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  4. Лига 1 2021-2022

Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Бордо
0:0
Первый тайм: 16'

Стадион:
Труа
0'
9' Желтая карточка
Фильо Марсело
16'

Ход матча

9'
Фильо Марсело
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 2
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 1
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 60 Владение мячом, % 40

Владение мячом

Прогнозы 108
Бордо 86.1% (93)
X 9.3% (10)
Труа 4.6% (5)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Бордо
Ничья
Труа
2.27
3.52
4.00
Все Коэффициенты
16
Пуссен
Гаэтан
2
Грегерсен
Стиан
15
Фильо
Марсело
5
Ахмедходжич
Анел
22
Пембеле
Тимоте
8
Онана
Жан
23
Гилавоги
Жошуа
14
Менса
Гидеон
28
Уден
Реми
19
Адли
Ясин
18
Хван
Ый-Чжо
30
Галлон
Готье
4
Бьянкон
Жулиан
2
Палмер-Браун
Эрик
17
Сальмье
Йоанн
29
Каборе
Исса
14
Шамбос
Дилан
6
Н'Гессан
Куаме
12
Конте
Абду
25
Бальде
Мама
13
Угбо
Ике
24
Шавалерин
Ксавье
Бордо
3-4-2-1
Труа
3-4-3

История личных встреч

Бордо
Труа

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

300%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

200%
0 побед 2 ничьи 1 победа

8 матчей

75%
12.5%
12.5%
6 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

37.5%
62.5%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 1 победа

История матчей

Л1
1:2
Л1
0:1
Л1
2:1
Л1
2:4
Л1
1:0
Л1
1:0
К
1:2
Л1
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Бордо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хван Ый-Чжо 10 0.37
Элис Альберт 9 0.33
Уден Реми 4 0.15
Онана Жан 2 0.07
Бриан Джимми 2 (1) 0.07
Адли Ясин 1 0.04
Грегерсен Стиан 1 0.04
Калу Самуэль 1 0.04
Мангаш Рикарду 1 0.04
Пембеле Тимоте 1 0.04
Мешер Андре 1 0.04
Гилавоги Жошуа 1 0.04
Ньянг М'Байе 1 0.04
Мара Секу 1 0.04
Дилросун Джавайро 0 0
Косельни Лоран 0 0
Франсержио Родригес 0 0
Башич Тома 0 0
Менса Гидеон 0 0
Ахмедходжич Анел 0 0
Труа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шавалерин Ксавье 5 0.19
Бальде Мама 3 0.11
Рами Адиль 3 0.11
Тузгар Йоанн 3 0.11
Дингом Тристан 2 0.07
Н'Гессан Куаме 1 0.04
Рипар Рено 1 0.04
Эль-Хаджам Уалид 1 0.04
Родригес Жерсон 1 0.04
Угбо Ике 1 0.04
Домингес Брэндон 1 0.04
Бьянкон Жулиан 0 0
Тардьё Флориан 0 0
Коне Юссуф 0 0
Сальмье Йоанн 0 0
Шамбос Дилан 0 0
Каборе Исса 0 0

Карточки

Бордо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Франсержио Родригес 5 0
Грегерсен Стиан 4 0
Кватенг Энок 4 0
Адли Ясин 4 0
Онана Жан 2 1
Сиссоко Иссуф 2 1
Уден Реми 3 0
Отавио II 3 0
Пембеле Тимоте 3 0
Лакукс Том 3 0
Косельни Лоран 2 0
Мешер Андре 2 0
Гилавоги Жошуа 2 0
Ньянг М'Байе 2 0
Дилросун Джавайро 2 0
Хван Ый-Чжо 2 0
Элис Альберт 2 0
Мангаш Рикарду 2 0
Игнатенко Даниил 0 1
Бриан Джимми 1 0
Фильо Марсело 1 0
Костиль Бенуа 1 0
Калу Самуэль 1 0
Пуссен Гаэтан 1 0
Ахмедходжич Анел 1 0
Мара Секу 1 0
Труа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бьянкон Жулиан 8 0
Каборе Исса 5 1
Родригес Жерсон 6 0
Жиродон Джимми 4 1
Тардьё Флориан 5 0
Сальмье Йоанн 5 0
Батлле Лоран 3 0
Шавалерин Ксавье 3 0
Н'Гессан Куаме 3 0
Мулен Жесси 1 1
Дингом Тристан 2 0
Коне Юссуф 2 0
Азамум Карим 2 0
Галлон Готье 2 0
Эль-Хаджам Уалид 2 0
Рами Адиль 1 0
Бальде Мама 1 0
Конте Абду 1 0
Нассим Шадли 1 0
Зукру Танги 1 0

