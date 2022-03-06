Франция: Лига 1 2021-2022
1:1
Конец матча
Стадион: Стад Огюст Делон
64' Желтая карточкаСиссоко Ибраима
0:1
69' ГолБеллегард Жан-Рикнер
1:1
84' ГолКаюсте Йенс
90' Желтая карточкаГильберт Фредерик
Ход матча
64'
69'
84'
1:1
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
4 Удары по воротам 9
-
1 Удары в створ 6
-
2 Угловые 4
-
1 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 11
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 2
-
52 Владение мячом, % 48
Владение мячом
2
Фас
Ваут
26
Лопи
Дион
20
Кеббаль
Илан
14
Прчич
Саньин
19
Каси
Антони
20
Диалло
Хабиб
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
2 Фас ВаутЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Лопи ДионПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Кеббаль ИланПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Диуф ЙеваннВратарь
-
28 Локо БанзузиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
35 Адлен МартинПолузащитник
-
10 Зенели АрберНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гарсия Оскар
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Прчич СаньинПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Каси АнтониПолузащитник
-
20 Диалло ХабибНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Сахи ДионПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Стефан Жюльен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Реймс
Страсбург
8 матчей
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
37.5%
62.5%
3 победы 5 ничьих 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
13 матчей
46.2%
30.8%
23%
6 побед 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
38.5%
38.5%
23%
5 побед 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
23.1%
53.8%
23.1%
3 победы 7 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Реймс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Экитик Юго
|9 (1)
|0.33
|Фас Ваут
|4
|0.15
|Манетси Маршал
|3
|0.11
|Мбюкю Натанаэль
|2
|0.07
|Кассама Морету
|2
|0.07
|Кеббаль Илан
|1
|0.04
|Флипс Алексис
|1 (1)
|0.04
|Конан Гислен
|1
|0.04
|Туре Эль Билал
|1 (1)
|0.04
|Матусива Азор
|1
|0.04
|Абдельамид Юнис
|1
|0.04
|Фокет Томас
|1
|0.04
|Каюсте Йенс
|1
|0.04
|Локо Банзузи
|1
|0.04
|Коффи Н'Дри Филиппе
|1
|0.04
|Зенели Арбер
|0
|0
|Бериша Валон
|0
|0
Страсбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ажорк Людовик
|10 (2)
|0.37
|Гамейро Кевин
|9 (1)
|0.33
|Диалло Хабиб
|9 (1)
|0.33
|Томассон Адриен
|7
|0.26
|Льенар Димитри
|2
|0.07
|Беллегард Жан-Рикнер
|2
|0.07
|Уорис Маджид
|2
|0.07
|Сиссоко Ибраима
|1
|0.04
|Аолу Жан-Эде
|1
|0.04
|Ле Маршан Максим
|1
|0.04
|Прчич Саньин
|1
|0.04
|Перрен Люка
|1
|0.04
|Гильберт Фредерик
|0
|0
|Каси Антони
|0
|0
|Ньямси Жерзино
|0
|0
|Кандил Нордин
|0
|0
Карточки
Реймс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гравильон Эндрю
|7
|2
|Гарсия Оскар
|5
|2
|Абдельамид Юнис
|4
|1
|Матусива Азор
|5
|0
|Манетси Маршал
|4
|0
|Фокет Томас
|3
|0
|Лопи Дион
|3
|0
|Локо Банзузи
|3
|0
|Бериша Валон
|1
|1
|Экитик Юго
|1
|1
|Фас Ваут
|2
|0
|Кафаро Матьё
|2
|0
|Флипс Алексис
|2
|0
|Туре Эль Билал
|2
|0
|Райкович Предраг
|1
|0
|Кассама Морету
|1
|0
