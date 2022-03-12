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Германия: Бундеслига 2 2021-2022

2021-2022
Хайденхайм
0:0
Первый тайм: 7'

Стадион:
Вердер
0' 7'

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 0
  • 35 Владение мячом, % 65
Лучшие коэффициенты
Хайденхайм
Ничья
Вердер
3.41
3.66
2.15
Все Коэффициенты
1
Мюллер
Кевин
2
Буш
Марнон
5
Хюсинг
Оливер
4
Зирслебен
Тим
19
Фёренбах
Йонас
24
Кюльветтер
Кристиан
3
Шёппнер
Ян
30
Тоеркауф
Норман
16
Сесса
Кевин
29
Мор
Тобиас
9
Шиммер
Штефан
1
Павленка
Иржи
26
Май
Ларс-Лукас
13
Велькович
Милош
32
Фридль
Марко
8
Вайзер
Митчелл
36
Гросс
Кристиан
3
Юнг
Антони
10
Биттенкорт
Леонардо
20
Шмид
Романо
11
Фуллкруг
Никлас
7
Дукш
Марвин
Хайденхайм
4-5-1
Вердер
3-3-2-2

История личных встреч

Хайденхайм
Вердер

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

5 матчей

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

История матчей

Б2
3:0
ПОЗПИВБ
2:2
ПОЗПИВБ
0:0
К
4:1
К
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Хайденхайм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мор Тобиас 7 (2) 0.28
Кляйндинст Тим 7 0.28
Лайпертц Роберт 6 0.24
Кюльветтер Кристиан 3 0.12
Майнка Патрик 2 0.08
Хюсинг Оливер 2 0.08
Шиммер Штефан 2 0.08
Шёппнер Ян 1 0.04
Шмидт Патрик II 1 0.04
Томалла Денис 0 0
Тоеркауф Норман 0 0
Буш Марнон 0 0
Фёренбах Йонас 0 0
Вердер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фуллкруг Никлас 13 (2) 0.52
Шмид Романо 3 0.12
Фридль Марко 3 0.12
Биттенкорт Леонардо 2 0.08
Юнг Антони 2 0.08
Рапп Николай 2 0.08
Сарджент Джош 2 0.08
Шмидт Никлас 1 0.04
Велькович Милош 1 0.04
Топрак Омер 1 0.04
Вайзер Митчелл 1 0.04
Эггештайн Максимилиан 1 (1) 0.04
Гросс Кристиан 0 0
Агу Феликс 0 0
Мбом Жан-Мануэль 0 0
Динкчи Эрен 0 0
Шенфельдер Оскар 0 0

Карточки

Хайденхайм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кляйндинст Тим 5 0
Тоеркауф Норман 4 0
Буш Марнон 4 0
Кюльветтер Кристиан 4 0
Шёппнер Ян 4 0
Гейпль Андреас 3 0
Лайпертц Роберт 3 0
Бурнич Дженис 3 0
Фёренбах Йонас 3 0
Мор Тобиас 3 0
Майнка Патрик 2 0
Хюсинг Оливер 2 0
Мэлоун Морис 2 0
Вердер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фридль Марко 8 0
Гросс Кристиан 5 1
Биттенкорт Леонардо 5 0
Рапп Николай 5 0
Шмид Романо 5 0
Груев Илия 4 0
Юнг Антони 3 0
Велькович Милош 3 0
Топрак Омер 2 0
Дукш Марвин 2 0
Фуллкруг Никлас 2 0
Эггештайн Максимилиан 1 0
Цеттерер Михаэль 1 0
Ассале Рожер 1 0
Шмидт Никлас 1 0
Май Ларс-Лукас 1 0
Мбом Жан-Мануэль 1 0
Динкчи Эрен 1 0
Шенфельдер Оскар 1 0

