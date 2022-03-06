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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Нант
2:0
Конец матча

Стадион:
Монпелье
0'
30' Желтая карточка
Кастеллетто Жан-Шарль
1:0
69' Гол
Коло-Муани Рандаль
79' Желтая карточка
Ристич Михайло
2:0
90' Гол
Жеббель Виллем
90'+5

Ход матча

30'
Кастеллетто Жан-Шарль
 
62'
Букари Осман
Де Са Роли Перейра
 
69'
Коло-Муани Рандаль
(Блас Людовик)
1:0
75'
 
Ристич Михайло
Ойонго Амбруаз
75'
 
Жермен Валер
Молле Флоран
79'
 
Ристич Михайло
81'
 
Леруа Лео
Шотар Жорис
81'
 
Джоаккини Николас
Вахи Элю
82'
Мутуссами Самуэль
Блас Людовик
 
82'
Аппиа Деннис
Коршья Себастьен
 
88'
 
Макуана Бени
Тулер Матеус
90'
Траоре Шарль
Саймон Мозес
 
90'
Жеббель Виллем
Коло-Муани Рандаль
 
90'
Жеббель Виллем
(Букари Осман)
2:0

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 8 Удары по воротам 3
  • 5 Удары в створ 1
  • 6 Угловые 4
  • 2 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 11
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 45 Владение мячом, % 55

Владение мячом

Прогнозы 115
Нант 69.6% (80)
X 24.3% (28)
Монпелье 6.1% (7)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
1
Лафон
Альбан
24
Коршья
Себастьен
21
Кастеллетто
Жан-Шарль
4
Паллуа
Николя
29
Мерлин
Квентин
6
Де
Са
Роли
Перейра
3
Жиротто
Андрей
5
Чиривелья
Педро
10
Блас
Людовик
23
Коло-Муани
Рандаль
27
Саймон
Мозес
1
Омлин
Йонас
6
Самбья
Саломон
26
Тулер
Матеус
14
Эстев
Максим
31
Коцца
Николя
8
Ойонго
Амбруаз
13
Шотар
Жорис
12
Ферри
Жордан
25
Молле
Флоран
11
Саванье
Тежи
21
Вахи
Элю
Нант
4-3-1-2
Монпелье
5-3-2

История личных встреч

Нант
Монпелье

10 матчей

90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
60%
5 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

80%
30%
8 побед 3 ничьи 0 побед

10 матчей

40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 2 ничьи 7 побед

20 матчей

45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 побед

Первый тайм

25%
55%
20%
5 побед 11 ничьих 4 победы

Второй тайм

40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 побед

История матчей

Л1
2:0
Л1
1:2
Л1
1:1
Л1
1:0
Л1
1:1
Л1
2:0
КЛ
0:3
Л1
0:2
Л1
0:1
Л1
2:3
Л1
1:0
КЛ
3:1
Л1
0:2
Л1
2:1
Л1
4:0
Л1
1:0
Л1
2:1
Л1
1:1
Л2
1:1
Л2
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Нант
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Коло-Муани Рандаль 10 0.37
Блас Людовик 8 (3) 0.3
Жиротто Андрей 5 0.19
Саймон Мозес 3 0.11
Чиривелья Педро 2 0.07
Жеббель Виллем 2 0.07
Букари Осман 1 0.04
Сиприен Вилан 1 0.04
Мерлин Квентин 1 0.04
Кулибали Калифа 1 0.04
Кастеллетто Жан-Шарль 1 0.04
Коршья Себастьен 0 0
Фабио да Сильва 0 0
Мутуссами Самуэль 0 0
Монпелье
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мавидиди Стефи 8 0.3
Вахи Элю 7 0.26
Саванье Тежи 6 (1) 0.22
Молле Флоран 5 0.19
Жермен Валер 4 0.15
Лаборд Гаэтан 4 (1) 0.15
Делор Анди 2 0.07
Коцца Николя 2 0.07
Ристич Михайло 1 0.04
Ойонго Амбруаз 1 0.04
Самбья Саломон 1 0.04
Суке Арно 0 0
Джоаккини Николас 0 0
Ферри Жордан 0 0
Шотар Жорис 0 0

