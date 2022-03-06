Франция: Лига 1 2021-2022
2:0
Конец матча
Стадион: Стад де ля Божуар
30' Желтая карточкаКастеллетто Жан-Шарль
1:0
69' ГолКоло-Муани Рандаль
79' Желтая карточкаРистич Михайло
2:0
90' ГолЖеббель Виллем
Ход матча
69'
79'
81'
90'
2:0
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
8 Удары по воротам 3
-
5 Удары в створ 1
-
6 Угловые 4
-
2 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 11
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
45 Владение мячом, % 55
Владение мячом
10
Блас
Людовик
27
Саймон
Мозес
26
Тулер
Матеус
14
Эстев
Максим
31
Коцца
Николя
13
Шотар
Жорис
12
Ферри
Жордан
25
Молле
Флоран
11
Саванье
Тежи
21
Вахи
Элю
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Блас ЛюдовикПолузащитник
- Нападающий
-
27 Саймон МозесНападающий
- Запасные игроки
-
30 Петрич ДенисВратарь
-
12 Аппиа ДеннисЗащитник
-
14 Траоре ШарльПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Аши МохамедПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
26 Букари ОсманНападающий
-
Главный тренер: Камбуаре Антуан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Тулер МатеусЗащитник
-
14 Эстев МаксимЗащитник
-
31 Коцца НиколяЗащитник
- Защитник
-
13 Шотар ЖорисПолузащитник
-
12 Ферри ЖорданПолузащитник
-
25 Молле ФлоранПолузащитник
-
11 Саванье ТежиНападающий
-
21 Вахи ЭлюНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Леруа ЛеоПолузащитник
-
34 Делайе СашаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Макуана БениНападающий
-
35 Enzo Tchato
-
Главный тренер: Далл'Ольо Оливье
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
История личных встреч
Нант
Монпелье
10 матчей
90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
60%
5 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
80%
30%
8 побед 3 ничьи 0 побед
10 матчей
40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 2 ничьи 7 побед
20 матчей
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 побед
Первый тайм
25%
55%
20%
5 побед 11 ничьих 4 победы
Второй тайм
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Нант
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Коло-Муани Рандаль
|10
|0.37
|Блас Людовик
|8 (3)
|0.3
|Жиротто Андрей
|5
|0.19
|Саймон Мозес
|3
|0.11
|Чиривелья Педро
|2
|0.07
|Жеббель Виллем
|2
|0.07
|Букари Осман
|1
|0.04
|Сиприен Вилан
|1
|0.04
|Мерлин Квентин
|1
|0.04
|Кулибали Калифа
|1
|0.04
|Кастеллетто Жан-Шарль
|1
|0.04
|Коршья Себастьен
|0
|0
|Фабио да Сильва
|0
|0
|Мутуссами Самуэль
|0
|0
Монпелье
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мавидиди Стефи
|8
|0.3
|Вахи Элю
|7
|0.26
|Саванье Тежи
|6 (1)
|0.22
|Молле Флоран
|5
|0.19
|Жермен Валер
|4
|0.15
|Лаборд Гаэтан
|4 (1)
|0.15
|Делор Анди
|2
|0.07
|Коцца Николя
|2
|0.07
|Ристич Михайло
|1
|0.04
|Ойонго Амбруаз
|1
|0.04
|Самбья Саломон
|1
|0.04
|Суке Арно
|0
|0
|Джоаккини Николас
|0
|0
|Ферри Жордан
|0
|0
|Шотар Жорис
|0
|0
Карточки
Нант
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кастеллетто Жан-Шарль
|7
|0
|Фабио да Сильва
|5
|1
|Паллуа Николя
|5
|1
|Жиротто Андрей
|6
|0
|Чиривелья Педро
|5
|0
|Блас Людовик
|5
|0
|Аппиа Деннис
|3
|0