Голы по времени матча

Забито

18
26
8 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 19
9 Забивали первыми 5
15 Не забивали 15
3
17%
2
8%
1-15
3
17%
1
4%
16-30
2
11%
4
15%
31-45
2
11%
7
27%
46-60
1
6%
4
15%
61-75
7
39%
8
31%
76-90

Пропущено

12
23
4 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 13
1 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 12
1
8%
2
9%
1-15
1
8%
3
13%
16-30
2
17%
5
22%
31-45
6
50%
3
13%
46-60
0
0%
5
22%
61-75
2
17%
5
22%
76-90

Забито

15
20
4 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 7
16 Не забивали 15
2
13%
1
5%
1-15
1
7%
2
10%
16-30
1
7%
2
10%
31-45
1
7%
7
35%
46-60
6
40%
3
15%
61-75
4
27%
5
25%
76-90

Пропущено

20
14
5 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 9
1
5%
3
21%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
4
20%
2
14%
31-45
7
35%
4
29%
46-60
3
15%
2
14%
61-75
5
25%
2
14%
76-90

Забито

33
46
12 В 1-м тайме 12
21 Во 2-м тайме 34
15 Забивали первыми 12
6 Не забивали 5
5
15%
3
7%
1-15
4
12%
3
7%
16-30
3
9%
6
13%
31-45
3
9%
14
30%
46-60
7
21%
7
15%
61-75
11
33%
13
28%
76-90

Пропущено

32
37
9 В 1-м тайме 16
23 Во 2-м тайме 21
7 Пропускали первыми 12
19 Не пропускали 21
2
6%
5
14%
1-15
1
3%
4
11%
16-30
6
19%
7
19%
31-45
13
41%
7
19%
46-60
3
9%
7
19%
61-75
7
22%
7
19%
76-90