|Ван Берген Митчелл
|1
|0
|Хорнби Фрэйзер
|1
|0
|Конан Гислен
|1
|0
|Бузи Максим
|1
|0
|Мбюкю Натанаэль
|1
|0
|Кеббаль Илан
|1
|0
|Адлен Мартин
|1
|0
|Коффи Н'Дри Филиппе
|1
|0
Страсбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джику Александр
|7
|1
|Ажорк Людовик
|4
|1
|Ле Маршан Максим
|4
|0
|Льенар Димитри
|4
|0
|Сиссоко Ибраима
|4
|0
|Томассон Адриен
|2
|1
|Беллегард Жан-Рикнер
|3
|0
|Каси Антони
|3
|0
|Фила Карол
|3
|0
|Ньямси Жерзино
|3
|0
|Перрен Люка
|3
|0
|Прчич Саньин
|2
|0
|Гильберт Фредерик
|2
|0
|Диалло Хабиб
|2
|0
|Уорис Маджид
|1
|0
|Селс Матц
|1
|0
|Кандил Нордин
|1
|0
|Жюльен Стефан
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
18
21
6 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 6
18 Не забивали 14
3
17%
1
5%
1-15
2
11%
4
19%
16-30
1
6%
3
14%
31-45
4
22%
4
19%
46-60
2
11%
4
19%
61-75
6
33%
5
24%
76-90
Пропущено
13
20
6 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 10
1
8%
4
20%
1-15
1
8%
5
25%
16-30
4
31%
3
15%
31-45
1
8%
1
5%
46-60
6
46%
1
5%
61-75
0
0%
6
30%
76-90
Забито
13
25
5 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 5
17 Не забивали 17
2
15%
1
4%
1-15
2
15%
5
20%
16-30
1
8%
5
20%
31-45
1
8%
1
4%
46-60
5
38%
6
24%
61-75
2
15%
7
28%
76-90
Пропущено
18
15
6 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 9
1
6%
2
13%
1-15
1
6%
4
27%
16-30
4
22%
3
20%
31-45
2
11%
3
20%
46-60
5
28%
1
7%
61-75
5
28%
2
13%
76-90
Забито
31
46
11 В 1-м тайме 19
20 Во 2-м тайме 27
13 Забивали первыми 11
8 Не забивали 4
5
16%
2
4%
1-15
4
13%
9
20%
16-30
2
6%
8
17%
31-45
5
16%
5
11%
46-60
7
23%
10
22%
61-75
8
26%
12
26%
76-90
Пропущено
31
35
12 В 1-м тайме 21
19 Во 2-м тайме 14
10 Пропускали первыми 15
19 Не пропускали 19
2
6%
6
17%
1-15
2
6%
9
26%
16-30
8
26%
6
17%
31-45
3
10%
4
11%
46-60
11
35%
2
6%
61-75
5
16%
8
23%
76-90
Результаты последних матчей
Реймс
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Монако - Реймс 1:2 Реймс - Брест 1:1 Нант - Реймс 1:0 Реймс - Бордо 5:0
Реймс - Бастия 1:1 ПСЖ - Реймс 4:0 Реймс - Метц 0:1 Клермон - Реймс 0:0 Таон - Реймс 0:1 Марсель - Реймс 1:1 Реймс Сент-Анн - Реймс 0:1 Реймс - Сент-Этьен 2:0 Реймс - Анже 1:2 Лион - Реймс 1:2 Реймс - Клермон 1:0 Страсбург - Реймс 1:1 Реймс - Монако 0:0 Бордо - Реймс 3:2 Реймс - Труа 1:2 Брест - Реймс 1:1
Страсбург
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Страсбург - Ницца 0:0 Сент-Этьен - Страсбург 2:2 Анже - Страсбург 0:1 Страсбург - Нант 1:0
Бордо - Страсбург 4:3 Клермон - Страсбург 0:2 Страсбург - Монпелье 3:1 Метц - Страсбург 0:2 Монпелье - Страсбург 1:0 Валансьен - Страсбург 0:1 Страсбург - Марсель 0:2 Ницца - Страсбург 0:3 Страсбург - Бордо 5:2 Монако - Страсбург 1:1 Страсбург - Реймс 1:1 Нант - Страсбург 2:2 Страсбург - Лорьян 4:0 Ренн - Страсбург 1:0 Страсбург - Сент-Этьен 5:1 Монпелье - Страсбург 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|27
|19
|5
|3
|56 - 24
|62
|2.
|Ницца
|Заявка
|27
|15
|5
|7
|39 - 21
|49
|3.
|Марсель
|Заявка
|26
|13
|8
|5
|39 - 25
|47
|4.
|Ренн
|Заявка
|27
|14
|4
|9
|53 - 25
|46
|5.
|Страсбург
|Заявка
|27
|12
|8
|7
|49 - 32
|44
|6.
|Лион
|Заявка
|27
|11
|9
|7
|38 - 33
|42
|7.
|Нант
|Заявка
|27
|12
|6
|9
|36 - 29
|42
|8.
|Ланс
|Заявка
|27
|11
|7
|9
|42 - 38
|40
|9.
