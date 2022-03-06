Второй тайм

98' Труа заслуженно побеждает в отличном матче

98' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

97' Удар от ворот произведет Труа

96' Удар от ворот произведет Труа

96' Удар от ворот произведет Бордо

94' Уден Реми - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

94' Труа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

93' Мазу Дерек выносит мяч и сбавляет давление на ворота

93' Пуссен Гаэтан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

91' Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

90' Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

90' Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

90' Матч возобновлен

89' Коне Юссуф на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

89' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

88' Фанатам команды Бордо все осточертело. Они покидают трибуны.

87' Пуссен Гаэтан получает желтую карточку за неспортивное поведение

86' 'Г О О О О О Л - Мотиба Лебо из команды Труа забивает с пенальти! Он пробил правой. Гаэтан Пуссен был близок к тому, чтобы отразить мяч.'

84' Грегерсен Стиан пробует нанести удар издали, но Готье Галлон держит все под контролем

83' Сальмье Йоанн выносит мяч и сбавляет давление на ворота

82' Сальмье Йоанн выносит мяч и сбавляет давление на ворота

82' Палмер-Браун Эрик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

80' Фильо Марсело выносит мяч и сбавляет давление на ворота

79' Хорошую попытку сделал Гилавоги Жошуа . Удар в створ, но вратарь начеку

78' Хван Ый-Чжо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

78' Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

77' Матч возобновлен

77' Ох, нехорошо это выглядит. Бальде Мама получил травму и медбригада забирает его с поля.

75' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

75' Ахмедходжич Анел получает желтую карточку за неспортивное поведение

74' Матч возобновлен

74' Бальде Мама на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

74' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

72' Труа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

71' Труа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

69' Бордо выполняет удар от ворот.

69' Бальде Мама не смог попасть в створ ударом издали

69' Труа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

69' Труа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

68' Бордо выполняет удар от ворот.

68' Н'Гессан Куаме из команды Труа наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

68' Удар от ворот произведет Труа

68' Элис Альберт оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

67' Галлон Готье взял и забрал мяч на выходе

66' Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

66' Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

65' Труа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

64' Матч возобновлен

64' Галлон Готье на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

64' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

62' Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

61' Палмер-Браун Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

59' Труа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

59' Матч возобновлен

59' Ох, нехорошо это выглядит. Каборе Исса получил травму и медбригада забирает его с поля.

58' Каборе Исса на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

58' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

58' Труа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

57' Галлон Готье взял и забрал мяч на выходе

57' Хван Ый-Чжо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

55' Удар от ворот произведет Труа

54' Бьянкон Жулиан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

54' Труа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

52' Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

51' Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

51' Труа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

51' Удар от ворот произведет Труа

51' Как он промахнулся? Уден Реми имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

50' Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

49' Удар от ворот произведет Труа

48' Уден Реми из команды Бордо сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

47' Бьянкон Жулиан получил желтую карточку от судьи