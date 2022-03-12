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Германия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Боруссия М
2:0
Конец матча

Стадион: Зрители: 30675
Герта
0'
1:0
24' Пенальти
Плеа Алассан
56' Желтая карточка
Гинтер Маттиас
2:0
59' Гол
Гинтер Маттиас
81' Желтая карточка
Скалли Джозеф
89' Желтая карточка
Тюрам Маркус
90'+6

Ход матча

24'
Плеа Алассан
1:0
46'
 
Сердар Суат
Аскасибар Сантьяго
56'
Гинтер Маттиас
 
59'
Гинтер Маттиас
(Нец Лука)
2:0
60'
 
Каде Антон
Пекарик Петер
65'
Крамер Кристоф
Плеа Алассан
 
75'
 
Рихтер Марко
Зельке Дейви
75'
 
Эккеленкамп Юрген
Дарида Владимир
78'
Лайнер Штефан
Нец Лука
 
81'
Скалли Джозеф
 
89'
Тюрам Маркус
 
89'
Штиндль Ларс
Тюрам Маркус
 

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 5
  • 5 Удары в створ 5
  • 3 Угловые 6
  • 5 Офсайды 2
  • 7 Нарушения правил 16
  • 3 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 4
  • 52 Владение мячом, % 48

Владение мячом

Новости матча
Прогнозы 114
Боруссия М 93.9% (107)
X 4.4% (5)
Герта 1.8% (2)
0
выиграет Боруссия М, со счетом 2:1
В последние годы "Боруссии" непросто даются матчи с "Гертой", но в предстоящей игре "Жеребцы"... Ещё
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Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
1
Зоммер
Янн
28
Гинтер
Маттиас
30
Эльведи
Нико
15
Бейер
Джордан
29
Скалли
Джозеф
32
Нойхаус
Флориан
17
Коне
Куадио
20
Нец
Лука
36
Эмболо
Брель
14
Плеа
Алассан
10
Тюрам
Маркус
37
Лотка
Марсель
44
Гехтер
Линус
5
Штарк
Никлас
20
Кемпф
Марк-Оливер
2
Пекарик
Петер
29
Тусар
Люка
18
Аскасибар
Сантьяго
6
Дарида
Владимир
21
Платтенхардт
Марвин
7
Зельке
Дейви
14
Бельфодиль
Исхак
Боруссия М
3-4-2-1
Герта
3-5-2

История личных встреч

Боруссия М
Герта

16 матчей

87.5%
12.5%
14 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

68.8%
18.8%
12.4%
11 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

56.3%
43.8%
9 побед 7 ничьих 0 побед

11 матчей

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед

Второй тайм

54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 5 побед

27 матчей

51.9%
22.2%
25.9%
14 побед 6 ничьих 7 побед

Первый тайм

40.7%
29.6%
29.7%
11 побед 8 ничьих 8 побед

Второй тайм

33.3%
48.1%
18.6%
9 побед 13 ничьих 5 побед

История матчей

Б
1:0
Б
2:2
Б
1:1
Б
2:1
Б
0:0
Б
0:3
ТК
0:1
Б
4:2
Б
2:1
Б
2:4
Б
1:0
Б
3:0
Б
5:0
ТМК
2:2
Б
1:4
Б
1:2
Б
3:2
Б
3:0
ТМС
3:0
Б
1:0
Б
0:0
К
0:2
Б
1:2
Б
0:0
Б
2:1
Б
2:1
Б
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Боруссия М
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хофманн Йонас 8 0.31
Плеа Алассан 6 (1) 0.23
Нойхаус Флориан 4 0.15
Эмболо Брель 3 0.12
Бенсебаини Рами 3 (1) 0.12
Штиндль Ларс 2 0.08
Закария Денис 2 0.08
Тюрам Маркус 2 0.08
Коне Куадио 2 0.08
Скалли Джозеф 1 0.04
Лайнер Штефан 1 0.04
Гинтер Маттиас 1 0.04
Эльведи Нико 1 0.04
Херрманн Патрик 0 0
Нец Лука 0 0
Зоммер Янн 0 0
Герта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йоветич Стеван 6 0.23
Рихтер Марко 5 0.19
Эккеленкамп Юрген 3 0.12
Бельфодиль Исхак 2 0.08
Зельке Дейви 2 0.08
Сердар Суат 2 0.08
Дарида Владимир 1 0.04
Маолида Мизиан 1 0.04
Пёнтек Кшиштоф 1 0.04
Гехтер Линус 1 0.04
Лукебакио Доди 1 (1) 0.04
Миттельштедт Максимилиан 0 0
Торунарига Джордан 0 0
Аскасибар Сантьяго 0 0
Кунья Матеус 0 0
Дордой Мартон 0 0

