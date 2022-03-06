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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Реймс
0:0
Первый тайм: 15'

Стадион:
Страсбург
0' 15'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 3
  • 0 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 47 Владение мячом, % 53

Владение мячом

Прогнозы 113
Реймс 31.9% (36)
X 41.6% (47)
Страсбург 26.5% (30)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Реймс
Ничья
Страсбург
4.00
3.00
2.45
Все Коэффициенты
1
Райкович
Предраг
15
Манетси
Маршал
2
Фас
Ваут
5
Абдельамид
Юнис
4
Бузи
Максим
21
Матусива
Азор
26
Лопи
Дион
3
Конан
Гислен
20
Кеббаль
Илан
11
Мбюкю
Натанаэль
18
Хорнби
Фрэйзер
1
Селс
Матц
5
Перрен
Люка
22
Ньямси
Жерзино
24
Джику
Александр
2
Гильберт
Фредерик
27
Сиссоко
Ибраима
14
Прчич
Саньин
17
Беллегард
Жан-Рикнер
19
Каси
Антони
20
Диалло
Хабиб
25
Ажорк
Людовик
Реймс
3-4-2-1
Страсбург
3-5-2

История личных встреч

Реймс
Страсбург

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

37.5%
62.5%
3 победы 5 ничьих 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

13 матчей

46.2%
30.8%
23%
6 побед 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

38.5%
38.5%
23%
5 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

23.1%
53.8%
23.1%
3 победы 7 ничьих 3 победы

История матчей

Л1
1:1
Л1
0:1
Л1
2:1
Л1
3:0
КЛ
0:0
Л1
0:0
Л1
4:0
Л1
2:1
ТМК
3:3
Л2
1:1
Л2
1:2
Л2
3:2
Л2
4:1

Бомбардиры внутри турнира

Реймс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Экитик Юго 9 (1) 0.33
Фас Ваут 4 0.15
Манетси Маршал 3 0.11
Мбюкю Натанаэль 2 0.07
Кассама Морету 2 0.07
Кеббаль Илан 1 0.04
Флипс Алексис 1 (1) 0.04
Конан Гислен 1 0.04
Туре Эль Билал 1 (1) 0.04
Матусива Азор 1 0.04
Абдельамид Юнис 1 0.04
Фокет Томас 1 0.04
Локо Банзузи 1 0.04
Коффи Н'Дри Филиппе 1 0.04
Бериша Валон 0 0
Зенели Арбер 0 0
Страсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ажорк Людовик 10 (2) 0.37
Гамейро Кевин 9 (1) 0.33
Диалло Хабиб 9 (1) 0.33
Томассон Адриен 7 0.26
Льенар Димитри 2 0.07
Уорис Маджид 2 0.07
Сиссоко Ибраима 1 0.04
Беллегард Жан-Рикнер 1 0.04
Аолу Жан-Эде 1 0.04
Ле Маршан Максим 1 0.04
Прчич Саньин 1 0.04
Перрен Люка 1 0.04
Гильберт Фредерик 0 0
Каси Антони 0 0
Ньямси Жерзино 0 0
Кандил Нордин 0 0

Карточки

Реймс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гравильон Эндрю 7 2
Гарсия Оскар 5 2
Абдельамид Юнис 4 1
Матусива Азор 5 0
Манетси Маршал 4 0
Фокет Томас 3 0
Лопи Дион 3 0
Локо Банзузи 3 0
Бериша Валон 1 1
Экитик Юго 1 1
Фас Ваут 2 0
Кафаро Матьё 2 0
Флипс Алексис 2 0
Туре Эль Билал 2 0
Райкович Предраг 1 0
Кассама Морету 1 0
Ван Берген Митчелл 1 0
Хорнби Фрэйзер 1 0
Конан Гислен 1 0
Бузи Максим 1 0
Мбюкю Натанаэль 1 0
Кеббаль Илан 1 0
Адлен Мартин 1 0
Коффи Н'Дри Филиппе 1 0
Страсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джику Александр 7 1
Ажорк Людовик 4 1
Ле Маршан Максим 4 0
Льенар Димитри 4 0
Томассон Адриен 2 1
Сиссоко Ибраима 3 0
Беллегард Жан-Рикнер 3 0
Каси Антони 3 0
Фила Карол 3 0
Ньямси Жерзино 3 0
Перрен Люка 3 0
Прчич Саньин 2 0
Диалло Хабиб 2 0
Уорис Маджид 1 0
Селс Матц 1 0
Гильберт Фредерик 1 0
Кандил Нордин 1 0
Жюльен Стефан 1 0

