Франция: Лига 1 2021-2022
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
16
Пау
Лопес
14
Перес
Луан
10
Пайе
Димитри
- Основной состав
-
16 Пау ЛопесВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Перес ЛуанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Пайе ДимитриПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
29 Лирола ПольЗащитник
-
22 Гуйе ПапЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Энрике ЛуисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Сампаоли Хорхе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Кайо ЭнрикеЗащитник
-
22 Фофана ЮссуфПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Лукас ЖанПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Манноне ВитоВратарь
- Защитник
-
26 Агилар РубенЗащитник
- Защитник
-
14 Якобс ИсмаилЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
36 Матазо ЭлиоПолузащитник
-
37 Диоп СофьянПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Клеман Филипп
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Марсель
Монако
17 матчей
70.6%
29.4%
7.105427357601E-15%
12 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
47.1%
47.1%
5.8%
8 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
64.7%
29.4%
5.9%
11 побед 5 ничьих 0 побед
13 матчей
7.7%
92.3%
0 побед 1 ничья 12 побед
Первый тайм
46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 8 побед
Второй тайм
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 11 побед
30 матчей
40%
20%
40%
12 побед 6 ничьих 12 побед
Первый тайм
26.7%
46.7%
26.6%
8 побед 14 ничьих 8 побед
Второй тайм
36.7%
26.7%
36.6%
11 побед 8 ничьих 11 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Марсель
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пайе Димитри
|9 (4)
|0.35
|Юндер Дженгиз
|7
|0.27
|Милик Аркадиуш
|5
|0.19
|Гендузи Маттео
|4
|0.15
|Жерсон Сантос
|4
|0.15
|Бамба Дьенг Амаду
|4
|0.15
|Бакамбу Седрик
|2
|0.08
|Лирола Поль
|1
|0.04
|Арит Амин
|1
|0.04
|Чалета-Цар Дуе
|1
|0.04
|Камара Бубакар
|1
|0.04
|Де ла Фуэнте Конрад
|0
|0
|Энрике Луис III
|0
|0
|Колашинац Сеад
|0
|0
|Гуйе Пап
|0
|0
|Ронжье Валентин
|0
|0
|Перес Луан
|0
|0
Монако
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бен-Йеддер Виссам
|15 (6)
|0.58
|Диоп Софьян
|6
|0.23
|Фолланд Кевин
|5 (1)
|0.19
|Желсон Мартиньш
|3
|0.12
|Головин Александр
|2
|0.08
|Кайо Энрике
|1
|0.04
|Боаду Мирон
|1
|0.04
|Чуамени Орельен
|1
|0.04
|Лукас Жан
|1
|0.04
|Скардовелли Вандерсон
|1
|0.04
|Дисаси Аксель
|1
|0.04
|Дьятта Крепен
|1
|0.04
|Фофана Юссуф
|0
|0
|Агилар Рубен
|0
|0
Карточки
Марсель
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Балерди Леонардо
|4
|1
|Гендузи Маттео
|5
|0
|Камара Бубакар
|5
|0
|Хорхе Сампаоли
|4
|0
|Пайе Димитри
|3
|0
|Гуйе Пап
|3
|0
|Ронжье Валентин
|3
|0
|Пау Лопес
|3
|0
|Чалета-Цар Дуе
|3
|0
|Перес Луан
|3
|0
|Юндер Дженгиз
|1
|1
|Жерсон Сантос
|2
|0
|Салиба Вильям
|2
|0
|Бамба Дьенг Амаду
|0
|1
|Бакамбу Седрик
|1
|0
|Альваро Гонсалес II
|1
|0
|Лирола Поль
|1
|0
|Арит Амин
|1
|0
|Де ла Фуэнте Конрад
|1
|0
Монако
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чуамени Орельен
