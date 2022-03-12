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Германия: Бундеслига 2 2021-2022

2021-2022
Динамо Дрезден
1:1
Перерыв

Стадион:
Санкт-Паули

Ход матча

20'
Дафернер Кристоф
(Книппинг Тим)
1:0
42'
1:1
Макиенок Симон
(Пакарада Леарт)

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 6
  • 4 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 5
  • 1 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 5
  • 44 Владение мячом, % 56
Лучшие коэффициенты
Динамо Дрезден
Ничья
Санкт-Паули
3.22
3.57
2.33
Все Коэффициенты
1
Бролль
Кевин
3
Акото
Михаэль
21
Золльбауэр
Михаэль
4
Книппинг
Тим
2
Гиорбелидзе
Гурам
5
Штарк
Янник
17
Шретер
Моррис
30
Каде
Юлиус
33
Дафернер
Кристоф
37
Майер
Батиста
35
Кёнигсдёрффер
Рансфорд
22
Василь
Никола
25
Джигала
Адам
15
Байфус
Марцель
18
Медич
Яков
23
Пакарада
Леарт
7
Ирвайн
Джексон
10
Бухтманн
Кристофер
30
Хартель
Марсель
17
Киере
Даниэль-Кофи
9
Бургшталлер
Гвидо
16
Макиенок
Симон
Динамо Дрезден
4-1-2-1-2
Санкт-Паули
4-1-2-1-2

История личных встреч

Динамо Дрезден
Санкт-Паули

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

60%
80%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

11 матчей

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

16 матчей

25%
25%
50%
4 победы 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

18.8%
56.3%
24.9%
3 победы 9 ничьих 4 победы

Второй тайм

18.8%
31.3%
49.9%
3 победы 5 ничьих 8 побед

История матчей

К
2:3
Б2
3:0
Б2
0:0
Б2
3:3
Б2
2:1
Б2
1:1
Б2
1:3
Б2
2:2
Б2
2:0
Б2
1:0
Б2
1:2
Б2
2:1
Б2
3:2
Б2
3:2
Б2
1:0
Б2
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Дрезден
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дафернер Кристоф 11 (2) 0.42
Кёнигсдёрффер Рансфорд 4 0.15
Мершель Хайнц 3 0.12
Каде Юлиус 2 0.08
Шретер Моррис 1 0.04
Книппинг Тим 1 0.04
Влачодимос Панайотис 1 0.04
Май Себастиан 1 0.04
Лёв Крис 1 0.04
Штарк Янник 0 0
Диавуси Агиеманг 0 0
Акото Михаэль 0 0
Херрманн Лука 0 0
Санкт-Паули
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бургшталлер Гвидо 17 (3) 0.65
Киере Даниэль-Кофи 9 0.35
Макиенок Симон 5 0.19
Диттген Макс 4 0.15
Аменийдо Этьенн 3 0.12
Пакарада Леарт 2 0.08
Беккер Финн 2 0.08
Бухтманн Кристофер 2 0.08
Хартель Марсель 1 0.04
Медич Яков 1 0.04
Цандер Лука-Милан 1 0.04
Байфус Марцель 1 0.04
Джигала Адам 1 0.04
Ирвайн Джексон 1 0.04
Матанович Игорь 0 0
Смит Эрик 0 0
Лоуренс Джеймс 0 0

Карточки

Динамо Дрезден
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Акото Михаэль 5 1
Золльбауэр Михаэль 6 0
Беккер Робин 4 1
Штарк Янник 5 0
Дафернер Кристоф 5 0
Лёв Крис 4 0
Каде Юлиус 2 1
Кёнигсдёрффер Рансфорд 3 0
Хосинер Филипп 2 0
Боррьелло Брендон 2 0
Шретер Моррис 2 0
Диавуси Агиеманг 2 0
Гиорбелидзе Гурам 2 0
Аидонис Антонис 2 0
Май Себастиан 1 0
Мершель Хайнц 1 0
Херрманн Лука 1 0
Майер Батиста 1 0
Санкт-Паули
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бургшталлер Гвидо 4 0
Ирвайн Джексон 4 0
Смит Эрик 4 0
Хартель Марсель 4 0
Киере Даниэль-Кофи 4 0
Цандер Лука-Милан 3 0
Пакарада Леарт 3 0
Медич Яков 3 0
Аремю Афииз 3 0
Цирайс Филипп 1 1
Джигала Адам 2 0
Беккер Финн 2 0
Диттген Макс 1 0
Бенателли Рико 1 0
Аменийдо Этьенн 1 0

