Второй тайм

96' Боруссия М заслуженно побеждает в отличном матче

96' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

95' Герта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

93' Рихтер Марко не смог попасть в створ ударом издали

93' Герта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

92' Бельфодиль Исхак из команды Герта делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

91' Герта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

89' Судье надоело, что Тюрам Маркус тянет время и он наказал его горчичником

88' Герта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

88' Герта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

87' Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

87' Боруссия М идет вперед с потенциально опасной атакой.

87' Герта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

87' Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

85' Герта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

84' Anton Kade из команды Герта навешивает, но мяч уходит за линию ворот.

84' Герта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

83' Зоммер Янн выносит мяч и сбавляет давление на ворота

83' Герта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

82' Зоммер Янн выносит мяч и сбавляет давление на ворота

82' Эккеленкамп Юрген навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

81' Скалли Джозеф - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

80' Сердар Суат не смог попасть в створ ударом издали

80' Герта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

80' Лотка Марсель взял и забрал мяч на выходе

80' Нойхаус Флориан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

79' Матч возобновлен

78' Ох, нехорошо это выглядит. Скалли Джозеф получил травму и медбригада забирает его с поля.

78' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

78' Лука Нец получил травму и заменен. Лайнер Штефан выходит на поле.

77' Рихтер Марко из команды Герта делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.

77' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар нанес Эккеленкамп Юрген и попал в перекладину!

77' Герта идет вперед с потенциально опасной атакой.

76' Герта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

76' Матч возобновлен

76' Ох, нехорошо это выглядит. Лука Нец получил травму и медбригада забирает его с поля.

75' Лука Нец на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

75' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

75' Герта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

75' Бельфодиль Исхак нанес удар издали, а Янн Зоммер отбил его обратно в игру!

74' Герта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

72' Бельфодиль Исхак из команды Герта направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

70' Крамер Кристоф выносит мяч и сбавляет давление на ворота

70' Герта идет вперед с потенциально опасной атакой.

70' Герта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

67' Зельке Дейви не смог попасть в створ ударом издали

66' Эльведи Нико выносит мяч и сбавляет давление на ворота

66' Anton Kade из команды Герта отправил кросс в штрафную...

66' Герта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

65' Плеа Алассан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

65' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

63' Герта идет вперед с потенциально опасной атакой.

60' Тактическая замена. Пекарик Петер уходит с поля и его заменяет Anton Kade

59' Лука Нец сделал результативную передачу.

59' Лука Нец из команды Боруссия М подал угловой слева.

59' Должен был быть гол! Скалли Джозеф имел отличный шанс, но Марсель Лотка не дал голу состоятся!

59' Отличные скиллы показывает Тюрам Маркус , обводя своих соперников

58' Зоммер Янн взял и забрал мяч на выходе

57' Лука Нец выносит мяч и сбавляет давление на ворота

57' Дарида Владимир навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

56' Гинтер Маттиас - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

56' Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

56' Герта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

56' Матч возобновлен

56' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

55' Пекарик Петер из команды Герта попытался ударить издали. Случился неловкий рикошет, но Янн Зоммер все равно смог отбить мяч.

52' Плеа Алассан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

50' Лотка Марсель взял и забрал мяч на выходе

50' Боруссия М вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

50' Зоммер Янн выносит мяч и сбавляет давление на ворота

49' Штарк Никлас нанес удар головой, но Янн Зоммер перевел мяч на угловой!

48' Герта идет вперед с потенциально опасной атакой.