Карточки

Нант
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кастеллетто Жан-Шарль 7 0
Фабио да Сильва 5 1
Паллуа Николя 5 1
Жиротто Андрей 6 0
Чиривелья Педро 5 0
Блас Людовик 5 0
Аппиа Деннис 3 0
Траоре Шарль 3 0
Мутуссами Самуэль 3 0
Саймон Мозес 2 0
Коло-Муани Рандаль 2 0
Коршья Себастьен 0 1
Кулибали Калифа 1 0
Сиприен Вилан 1 0
Коко Маркус 1 0
Лафон Альбан 1 0
Жеббель Виллем 1 0
Силла Абдулайе 1 0
Антуан Комбуаре 1 0
Монпелье
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Саванье Тежи 8 2
Ферри Жордан 9 1
Самбья Саломон 4 1
Молле Флоран 5 0
Шотар Жорис 4 0
Тулер Матеус 2 1
Ристич Михайло 3 0
Мавидиди Стефи 3 0
Вахи Элю 1 1
Сахо Мамаду 2 0
Суке Арно 2 0
Жермен Валер 2 0
Ойонго Амбруаз 2 0
Макуана Бени 2 0
Лаборд Гаэтан 1 0
Коцца Николя 1 0
Эстев Максим 1 0

Голы по времени матча

Забито

23
17
9 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 7
17 Не забивали 17
2
9%
3
18%
1-15
4
17%
0
0%
16-30
3
13%
6
35%
31-45
7
30%
4
24%
46-60
4
17%
0
0%
61-75
3
13%
4
24%
76-90

Пропущено

14
22
5 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 10
2
14%
4
18%
1-15
1
7%
3
14%
16-30
2
14%
2
9%
31-45
4
29%
1
5%
46-60
3
21%
3
14%
61-75
2
14%
9
41%
76-90

Забито

13
24
6 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 9
18 Не забивали 16
2
15%
4
17%
1-15
2
15%
4
17%
16-30
2
15%
4
17%
31-45
0
0%
5
21%
46-60
2
15%
4
17%
61-75
5
38%
3
13%
76-90

Пропущено

15
18
5 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 9
4
27%
2
11%
1-15
1
7%
5
28%
16-30
0
0%
2
11%
31-45
3
20%
1
6%
46-60
5
33%
3
17%
61-75
2
13%
5
28%
76-90

Забито

36
41
15 В 1-м тайме 21
21 Во 2-м тайме 20
12 Забивали первыми 16
8 Не забивали 6
4
11%
7
17%
1-15
6
17%
4
10%
16-30
5
14%
10
24%
31-45
7
19%
9
22%
46-60
6
17%
4
10%
61-75
8
22%
7
17%
76-90

Пропущено

29
40
10 В 1-м тайме 18
19 Во 2-м тайме 22
13 Пропускали первыми 11
19 Не пропускали 19
6
21%
6
15%
1-15
2
7%
8
20%
16-30
2
7%
4
10%
31-45
7
24%
2
5%
46-60
8
28%
6
15%
61-75
4
14%
14
35%
76-90