Голы по времени матча

Забито

17
20
6 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 5
18 Не забивали 14
3
18%
1
5%
1-15
2
12%
4
20%
16-30
1
6%
3
15%
31-45
4
24%
4
20%
46-60
2
12%
3
15%
61-75
5
29%
29%
5
25%
76-90

Пропущено

12
19
6 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 9
1
8%
4
21%
1-15
1
8%
5
26%
16-30
4
33%
3
16%
31-45
1
8%
1
5%
46-60
5
42%
1
5%
61-75
0
0%
5
26%
76-90

Забито

13
25
5 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 5
16 Не забивали 16
2
15%
1
4%
1-15
2
15%
5
20%
16-30
1
8%
5
20%
31-45
1
8%
1
4%
46-60
5
38%
6
24%
61-75
2
15%
7
28%
76-90

Пропущено

18
15
6 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 9
1
6%
2
13%
1-15
1
6%
4
27%
16-30
4
22%
3
20%
31-45
2
11%
3
20%
46-60
5
28%
1
7%
61-75
5
28%
2
13%
76-90

Забито

30
45
11 В 1-м тайме 19
19 Во 2-м тайме 26
13 Забивали первыми 10
8 Не забивали 4
5
17%
2
4%
1-15
4
13%
9
20%
16-30
2
7%
8
18%
31-45
5
17%
5
11%
46-60
7
23%
9
20%
61-75
7
23%
12
27%
76-90

Пропущено

30
34
12 В 1-м тайме 21
18 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 15
18 Не пропускали 18
2
7%
6
18%
1-15
2
7%
9
26%
16-30
8
27%
6
18%
31-45
3
10%
4
12%
46-60
10
33%
2
6%
61-75
5
17%
7
21%
76-90

