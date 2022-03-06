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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Ренн
2:0
Конец матча

Стадион:
Анже
0'
1:0
33' Гол
Буриго Бенжамен
71' Желтая карточка
Нинга Казимир
72' Желтая карточка
Агер Наиф
2:0
87' Гол
Лаборд Гаэтан
90'+4

Ход матча

33'
Буриго Бенжамен
(Лаборд Гаэтан)
1:0
69'
 
Нинга Казимир
Яколиш Марин
71'
 
Нинга Казимир
71'
Трюффер Адриен
Мелинг Биргер
 
72'
Докю Жереми
Гирасси Серу
 
72'
Агер Наиф
 
84'
Тэт Флавьен
Терье Мартен
 
87'
Лаборд Гаэтан
(Докю Жереми)
2:0
88'
 
Капель Пьеррик
Бенталеб Набиль
88'
 
Баокен Стефан
Буфаль Софьян
90'
Диуф Энди
Мартин Йонас
 
90'
Чауна Лум
Буриго Бенжамен
 

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 8 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 2
  • 7 Угловые 7
  • 1 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 3
  • 60 Владение мячом, % 40

Владение мячом

Прогнозы 114
Ренн 90.4% (103)
X 7.9% (9)
Анже 1.8% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
16
Гомис
Альфред
27
Траоре
Амари
23
Омари
Вармед
6
Агер
Наиф
25
Мелинг
Биргер
14
Буриго
Бенжамен
28
Мартин
Йонас
8
Сантамария
Батист
7
Терье
Мартен
9
Гирасси
Серу
24
Лаборд
Гаэтан
30
Петкович
Даниель
2
Менди
Батиста
8
Траоре
Исмаэль
6
Эбосс
Энцо
18
Унаи
Аззедин
10
Фюльжени
Анжело
5
Мангани
Тома
23
Бенталеб
Набиль
3
Думбия
Сулейман
22
Яколиш
Марин
7
Буфаль
Софьян
Ренн
4-4-2
Анже
3-5-2

История личных встреч

Ренн
Анже

13 матчей

84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

69.2%
38.5%
9 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

69.2%
15.4%
15.4%
9 побед 2 ничьи 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 6 побед

18 матчей

61.1%
22.2%
16.7%
11 побед 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

50%
38.9%
11.1%
9 побед 7 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
16.7%
33.3%
9 побед 3 ничьи 6 побед

История матчей

Л1
2:0
Л1
0:3
К
2:1
Л1
1:2
ТМС
1:0
К
4:5
Л1
2:1
Л1
3:3
Л1
1:0
Л1
1:0
Л1
1:2
Л1
0:0
Л1
1:1
ТМК
2:0
Л1
1:0
Л1
0:2
К
3:2
ТМС
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Ренн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Терье Мартен 13 0.48
Лаборд Гаэтан 11 (2) 0.41
Буриго Бенжамен 5 0.19
Гирасси Серу 5 0.19
Сулемана Камалдин 4 0.15
Трюффер Адриен 3 0.11
Майер Ловро 2 0.07
Тэт Флавьен 2 0.07
Агер Наиф 2 0.07
Траоре Амари 1 0.04
Докю Жереми 1 0.04
Мартин Йонас 1 0.04
Сантамария Батист 1 0.04
Угочукву Лесли 1 0.04
Мелинг Биргер 0 0
Баде Луак 0 0
Анже
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мангани Тома 6 (5) 0.22
Буфаль Софьян 5 (2) 0.19
Фюльжени Анжело 5 0.19
Траоре Исмаэль 3 0.11
Баокен Стефан 2 0.07
Ромен Тома 2 0.07
Чо Мохамед-Али 2 0.07
Унаи Аззедин 2 0.07
Перейра-Лаже Матиаш 1 0.04
Бенталеб Набиль 1 0.04
Кабо Джимми 0 0
Капель Пьеррик 0 0
Браими Билаль 0 0

