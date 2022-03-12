Германия: Бундеслига 2 2021-2022
1:1
Конец матча
Стадион: Rudolf Harbig Stadion
1:0
20' ГолДафернер Кристоф
1:1
42' ГолМакиенок Симон
Ход матча
20'
1:0
42'
1:1
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 16
-
5 Удары в створ 6
-
4 Угловые 8
-
2 Офсайды 0
-
10 Нарушения правил 7
-
44 Владение мячом, % 56
30
Каде
Юлиус
25
Джигала
Адам
18
Медич
Яков
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Каде ЮлиусПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
39 Элерс КевинЗащитник
-
16 Беккер РобинЗащитник
- Полузащитник
-
28 Вилль ПаульПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Дрхал ВацлавНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Guerino Capretti
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Джигала АдамЗащитник
- Защитник
-
18 Медич ЯковЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
21 Рицка ЛарсЗащитник
- Полузащитник
-
20 Беккер ФиннПолузащитник
-
13 Дашнер ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Шульц Тимо
История личных встреч
Динамо Дрезден
Санкт-Паули
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
60%
80%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
11 матчей
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед
16 матчей
25%
25%
50%
4 победы 4 ничьи 8 побед
Первый тайм
18.8%
56.3%
24.9%
3 победы 9 ничьих 4 победы
Второй тайм
18.8%
31.3%
49.9%
3 победы 5 ничьих 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Динамо Дрезден
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дафернер Кристоф
|11 (2)
|0.42
|Кёнигсдёрффер Рансфорд
|4
|0.15
|Мершель Хайнц
|3
|0.12
|Каде Юлиус
|2
|0.08
|Шретер Моррис
|1
|0.04
|Книппинг Тим
|1
|0.04
|Влачодимос Панайотис
|1
|0.04
|Май Себастиан
|1
|0.04
|Лёв Крис
|1
|0.04
|Штарк Янник
|0
|0
|Диавуси Агиеманг
|0
|0
|Акото Михаэль
|0
|0
|Херрманн Лука
|0
|0
Санкт-Паули
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бургшталлер Гвидо
|17 (3)
|0.65
|Киере Даниэль-Кофи
|9
|0.35
|Макиенок Симон
|6
|0.23
|Диттген Макс
|4
|0.15
|Аменийдо Этьенн
|3
|0.12
|Пакарада Леарт
|2
|0.08
|Беккер Финн
|2
|0.08
|Бухтманн Кристофер
|2
|0.08
|Хартель Марсель
|1
|0.04
|Медич Яков
|1
|0.04
|Цандер Лука-Милан
|1
|0.04
|Байфус Марцель
|1
|0.04
|Джигала Адам
|1
|0.04
|Ирвайн Джексон
|1
|0.04
|Матанович Игорь
|0
|0
|Смит Эрик
|0
|0
|Лоуренс Джеймс
|0
|0
Карточки
Динамо Дрезден
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Акото Михаэль
|5
|1
|Золльбауэр Михаэль
|6
|0
|Беккер Робин
|4
|1
|Штарк Янник
|5
|0
|Дафернер Кристоф
|5
|0
|Лёв Крис
|4
|0
|Каде Юлиус
|2
|1
|Кёнигсдёрффер Рансфорд
|3
|0
|Хосинер Филипп
|2
|0
|Боррьелло Брендон
|2
|0
|Шретер Моррис
|2
|0
|Диавуси Агиеманг
|2
|0
|Гиорбелидзе Гурам
|2
|0
|Аидонис Антонис
|2
|0
|Май Себастиан
|1
|0
|Мершель Хайнц
|1
|0
|Херрманн Лука
|1
|0
|Майер Батиста
|1
|0
Санкт-Паули
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бургшталлер Гвидо
|4
|0
|Ирвайн Джексон
