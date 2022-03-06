  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Франция
  4. Лига 1 2021-2022

Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Бордо
0:2
Конец матча

Стадион:
Труа
0'
8' Желтая карточка
Фильо Марсело
25' Желтая карточка
Bruno Irles
0:0
28' Не забитый пенальти
Бальде Мама
0:1
28' Гол в свои ворота
Пуссен Гаэтан
45' Желтая карточка
Грегерсен Стиан
47' Желтая карточка
Бьянкон Жулиан
69' Желтая карточка
Ньянг М'Байе
75' Желтая карточка
Ахмедходжич Анел
0:2
86' Пенальти
Мотиба Лебо
87' Желтая карточка
Пуссен Гаэтан
90' Красная карточка
Коне Юссуф
90' Желтая карточка
Уден Реми
90'+8

Ход матча

8'
Фильо Марсело
 
25'
 
Bruno Irles
28'
0:0
Бальде Мама
28'
0:1
Пуссен Гаэтан
45'
Грегерсен Стиан
 
46'
Ньянг М'Байе
Адли Ясин
 
46'
Элис Альберт
Менса Гидеон
 
47'
 
Бьянкон Жулиан
64'
 
Мотиба Лебо
Угбо Ике
69'
Ньянг М'Байе
 
74'
Дилросун Джавайро
Онана Жан
 
74'
Франсержио Родригес
Пембеле Тимоте
 
75'
Ахмедходжич Анел
 
77'
 
Коне Юссуф
Бальде Мама
86'
0:2
Мотиба Лебо
87'
Пуссен Гаэтан
 
90'
 
Коне Юссуф
90'
 
Мазу Дерек
Шавалерин Ксавье
90'
Уден Реми
 

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 2 Удары по воротам 7
  • 5 Удары в створ 2
  • 6 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 18 Нарушения правил 15
  • 6 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 1
  • 4 Замены 3
  • 61 Владение мячом, % 39

Владение мячом

Прогнозы 114
Бордо 82.5% (94)
X 11.4% (13)
Труа 6.1% (7)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
16
Пуссен
Гаэтан
2
Грегерсен
Стиан
15
Фильо
Марсело
5
Ахмедходжич
Анел
22
Пембеле
Тимоте
8
Онана
Жан
23
Гилавоги
Жошуа
14
Менса
Гидеон
28
Уден
Реми
19
Адли
Ясин
18
Хван
Ый-Чжо
30
Галлон
Готье
4
Бьянкон
Жулиан
2
Палмер-Браун
Эрик
17
Сальмье
Йоанн
29
Каборе
Исса
14
Шамбос
Дилан
6
Н'Гессан
Куаме
12
Конте
Абду
25
Бальде
Мама
13
Угбо
Ике
24
Шавалерин
Ксавье
Бордо
3-4-2-1
Труа
3-4-3

История личных встреч

Бордо
Труа

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

300%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

200%
0 побед 2 ничьи 1 победа

8 матчей

75%
12.5%
12.5%
6 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

37.5%
62.5%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 1 победа

История матчей

Л1
1:2
Л1
0:1
Л1
2:1
Л1
2:4
Л1
1:0
Л1
1:0
К
1:2
Л1
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Бордо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хван Ый-Чжо 10 0.37
Элис Альберт 9 0.33
Уден Реми 4 0.15
Онана Жан 2 0.07
Бриан Джимми 2 (1) 0.07
Адли Ясин 1 0.04
Грегерсен Стиан 1 0.04
Калу Самуэль 1 0.04
Мангаш Рикарду 1 0.04
Пембеле Тимоте 1 0.04
Мешер Андре 1 0.04
Гилавоги Жошуа 1 0.04
Ньянг М'Байе 1 0.04
Мара Секу 1 0.04
Дилросун Джавайро 0 0
Косельни Лоран 0 0
Франсержио Родригес 0 0
Башич Тома 0 0
Менса Гидеон 0 0
Ахмедходжич Анел 0 0
Труа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шавалерин Ксавье 5 0.19
Бальде Мама 3 0.11
Рами Адиль 3 0.11
Тузгар Йоанн 3 0.11
Дингом Тристан 2 0.07
Н'Гессан Куаме 1 0.04
Рипар Рено 1 0.04
Эль-Хаджам Уалид 1 0.04
Родригес Жерсон 1 0.04
Угбо Ике 1 0.04
Домингес Брэндон 1 0.04
Мотиба Лебо 1 (1) 0.04
Бьянкон Жулиан 0 0
Тардьё Флориан 0 0
Коне Юссуф 0 0
Сальмье Йоанн 0 0
Шамбос Дилан 0 0
Каборе Исса 0 0

