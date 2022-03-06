Франция: Лига 1 2021-2022
0:2
Конец матча
Стадион: Матмю Атлантик
8' Желтая карточкаФильо Марсело
25' Желтая карточкаBruno Irles
0:0
28' Не забитый пенальтиБальде Мама
0:1
28' Гол в свои воротаПуссен Гаэтан
45' Желтая карточкаГрегерсен Стиан
47' Желтая карточкаБьянкон Жулиан
69' Желтая карточкаНьянг М'Байе
75' Желтая карточкаАхмедходжич Анел
0:2
86' ПенальтиМотиба Лебо
87' Желтая карточкаПуссен Гаэтан
90' Красная карточкаКоне Юссуф
90' Желтая карточкаУден Реми
Ход матча
25'
28'
0:0
28'
0:1
45'
47'
64'
69'
75'
86'
0:2
87'
90'
90'
Статистика матча
-
0 Голы 2
-
2 Удары по воротам 7
-
5 Удары в створ 2
-
6 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
18 Нарушения правил 15
-
6 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 1
-
4 Замены 3
-
61 Владение мячом, % 39
Владение мячом
14
Менса
Гидеон
28
Уден
Реми
19
Адли
Ясин
18
Хван
Ый-Чжо
30
Галлон
Готье
29
Каборе
Исса
14
Шамбос
Дилан
12
Конте
Абду
25
Бальде
Мама
13
Угбо
Ике
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Менса ГидеонПолузащитник
-
28 Уден РемиПолузащитник
-
19 Адли ЯсинПолузащитник
-
18 Хван Ый-ЧжоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
25 Кватенг ЭнокЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Элис АльбертПолузащитник
-
10 Ньянг М'БайеНападающий
-
11 Мара СекуНападающий
-
Главный тренер: Гийон Давид
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
30 Галлон ГотьеВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Каборе ИссаПолузащитник
-
14 Шамбос ДиланПолузащитник
- Полузащитник
-
12 Конте АбдуПолузащитник
-
25 Бальде МамаНападающий
-
13 Угбо ИкеНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
22 Ларуси ЯссерЗащитник
-
34 Мазу ДерекПолузащитник
-
31 МетиньоПолузащитник
-
26 Мотиба ЛебоНападающий
-
37 Eric N'jo
-
-
Главный тренер: Bruno Irles
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Не уточняется
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Бордо
Труа
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
300%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
200%
0 побед 2 ничьи 1 победа
8 матчей
75%
12.5%
12.5%
6 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
37.5%
62.5%
3 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Бордо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хван Ый-Чжо
|10
|0.37
|Элис Альберт
|9
|0.33
|Уден Реми
|4
|0.15
|Онана Жан
|2
|0.07
|Бриан Джимми
|2 (1)
|0.07
|Адли Ясин
|1
|0.04
|Грегерсен Стиан
|1
|0.04
|Калу Самуэль
|1
|0.04
|Мангаш Рикарду
|1
|0.04
|Пембеле Тимоте
|1
|0.04
|Мешер Андре
|1
|0.04
|Гилавоги Жошуа
|1
|0.04
|Ньянг М'Байе
|1
|0.04
|Мара Секу
|1
|0.04
|Дилросун Джавайро
|0
|0
|Косельни Лоран
|0
|0
|Франсержио Родригес
|0
|0
|Башич Тома
|0
|0
|Менса Гидеон
|0
|0
|Ахмедходжич Анел
|0
|0
Труа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шавалерин Ксавье
|5
|0.19
|Бальде Мама
|3
|0.11
|Рами Адиль
|3
|0.11
|Тузгар Йоанн
|3
|0.11
|Дингом Тристан
|2
|0.07
|Н'Гессан Куаме
|1
|0.04
|Рипар Рено
|1
|0.04
|Эль-Хаджам Уалид
|1
|0.04
|Родригес Жерсон
|1
|0.04
|Угбо Ике
|1
|0.04
|Домингес Брэндон
|1
|0.04
|Мотиба Лебо
|1 (1)
|0.04
|Бьянкон Жулиан
|0
|0
|Тардьё Флориан
|0
|0
|Коне Юссуф
|0
|0
|Сальмье Йоанн
|0
|0
|Шамбос Дилан
|0
|0
|Каборе Исса
|0
|0
Карточки
Бордо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Франсержио Родригес