|Траоре Шарль
|3
|0
|Мутуссами Самуэль
|3
|0
|Саймон Мозес
|2
|0
|Коло-Муани Рандаль
|2
|0
|Коршья Себастьен
|0
|1
|Кулибали Калифа
|1
|0
|Сиприен Вилан
|1
|0
|Коко Маркус
|1
|0
|Лафон Альбан
|1
|0
|Жеббель Виллем
|1
|0
|Силла Абдулайе
|1
|0
|Антуан Комбуаре
|1
|0
Монпелье
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Саванье Тежи
|8
|2
|Ферри Жордан
|9
|1
|Самбья Саломон
|4
|1
|Молле Флоран
|5
|0
|Шотар Жорис
|4
|0
|Тулер Матеус
|2
|1
|Ристич Михайло
|3
|0
|Мавидиди Стефи
|3
|0
|Вахи Элю
|1
|1
|Сахо Мамаду
|2
|0
|Суке Арно
|2
|0
|Жермен Валер
|2
|0
|Ойонго Амбруаз
|2
|0
|Макуана Бени
|2
|0
|Лаборд Гаэтан
|1
|0
|Коцца Николя
|1
|0
|Эстев Максим
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
23
17
9 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 7
17 Не забивали 17
2
9%
3
18%
1-15
4
17%
0
0%
16-30
3
13%
6
35%
31-45
7
30%
4
24%
46-60
4
17%
0
0%
61-75
3
13%
4
24%
76-90
Пропущено
14
22
5 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 10
2
14%
4
18%
1-15
1
7%
3
14%
16-30
2
14%
2
9%
31-45
4
29%
1
5%
46-60
3
21%
3
14%
61-75
2
14%
9
41%
76-90
Забито
13
24
6 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 9
18 Не забивали 16
2
15%
4
17%
1-15
2
15%
4
17%
16-30
2
15%
4
17%
31-45
0
0%
5
21%
46-60
2
15%
4
17%
61-75
5
38%
3
13%
76-90
Пропущено
15
18
5 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 9
4
27%
2
11%
1-15
1
7%
5
28%
16-30
0
0%
2
11%
31-45
3
20%
1
6%
46-60
5
33%
3
17%
61-75
2
13%
5
28%
76-90
Забито
36
41
15 В 1-м тайме 21
21 Во 2-м тайме 20
12 Забивали первыми 16
8 Не забивали 6
4
11%
7
17%
1-15
6
17%
4
10%
16-30
5
14%
10
24%
31-45
7
19%
9
22%
46-60
6
17%
4
10%
61-75
8
22%
7
17%
76-90
Пропущено
29
40
10 В 1-м тайме 18
19 Во 2-м тайме 22
13 Пропускали первыми 11
19 Не пропускали 19
6
21%
6
15%
1-15
2
7%
8
20%
16-30
2
7%
4
10%
31-45
7
24%
2
5%
46-60
8
28%
6
15%
61-75
4
14%
14
35%
76-90
Результаты последних матчей
Нант
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Нант - Монако 2:2 Метц - Нант 0:0 Нант - ПСЖ 3:1 Нант - Реймс 1:0
Нант - Бастия 2:0 Страсбург - Нант 1:0 Нант - Брест 2:0 Нант - Лорьян 4:2 Ницца - Нант 2:1 Нант - Монако 0:0 Нант - Витре 2:0 Сент-Этьен - Нант 0:1 Сошо - Нант 0:0 Нант - Ланс 3:2 Лорьян - Нант 0:1 Нант - Марсель 0:1 Лилль - Нант 1:1 ПСЖ - Нант 3:1 Нант - Страсбург 2:2 Монпелье - Нант 2:0
Монпелье
(20 матчей)
55%
45%
11 побед 0 ничьих 9 поражений
Монпелье - Ренн 2:4 Лорьян - Монпелье 0:1 Монпелье - Лилль 0:1 Сент-Этьен - Монпелье 3:1
Марсель - Монпелье 1:1 Монпелье - Монако 3:2 Монпелье - Труа 0:1 Страсбург - Монпелье 3:1 Монпелье - Страсбург 1:0 Монпелье - Анже 4:1 Андрезьё - Монпелье 0:1 Брест - Монпелье 0:4 Монпелье - Клермон 1:0 Метц - Монпелье 1:3 Монпелье - Лион 0:1 Ренн - Монпелье 2:0 Ницца - Монпелье 0:1 Монпелье - Нант 2:0 Монако - Монпелье 3:1 Монпелье - Ланс 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|27
|19
|5
|3
|56 - 24
|62
|2.
|Ницца
|Заявка
|27
|15
|5
|7
|39 - 21
|49
|3.
|Марсель
|Заявка
|26
|13
|8
|5
|39 - 25
|47
|4.
|Ренн
|Заявка
|27
|14
|4
|9
|53 - 25
|46
|5.
|Страсбург
|Заявка
|27
|12
|8
|7
|49 - 32
|44
|6.
|Лион
|Заявка
|27
|11
|9
|7
|38 - 33
|42
|7.
|Нант
|Заявка
|27
|12
|6
|9
|36 - 29
|42
|8.
|Ланс
|Заявка
|27
|11
|7
|9
|42 - 38
|40
|9.