Карточки

Бордо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Франсержио Родригес 5 0
Грегерсен Стиан 5 0
Кватенг Энок 4 0
Уден Реми 4 0
Адли Ясин 4 0
Онана Жан 2 1
Сиссоко Иссуф 2 1
Ньянг М'Байе 3 0
Отавио II 3 0
Пембеле Тимоте 3 0
Лакукс Том 3 0
Косельни Лоран 2 0
Мешер Андре 2 0
Гилавоги Жошуа 2 0
Фильо Марсело 2 0
Дилросун Джавайро 2 0
Хван Ый-Чжо 2 0
Элис Альберт 2 0
Пуссен Гаэтан 2 0
Мангаш Рикарду 2 0
Ахмедходжич Анел 2 0
Игнатенко Даниил 0 1
Бриан Джимми 1 0
Костиль Бенуа 1 0
Калу Самуэль 1 0
Мара Секу 1 0
Труа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бьянкон Жулиан 9 0
Каборе Исса 5 1
Родригес Жерсон 6 0
Жиродон Джимми 4 1
Тардьё Флориан 5 0
Сальмье Йоанн 5 0
Коне Юссуф 2 1
Батлле Лоран 3 0
Шавалерин Ксавье 3 0
Н'Гессан Куаме 3 0
Мулен Жесси 1 1
Дингом Тристан 2 0
Азамум Карим 2 0
Галлон Готье 2 0
Эль-Хаджам Уалид 2 0
Рами Адиль 1 0
Бальде Мама 1 0
Конте Абду 1 0
Нассим Шадли 1 0
Зукру Танги 1 0
Bruno Irles 1 0

Голы по времени матча

Забито

21
13
9 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 6
15 Не забивали 17
1
5%
2
15%
1-15
5
24%
1
8%
16-30
3
14%
4
31%
31-45
2
10%
1
8%
46-60
3
14%
2
15%
61-75
7
33%
3
23%
76-90

Пропущено

26
27
12 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 16
7 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 12
0
0%
4
15%
1-15
2
8%
5
19%
16-30
10
38%
2
7%
31-45
3
12%
6
22%
46-60
4
15%
6
22%
61-75
7
27%
4
15%
76-90

Забито

17
12
8 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 6
18 Не забивали 18
3
18%
3
25%
1-15
3
18%
3
25%
16-30
2
12%
4
33%
31-45
6
35%
0
0%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
2
12%
2
17%
76-90

Пропущено

39
14
20 В 1-м тайме 7
19 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 10
3
8%
2
14%
1-15
5
13%
3
21%
16-30
12
31%
2
14%
31-45
6
15%
4
29%
46-60
8
21%
1
7%
61-75
5
13%
2
14%
76-90

Забито

38
25
17 В 1-м тайме 17
21 Во 2-м тайме 8
12 Забивали первыми 12
6 Не забивали 8
4
11%
5
20%
1-15
8
21%
4
16%
16-30
5
13%
8
32%
31-45
8
21%
1
4%
46-60
4
11%
2
8%
61-75
9
24%
5
20%
76-90

Пропущено

65
41
32 В 1-м тайме 18
33 Во 2-м тайме 23
15 Пропускали первыми 14
26 Не пропускали 22
3
5%
6
15%
1-15
7
11%
8
20%
16-30
22
34%
4
10%
31-45
9
14%
10
24%
46-60
12
18%
7
17%
61-75
12
18%
6
15%
76-90