Голы по времени матча

Забито

15
20
3 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 6
17 Не забивали 16
0
0%
4
20%
1-15
0
0%
3
15%
16-30
3
20%
3
15%
31-45
5
33%
6
30%
46-60
6
40%
3
15%
61-75
1
7%
1
5%
76-90

Пропущено

13
23
9 В 1-м тайме 12
4 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 12
4
31%
4
17%
1-15
4
31%
3
13%
16-30
1
8%
5
22%
31-45
3
23%
2
9%
46-60
0
0%
6
26%
61-75
1
8%
3
13%
76-90

Забито

10
31
4 В 1-м тайме 16
6 Во 2-м тайме 15
4 Забивали первыми 10
17 Не забивали 14
2
20%
7
23%
1-15
1
10%
5
16%
16-30
1
10%
4
13%
31-45
2
20%
3
10%
46-60
4
40%
6
19%
61-75
0
0%
6
19%
76-90

Пропущено

20
13
10 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 2
10 Не пропускали 8
5
25%
0
0%
1-15
2
10%
1
8%
16-30
3
15%
3
23%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
3
15%
6
46%
61-75
7
35%
2
15%
76-90

Забито

25
51
7 В 1-м тайме 26
18 Во 2-м тайме 25
9 Забивали первыми 16
9 Не забивали 5
2
8%
11
22%
1-15
1
4%
8
16%
16-30
4
16%
7
14%
31-45
7
28%
9
18%
46-60
10
40%
9
18%
61-75
1
4%
7
14%
76-90

Пропущено

33
36
19 В 1-м тайме 16
14 Во 2-м тайме 20
14 Пропускали первыми 8
18 Не пропускали 20
9
27%
4
11%
1-15
6
18%
4
11%
16-30
4
12%
8
22%
31-45
3
9%
3
8%
46-60
3
9%
12
33%
61-75
8
24%
5
14%
76-90