Карточки

Боруссия М
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Штиндль Ларс 7 0
Коне Куадио 6 0
Бенсебаини Рами 5 0
Бейер Джордан 5 0
Закария Денис 4 0
Скалли Джозеф 4 0
Зоммер Янн 2 0
Лайнер Штефан 2 0
Плеа Алассан 2 0
Эльведи Нико 2 0
Эмболо Брель 2 0
Тюрам Маркус 2 0
Вольф Ханнес 2 0
Херрманн Патрик 1 0
Крамер Кристоф 1 0
Гинтер Маттиас 1 0
Фридрих Марвин 1 0
Нойхаус Флориан 1 0
Беннеттс Кинан 1 0
Нец Лука 1 0
Ади Хюттер 1 0
Герта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Боатенг Кевин-Принс 6 0
Сердар Суат 6 0
Дарида Владимир 4 0
Рихтер Марко 4 0
Йоветич Стеван 3 0
Штарк Никлас 3 0
Миттельштедт Максимилиан 3 0
Аскасибар Сантьяго 3 0
Платтенхардт Марвин 2 0
Тусар Люка 2 0
Боята Дедрик 0 1
Бельфодиль Исхак 1 0
Шволов Александер 1 0
Клюнтер Лукас 1 0
Зефёйк Дейовайсио 1 0
Торунарига Джордан 1 0
Эккеленкамп Юрген 1 0
Ястржембски Деннис 1 0
Бьоркан Фредерик 1 0

Голы по времени матча

Забито

23
9
14 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 4
8 Забивали первыми 3
14 Не забивали 21
4
17%
2
22%
1-15
3
13%
0
0%
16-30
7
30%
3
33%
31-45
4
17%
0
0%
46-60
3
13%
1
11%
61-75
2
9%
3
33%
76-90

Пропущено

21
33
13 В 1-м тайме 17
8 Во 2-м тайме 16
5 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 12
5
24%
5
15%
1-15
3
14%
7
21%
16-30
5
24%
5
15%
31-45
4
19%
7
21%
46-60
1
5%
3
9%
61-75
3
14%
6
18%
76-90

Забито

14
16
10 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 6
16 Не забивали 13
4
29%
0
0%
1-15
1
7%
1
6%
16-30
5
36%
3
19%
31-45
0
0%
6
38%
46-60
1
7%
4
25%
61-75
3
21%
2
13%
76-90

Пропущено

29
28
12 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 20
8 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 11
1
3%
0
0%
1-15
6
21%
5
18%
16-30
5
17%
3
11%
31-45
3
10%
4
14%
46-60
2
7%
6
21%
61-75
12
41%
10
36%
76-90

Забито

37
25
24 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 16
13 Забивали первыми 9
4 Не забивали 8
8
22%
2
8%
1-15
4
11%
1
4%
16-30
12
32%
6
24%
31-45
4
11%
6
24%
46-60
4
11%
5
20%
61-75
5
14%
5
20%
76-90

Пропущено

50
61
25 В 1-м тайме 25
25 Во 2-м тайме 36
13 Пропускали первыми 16
23 Не пропускали 23
6
12%
5
8%
1-15
9
18%
12
20%
16-30
10
20%
8
13%
31-45
7
14%
11
18%
46-60
3
6%
9
15%
61-75
15
30%
16
26%
76-90

