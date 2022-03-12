Германия: Бундеслига 2 2021-2022
0:1
Перерыв
Стадион: Бентелер Арена
11' Желтая карточкаTim Koether
33' Желтая карточкаПриб Эдгар
0:0
38' Не забитый пенальтиПлатте Феликс
0:1
43' ГолХартерц Флориан
Ход матча
11'
33'
38'
0:0
43'
0:1
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 8
-
3 Удары в створ 3
-
4 Угловые 3
-
2 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 6
-
52 Владение мячом, % 48
21
Хут
Янник
10
Юстван
Юлиан
42
Tim
Koether
46
Обердорф
Тим
20
Нарей
Халед
- Основной состав
-
21 Хут ЯнникВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Юстван ЮлианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
28 Карльс ЙонасЗащитник
- Полузащитник
-
13 Ялчин РобинПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Чуни МарвинНападающий
-
19 Адеми КемальНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Квасньок Лукас
- Основной состав
- Вратарь
-
42 Tim KoetherЗащитник
-
46 Обердорф ТимЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Нарей ХаледПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
38 Ловрен ДаворПолузащитник
-
48 Зибен ФилПолузащитник
-
15 Kai Eisele
-
-
35 Daniel Bunk
-
Главный тренер: Daniel Thioune
История личных встреч
Падерборн
Фортуна
13 матчей
69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
30.8%
30.8%
38.4%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
69.2%
23.1%
7.7%
9 побед 3 ничьи 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 6 побед
Второй тайм
100%
0 побед 6 ничьих 1 победа
19 матчей
47.4%
31.6%
21%
9 побед 6 ничьих 4 победы
Первый тайм
21.1%
47.4%
31.5%
4 победы 9 ничьих 6 побед
Второй тайм
47.4%
47.4%
5.2%
9 побед 9 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Падерборн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Михель Свен
|14 (1)
|0.54
|Платте Феликс
|8
|0.31
|Прёгер Кай
|4
|0.15
|Штайперманн Марко
|3
|0.12
|Шалленберг Рон
|2
|0.08
|Србени Деннис
|2
|0.08
|Юстван Юлиан
|1
|0.04
|Коллинс Джамилу
|1
|0.04
|Коррейя Марсель
|1
|0.04
|Овусу Принс-Осеи
|1
|0.04
|Адеми Кемаль
|1
|0.04
|Мехлем Марсель
|1
|0.04
|Карльс Йонас
|1
|0.04
|Тальхаммер Максимилиан
|1
|0.04
|Хеуэр Яннис
|1
|0.04
|Хюнемайер Уве
|0
|0
|Шустер Марко
|0
|0
|Ялчин Робин
|0
|0
|Клемент Филипп
|0
|0
Фортуна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хеннингс Роувен
|12 (3)
|0.46
|Нарей Халед
|7
|0.27
|Гинчек Даниэль
|2 (1)
|0.08
|Циммерман Маттиас
|2
|0.08
|Боженик Роберт
|2
|0.08
|Кларер Кристоф
|2
|0.08
|Хартерц Флориан
|1
|0.04
|Петерсон Кристофер
|1
|0.04
|Хоффманн Андре
|1
|0.04
|Аппелькамп Синта
|1
|0.04
|Зоботка Марсель
|0
|0
|Клаус Феликс
|0
|0
|Пётровски Якуб
|0
|0
|Ийоха Эммануэль
|0
|0
|Схипноски Никлас
|0
|0
Карточки
Падерборн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Михель Свен
|7
|0
|Ван дер Верфф Яспер
|6
|0
|Коллинс Джамилу
|4
|1
|Хюнемайер Уве
|5
|0
|Шалленберг Рон
|5
|0
|Шустер Марко
|4
|0
|Мехлем Марсель
|3
|0
|Ялчин Робин
|2
|0
|Платте Феликс
|2
|0
|Тальхаммер Максимилиан
|2
|0
|Штайперманн Марко
|1
|0
|Коррейя Марсель
|1
|0
|Србени Деннис
|1
