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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Нант
0:0
Первый тайм: 16'

Стадион:
Монпелье
0' 16'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 47 Владение мячом, % 53

Владение мячом

Прогнозы 115
Нант 69.6% (80)
X 24.3% (28)
Монпелье 6.1% (7)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Нант
Ничья
Монпелье
2.18
3.50
4.32
Все Коэффициенты
Новости
1
Лафон
Альбан
24
Коршья
Себастьен
3
Жиротто
Андрей
21
Кастеллетто
Жан-Шарль
4
Паллуа
Николя
29
Мерлин
Квентин
6
Де
Са
Роли
Перейра
10
Блас
Людовик
5
Чиривелья
Педро
23
Коло-Муани
Рандаль
27
Саймон
Мозес
1
Омлин
Йонас
6
Самбья
Саломон
26
Тулер
Матеус
14
Эстев
Максим
31
Коцца
Николя
8
Ойонго
Амбруаз
13
Шотар
Жорис
12
Ферри
Жордан
25
Молле
Флоран
11
Саванье
Тежи
21
Вахи
Элю
Нант
5-3-2
Монпелье
5-3-2

История личных встреч

Нант
Монпелье

10 матчей

90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
60%
5 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

80%
30%
8 побед 3 ничьи 0 побед

10 матчей

40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 2 ничьи 7 побед

20 матчей

45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 побед

Первый тайм

25%
55%
20%
5 побед 11 ничьих 4 победы

Второй тайм

40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 побед

История матчей

Л1
2:0
Л1
1:2
Л1
1:1
Л1
1:0
Л1
1:1
Л1
2:0
КЛ
0:3
Л1
0:2
Л1
0:1
Л1
2:3
Л1
1:0
КЛ
3:1
Л1
0:2
Л1
2:1
Л1
4:0
Л1
1:0
Л1
2:1
Л1
1:1
Л2
1:1
Л2
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Нант
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Коло-Муани Рандаль 9 0.33
Блас Людовик 8 (3) 0.3
Жиротто Андрей 5 0.19
Саймон Мозес 3 0.11
Чиривелья Педро 2 0.07
Букари Осман 1 0.04
Сиприен Вилан 1 0.04
Жеббель Виллем 1 0.04
Мерлин Квентин 1 0.04
Кулибали Калифа 1 0.04
Кастеллетто Жан-Шарль 1 0.04
Коршья Себастьен 0 0
Фабио да Сильва 0 0
Мутуссами Самуэль 0 0
Монпелье
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мавидиди Стефи 8 0.3
Вахи Элю 7 0.26
Саванье Тежи 6 (1) 0.22
Молле Флоран 5 0.19
Жермен Валер 4 0.15
Лаборд Гаэтан 4 (1) 0.15
Делор Анди 2 0.07
Коцца Николя 2 0.07
Ристич Михайло 1 0.04
Ойонго Амбруаз 1 0.04
Самбья Саломон 1 0.04
Суке Арно 0 0
Джоаккини Николас 0 0
Ферри Жордан 0 0
Шотар Жорис 0 0

Карточки

Нант
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фабио да Сильва 5 1
Паллуа Николя 5 1
Кастеллетто Жан-Шарль 6 0
Жиротто Андрей 6 0
Чиривелья Педро 5 0
Блас Людовик 5 0
Аппиа Деннис 3 0
Траоре Шарль 3 0
Мутуссами Самуэль 3 0
Саймон Мозес 2 0
Коло-Муани Рандаль 2 0
Коршья Себастьен 0 1
Кулибали Калифа 1 0
Сиприен Вилан 1 0
Коко Маркус 1 0
Лафон Альбан 1 0
Жеббель Виллем 1 0
Силла Абдулайе 1 0
Антуан Комбуаре 1 0
Монпелье
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Саванье Тежи 8 2
Ферри Жордан 9 1
Самбья Саломон 4 1
Молле Флоран 5 0
Шотар Жорис 4 0
Тулер Матеус 2 1
Мавидиди Стефи 3 0
Вахи Элю 1 1
Сахо Мамаду 2 0
Суке Арно 2 0
Жермен Валер 2 0
Ойонго Амбруаз 2 0
Ристич Михайло 2 0
Макуана Бени 2 0
Лаборд Гаэтан 1 0
Коцца Николя 1 0
Эстев Максим 1 0