Результаты последних матчей

Боруссия М
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Штуттгарт - Боруссия М 3:2 Боруссия М - Вольфсбург 2:2 Боруссия Д - Боруссия М 6:0 Боруссия М - Аугсбург 3:2
Арминия - Боруссия М 1:1 Боруссия М - Унион Берлин 1:2 Ганновер 96 - Боруссия М 3:0 Боруссия М - Байер Л 1:2 Боруссия М - Виктория Кёльн 2:3 Бавария - Боруссия М 1:2 Хоффенхайм - Боруссия М 1:1 Боруссия М - Айнтрахт Фр 2:3 РБ Лейпциг - Боруссия М 4:1 Боруссия М - Фрайбург 0:6 Кёльн - Боруссия М 4:1 Боруссия М - Гройтер Фюрт 4:0 Майнц - Боруссия М 1:1 Боруссия М - Бохум 2:1 Боруссия М - Бавария 5:0 Герта - Боруссия М 1:0
Герта
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Герта - Айнтрахт Фр 1:4 Фрайбург - Герта 3:0 Герта - РБ Лейпциг 1:6 Гройтер Фюрт - Герта 2:1
Герта - Бохум 1:1 Герта - Бавария 1:4 Герта - Унион Берлин 2:3 Вольфсбург - Герта 0:0 Герта - Кёльн 1:3 Герта - Боруссия Д 3:2 Майнц - Герта 4:0 Герта - Арминия 2:0 Штуттгарт - Герта 2:2 Герта - Аугсбург 1:1 Унион Берлин - Герта 2:0 Герта - Байер Л 1:1 Хоффенхайм - Герта 2:0 Пройссен Мюнстер - Герта 1:3 Герта - Боруссия М 1:0 Айнтрахт Фр - Герта 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 26 19 3 4 77 - 28 60
2. Боруссия Д Заявка 24 16 2 6 64 - 37 50
3. Байер Л Заявка 25 13 6 6 64 - 40 45
4. Хоффенхайм Заявка 26 13 5 8 49 - 37 44
5. Фрайбург Заявка 26 12 8 6 43 - 29 44
6. РБ Лейпциг Заявка 25 12 5 8 51 - 29 41
7. Унион Берлин Заявка 26 10 8 8 33 - 34 38
8. Кёльн Заявка 25 9 9 7 36 - 39 36
9. Айнтрахт Фр Заявка 25 9 7 9 37 - 37 34
10. Майнц Заявка 24 10 4 10 35 - 29 34
11. Бохум Заявка 25 9 5 11 27 - 35 32
12. Вольфсбург Заявка 26 9 4 13 29 - 40 31
13. Боруссия М Заявка 26 8 6 12 36 - 51 30
14. Аугсбург Заявка 25 6 8 11 27 - 41 26
15. Арминия Заявка 25 5 10 10 22 - 33 25
16. Герта Заявка 26 6 5 15 26 - 60 23
17. Штуттгарт Заявка 26 5 8 13 32 - 48 23
18. Гройтер Фюрт Заявка 25 3 5 17 23 - 64 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 13 10 1 2 38 - 12 31
2. Боруссия Д Заявка 12 10 0 2 39 - 18 30
3. РБ Лейпциг Заявка 13 9 1 3 35 - 15 28
4. Майнц Заявка 12 8 3 1 24 - 7 27
5. Хоффенхайм Заявка 13 8 3 2 28 - 14 27
6. Фрайбург Заявка 13 7 4 2 24 - 14 25
7. Унион Берлин Заявка 13 7 4 2 18 - 14 25
8. Кёльн Заявка 13 7 3 3 20 - 16 24
9. Бохум Заявка 13 7 3 3 19 - 12 24
10. Байер Л Заявка 12 7 2 3 33 - 19 23
11. Боруссия М Заявка 13 6 3 4 23 - 21 21
12. Вольфсбург Заявка 13 5 2 6 14 - 17 17
13. Аугсбург Заявка 12 4 4 4 17 - 19 16
14. Герта Заявка 13 4 3 6 17 - 27 15
15. Штуттгарт Заявка 13 4 3 6 22 - 26 15
16. Айнтрахт Фр Заявка 12 3 4 5 14 - 16 13
17. Гройтер Фюрт Заявка 12 3 4 5 12 - 18 13
18. Арминия Заявка 13 2 7 4 12 - 17 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 13 9 2 2 39 - 16 29
2. Байер Л Заявка 13 6 4 3 31 - 21 22
3. Айнтрахт Фр Заявка 13 6 3 4 23 - 21 21
4. Боруссия Д Заявка 12 6 2 4 25 - 19 20
5. Фрайбург Заявка 13 5 4 4 19 - 15 19
6. Хоффенхайм Заявка 13 5 2 6 21 - 23 17
7. Вольфсбург Заявка 13 4 2 7 15 - 23 14
8. Унион Берлин Заявка 13 3 4 6 15 - 20 13
9. РБ Лейпциг Заявка 12 3 4 5 16 - 14 13
10. Кёльн Заявка 12 2 6 4 16 - 23 12
11. Арминия Заявка 12 3 3 6 10 - 16 12
12. Аугсбург Заявка 13 2 4 7 10 - 22 10
13. Боруссия М Заявка 13 2 3 8 13 - 30 9
14. Герта Заявка 13 2 2 9 9 - 33 8
15. Бохум Заявка 12 2 2 8 8 - 23 8
16. Штуттгарт Заявка 13 1 5 7 10 - 22 8
17. Майнц Заявка 12 2 1 9 11 - 22 7
18. Гройтер Фюрт Заявка 13 0 1 12 11 - 46 1
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Новости матча
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Borussia-Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 114
Боруссия М 93.9% (107)
X 4.4% (5)
Герта 1.8% (2)
0
выиграет Боруссия М, со счетом 2:1
В последние годы "Боруссии" непросто даются матчи с "Гертой", но в предстоящей игре "Жеребцы"... Ещё
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Прогнозы на матч Боруссия М 2:0 Герта

Исход игры
Боруссия М
93.9% (107)
Ничья
4.4% (5)
Герта
1.8% (2)
Тотал 2.5
Больше
57.52% (65)
Меньше
42.48% (48)
Обе команды забьют
Да
59.29% (67)
Нет
40.71% (46)
Популярный счёт
2:1 Боруссия М
45.6% (52)
2:0 Боруссия М
21.1% (24)
1:0 Боруссия М
16.7% (19)
3:1 Боруссия М
4.4% (5)
1:1 Ничья
2.6% (3)
3:2 Боруссия М
2.6% (3)
4:2 Боруссия М
1.8% (2)
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