourvennec 1 0
Клермон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Абдул-Самед Салис 8 2
Гастьен Йоан 5 2
Сейду Алиду 3 1
Pascal Gastien 2 1
Ожье Флоран 3 0
Зедатка Аким 3 0
Yadaly Diaby 1 1
Рашани Эльбасан 2 0
Унтонджи Седрик 2 0
Доссу Жодель 2 0
Н'Симба Виталь 2 0
Амель Пьер-Ив 2 0
Хауи Саиф-Эдин 1 0
Киэ Грежон 1 0
Менди Ариал 1 0
Биллонг Жан-Клод 1 0
Телль Жордан 1 0
Маньен Йоанн 1 0
Аллевина Джим 1 0

Голы по времени матча

Забито

13
12
10 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 6
17 Не забивали 18
2
15%
2
17%
1-15
4
31%
0
0%
16-30
4
31%
0
0%
31-45
2
15%
2
17%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
1
8%
7
58%
76-90

Пропущено

18
26
11 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 15
3 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 9
4
22%
2
8%
1-15
2
11%
3
12%
16-30
5
28%
6
23%
31-45
1
6%
5
19%
46-60
3
17%
4
15%
61-75
3
17%
6
23%
76-90

Забито

19
16
13 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 8
10 Забивали первыми 6
14 Не забивали 15
4
21%
2
13%
1-15
3
16%
2
13%
16-30
6
32%
4
25%
31-45
1
5%
3
19%
46-60
0
0%
4
25%
61-75
5
26%
1
6%
76-90

Пропущено

18
15
7 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 10
1
6%
2
13%
1-15
1
6%
3
20%
16-30
5
28%
2
13%
31-45
1
6%
3
20%
46-60
4
22%
1
7%
61-75
6
33%
4
27%
76-90

Забито

32
28
23 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 18
17 Забивали первыми 12
5 Не забивали 7
6
19%
4
14%
1-15
7
22%
2
7%
16-30
10
31%
4
14%
31-45
3
9%
5
18%
46-60
0
0%
5
18%
61-75
6
19%
8
29%
76-90

Пропущено

36
41
18 В 1-м тайме 18
18 Во 2-м тайме 23
7 Пропускали первыми 13
21 Не пропускали 19
5
14%
4
10%
1-15
3
8%
6
15%
16-30
10
28%
8
20%
31-45
2
6%
8
20%
46-60
7
19%
5
12%
61-75
9
25%
10
24%
76-90

