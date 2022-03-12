Германия: Бундеслига 2021-2022
2:0
Конец матча
Стадион: Боруссия Парк Зрители: 30675
1:0
24' ПенальтиПлеа Алассан
56' Желтая карточкаГинтер Маттиас
2:0
59' ГолГинтер Маттиас
81' Желтая карточкаСкалли Джозеф
89' Желтая карточкаТюрам Маркус
Ход матча
24'
1:0
56'
59'
2:0
81'
89'
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
5 Удары по воротам 5
-
5 Удары в створ 5
-
3 Угловые 6
-
5 Офсайды 2
-
7 Нарушения правил 16
-
3 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 4
-
52 Владение мячом, % 48
Владение мячом
30
Эльведи
Нико
17
Коне
Куадио
20
Нец
Лука
36
Эмболо
Брель
14
Плеа
Алассан
10
Тюрам
Маркус
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
30 Эльведи НикоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Коне КуадиоПолузащитник
-
20 Нец ЛукаПолузащитник
-
36 Эмболо БрельПолузащитник
-
14 Плеа АлассанПолузащитник
-
10 Тюрам МаркусНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
24 Янчке ТониЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Штиндль ЛарсПолузащитник
-
22 Бенеш ЛаслоПолузащитник
-
34 Носс КонорПолузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Christian Peintinger
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
-
44 Гехтер ЛинусЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
29 Тусар ЛюкаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Рихтер МаркоПолузащитник
-
30 Ли Дон-ЧжунНападающий
-
46 Каде АнтонНападающий
-
Главный тренер: Коркут Тайфун
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Боруссия М
Герта
16 матчей
87.5%
12.5%
14 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
68.8%
18.8%
12.4%
11 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
56.3%
43.8%
9 побед 7 ничьих 0 побед
11 матчей
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Первый тайм
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед
Второй тайм
54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 5 побед
27 матчей
51.9%
22.2%
25.9%
14 побед 6 ничьих 7 побед
Первый тайм
40.7%
29.6%
29.7%
11 побед 8 ничьих 8 побед
Второй тайм
33.3%
48.1%
18.6%
9 побед 13 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Боруссия М
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хофманн Йонас
|8
|0.31
|Плеа Алассан
|6 (1)
|0.23
|Нойхаус Флориан
|4
|0.15
|Эмболо Брель
|3
|0.12
|Бенсебаини Рами
|3 (1)
|0.12
|Штиндль Ларс
|2
|0.08
|Закария Денис
|2
|0.08
|Тюрам Маркус
|2
|0.08
|Коне Куадио
|2
|0.08
|Скалли Джозеф
|1
|0.04
|Лайнер Штефан
|1
|0.04
|Гинтер Маттиас
|1
|0.04
|Эльведи Нико
|1
|0.04
|Херрманн Патрик
|0
|0
|Нец Лука
|0
|0
|Зоммер Янн
|0
|0
Герта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йоветич Стеван
|6
|0.23
|Рихтер Марко
|5
|0.19
|Эккеленкамп Юрген
|3
|0.12
|Бельфодиль Исхак
|2
|0.08
|Зельке Дейви
|2
|0.08
|Сердар Суат
|2
|0.08
|Дарида Владимир
|1
|0.04
|Маолида Мизиан
|1
|0.04
|Пёнтек Кшиштоф
|1
|0.04
|Гехтер Линус
|1
|0.04
|Лукебакио Доди
|1 (1)
|0.04
|Миттельштедт Максимилиан
|0
|0
|Торунарига Джордан
|0
|0
|Аскасибар Сантьяго
|0
|0
|Кунья Матеус
|0
|0
|Дордой Мартон
|0
|0
Карточки
Боруссия М
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Штиндль Ларс
|7
|0
|Коне Куадио
|6
|0
|Бенсебаини Рами
|5
|0
|Бейер Джордан
|5
|0
|Закария Денис
|4
|0
|Скалли Джозеф
|4
|0
|Зоммер Янн
|2
|0
|Лайнер Штефан
|2
|0
|Плеа Алассан
|2
|0