Результаты последних матчей

Хайденхайм
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Дармштадт - Хайденхайм 3:2 Хайденхайм - Зандхаузен 1:1 Динамо Дрезден - Хайденхайм 1:1 Гамбург - Хайденхайм 2:0
Хайденхайм - Ганновер 96 3:1 Ганза - Хайденхайм 0:0 Хайденхайм - Ингольштадт 2:1 Хайденхайм - АХ Лёвен 3:1 Хайденхайм - Беерсхот-Вильрейк 2:1 Падерборн - Хайденхайм 1:2 Карлсруэ - Хайденхайм 3:2 Хайденхайм - Ян 3:0 Фортуна - Хайденхайм 0:1 Хайденхайм - Хольштайн Киль 2:1 Эрцгебирге Ауэ - Хайденхайм 2:0 Хайденхайм - Шальке 04 1:0 Нюрнберг - Хайденхайм 4:0 Хайденхайм - Санкт-Паули 2:4 Вердер - Хайденхайм 3:0 Хайденхайм - Дармштадт 2:1
Вердер
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Вердер - Динамо Дрезден 2:1 Гамбург - Вердер 2:3 Вердер - Ингольштадт 1:1 Ганза - Вердер 1:2
Вердер - Карлсруэ 2:1 Падерборн - Вердер 3:4 Вердер - Фортуна 3:0 Ганновер 96 - Вердер 2:2 Вердер - Виктория Берлин 3:0 Ганновер 96 - Вердер 1:4 Ян - Вердер 2:3 Вердер - Эрцгебирге Ауэ 4:0 Хольштайн Киль - Вердер 2:1 Вердер - Шальке 04 1:1 Нюрнберг - Вердер 1:2 Вердер - Санкт-Паули 1:1 Зандхаузен - Вердер 2:2 Дармштадт - Вердер 3:0 Вердер - Хайденхайм 3:0 Динамо Дрезден - Вердер 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вердер 0:0 Заявка 26 14 7 5 49 - 34 49
2. Дармштадт Заявка 26 14 6 6 53 - 33 48
3. Санкт-Паули Заявка 26 14 6 6 52 - 37 48
4. Нюрнберг Заявка 25 12 6 7 36 - 33 42
5. Гамбург Заявка 25 10 11 4 45 - 26 41
6. Шальке 04 Заявка 25 12 5 8 49 - 32 41
7. Хайденхайм 0:0 Заявка 26 11 7 8 32 - 33 40
8. Падерборн Заявка 26 9 10 7 46 - 37 37
9. Карлсруэ Заявка 25 8 9 8 42 - 39 33
10. Ян Заявка 25 9 5 11 42 - 38 32
11. Ганза Заявка 26 8 7 11 34 - 43 31
12. Ганновер 96 Заявка 25 8 7 10 24 - 35 31
13. Хольштайн Киль Заявка 26 8 7 11 35 - 45 31
14. Фортуна Заявка 26 8 7 11 32 - 33 31
15. Зандхаузен Заявка 26 7 9 10 30 - 43 30
16. Динамо Дрезден Заявка 26 7 6 13 25 - 35 27
17. Эрцгебирге Ауэ Заявка 25 4 7 14 24 - 48 19
18. Ингольштадт Заявка 25 3 6 16 22 - 48 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Паули Заявка 12 9 2 1 31 - 13 29
2. Хайденхайм 0:0 Заявка 13 7 5 1 19 - 11 26
3. Гамбург Заявка 13 6 6 1 26 - 14 24
4. Дармштадт Заявка 13 7 3 3 28 - 17 24
5. Шальке 04 Заявка 13 7 2 4 31 - 20 23
6. Нюрнберг Заявка 13 7 2 4 19 - 15 23
7. Вердер 0:0 Заявка 12 6 4 2 22 - 12 22
8. Карлсруэ Заявка 13 5 5 3 25 - 19 20
9. Ян Заявка 13 5 3 5 27 - 22 18
10. Динамо Дрезден Заявка 13 5 3 5 16 - 14 18
11. Хольштайн Киль Заявка 13 5 2 6 17 - 22 17
12. Ганновер 96 Заявка 12 4 4 4 10 - 13 16
13. Фортуна Заявка 13 4 4 5 20 - 17 16
14. Ганза Заявка 13 3 3 7 13 - 21 12
15. Падерборн Заявка 14 2 6 6 19 - 22 12
16. Эрцгебирге Ауэ Заявка 13 3 2 8 11 - 23 11
17. Зандхаузен Заявка 12 2 4 6 12 - 23 10
18. Ингольштадт Заявка 12 1 4 7 9 - 19 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вердер 0:0 Заявка 14 8 3 3 27 - 22 27
2. Падерборн Заявка 12 7 4 1 27 - 15 25
3. Дармштадт Заявка 13 7 3 3 25 - 16 24
4. Зандхаузен Заявка 14 5 5 4 18 - 20 20
5. Санкт-Паули Заявка 14 5 4 5 21 - 24 19
6. Нюрнберг Заявка 12 5 4 3 17 - 18 19
7. Ганза Заявка 13 5 4 4 21 - 22 19
8. Шальке 04 Заявка 12 5 3 4 18 - 12 18
9. Гамбург Заявка 12 4 5 3 19 - 12 17
10. Ганновер 96 Заявка 13 4 3 6 14 - 22 15
11. Фортуна Заявка 13 4 3 6 12 - 16 15
12. Хайденхайм 0:0 Заявка 13 4 2 7 13 - 22 14
13. Ян Заявка 12 4 2 6 15 - 16 14
14. Хольштайн Киль Заявка 13 3 5 5 18 - 23 14
15. Карлсруэ Заявка 12 3 4 5 17 - 20 13
16. Динамо Дрезден Заявка 13 2 3 8 9 - 21 9
17. Эрцгебирге Ауэ Заявка 12 1 5 6 13 - 25 8
18. Ингольштадт Заявка 13 2 2 9 13 - 29 8
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Хайденхайм
Ничья
Вердер
3.41
3.66
2.15
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Хайденхайм 0:0 Вердер онлайн

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