Результаты последних матчей

Бордо
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Клермон - Бордо 1:1 Бордо - Монако 1:1 Ланс - Бордо 3:2 Реймс - Бордо 5:0
Бордо - Страсбург 4:3 Ренн - Бордо 6:0 Бордо - Марсель 0:1 Брест - Бордо 3:0 Бордо - Лилль 2:3 Бордо - Ле Жюмо М'Зуасиа 10:0 Труа - Бордо 1:2 Бордо - Лион 2:2 Страсбург - Бордо 5:2 Бордо - Брест 1:2 Метц - Бордо 3:3 Бордо - ПСЖ 2:3 Бордо - Реймс 3:2 Лорьян - Бордо 1:1 Бордо - Нант 1:1 Монако - Бордо 3:0
Труа
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Труа - Марсель 1:1 Ренн - Труа 4:1 Брест - Труа 5:1 Труа - Метц 0:0
Анже - Труа 2:1 Монпелье - Труа 0:1 Труа - Лион 0:1 Труа - Брест 1:1 Труа - Нанси 1:1 Труа - Бордо 1:2 Лилль - Труа 2:1 Труа - Лорьян 2:0 Марсель - Труа 1:0 Труа - Сент-Этьен 0:1 Ланс - Труа 4:0 Труа - Ренн 2:2 Реймс - Труа 1:2 Труа - Ницца 1:0 Нант - Труа 2:0 Труа - Анже 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 27 19 5 3 56 - 24 62
2. Ницца Заявка 27 15 5 7 39 - 21 49
3. Марсель Заявка 26 13 8 5 39 - 25 47
4. Ренн Заявка 27 14 4 9 53 - 25 46
5. Страсбург Заявка 27 12 8 7 49 - 32 44
6. Лион Заявка 27 11 9 7 38 - 33 42
7. Нант Заявка 27 12 6 9 36 - 29 42
8. Ланс Заявка 27 11 7 9 42 - 38 40
9. Лилль 0:0 Заявка 27 10 10 7 33 - 35 40
10. Монако Заявка 26 10 8 8 39 - 29 38
11. Монпелье Заявка 27 11 4 12 41 - 40 37
12. Брест Заявка 27 9 8 10 35 - 38 35
13. Реймс Заявка 27 7 11 9 31 - 31 32
14. Клермон 0:0 Заявка 27 7 8 12 27 - 42 29
15. Анже Заявка 27 7 8 12 31 - 40 29
16. Сент-Этьен Заявка 27 6 7 14 28 - 50 25
17. Труа Заявка 27 6 7 14 25 - 41 25
18. Лорьян Заявка 27 5 9 13 22 - 43 24
19. Бордо Заявка 27 4 10 13 38 - 65 22
20. Метц Заявка 27 4 10 13 25 - 46 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 13 12 1 0 31 - 7 37
2. Ренн Заявка 14 10 1 3 33 - 9 31
3. Нант Заявка 14 9 2 3 24 - 13 29
4. Лион Заявка 14 7 5 2 23 - 14 26
5. Монако Заявка 14 7 4 3 26 - 13 25
6. Страсбург Заявка 13 7 3 3 27 - 13 24
7. Монпелье Заявка 14 7 2 5 24 - 18 23
8. Ницца Заявка 14 7 3 4 19 - 14 23
9. Ланс Заявка 14 6 5 3 23 - 15 23
10. Лилль 0:0 Заявка 13 5 6 2 15 - 16 21
11. Марсель Заявка 13 5 5 3 22 - 15 20
12. Брест Заявка 13 5 3 5 20 - 18 18
13. Реймс Заявка 13 4 5 4 18 - 13 17
14. Анже Заявка 13 5 1 7 15 - 17 16
15. Лорьян Заявка 13 4 4 5 11 - 14 16
16. Сент-Этьен Заявка 14 3 5 6 17 - 26 14
17. Клермон 0:0 Заявка 13 3 5 5 14 - 17 14
18. Труа Заявка 13 2 6 5 12 - 14 12
19. Бордо Заявка 14 2 5 7 20 - 27 11
20. Метц Заявка 13 1 5 7 15 - 25 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Марсель Заявка 13 8 3 2 17 - 10 27
2. Ницца Заявка 13 8 2 3 20 - 7 26
3. ПСЖ Заявка 14 7 4 3 25 - 17 25
4. Страсбург Заявка 14 5 5 4 22 - 19 20
5. Лилль 0:0 Заявка 14 5 4 5 18 - 19 19
6. Брест Заявка 14 4 5 5 15 - 20 17
7. Ланс Заявка 13 5 2 6 19 - 23 17
8. Лион Заявка 13 4 4 5 15 - 19 16
9. Реймс Заявка 14 3 6 5 13 - 18 15
10. Ренн Заявка 13 4 3 6 20 - 16 15
11. Клермон 0:0 Заявка 14 4 3 7 13 - 25 15
12. Монпелье Заявка 13 4 2 7 17 - 22 14
13. Метц Заявка 14 3 5 6 10 - 21 14
14. Нант Заявка 13 3 4 6 12 - 16 13
15. Монако Заявка 12 3 4 5 13 - 16 13
16. Анже Заявка 14 2 7 5 16 - 23 13
17. Труа Заявка 14 4 1 9 13 - 27 13
18. Бордо Заявка 13 2 5 6 18 - 38 11
19. Сент-Этьен Заявка 13 3 2 8 11 - 24 11
20. Лорьян Заявка 14 1 5 8 11 - 29 8
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2
  • Первый тайм
  • 48'
    Команда Труа играла лучше в этом тайме.
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 48'
    Контроль мяча: Бордо: 60%, Труа: 40%.
  • 48'
    Н'Гессан Куаме из команды Труа наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.
  • 48'
    Ахмедходжич Анел выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 47'
