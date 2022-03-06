  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Франция
  4. Лига 1 2021-2022

Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Реймс
1:1
Конец матча

Стадион:
Страсбург
0'
64' Желтая карточка
Сиссоко Ибраима
0:1
69' Гол
Беллегард Жан-Рикнер
1:1
84' Гол
Каюсте Йенс
90' Желтая карточка
Гильберт Фредерик
90'+4

Ход матча

59'
Зенели Арбер
Мбюкю Натанаэль
 
64'
 
Сиссоко Ибраима
65'
Каюсте Йенс
Хорнби Фрэйзер
 
66'
Кассама Морету
Кеббаль Илан
 
66'
 
Льенар Димитри
Сиссоко Ибраима
69'
0:1
Беллегард Жан-Рикнер
74'
 
Гамейро Кевин
Диалло Хабиб
75'
Донис Анастасиос
Бузи Максим
 
75'
Флипс Алексис
Лопи Дион
 
84'
Каюсте Йенс
(Зенели Арбер)
1:1
90'
 
Гильберт Фредерик

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 9
  • 1 Удары в створ 6
  • 2 Угловые 4
  • 1 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 11
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 2
  • 52 Владение мячом, % 48

Владение мячом

Прогнозы 113
Реймс 31.9% (36)
X 41.6% (47)
Страсбург 26.5% (30)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
1
Райкович
Предраг
15
Манетси
Маршал
2
Фас
Ваут
5
Абдельамид
Юнис
4
Бузи
Максим
21
Матусива
Азор
26
Лопи
Дион
3
Конан
Гислен
20
Кеббаль
Илан
11
Мбюкю
Натанаэль
18
Хорнби
Фрэйзер
1
Селс
Матц
5
Перрен
Люка
22
Ньямси
Жерзино
24
Джику
Александр
2
Гильберт
Фредерик
27
Сиссоко
Ибраима
14
Прчич
Саньин
17
Беллегард
Жан-Рикнер
19
Каси
Антони
20
Диалло
Хабиб
25
Ажорк
Людовик
Реймс
3-4-2-1
Страсбург
3-5-2

История личных встреч

Реймс
Страсбург

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

37.5%
62.5%
3 победы 5 ничьих 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

13 матчей

46.2%
30.8%
23%
6 побед 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

38.5%
38.5%
23%
5 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

23.1%
53.8%
23.1%
3 победы 7 ничьих 3 победы

История матчей

Л1
1:1
Л1
0:1
Л1
2:1
Л1
3:0
КЛ
0:0
Л1
0:0
Л1
4:0
Л1
2:1
ТМК
3:3
Л2
1:1
Л2
1:2
Л2
3:2
Л2
4:1

Бомбардиры внутри турнира

Реймс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Экитик Юго 9 (1) 0.33
Фас Ваут 4 0.15
Манетси Маршал 3 0.11
Мбюкю Натанаэль 2 0.07
Кассама Морету 2 0.07
Кеббаль Илан 1 0.04
Флипс Алексис 1 (1) 0.04
Конан Гислен 1 0.04
Туре Эль Билал 1 (1) 0.04
Матусива Азор 1 0.04
Абдельамид Юнис 1 0.04
Фокет Томас 1 0.04
Каюсте Йенс 1 0.04
Локо Банзузи 1 0.04
Коффи Н'Дри Филиппе 1 0.04
Зенели Арбер 0 0
Бериша Валон 0 0
Страсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ажорк Людовик 10 (2) 0.37
Гамейро Кевин 9 (1) 0.33
Диалло Хабиб 9 (1) 0.33
Томассон Адриен 7 0.26
Льенар Димитри 2 0.07
Беллегард Жан-Рикнер 2 0.07
Уорис Маджид 2 0.07
Сиссоко Ибраима 1 0.04
Аолу Жан-Эде 1 0.04
Ле Маршан Максим 1 0.04
Прчич Саньин 1 0.04
Перрен Люка 1 0.04
Гильберт Фредерик 0 0
Каси Антони 0 0
Ньямси Жерзино 0 0
Кандил Нордин 0 0

