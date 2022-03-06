Франция: Лига 1 2021-2022
0:0
Первый тайм: 15'
Стадион: Роазон Парк
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
2 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 1
-
2 Угловые 0
-
0 Офсайды 1
-
0 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
73 Владение мячом, % 27
Владение мячом
27
Траоре
Амари
23
Омари
Вармед
28
Мартин
Йонас
18
Унаи
Аззедин
22
Яколиш
Марин
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Траоре АмариЗащитник
-
23 Омари ВармедЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Мартин ЙонасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Диуф ЭндиПолузащитник
-
20 Тэт ФлавьенПолузащитник
-
11 Докю ЖеремиПолузащитник
-
39 Тель МатисНападающий
-
17 Чауна ЛумНападающий
-
Главный тренер: Женезио Брюно
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Унаи АззединПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 Яколиш МаринНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
29 Мансо ВенсанЗащитник
-
24 Ромен ТомаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Таиби ВаниссПолузащитник
-
17 Фатар НоаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Батикль Жеральд
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
История личных встреч
Ренн
Анже
13 матчей
84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
69.2%
38.5%
9 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
69.2%
15.4%
15.4%
9 побед 2 ничьи 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 6 побед
18 матчей
61.1%
22.2%
16.7%
11 побед 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
50%
38.9%
11.1%
9 побед 7 ничьих 2 победы
Второй тайм
50%
16.7%
33.3%
9 побед 3 ничьи 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ренн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Терье Мартен
|13
|0.48
|Лаборд Гаэтан
|10 (2)
|0.37
|Гирасси Серу
|5
|0.19
|Буриго Бенжамен
|4
|0.15
|Сулемана Камалдин
|4
|0.15
|Трюффер Адриен
|3
|0.11
|Майер Ловро
|2
|0.07
|Тэт Флавьен
|2
|0.07
|Агер Наиф
|2
|0.07
|Траоре Амари
|1
|0.04
|Мартин Йонас
|1
|0.04
|Сантамария Батист
|1
|0.04
|Докю Жереми
|1
|0.04
|Угочукву Лесли
|1
|0.04
|Мелинг Биргер
|0
|0
|Баде Луак
|0
|0
Анже
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мангани Тома
|6 (5)
|0.22
|Буфаль Софьян
|5 (2)
|0.19
|Фюльжени Анжело
|5
|0.19
|Траоре Исмаэль
|3
|0.11
|Баокен Стефан
|2
|0.07
|Ромен Тома
|2
|0.07
|Чо Мохамед-Али
|2
|0.07
|Унаи Аззедин
|2
|0.07
|Перейра-Лаже Матиаш
|1
|0.04
|Бенталеб Набиль
|1
|0.04
|Кабо Джимми
|0
|0
|Капель Пьеррик
|0
|0
|Браими Билаль
|0
|0
Карточки
Ренн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мартин Йонас
|6
|0
|Сантамария Батист
|5
|0
|Омари Вармед
|4
|0
|Баде Луак
|2
|1
|Траоре Амари
|3
|0
|Мелинг Биргер
|3
|0
|Сулемана Камалдин
|3
|0
|Bruno Genesio
|1
|1
|Буриго Бенжамен
|2
|0
|Трюффер Адриен
|2
|0
|Угочукву Лесли
|2
|0
|Тэт Флавьен
|1
|0
|Гирасси Серу
|1
|0
|Лаборд Гаэтан
|1
|0
|Агер Наиф
|1
|0
|Майер Ловро
|1
|0
|Терье Мартен
|1
|0
|Алемдар Доган
|1
|0
|Докю Жереми
|1
|0
Анже
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Думбия Сулейман
|6