Карточки

Ренн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мартин Йонас 6 0
Сантамария Батист 5 0
Омари Вармед 4 0
Баде Луак 2 1
Траоре Амари 3 0
Мелинг Биргер 3 0
Сулемана Камалдин 3 0
Bruno Genesio 1 1
Буриго Бенжамен 2 0
Агер Наиф 2 0
Трюффер Адриен 2 0
Угочукву Лесли 2 0
Тэт Флавьен 1 0
Гирасси Серу 1 0
Лаборд Гаэтан 1 0
Майер Ловро 1 0
Терье Мартен 1 0
Алемдар Доган 1 0
Докю Жереми 1 0
Анже
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Думбия Сулейман 6 1
Буфаль Софьян 5 0
Чо Мохамед-Али 3 1
Мангани Тома 4 0
Кабо Джимми 4 0
Ромен Тома 4 0
Фюльжени Анжело 4 0
Менди Батиста 4 0
Нинга Казимир 2 0
Таиби Ванисс 2 0
Унаи Аззедин 2 0
Траоре Исмаэль 1 0
Капель Пьеррик 1 0
Бенталеб Набиль 1 0
Петкович Даниель 1 0
Мбок Джейсон 1 0

Голы по времени матча

Забито

33
16
13 В 1-м тайме 7
20 Во 2-м тайме 9
11 Забивали первыми 6
14 Не забивали 16
3
9%
2
13%
1-15
3
9%
1
6%
16-30
7
21%
4
25%
31-45
6
18%
3
19%
46-60
4
12%
3
19%
61-75
10
30%
3
19%
76-90

Пропущено

9
23
6 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 14
3 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 12
0
0%
2
9%
1-15
3
33%
6
26%
16-30
3
33%
1
4%
31-45
1
11%
4
17%
46-60
1
11%
4
17%
61-75
1
11%
6
26%
76-90

Забито

19
15
10 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 6
18 Не забивали 18
3
16%
1
7%
1-15
5
26%
3
20%
16-30
2
11%
2
13%
31-45
3
16%
3
20%
46-60
1
5%
3
20%
61-75
5
26%
3
20%
76-90

Пропущено

17
17
6 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 9
0
0%
5
29%
29%
1-15
1
6%
2
12%
16-30
5
29%
29%
1
6%
31-45
3
18%
4
24%
46-60
3
18%
1
6%
61-75
5
29%
29%
4
24%
76-90

Забито

52
31
23 В 1-м тайме 13
29 Во 2-м тайме 18
20 Забивали первыми 12
5 Не забивали 7
6
12%
3
10%
1-15
8
15%
4
13%
16-30
9
17%
6
19%
31-45
9
17%
6
19%
46-60
5
10%
6
19%
61-75
15
29%
6
19%
76-90

Пропущено

26
40
12 В 1-м тайме 17
14 Во 2-м тайме 23
7 Пропускали первыми 13
17 Не пропускали 21
0
0%
7
18%
1-15
4
15%
8
20%
16-30
8
31%
2
5%
31-45
4
15%
8
20%
46-60
4
15%
5
13%
61-75
6
23%
10
25%
76-90

