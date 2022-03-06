Второй тайм

94' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

93' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

93' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

93' Матч возобновлен

93' Гильберт Фредерик грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой

93' Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.

92' Реймс выполняет удар от ворот.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

91' Райкович Предраг выносит мяч и сбавляет давление на ворота

91' Льенар Димитри решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

90' Донис Анастасиос выносит мяч и сбавляет давление на ворота

90' Люка Перрен из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...

90' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

90' Донис Анастасиос выносит мяч и сбавляет давление на ворота

89' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

89' Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

89' Удар от ворот произведет Страсбург

89' Зенели Арбер оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

89' Отличные скиллы показывает Зенели Арбер , обводя своих соперников

88' Ньямси Жерзино выносит мяч и сбавляет давление на ворота

87' Райкович Предраг взял и забрал мяч на выходе

86' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

85' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

84' Зенели Арбер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

83' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

82' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

82' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

82' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

82' Матч возобновлен

81' Ох, нехорошо это выглядит. Каюсте Йенс получил травму и медбригада забирает его с поля.

81' Каюсте Йенс на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

81' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

80' Реймс выполняет удар от ворот.

80' Льенар Димитри не смог попасть в створ ударом издали

80' Фас Ваут выносит мяч и сбавляет давление на ворота

79' Абдельамид Юнис предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

78' Удар от ворот произведет Страсбург

78' Какой промах! Фас Ваут имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!

78' Зенели Арбер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

77' Джику Александр нанес удар головой, но Предраг Райкович спокойно отбил мяч.

76' Удар от ворот произведет Реймс

73' Гильберт Фредерик из команды Страсбург делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

71' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

69' Г О О О О Л - Беллегард Жан-Рикнер из команды Страсбург правой ногой наносит голевой удар из-за пределов штрафной!

69' Плохо сыграл Фас Ваут - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

69' Абдельамид Юнис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

68' Хороший удар издали нанес Прчич Саньин , но отличный сейв сделал Предраг Райкович. Угловой.

68' Удар от ворот произведет Страсбург

67' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

67' Каюсте Йенс из команды Реймс сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

66' Матч возобновлен

66' Тактическая замена. Илан Кеббал уходит с поля и его заменяет Кассама Морету

65' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

64' Сиссоко Ибраима получил желтую карточку от судьи

64' Безумный фол. Сиссоко Ибраима грубо играет против соперника. Пострадал Илан Кеббал

62' Удар от ворот произведет Реймс

59' Страсбург выполняет удар от ворот.

59' Тактическая замена. Натанаэль Мбуку уходит с поля и его заменяет Зенели Арбер

58' Лопи Дион из команды Реймс наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

58' Абдельамид Юнис из команды Реймс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

58' Илан Кеббал нанес удар, но тот был заблокирован.

57' Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

55' Страсбург выполняет удар от ворот.

55' Натанаэль Мбуку из команды Реймс наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

55' Бузи Максим из команды Реймс делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.

54' Реймс выполняет удар от ворот.

53' Ажорк Людовик оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

53' Сиссоко Ибраима из команды Страсбург делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

53' Натанаэль Мбуку из команды Реймс делает неудачный навес.

51' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

51' Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

49' Хорошую попытку сделал Джику Александр . Удар в створ, но вратарь начеку

49' Плохо сыграл Фас Ваут - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

48' Фас Ваут предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

47' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

47' Натанаэль Мбуку из команды Реймс отправил кросс в штрафную...

46' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля