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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Марсель
 
Позже

Стадион:
Монако
Прогнозы 28
Марсель 60.7% (17)
X 35.7% (10)
Монако 3.6% (1)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Марсель
Ничья
Монако
2.42
3.40
3.50
Все Коэффициенты

История личных встреч

Марсель
Монако

17 матчей

70.6%
29.4%
7.105427357601E-15%
12 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

47.1%
47.1%
5.8%
8 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

64.7%
29.4%
5.9%
11 побед 5 ничьих 0 побед

13 матчей

7.7%
92.3%
0 побед 1 ничья 12 побед

Первый тайм

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 8 побед

Второй тайм

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 11 побед

30 матчей

40%
20%
40%
12 побед 6 ничьих 12 побед

Первый тайм

26.7%
46.7%
26.6%
8 побед 14 ничьих 8 побед

Второй тайм

36.7%
26.7%
36.6%
11 побед 8 ничьих 11 побед

История матчей

Л1
0:2
Л1
3:1
Л1
2:1
КЛ
2:1
Л1
3:4
Л1
1:1
Л1
2:3
Л1
2:2
Л1
6:1
К
3:4
Л1
1:4
Л1
4:0
Л1
2:1
Л1
3:3
Л1
2:1
Л1
1:0
Л1
2:0
Л1
1:2
Л1
0:0
КЛ
2:1
Л1
2:2
ТМС
0:1
Л1
1:2
Л1
1:2
Л1
0:1
Л1
0:0
ТМС
3:1
Л1
2:3
К
3:1
Л1
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Марсель
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пайе Димитри 9 (4) 0.35
Юндер Дженгиз 7 0.27
Милик Аркадиуш 5 0.19
Гендузи Маттео 4 0.15
Жерсон Сантос 4 0.15
Бамба Дьенг Амаду 4 0.15
Бакамбу Седрик 2 0.08
Лирола Поль 1 0.04
Арит Амин 1 0.04
Чалета-Цар Дуе 1 0.04
Камара Бубакар 1 0.04
Де ла Фуэнте Конрад 0 0
Энрике Луис III 0 0
Колашинац Сеад 0 0
Гуйе Пап 0 0
Ронжье Валентин 0 0
Перес Луан 0 0
Монако
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бен-Йеддер Виссам 15 (6) 0.58
Диоп Софьян 6 0.23
Фолланд Кевин 5 (1) 0.19
Желсон Мартиньш 3 0.12
Головин Александр 2 0.08
Кайо Энрике 1 0.04
Боаду Мирон 1 0.04
Чуамени Орельен 1 0.04
Лукас Жан 1 0.04
Скардовелли Вандерсон 1 0.04
Дисаси Аксель 1 0.04
Дьятта Крепен 1 0.04
Фофана Юссуф 0 0
Агилар Рубен 0 0

Карточки

Марсель
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Балерди Леонардо 4 1
Гендузи Маттео 5 0
Камара Бубакар 5 0
Хорхе Сампаоли 4 0
Пайе Димитри 3 0
Гуйе Пап 3 0
Ронжье Валентин 3 0
Пау Лопес 3 0
Чалета-Цар Дуе 3 0
Перес Луан 3 0
Юндер Дженгиз 1 1
Жерсон Сантос 2 0
Салиба Вильям 2 0
Бамба Дьенг Амаду 0 1
Бакамбу Седрик 1 0
Альваро Гонсалес II 1 0
Лирола Поль 1 0
Арит Амин 1 0
Де ла Фуэнте Конрад 1 0
Монако
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чуамени Орельен 5 1
Фолланд Кевин 6 0
Сидибе Джибриль 5 0
Марипан Гильермо 5 0
Диоп Софьян 5 0
Павлович Страхиня 3 1
Фофана Юссуф 4 0
Лукас Жан 2 1
Агилар Рубен 3 0
Дисаси Аксель 3 0
Кайо Энрике 3 0
Бадьяшиль Бенуа 3 0
Головин Александр 1 1
Скардовелли Вандерсон 1 0
Нико Ковач 1 0
Бен-Йеддер Виссам 1 0
Желсон Мартиньш 1 0
Клемент Филипп 1 0
Якобс Исмаил 1 0
Матазо Элио 1 0
Аклиоче Махнес 1 0