|Эльведи Нико
|2
|0
|Эмболо Брель
|2
|0
|Тюрам Маркус
|2
|0
|Вольф Ханнес
|2
|0
|Херрманн Патрик
|1
|0
|Крамер Кристоф
|1
|0
|Гинтер Маттиас
|1
|0
|Фридрих Марвин
|1
|0
|Нойхаус Флориан
|1
|0
|Беннеттс Кинан
|1
|0
|Нец Лука
|1
|0
|Ади Хюттер
|1
|0
Герта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Боатенг Кевин-Принс
|6
|0
|Сердар Суат
|6
|0
|Дарида Владимир
|4
|0
|Рихтер Марко
|4
|0
|Йоветич Стеван
|3
|0
|Штарк Никлас
|3
|0
|Миттельштедт Максимилиан
|3
|0
|Аскасибар Сантьяго
|3
|0
|Платтенхардт Марвин
|2
|0
|Тусар Люка
|2
|0
|Боята Дедрик
|0
|1
|Бельфодиль Исхак
|1
|0
|Шволов Александер
|1
|0
|Клюнтер Лукас
|1
|0
|Зефёйк Дейовайсио
|1
|0
|Торунарига Джордан
|1
|0
|Эккеленкамп Юрген
|1
|0
|Ястржембски Деннис
|1
|0
|Бьоркан Фредерик
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
23
9
14 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 4
8 Забивали первыми 3
14 Не забивали 21
4
17%
2
22%
1-15
3
13%
0
0%
16-30
7
30%
3
33%
31-45
4
17%
0
0%
46-60
3
13%
1
11%
61-75
2
9%
3
33%
76-90
Пропущено
21
33
13 В 1-м тайме 17
8 Во 2-м тайме 16
5 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 12
5
24%
5
15%
1-15
3
14%
7
21%
16-30
5
24%
5
15%
31-45
4
19%
7
21%
46-60
1
5%
3
9%
61-75
3
14%
6
18%
76-90
Забито
14
16
10 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 6
16 Не забивали 13
4
29%
0
0%
1-15
1
7%
1
6%
16-30
5
36%
3
19%
31-45
0
0%
6
38%
46-60
1
7%
4
25%
61-75
3
21%
2
13%
76-90
Пропущено
29
28
12 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 20
8 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 11
1
3%
0
0%
1-15
6
21%
5
18%
16-30
5
17%
3
11%
31-45
3
10%
4
14%
46-60
2
7%
6
21%
61-75
12
41%
10
36%
76-90
Забито
37
25
24 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 16
13 Забивали первыми 9
4 Не забивали 8
8
22%
2
8%
1-15
4
11%
1
4%
16-30
12
32%
6
24%
31-45
4
11%
6
24%
46-60
4
11%
5
20%
61-75
5
14%
5
20%
76-90
Пропущено
50
61
25 В 1-м тайме 25
25 Во 2-м тайме 36
13 Пропускали первыми 16
23 Не пропускали 23
6
12%
5
8%
1-15
9
18%
12
20%
16-30
10
20%
8
13%
31-45
7
14%
11
18%
46-60
3
6%
9
15%
61-75
15
30%
16
26%
76-90
Результаты последних матчей
Боруссия М
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Штуттгарт - Боруссия М 3:2 Боруссия М - Вольфсбург 2:2 Боруссия Д - Боруссия М 6:0 Боруссия М - Аугсбург 3:2
Арминия - Боруссия М 1:1 Боруссия М - Унион Берлин 1:2 Ганновер 96 - Боруссия М 3:0 Боруссия М - Байер Л 1:2 Боруссия М - Виктория Кёльн 2:3 Бавария - Боруссия М 1:2 Хоффенхайм - Боруссия М 1:1 Боруссия М - Айнтрахт Фр 2:3 РБ Лейпциг - Боруссия М 4:1 Боруссия М - Фрайбург 0:6 Кёльн - Боруссия М 4:1 Боруссия М - Гройтер Фюрт 4:0 Майнц - Боруссия М 1:1 Боруссия М - Бохум 2:1 Боруссия М - Бавария 5:0 Герта - Боруссия М 1:0
Герта
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Герта - Айнтрахт Фр 1:4 Фрайбург - Герта 3:0 Герта - РБ Лейпциг 1:6 Гройтер Фюрт - Герта 2:1
Герта - Бохум 1:1 Герта - Бавария 1:4 Герта - Унион Берлин 2:3 Вольфсбург - Герта 0:0 Герта - Кёльн 1:3 Герта - Боруссия Д 3:2 Майнц - Герта 4:0 Герта - Арминия 2:0 Штуттгарт - Герта 2:2 Герта - Аугсбург 1:1 Унион Берлин - Герта 2:0 Герта - Байер Л 1:1 Хоффенхайм - Герта 2:0 Пройссен Мюнстер - Герта 1:3 Герта - Боруссия М 1:0 Айнтрахт Фр - Герта 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|26
|19
|3
|4
|77 - 28
|60
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|24
|16
|2
|6
|64 - 37
|50
|3.