Карточки

Реймс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гравильон Эндрю 7 2
Гарсия Оскар 5 2
Абдельамид Юнис 4 1
Матусива Азор 5 0
Манетси Маршал 4 0
Фокет Томас 3 0
Лопи Дион 3 0
Локо Банзузи 3 0
Бериша Валон 1 1
Экитик Юго 1 1
Фас Ваут 2 0
Кафаро Матьё 2 0
Флипс Алексис 2 0
Туре Эль Билал 2 0
Райкович Предраг 1 0
Кассама Морету 1 0
Ван Берген Митчелл 1 0
Хорнби Фрэйзер 1 0
Конан Гислен 1 0
Бузи Максим 1 0
Мбюкю Натанаэль 1 0
Кеббаль Илан 1 0
Адлен Мартин 1 0
Коффи Н'Дри Филиппе 1 0
Страсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джику Александр 7 1
Ажорк Людовик 4 1
Ле Маршан Максим 4 0
Льенар Димитри 4 0
Сиссоко Ибраима 4 0
Томассон Адриен 2 1
Беллегард Жан-Рикнер 3 0
Каси Антони 3 0
Фила Карол 3 0
Ньямси Жерзино 3 0
Перрен Люка 3 0
Прчич Саньин 2 0
Гильберт Фредерик 2 0
Диалло Хабиб 2 0
Уорис Маджид 1 0
Селс Матц 1 0
Кандил Нордин 1 0
Жюльен Стефан 1 0

Голы по времени матча

Забито

18
21
6 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 6
18 Не забивали 14
3
17%
1
5%
1-15
2
11%
4
19%
16-30
1
6%
3
14%
31-45
4
22%
4
19%
46-60
2
11%
4
19%
61-75
6
33%
5
24%
76-90

Пропущено

13
20
6 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 10
1
8%
4
20%
1-15
1
8%
5
25%
16-30
4
31%
3
15%
31-45
1
8%
1
5%
46-60
6
46%
1
5%
61-75
0
0%
6
30%
76-90

Забито

13
25
5 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 5
17 Не забивали 17
2
15%
1
4%
1-15
2
15%
5
20%
16-30
1
8%
5
20%
31-45
1
8%
1
4%
46-60
5
38%
6
24%
61-75
2
15%
7
28%
76-90

Пропущено

18
15
6 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 9
1
6%
2
13%
1-15
1
6%
4
27%
16-30
4
22%
3
20%
31-45
2
11%
3
20%
46-60
5
28%
1
7%
61-75
5
28%
2
13%
76-90

Забито

31
46
11 В 1-м тайме 19
20 Во 2-м тайме 27
13 Забивали первыми 11
8 Не забивали 4
5
16%
2
4%
1-15
4
13%
9
20%
16-30
2
6%
8
17%
31-45
5
16%
5
11%
46-60
7
23%
10
22%
61-75
8
26%
12
26%
76-90

Пропущено

31
35
12 В 1-м тайме 21
19 Во 2-м тайме 14
10 Пропускали первыми 15
19 Не пропускали 19
2
6%
6
17%
1-15
2
6%
9
26%
16-30
8
26%
6
17%
31-45
3
10%
4
11%
46-60
11
35%
2
6%
61-75
5
16%
8
23%
76-90