|0
|Карльс Йонас
|1
|0
|Клемент Филипп
|1
|0
|Юстван Юлиан
|1
|0
|Хеуэр Яннис
|1
|0
Фортуна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хеннингс Роувен
|5
|0
|Зоботка Марсель
|5
|0
|Приб Эдгар
|3
|1
|Пётровски Якуб
|4
|0
|Кларер Кристоф
|4
|0
|Петерсон Кристофер
|2
|1
|Бодзек Адам
|3
|0
|Де Вейс Йорди
|3
|0
|Неделку Драгош
|3
|0
|Обердорф Тим
|3
|0
|Клаус Феликс
|2
|0
|Ковнацки Давид
|2
|0
|Боженик Роберт
|2
|0
|Танака Ао
|2
|0
|Кастенмайер Флориан
|0
|1
|Гинчек Даниэль
|1
|0
|Хоффманн Андре
|1
|0
|Хартерц Флориан
|1
|0
|Николя Гавори
|1
|0
|Нарей Халед
|1
|0
|Аппелькамп Синта
|1
|0
|Tim Koether
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
17
11
6 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 5
15 Не забивали 18
1
6%
1
9%
1-15
2
12%
2
18%
16-30
3
18%
1
9%
31-45
2
12%
3
27%
46-60
4
24%
3
27%
61-75
5
29%
29%
1
9%
76-90
Пропущено
22
15
6 В 1-м тайме 4
16 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 9
2
9%
1
7%
1-15
2
9%
2
13%
16-30
2
9%
1
7%
31-45
4
18%
2
13%
46-60
7
32%
2
13%
61-75
5
23%
7
47%
76-90
Забито
27
19
19 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 3
16 Не забивали 15
5
19%
3
16%
1-15
8
30%
30%
0
0%
16-30
6
22%
4
21%
31-45
3
11%
7
37%
46-60
2
7%
2
11%
61-75
3
11%
3
16%
76-90
Пропущено
15
18
5 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 10
9 Не пропускали 12
1
7%
5
28%
1-15
2
13%
2
11%
16-30
2
13%
2
11%
31-45
4
27%
1
6%
46-60
3
20%
3
17%
61-75
3
20%
5
28%
76-90
Забито
44
30
25 В 1-м тайме 11
19 Во 2-м тайме 19
13 Забивали первыми 8
6 Не забивали 8
6
14%
4
13%
1-15
10
23%
2
7%
16-30
9
20%
5
17%
31-45
5
11%
10
33%
46-60
6
14%
5
17%
61-75
8
18%
4
13%
76-90
Пропущено
37
33
11 В 1-м тайме 13
26 Во 2-м тайме 20
9 Пропускали первыми 16
21 Не пропускали 21
3
8%
6
18%
1-15
4
11%
4
12%
16-30
4
11%
3
9%
31-45
8
22%
3
9%
46-60
10
27%
5
15%
61-75
8
22%
12
36%
76-90
Результаты последних матчей
Падерборн
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Хольштайн Киль - Падерборн 3:4 Падерборн - Эрцгебирге Ауэ 3:3 Шальке 04 - Падерборн 2:0 Падерборн - Динамо Дрезден 0:0
Санкт-Паули - Падерборн 2:2 Падерборн - Вердер 3:4 Нюрнберг - Падерборн 1:2 Вольфсбург - Падерборн 5:4 Падерборн - Хайденхайм 1:2 Падерборн - Дармштадт 0:1 Зандхаузен - Падерборн 1:1 Падерборн - Ганза 1:1 Ганновер 96 - Падерборн 0:0 Кёльн - Падерборн 4:0 Падерборн - Ингольштадт 2:1 Карлсруэ - Падерборн 2:4 Падерборн - Гамбург 1:2 Падерборн - Ян 1:1 Фортуна - Падерборн 2:3 Падерборн - Хольштайн Киль 1:2
Фортуна
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Фортуна - Ингольштадт 3:0 Ян - Фортуна 0:0 Фортуна - Эрцгебирге Ауэ 3:1 Фортуна - Шальке 04 2:1
Хольштайн Киль - Фортуна 1:0 Бохум - Фортуна 0:2 Фортуна - Нюрнберг 0:1 Вердер - Фортуна 3:0 Фортуна - Зандхаузен 0:1 Фортуна - Санкт-Паули 1:1 Дармштадт - Фортуна 1:3 Фортуна - Хайденхайм 0:1 Динамо Дрезден - Фортуна 1:0 Фортуна - Хераклес 2:1 Фортуна - Ганновер 96 1:1 Ганза - Фортуна 2:1 Ганновер 96 - Фортуна 3:0 Фортуна - Карлсруэ 3:1 Гамбург - Фортуна 1:1 Фортуна - Падерборн 2:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Дармштадт
|Заявка
|26
|14
|6
|6
|53 - 33
|48
|2.