|Байер Л
|Заявка
|25
|13
|6
|6
|64 - 40
|45
|4.
|Хоффенхайм
|Заявка
|26
|13
|5
|8
|49 - 37
|44
|5.
|Фрайбург
|Заявка
|26
|12
|8
|6
|43 - 29
|44
|6.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|25
|12
|5
|8
|51 - 29
|41
|7.
|Унион Берлин
|Заявка
|26
|10
|8
|8
|33 - 34
|38
|8.
|Кёльн
|Заявка
|25
|9
|9
|7
|36 - 39
|36
|9.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|25
|9
|7
|9
|37 - 37
|34
|10.
|Майнц
|Заявка
|24
|10
|4
|10
|35 - 29
|34
|11.
|Бохум
|Заявка
|25
|9
|5
|11
|27 - 35
|32
|12.
|Вольфсбург
|Заявка
|26
|9
|4
|13
|29 - 40
|31
|13.
|Боруссия М
|Заявка
|26
|8
|6
|12
|36 - 51
|30
|14.
|Аугсбург
|Заявка
|25
|6
|8
|11
|27 - 41
|26
|15.
|Арминия
|Заявка
|25
|5
|10
|10
|22 - 33
|25
|16.
|Герта
|Заявка
|26
|6
|5
|15
|26 - 60
|23
|17.
|Штуттгарт
|Заявка
|26
|5
|8
|13
|32 - 48
|23
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|25
|3
|5
|17
|23 - 64
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|13
|10
|1
|2
|38 - 12
|31
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|12
|10
|0
|2
|39 - 18
|30
|3.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|35 - 15
|28
|4.
|Майнц
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|24 - 7
|27
|5.
|Хоффенхайм
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|28 - 14
|27
|6.
|Фрайбург
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|24 - 14
|25
|7.
|Унион Берлин
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|18 - 14
|25
|8.
|Кёльн
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|20 - 16
|24
|9.
|Бохум
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|19 - 12
|24
|10.
|Байер Л
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|33 - 19
|23
|11.
|Боруссия М
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|23 - 21
|21
|12.
|Вольфсбург
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|14 - 17
|17
|13.
|Аугсбург
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|17 - 19
|16
|14.
|Герта
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|17 - 27
|15
|15.
|Штуттгарт
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|22 - 26
|15
|16.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|14 - 16
|13
|17.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|12 - 18
|13
|18.
|Арминия
|Заявка
|13
|2
|7
|4
|12 - 17
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|39 - 16
|29
|2.
|Байер Л
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|31 - 21
|22
|3.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|23 - 21
|21
|4.
|Боруссия Д
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|25 - 19
|20
|5.
|Фрайбург
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|19 - 15
|19
|6.
|Хоффенхайм
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|21 - 23
|17
|7.
|Вольфсбург
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|15 - 23
|14
|8.
|Унион Берлин
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|15 - 20
|13
|9.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|16 - 14
|13
|10.
|Кёльн
|Заявка
|12
|2
|6
|4
|16 - 23
|12
|11.
|Арминия
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|10 - 16
|12
|12.
|Аугсбург
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|10 - 22
|10
|13.
|Боруссия М
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|13 - 30
|9
|14.
|Герта
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|9 - 33
|8
|15.
|Бохум
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|8 - 23
|8
|16.
|Штуттгарт
|Заявка
|13
|1
|5
|7
|10 - 22
|8
|17.
|Майнц
|Заявка
|12
|2
|1
|9
|11 - 22
|7
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|13
|0
|1
|12
|11 - 46
|1
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- — Лига Европы (Групповой этап)
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Прогнозы на матч Боруссия М 2:0 Герта
Исход игры
Боруссия М
93.9% (107)
Ничья
4.4% (5)
Герта
1.8% (2)
Тотал 2.5
Больше
57.52% (65)
Меньше
42.48% (48)
Обе команды забьют
Да
59.29% (67)
Нет
40.71% (46)
Популярный счёт
2:1 Боруссия М
45.6% (52)
2:0 Боруссия М
21.1% (24)
1:0 Боруссия М
16.7% (19)
3:1 Боруссия М
4.4% (5)
1:1 Ничья
2.6% (3)
3:2 Боруссия М
2.6% (3)
4:2 Боруссия М
1.8% (2)
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