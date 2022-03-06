Франция: Лига 1 2021-2022
4:0
Конец матча
Стадион: Пьер Моруа
1:0
3' ГолБамба Джонатан
36' Желтая карточкаАбдул-Самед Салис
40' Желтая карточкаJocelyn Gourvennec
50' Желтая карточкаБен Арфа Хатем
66' Желтая карточкаСейду Алиду
68' Вторая желтая карточкаАбдул-Самед Салис
2:0
71' ГолДэвид Джонатан
3:0
84' ГолЧелик Зеки
4:0
90' ГолЖегрова Эдон
Ход матча
3'
1:0
50'
66'
71'
2:0
84'
3:0
90'
4:0
Статистика матча
-
4 Голы 0
-
4 Удары по воротам 5
-
8 Удары в створ 1
-
3 Угловые 2
-
1 Офсайды 0
-
14 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 1
-
5 Замены 5
-
47 Владение мячом, % 53
Владение мячом
30
Лео
Жардим
8
Шека
40
Джоко
Упарин
20
Зедатка
Аким
36
Сейду
Алиду
25
Гастьен
Йоан
- Основной состав
-
30 Лео ЖардимВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
8 ШекаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Жегрова ЭдонПолузащитник
-
24 Онана АмадуПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Гомес АнхельПолузащитник
-
22 Веа ТимотиПолузащитник
-
17 Йилмаз БуракНападающий
-
Главный тренер: Гурвеннек Жослен
- Основной состав
-
40 Джоко УпаринВратарь
-
20 Зедатка АкимЗащитник
- Защитник
-
36 Сейду АлидуЗащитник
- Защитник
-
25 Гастьен ЙоанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
23 Фожо ЖеромЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
24 Доссу ЖодельНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Pascal Gastien
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
История личных встреч
Лилль
Клермон
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Лилль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дэвид Джонатан
|13 (2)
|0.48
|Йилмаз Бурак
|5 (2)
|0.19
|Ботман Свен
|3
|0.11
|Андре Бенжамин
|2
|0.07
|Шека
|2
|0.07
|Саншеш Ренату
|1
|0.04
|Лихаджи Исаак
|1
|0.04
|Бамба Джонатан
|1
|0.04
|Язиджи Юсуф
|1
|0.04
|Джало Тьягу
|1
|0.04
|Гудмундссон Габриэль
|1
|0.04
|Иконе Жонатан
|1
|0.04
|Мандава Рейнилду
|1
|0.04
|Веа Тимоти
|0
|0
|Фонте Жозе
|0
|0
|Бен Арфа Хатем
|0
|0
Клермон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Байо Мохамед
|10 (1)
|0.37
|Рашани Эльбасан
|6
|0.22
|Бертомье Жезон
|1
|0.04
|Н'Симба Виталь
|1
|0.04
|Аллевина Джим
|1
|0.04
|Доссу Жодель
|1
|0.04
|Телль Жордан
|1
|0.04
|Ожье Флоран
|1
|0.04
|Унтонджи Седрик
|1
|0.04
|Маньен Йоанн
|1
|0.04
|Да Кунья Лукас
|1
|0.04
|Зедатка Аким
|0
|0
|Гастьен Йоан
|0
|0
Карточки
Лилль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Андре Бенжамин
|7
|1
|Шека
|8
|0
|Челик Зеки
|8
|0
|Йилмаз Бурак
|7
|0
|Мандава Рейнилду
|7
|0
|Саншеш Ренату
|4
|0
|Джало Тьягу
|4
|0
|Онана Амаду
|2
|1
|Грбич Иво
|3
|0
|Язиджи Юсуф
|3
|0
|Жегрова Эдон
|1
|1
|Фонте Жозе
|2
|0
|Гомес Анхель
|2
|0
|Дэвид Джонатан
|2
|0
|Бен Арфа Хатем
|1
|0
|Бамба Джонатан
|1
|0
|Иконе Жонатан
|1
|0
|Веа Тимоти
|1
|0
|Брадарич Домагой
|1
|0
|Ботман Свен
|1
|0
|Ниассе Шейх
|1
|0
|Лихаджи Исаак
|1
|0
|Jocelyn Gourvennec
|1
|0
