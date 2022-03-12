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Германия: Бундеслига 2 2021-2022

2021-2022
Падерборн
0:1
Перерыв

Стадион:
Фортуна
0'
11' Желтая карточка
Tim Koether
33' Желтая карточка
Приб Эдгар
0:0
38' Не забитый пенальти
Платте Феликс
0:1
43' Гол
Хартерц Флориан

Ход матча

11'
 
Tim Koether
33'
 
Приб Эдгар
38'
Платте Феликс
0:0
43'
0:1
Хартерц Флориан

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 8
  • 3 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 3
  • 2 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 6
  • 52 Владение мячом, % 48
Лучшие коэффициенты
Падерборн
Ничья
Фортуна
1.98
3.76
4.30
Все Коэффициенты
21
Хут
Янник
3
Анану
Фредерик
8
Шалленберг
Рон
25
Коррейя
Марсель
10
Юстван
Юлиан
6
Шустер
Марко
29
Коллинс
Джамилу
23
Тальхаммер
Максимилиан
5
Мехлем
Марсель
9
Прёгер
Кай
36
Платте
Феликс
33
Кастенмайер
Флориан
42
Tim
Koether
46
Обердорф
Тим
41
Takashi
Uchino
7
Хартерц
Флориан
4
Танака
Ао
6
Приб
Эдгар
20
Нарей
Халед
8
Пётровски
Якуб
23
Аппелькамп
Синта
19
Ийоха
Эммануэль
Падерборн
3-3-2-2
Фортуна
4-2-3-1

История личных встреч

Падерборн
Фортуна

13 матчей

69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

30.8%
30.8%
38.4%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

69.2%
23.1%
7.7%
9 побед 3 ничьи 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

100%
0 побед 6 ничьих 1 победа

19 матчей

47.4%
31.6%
21%
9 побед 6 ничьих 4 победы

Первый тайм

21.1%
47.4%
31.5%
4 победы 9 ничьих 6 побед

Второй тайм

47.4%
47.4%
5.2%
9 побед 9 ничьих 1 победа

История матчей

Б2
2:3
Б2
2:1
Б2
2:1
ТМС
1:0
Б
0:0
Б
2:0
Б2
0:0
Б2
1:2
Б2
1:2
Б2
1:6
ТМС
0:1
Б2
2:3
Б2
1:1
Б2
0:0
Б2
3:0
Б2
1:1
Б2
3:0
Б3
0:0
Б3
1:4

Бомбардиры внутри турнира

Падерборн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Михель Свен 14 (1) 0.54
Платте Феликс 8 0.31
Прёгер Кай 4 0.15
Штайперманн Марко 3 0.12
Шалленберг Рон 2 0.08
Србени Деннис 2 0.08
Юстван Юлиан 1 0.04
Коллинс Джамилу 1 0.04
Коррейя Марсель 1 0.04
Овусу Принс-Осеи 1 0.04
Адеми Кемаль 1 0.04
Мехлем Марсель 1 0.04
Карльс Йонас 1 0.04
Тальхаммер Максимилиан 1 0.04
Хеуэр Яннис 1 0.04
Хюнемайер Уве 0 0
Шустер Марко 0 0
Ялчин Робин 0 0
Клемент Филипп 0 0
Фортуна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хеннингс Роувен 12 (3) 0.46
Нарей Халед 7 0.27
Гинчек Даниэль 2 (1) 0.08
Циммерман Маттиас 2 0.08
Боженик Роберт 2 0.08
Кларер Кристоф 2 0.08
Хартерц Флориан 1 0.04
Петерсон Кристофер 1 0.04
Хоффманн Андре 1 0.04
Аппелькамп Синта 1 0.04
Зоботка Марсель 0 0
Клаус Феликс 0 0
Пётровски Якуб 0 0
Ийоха Эммануэль 0 0
Схипноски Никлас 0 0