|Лилль
|0:0 Заявка
|27
|10
|10
|7
|33 - 35
|40
|10.
|Монако
|Заявка
|26
|10
|8
|8
|39 - 29
|38
|11.
|Монпелье
|Заявка
|27
|11
|4
|12
|41 - 40
|37
|12.
|Брест
|Заявка
|27
|9
|8
|10
|35 - 38
|35
|13.
|Реймс
|Заявка
|27
|7
|11
|9
|31 - 31
|32
|14.
|Клермон
|0:0 Заявка
|27
|7
|8
|12
|27 - 42
|29
|15.
|Анже
|Заявка
|27
|7
|8
|12
|31 - 40
|29
|16.
|Сент-Этьен
|Заявка
|27
|6
|7
|14
|28 - 50
|25
|17.
|Труа
|Заявка
|27
|6
|7
|14
|25 - 41
|25
|18.
|Лорьян
|Заявка
|27
|5
|9
|13
|22 - 43
|24
|19.
|Бордо
|Заявка
|27
|4
|10
|13
|38 - 65
|22
|20.
|Метц
|Заявка
|27
|4
|10
|13
|25 - 46
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|13
|12
|1
|0
|31 - 7
|37
|2.
|Ренн
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|33 - 9
|31
|3.
|Нант
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|24 - 13
|29
|4.
|Лион
|Заявка
|14
|7
|5
|2
|23 - 14
|26
|5.
|Монако
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|26 - 13
|25
|6.
|Страсбург
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|27 - 13
|24
|7.
|Монпелье
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|24 - 18
|23
|8.
|Ницца
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|19 - 14
|23
|9.
|Ланс
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|23 - 15
|23
|10.
|Лилль
|0:0 Заявка
|13
|5
|6
|2
|15 - 16
|21
|11.
|Марсель
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|22 - 15
|20
|12.
|Брест
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|20 - 18
|18
|13.
|Реймс
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|18 - 13
|17
|14.
|Анже
|Заявка
|13
|5
|1
|7
|15 - 17
|16
|15.
|Лорьян
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|11 - 14
|16
|16.
|Сент-Этьен
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|17 - 26
|14
|17.
|Клермон
|0:0 Заявка
|13
|3
|5
|5
|14 - 17
|14
|18.
|Труа
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|12 - 14
|12
|19.
|Бордо
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|20 - 27
|11
|20.
|Метц
|Заявка
|13
|1
|5
|7
|15 - 25
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Марсель
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|17 - 10
|27
|2.
|Ницца
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|20 - 7
|26
|3.
|ПСЖ
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|25 - 17
|25
|4.
|Страсбург
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|22 - 19
|20
|5.
|Лилль
|0:0 Заявка
|14
|5
|4
|5
|18 - 19
|19
|6.
|Брест
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|15 - 20
|17
|7.
|Ланс
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|19 - 23
|17
|8.
|Лион
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|15 - 19
|16
|9.
|Реймс
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|13 - 18
|15
|10.
|Ренн
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|20 - 16
|15
|11.
|Клермон
|0:0 Заявка
|14
|4
|3
|7
|13 - 25
|15
|12.
|Монпелье
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|17 - 22
|14
|13.
|Метц
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|10 - 21
|14
|14.
|Нант
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|12 - 16
|13
|15.
|Монако
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 16
|13
|16.
|Анже
|Заявка
|14
|2
|7
|5
|16 - 23
|13
|17.
|Труа
|Заявка
|14
|4
|1
|9
|13 - 27
|13
|18.
|Бордо
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|18 - 38
|11
|19.
|Сент-Этьен
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|11 - 24
|11
|20.
|Лорьян
|Заявка
|14
|1
|5
|8
|11 - 29
|8
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- — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
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Прогнозы на матч Реймс 1:1 Страсбург
Исход игры
Реймс
31.9% (36)
Ничья
41.6% (47)
Страсбург
26.5% (30)
Тотал 2.5
Больше
35.71% (40)
Меньше
64.29% (72)
Обе команды забьют
Да
73.21% (82)
Нет
26.79% (30)
Популярный счёт
1:1 Ничья
37.2% (42)
2:1 Реймс
17.7% (20)
1:2 Страсбург
15% (17)
1:0 Реймс
12.4% (14)
0:1 Страсбург
10.6% (12)
2:2 Ничья
1.8% (2)
0:0 Ничья
1.8% (2)
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