Голы по времени матча

Забито

21
17
9 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 7
17 Не забивали 16
2
10%
3
18%
1-15
4
19%
0
0%
16-30
3
14%
6
35%
31-45
7
33%
4
24%
46-60
3
14%
0
0%
61-75
2
10%
4
24%
76-90

Пропущено

14
20
5 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 9
2
14%
4
20%
1-15
1
7%
3
15%
16-30
2
14%
2
10%
31-45
4
29%
1
5%
46-60
3
21%
2
10%
61-75
2
14%
8
40%
76-90

Забито

13
24
6 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 9
17 Не забивали 15
2
15%
4
17%
1-15
2
15%
4
17%
16-30
2
15%
4
17%
31-45
0
0%
5
21%
46-60
2
15%
4
17%
61-75
5
38%
3
13%
76-90

Пропущено

15
18
5 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 9
4
27%
2
11%
1-15
1
7%
5
28%
16-30
0
0%
2
11%
31-45
3
20%
1
6%
46-60
5
33%
3
17%
61-75
2
13%
5
28%
76-90

Забито

34
41
15 В 1-м тайме 21
19 Во 2-м тайме 20
11 Забивали первыми 16
8 Не забивали 5
4
12%
7
17%
1-15
6
18%
4
10%
16-30
5
15%
10
24%
31-45
7
21%
9
22%
46-60
5
15%
4
10%
61-75
7
21%
7
17%
76-90

Пропущено

29
38
10 В 1-м тайме 18
19 Во 2-м тайме 20
13 Пропускали первыми 10
19 Не пропускали 18
6
21%
6
16%
1-15
2
7%
8
21%
16-30
2
7%
4
11%
31-45
7
24%
2
5%
46-60
8
28%
5
13%
61-75
4
14%
13
34%
76-90

