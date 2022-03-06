  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Франция
  4. Лига 1 2021-2022

Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Ренн
0:0
Первый тайм: 15'

Стадион:
Анже
0' 15'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 0 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 73 Владение мячом, % 27

Владение мячом

Прогнозы 114
Ренн 90.4% (103)
X 7.9% (9)
Анже 1.8% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ренн
Ничья
Анже
1.46
4.90
8.80
Все Коэффициенты
16
Гомис
Альфред
27
Траоре
Амари
23
Омари
Вармед
6
Агер
Наиф
25
Мелинг
Биргер
14
Буриго
Бенжамен
28
Мартин
Йонас
8
Сантамария
Батист
7
Терье
Мартен
24
Лаборд
Гаэтан
9
Гирасси
Серу
30
Петкович
Даниель
2
Менди
Батиста
8
Траоре
Исмаэль
6
Эбосс
Энцо
18
Унаи
Аззедин
10
Фюльжени
Анжело
5
Мангани
Тома
23
Бенталеб
Набиль
3
Думбия
Сулейман
7
Буфаль
Софьян
22
Яколиш
Марин
Ренн
4-4-2
Анже
3-5-2

История личных встреч

Ренн
Анже

13 матчей

84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

69.2%
38.5%
9 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

69.2%
15.4%
15.4%
9 побед 2 ничьи 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 6 побед

18 матчей

61.1%
22.2%
16.7%
11 побед 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

50%
38.9%
11.1%
9 побед 7 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
16.7%
33.3%
9 побед 3 ничьи 6 побед

История матчей

Л1
2:0
Л1
0:3
К
2:1
Л1
1:2
ТМС
1:0
К
4:5
Л1
2:1
Л1
3:3
Л1
1:0
Л1
1:0
Л1
1:2
Л1
0:0
Л1
1:1
ТМК
2:0
Л1
1:0
Л1
0:2
К
3:2
ТМС
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Ренн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Терье Мартен 13 0.48
Лаборд Гаэтан 10 (2) 0.37
Гирасси Серу 5 0.19
Буриго Бенжамен 4 0.15
Сулемана Камалдин 4 0.15
Трюффер Адриен 3 0.11
Майер Ловро 2 0.07
Тэт Флавьен 2 0.07
Агер Наиф 2 0.07
Траоре Амари 1 0.04
Мартин Йонас 1 0.04
Сантамария Батист 1 0.04
Докю Жереми 1 0.04
Угочукву Лесли 1 0.04
Мелинг Биргер 0 0
Баде Луак 0 0
Анже
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мангани Тома 6 (5) 0.22
Буфаль Софьян 5 (2) 0.19
Фюльжени Анжело 5 0.19
Траоре Исмаэль 3 0.11
Баокен Стефан 2 0.07
Ромен Тома 2 0.07
Чо Мохамед-Али 2 0.07
Унаи Аззедин 2 0.07
Перейра-Лаже Матиаш 1 0.04
Бенталеб Набиль 1 0.04
Кабо Джимми 0 0
Капель Пьеррик 0 0
Браими Билаль 0 0

Карточки

Ренн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мартин Йонас 6 0
Сантамария Батист 5 0
Омари Вармед 4 0
Баде Луак 2 1
Траоре Амари 3 0
Мелинг Биргер 3 0
Сулемана Камалдин 3 0
Bruno Genesio 1 1
Буриго Бенжамен 2 0
Трюффер Адриен 2 0
Угочукву Лесли 2 0
Тэт Флавьен 1 0
Гирасси Серу 1 0
Лаборд Гаэтан 1 0
Агер Наиф 1 0
Майер Ловро 1 0
Терье Мартен 1 0
Алемдар Доган 1 0
Докю Жереми 1 0
Анже
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Думбия Сулейман 6 1
Буфаль Софьян 5 0
Чо Мохамед-Али 3 1
Мангани Тома 4 0
Кабо Джимми 4 0
Ромен Тома 4 0
Фюльжени Анжело 4 0
Менди Батиста 4 0
Таиби Ванисс 2 0
Унаи Аззедин 2 0
Траоре Исмаэль 1 0
Капель Пьеррик 1 0
Бенталеб Набиль 1 0
Петкович Даниель 1 0
Нинга Казимир 1 0
Мбок Джейсон 1 0