|1
|Буфаль Софьян
|5
|0
|Чо Мохамед-Али
|3
|1
|Мангани Тома
|4
|0
|Кабо Джимми
|4
|0
|Ромен Тома
|4
|0
|Фюльжени Анжело
|4
|0
|Менди Батиста
|4
|0
|Таиби Ванисс
|2
|0
|Унаи Аззедин
|2
|0
|Траоре Исмаэль
|1
|0
|Капель Пьеррик
|1
|0
|Бенталеб Набиль
|1
|0
|Петкович Даниель
|1
|0
|Нинга Казимир
|1
|0
|Мбок Джейсон
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
31
16
12 В 1-м тайме 7
19 Во 2-м тайме 9
10 Забивали первыми 6
14 Не забивали 15
3
10%
2
13%
1-15
3
10%
1
6%
16-30
6
19%
4
25%
31-45
6
19%
3
19%
46-60
4
13%
3
19%
61-75
9
29%
29%
3
19%
76-90
Пропущено
9
21
6 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 13
3 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 11
0
0%
2
10%
1-15
3
33%
6
29%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
1
11%
4
19%
46-60
1
11%
4
19%
61-75
1
11%
5
24%
76-90
Забито
19
15
10 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 6
17 Не забивали 17
3
16%
1
7%
1-15
5
26%
3
20%
16-30
2
11%
2
13%
31-45
3
16%
3
20%
46-60
1
5%
3
20%
61-75
5
26%
3
20%
76-90
Пропущено
17
17
6 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 9
0
0%
5
29%
29%
1-15
1
6%
2
12%
16-30
5
29%
29%
1
6%
31-45
3
18%
4
24%
46-60
3
18%
1
6%
61-75
5
29%
29%
4
24%
76-90
Забито
50
31
22 В 1-м тайме 13
28 Во 2-м тайме 18
19 Забивали первыми 12
5 Не забивали 6
6
12%
3
10%
1-15
8
16%
4
13%
16-30
8
16%
6
19%
31-45
9
18%
6
19%
46-60
5
10%
6
19%
61-75
14
28%
6
19%
76-90
Пропущено
26
38
12 В 1-м тайме 16
14 Во 2-м тайме 22
7 Пропускали первыми 12
17 Не пропускали 20
0
0%
7
18%
1-15
4
15%
8
21%
16-30
8
31%
1
3%
31-45
4
15%
8
21%
46-60
4
15%
5
13%
61-75
6
23%
9
24%
76-90
Результаты последних матчей
Ренн
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Монпелье - Ренн 2:4 Ренн - Труа 4:1 ПСЖ - Ренн 1:0 Ренн - Брест 2:0
Клермон - Ренн 2:1 Ренн - Бордо 6:0 Ланс - Ренн 1:0 Нанси - Ренн 1:1 Монако - Ренн 2:1 Ренн - Лорьян 1:0 Ренн - Ницца 1:2 Тоттенхэм - Ренн 0:3 Сент-Этьен - Ренн 0:5 Ренн - Лилль 1:2 Лорьян - Ренн 0:2 Ренн - Витесс 3:3 Ренн - Монпелье 2:0 Ренн - Лион 4:1 Ренн - Мура 1:0 Труа - Ренн 2:2
Анже
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Анже - Ланс 1:2 Ницца - Анже 1:0 Анже - Страсбург 0:1 Марсель - Анже 5:2
Анже - Сент-Этьен 0:1 Анже - Труа 2:1 Лорьян - Анже 0:0 Монпелье - Анже 4:1 Лина-Монлери - Анже 2:0 Анже - Клермон 0:1 Реймс - Анже 1:2 Анже - Монако 1:3 Ланс - Анже 2:2 Анже - Лорьян 1:0 Лилль - Анже 1:1 Анже - Ницца 1:2 Сент-Этьен - Анже 2:2 ПСЖ - Анже 2:1 Анже - Метц 3:2 Труа - Анже 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|27
|19
|5
|3
|56 - 24
|62
|2.
|Ницца
|Заявка
|27
|15
|5
|7
|39 - 21
|49
|3.
|Марсель
|Заявка
|26
|13
|8
|5
|39 - 25
|47
|4.
|Ренн
|0:0 Заявка
|27
|13
|5
|9
|51 - 25
|44
|5.
|Страсбург
|0:0 Заявка
|27
|12
|8
|7
|48 - 31
|44
|6.
|Лион
|Заявка
|27
|11
|9
|7
|38 - 33
|42
|7.
|Нант
|0:0 Заявка
|27
|11
|7
|9
|34 - 29
|40
|8.
|Ланс
|Заявка
|27
|11
|7
|9
|42 - 38
|40
|9.
|Лилль
|Заявка
|26
|10
|9
|7
|33 - 35
|39
|10.
|Монако
|Заявка
|26
|10
|8
|8
|39 - 29
|38
|11.
|Монпелье
|0:0 Заявка
|27
|11
|5
|11
|41 - 38
|38
|12.
|Брест
|Заявка
|27
|9
|8
|10
|35 - 38
|35
|13.
|Реймс
|0:0 Заявка
|27
|7
|11
|9
|30 - 30
|32
|14.