|Санкт-Паули
|1:1 Заявка
|26
|14
|6
|6
|52 - 37
|48
|3.
|Вердер
|Заявка
|25
|14
|6
|5
|49 - 34
|48
|4.
|Нюрнберг
|Заявка
|25
|12
|6
|7
|36 - 33
|42
|5.
|Гамбург
|Заявка
|25
|10
|11
|4
|45 - 26
|41
|6.
|Шальке 04
|Заявка
|25
|12
|5
|8
|49 - 32
|41
|7.
|Хайденхайм
|Заявка
|25
|11
|6
|8
|32 - 33
|39
|8.
|Падерборн
|0:1 Заявка
|26
|9
|9
|8
|45 - 37
|36
|9.
|Фортуна
|1:0 Заявка
|26
|9
|6
|11
|32 - 32
|33
|10.
|Карлсруэ
|Заявка
|25
|8
|9
|8
|42 - 39
|33
|11.
|Ян
|Заявка
|25
|9
|5
|11
|42 - 38
|32
|12.
|Ганза
|Заявка
|26
|8
|7
|11
|34 - 43
|31
|13.
|Ганновер 96
|Заявка
|25
|8
|7
|10
|24 - 35
|31
|14.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|26
|8
|7
|11
|35 - 45
|31
|15.
|Зандхаузен
|Заявка
|26
|7
|9
|10
|30 - 43
|30
|16.
|Динамо Дрезден
|1:1 Заявка
|26
|7
|6
|13
|25 - 35
|27
|17.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|25
|4
|7
|14
|24 - 48
|19
|18.
|Ингольштадт
|Заявка
|25
|3
|6
|16
|22 - 48
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Санкт-Паули
|1:1 Заявка
|12
|9
|2
|1
|31 - 13
|29
|2.
|Хайденхайм
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|19 - 11
|25
|3.
|Гамбург
|Заявка
|13
|6
|6
|1
|26 - 14
|24
|4.
|Дармштадт
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|28 - 17
|24
|5.
|Шальке 04
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|31 - 20
|23
|6.
|Нюрнберг
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|19 - 15
|23
|7.
|Вердер
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|22 - 12
|22
|8.
|Карлсруэ
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|25 - 19
|20
|9.
|Ян
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|27 - 22
|18
|10.
|Динамо Дрезден
|1:1 Заявка
|13
|5
|3
|5
|16 - 14
|18
|11.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|17 - 22
|17
|12.
|Ганновер 96
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|10 - 13
|16
|13.
|Фортуна
|1:0 Заявка
|13
|4
|4
|5
|20 - 17
|16
|14.
|Ганза
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|13 - 21
|12
|15.
|Падерборн
|0:1 Заявка
|14
|2
|5
|7
|18 - 22
|11
|16.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|11 - 23
|11
|17.
|Зандхаузен
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|12 - 23
|10
|18.
|Ингольштадт
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|9 - 19
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вердер
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|27 - 22
|26
|2.
|Падерборн
|0:1 Заявка
|12
|7
|4
|1
|27 - 15
|25
|3.
|Дармштадт
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|25 - 16
|24
|4.
|Зандхаузен
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|18 - 20
|20
|5.
|Санкт-Паули
|1:1 Заявка
|14
|5
|4
|5
|21 - 24
|19
|6.
|Нюрнберг
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|17 - 18
|19
|7.
|Ганза
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|21 - 22
|19
|8.
|Шальке 04
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|18 - 12
|18
|9.
|Фортуна
|1:0 Заявка
|13
|5
|2
|6
|12 - 15
|17
|10.
|Гамбург
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|19 - 12
|17
|11.
|Ганновер 96
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|14 - 22
|15
|12.
|Хайденхайм
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|13 - 22
|14
|13.
|Ян
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|15 - 16
|14
|14.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|18 - 23
|14
|15.
|Карлсруэ
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|17 - 20
|13
|16.
|Динамо Дрезден
|1:1 Заявка
|13
|2
|3
|8
|9 - 21
|9
|17.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|12
|1
|5
|6
|13 - 25
|8
|18.
|Ингольштадт
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|13 - 29
|8