|5
|0
|Грегерсен Стиан
|5
|0
|Кватенг Энок
|4
|0
|Уден Реми
|4
|0
|Адли Ясин
|4
|0
|Онана Жан
|2
|1
|Сиссоко Иссуф
|2
|1
|Ньянг М'Байе
|3
|0
|Отавио II
|3
|0
|Пембеле Тимоте
|3
|0
|Лакукс Том
|3
|0
|Косельни Лоран
|2
|0
|Мешер Андре
|2
|0
|Гилавоги Жошуа
|2
|0
|Фильо Марсело
|2
|0
|Дилросун Джавайро
|2
|0
|Хван Ый-Чжо
|2
|0
|Элис Альберт
|2
|0
|Пуссен Гаэтан
|2
|0
|Мангаш Рикарду
|2
|0
|Ахмедходжич Анел
|2
|0
|Игнатенко Даниил
|0
|1
|Бриан Джимми
|1
|0
|Костиль Бенуа
|1
|0
|Калу Самуэль
|1
|0
|Мара Секу
|1
|0
Труа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бьянкон Жулиан
|9
|0
|Каборе Исса
|5
|1
|Родригес Жерсон
|6
|0
|Жиродон Джимми
|4
|1
|Тардьё Флориан
|5
|0
|Сальмье Йоанн
|5
|0
|Коне Юссуф
|2
|1
|Батлле Лоран
|3
|0
|Шавалерин Ксавье
|3
|0
|Н'Гессан Куаме
|3
|0
|Мулен Жесси
|1
|1
|Дингом Тристан
|2
|0
|Азамум Карим
|2
|0
|Галлон Готье
|2
|0
|Эль-Хаджам Уалид
|2
|0
|Рами Адиль
|1
|0
|Бальде Мама
|1
|0
|Конте Абду
|1
|0
|Нассим Шадли
|1
|0
|Зукру Танги
|1
|0
|Bruno Irles
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
21
13
9 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 6
15 Не забивали 17
1
5%
2
15%
1-15
5
24%
1
8%
16-30
3
14%
4
31%
31-45
2
10%
1
8%
46-60
3
14%
2
15%
61-75
7
33%
3
23%
76-90
Пропущено
26
27
12 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 16
7 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 12
0
0%
4
15%
1-15
2
8%
5
19%
16-30
10
38%
2
7%
31-45
3
12%
6
22%
46-60
4
15%
6
22%
61-75
7
27%
4
15%
76-90
Забито
17
12
8 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 6
18 Не забивали 18
3
18%
3
25%
1-15
3
18%
3
25%
16-30
2
12%
4
33%
31-45
6
35%
0
0%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
2
12%
2
17%
76-90
Пропущено
39
14
20 В 1-м тайме 7
19 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 10
3
8%
2
14%
1-15
5
13%
3
21%
16-30
12
31%
2
14%
31-45
6
15%
4
29%
46-60
8
21%
1
7%
61-75
5
13%
2
14%
76-90
Забито
38
25
17 В 1-м тайме 17
21 Во 2-м тайме 8
12 Забивали первыми 12
6 Не забивали 8
4
11%
5
20%
1-15
8
21%
4
16%
16-30
5
13%
8
32%
31-45
8
21%
1
4%
46-60
4
11%
2
8%
61-75
9
24%
5
20%
76-90
Пропущено
65
41
32 В 1-м тайме 18
33 Во 2-м тайме 23
15 Пропускали первыми 14
26 Не пропускали 22
3
5%
6
15%
1-15
7
11%
8
20%
16-30
22
34%
4
10%
31-45
9
14%
10
24%
46-60
12
18%
7
17%
61-75
12
18%
6
15%
76-90
Результаты последних матчей
Бордо
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Клермон - Бордо 1:1 Бордо - Монако 1:1 Ланс - Бордо 3:2 Реймс - Бордо 5:0
Бордо - Страсбург 4:3 Ренн - Бордо 6:0 Бордо - Марсель 0:1 Брест - Бордо 3:0 Бордо - Лилль 2:3 Бордо - Ле Жюмо М'Зуасиа 10:0 Труа - Бордо 1:2 Бордо - Лион 2:2 Страсбург - Бордо 5:2 Бордо - Брест 1:2 Метц - Бордо 3:3 Бордо - ПСЖ 2:3 Бордо - Реймс 3:2 Лорьян - Бордо 1:1 Бордо - Нант 1:1 Монако - Бордо 3:0
Труа
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Труа - Марсель 1:1 Ренн - Труа 4:1 Брест - Труа 5:1 Труа - Метц 0:0
Анже - Труа 2:1 Монпелье - Труа 0:1 Труа - Лион 0:1 Труа - Брест 1:1 Труа - Нанси 1:1 Труа - Бордо 1:2 Лилль - Труа 2:1 Труа - Лорьян 2:0 Марсель - Труа 1:0 Труа - Сент-Этьен 0:1 Ланс - Труа 4:0 Труа - Ренн 2:2 Реймс - Труа 1:2 Труа - Ницца 1:0 Нант - Труа 2:0 Труа - Анже 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|27
|19
|5
|3
|56 - 24
|62
|2.
|Ницца
|Заявка
|27
|15
|5
|7
|39 - 21
|49
|3.
|Марсель
|Заявка
|26
|13
|8
|5
|39 - 25
|47
|4.