Клермон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Абдул-Самед Салис
|8
|2
|Гастьен Йоан
|5
|2
|Сейду Алиду
|3
|1
|Pascal Gastien
|2
|1
|Ожье Флоран
|3
|0
|Зедатка Аким
|3
|0
|Yadaly Diaby
|1
|1
|Рашани Эльбасан
|2
|0
|Унтонджи Седрик
|2
|0
|Доссу Жодель
|2
|0
|Н'Симба Виталь
|2
|0
|Амель Пьер-Ив
|2
|0
|Хауи Саиф-Эдин
|1
|0
|Киэ Грежон
|1
|0
|Менди Ариал
|1
|0
|Биллонг Жан-Клод
|1
|0
|Телль Жордан
|1
|0
|Маньен Йоанн
|1
|0
|Аллевина Джим
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
13
12
10 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 6
17 Не забивали 18
2
15%
2
17%
1-15
4
31%
0
0%
16-30
4
31%
0
0%
31-45
2
15%
2
17%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
1
8%
7
58%
76-90
Пропущено
18
26
11 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 15
3 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 9
4
22%
2
8%
1-15
2
11%
3
12%
16-30
5
28%
6
23%
31-45
1
6%
5
19%
46-60
3
17%
4
15%
61-75
3
17%
6
23%
76-90
Забито
19
16
13 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 8
10 Забивали первыми 6
14 Не забивали 15
4
21%
2
13%
1-15
3
16%
2
13%
16-30
6
32%
4
25%
31-45
1
5%
3
19%
46-60
0
0%
4
25%
61-75
5
26%
1
6%
76-90
Пропущено
18
15
7 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 10
1
6%
2
13%
1-15
1
6%
3
20%
16-30
5
28%
2
13%
31-45
1
6%
3
20%
46-60
4
22%
1
7%
61-75
6
33%
4
27%
76-90
Забито
32
28
23 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 18
17 Забивали первыми 12
5 Не забивали 7
6
19%
4
14%
1-15
7
22%
2
7%
16-30
10
31%
4
14%
31-45
3
9%
5
18%
46-60
0
0%
5
18%
61-75
6
19%
8
29%
76-90
Пропущено
36
41
18 В 1-м тайме 18
18 Во 2-м тайме 23
7 Пропускали первыми 13
21 Не пропускали 19
5
14%
4
10%
1-15
3
8%
6
15%
16-30
10
28%
8
20%
31-45
2
6%
8
20%
46-60
7
19%
5
12%
61-75
9
25%
10
24%
76-90
Результаты последних матчей
Лилль
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Лион - Лилль 0:1 Челси - Лилль 2:0 Лилль - Метц 0:0 Монпелье - Лилль 0:1
Лилль - ПСЖ 1:5 Брест - Лилль 2:0 Лилль - Лорьян 3:1 Марсель - Лилль 1:1 Ланс - Лилль 2:2 Бордо - Лилль 2:3 Лилль - Осер 3:1 Лилль - Лион 0:0 Вольфсбург - Лилль 1:3 Лилль - Труа 2:1 Ренн - Лилль 1:2 Лилль - Нант 1:1 Лилль - Ред Булл Зальцбург 1:0 Монако - Лилль 2:2 Лилль - Анже 1:1 Севилья - Лилль 1:2
Клермон
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Клермон - Бордо 1:1 Марсель - Клермон 0:2 Клермон - Сент-Этьен 1:2 Ницца - Клермон 0:1
Клермон - Ренн 2:1 Клермон - Страсбург 0:2 Монако - Клермон 4:0 Клермон - Реймс 0:0 Бастия - Клермон 2:0 ЖС Чемин Бас д'Авигнон - Клермон 0:4 Анже - Клермон 0:1 Монпелье - Клермон 1:0 Клермон - Ланс 2:2 Реймс - Клермон 1:0 Клермон - Ницца 1:2 Сент-Этьен - Клермон 3:2 Клермон - Марсель 0:1 Нант - Клермон 2:1 Клермон - Лилль 1:0 Лорьян - Клермон 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|27
|19
|5
|3
|56 - 24
|62
|2.
|Ницца
|Заявка
|27
|15
|5
|7
|39 - 21
|49
|3.
|Марсель
|Заявка
|26
|13
|8
|5
|39 - 25
|47
|4.
|Ренн
|Заявка
|27
|14
|4
|9
|53 - 25
|46
|5.
|Страсбург
|Заявка
|27
|12
|8
|7
|49 - 32
|44
|6.
