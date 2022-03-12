Германия: Бундеслига 2 2021-2022
0:0
Первый тайм: 7'
Стадион: Войт-Арена
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 0
-
35 Владение мячом, % 65
16
Сесса
Кевин
29
Мор
Тобиас
32
Фридль
Марко
20
Шмид
Романо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Сесса КевинПолузащитник
-
29 Мор ТобиасПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Айхер ВитусВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Мэлоун МорисПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Штарк ЮлианПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Шмидт Франк
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
32 Фридль МаркоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Шмид РоманоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
27 Агу ФеликсПолузащитник
-
22 Шмидт НикласПолузащитник
-
23 Рапп НиколайПолузащитник
-
28 Груев ИлияПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
43 Динкчи ЭренНападающий
-
-
Главный тренер: Ole Werner
История личных встреч
Хайденхайм
Вердер
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
5 матчей
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Хайденхайм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мор Тобиас
|7 (2)
|0.28
|Кляйндинст Тим
|7
|0.28
|Лайпертц Роберт
|6
|0.24
|Кюльветтер Кристиан
|3
|0.12
|Майнка Патрик
|2
|0.08
|Хюсинг Оливер
|2
|0.08
|Шиммер Штефан
|2
|0.08
|Шёппнер Ян
|1
|0.04
|Шмидт Патрик II
|1
|0.04
|Томалла Денис
|0
|0
|Тоеркауф Норман
|0
|0
|Буш Марнон
|0
|0
|Фёренбах Йонас
|0
|0
Вердер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фуллкруг Никлас
|13 (2)
|0.52
|Шмид Романо
|3
|0.12
|Фридль Марко
|3
|0.12
|Биттенкорт Леонардо
|2
|0.08
|Юнг Антони
|2
|0.08
|Рапп Николай
|2
|0.08
|Сарджент Джош
|2
|0.08
|Шмидт Никлас
|1
|0.04
|Велькович Милош
|1
|0.04
|Топрак Омер
|1
|0.04
|Вайзер Митчелл
|1
|0.04
|Эггештайн Максимилиан
|1 (1)
|0.04
|Гросс Кристиан
|0
|0
|Агу Феликс
|0
|0
|Мбом Жан-Мануэль
|0
|0
|Динкчи Эрен
|0
|0
|Шенфельдер Оскар
|0
|0
Карточки
Хайденхайм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кляйндинст Тим
|5
|0
|Тоеркауф Норман
|4
|0
|Буш Марнон
|4
|0
|Кюльветтер Кристиан
|4
|0
|Шёппнер Ян
|4
|0
|Гейпль Андреас
|3
|0
|Лайпертц Роберт
|3
|0
|Бурнич Дженис
|3
|0
|Фёренбах Йонас
|3
|0
|Мор Тобиас
|3
|0
|Майнка Патрик
|2
|0
|Хюсинг Оливер
|2
|0
|Мэлоун Морис
|2
|0
Вердер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фридль Марко
|8
|0
|Гросс Кристиан
|5
|1
|Биттенкорт Леонардо
|5
|0
|Рапп Николай
|5
|0
|Шмид Романо
|5
|0
|Груев Илия
|4
|0
|Юнг Антони
|3
|0
|Велькович Милош
|3
|0
|Топрак Омер
|2
|0
|Дукш Марвин
|2
|0
|Фуллкруг Никлас
|2
|0
|Эггештайн Максимилиан
|1
|0
|Цеттерер Михаэль
|1
|0
|Ассале Рожер
|1
|0
|Шмидт Никлас
|1
|0
|Май Ларс-Лукас
|1
|0
|Мбом Жан-Мануэль
|1
|0
|Динкчи Эрен
|1
|0
|Шенфельдер Оскар
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
18
26
8 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 19
9 Забивали первыми 5
15 Не забивали 15
3
17%
2
8%
1-15
3
17%
1
4%
16-30
2
11%
4
15%
31-45
2
11%
7
27%
46-60
1
6%
4
15%
61-75
7
39%
8
31%
76-90
Пропущено
12
23
4 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 13
1 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 12
1
8%
2
9%
1-15
1
8%
3
13%
16-30
2
17%
5
22%
31-45
6
50%
3
13%
46-60
0
0%
5
22%
61-75
2
17%
5
22%
76-90
Забито
15
20
4 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 7
16 Не забивали 15
2
13%
1
5%
1-15
1
7%
2
10%
16-30
1
7%
2
10%
31-45
1
7%
7
35%
46-60
6
40%
3
15%
61-75
4
27%
5
25%
76-90
Пропущено
20
14
5 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 9
1
5%
3
21%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
4
20%
2
14%
31-45
7
35%
4
29%
46-60
3
15%
2
14%
61-75
5
25%
2
14%
76-90
Забито
33
46
12 В 1-м тайме 12
21 Во 2-м тайме 34
15 Забивали первыми 12
6 Не забивали 5
5
15%
3
7%
1-15
4
12%
3
7%
16-30
3
9%
6
13%
31-45
3
9%
14
30%
46-60
7
21%
7
15%
61-75
11
33%
13
28%
76-90
Пропущено
32
37
9 В 1-м тайме 16
23 Во 2-м тайме 21
7 Пропускали первыми 12
19 Не пропускали 21
2
6%
5
14%
1-15
1
3%
4
11%
16-30
6
19%
7
19%
31-45
13
41%
7
19%
46-60
3
9%
7
19%
61-75
7
22%
7
19%
76-90
Результаты последних матчей
Хайденхайм
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Дармштадт - Хайденхайм 3:2 Хайденхайм - Зандхаузен 1:1 Динамо Дрезден - Хайденхайм 1:1 Гамбург - Хайденхайм 2:0