|5
|1
|Фолланд Кевин
|6
|0
|Сидибе Джибриль
|5
|0
|Марипан Гильермо
|5
|0
|Диоп Софьян
|5
|0
|Павлович Страхиня
|3
|1
|Фофана Юссуф
|4
|0
|Лукас Жан
|2
|1
|Агилар Рубен
|3
|0
|Дисаси Аксель
|3
|0
|Кайо Энрике
|3
|0
|Бадьяшиль Бенуа
|3
|0
|Головин Александр
|1
|1
|Скардовелли Вандерсон
|1
|0
|Нико Ковач
|1
|0
|Бен-Йеддер Виссам
|1
|0
|Желсон Мартиньш
|1
|0
|Клемент Филипп
|1
|0
|Якобс Исмаил
|1
|0
|Матазо Элио
|1
|0
|Аклиоче Махнес
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
22
14
9 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 3
16 Не забивали 21
0
0%
0
0%
1-15
5
23%
2
14%
16-30
4
18%
4
29%
31-45
3
14%
4
29%
46-60
5
23%
1
7%
61-75
5
23%
3
21%
76-90
Пропущено
15
15
8 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 8
6
40%
3
20%
1-15
1
7%
2
13%
16-30
1
7%
3
20%
31-45
3
20%
1
7%
46-60
3
20%
3
20%
61-75
1
7%
3
20%
76-90
Забито
18
27
10 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 14
10 Забивали первыми 9
15 Не забивали 15
1
6%
4
15%
1-15
5
28%
3
11%
16-30
4
22%
6
22%
31-45
1
6%
4
15%
46-60
3
17%
5
19%
61-75
4
22%
5
19%
76-90
Пропущено
8
12
3 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 9
1
13%
2
17%
1-15
1
13%
1
8%
16-30
1
13%
3
25%
31-45
1
13%
3
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
50%
3
25%
76-90
Забито
40
41
19 В 1-м тайме 19
21 Во 2-м тайме 22
15 Забивали первыми 12
5 Не забивали 10
1
3%
4
10%
1-15
10
25%
5
12%
16-30
8
20%
10
24%
31-45
4
10%
8
20%
46-60
8
20%
6
15%
61-75
9
23%
8
20%
76-90
Пропущено
23
27
11 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 11
15 Не пропускали 17
7
30%
5
19%
1-15
2
9%
3
11%
16-30
2
9%
6
22%
31-45
4
17%
4
15%
46-60
3
13%
3
11%
61-75
5
22%
6
22%
76-90
Результаты последних матчей
Марсель
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Труа - Марсель 1:1 Карабах - Марсель 0:3 Марсель - Клермон 0:2 Марсель - Карабах 3:1
Метц - Марсель 1:2 Ницца - Марсель 4:1 Марсель - Анже 5:2 Лион - Марсель 2:1 Марсель - Монпелье 1:1 Ланс - Марсель 0:2 Марсель - Лилль 1:1 Бордо - Марсель 0:1 Шовиньи - Марсель 0:3 Марсель - Реймс 1:1 Марсель - Канне Рошвилль 4:1 Страсбург - Марсель 0:2 Марсель - Локомотив Москва 1:0 Марсель - Брест 1:2 Нант - Марсель 0:1 Марсель - Труа 1:0
Монако
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Нант - Монако 2:2 Монако - Реймс 1:2 Бордо - Монако 1:1 Монако - Лорьян 0:0
Монако - Амьен 2:0 Монако - Лион 2:0 Ланс - Монако 2:4 Монпелье - Монако 3:2 Монако - Клермон 4:0 Нант - Монако 0:0 Кевийи - Монако 1:3 Монако - Ренн 2:1 Ред Стар 93 - Монако 0:2 ПСЖ - Монако 2:0 Штурм - Монако 1:1 Монако - Метц 4:0 Анже - Монако 1:3 Монако - Страсбург 1:1 Монако - Реал Сосьедад 2:1 Монако - Лилль 2:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|27
|19
|5
|3
|56 - 24
|62
|2.
|Ницца
|Заявка
|27
|15
|5
|7
|39 - 21
|49
|3.
|Марсель
|Заявка
|26
|13
|8
|5
|39 - 25
|47
|4.
|Ренн
|Заявка
|27
|14
|4
|9
|53 - 25
|46
|5.
|Страсбург
|Заявка
|27
|12
|8
|7
|49 - 32
|44
|6.
|Нант
|Заявка
|27
|12
|6
|9
|36 - 29
|42
|7.
|Лилль
|Заявка
|27
|11
|9
|7
|37 - 35
|42
|8.
|Лион
|Заявка
|27
|11
|9
|7
|38 - 33
|42
|9.