Результаты последних матчей

Динамо Дрезден
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Вердер - Динамо Дрезден 2:1 Динамо Дрезден - Дармштадт 0:1 Динамо Дрезден - Хайденхайм 1:1 Падерборн - Динамо Дрезден 0:0
Динамо Дрезден - Ганза 1:4 Ганновер 96 - Динамо Дрезден 0:0 Динамо Дрезден - Гамбург 1:1 Динамо Дрезден - Эрцгебирге Ауэ 5:0 Ингольштадт - Динамо Дрезден 3:0 Эрцгебирге Ауэ - Динамо Дрезден 0:1 Динамо Дрезден - Карлсруэ 3:1 Ян - Динамо Дрезден 3:1 Динамо Дрезден - Фортуна 1:0 Хольштайн Киль - Динамо Дрезден 2:1 Динамо Дрезден - Зандхаузен 0:1 Динамо Дрезден - Санкт-Паули 2:3 Шальке 04 - Динамо Дрезден 3:0 Динамо Дрезден - Нюрнберг 0:1 Санкт-Паули - Динамо Дрезден 3:0 Динамо Дрезден - Вердер 3:0
Санкт-Паули
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Санкт-Паули - Карлсруэ 3:1 Унион Берлин - Санкт-Паули 2:1 Ингольштадт - Санкт-Паули 1:3 Санкт-Паули - Ганновер 96 0:3
Ян - Санкт-Паули 2:3 Санкт-Паули - Падерборн 2:2 Гамбург - Санкт-Паули 2:1 Санкт-Паули - Боруссия Д 2:1 Санкт-Паули - Эрцгебирге Ауэ 2:2 Хольштайн Киль - Санкт-Паули 3:0 Фортуна - Санкт-Паули 1:1 Санкт-Паули - Шальке 04 2:1 Нюрнберг - Санкт-Паули 2:3 Санкт-Паули - Зандхаузен 3:1 Дармштадт - Санкт-Паули 4:0 Санкт-Паули - Виборг 2:2 Вердер - Санкт-Паули 1:1 Динамо Дрезден - Санкт-Паули 2:3 Санкт-Паули - Ганза 4:0 Хайденхайм - Санкт-Паули 2:4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дармштадт Заявка 26 14 6 6 53 - 33 48
2. Санкт-Паули 1:1 Заявка 26 14 6 6 52 - 37 48
3. Вердер Заявка 25 14 6 5 49 - 34 48
4. Нюрнберг Заявка 25 12 6 7 36 - 33 42
5. Гамбург Заявка 25 10 11 4 45 - 26 41
6. Шальке 04 Заявка 25 12 5 8 49 - 32 41
7. Хайденхайм Заявка 25 11 6 8 32 - 33 39
8. Падерборн 0:1 Заявка 26 9 9 8 45 - 37 36
9. Фортуна 1:0 Заявка 26 9 6 11 32 - 32 33
10. Карлсруэ Заявка 25 8 9 8 42 - 39 33
11. Ян Заявка 25 9 5 11 42 - 38 32
12. Ганза Заявка 26 8 7 11 34 - 43 31
13. Ганновер 96 Заявка 25 8 7 10 24 - 35 31
14. Хольштайн Киль Заявка 26 8 7 11 35 - 45 31
15. Зандхаузен Заявка 26 7 9 10 30 - 43 30
16. Динамо Дрезден 1:1 Заявка 26 7 6 13 25 - 35 27
17. Эрцгебирге Ауэ Заявка 25 4 7 14 24 - 48 19
18. Ингольштадт Заявка 25 3 6 16 22 - 48 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Паули 1:1 Заявка 12 9 2 1 31 - 13 29
2. Хайденхайм Заявка 12 7 4 1 19 - 11 25
3. Гамбург Заявка 13 6 6 1 26 - 14 24
4. Дармштадт Заявка 13 7 3 3 28 - 17 24
5. Шальке 04 Заявка 13 7 2 4 31 - 20 23
6. Нюрнберг Заявка 13 7 2 4 19 - 15 23
7. Вердер Заявка 12 6 4 2 22 - 12 22
8. Карлсруэ Заявка 13 5 5 3 25 - 19 20
9. Ян Заявка 13 5 3 5 27 - 22 18
10. Динамо Дрезден 1:1 Заявка 13 5 3 5 16 - 14 18
11. Хольштайн Киль Заявка 13 5 2 6 17 - 22 17
12. Ганновер 96 Заявка 12 4 4 4 10 - 13 16
13. Фортуна 1:0 Заявка 13 4 4 5 20 - 17 16
14. Ганза Заявка 13 3 3 7 13 - 21 12
15. Падерборн 0:1 Заявка 14 2 5 7 18 - 22 11
16. Эрцгебирге Ауэ Заявка 13 3 2 8 11 - 23 11
17. Зандхаузен Заявка 12 2 4 6 12 - 23 10
18. Ингольштадт Заявка 12 1 4 7 9 - 19 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вердер Заявка 13 8 2 3 27 - 22 26
2. Падерборн 0:1 Заявка 12 7 4 1 27 - 15 25
3. Дармштадт Заявка 13 7 3 3 25 - 16 24
4. Зандхаузен Заявка 14 5 5 4 18 - 20 20
5. Санкт-Паули 1:1 Заявка 14 5 4 5 21 - 24 19
6. Нюрнберг Заявка 12 5 4 3 17 - 18 19
7. Ганза Заявка 13 5 4 4 21 - 22 19
8. Шальке 04 Заявка 12 5 3 4 18 - 12 18
9. Фортуна 1:0 Заявка 13 5 2 6 12 - 15 17
10. Гамбург Заявка 12 4 5 3 19 - 12 17
11. Ганновер 96 Заявка 13 4 3 6 14 - 22 15
12. Хайденхайм Заявка 13 4 2 7 13 - 22 14
13. Ян Заявка 12 4 2 6 15 - 16 14
14. Хольштайн Киль Заявка 13 3 5 5 18 - 23 14
15. Карлсруэ Заявка 12 3 4 5 17 - 20 13
16. Динамо Дрезден 1:1 Заявка 13 2 3 8 9 - 21 9
17. Эрцгебирге Ауэ Заявка 12 1 5 6 13 - 25 8
18. Ингольштадт Заявка 13 2 2 9 13 - 29 8
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  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    42'
    Г О О О О Л - Макиенок Симон бьет в цель!
  • Описание гола
    20'
    Г О О О О Л - Дафернер Кристоф бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Динамо Дрезден
Ничья
Санкт-Паули
3.22
3.57
2.33
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Динамо Дрезден 1:1 Санкт-Паули онлайн

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