Хайденхайм - Ганновер 96 3:1 Ганза - Хайденхайм 0:0 Хайденхайм - Ингольштадт 2:1 Хайденхайм - АХ Лёвен 3:1 Хайденхайм - Беерсхот-Вильрейк 2:1 Падерборн - Хайденхайм 1:2 Карлсруэ - Хайденхайм 3:2 Хайденхайм - Ян 3:0 Фортуна - Хайденхайм 0:1 Хайденхайм - Хольштайн Киль 2:1 Эрцгебирге Ауэ - Хайденхайм 2:0 Хайденхайм - Шальке 04 1:0 Нюрнберг - Хайденхайм 4:0 Хайденхайм - Санкт-Паули 2:4 Вердер - Хайденхайм 3:0 Хайденхайм - Дармштадт 2:1
Вердер
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Вердер - Динамо Дрезден 2:1 Гамбург - Вердер 2:3 Вердер - Ингольштадт 1:1 Ганза - Вердер 1:2
Вердер - Карлсруэ 2:1 Падерборн - Вердер 3:4 Вердер - Фортуна 3:0 Ганновер 96 - Вердер 2:2 Вердер - Виктория Берлин 3:0 Ганновер 96 - Вердер 1:4 Ян - Вердер 2:3 Вердер - Эрцгебирге Ауэ 4:0 Хольштайн Киль - Вердер 2:1 Вердер - Шальке 04 1:1 Нюрнберг - Вердер 1:2 Вердер - Санкт-Паули 1:1 Зандхаузен - Вердер 2:2 Дармштадт - Вердер 3:0 Вердер - Хайденхайм 3:0 Динамо Дрезден - Вердер 3:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вердер
|0:0 Заявка
|26
|14
|7
|5
|49 - 34
|49
|2.
|Дармштадт
|Заявка
|26
|14
|6
|6
|53 - 33
|48
|3.
|Санкт-Паули
|Заявка
|26
|14
|6
|6
|52 - 37
|48
|4.
|Нюрнберг
|Заявка
|25
|12
|6
|7
|36 - 33
|42
|5.
|Гамбург
|Заявка
|25
|10
|11
|4
|45 - 26
|41
|6.
|Шальке 04
|Заявка
|25
|12
|5
|8
|49 - 32
|41
|7.
|Хайденхайм
|0:0 Заявка
|26
|11
|7
|8
|32 - 33
|40
|8.
|Падерборн
|Заявка
|26
|9
|10
|7
|46 - 37
|37
|9.
|Карлсруэ
|Заявка
|25
|8
|9
|8
|42 - 39
|33
|10.
|Ян
|Заявка
|25
|9
|5
|11
|42 - 38
|32
|11.
|Ганза
|Заявка
|26
|8
|7
|11
|34 - 43
|31
|12.
|Ганновер 96
|Заявка
|25
|8
|7
|10
|24 - 35
|31
|13.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|26
|8
|7
|11
|35 - 45
|31
|14.
|Фортуна
|Заявка
|26
|8
|7
|11
|32 - 33
|31
|15.
|Зандхаузен
|Заявка
|26
|7
|9
|10
|30 - 43
|30
|16.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|26
|7
|6
|13
|25 - 35
|27
|17.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|25
|4
|7
|14
|24 - 48
|19
|18.
|Ингольштадт
|Заявка
|25
|3
|6
|16
|22 - 48
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Санкт-Паули
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|31 - 13
|29
|2.
|Хайденхайм
|0:0 Заявка
|13
|7
|5
|1
|19 - 11
|26
|3.
|Гамбург
|Заявка
|13
|6
|6
|1
|26 - 14
|24
|4.
|Дармштадт
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|28 - 17
|24
|5.
|Шальке 04
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|31 - 20
|23
|6.
|Нюрнберг
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|19 - 15
|23
|7.
|Вердер
|0:0 Заявка
|12
|6
|4
|2
|22 - 12
|22
|8.
|Карлсруэ
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|25 - 19
|20
|9.
|Ян
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|27 - 22
|18
|10.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|16 - 14
|18
|11.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|17 - 22
|17
|12.
|Ганновер 96
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|10 - 13
|16
|13.
|Фортуна
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|20 - 17
|16
|14.
|Ганза
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|13 - 21
|12
|15.
|Падерборн
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|19 - 22
|12
|16.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|11 - 23
|11
|17.
|Зандхаузен
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|12 - 23
|10
|18.
|Ингольштадт
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|9 - 19
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вердер
|0:0 Заявка
|14
|8
|3
|3
|27 - 22
|27
|2.
|Падерборн
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|27 - 15
|25
|3.
|Дармштадт
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|25 - 16
|24
|4.
|Зандхаузен
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|18 - 20
|20
|5.
|Санкт-Паули
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|21 - 24
|19
|6.
|Нюрнберг
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|17 - 18
|19
|7.
|Ганза
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|21 - 22
|19
|8.
|Шальке 04
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|18 - 12
|18
|9.
|Гамбург
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|19 - 12
|17
|10.
|Ганновер 96
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|14 - 22
|15
|11.
|Фортуна
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|12 - 16
|15
|12.
|Хайденхайм
|0:0 Заявка
|13
|4
|2
|7
|13 - 22
|14
|13.
|Ян
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|15 - 16
|14
|14.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|18 - 23
|14
|15.
|Карлсруэ
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|17 - 20
|13
|16.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|9 - 21
|9
|17.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|12
|1
|5
|6
|13 - 25
|8
|18.
|Ингольштадт
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|13 - 29
|8