Голы по времени матча

Забито

31
16
12 В 1-м тайме 7
19 Во 2-м тайме 9
10 Забивали первыми 6
14 Не забивали 15
3
10%
2
13%
1-15
3
10%
1
6%
16-30
6
19%
4
25%
31-45
6
19%
3
19%
46-60
4
13%
3
19%
61-75
9
29%
29%
3
19%
76-90

Пропущено

9
21
6 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 13
3 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 11
0
0%
2
10%
1-15
3
33%
6
29%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
1
11%
4
19%
46-60
1
11%
4
19%
61-75
1
11%
5
24%
76-90

Забито

19
15
10 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 6
17 Не забивали 17
3
16%
1
7%
1-15
5
26%
3
20%
16-30
2
11%
2
13%
31-45
3
16%
3
20%
46-60
1
5%
3
20%
61-75
5
26%
3
20%
76-90

Пропущено

17
17
6 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 9
0
0%
5
29%
29%
1-15
1
6%
2
12%
16-30
5
29%
29%
1
6%
31-45
3
18%
4
24%
46-60
3
18%
1
6%
61-75
5
29%
29%
4
24%
76-90

Забито

50
31
22 В 1-м тайме 13
28 Во 2-м тайме 18
19 Забивали первыми 12
5 Не забивали 6
6
12%
3
10%
1-15
8
16%
4
13%
16-30
8
16%
6
19%
31-45
9
18%
6
19%
46-60
5
10%
6
19%
61-75
14
28%
6
19%
76-90

Пропущено

26
38
12 В 1-м тайме 16
14 Во 2-м тайме 22
7 Пропускали первыми 12
17 Не пропускали 20
0
0%
7
18%
1-15
4
15%
8
21%
16-30
8
31%
1
3%
31-45
4
15%
8
21%
46-60
4
15%
5
13%
61-75
6
23%
9
24%
76-90