    Шамбос Дилан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Желтая карточка
    47'
    Грегерсен Стиан - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
  • Фол, нарушение
    47'
    Судья сигнализирует, что Грегерсен Стиан из команды Бордо поставил подножку. Пострадал Конте Абду
  • 47'
    Конте Абду из команды Труа идет с мячом вперед на обострение...
  • 47'
    Труа начинает контратаку
  • 47'
    Ахмедходжич Анел из команды Бордо сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
  • 47'
    Адли Ясин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
  • 46'
    Галлон Готье взял и забрал мяч на выходе
  • 46'
    Менса Гидеон из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
  • 46'
    Бьянкон Жулиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 46'
    Уден Реми из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    46'
    Судья сигнализирует, что Шамбос Дилан из команды Труа поставил подножку. Пострадал Онана Жан
  • 45'
    Пембеле Тимоте нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 45'
    Бордо пытается что-то создать.
  • 45'
    Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 45'
    Контроль мяча: Бордо: 60%, Труа: 40%.
  • 45'
    Хорошую попытку сделал Хван Ый-Чжо. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 44'
    Адли Ясин из команды Бордо делает пас партнеру.
  • 44'
    Бордо пытается что-то создать.
  • 44'
    Труа контролирует мяч.
  • 44'
    Галлон Готье выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 44'
    Фильо Марсело делает длинную передачу вперед
  • 43'
    Хорошую попытку сделал Уден Реми. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 43'
    Бордо пытается что-то создать.
  • 43'
    Удар от ворот произведет Бордо
  • 43'
    Как он промахнулся? Угбо Ике имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
  • 43'
    Шавалерин Ксавье из команды Труа увидел, что есть свободная зона и сделал пас...
  • 42'
    Фильо Марсело ошибается в защите.
  • Фол, нарушение
    42'
    Конте Абду наказан за толчок Грегерсен Стиан
  • 42'
    Труа пытается что-то создать.
  • 41'
    Бордо контролирует мяч.
  • 41'
    Хорошую попытку сделал Уден Реми. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 41'
    Галлон Готье из команды Труа хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
  • 41'
    Хван Ый-Чжо из команды Бордо делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 40'
    Пембеле Тимоте из команды Бордо делает пас партнеру.
  • 40'
    Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 40'
    Труа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 40'
    Контроль мяча: Бордо: 58%, Труа: 42%.
  • 39'
    Труа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 39'
    Уден Реми из команды Бордо навешивает, но мяч уходит за боковую линию.
  • 39'
    Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 39'
    Онана Жан из команды Бордо делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен вратарем.
  • 39'
    Бордо пытается что-то создать.
  • 38'
    Бордо контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    38'
    Пембеле Тимоте из команды Бордо заходит слишком далеко, он валит Н'Гессан Куаме.
  • 37'
    Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 37'
    Труа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 37'
    Сальмье Йоанн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 37'
    Адли Ясин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    37'
    Судья сигнализирует, что Сальмье Йоанн из команды Труа поставил подножку. Пострадал Уден Реми
  • 36'
    Пуссен Гаэтан взял и забрал мяч на выходе
  • 36'