Карточки

Падерборн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Михель Свен 7 0
Ван дер Верфф Яспер 6 0
Коллинс Джамилу 4 1
Хюнемайер Уве 5 0
Шалленберг Рон 5 0
Шустер Марко 4 0
Мехлем Марсель 3 0
Ялчин Робин 2 0
Платте Феликс 2 0
Тальхаммер Максимилиан 2 0
Штайперманн Марко 1 0
Коррейя Марсель 1 0
Србени Деннис 1 0
Карльс Йонас 1 0
Клемент Филипп 1 0
Юстван Юлиан 1 0
Хеуэр Яннис 1 0
Фортуна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хеннингс Роувен 5 0
Зоботка Марсель 5 0
Приб Эдгар 3 1
Пётровски Якуб 4 0
Кларер Кристоф 4 0
Петерсон Кристофер 2 1
Бодзек Адам 3 0
Де Вейс Йорди 3 0
Неделку Драгош 3 0
Обердорф Тим 3 0
Клаус Феликс 2 0
Ковнацки Давид 2 0
Боженик Роберт 2 0
Танака Ао 2 0
Кастенмайер Флориан 0 1
Гинчек Даниэль 1 0
Хоффманн Андре 1 0
Хартерц Флориан 1 0
Николя Гавори 1 0
Нарей Халед 1 0
Аппелькамп Синта 1 0
Tim Koether 1 0

Голы по времени матча

Забито

17
11
6 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 5
15 Не забивали 18
1
6%
1
9%
1-15
2
12%
2
18%
16-30
3
18%
1
9%
31-45
2
12%
3
27%
46-60
4
24%
3
27%
61-75
5
29%
29%
1
9%
76-90

Пропущено

22
15
6 В 1-м тайме 4
16 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 9
2
9%
1
7%
1-15
2
9%
2
13%
16-30
2
9%
1
7%
31-45
4
18%
2
13%
46-60
7
32%
2
13%
61-75
5
23%
7
47%
76-90

Забито

27
19
19 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 3
16 Не забивали 15
5
19%
3
16%
1-15
8
30%
30%
0
0%
16-30
6
22%
4
21%
31-45
3
11%
7
37%
46-60
2
7%
2
11%
61-75
3
11%
3
16%
76-90

Пропущено

15
18
5 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 10
9 Не пропускали 12
1
7%
5
28%
1-15
2
13%
2
11%
16-30
2
13%
2
11%
31-45
4
27%
1
6%
46-60
3
20%
3
17%
61-75
3
20%
5
28%
76-90

Забито

44
30
25 В 1-м тайме 11
19 Во 2-м тайме 19
13 Забивали первыми 8
6 Не забивали 8
6
14%
4
13%
1-15
10
23%
2
7%
16-30
9
20%
5
17%
31-45
5
11%
10
33%
46-60
6
14%
5
17%
61-75
8
18%
4
13%
76-90

Пропущено

37
33
11 В 1-м тайме 13
26 Во 2-м тайме 20
9 Пропускали первыми 16
21 Не пропускали 21
3
8%
6
18%
1-15
4
11%
4
12%
16-30
4
11%
3
9%
31-45
8
22%
3
9%
46-60
10
27%
5
15%
61-75
8
22%
12
36%
76-90