Результаты последних матчей

Ренн
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Монпелье - Ренн 2:4 Ренн - Труа 4:1 ПСЖ - Ренн 1:0 Ренн - Брест 2:0
Клермон - Ренн 2:1 Ренн - Бордо 6:0 Ланс - Ренн 1:0 Нанси - Ренн 1:1 Монако - Ренн 2:1 Ренн - Лорьян 1:0 Ренн - Ницца 1:2 Тоттенхэм - Ренн 0:3 Сент-Этьен - Ренн 0:5 Ренн - Лилль 1:2 Лорьян - Ренн 0:2 Ренн - Витесс 3:3 Ренн - Монпелье 2:0 Ренн - Лион 4:1 Ренн - Мура 1:0 Труа - Ренн 2:2
Анже
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Анже - Ланс 1:2 Ницца - Анже 1:0 Анже - Страсбург 0:1 Марсель - Анже 5:2
Анже - Сент-Этьен 0:1 Анже - Труа 2:1 Лорьян - Анже 0:0 Монпелье - Анже 4:1 Лина-Монлери - Анже 2:0 Анже - Клермон 0:1 Реймс - Анже 1:2 Анже - Монако 1:3 Ланс - Анже 2:2 Анже - Лорьян 1:0 Лилль - Анже 1:1 Анже - Ницца 1:2 Сент-Этьен - Анже 2:2 ПСЖ - Анже 2:1 Анже - Метц 3:2 Труа - Анже 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 27 19 5 3 56 - 24 62
2. Ницца Заявка 27 15 5 7 39 - 21 49
3. Марсель Заявка 26 13 8 5 39 - 25 47
4. Ренн Заявка 27 14 4 9 53 - 25 46
5. Страсбург Заявка 27 12 8 7 49 - 32 44
6. Лион Заявка 27 11 9 7 38 - 33 42
7. Нант Заявка 27 12 6 9 36 - 29 42
8. Ланс Заявка 27 11 7 9 42 - 38 40
9. Лилль 0:0 Заявка 27 10 10 7 33 - 35 40
10. Монако Заявка 26 10 8 8 39 - 29 38
11. Монпелье Заявка 27 11 4 12 41 - 40 37
12. Брест Заявка 27 9 8 10 35 - 38 35
13. Реймс Заявка 27 7 11 9 31 - 31 32
14. Клермон 0:0 Заявка 27 7 8 12 27 - 42 29
15. Анже Заявка 27 7 8 12 31 - 40 29
16. Сент-Этьен Заявка 27 6 7 14 28 - 50 25
17. Труа Заявка 27 6 7 14 25 - 41 25
18. Лорьян Заявка 27 5 9 13 22 - 43 24
19. Бордо Заявка 27 4 10 13 38 - 65 22
20. Метц Заявка 27 4 10 13 25 - 46 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 13 12 1 0 31 - 7 37
2. Ренн Заявка 14 10 1 3 33 - 9 31
3. Нант Заявка 14 9 2 3 24 - 13 29
4. Лион Заявка 14 7 5 2 23 - 14 26
5. Монако Заявка 14 7 4 3 26 - 13 25
6. Страсбург Заявка 13 7 3 3 27 - 13 24
7. Монпелье Заявка 14 7 2 5 24 - 18 23
8. Ницца Заявка 14 7 3 4 19 - 14 23
9. Ланс Заявка 14 6 5 3 23 - 15 23
10. Лилль 0:0 Заявка 13 5 6 2 15 - 16 21
11. Марсель Заявка 13 5 5 3 22 - 15 20
12. Брест Заявка 13 5 3 5 20 - 18 18
13. Реймс Заявка 13 4 5 4 18 - 13 17
14. Анже Заявка 13 5 1 7 15 - 17 16
15. Лорьян Заявка 13 4 4 5 11 - 14 16
16. Сент-Этьен Заявка 14 3 5 6 17 - 26 14
17. Клермон 0:0 Заявка 13 3 5 5 14 - 17 14
18. Труа Заявка 13 2 6 5 12 - 14 12
19. Бордо Заявка 14 2 5 7 20 - 27 11
20. Метц Заявка 13 1 5 7 15 - 25 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Марсель Заявка 13 8 3 2 17 - 10 27
2. Ницца Заявка 13 8 2 3 20 - 7 26
3. ПСЖ Заявка 14 7 4 3 25 - 17 25
4. Страсбург Заявка 14 5 5 4 22 - 19 20
5. Лилль 0:0 Заявка 14 5 4 5 18 - 19 19
6. Брест Заявка 14 4 5 5 15 - 20 17
7. Ланс Заявка 13 5 2 6 19 - 23 17
8. Лион Заявка 13 4 4 5 15 - 19 16
9. Реймс Заявка 14 3 6 5 13 - 18 15
10. Ренн Заявка 13 4 3 6 20 - 16 15
11. Клермон 0:0 Заявка 14 4 3 7 13 - 25 15
12. Монпелье Заявка 13 4 2 7 17 - 22 14
13. Метц Заявка 14 3 5 6 10 - 21 14
14. Нант Заявка 13 3 4 6 12 - 16 13
15. Монако Заявка 12 3 4 5 13 - 16 13
16. Анже Заявка 14 2 7 5 16 - 23 13
17. Труа Заявка 14 4 1 9 13 - 27 13
18. Бордо Заявка 13 2 5 6 18 - 38 11
19. Сент-Этьен Заявка 13 3 2 8 11 - 24 11
20. Лорьян Заявка 14 1 5 8 11 - 29 8
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
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  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2
  • Второй тайм
  • 94'
    Лаборд Гаэтан из команды Ренн сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
  • 94'
    Ренн заслуженно побеждает в отличном матче
  • Свисток
    94'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 94'
    Контроль мяча: Ренн: 60%, Анже: 40%.
  • 93'
    Ренн контролирует мяч.
  • 93'
    Анже пытается что-то создать.
  • 93'
    Хорошую попытку сделал Баокен Стефан. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 93'
    Думбия Сулейман из команды Анже отправил кросс в штрафную...
  • Угловой
    92'
    Фюльжени Анжело из команды Анже разыграл угловой с левого угла.
  • 92'
    Лум Чауна предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 92'
    Баокен Стефан мяч отрикошетил от ворот
  • 92'
    Удар от ворот произведет Анже
  • 92'
    Траоре Амари из команды Ренн наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
  • Угловой
    92'
    Лум Чауна из команды Ренн подал угловой справа.