Результаты последних матчей

Нант
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Нант - Монако 2:2 Метц - Нант 0:0 Нант - ПСЖ 3:1 Нант - Реймс 1:0
Нант - Бастия 2:0 Страсбург - Нант 1:0 Нант - Брест 2:0 Нант - Лорьян 4:2 Ницца - Нант 2:1 Нант - Монако 0:0 Нант - Витре 2:0 Сент-Этьен - Нант 0:1 Сошо - Нант 0:0 Нант - Ланс 3:2 Лорьян - Нант 0:1 Нант - Марсель 0:1 Лилль - Нант 1:1 ПСЖ - Нант 3:1 Нант - Страсбург 2:2 Монпелье - Нант 2:0
Монпелье
(20 матчей)
55%
45%
11 побед 0 ничьих 9 поражений
Монпелье - Ренн 2:4 Лорьян - Монпелье 0:1 Монпелье - Лилль 0:1 Сент-Этьен - Монпелье 3:1
Марсель - Монпелье 1:1 Монпелье - Монако 3:2 Монпелье - Труа 0:1 Страсбург - Монпелье 3:1 Монпелье - Страсбург 1:0 Монпелье - Анже 4:1 Андрезьё - Монпелье 0:1 Брест - Монпелье 0:4 Монпелье - Клермон 1:0 Метц - Монпелье 1:3 Монпелье - Лион 0:1 Ренн - Монпелье 2:0 Ницца - Монпелье 0:1 Монпелье - Нант 2:0 Монако - Монпелье 3:1 Монпелье - Ланс 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 27 19 5 3 56 - 24 62
2. Ницца Заявка 27 15 5 7 39 - 21 49
3. Марсель Заявка 26 13 8 5 39 - 25 47
4. Ренн 0:0 Заявка 27 13 5 9 51 - 25 44
5. Страсбург 0:0 Заявка 27 12 8 7 48 - 31 44
6. Лион Заявка 27 11 9 7 38 - 33 42
7. Нант 0:0 Заявка 27 11 7 9 34 - 29 40
8. Ланс Заявка 27 11 7 9 42 - 38 40
9. Лилль Заявка 26 10 9 7 33 - 35 39
10. Монако Заявка 26 10 8 8 39 - 29 38
11. Монпелье 0:0 Заявка 27 11 5 11 41 - 38 38
12. Брест Заявка 27 9 8 10 35 - 38 35
13. Реймс 0:0 Заявка 27 7 11 9 30 - 30 32
14. Анже 0:0 Заявка 27 7 9 11 31 - 38 30
15. Клермон Заявка 26 7 7 12 27 - 42 28
16. Сент-Этьен Заявка 27 6 7 14 28 - 50 25
17. Лорьян Заявка 27 5 9 13 22 - 43 24
18. Бордо 0:0 Заявка 27 4 11 12 38 - 63 23
19. Труа 0:0 Заявка 27 5 8 14 23 - 41 23
20. Метц Заявка 27 4 10 13 25 - 46 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 13 12 1 0 31 - 7 37
2. Ренн 0:0 Заявка 14 9 2 3 31 - 9 29
3. Нант 0:0 Заявка 14 8 3 3 22 - 13 27
4. Лион Заявка 14 7 5 2 23 - 14 26
5. Монако Заявка 14 7 4 3 26 - 13 25
6. Страсбург 0:0 Заявка 13 7 3 3 27 - 13 24
7. Монпелье 0:0 Заявка 14 7 2 5 24 - 18 23
8. Ницца Заявка 14 7 3 4 19 - 14 23
9. Ланс Заявка 14 6 5 3 23 - 15 23
10. Лилль Заявка 12 5 5 2 15 - 16 20
11. Марсель Заявка 13 5 5 3 22 - 15 20
12. Брест Заявка 13 5 3 5 20 - 18 18
13. Реймс 0:0 Заявка 13 4 5 4 17 - 12 17
14. Анже 0:0 Заявка 13 5 1 7 15 - 17 16
15. Лорьян Заявка 13 4 4 5 11 - 14 16
16. Сент-Этьен Заявка 14 3 5 6 17 - 26 14
17. Клермон Заявка 13 3 5 5 14 - 17 14
18. Бордо 0:0 Заявка 14 2 6 6 20 - 25 12
19. Труа 0:0 Заявка 13 2 6 5 12 - 14 12
20. Метц Заявка 13 1 5 7 15 - 25 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Марсель Заявка 13 8 3 2 17 - 10 27
2. Ницца Заявка 13 8 2 3 20 - 7 26
3. ПСЖ Заявка 14 7 4 3 25 - 17 25
4. Страсбург 0:0 Заявка 14 5 5 4 21 - 18 20
5. Лилль Заявка 14 5 4 5 18 - 19 19
6. Брест Заявка 14 4 5 5 15 - 20 17
7. Ланс Заявка 13 5 2 6 19 - 23 17
8. Лион Заявка 13 4 4 5 15 - 19 16
9. Ренн 0:0 Заявка 13 4 3 6 20 - 16 15
10. Монпелье 0:0 Заявка 13 4 3 6 17 - 20 15
11. Реймс 0:0 Заявка 14 3 6 5 13 - 18 15
12. Метц Заявка 14 3 5 6 10 - 21 14
13. Клермон Заявка 13 4 2 7 13 - 25 14
14. Анже 0:0 Заявка 14 2 8 4 16 - 21 14
15. Нант 0:0 Заявка 13 3 4 6 12 - 16 13
16. Монако Заявка 12 3 4 5 13 - 16 13
17. Бордо 0:0 Заявка 13 2 5 6 18 - 38 11
18. Сент-Этьен Заявка 13 3 2 8 11 - 24 11
19. Труа 0:0 Заявка 14 3 2 9 11 - 27 11
20. Лорьян Заявка 14 1 5 8 11 - 29 8
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  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Beaujoire. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 115
Нант 69.6% (80)
X 24.3% (28)
Монпелье 6.1% (7)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Нант
Ничья
Монпелье
2.18
3.50
4.32
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Где смотреть матч Нант 0:0 Монпелье онлайн

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Прогнозы на матч Нант 0:0 Монпелье

Исход игры
Нант
70.5% (79)
Ничья
24.1% (27)
Монпелье
5.4% (6)
Тотал 2.5
Больше
36.36% (40)
Меньше
63.64% (70)
Обе команды забьют
Да
56.36% (62)
Нет
43.64% (48)
Популярный счёт
2:1 Нант
31.3% (35)
1:0 Нант
29.5% (33)
1:1 Ничья
20.5% (23)
2:0 Нант
7.1% (8)
0:1 Монпелье
2.7% (3)
0:0 Ничья
2.7% (3)
3:1 Нант
1.8% (2)
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Монпелье

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