    Сальмье Йоанн из команды Труа отправил кросс в штрафную...
  • Угловой
    36'
    Шамбос Дилан из команды Труа разыграл угловой с левого угла.
  • 35'
    Шавалерин Ксавье из команды Труа делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 35'
    Труа пытается что-то создать.
  • 35'
    Контроль мяча: Бордо: 56%, Труа: 44%.
  • 34'
    Бордо пытается что-то создать.
  • 34'
    Бордо контролирует мяч.
  • 34'
    Галлон Готье выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    33'
    Адли Ясин из команды Бордо подал угловой слева.
  • 33'
    Шамбос Дилан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 33'
    Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 32'
    Бордо контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    32'
    Судья сигнализирует, что Угбо Ике из команды Труа поставил подножку. Пострадал Фильо Марсело
  • 32'
    Шамбос Дилан из команды Труа пробил со штрафного, но очень мимо цели.
  • Фол, нарушение
    31'
    Гилавоги Жошуа наказан за толчок Угбо Ике
  • Фол, нарушение
    30'
    Судья сигнализирует, что Бальде Мама из команды Труа поставил подножку. Пострадал Менса Гидеон
  • 30'
    Бордо контролирует мяч.
  • 30'
    Труа пытается что-то создать.
  • 30'
    Контроль мяча: Бордо: 56%, Труа: 44%.
  • 29'
    Труа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 29'
    Бордо контролирует мяч.
  • Описание гола
    28'
    Г О О О О Л - Пуссен Гаэтан уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • Описание гола
    28'
    СПАСЕНО - Бальде Мама пробил пенальти, но Гаэтан Пуссен отбивает!
  • 26'
    После проверки VAR судья изменил решение - Труа пробьет пенальти!
  • 26'
    VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.
  • Желтая карточка
    25'
    Bruno Irles получает желтую карточку за неспортивное поведение
  • 25'
    Контроль мяча: Бордо: 56%, Труа: 44%.
  • Желтая карточка
    24'
    Менса Гидеон - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
  • Фол, нарушение
    24'
    ПЕНАЛЬТИ - Менса Гидеон из команды Бордо привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Каборе Исса.
  • 24'
    Труа пытается что-то создать.
  • 23'
    Галлон Готье взял и забрал мяч на выходе
  • 23'
    Ахмедходжич Анел делает длинную передачу вперед
  • 23'
    Бордо контролирует мяч.
  • 23'
    Труа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 22'
    Труа контролирует мяч.
  • 22'
    Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 22'
    Бордо контролирует мяч.
  • 21'
    Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
  • 21'
    Бордо выполняет удар от ворот.
  • 21'
    Конте Абду из команды Труа навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
  • 21'
    Фильо Марсело выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    21'
    Шамбос Дилан из команды Труа подал угловой слева.
  • 20'
    Конте Абду из команды Труа делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 20'
    Труа пытается что-то создать.
  • 20'
    Пуссен Гаэтан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 20'
    Бальде Мама делает длинную передачу вперед
  • 20'
    Труа контролирует мяч.
  • 20'
    Контроль мяча: Бордо: 56%, Труа: 44%.
  • 19'
    Галлон Готье взял и забрал мяч на выходе
  • 19'
    Адли Ясин из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    18'
    Ахмедходжич Анел наказан за толчок Бьянкон Жулиан
  • Фол, нарушение
    17'
    Шавалерин Ксавье наказан за толчок Грегерсен Стиан
  • 16'
    Бордо пытается что-то создать.
  • 16'
    Удар от ворот произведет Бордо
  • 16'
    Угбо Ике не смог попасть в створ ударом издали
  • 16'
    Труа пытается что-то создать.