Голы по времени матча

Забито

20
12
8 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 6
15 Не забивали 17
1
5%
2
17%
1-15
4
20%
1
8%
16-30
3
15%
4
33%
31-45
2
10%
1
8%
46-60
3
15%
2
17%
61-75
7
35%
2
17%
76-90

Пропущено

25
26
12 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 16
7 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 11
0
0%
4
15%
1-15
2
8%
4
15%
16-30
10
40%
2
8%
31-45
3
12%
6
23%
46-60
4
16%
6
23%
61-75
6
24%
4
15%
76-90

Забито

17
12
8 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 6
17 Не забивали 17
3
18%
3
25%
1-15
3
18%
3
25%
16-30
2
12%
4
33%
31-45
6
35%
0
0%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
2
12%
2
17%
76-90

Пропущено

39
14
20 В 1-м тайме 7
19 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 10
3
8%
2
14%
1-15
5
13%
3
21%
16-30
12
31%
2
14%
31-45
6
15%
4
29%
46-60
8
21%
1
7%
61-75
5
13%
2
14%
76-90

Забито

37
24
16 В 1-м тайме 17
21 Во 2-м тайме 7
11 Забивали первыми 12
6 Не забивали 8
4
11%
5
21%
1-15
7
19%
4
17%
16-30
5
14%
8
33%
31-45
8
22%
1
4%
46-60
4
11%
2
8%
61-75
9
24%
4
17%
76-90

Пропущено

64
40
32 В 1-м тайме 17
32 Во 2-м тайме 23
15 Пропускали первыми 13
25 Не пропускали 21
3
5%
6
15%
1-15
7
11%
7
18%
16-30
22
34%
4
10%
31-45
9
14%
10
25%
46-60
12
19%
7
18%
61-75
11
17%
6
15%
76-90