|4
|0
|Смит Эрик
|4
|0
|Хартель Марсель
|4
|0
|Киере Даниэль-Кофи
|4
|0
|Цандер Лука-Милан
|3
|0
|Пакарада Леарт
|3
|0
|Медич Яков
|3
|0
|Аремю Афииз
|3
|0
|Цирайс Филипп
|1
|1
|Джигала Адам
|2
|0
|Беккер Финн
|2
|0
|Диттген Макс
|1
|0
|Бенателли Рико
|1
|0
|Аменийдо Этьенн
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
16
21
4 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 6
17 Не забивали 16
0
0%
4
19%
1-15
1
6%
3
14%
16-30
3
19%
4
19%
31-45
5
31%
6
29%
46-60
6
38%
3
14%
61-75
1
6%
1
5%
76-90
Пропущено
14
24
10 В 1-м тайме 13
4 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 13
4
29%
4
17%
1-15
4
29%
4
17%
16-30
2
14%
5
21%
31-45
3
21%
2
8%
46-60
0
0%
6
25%
61-75
1
7%
3
13%
76-90
Забито
10
31
4 В 1-м тайме 16
6 Во 2-м тайме 15
4 Забивали первыми 10
18 Не забивали 15
2
20%
7
23%
1-15
1
10%
5
16%
16-30
1
10%
4
13%
31-45
2
20%
3
10%
46-60
4
40%
6
19%
61-75
0
0%
6
19%
76-90
Пропущено
20
13
10 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 2
10 Не пропускали 8
5
25%
0
0%
1-15
2
10%
1
8%
16-30
3
15%
3
23%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
3
15%
6
46%
61-75
7
35%
2
15%
76-90
Забито
26
52
8 В 1-м тайме 27
18 Во 2-м тайме 25
10 Забивали первыми 16
9 Не забивали 5
2
8%
11
21%
1-15
2
8%
8
15%
16-30
4
15%
8
15%
31-45
7
27%
9
17%
46-60
10
38%
9
17%
61-75
1
4%
7
13%
76-90
Пропущено
34
37
20 В 1-м тайме 17
14 Во 2-м тайме 20
14 Пропускали первыми 9
19 Не пропускали 21
9
26%
4
11%
1-15
6
18%
5
14%
16-30
5
15%
8
22%
31-45
3
9%
3
8%
46-60
3
9%
12
32%
61-75
8
24%
5
14%
76-90
Результаты последних матчей
Динамо Дрезден
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Вердер - Динамо Дрезден 2:1 Динамо Дрезден - Дармштадт 0:1 Динамо Дрезден - Хайденхайм 1:1 Падерборн - Динамо Дрезден 0:0
Динамо Дрезден - Ганза 1:4 Ганновер 96 - Динамо Дрезден 0:0 Динамо Дрезден - Гамбург 1:1 Динамо Дрезден - Эрцгебирге Ауэ 5:0 Ингольштадт - Динамо Дрезден 3:0 Эрцгебирге Ауэ - Динамо Дрезден 0:1 Динамо Дрезден - Карлсруэ 3:1 Ян - Динамо Дрезден 3:1 Динамо Дрезден - Фортуна 1:0 Хольштайн Киль - Динамо Дрезден 2:1 Динамо Дрезден - Зандхаузен 0:1 Динамо Дрезден - Санкт-Паули 2:3 Шальке 04 - Динамо Дрезден 3:0 Динамо Дрезден - Нюрнберг 0:1 Санкт-Паули - Динамо Дрезден 3:0 Динамо Дрезден - Вердер 3:0
Санкт-Паули
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Санкт-Паули - Карлсруэ 3:1 Унион Берлин - Санкт-Паули 2:1 Ингольштадт - Санкт-Паули 1:3 Санкт-Паули - Ганновер 96 0:3
Ян - Санкт-Паули 2:3 Санкт-Паули - Падерборн 2:2 Гамбург - Санкт-Паули 2:1 Санкт-Паули - Боруссия Д 2:1 Санкт-Паули - Эрцгебирге Ауэ 2:2 Хольштайн Киль - Санкт-Паули 3:0 Фортуна - Санкт-Паули 1:1 Санкт-Паули - Шальке 04 2:1 Нюрнберг - Санкт-Паули 2:3 Санкт-Паули - Зандхаузен 3:1 Дармштадт - Санкт-Паули 4:0 Санкт-Паули - Виборг 2:2 Вердер - Санкт-Паули 1:1 Динамо Дрезден - Санкт-Паули 2:3 Санкт-Паули - Ганза 4:0 Хайденхайм - Санкт-Паули 2:4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Дармштадт
|Заявка
|26
|14
|6
|6
|53 - 33
|48
|2.