Результаты последних матчей

Реймс
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Монако - Реймс 1:2 Реймс - Брест 1:1 Нант - Реймс 1:0 Реймс - Бордо 5:0
Реймс - Бастия 1:1 ПСЖ - Реймс 4:0 Реймс - Метц 0:1 Клермон - Реймс 0:0 Таон - Реймс 0:1 Марсель - Реймс 1:1 Реймс Сент-Анн - Реймс 0:1 Реймс - Сент-Этьен 2:0 Реймс - Анже 1:2 Лион - Реймс 1:2 Реймс - Клермон 1:0 Страсбург - Реймс 1:1 Реймс - Монако 0:0 Бордо - Реймс 3:2 Реймс - Труа 1:2 Брест - Реймс 1:1
Страсбург
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Страсбург - Ницца 0:0 Сент-Этьен - Страсбург 2:2 Анже - Страсбург 0:1 Страсбург - Нант 1:0
Бордо - Страсбург 4:3 Клермон - Страсбург 0:2 Страсбург - Монпелье 3:1 Метц - Страсбург 0:2 Монпелье - Страсбург 1:0 Валансьен - Страсбург 0:1 Страсбург - Марсель 0:2 Ницца - Страсбург 0:3 Страсбург - Бордо 5:2 Монако - Страсбург 1:1 Страсбург - Реймс 1:1 Нант - Страсбург 2:2 Страсбург - Лорьян 4:0 Ренн - Страсбург 1:0 Страсбург - Сент-Этьен 5:1 Монпелье - Страсбург 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 27 19 5 3 56 - 24 62
2. Ницца Заявка 27 15 5 7 39 - 21 49
3. Марсель Заявка 26 13 8 5 39 - 25 47
4. Ренн 0:0 Заявка 27 13 5 9 51 - 25 44
5. Страсбург 0:0 Заявка 27 12 8 7 48 - 31 44
6. Лион Заявка 27 11 9 7 38 - 33 42
7. Нант 0:0 Заявка 27 11 7 9 34 - 29 40
8. Ланс Заявка 27 11 7 9 42 - 38 40
9. Лилль Заявка 26 10 9 7 33 - 35 39
10. Монако Заявка 26 10 8 8 39 - 29 38
11. Монпелье 0:0 Заявка 27 11 5 11 41 - 38 38
12. Брест Заявка 27 9 8 10 35 - 38 35
13. Реймс 0:0 Заявка 27 7 11 9 30 - 30 32
14. Анже 0:0 Заявка 27 7 9 11 31 - 38 30
15. Клермон Заявка 26 7 7 12 27 - 42 28
16. Сент-Этьен Заявка 27 6 7 14 28 - 50 25
17. Лорьян Заявка 27 5 9 13 22 - 43 24
18. Бордо 0:0 Заявка 27 4 11 12 38 - 63 23
19. Труа 0:0 Заявка 27 5 8 14 23 - 41 23
20. Метц Заявка 27 4 10 13 25 - 46 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 13 12 1 0 31 - 7 37
2. Ренн 0:0 Заявка 14 9 2 3 31 - 9 29
3. Нант 0:0 Заявка 14 8 3 3 22 - 13 27
4. Лион Заявка 14 7 5 2 23 - 14 26
5. Монако Заявка 14 7 4 3 26 - 13 25
6. Страсбург 0:0 Заявка 13 7 3 3 27 - 13 24
7. Монпелье 0:0 Заявка 14 7 2 5 24 - 18 23
8. Ницца Заявка 14 7 3 4 19 - 14 23
9. Ланс Заявка 14 6 5 3 23 - 15 23
10. Лилль Заявка 12 5 5 2 15 - 16 20
11. Марсель Заявка 13 5 5 3 22 - 15 20
12. Брест Заявка 13 5 3 5 20 - 18 18
13. Реймс 0:0 Заявка 13 4 5 4 17 - 12 17
14. Анже 0:0 Заявка 13 5 1 7 15 - 17 16
15. Лорьян Заявка 13 4 4 5 11 - 14 16
16. Сент-Этьен Заявка 14 3 5 6 17 - 26 14
17. Клермон Заявка 13 3 5 5 14 - 17 14
18. Бордо 0:0 Заявка 14 2 6 6 20 - 25 12
19. Труа 0:0 Заявка 13 2 6 5 12 - 14 12
20. Метц Заявка 13 1 5 7 15 - 25 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Марсель Заявка 13 8 3 2 17 - 10 27
2. Ницца Заявка 13 8 2 3 20 - 7 26
3. ПСЖ Заявка 14 7 4 3 25 - 17 25
4. Страсбург 0:0 Заявка 14 5 5 4 21 - 18 20
5. Лилль Заявка 14 5 4 5 18 - 19 19
6. Брест Заявка 14 4 5 5 15 - 20 17
7. Ланс Заявка 13 5 2 6 19 - 23 17
8. Лион Заявка 13 4 4 5 15 - 19 16
9. Ренн 0:0 Заявка 13 4 3 6 20 - 16 15
10. Монпелье 0:0 Заявка 13 4 3 6 17 - 20 15
11. Реймс 0:0 Заявка 14 3 6 5 13 - 18 15
12. Метц Заявка 14 3 5 6 10 - 21 14
13. Клермон Заявка 13 4 2 7 13 - 25 14
14. Анже 0:0 Заявка 14 2 8 4 16 - 21 14
15. Нант 0:0 Заявка 13 3 4 6 12 - 16 13
16. Монако Заявка 12 3 4 5 13 - 16 13
17. Бордо 0:0 Заявка 13 2 5 6 18 - 38 11
18. Сент-Этьен Заявка 13 3 2 8 11 - 24 11
19. Труа 0:0 Заявка 14 3 2 9 11 - 27 11
20. Лорьян Заявка 14 1 5 8 11 - 29 8
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  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Auguste Delaune. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 113
Реймс 31.9% (36)
X 41.6% (47)
Страсбург 26.5% (30)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Реймс
Ничья
Страсбург
4.00
3.00
2.45
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Где смотреть матч Реймс 0:0 Страсбург онлайн

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Прогнозы на матч Реймс 0:0 Страсбург

Исход игры
Реймс
30.9% (34)
Ничья
42.7% (47)
Страсбург
26.4% (29)
Тотал 2.5
Больше
34.86% (38)
Меньше
65.14% (71)
Обе команды забьют
Да
73.39% (80)
Нет
26.61% (29)
Популярный счёт
1:1 Ничья
38.2% (42)
2:1 Реймс
17.3% (19)
1:2 Страсбург
14.5% (16)
1:0 Реймс
11.8% (13)
0:1 Страсбург
10.9% (12)
2:2 Ничья
1.8% (2)
0:0 Ничья
1.8% (2)
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Страсбург

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