Результаты последних матчей

Ренн
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Монпелье - Ренн 2:4 Ренн - Труа 4:1 ПСЖ - Ренн 1:0 Ренн - Брест 2:0
Клермон - Ренн 2:1 Ренн - Бордо 6:0 Ланс - Ренн 1:0 Нанси - Ренн 1:1 Монако - Ренн 2:1 Ренн - Лорьян 1:0 Ренн - Ницца 1:2 Тоттенхэм - Ренн 0:3 Сент-Этьен - Ренн 0:5 Ренн - Лилль 1:2 Лорьян - Ренн 0:2 Ренн - Витесс 3:3 Ренн - Монпелье 2:0 Ренн - Лион 4:1 Ренн - Мура 1:0 Труа - Ренн 2:2
Анже
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Анже - Ланс 1:2 Ницца - Анже 1:0 Анже - Страсбург 0:1 Марсель - Анже 5:2
Анже - Сент-Этьен 0:1 Анже - Труа 2:1 Лорьян - Анже 0:0 Монпелье - Анже 4:1 Лина-Монлери - Анже 2:0 Анже - Клермон 0:1 Реймс - Анже 1:2 Анже - Монако 1:3 Ланс - Анже 2:2 Анже - Лорьян 1:0 Лилль - Анже 1:1 Анже - Ницца 1:2 Сент-Этьен - Анже 2:2 ПСЖ - Анже 2:1 Анже - Метц 3:2 Труа - Анже 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 27 19 5 3 56 - 24 62
2. Ницца Заявка 27 15 5 7 39 - 21 49
3. Марсель Заявка 26 13 8 5 39 - 25 47
4. Ренн 0:0 Заявка 27 13 5 9 51 - 25 44
5. Страсбург 0:0 Заявка 27 12 8 7 48 - 31 44
6. Лион Заявка 27 11 9 7 38 - 33 42
7. Нант 0:0 Заявка 27 11 7 9 34 - 29 40
8. Ланс Заявка 27 11 7 9 42 - 38 40
9. Лилль Заявка 26 10 9 7 33 - 35 39
10. Монако Заявка 26 10 8 8 39 - 29 38
11. Монпелье 0:0 Заявка 27 11 5 11 41 - 38 38
12. Брест Заявка 27 9 8 10 35 - 38 35
13. Реймс 0:0 Заявка 27 7 11 9 30 - 30 32
14. Анже 0:0 Заявка 27 7 9 11 31 - 38 30
15. Клермон Заявка 26 7 7 12 27 - 42 28
16. Сент-Этьен Заявка 27 6 7 14 28 - 50 25
17. Лорьян Заявка 27 5 9 13 22 - 43 24
18. Бордо 0:0 Заявка 27 4 11 12 38 - 63 23
19. Труа 0:0 Заявка 27 5 8 14 23 - 41 23
20. Метц Заявка 27 4 10 13 25 - 46 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 13 12 1 0 31 - 7 37
2. Ренн 0:0 Заявка 14 9 2 3 31 - 9 29
3. Нант 0:0 Заявка 14 8 3 3 22 - 13 27
4. Лион Заявка 14 7 5 2 23 - 14 26
5. Монако Заявка 14 7 4 3 26 - 13 25
6. Страсбург 0:0 Заявка 13 7 3 3 27 - 13 24
7. Монпелье 0:0 Заявка 14 7 2 5 24 - 18 23
8. Ницца Заявка 14 7 3 4 19 - 14 23
9. Ланс Заявка 14 6 5 3 23 - 15 23
10. Лилль Заявка 12 5 5 2 15 - 16 20
11. Марсель Заявка 13 5 5 3 22 - 15 20
12. Брест Заявка 13 5 3 5 20 - 18 18
13. Реймс 0:0 Заявка 13 4 5 4 17 - 12 17
14. Анже 0:0 Заявка 13 5 1 7 15 - 17 16
15. Лорьян Заявка 13 4 4 5 11 - 14 16
16. Сент-Этьен Заявка 14 3 5 6 17 - 26 14
17. Клермон Заявка 13 3 5 5 14 - 17 14
18. Бордо 0:0 Заявка 14 2 6 6 20 - 25 12
19. Труа 0:0 Заявка 13 2 6 5 12 - 14 12
20. Метц Заявка 13 1 5 7 15 - 25 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Марсель Заявка 13 8 3 2 17 - 10 27
2. Ницца Заявка 13 8 2 3 20 - 7 26
3. ПСЖ Заявка 14 7 4 3 25 - 17 25
4. Страсбург 0:0 Заявка 14 5 5 4 21 - 18 20
5. Лилль Заявка 14 5 4 5 18 - 19 19
6. Брест Заявка 14 4 5 5 15 - 20 17
7. Ланс Заявка 13 5 2 6 19 - 23 17
8. Лион Заявка 13 4 4 5 15 - 19 16
9. Ренн 0:0 Заявка 13 4 3 6 20 - 16 15
10. Монпелье 0:0 Заявка 13 4 3 6 17 - 20 15
11. Реймс 0:0 Заявка 14 3 6 5 13 - 18 15
12. Метц Заявка 14 3 5 6 10 - 21 14
13. Клермон Заявка 13 4 2 7 13 - 25 14
14. Анже 0:0 Заявка 14 2 8 4 16 - 21 14
15. Нант 0:0 Заявка 13 3 4 6 12 - 16 13
16. Монако Заявка 12 3 4 5 13 - 16 13
17. Бордо 0:0 Заявка 13 2 5 6 18 - 38 11
18. Сент-Этьен Заявка 13 3 2 8 11 - 24 11
19. Труа 0:0 Заявка 14 3 2 9 11 - 27 11
20. Лорьян Заявка 14 1 5 8 11 - 29 8
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2
  • Первый тайм
  • 17'
    Траоре Амари предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 17'
    Думбия Сулейман из команды Анже делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 17'
    Анже контролирует мяч.
  • 16'
    Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 15'
    Ренн пытается что-то создать.
  • 15'
    Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 15'
    Траоре Исмаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 15'
    Гирасси Серу нанес удар, мяч был парирован, но Даниел Петкович не удержал его в руках.
  • 15'
    Опасность! Траоре Амари из команды Ренн отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
  • 15'
    Контроль мяча: Ренн: 73%, Анже: 27%.
  • 15'
    Ренн контролирует мяч.
  • 14'
    Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 14'