Результаты последних матчей

Нант
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Нант - Монако 2:2 Метц - Нант 0:0 Нант - ПСЖ 3:1 Нант - Реймс 1:0
Нант - Бастия 2:0 Страсбург - Нант 1:0 Нант - Брест 2:0 Нант - Лорьян 4:2 Ницца - Нант 2:1 Нант - Монако 0:0 Нант - Витре 2:0 Сент-Этьен - Нант 0:1 Сошо - Нант 0:0 Нант - Ланс 3:2 Лорьян - Нант 0:1 Нант - Марсель 0:1 Лилль - Нант 1:1 ПСЖ - Нант 3:1 Нант - Страсбург 2:2 Монпелье - Нант 2:0
Монпелье
(20 матчей)
55%
45%
11 побед 0 ничьих 9 поражений
Монпелье - Ренн 2:4 Лорьян - Монпелье 0:1 Монпелье - Лилль 0:1 Сент-Этьен - Монпелье 3:1
Марсель - Монпелье 1:1 Монпелье - Монако 3:2 Монпелье - Труа 0:1 Страсбург - Монпелье 3:1 Монпелье - Страсбург 1:0 Монпелье - Анже 4:1 Андрезьё - Монпелье 0:1 Брест - Монпелье 0:4 Монпелье - Клермон 1:0 Метц - Монпелье 1:3 Монпелье - Лион 0:1 Ренн - Монпелье 2:0 Ницца - Монпелье 0:1 Монпелье - Нант 2:0 Монако - Монпелье 3:1 Монпелье - Ланс 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 27 19 5 3 56 - 24 62
2. Ницца Заявка 27 15 5 7 39 - 21 49
3. Марсель Заявка 26 13 8 5 39 - 25 47
4. Ренн Заявка 27 14 4 9 53 - 25 46
5. Страсбург Заявка 27 12 8 7 49 - 32 44
6. Лион Заявка 27 11 9 7 38 - 33 42
7. Нант Заявка 27 12 6 9 36 - 29 42
8. Ланс Заявка 27 11 7 9 42 - 38 40
9. Лилль 0:0 Заявка 27 10 10 7 33 - 35 40
10. Монако Заявка 26 10 8 8 39 - 29 38
11. Монпелье Заявка 27 11 4 12 41 - 40 37
12. Брест Заявка 27 9 8 10 35 - 38 35
13. Реймс Заявка 27 7 11 9 31 - 31 32
14. Клермон 0:0 Заявка 27 7 8 12 27 - 42 29
15. Анже Заявка 27 7 8 12 31 - 40 29
16. Сент-Этьен Заявка 27 6 7 14 28 - 50 25
17. Труа Заявка 27 6 7 14 25 - 41 25
18. Лорьян Заявка 27 5 9 13 22 - 43 24
19. Бордо Заявка 27 4 10 13 38 - 65 22
20. Метц Заявка 27 4 10 13 25 - 46 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 13 12 1 0 31 - 7 37
2. Ренн Заявка 14 10 1 3 33 - 9 31
3. Нант Заявка 14 9 2 3 24 - 13 29
4. Лион Заявка 14 7 5 2 23 - 14 26
5. Монако Заявка 14 7 4 3 26 - 13 25
6. Страсбург Заявка 13 7 3 3 27 - 13 24
7. Монпелье Заявка 14 7 2 5 24 - 18 23
8. Ницца Заявка 14 7 3 4 19 - 14 23
9. Ланс Заявка 14 6 5 3 23 - 15 23
10. Лилль 0:0 Заявка 13 5 6 2 15 - 16 21
11. Марсель Заявка 13 5 5 3 22 - 15 20
12. Брест Заявка 13 5 3 5 20 - 18 18
13. Реймс Заявка 13 4 5 4 18 - 13 17
14. Анже Заявка 13 5 1 7 15 - 17 16
15. Лорьян Заявка 13 4 4 5 11 - 14 16
16. Сент-Этьен Заявка 14 3 5 6 17 - 26 14
17. Клермон 0:0 Заявка 13 3 5 5 14 - 17 14
18. Труа Заявка 13 2 6 5 12 - 14 12
19. Бордо Заявка 14 2 5 7 20 - 27 11
20. Метц Заявка 13 1 5 7 15 - 25 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Марсель Заявка 13 8 3 2 17 - 10 27
2. Ницца Заявка 13 8 2 3 20 - 7 26
3. ПСЖ Заявка 14 7 4 3 25 - 17 25
4. Страсбург Заявка 14 5 5 4 22 - 19 20
5. Лилль 0:0 Заявка 14 5 4 5 18 - 19 19
6. Брест Заявка 14 4 5 5 15 - 20 17
7. Ланс Заявка 13 5 2 6 19 - 23 17
8. Лион Заявка 13 4 4 5 15 - 19 16
9. Реймс Заявка 14 3 6 5 13 - 18 15
10. Ренн Заявка 13 4 3 6 20 - 16 15
11. Клермон 0:0 Заявка 14 4 3 7 13 - 25 15
12. Монпелье Заявка 13 4 2 7 17 - 22 14
13. Метц Заявка 14 3 5 6 10 - 21 14
14. Нант Заявка 13 3 4 6 12 - 16 13
15. Монако Заявка 12 3 4 5 13 - 16 13
16. Анже Заявка 14 2 7 5 16 - 23 13
17. Труа Заявка 14 4 1 9 13 - 27 13
18. Бордо Заявка 13 2 5 6 18 - 38 11
19. Сент-Этьен Заявка 13 3 2 8 11 - 24 11
20. Лорьян Заявка 14 1 5 8 11 - 29 8
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  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Beaujoire. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 115
Нант 69.6% (80)
X 24.3% (28)
Монпелье 6.1% (7)
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Прогнозы на матч Нант 2:0 Монпелье

Исход игры
Нант
69.6% (80)
Ничья
24.3% (28)
Монпелье
6.1% (7)
Тотал 2.5
Больше
37.17% (42)
Меньше
62.83% (71)
Обе команды забьют
Да
56.64% (64)
Нет
43.36% (49)
Популярный счёт
2:1 Нант
30.4% (35)
1:0 Нант
28.7% (33)
1:1 Ничья
20% (23)
2:0 Нант
7.8% (9)
0:0 Ничья
2.6% (3)
0:1 Монпелье
2.6% (3)
1:2 Монпелье
1.7% (2)
3:1 Нант
1.7% (2)
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