Голы по времени матча

Забито

22
14
9 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 3
16 Не забивали 21
0
0%
0
0%
1-15
5
23%
2
14%
16-30
4
18%
4
29%
31-45
3
14%
4
29%
46-60
5
23%
1
7%
61-75
5
23%
3
21%
76-90

Пропущено

15
15
8 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 8
6
40%
3
20%
1-15
1
7%
2
13%
16-30
1
7%
3
20%
31-45
3
20%
1
7%
46-60
3
20%
3
20%
61-75
1
7%
3
20%
76-90

Забито

18
27
10 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 14
10 Забивали первыми 9
15 Не забивали 15
1
6%
4
15%
1-15
5
28%
3
11%
16-30
4
22%
6
22%
31-45
1
6%
4
15%
46-60
3
17%
5
19%
61-75
4
22%
5
19%
76-90

Пропущено

8
12
3 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 9
1
13%
2
17%
1-15
1
13%
1
8%
16-30
1
13%
3
25%
31-45
1
13%
3
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
50%
3
25%
76-90

Забито

40
41
19 В 1-м тайме 19
21 Во 2-м тайме 22
15 Забивали первыми 12
5 Не забивали 10
1
3%
4
10%
1-15
10
25%
5
12%
16-30
8
20%
10
24%
31-45
4
10%
8
20%
46-60
8
20%
6
15%
61-75
9
23%
8
20%
76-90

Пропущено

23
27
11 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 11
15 Не пропускали 17
7
30%
5
19%
1-15
2
9%
3
11%
16-30
2
9%
6
22%
31-45
4
17%
4
15%
46-60
3
13%
3
11%
61-75
5
22%
6
22%
76-90