|Ланс
|Заявка
|27
|11
|7
|9
|42 - 38
|40
|10.
|Монако
|Заявка
|26
|10
|8
|8
|39 - 29
|38
|11.
|Монпелье
|Заявка
|27
|11
|4
|12
|41 - 40
|37
|12.
|Брест
|Заявка
|27
|9
|8
|10
|35 - 38
|35
|13.
|Реймс
|Заявка
|27
|7
|11
|9
|31 - 31
|32
|14.
|Анже
|Заявка
|27
|7
|8
|12
|31 - 40
|29
|15.
|Клермон
|Заявка
|27
|7
|7
|13
|27 - 46
|28
|16.
|Сент-Этьен
|Заявка
|27
|6
|7
|14
|28 - 50
|25
|17.
|Труа
|Заявка
|27
|6
|7
|14
|25 - 41
|25
|18.
|Лорьян
|Заявка
|27
|5
|9
|13
|22 - 43
|24
|19.
|Бордо
|Заявка
|27
|4
|10
|13
|38 - 65
|22
|20.
|Метц
|Заявка
|27
|4
|10
|13
|25 - 46
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|13
|12
|1
|0
|31 - 7
|37
|2.
|Ренн
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|33 - 9
|31
|3.
|Нант
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|24 - 13
|29
|4.
|Лион
|Заявка
|14
|7
|5
|2
|23 - 14
|26
|5.
|Монако
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|26 - 13
|25
|6.
|Страсбург
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|27 - 13
|24
|7.
|Лилль
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|19 - 16
|23
|8.
|Монпелье
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|24 - 18
|23
|9.
|Ницца
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|19 - 14
|23
|10.
|Ланс
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|23 - 15
|23
|11.
|Марсель
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|22 - 15
|20
|12.
|Брест
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|20 - 18
|18
|13.
|Реймс
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|18 - 13
|17
|14.
|Анже
|Заявка
|13
|5
|1
|7
|15 - 17
|16
|15.
|Лорьян
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|11 - 14
|16
|16.
|Сент-Этьен
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|17 - 26
|14
|17.
|Клермон
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|14 - 17
|14
|18.
|Труа
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|12 - 14
|12
|19.
|Бордо
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|20 - 27
|11
|20.
|Метц
|Заявка
|13
|1
|5
|7
|15 - 25
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Марсель
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|17 - 10
|27
|2.
|Ницца
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|20 - 7
|26
|3.
|ПСЖ
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|25 - 17
|25
|4.
|Страсбург
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|22 - 19
|20
|5.
|Лилль
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|18 - 19
|19
|6.
|Брест
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|15 - 20
|17
|7.
|Ланс
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|19 - 23
|17
|8.
|Лион
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|15 - 19
|16
|9.
|Реймс
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|13 - 18
|15
|10.
|Ренн
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|20 - 16
|15
|11.
|Монпелье
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|17 - 22
|14
|12.
|Метц
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|10 - 21
|14
|13.
|Клермон
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|13 - 29
|14
|14.
|Нант
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|12 - 16
|13
|15.
|Монако
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 16
|13
|16.
|Анже
|Заявка
|14
|2
|7
|5
|16 - 23
|13
|17.
|Труа
|Заявка
|14
|4
|1
|9
|13 - 27
|13
|18.
|Бордо
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|18 - 38
|11
|19.
|Сент-Этьен
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|11 - 24
|11
|20.
|Лорьян
|Заявка
|14
|1
|5
|8
|11 - 29
|8
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Прогнозы на матч Марсель - Монако
Исход игры
Марсель
64.3% (81)
Ничья
26.2% (33)
Монако
9.5% (12)
Тотал 2.5
Больше
59.65% (68)
Меньше
40.35% (46)
Обе команды забьют
Да
81.58% (93)
Нет
18.42% (21)
Популярный счёт
2:1 Марсель
42.1% (53)
1:1 Ничья
19.8% (25)
1:0 Марсель
11.9% (15)
2:2 Ничья
4% (5)
1:2 Монако
3.2% (4)
2:0 Марсель
3.2% (4)
2:3 Монако
1.6% (2)
3:1 Марсель
1.6% (2)
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