  • 91'
    Тэт Флавьен из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
  • 91'
    Ренн пытается что-то создать.
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
  • 91'
    Контроль мяча: Ренн: 57%, Анже: 43%.
  • 91'
    Анже контролирует мяч.
  • 91'
    Эбосс Энцо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 90'
    Тактическая замена. Буриго Бенжамен уходит с поля и его заменяет Лум Чауна
  • 90'
    Тактическая замена. Мартин Йонас уходит с поля и его заменяет Диуф Энди
  • Фол, нарушение
    90'
    Назначен штрафной. Пострадал Фюльжени Анжело, его свалил Траоре Амари.
  • 89'
    Ренн контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    89'
    Безумный фол. Менди Батиста грубо играет против соперника. Пострадал Лаборд Гаэтан
  • 88'
    Анже контролирует мяч.
  • 88'
    Тактическая замена. Буфаль Софьян уходит с поля и его заменяет Баокен Стефан
  • 88'
    Тактическая замена. Бенталеб Набиль уходит с поля и его заменяет Капель Пьеррик
  • 88'
    Команда Ренн забила решающий гол в последние минуты игры!
  • 87'
    Докю Жереми сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    87'
    Г О О О О Л - Лаборд Гаэтан забивает с правой ноги!
  • 87'
    Докю Жереми из команды Ренн сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
  • 87'
    Опасность! Адриен Трюффер из команды Ренн отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
  • 86'
    Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 86'
    Ренн контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    86'
    Судья сигнализирует, что Бенталеб Набиль из команды Анже поставил подножку. Пострадал Докю Жереми
  • 85'
    Анже контролирует мяч.
  • 85'
    Траоре Амари из команды Ренн направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
  • 85'
    Ренн пытается что-то создать.
  • 85'
    Контроль мяча: Ренн: 57%, Анже: 43%.
  • 84'
    Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 84'
    Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 84'
    Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 84'
    Тактическая замена. Терье Мартен уходит с поля и его заменяет Тэт Флавьен
  • 83'
    Ренн пытается что-то создать.
  • 82'
    Ренн контролирует мяч.
  • 82'
    Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 82'
    Ренн контролирует мяч.
  • 81'
    Удар от ворот произведет Анже
  • 81'
    Траоре Исмаэль из команды Анже хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
  • 81'
    Буриго Бенжамен из команды Ренн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 81'
    Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 80'
    Ренн контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    80'
    Судья сигнализирует, что Лаборд Гаэтан из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Менди Батиста
  • 80'
    Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 80'
    Контроль мяча: Ренн: 57%, Анже: 43%.
  • 80'
    Анже контролирует мяч.
  • 79'
    Удар от ворот произведет Ренн
  • 79'
    Шанс! Фюльжени Анжело из команды Анже пробил головой, но мимо
  • 79'
    Аззеддин Унахи из команды Анже отправил кросс в штрафную...
  • 79'
    Анже пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    79'
    Судья сигнализирует, что Траоре Амари из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Фюльжени Анжело
  • 78'
    Анже контролирует мяч.
  • 78'
    Удар от ворот произведет Анже
  • 78'
    Сантамария Батист из команды Ренн навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
  • 77'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 77'
    Траоре Исмаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 77'
    Траоре Амари из команды Ренн навешивает в штрафную с рикошетом.
  • 77'
    Ренн пытается что-то создать.
  • 77'
    Ренн контролирует мяч.
  • 76'
    Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 76'
    Анже контролирует мяч.
  • 75'
    Агер Наиф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 75'
    Мангани Тома навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    75'
    Агер Наиф из команды Ренн опасно и грубо сыграл. Нинга Казимир пострадал.
  • 75'
    Контроль мяча: Ренн: 58%, Анже: 42%.
  • 74'
    Удар от ворот произведет Ренн
  • 74'
    Отличный пас сделал Аззеддин Унахи из команды Анже. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
  • 74'
    Анже пытается что-то создать.