Результаты последних матчей

Марсель
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Труа - Марсель 1:1 Карабах - Марсель 0:3 Марсель - Клермон 0:2 Марсель - Карабах 3:1
Метц - Марсель 1:2 Ницца - Марсель 4:1 Марсель - Анже 5:2 Лион - Марсель 2:1 Марсель - Монпелье 1:1 Ланс - Марсель 0:2 Марсель - Лилль 1:1 Бордо - Марсель 0:1 Шовиньи - Марсель 0:3 Марсель - Реймс 1:1 Марсель - Канне Рошвилль 4:1 Страсбург - Марсель 0:2 Марсель - Локомотив Москва 1:0 Марсель - Брест 1:2 Нант - Марсель 0:1 Марсель - Труа 1:0
Монако
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Нант - Монако 2:2 Монако - Реймс 1:2 Бордо - Монако 1:1 Монако - Лорьян 0:0
Монако - Амьен 2:0 Монако - Лион 2:0 Ланс - Монако 2:4 Монпелье - Монако 3:2 Монако - Клермон 4:0 Нант - Монако 0:0 Кевийи - Монако 1:3 Монако - Ренн 2:1 Ред Стар 93 - Монако 0:2 ПСЖ - Монако 2:0 Штурм - Монако 1:1 Монако - Метц 4:0 Анже - Монако 1:3 Монако - Страсбург 1:1 Монако - Реал Сосьедад 2:1 Монако - Лилль 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 26 19 5 2 56 - 23 62
2. Марсель Заявка 26 13 8 5 39 - 25 47
3. Ницца Заявка 26 14 5 7 38 - 21 46
4. Ренн Заявка 26 13 4 9 51 - 25 43
5. Страсбург Заявка 26 12 7 7 48 - 31 43
6. Ланс Заявка 26 11 7 8 42 - 37 40
7. Нант Заявка 26 11 6 9 34 - 29 39
8. Лилль Заявка 26 10 9 7 33 - 35 39
9. Лион Заявка 26 10 9 7 34 - 32 39
10. Монако Заявка 26 10 8 8 39 - 29 38
11. Монпелье Заявка 26 11 4 11 41 - 38 37
12. Брест Заявка 26 8 8 10 34 - 38 32
13. Реймс Заявка 26 7 10 9 30 - 30 31
14. Анже Заявка 26 7 8 11 31 - 38 29
15. Клермон Заявка 26 7 7 12 27 - 42 28
16. Лорьян Заявка 26 5 9 12 21 - 39 24
17. Бордо Заявка 26 4 10 12 38 - 63 22
18. Сент-Этьен Заявка 26 5 7 14 27 - 50 22
19. Труа Заявка 26 5 7 14 23 - 41 22
20. Метц Заявка 26 4 10 12 25 - 45 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 13 12 1 0 31 - 7 37
2. Ренн Заявка 13 9 1 3 31 - 9 28
3. Лион Заявка 14 7 5 2 23 - 14 26
4. Нант Заявка 13 8 2 3 22 - 13 26
5. Монако Заявка 14 7 4 3 26 - 13 25
6. Страсбург Заявка 13 7 3 3 27 - 13 24
7. Монпелье Заявка 14 7 2 5 24 - 18 23
8. Ланс Заявка 13 6 5 2 23 - 14 23
9. Ницца Заявка 13 6 3 4 18 - 14 20
10. Лилль Заявка 12 5 5 2 15 - 16 20
11. Марсель Заявка 13 5 5 3 22 - 15 20
12. Брест Заявка 13 5 3 5 20 - 18 18
13. Анже Заявка 13 5 1 7 15 - 17 16
14. Реймс Заявка 12 4 4 4 17 - 12 16
15. Лорьян Заявка 12 4 4 4 10 - 10 16
16. Клермон Заявка 13 3 5 5 14 - 17 14
17. Труа Заявка 13 2 6 5 12 - 14 12
18. Бордо Заявка 13 2 5 6 20 - 25 11
19. Сент-Этьен Заявка 13 2 5 6 16 - 26 11
20. Метц Заявка 13 1 5 7 15 - 25 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Марсель Заявка 13 8 3 2 17 - 10 27
2. Ницца Заявка 13 8 2 3 20 - 7 26
3. ПСЖ Заявка 13 7 4 2 25 - 16 25
4. Лилль Заявка 14 5 4 5 18 - 19 19
5. Страсбург Заявка 13 5 4 4 21 - 18 19
6. Ланс Заявка 13 5 2 6 19 - 23 17
7. Реймс Заявка 14 3 6 5 13 - 18 15
8. Ренн Заявка 13 4 3 6 20 - 16 15
9. Монпелье Заявка 12 4 2 6 17 - 20 14
10. Метц Заявка 13 3 5 5 10 - 20 14
11. Брест Заявка 13 3 5 5 14 - 20 14
12. Клермон Заявка 13 4 2 7 13 - 25 14
13. Лион Заявка 12 3 4 5 11 - 18 13
14. Нант Заявка 13 3 4 6 12 - 16 13
15. Монако Заявка 12 3 4 5 13 - 16 13
16. Анже Заявка 13 2 7 4 16 - 21 13
17. Бордо Заявка 13 2 5 6 18 - 38 11
18. Сент-Этьен Заявка 13 3 2 8 11 - 24 11
19. Труа Заявка 13 3 1 9 11 - 27 10
20. Лорьян Заявка 14 1 5 8 11 - 29 8
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Марсель - Монако от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 6 марта 2022, осталось 2 дня 14 часов 20 минут.

    Главный судья: Готье Антони

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 28
    Марсель 60.7% (17)
    X 35.7% (10)
    Монако 3.6% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Марсель
    Ничья
    Монако
    2.42
    3.40
    3.50
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Марсель - Монако онлайн

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    Прогнозы на матч Марсель - Монако

    Исход игры
    Марсель
    60.7% (17)
    Ничья
    35.7% (10)
    Монако
    3.6% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    55.56% (15)
    Меньше
    44.44% (12)
    Обе команды забьют
    Да
    81.48% (22)
    Нет
    18.52% (5)
    Популярный счёт
    2:1 Марсель
    35.7% (10)
    1:1 Ничья
    25% (7)
    1:0 Марсель
    10.7% (3)
    2:2 Ничья
    7.1% (2)
    2:0 Марсель
    7.1% (2)
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