    Ренн контролирует мяч.
  • 13'
    Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 13'
    Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 12'
    Ренн контролирует мяч.
  • 12'
    Траоре Исмаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 12'
    Сантамария Батист из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
  • Травма, повреждение
    12'
    Мангани Тома возвращается на поле.
  • Фол, нарушение
    12'
    Судья свистит. Траоре Исмаэль атаковал сзади соперника. Это Гирасси Серу заработал своей команде штрафной
  • 11'
    Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 11'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    11'
    Ох, нехорошо это выглядит. Мангани Тома получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    10'
    Мангани Тома на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 10'
    Буриго Бенжамен нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 10'
    Ренн пытается что-то создать.
  • 10'
    Контроль мяча: Ренн: 69%, Анже: 31%.
  • Офсайд
    9'
    Яколиш Марин из команды Анже в офсайде
  • 9'
    Удар от ворот произведет Анже
  • 9'
    ШАНС! Лаборд Гаэтан нанес удар с лета, но не попал по воротам!
  • 9'
    Мартин Йонас делает скидку назад вдоль ворот
  • 9'
    Плохо сыграл Менди Батиста - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
  • Угловой
    9'
    Буриго Бенжамен из команды Ренн подал угловой справа.
  • 8'
    Думбия Сулейман предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 8'
    Гирасси Серу из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
  • 8'
    Ренн начинает контратаку
  • 7'
    Ренн пытается что-то создать.
  • 7'
    Анже контролирует мяч.
  • 6'
    Петкович Даниель взял и забрал мяч на выходе
  • 6'
    Буриго Бенжамен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    6'
    Мангани Тома наказан за толчок Гирасси Серу
  • 5'
    Контроль мяча: Ренн: 81%, Анже: 19%.
  • 5'
    Удар от ворот произведет Анже
  • 5'
    Как он промахнулся? Терье Мартен имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
  • 5'
    Опасность! Буриго Бенжамен из команды Ренн отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
  • 5'
    Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 5'
    Ренн контролирует мяч.
  • 5'
    Анже пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    4'
    Судья сигнализирует, что Менди Батиста из команды Анже поставил подножку. Пострадал Гирасси Серу
  • 4'
    Буфаль Софьян пробует нанести удар издали, но Альфред Гомис держит все под контролем
  • 4'
    Анже пытается что-то создать.
  • 3'
    Ренн пытается что-то создать.
  • 3'
    Ренн контролирует мяч.
  • 2'
    Петкович Даниель взял и забрал мяч на выходе
  • 2'
    Буриго Бенжамен из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
  • 2'
    Ренн пытается что-то создать.
  • 2'
    Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 2'
    Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 2'
    Траоре Исмаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    1'
    Буриго Бенжамен из команды Ренн подал угловой справа.
  • 1'
    Думбия Сулейман предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 1'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
  • 1'
    Идеальный солнечный день для футбола
  • 1'
    Ренн начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Roazhon Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 114
Ренн 90.4% (103)
X 7.9% (9)
Анже 1.8% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ренн
Ничья
Анже
1.46
4.90
8.80
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Ренн 0:0 Анже онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

БетСити

Париматч



Прогнозы на матч Ренн 0:0 Анже

Исход игры
Ренн
90.4% (103)
Ничья
7.9% (9)
Анже
1.8% (2)
Тотал 2.5
Больше
32.74% (37)
Меньше
67.26% (76)
Обе команды забьют
Да
38.05% (43)
Нет
61.95% (70)
Популярный счёт
2:0 Ренн
36% (41)
2:1 Ренн
23.7% (27)
1:0 Ренн
22.8% (26)
1:1 Ничья
7% (8)
3:1 Ренн
4.4% (5)
1:2 Анже
1.8% (2)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Ренн
Анже

Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Фрибет для тебя!
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 