|Ренн
|Заявка
|27
|14
|4
|9
|53 - 25
|46
|5.
|Страсбург
|Заявка
|27
|12
|8
|7
|49 - 32
|44
|6.
|Лион
|Заявка
|27
|11
|9
|7
|38 - 33
|42
|7.
|Нант
|Заявка
|27
|12
|6
|9
|36 - 29
|42
|8.
|Ланс
|Заявка
|27
|11
|7
|9
|42 - 38
|40
|9.
|Лилль
|0:0 Заявка
|27
|10
|10
|7
|33 - 35
|40
|10.
|Монако
|Заявка
|26
|10
|8
|8
|39 - 29
|38
|11.
|Монпелье
|Заявка
|27
|11
|4
|12
|41 - 40
|37
|12.
|Брест
|Заявка
|27
|9
|8
|10
|35 - 38
|35
|13.
|Реймс
|Заявка
|27
|7
|11
|9
|31 - 31
|32
|14.
|Клермон
|0:0 Заявка
|27
|7
|8
|12
|27 - 42
|29
|15.
|Анже
|Заявка
|27
|7
|8
|12
|31 - 40
|29
|16.
|Сент-Этьен
|Заявка
|27
|6
|7
|14
|28 - 50
|25
|17.
|Труа
|Заявка
|27
|6
|7
|14
|25 - 41
|25
|18.
|Лорьян
|Заявка
|27
|5
|9
|13
|22 - 43
|24
|19.
|Бордо
|Заявка
|27
|4
|10
|13
|38 - 65
|22
|20.
|Метц
|Заявка
|27
|4
|10
|13
|25 - 46
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|13
|12
|1
|0
|31 - 7
|37
|2.
|Ренн
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|33 - 9
|31
|3.
|Нант
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|24 - 13
|29
|4.
|Лион
|Заявка
|14
|7
|5
|2
|23 - 14
|26
|5.
|Монако
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|26 - 13
|25
|6.
|Страсбург
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|27 - 13
|24
|7.
|Монпелье
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|24 - 18
|23
|8.
|Ницца
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|19 - 14
|23
|9.
|Ланс
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|23 - 15
|23
|10.
|Лилль
|0:0 Заявка
|13
|5
|6
|2
|15 - 16
|21
|11.
|Марсель
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|22 - 15
|20
|12.
|Брест
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|20 - 18
|18
|13.
|Реймс
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|18 - 13
|17
|14.
|Анже
|Заявка
|13
|5
|1
|7
|15 - 17
|16
|15.
|Лорьян
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|11 - 14
|16
|16.
|Сент-Этьен
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|17 - 26
|14
|17.
|Клермон
|0:0 Заявка
|13
|3
|5
|5
|14 - 17
|14
|18.
|Труа
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|12 - 14
|12
|19.
|Бордо
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|20 - 27
|11
|20.
|Метц
|Заявка
|13
|1
|5
|7
|15 - 25
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Марсель
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|17 - 10
|27
|2.
|Ницца
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|20 - 7
|26
|3.
|ПСЖ
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|25 - 17
|25
|4.
|Страсбург
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|22 - 19
|20
|5.
|Лилль
|0:0 Заявка
|14
|5
|4
|5
|18 - 19
|19
|6.
|Брест
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|15 - 20
|17
|7.
|Ланс
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|19 - 23
|17
|8.
|Лион
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|15 - 19
|16
|9.
|Реймс
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|13 - 18
|15
|10.
|Ренн
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|20 - 16
|15
|11.
|Клермон
|0:0 Заявка
|14
|4
|3
|7
|13 - 25
|15
|12.
|Монпелье
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|17 - 22
|14
|13.
|Метц
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|10 - 21
|14
|14.
|Нант
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|12 - 16
|13
|15.
|Монако
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 16
|13
|16.
|Анже
|Заявка
|14
|2
|7
|5
|16 - 23
|13
|17.
|Труа
|Заявка
|14
|4
|1
|9
|13 - 27
|13
|18.
|Бордо
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|18 - 38
|11
|19.
|Сент-Этьен
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|11 - 24
|11
|20.
|Лорьян
|Заявка
|14
|1
|5
|8
|11 - 29
|8
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- — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
Прогнозы на матч Бордо 0:2 Труа
Исход игры
Бордо
82.5% (94)
Ничья
11.4% (13)
Труа
6.1% (7)
Тотал 2.5
Больше
34.51% (39)
Меньше
65.49% (74)
Обе команды забьют
Да
45.13% (51)
Нет
54.87% (62)
Популярный счёт
1:0 Бордо
35.1% (40)
2:1 Бордо
28.9% (33)
2:0 Бордо
14% (16)
1:1 Ничья
10.5% (12)
0:2 Труа
2.6% (3)
3:1 Бордо
1.8% (2)
0:1 Труа
1.8% (2)
3:2 Бордо
1.8% (2)
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