Результаты последних матчей

Падерборн
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Хольштайн Киль - Падерборн 3:4 Падерборн - Эрцгебирге Ауэ 3:3 Шальке 04 - Падерборн 2:0 Падерборн - Динамо Дрезден 0:0
Санкт-Паули - Падерборн 2:2 Падерборн - Вердер 3:4 Нюрнберг - Падерборн 1:2 Вольфсбург - Падерборн 5:4 Падерборн - Хайденхайм 1:2 Падерборн - Дармштадт 0:1 Зандхаузен - Падерборн 1:1 Падерборн - Ганза 1:1 Ганновер 96 - Падерборн 0:0 Кёльн - Падерборн 4:0 Падерборн - Ингольштадт 2:1 Карлсруэ - Падерборн 2:4 Падерборн - Гамбург 1:2 Падерборн - Ян 1:1 Фортуна - Падерборн 2:3 Падерборн - Хольштайн Киль 1:2
Фортуна
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Фортуна - Ингольштадт 3:0 Ян - Фортуна 0:0 Фортуна - Эрцгебирге Ауэ 3:1 Фортуна - Шальке 04 2:1
Хольштайн Киль - Фортуна 1:0 Бохум - Фортуна 0:2 Фортуна - Нюрнберг 0:1 Вердер - Фортуна 3:0 Фортуна - Зандхаузен 0:1 Фортуна - Санкт-Паули 1:1 Дармштадт - Фортуна 1:3 Фортуна - Хайденхайм 0:1 Динамо Дрезден - Фортуна 1:0 Фортуна - Хераклес 2:1 Фортуна - Ганновер 96 1:1 Ганза - Фортуна 2:1 Ганновер 96 - Фортуна 3:0 Фортуна - Карлсруэ 3:1 Гамбург - Фортуна 1:1 Фортуна - Падерборн 2:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дармштадт Заявка 26 14 6 6 53 - 33 48
2. Санкт-Паули 1:1 Заявка 26 14 6 6 52 - 37 48
3. Вердер Заявка 25 14 6 5 49 - 34 48
4. Нюрнберг Заявка 25 12 6 7 36 - 33 42
5. Гамбург Заявка 25 10 11 4 45 - 26 41
6. Шальке 04 Заявка 25 12 5 8 49 - 32 41
7. Хайденхайм Заявка 25 11 6 8 32 - 33 39
8. Падерборн 0:1 Заявка 26 9 9 8 45 - 37 36
9. Фортуна 1:0 Заявка 26 9 6 11 32 - 32 33
10. Карлсруэ Заявка 25 8 9 8 42 - 39 33
11. Ян Заявка 25 9 5 11 42 - 38 32
12. Ганза Заявка 26 8 7 11 34 - 43 31
13. Ганновер 96 Заявка 25 8 7 10 24 - 35 31
14. Хольштайн Киль Заявка 26 8 7 11 35 - 45 31
15. Зандхаузен Заявка 26 7 9 10 30 - 43 30
16. Динамо Дрезден 1:1 Заявка 26 7 6 13 25 - 35 27
17. Эрцгебирге Ауэ Заявка 25 4 7 14 24 - 48 19
18. Ингольштадт Заявка 25 3 6 16 22 - 48 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Паули 1:1 Заявка 12 9 2 1 31 - 13 29
2. Хайденхайм Заявка 12 7 4 1 19 - 11 25
3. Гамбург Заявка 13 6 6 1 26 - 14 24
4. Дармштадт Заявка 13 7 3 3 28 - 17 24
5. Шальке 04 Заявка 13 7 2 4 31 - 20 23
6. Нюрнберг Заявка 13 7 2 4 19 - 15 23
7. Вердер Заявка 12 6 4 2 22 - 12 22
8. Карлсруэ Заявка 13 5 5 3 25 - 19 20
9. Ян Заявка 13 5 3 5 27 - 22 18
10. Динамо Дрезден 1:1 Заявка 13 5 3 5 16 - 14 18
11. Хольштайн Киль Заявка 13 5 2 6 17 - 22 17
12. Ганновер 96 Заявка 12 4 4 4 10 - 13 16
13. Фортуна 1:0 Заявка 13 4 4 5 20 - 17 16
14. Ганза Заявка 13 3 3 7 13 - 21 12
15. Падерборн 0:1 Заявка 14 2 5 7 18 - 22 11
16. Эрцгебирге Ауэ Заявка 13 3 2 8 11 - 23 11
17. Зандхаузен Заявка 12 2 4 6 12 - 23 10
18. Ингольштадт Заявка 12 1 4 7 9 - 19 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вердер Заявка 13 8 2 3 27 - 22 26
2. Падерборн 0:1 Заявка 12 7 4 1 27 - 15 25
3. Дармштадт Заявка 13 7 3 3 25 - 16 24
4. Зандхаузен Заявка 14 5 5 4 18 - 20 20
5. Санкт-Паули 1:1 Заявка 14 5 4 5 21 - 24 19
6. Нюрнберг Заявка 12 5 4 3 17 - 18 19
7. Ганза Заявка 13 5 4 4 21 - 22 19
8. Шальке 04 Заявка 12 5 3 4 18 - 12 18
9. Фортуна 1:0 Заявка 13 5 2 6 12 - 15 17
10. Гамбург Заявка 12 4 5 3 19 - 12 17
11. Ганновер 96 Заявка 13 4 3 6 14 - 22 15
12. Хайденхайм Заявка 13 4 2 7 13 - 22 14
13. Ян Заявка 12 4 2 6 15 - 16 14
14. Хольштайн Киль Заявка 13 3 5 5 18 - 23 14
15. Карлсруэ Заявка 12 3 4 5 17 - 20 13
16. Динамо Дрезден 1:1 Заявка 13 2 3 8 9 - 21 9
17. Эрцгебирге Ауэ Заявка 12 1 5 6 13 - 25 8
18. Ингольштадт Заявка 13 2 2 9 13 - 29 8
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  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    43'
    Г О О О О Л - Хартерц Флориан бьет в цель!
  • Описание гола
    38'
    ОН ПРОМАЗАЛ - Платте Феликс пробил пенальти, но не смог забить!
  • Желтая карточка
    33'
    Приб Эдгар получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    11'
    Tim Koether получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Падерборн
Ничья
Фортуна
1.98
3.76
4.30
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Падерборн 0:1 Фортуна онлайн

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