|Анже
|0:0 Заявка
|27
|7
|9
|11
|31 - 38
|30
|15.
|Клермон
|Заявка
|26
|7
|7
|12
|27 - 42
|28
|16.
|Сент-Этьен
|Заявка
|27
|6
|7
|14
|28 - 50
|25
|17.
|Лорьян
|Заявка
|27
|5
|9
|13
|22 - 43
|24
|18.
|Бордо
|0:0 Заявка
|27
|4
|11
|12
|38 - 63
|23
|19.
|Труа
|0:0 Заявка
|27
|5
|8
|14
|23 - 41
|23
|20.
|Метц
|Заявка
|27
|4
|10
|13
|25 - 46
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|13
|12
|1
|0
|31 - 7
|37
|2.
|Ренн
|0:0 Заявка
|14
|9
|2
|3
|31 - 9
|29
|3.
|Нант
|0:0 Заявка
|14
|8
|3
|3
|22 - 13
|27
|4.
|Лион
|Заявка
|14
|7
|5
|2
|23 - 14
|26
|5.
|Монако
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|26 - 13
|25
|6.
|Страсбург
|0:0 Заявка
|13
|7
|3
|3
|27 - 13
|24
|7.
|Монпелье
|0:0 Заявка
|14
|7
|2
|5
|24 - 18
|23
|8.
|Ницца
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|19 - 14
|23
|9.
|Ланс
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|23 - 15
|23
|10.
|Лилль
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|15 - 16
|20
|11.
|Марсель
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|22 - 15
|20
|12.
|Брест
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|20 - 18
|18
|13.
|Реймс
|0:0 Заявка
|13
|4
|5
|4
|17 - 12
|17
|14.
|Анже
|0:0 Заявка
|13
|5
|1
|7
|15 - 17
|16
|15.
|Лорьян
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|11 - 14
|16
|16.
|Сент-Этьен
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|17 - 26
|14
|17.
|Клермон
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|14 - 17
|14
|18.
|Бордо
|0:0 Заявка
|14
|2
|6
|6
|20 - 25
|12
|19.
|Труа
|0:0 Заявка
|13
|2
|6
|5
|12 - 14
|12
|20.
|Метц
|Заявка
|13
|1
|5
|7
|15 - 25
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Марсель
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|17 - 10
|27
|2.
|Ницца
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|20 - 7
|26
|3.
|ПСЖ
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|25 - 17
|25
|4.
|Страсбург
|0:0 Заявка
|14
|5
|5
|4
|21 - 18
|20
|5.
|Лилль
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|18 - 19
|19
|6.
|Брест
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|15 - 20
|17
|7.
|Ланс
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|19 - 23
|17
|8.
|Лион
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|15 - 19
|16
|9.
|Ренн
|0:0 Заявка
|13
|4
|3
|6
|20 - 16
|15
|10.
|Монпелье
|0:0 Заявка
|13
|4
|3
|6
|17 - 20
|15
|11.
|Реймс
|0:0 Заявка
|14
|3
|6
|5
|13 - 18
|15
|12.
|Метц
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|10 - 21
|14
|13.
|Клермон
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|13 - 25
|14
|14.
|Анже
|0:0 Заявка
|14
|2
|8
|4
|16 - 21
|14
|15.
|Нант
|0:0 Заявка
|13
|3
|4
|6
|12 - 16
|13
|16.
|Монако
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 16
|13
|17.
|Бордо
|0:0 Заявка
|13
|2
|5
|6
|18 - 38
|11
|18.
|Сент-Этьен
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|11 - 24
|11
|19.
|Труа
|0:0 Заявка
|14
|3
|2
|9
|11 - 27
|11
|20.
|Лорьян
|Заявка
|14
|1
|5
|8
|11 - 29
|8
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
Прогнозы на матч Ренн 0:0 Анже
Исход игры
Ренн
90.4% (103)
Ничья
7.9% (9)
Анже
1.8% (2)
Тотал 2.5
Больше
32.74% (37)
Меньше
67.26% (76)
Обе команды забьют
Да
38.05% (43)
Нет
61.95% (70)
Популярный счёт
2:0 Ренн
36% (41)
2:1 Ренн
23.7% (27)
1:0 Ренн
22.8% (26)
1:1 Ничья
7% (8)
3:1 Ренн
4.4% (5)
1:2 Анже
1.8% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!