  • 74'
    Ренн контролирует мяч.
  • 73'
    Анже контролирует мяч.
  • Желтая карточка
    72'
    Агер Наиф - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
  • Фол, нарушение
    72'
    Агер Наиф из команды Ренн заходит слишком далеко, он валит Нинга Казимир.
  • 72'
    Тактическая замена. Гирасси Серу уходит с поля и его заменяет Докю Жереми
  • 71'
    Тактическая замена. Мелинг Биргер уходит с поля и его заменяет Адриен Трюффер
  • Желтая карточка
    71'
    Нинга Казимир получает желтую карточку за неспортивное поведение
  • Фол, нарушение
    71'
    Нинга Казимир наказан за толчок Агер Наиф
  • 71'
    Нинга Казимир из команды Анже идет с мячом вперед на обострение...
  • 71'
    Анже пытается что-то создать.
  • 70'
    Ренн контролирует мяч.
  • 70'
    Контроль мяча: Ренн: 59%, Анже: 41%.
  • 69'
    Анже контролирует мяч.
  • 69'
    Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 69'
    Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 69'
    Тактическая замена. Яколиш Марин уходит с поля и его заменяет Нинга Казимир
  • Угловой
    68'
    Буфаль Софьян из команды Анже разыграл угловой с правого угла.
  • 68'
    Агер Наиф предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 68'
    Аззеддин Унахи из команды Анже отправил кросс в штрафную...
  • 68'
    Анже контролирует мяч.
  • 67'
    Траоре Исмаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 67'
    Траоре Амари из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
  • 67'
    Ренн пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    67'
    Терье Мартен из команды Ренн опасно и грубо сыграл. Аззеддин Унахи пострадал.
  • 66'
    Ренн пытается что-то создать.
  • 66'
    Анже пытается что-то создать.
  • 66'
    Матч возобновится спорным мячом
  • 64'
    Анже пытается что-то создать.
  • Офсайд
    64'
    Терье Мартен из команды Ренн в офсайде
  • 64'
    Мелинг Биргер из команды Ренн сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 63'
    Ренн пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    62'
    Терье Мартен задерживает мяч рукой
  • 62'
    Ренн пытается что-то создать.
  • 62'
    Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 61'
    Ренн контролирует мяч.
  • 61'
    Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 61'
    Анже контролирует мяч.
  • 60'
    Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 60'
    Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 60'
    Контроль мяча: Ренн: 60%, Анже: 40%.
  • 60'
    Лаборд Гаэтан из команды Ренн делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен вратарем.
  • 59'
    Ренн пытается что-то создать.
  • 58'
    Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 58'
    Анже пытается что-то создать.
  • 57'
    Анже контролирует мяч.
  • 57'
    Буриго Бенжамен из команды Ренн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 56'
    Ренн пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    56'
    Фюльжени Анжело из команды Анже заходит слишком далеко, он валит Мартин Йонас.
  • 55'
    Ренн контролирует мяч.
  • 55'
    Контроль мяча: Ренн: 59%, Анже: 41%.
  • 55'
    Эбосс Энцо нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 55'
    Мартин Йонас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    55'
    Мангани Тома из команды Анже подал угловой слева.
  • 54'
    Траоре Амари предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 54'
    Думбия Сулейман из команды Анже делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 54'
    Анже пытается что-то создать.
  • 53'
    Ренн контролирует мяч.
  • 53'
    Буриго Бенжамен из команды Ренн направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
  • 53'
    Ренн контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    52'
    Мартин Йонас из команды Ренн заходит слишком далеко, он валит Буфаль Софьян.
  • 52'
    Анже контролирует мяч.
  • 52'
    Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 51'
    Анже выполняет удар от ворот.
  • 51'
    Шанс! Агер Наиф из команды Ренн пробил головой, но мимо
  • Угловой
    51'
    Буриго Бенжамен из команды Ренн подал угловой слева.
  • 50'
    Контроль мяча: Ренн: 60%, Анже: 40%.
  • 50'
    Траоре Исмаэль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 50'
    Лаборд Гаэтан из команды Ренн делает поперечный пас, но его заблокировал оппонент.