|Лилль
|0:0 Заявка
|27
|10
|10
|7
|33 - 35
|40
|10.
|Монако
|Заявка
|26
|10
|8
|8
|39 - 29
|38
|11.
|Монпелье
|Заявка
|27
|11
|4
|12
|41 - 40
|37
|12.
|Брест
|Заявка
|27
|9
|8
|10
|35 - 38
|35
|13.
|Реймс
|Заявка
|27
|7
|11
|9
|31 - 31
|32
|14.
|Клермон
|0:0 Заявка
|27
|7
|8
|12
|27 - 42
|29
|15.
|Анже
|Заявка
|27
|7
|8
|12
|31 - 40
|29
|16.
|Сент-Этьен
|Заявка
|27
|6
|7
|14
|28 - 50
|25
|17.
|Труа
|Заявка
|27
|6
|7
|14
|25 - 41
|25
|18.
|Лорьян
|Заявка
|27
|5
|9
|13
|22 - 43
|24
|19.
|Бордо
|Заявка
|27
|4
|10
|13
|38 - 65
|22
|20.
|Метц
|Заявка
|27
|4
|10
|13
|25 - 46
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|13
|12
|1
|0
|31 - 7
|37
|2.
|Ренн
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|33 - 9
|31
|3.
|Нант
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|24 - 13
|29
|4.
|Лион
|Заявка
|14
|7
|5
|2
|23 - 14
|26
|5.
|Монако
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|26 - 13
|25
|6.
|Страсбург
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|27 - 13
|24
|7.
|Монпелье
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|24 - 18
|23
|8.
|Ницца
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|19 - 14
|23
|9.
|Ланс
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|23 - 15
|23
|10.
|Лилль
|0:0 Заявка
|13
|5
|6
|2
|15 - 16
|21
|11.
|Марсель
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|22 - 15
|20
|12.
|Брест
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|20 - 18
|18
|13.
|Реймс
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|18 - 13
|17
|14.
|Анже
|Заявка
|13
|5
|1
|7
|15 - 17
|16
|15.
|Лорьян
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|11 - 14
|16
|16.
|Сент-Этьен
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|17 - 26
|14
|17.
|Клермон
|0:0 Заявка
|13
|3
|5
|5
|14 - 17
|14
|18.
|Труа
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|12 - 14
|12
|19.
|Бордо
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|20 - 27
|11
|20.
|Метц
|Заявка
|13
|1
|5
|7
|15 - 25
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Марсель
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|17 - 10
|27
|2.
|Ницца
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|20 - 7
|26
|3.
|ПСЖ
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|25 - 17
|25
|4.
|Страсбург
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|22 - 19
|20
|5.
|Лилль
|0:0 Заявка
|14
|5
|4
|5
|18 - 19
|19
|6.
|Брест
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|15 - 20
|17
|7.
|Ланс
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|19 - 23
|17
|8.
|Лион
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|15 - 19
|16
|9.
|Реймс
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|13 - 18
|15
|10.
|Ренн
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|20 - 16
|15
|11.
|Клермон
|0:0 Заявка
|14
|4
|3
|7
|13 - 25
|15
|12.
|Монпелье
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|17 - 22
|14
|13.
|Метц
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|10 - 21
|14
|14.
|Нант
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|12 - 16
|13
|15.
|Монако
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 16
|13
|16.
|Анже
|Заявка
|14
|2
|7
|5
|16 - 23
|13
|17.
|Труа
|Заявка
|14
|4
|1
|9
|13 - 27
|13
|18.
|Бордо
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|18 - 38
|11
|19.
|Сент-Этьен
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|11 - 24
|11
|20.
|Лорьян
|Заявка
|14
|1
|5
|8
|11 - 29
|8
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- — Лига чемпионов (Квалификация)
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- — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
Прогнозы на матч Нант 2:0 Монпелье
Исход игры
Нант
69.6% (80)
Ничья
24.3% (28)
Монпелье
6.1% (7)
Тотал 2.5
Больше
37.17% (42)
Меньше
62.83% (71)
Обе команды забьют
Да
56.64% (64)
Нет
43.36% (49)
Популярный счёт
2:1 Нант
30.4% (35)
1:0 Нант
28.7% (33)
1:1 Ничья
20% (23)
2:0 Нант
7.8% (9)
0:0 Ничья
2.6% (3)
0:1 Монпелье
2.6% (3)
1:2 Монпелье
1.7% (2)
3:1 Нант
1.7% (2)
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