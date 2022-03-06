Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

48' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Удар от ворот произведет Нант

47' Жиротто Андрей выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Матч возобновлен

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

46' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

44' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

44' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

43' Омлин Йонас взял и забрал мяч на выходе

43' Хороший удар издали нанес Мерлин Квентин , но отличный сейв сделал Йонас Омлин. Угловой.

43' Коцца Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота

42' Шотар Жорис из команды Монпелье направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

41' Монпелье идет вперед с потенциально опасной атакой.

40' Монпелье выполняет удар от ворот.

40' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

40' Нант идет вперед с потенциально опасной атакой.

39' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

39' Омлин Йонас взял и забрал мяч на выходе

38' Омлин Йонас взял и забрал мяч на выходе

38' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

37' Омлин Йонас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

37' Молле Флоран из команды Монпелье направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

36' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

36' Ферри Жордан из команды Монпелье не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

35' Самбья Саломон из команды Монпелье навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

35' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

35' Монпелье выполняет удар от ворот.

33' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

33' Мерлин Квентин нанес удар издали, а Йонас Омлин отбил его обратно в игру!

32' Нант идет вперед с потенциально опасной атакой.

32' Игрок из команды Нант вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

31' Саванье Тежи навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

31' Матч возобновлен

31' Ох, нехорошо это выглядит. Кастеллетто Жан-Шарль получил травму и медбригада забирает его с поля.

30' Кастеллетто Жан-Шарль совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

30' Кастеллетто Жан-Шарль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

30' Молле Флоран на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

30' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

29' Монпелье выполняет удар от ворот.

29' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

29' Тулер Матеус выносит мяч и сбавляет давление на ворота

28' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

28' Нант идет вперед с потенциально опасной атакой.

27' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

24' Лафон Альбан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

24' Матч возобновлен

24' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

21' Отличные скиллы показывает Саймон Мозес , обводя своих соперников

20' Саванье Тежи навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

19' Паллуа Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота

18' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

18' Матч возобновлен

17' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

15' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

15' Паллуа Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота

14' Монпелье идет вперед с потенциально опасной атакой.

14' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

12' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

12' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

12' Паллуа Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота

10' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

10' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

10' Эстев Максим выносит мяч и сбавляет давление на ворота

9' Нант идет вперед с потенциально опасной атакой.

9' Удар от ворот произведет Нант

9' Отличный пас сделал Самбья Саломон из команды Монпелье . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

8' Паллуа Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота

7' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

6' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

5' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

5' Нант вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

4' Удар от ворот произведет Нант

4' Монпелье выполняет удар от ворот.

3' Эстев Максим выносит мяч и сбавляет давление на ворота

3' Нант идет вперед с потенциально опасной атакой.

2' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

2' Нант вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

2' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Монпелье начинает с центра поля