Результаты последних матчей

Бордо
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Клермон - Бордо 1:1 Бордо - Монако 1:1 Ланс - Бордо 3:2 Реймс - Бордо 5:0
Бордо - Страсбург 4:3 Ренн - Бордо 6:0 Бордо - Марсель 0:1 Брест - Бордо 3:0 Бордо - Лилль 2:3 Бордо - Ле Жюмо М'Зуасиа 10:0 Труа - Бордо 1:2 Бордо - Лион 2:2 Страсбург - Бордо 5:2 Бордо - Брест 1:2 Метц - Бордо 3:3 Бордо - ПСЖ 2:3 Бордо - Реймс 3:2 Лорьян - Бордо 1:1 Бордо - Нант 1:1 Монако - Бордо 3:0
Труа
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Труа - Марсель 1:1 Ренн - Труа 4:1 Брест - Труа 5:1 Труа - Метц 0:0
Анже - Труа 2:1 Монпелье - Труа 0:1 Труа - Лион 0:1 Труа - Брест 1:1 Труа - Нанси 1:1 Труа - Бордо 1:2 Лилль - Труа 2:1 Труа - Лорьян 2:0 Марсель - Труа 1:0 Труа - Сент-Этьен 0:1 Ланс - Труа 4:0 Труа - Ренн 2:2 Реймс - Труа 1:2 Труа - Ницца 1:0 Нант - Труа 2:0 Труа - Анже 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 27 19 5 3 56 - 24 62
2. Ницца Заявка 27 15 5 7 39 - 21 49
3. Марсель Заявка 26 13 8 5 39 - 25 47
4. Ренн 0:0 Заявка 27 13 5 9 51 - 25 44
5. Страсбург 0:0 Заявка 27 12 8 7 48 - 31 44
6. Лион Заявка 27 11 9 7 38 - 33 42
7. Нант 0:0 Заявка 27 11 7 9 34 - 29 40
8. Ланс Заявка 27 11 7 9 42 - 38 40
9. Лилль Заявка 26 10 9 7 33 - 35 39
10. Монако Заявка 26 10 8 8 39 - 29 38
11. Монпелье 0:0 Заявка 27 11 5 11 41 - 38 38
12. Брест Заявка 27 9 8 10 35 - 38 35
13. Реймс 0:0 Заявка 27 7 11 9 30 - 30 32
14. Анже 0:0 Заявка 27 7 9 11 31 - 38 30
15. Клермон Заявка 26 7 7 12 27 - 42 28
16. Сент-Этьен Заявка 27 6 7 14 28 - 50 25
17. Лорьян Заявка 27 5 9 13 22 - 43 24
18. Бордо 0:0 Заявка 27 4 11 12 38 - 63 23
19. Труа 0:0 Заявка 27 5 8 14 23 - 41 23
20. Метц Заявка 27 4 10 13 25 - 46 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 13 12 1 0 31 - 7 37
2. Ренн 0:0 Заявка 14 9 2 3 31 - 9 29
3. Нант 0:0 Заявка 14 8 3 3 22 - 13 27
4. Лион Заявка 14 7 5 2 23 - 14 26
5. Монако Заявка 14 7 4 3 26 - 13 25
6. Страсбург 0:0 Заявка 13 7 3 3 27 - 13 24
7. Монпелье 0:0 Заявка 14 7 2 5 24 - 18 23
8. Ницца Заявка 14 7 3 4 19 - 14 23
9. Ланс Заявка 14 6 5 3 23 - 15 23
10. Лилль Заявка 12 5 5 2 15 - 16 20
11. Марсель Заявка 13 5 5 3 22 - 15 20
12. Брест Заявка 13 5 3 5 20 - 18 18
13. Реймс 0:0 Заявка 13 4 5 4 17 - 12 17
14. Анже 0:0 Заявка 13 5 1 7 15 - 17 16
15. Лорьян Заявка 13 4 4 5 11 - 14 16
16. Сент-Этьен Заявка 14 3 5 6 17 - 26 14
17. Клермон Заявка 13 3 5 5 14 - 17 14
18. Бордо 0:0 Заявка 14 2 6 6 20 - 25 12
19. Труа 0:0 Заявка 13 2 6 5 12 - 14 12
20. Метц Заявка 13 1 5 7 15 - 25 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Марсель Заявка 13 8 3 2 17 - 10 27
2. Ницца Заявка 13 8 2 3 20 - 7 26
3. ПСЖ Заявка 14 7 4 3 25 - 17 25
4. Страсбург 0:0 Заявка 14 5 5 4 21 - 18 20
5. Лилль Заявка 14 5 4 5 18 - 19 19
6. Брест Заявка 14 4 5 5 15 - 20 17
7. Ланс Заявка 13 5 2 6 19 - 23 17
8. Лион Заявка 13 4 4 5 15 - 19 16
9. Ренн 0:0 Заявка 13 4 3 6 20 - 16 15
10. Монпелье 0:0 Заявка 13 4 3 6 17 - 20 15
11. Реймс 0:0 Заявка 14 3 6 5 13 - 18 15
12. Метц Заявка 14 3 5 6 10 - 21 14
13. Клермон Заявка 13 4 2 7 13 - 25 14
14. Анже 0:0 Заявка 14 2 8 4 16 - 21 14
15. Нант 0:0 Заявка 13 3 4 6 12 - 16 13
16. Монако Заявка 12 3 4 5 13 - 16 13
17. Бордо 0:0 Заявка 13 2 5 6 18 - 38 11
18. Сент-Этьен Заявка 13 3 2 8 11 - 24 11
19. Труа 0:0 Заявка 14 3 2 9 11 - 27 11
20. Лорьян Заявка 14 1 5 8 11 - 29 8
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2
  • Первый тайм
  • 16'
    Удар от ворот произведет Бордо
  • 16'
    Угбо Ике не смог попасть в створ ударом издали
  • 16'
    Труа пытается что-то создать.
  • 15'
    Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 15'
    Контроль мяча: Бордо: 60%, Труа: 40%.
  • 14'
    Труа контролирует мяч.
  • 13'
    Бордо контролирует мяч.
  • 13'
    Труа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 12'
    Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 12'
    Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 12'
    Труа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 12'
    Бордо выполняет удар от ворот.
  • 11'
    Шанс! Бальде Мама из команды Труа пробил головой, но мимо
  • 11'
    Конте Абду из команды Труа отправил кросс в штрафную...
  • 11'
    Труа контролирует мяч.
  • 11'
    Угбо Ике нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 10'
    Труа пытается что-то создать.
  • 10'
    Палмер-Браун Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 10'
    Адли Ясин из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
  • 10'
    Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 10'
    Бордо пытается что-то создать.
  • 10'
    Контроль мяча: Бордо: 61%, Труа: 39%.
  • 9'
    Бордо выполняет удар от ворот.
  • 9'
    Бьянкон Жулиан решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
  • Желтая карточка
    9'
    Фильо Марсело - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
  • Фол, нарушение
    8'
    Судья сигнализирует, что Фильо Марсело из команды Бордо поставил подножку. Пострадал Угбо Ике
  • 8'
    Труа пытается что-то создать.
  • 8'
    Галлон Готье взял и забрал мяч на выходе
  • 8'
    Онана Жан делает длинную передачу вперед
  • 8'
    Бордо контролирует мяч.
  • 7'
    Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 7'
    Труа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 7'
    Удар от ворот произведет Труа
  • 7'
    Пембеле Тимоте из команды Бордо навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
  • 6'
    Труа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 6'
    Бордо пытается что-то создать.
  • 5'
    Труа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 5'
    Контроль мяча: Бордо: 66%, Труа: 34%.
  • Фол, нарушение
    5'
    Бальде Мама из команды Труа толкнул локтем оппонента. Это Ахмедходжич Анел заработал фол
  • 5'
    Фильо Марсело из команды Бордо хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
  • 5'
    Угбо Ике из команды Труа делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 4'
    Труа пытается что-то создать.
  • 4'
    Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 3'
    Труа контролирует мяч.
  • 3'
    Бордо контролирует мяч.
  • 2'
    Бордо контролирует мяч.
  • 1'
    Бордо пытается что-то создать.
  • 1'
    Труа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Идеальный солнечный день для футбола
  • 1'
    Бордо начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Matmut Atlantique. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 108
Бордо 86.1% (93)
X 9.3% (10)
Труа 4.6% (5)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Бордо
Ничья
Труа
2.27
3.52
4.00
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Бордо 0:0 Труа онлайн

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Прогнозы на матч Бордо 0:0 Труа

Исход игры
Бордо
85.6% (95)
Ничья
9.9% (11)
Труа
4.5% (5)
Тотал 2.5
Больше
36.36% (40)
Меньше
63.64% (70)
Обе команды забьют
Да
46.36% (51)
Нет
53.64% (59)
Популярный счёт
1:0 Бордо
36% (40)
2:1 Бордо
29.7% (33)
2:0 Бордо
14.4% (16)
1:1 Ничья
9.9% (11)
3:2 Бордо
2.7% (3)
3:1 Бордо
1.8% (2)
0:2 Труа
1.8% (2)
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