  • 15'
    Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 15'
    Контроль мяча: Бордо: 60%, Труа: 40%.
  • 14'
    Труа контролирует мяч.
  • 13'
    Бордо контролирует мяч.
  • 13'
    Труа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 12'
    Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 12'
    Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 12'
    Труа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 12'
    Бордо выполняет удар от ворот.
  • 11'
    Шанс! Бальде Мама из команды Труа пробил головой, но мимо
  • 11'
    Конте Абду из команды Труа отправил кросс в штрафную...
  • 11'
    Труа контролирует мяч.
  • 11'
    Угбо Ике нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 10'
    Труа пытается что-то создать.
  • 10'
    Палмер-Браун Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 10'
    Адли Ясин из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
  • 10'
    Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 10'
    Бордо пытается что-то создать.
  • 10'
    Контроль мяча: Бордо: 61%, Труа: 39%.
  • 9'
    Бордо выполняет удар от ворот.
  • 9'
    Бьянкон Жулиан решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
  • Желтая карточка
    8'
    Фильо Марсело - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
  • Фол, нарушение
    8'
    Судья сигнализирует, что Фильо Марсело из команды Бордо поставил подножку. Пострадал Угбо Ике
  • 8'
    Труа пытается что-то создать.
  • 8'
    Галлон Готье взял и забрал мяч на выходе
  • 8'
    Онана Жан делает длинную передачу вперед
  • 8'
    Бордо контролирует мяч.
  • 7'
    Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 7'
    Труа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 7'
    Удар от ворот произведет Труа
  • 7'
    Пембеле Тимоте из команды Бордо навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
  • 6'
    Труа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 6'
    Бордо пытается что-то создать.
  • 5'
    Труа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 5'
    Контроль мяча: Бордо: 66%, Труа: 34%.
  • Фол, нарушение
    5'
    Бальде Мама из команды Труа толкнул локтем оппонента. Это Ахмедходжич Анел заработал фол
  • 5'
    Фильо Марсело из команды Бордо хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
  • 5'
    Угбо Ике из команды Труа делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 4'
    Труа пытается что-то создать.
  • 4'
    Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 3'
    Труа контролирует мяч.
  • 3'
    Бордо контролирует мяч.
  • 2'
    Бордо контролирует мяч.
  • 1'
    Бордо пытается что-то создать.
  • 1'
    Труа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Идеальный солнечный день для футбола
  • 1'
    Бордо начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Matmut Atlantique. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 114
Бордо 82.5% (94)
X 11.4% (13)
Труа 6.1% (7)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Где смотреть матч Бордо 0:2 Труа онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

БетСити

Париматч



Прогнозы на матч Бордо 0:2 Труа

Исход игры
Бордо
82.5% (94)
Ничья
11.4% (13)
Труа
6.1% (7)
Тотал 2.5
Больше
34.51% (39)
Меньше
65.49% (74)
Обе команды забьют
Да
45.13% (51)
Нет
54.87% (62)
Популярный счёт
1:0 Бордо
35.1% (40)
2:1 Бордо
28.9% (33)
2:0 Бордо
14% (16)
1:1 Ничья
10.5% (12)
0:2 Труа
2.6% (3)
3:1 Бордо
1.8% (2)
0:1 Труа
1.8% (2)
3:2 Бордо
1.8% (2)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!

Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
Фрибет для тебя!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 