|Санкт-Паули
|Заявка
|26
|14
|6
|6
|52 - 37
|48
|3.
|Вердер
|Заявка
|25
|14
|6
|5
|49 - 34
|48
|4.
|Нюрнберг
|Заявка
|25
|12
|6
|7
|36 - 33
|42
|5.
|Гамбург
|Заявка
|25
|10
|11
|4
|45 - 26
|41
|6.
|Шальке 04
|Заявка
|25
|12
|5
|8
|49 - 32
|41
|7.
|Хайденхайм
|Заявка
|25
|11
|6
|8
|32 - 33
|39
|8.
|Падерборн
|Заявка
|26
|9
|10
|7
|46 - 37
|37
|9.
|Карлсруэ
|Заявка
|25
|8
|9
|8
|42 - 39
|33
|10.
|Ян
|Заявка
|25
|9
|5
|11
|42 - 38
|32
|11.
|Ганза
|Заявка
|26
|8
|7
|11
|34 - 43
|31
|12.
|Ганновер 96
|Заявка
|25
|8
|7
|10
|24 - 35
|31
|13.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|26
|8
|7
|11
|35 - 45
|31
|14.
|Фортуна
|Заявка
|26
|8
|7
|11
|32 - 33
|31
|15.
|Зандхаузен
|Заявка
|26
|7
|9
|10
|30 - 43
|30
|16.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|26
|7
|6
|13
|25 - 35
|27
|17.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|25
|4
|7
|14
|24 - 48
|19
|18.
|Ингольштадт
|Заявка
|25
|3
|6
|16
|22 - 48
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Санкт-Паули
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|31 - 13
|29
|2.
|Хайденхайм
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|19 - 11
|25
|3.
|Гамбург
|Заявка
|13
|6
|6
|1
|26 - 14
|24
|4.
|Дармштадт
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|28 - 17
|24
|5.
|Шальке 04
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|31 - 20
|23
|6.
|Нюрнберг
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|19 - 15
|23
|7.
|Вердер
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|22 - 12
|22
|8.
|Карлсруэ
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|25 - 19
|20
|9.
|Ян
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|27 - 22
|18
|10.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|16 - 14
|18
|11.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|17 - 22
|17
|12.
|Ганновер 96
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|10 - 13
|16
|13.
|Фортуна
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|20 - 17
|16
|14.
|Ганза
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|13 - 21
|12
|15.
|Падерборн
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|19 - 22
|12
|16.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|11 - 23
|11
|17.
|Зандхаузен
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|12 - 23
|10
|18.
|Ингольштадт
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|9 - 19
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вердер
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|27 - 22
|26
|2.
|Падерборн
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|27 - 15
|25
|3.
|Дармштадт
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|25 - 16
|24
|4.
|Зандхаузен
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|18 - 20
|20
|5.
|Санкт-Паули
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|21 - 24
|19
|6.
|Нюрнберг
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|17 - 18
|19
|7.
|Ганза
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|21 - 22
|19
|8.
|Шальке 04
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|18 - 12
|18
|9.
|Гамбург
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|19 - 12
|17
|10.
|Ганновер 96
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|14 - 22
|15
|11.
|Фортуна
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|12 - 16
|15
|12.
|Хайденхайм
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|13 - 22
|14
|13.
|Ян
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|15 - 16
|14
|14.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|18 - 23
|14
|15.
|Карлсруэ
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|17 - 20
|13
|16.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|9 - 21
|9
|17.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|12
|1
|5
|6
|13 - 25
|8
|18.
|Ингольштадт
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|13 - 29
|8