  • 50'
    Опасность! Сантамария Батист из команды Ренн отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
  • 50'
    Ренн начинает контратаку
  • 50'
    Агер Наиф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 50'
    Аззеддин Унахи из команды Анже делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 50'
    Анже пытается что-то создать.
  • 49'
    Анже контролирует мяч.
  • 49'
    Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 48'
    Ренн пытается что-то создать.
  • 48'
    Анже контролирует мяч.
  • 48'
    Лаборд Гаэтан из команды Ренн делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 48'
    Ренн пытается что-то создать.
  • 47'
    Анже контролирует мяч.
  • 47'
    Терье Мартен из команды Ренн направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
  • 47'
    Ренн пытается что-то создать.
  • 47'
    Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 46'
    Ренн контролирует мяч.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 47'
    Контроль мяча: Ренн: 63%, Анже: 37%.
  • 47'
    Команда Ренн играла лучше в этом тайме.
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 46'
    Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 46'
    Анже контролирует мяч.
  • 46'
    Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 46'
    Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 45'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
  • 45'
    Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 45'
    Контроль мяча: Ренн: 63%, Анже: 37%.
  • 45'
    Удар от ворот произведет Анже
  • 44'
    Шанс! Терье Мартен из команды Ренн пробил головой, но мимо
  • Угловой
    44'
    Буриго Бенжамен из команды Ренн подал угловой слева.
  • 44'
    Петкович Даниель из команды Анже сделал отличный сейв!
  • 44'
    Лаборд Гаэтан оказался в свободной зоне и нанес удар головой, но Даниел Петкович перевел мяч на угловой.
  • 44'
    Мелинг Биргер из команды Ренн делает отличный кросс...
  • 43'
    Ренн контролирует мяч.
  • 43'
    Удар от ворот произведет Анже
  • 43'
    Отличный пас сделал Сантамария Батист из команды Ренн. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
  • 42'
    Ренн пытается что-то создать.
  • 41'
    Ренн контролирует мяч.
  • 41'
    Гирасси Серу нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 40'
    Удар от ворот произведет Анже
  • 40'
    Терье Мартен оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 40'
    Уормед Омари разрезает оборону соперника отличным пасом
  • 40'
    Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 40'
    Контроль мяча: Ренн: 64%, Анже: 36%.
  • 39'
    Анже контролирует мяч.
  • 39'
    Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 39'
    Анже пытается что-то создать.
  • 38'
    Анже контролирует мяч.
  • 38'
    Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 38'
    Аззеддин Унахи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 38'
    Траоре Амари из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
  • 38'
    Траоре Амари из команды Ренн играет в стеночку с партнером по команде. Лаборд Гаэтан это был.
  • 37'
    Ренн контролирует мяч.
  • 36'
    Анже пытается что-то создать.
  • 36'
    Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 36'
    Сантамария Батист выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    36'
    Мангани Тома из команды Анже подал угловой справа.
  • 36'
    Агер Наиф предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 36'
    Аззеддин Унахи из команды Анже идет с мячом вперед на обострение...
  • 36'
    Анже пытается что-то создать.
  • 35'
    Контроль мяча: Ренн: 65%, Анже: 35%.
  • 35'
    Отличный гол забил Буриго Бенжамен
  • 35'
    Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    35'
    Гирасси Серу наказан за толчок Мангани Тома
  • Фол, нарушение
    34'
    Судья сигнализирует, что Терье Мартен из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Фюльжени Анжело
  • 33'
    Лаборд Гаэтан сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    33'
    Г О О О О Л - Буриго Бенжамен правой ногой классно пробил с лета. Отличный удар!
  • 33'
    Лаборд Гаэтан из команды Ренн делает отличный кросс...
  • 33'
    Опасность! Мелинг Биргер из команды Ренн отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
  • 33'
    Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 32'
    Ренн контролирует мяч.
  • 31'
    Анже пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    31'
    Гирасси Серу наказан за толчок Мангани Тома
  • 31'
    Удар от ворот произведет Ренн
  • 31'
    Яколиш Марин из команды Анже не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
  • 31'
    Аззеддин Унахи из команды Анже отправил кросс в штрафную...
  • 31'
    Анже пытается что-то создать.
  • 30'
    Ренн контролирует мяч.
  • 30'
    Контроль мяча: Ренн: 66%, Анже: 34%.
  • 30'
    Удар от ворот произведет Анже
  • 30'
    Матч возобновлен
  • 30'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 29'
    Гирасси Серу не смог попасть в створ ударом издали
  • 29'
    Ренн контролирует мяч.
  • 29'
    Гомис Альфред взял и забрал мяч на выходе
  • Угловой
    29'
    Мангани Тома из команды Анже подал угловой справа.
  • 29'
    Мелинг Биргер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 28'
    Аззеддин Унахи из команды Анже делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 28'
    Гирасси Серу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    28'
    Буфаль Софьян из команды Анже подал угловой слева.
  • 28'
    Уормед Омари предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 28'
    Аззеддин Унахи из команды Анже отправил кросс в штрафную...
  • 28'
    Анже контролирует мяч.
  • 27'
    Удар от ворот произведет Анже
  • 27'
    Шанс! Сантамария Батист из команды Ренн пробил головой, но мимо
  • Угловой
    27'
    Буриго Бенжамен из команды Ренн подал угловой слева.
  • 26'
    Петкович Даниель предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 26'
    Буриго Бенжамен из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
  • 26'
    Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 25'
    Ренн контролирует мяч.
  • 25'
    Гомис Альфред взял и забрал мяч на выходе
  • 25'
    Аззеддин Унахи из команды Анже отправил кросс в штрафную...
  • 25'
    Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 25'
    Анже контролирует мяч.
  • 25'
    Контроль мяча: Ренн: 70%, Анже: 30%.
  • 24'
    Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 24'
    Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 23'
    Ренн контролирует мяч.
  • 23'
    Анже контролирует мяч.
  • 23'
    Петкович Даниель взял и забрал мяч на выходе
  • 23'
    Траоре Амари делает длинную передачу вперед
  • 23'
    Гирасси Серу нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 22'
    Ренн контролирует мяч.
  • Угловой
    22'
    Буриго Бенжамен из команды Ренн подал угловой справа.
  • 22'
    Думбия Сулейман предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 22'
    Терье Мартен из команды Ренн делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 21'
    Ренн пытается что-то создать.
  • 21'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 21'
    Анже контролирует мяч.
  • 20'
    Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 20'
    Игра в одни ворота сейчас. Ренн доминирует и владеет мячом
  • 20'
    Контроль мяча: Ренн: 70%, Анже: 30%.
  • 20'
    Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 20'
    Лаборд Гаэтан из команды Ренн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 19'
    Ренн пытается что-то создать.
  • 19'
    Ренн контролирует мяч.
  • 19'
    Уормед Омари выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 19'
    Бенталеб Набиль из команды Анже отправил кросс в штрафную...
  • 19'
    Анже пытается что-то создать.
  • 18'
    Ренн контролирует мяч.
  • 18'
    Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 18'
    Агер Наиф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 18'
    Фюльжени Анжело из команды Анже нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
  • 18'
    Траоре Исмаэль из команды Анже отправил кросс в штрафную...
  • 17'
    Анже пытается что-то создать.
  • 17'
    Мелинг Биргер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    17'
    Буфаль Софьян из команды Анже подал угловой слева.
  • 17'
    Траоре Амари предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 17'
    Думбия Сулейман из команды Анже делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 17'
    Анже контролирует мяч.
  • 16'
    Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 15'
    Ренн пытается что-то создать.
  • 15'
    Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 15'
    Траоре Исмаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 15'
    Гирасси Серу нанес удар, мяч был парирован, но Даниел Петкович не удержал его в руках.
  • 15'
    Опасность! Траоре Амари из команды Ренн отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
  • 15'
    Контроль мяча: Ренн: 73%, Анже: 27%.
  • 15'
    Ренн контролирует мяч.
  • 14'
    Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 14'
    Ренн контролирует мяч.
  • 13'
    Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 13'
    Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 12'
    Ренн контролирует мяч.
  • 12'
    Траоре Исмаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 12'
    Сантамария Батист из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
  • Травма, повреждение
    12'
    Мангани Тома возвращается на поле.
  • Фол, нарушение
    12'
    Судья свистит. Траоре Исмаэль атаковал сзади соперника. Это Гирасси Серу заработал своей команде штрафной
  • 11'
    Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 11'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    11'
    Ох, нехорошо это выглядит. Мангани Тома получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    10'
    Мангани Тома на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 10'
    Буриго Бенжамен нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 10'
    Ренн пытается что-то создать.
  • 10'
    Контроль мяча: Ренн: 69%, Анже: 31%.
  • Офсайд
    9'
    Яколиш Марин из команды Анже в офсайде
  • 9'
    Удар от ворот произведет Анже
  • 9'
    ШАНС! Лаборд Гаэтан нанес удар с лета, но не попал по воротам!
  • 9'
    Мартин Йонас делает скидку назад вдоль ворот
  • 9'
    Плохо сыграл Менди Батиста - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
  • Угловой
    9'
    Буриго Бенжамен из команды Ренн подал угловой справа.
  • 8'
    Думбия Сулейман предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 8'
    Гирасси Серу из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
  • 8'
    Ренн начинает контратаку
  • 7'
    Ренн пытается что-то создать.
  • 7'
    Анже контролирует мяч.
  • 6'
    Петкович Даниель взял и забрал мяч на выходе
  • 6'
    Буриго Бенжамен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    6'
    Мангани Тома наказан за толчок Гирасси Серу
  • 5'
    Контроль мяча: Ренн: 81%, Анже: 19%.
  • 5'
    Удар от ворот произведет Анже
  • 5'
    Как он промахнулся? Терье Мартен имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
  • 5'
    Опасность! Буриго Бенжамен из команды Ренн отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
  • 5'
    Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 5'
    Ренн контролирует мяч.
  • 5'
    Анже пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    4'
    Судья сигнализирует, что Менди Батиста из команды Анже поставил подножку. Пострадал Гирасси Серу
  • 4'
    Буфаль Софьян пробует нанести удар издали, но Альфред Гомис держит все под контролем
  • 4'
    Анже пытается что-то создать.
  • 3'
    Ренн пытается что-то создать.
  • 3'
    Ренн контролирует мяч.
  • 2'
    Петкович Даниель взял и забрал мяч на выходе
  • 2'
    Буриго Бенжамен из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
  • 2'
    Ренн пытается что-то создать.
  • 2'
    Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 2'
    Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 2'
    Траоре Исмаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    1'
    Буриго Бенжамен из команды Ренн подал угловой справа.
  • 1'
    Думбия Сулейман предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 1'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
  • 1'
    Идеальный солнечный день для футбола
  • 1'
    Ренн начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Roazhon Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 114
Ренн 90.4% (103)
X 7.9% (9)
Анже 1.8% (2)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Прогнозы на матч Ренн 2:0 Анже

Исход игры
Ренн
90.4% (103)
Ничья
7.9% (9)
Анже
1.8% (2)
Тотал 2.5
Больше
32.74% (37)
Меньше
67.26% (76)
Обе команды забьют
Да
38.05% (43)
Нет
61.95% (70)
Популярный счёт
2:0 Ренн
36% (41)
2:1 Ренн
23.7% (27)
1:0 Ренн
22.8% (26)
1:1 Ничья
7% (8)
3:1 Ренн
4.4% (5)
1:2 Анже
1.8% (2)
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