Результаты последних матчей

Лилль
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Лион - Лилль 0:1 Челси - Лилль 2:0 Лилль - Метц 0:0 Монпелье - Лилль 0:1
Лилль - ПСЖ 1:5 Брест - Лилль 2:0 Лилль - Лорьян 3:1 Марсель - Лилль 1:1 Ланс - Лилль 2:2 Бордо - Лилль 2:3 Лилль - Осер 3:1 Лилль - Лион 0:0 Вольфсбург - Лилль 1:3 Лилль - Труа 2:1 Ренн - Лилль 1:2 Лилль - Нант 1:1 Лилль - Ред Булл Зальцбург 1:0 Монако - Лилль 2:2 Лилль - Анже 1:1 Севилья - Лилль 1:2
Клермон
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Клермон - Бордо 1:1 Марсель - Клермон 0:2 Клермон - Сент-Этьен 1:2 Ницца - Клермон 0:1
Клермон - Ренн 2:1 Клермон - Страсбург 0:2 Монако - Клермон 4:0 Клермон - Реймс 0:0 Бастия - Клермон 2:0 ЖС Чемин Бас д'Авигнон - Клермон 0:4 Анже - Клермон 0:1 Монпелье - Клермон 1:0 Клермон - Ланс 2:2 Реймс - Клермон 1:0 Клермон - Ницца 1:2 Сент-Этьен - Клермон 3:2 Клермон - Марсель 0:1 Нант - Клермон 2:1 Клермон - Лилль 1:0 Лорьян - Клермон 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 27 19 5 3 56 - 24 62
2. Ницца Заявка 27 15 5 7 39 - 21 49
3. Марсель Заявка 26 13 8 5 39 - 25 47
4. Ренн Заявка 27 14 4 9 53 - 25 46
5. Страсбург Заявка 27 12 8 7 49 - 32 44
6. Нант Заявка 27 12 6 9 36 - 29 42
7. Лилль Заявка 27 11 9 7 37 - 35 42
8. Лион Заявка 27 11 9 7 38 - 33 42
9. Ланс Заявка 27 11 7 9 42 - 38 40
10. Монако Заявка 26 10 8 8 39 - 29 38
11. Монпелье Заявка 27 11 4 12 41 - 40 37
12. Брест Заявка 27 9 8 10 35 - 38 35
13. Реймс Заявка 27 7 11 9 31 - 31 32
14. Анже Заявка 27 7 8 12 31 - 40 29
15. Клермон Заявка 27 7 7 13 27 - 46 28
16. Сент-Этьен Заявка 27 6 7 14 28 - 50 25
17. Труа Заявка 27 6 7 14 25 - 41 25
18. Лорьян Заявка 27 5 9 13 22 - 43 24
19. Бордо Заявка 27 4 10 13 38 - 65 22
20. Метц Заявка 27 4 10 13 25 - 46 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 13 12 1 0 31 - 7 37
2. Ренн Заявка 14 10 1 3 33 - 9 31
3. Нант Заявка 14 9 2 3 24 - 13 29
4. Лион Заявка 14 7 5 2 23 - 14 26
5. Монако Заявка 14 7 4 3 26 - 13 25
6. Страсбург Заявка 13 7 3 3 27 - 13 24
7. Лилль Заявка 13 6 5 2 19 - 16 23
8. Монпелье Заявка 14 7 2 5 24 - 18 23
9. Ницца Заявка 14 7 3 4 19 - 14 23
10. Ланс Заявка 14 6 5 3 23 - 15 23
11. Марсель Заявка 13 5 5 3 22 - 15 20
12. Брест Заявка 13 5 3 5 20 - 18 18
13. Реймс Заявка 13 4 5 4 18 - 13 17
14. Анже Заявка 13 5 1 7 15 - 17 16
15. Лорьян Заявка 13 4 4 5 11 - 14 16
16. Сент-Этьен Заявка 14 3 5 6 17 - 26 14
17. Клермон Заявка 13 3 5 5 14 - 17 14
18. Труа Заявка 13 2 6 5 12 - 14 12
19. Бордо Заявка 14 2 5 7 20 - 27 11
20. Метц Заявка 13 1 5 7 15 - 25 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Марсель Заявка 13 8 3 2 17 - 10 27
2. Ницца Заявка 13 8 2 3 20 - 7 26
3. ПСЖ Заявка 14 7 4 3 25 - 17 25
4. Страсбург Заявка 14 5 5 4 22 - 19 20
5. Лилль Заявка 14 5 4 5 18 - 19 19
6. Брест Заявка 14 4 5 5 15 - 20 17
7. Ланс Заявка 13 5 2 6 19 - 23 17
8. Лион Заявка 13 4 4 5 15 - 19 16
9. Реймс Заявка 14 3 6 5 13 - 18 15
10. Ренн Заявка 13 4 3 6 20 - 16 15
11. Монпелье Заявка 13 4 2 7 17 - 22 14
12. Метц Заявка 14 3 5 6 10 - 21 14
13. Клермон Заявка 14 4 2 8 13 - 29 14
14. Нант Заявка 13 3 4 6 12 - 16 13
15. Монако Заявка 12 3 4 5 13 - 16 13
16. Анже Заявка 14 2 7 5 16 - 23 13
17. Труа Заявка 14 4 1 9 13 - 27 13
18. Бордо Заявка 13 2 5 6 18 - 38 11
19. Сент-Этьен Заявка 13 3 2 8 11 - 24 11
20. Лорьян Заявка 14 1 5 8 11 - 29 8
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  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Pierre-Mauroy. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 118
Лилль 93.2% (110)
X 4.2% (5)
Клермон 2.5% (3)
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Прогнозы на матч Лилль 4:0 Клермон

Исход игры
Лилль
93.2% (110)
Ничья
4.2% (5)
Клермон
2.5% (3)
Тотал 2.5
Больше
36.28% (41)
Меньше
63.72% (72)
Обе команды забьют
Да
36.28% (41)
Нет
63.72% (72)
Популярный счёт
2:0 Лилль
29.7% (35)
2:1 Лилль
28.8% (34)
1:0 Лилль
28% (33)
1:1 Ничья
2.5% (3)
3:1 Лилль
1.7% (2)
4:0 Лилль
1.7% (2)
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