|Нант
|Заявка
|27
|12
|6
|9
|36 - 29
|42
|7.
|Лилль
|Заявка
|27
|11
|9
|7
|37 - 35
|42
|8.
|Лион
|Заявка
|27
|11
|9
|7
|38 - 33
|42
|9.
|Ланс
|Заявка
|27
|11
|7
|9
|42 - 38
|40
|10.
|Монако
|Заявка
|26
|10
|8
|8
|39 - 29
|38
|11.
|Монпелье
|Заявка
|27
|11
|4
|12
|41 - 40
|37
|12.
|Брест
|Заявка
|27
|9
|8
|10
|35 - 38
|35
|13.
|Реймс
|Заявка
|27
|7
|11
|9
|31 - 31
|32
|14.
|Анже
|Заявка
|27
|7
|8
|12
|31 - 40
|29
|15.
|Клермон
|Заявка
|27
|7
|7
|13
|27 - 46
|28
|16.
|Сент-Этьен
|Заявка
|27
|6
|7
|14
|28 - 50
|25
|17.
|Труа
|Заявка
|27
|6
|7
|14
|25 - 41
|25
|18.
|Лорьян
|Заявка
|27
|5
|9
|13
|22 - 43
|24
|19.
|Бордо
|Заявка
|27
|4
|10
|13
|38 - 65
|22
|20.
|Метц
|Заявка
|27
|4
|10
|13
|25 - 46
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|13
|12
|1
|0
|31 - 7
|37
|2.
|Ренн
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|33 - 9
|31
|3.
|Нант
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|24 - 13
|29
|4.
|Лион
|Заявка
|14
|7
|5
|2
|23 - 14
|26
|5.
|Монако
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|26 - 13
|25
|6.
|Страсбург
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|27 - 13
|24
|7.
|Лилль
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|19 - 16
|23
|8.
|Монпелье
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|24 - 18
|23
|9.
|Ницца
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|19 - 14
|23
|10.
|Ланс
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|23 - 15
|23
|11.
|Марсель
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|22 - 15
|20
|12.
|Брест
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|20 - 18
|18
|13.
|Реймс
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|18 - 13
|17
|14.
|Анже
|Заявка
|13
|5
|1
|7
|15 - 17
|16
|15.
|Лорьян
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|11 - 14
|16
|16.
|Сент-Этьен
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|17 - 26
|14
|17.
|Клермон
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|14 - 17
|14
|18.
|Труа
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|12 - 14
|12
|19.
|Бордо
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|20 - 27
|11
|20.
|Метц
|Заявка
|13
|1
|5
|7
|15 - 25
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Марсель
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|17 - 10
|27
|2.
|Ницца
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|20 - 7
|26
|3.
|ПСЖ
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|25 - 17
|25
|4.
|Страсбург
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|22 - 19
|20
|5.
|Лилль
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|18 - 19
|19
|6.
|Брест
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|15 - 20
|17
|7.
|Ланс
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|19 - 23
|17
|8.
|Лион
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|15 - 19
|16
|9.
|Реймс
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|13 - 18
|15
|10.
|Ренн
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|20 - 16
|15
|11.
|Монпелье
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|17 - 22
|14
|12.
|Метц
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|10 - 21
|14
|13.
|Клермон
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|13 - 29
|14
|14.
|Нант
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|12 - 16
|13
|15.
|Монако
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 16
|13
|16.
|Анже
|Заявка
|14
|2
|7
|5
|16 - 23
|13
|17.
|Труа
|Заявка
|14
|4
|1
|9
|13 - 27
|13
|18.
|Бордо
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|18 - 38
|11
|19.
|Сент-Этьен
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|11 - 24
|11
|20.
|Лорьян
|Заявка
|14
|1
|5
|8
|11 - 29
|8
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Прогнозы на матч Лилль 4:0 Клермон
Исход игры
Лилль
93.2% (110)
Ничья
4.2% (5)
Клермон
2.5% (3)
Тотал 2.5
Больше
36.28% (41)
Меньше
63.72% (72)
Обе команды забьют
Да
36.28% (41)
Нет
63.72% (72)
Популярный счёт
2:0 Лилль
29.7% (35)
2:1 Лилль
28.8% (34)
1:0 Лилль
28% (33)
1:1 Ничья
2.5% (3)
3:1 Лилль
1.7% (2)
4:0 Лилль
1.7% (2)
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