Результаты последних матчей

Реймс
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Монако - Реймс 1:2 Реймс - Брест 1:1 Нант - Реймс 1:0 Реймс - Бордо 5:0
Реймс - Бастия 1:1 ПСЖ - Реймс 4:0 Реймс - Метц 0:1 Клермон - Реймс 0:0 Таон - Реймс 0:1 Марсель - Реймс 1:1 Реймс Сент-Анн - Реймс 0:1 Реймс - Сент-Этьен 2:0 Реймс - Анже 1:2 Лион - Реймс 1:2 Реймс - Клермон 1:0 Страсбург - Реймс 1:1 Реймс - Монако 0:0 Бордо - Реймс 3:2 Реймс - Труа 1:2 Брест - Реймс 1:1
Страсбург
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Страсбург - Ницца 0:0 Сент-Этьен - Страсбург 2:2 Анже - Страсбург 0:1 Страсбург - Нант 1:0
Бордо - Страсбург 4:3 Клермон - Страсбург 0:2 Страсбург - Монпелье 3:1 Метц - Страсбург 0:2 Монпелье - Страсбург 1:0 Валансьен - Страсбург 0:1 Страсбург - Марсель 0:2 Ницца - Страсбург 0:3 Страсбург - Бордо 5:2 Монако - Страсбург 1:1 Страсбург - Реймс 1:1 Нант - Страсбург 2:2 Страсбург - Лорьян 4:0 Ренн - Страсбург 1:0 Страсбург - Сент-Этьен 5:1 Монпелье - Страсбург 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 27 19 5 3 56 - 24 62
2. Ницца Заявка 27 15 5 7 39 - 21 49
3. Марсель Заявка 26 13 8 5 39 - 25 47
4. Ренн Заявка 27 14 4 9 53 - 25 46
5. Страсбург Заявка 27 12 8 7 49 - 32 44
6. Лион Заявка 27 11 9 7 38 - 33 42
7. Нант Заявка 27 12 6 9 36 - 29 42
8. Ланс Заявка 27 11 7 9 42 - 38 40
9. Лилль 0:0 Заявка 27 10 10 7 33 - 35 40
10. Монако Заявка 26 10 8 8 39 - 29 38
11. Монпелье Заявка 27 11 4 12 41 - 40 37
12. Брест Заявка 27 9 8 10 35 - 38 35
13. Реймс Заявка 27 7 11 9 31 - 31 32
14. Клермон 0:0 Заявка 27 7 8 12 27 - 42 29
15. Анже Заявка 27 7 8 12 31 - 40 29
16. Сент-Этьен Заявка 27 6 7 14 28 - 50 25
17. Труа Заявка 27 6 7 14 25 - 41 25
18. Лорьян Заявка 27 5 9 13 22 - 43 24
19. Бордо Заявка 27 4 10 13 38 - 65 22
20. Метц Заявка 27 4 10 13 25 - 46 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 13 12 1 0 31 - 7 37
2. Ренн Заявка 14 10 1 3 33 - 9 31
3. Нант Заявка 14 9 2 3 24 - 13 29
4. Лион Заявка 14 7 5 2 23 - 14 26
5. Монако Заявка 14 7 4 3 26 - 13 25
6. Страсбург Заявка 13 7 3 3 27 - 13 24
7. Монпелье Заявка 14 7 2 5 24 - 18 23
8. Ницца Заявка 14 7 3 4 19 - 14 23
9. Ланс Заявка 14 6 5 3 23 - 15 23
10. Лилль 0:0 Заявка 13 5 6 2 15 - 16 21
11. Марсель Заявка 13 5 5 3 22 - 15 20
12. Брест Заявка 13 5 3 5 20 - 18 18
13. Реймс Заявка 13 4 5 4 18 - 13 17
14. Анже Заявка 13 5 1 7 15 - 17 16
15. Лорьян Заявка 13 4 4 5 11 - 14 16
16. Сент-Этьен Заявка 14 3 5 6 17 - 26 14
17. Клермон 0:0 Заявка 13 3 5 5 14 - 17 14
18. Труа Заявка 13 2 6 5 12 - 14 12
19. Бордо Заявка 14 2 5 7 20 - 27 11
20. Метц Заявка 13 1 5 7 15 - 25 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Марсель Заявка 13 8 3 2 17 - 10 27
2. Ницца Заявка 13 8 2 3 20 - 7 26
3. ПСЖ Заявка 14 7 4 3 25 - 17 25
4. Страсбург Заявка 14 5 5 4 22 - 19 20
5. Лилль 0:0 Заявка 14 5 4 5 18 - 19 19
6. Брест Заявка 14 4 5 5 15 - 20 17
7. Ланс Заявка 13 5 2 6 19 - 23 17
8. Лион Заявка 13 4 4 5 15 - 19 16
9. Реймс Заявка 14 3 6 5 13 - 18 15
10. Ренн Заявка 13 4 3 6 20 - 16 15
11. Клермон 0:0 Заявка 14 4 3 7 13 - 25 15
12. Монпелье Заявка 13 4 2 7 17 - 22 14
13. Метц Заявка 14 3 5 6 10 - 21 14
14. Нант Заявка 13 3 4 6 12 - 16 13
15. Монако Заявка 12 3 4 5 13 - 16 13
16. Анже Заявка 14 2 7 5 16 - 23 13
17. Труа Заявка 14 4 1 9 13 - 27 13
18. Бордо Заявка 13 2 5 6 18 - 38 11
19. Сент-Этьен Заявка 13 3 2 8 11 - 24 11
20. Лорьян Заявка 14 1 5 8 11 - 29 8
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Auguste Delaune. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 113
Реймс 31.9% (36)
X 41.6% (47)
Страсбург 26.5% (30)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Где смотреть матч Реймс 1:1 Страсбург онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

БетСити

Париматч



Прогнозы на матч Реймс 1:1 Страсбург

Исход игры
Реймс
31.9% (36)
Ничья
41.6% (47)
Страсбург
26.5% (30)
Тотал 2.5
Больше
35.71% (40)
Меньше
64.29% (72)
Обе команды забьют
Да
73.21% (82)
Нет
26.79% (30)
Популярный счёт
1:1 Ничья
37.2% (42)
2:1 Реймс
17.7% (20)
1:2 Страсбург
15% (17)
1:0 Реймс
12.4% (14)
0:1 Страсбург
10.6% (12)
2:2 Ничья
1.8% (2)
0:0 Ничья
1.8% (2)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!

Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
Фрибет для тебя!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 