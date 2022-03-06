Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Лум Чауна предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

47' Команда Ренн играла лучше в этом тайме.

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

46' Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

46' Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

45' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

45' Удар от ворот произведет Анже

44' Лаборд Гаэтан оказался в свободной зоне и нанес удар головой, но Даниел Петкович перевел мяч на угловой.

43' Удар от ворот произведет Анже

43' Отличный пас сделал Сантамария Батист из команды Ренн . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

40' Удар от ворот произведет Анже

40' Терье Мартен оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

40' Уормед Омари разрезает оборону соперника отличным пасом

40' Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.

39' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

38' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

38' Аззеддин Унахи выносит мяч и сбавляет давление на ворота

36' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

36' Сантамария Батист выносит мяч и сбавляет давление на ворота

36' Агер Наиф предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

36' Аззеддин Унахи из команды Анже идет с мячом вперед на обострение...

35' Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

33' Г О О О О Л - Буриго Бенжамен правой ногой классно пробил с лета. Отличный удар!

33' Опасность! Мелинг Биргер из команды Ренн отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...

33' Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.

31' Удар от ворот произведет Ренн

31' Яколиш Марин из команды Анже не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

31' Аззеддин Унахи из команды Анже отправил кросс в штрафную...

30' Удар от ворот произведет Анже

30' Матч возобновлен

30' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

29' Гирасси Серу не смог попасть в створ ударом издали

29' Гомис Альфред взял и забрал мяч на выходе

29' Мелинг Биргер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

28' Аззеддин Унахи из команды Анже делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

28' Гирасси Серу выносит мяч и сбавляет давление на ворота

28' Уормед Омари предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

28' Аззеддин Унахи из команды Анже отправил кросс в штрафную...

27' Удар от ворот произведет Анже

26' Петкович Даниель предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

26' Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

25' Гомис Альфред взял и забрал мяч на выходе

25' Аззеддин Унахи из команды Анже отправил кросс в штрафную...

25' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

24' Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

24' Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

23' Петкович Даниель взял и забрал мяч на выходе

22' Думбия Сулейман предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

22' Терье Мартен из команды Ренн делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

21' Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

20' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

20' Игра в одни ворота сейчас. Ренн доминирует и владеет мячом

20' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

19' Уормед Омари выносит мяч и сбавляет давление на ворота

18' Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

18' Агер Наиф выносит мяч и сбавляет давление на ворота

17' Мелинг Биргер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

17' Траоре Амари предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

16' Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

15' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

15' Траоре Исмаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

15' Гирасси Серу нанес удар, мяч был парирован, но Даниел Петкович не удержал его в руках.

15' Опасность! Траоре Амари из команды Ренн отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...

14' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

13' Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

13' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

12' Траоре Исмаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

11' Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

11' Матч возобновлен

11' Ох, нехорошо это выглядит. Мангани Тома получил травму и медбригада забирает его с поля.

10' Мангани Тома на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

9' Удар от ворот произведет Анже

9' ШАНС! Лаборд Гаэтан нанес удар с лета, но не попал по воротам!

9' Мартин Йонас делает скидку назад вдоль ворот

9' Плохо сыграл Менди Батиста - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

8' Думбия Сулейман предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

6' Петкович Даниель взял и забрал мяч на выходе

6' Буриго Бенжамен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

5' Удар от ворот произведет Анже

5' Как он промахнулся? Терье Мартен имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

5' Опасность! Буриго Бенжамен из команды Ренн отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...

5' Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.

4' Буфаль Софьян пробует нанести удар издали, но Альфред Гомис держит все под контролем

2' Петкович Даниель взял и забрал мяч на выходе

2' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

2' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

2' Траоре Исмаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

1' Думбия Сулейман предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

1' Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Ренн начинает с центра поля