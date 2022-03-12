Перед началом сезона оба клуба ставили перед собой цель финишировать в еврокубковой зоне. Однако претендуют... Ещё
BEEFS #
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Грифо Винченцо
|6 (4)
|0.23
|Хёлер Лукас
|5
|0.19
|Шаде Кевин
|4
|0.15
|Линхарт Филипп
|4
|0.15
|Чон У-Ён
|4
|0.15
|Петерсен Нильс
|3
|0.12
|Шлоттербек Нико
|3
|0.12
|Хёфлер Николас
|2
|0.08
|Демирович Эрмедин
|2
|0.08
|Хаберер Яник
|2
|0.08
|Шаллаи Роланд
|1
|0.04
|Эггештайн Максимилиан
|1
|0.04
|Кюблер Лукас
|1
|0.04
|Гюнтер Кристиан
|0
|0
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вегхорст Ваут
|6 (1)
|0.23
|Нмеча Лукас
|6
|0.23
|Баку Ридле
|2
|0.08
|Арнольд Максимилиан
|2
|0.08
|Винд Жонас
|2
|0.08
|Вранкс Астер
|2
|0.08
|Филипп Максимилиан
|1
|0.04
|Руссийон Жером
|1
|0.04
|Вальдшмидт Лука
|1
|0.04
|Борнаув Себастьян
|1
|0.04
|Крузе Макс
|1 (1)
|0.04
|Штеффен Ренато
|0
|0
|Брекало Йосип
|0
|0
|Шлагер Ксавер
|0
|0
|Отавио Пауло
|0
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хёфлер Николас
|5
|0
|Демирович Эрмедин
|3
|0
|Шлоттербек Нико
|3
|0
|Гульде Мануэль
|2
|0
|Кюблер Лукас
|2
|0
|Хёлер Лукас
|2
|0
|Линхарт Филипп
|2
|0
|Шаде Кевин
|2
|0
|Гюнтер Кристиан
|1
|0
|Кайтель Янник
|1
|0
|Шлоттербек Кевен
|1
|0
|Чон У-Ён
|1
|0
|Кристиан Штрайх
|1
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лакруа Максанс
|3
|3
|Штеффен Ренато
|6
|0
|Руссийон Жером
|5
|0
|Гилавоги Жошуа
|4
|0
|Арнольд Максимилиан
|4
|0
|Мбабу Кевин
|4
|0
|Брукс Джон
|3
|0
|Баку Ридле
|3
|0
|Вегхорст Ваут
|2
|0
|Филипп Максимилиан
|2
|0
|Вальдшмидт Лука
|2
|0
|Лукебакио Доди
|2
|0
|Нмеча Лукас
|2
|0
|Борнаув Себастьян
|2
|0
|Нмеча Феликс
|2
|0
|Кастельс Коэн
|1
|0
|Герхардт Янник
|1
|0
|Шлагер Ксавер
|1
|0
|Вранкс Астер
|1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|0:0 Заявка
|26
|19
|3
|4
|76 - 27
|60
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|24
|16
|2
|6
|64 - 37
|50
|3.
|Байер Л
|Заявка
|25
|13
|6
|6
|64 - 40
|45
|4.
|Хоффенхайм
|0:0 Заявка
|26
|13
|5
|8
|48 - 36
|44
|5.
|Фрайбург
|1:0 Заявка
|26
|12
|8
|6
|41 - 27
|44
|6.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|25
|12
|5
|8
|51 - 29
|41
|7.
|Унион Берлин
|0:0 Заявка
|26
|10
|8
|8
|32 - 33
|38
|8.
|Кёльн
|Заявка
|25
|9
|9
|7
|36 - 39
|36
|9.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|25
|9
|7
|9
|37 - 37
|34
|10.
|Майнц
|Заявка
|24
|10
|4
|10
|35 - 29
|34
|11.
|Бохум
|Заявка
|25
|9
|5
|11
|27 - 35
|32
|12.
|Вольфсбург
|0:1 Заявка
|26
|9
|4
|13
|27 - 38
|31
|13.
|Боруссия М
|Заявка
|25
|7
|6
|12
|34 - 51
|27
|14.
|Аугсбург
|Заявка
|25
|6
|8
|11
|27 - 41
|26
|15.
|Арминия
|Заявка
|25
|5
|10
|10
|22 - 33
|25
|16.
|Герта
|Заявка
|25
|6
|5
|14
|26 - 58
|23
|17.
|Штуттгарт
|0:0 Заявка
|26
|5
|8
|13
|31 - 47
|23
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|25
|3
|5
|17
|23 - 64
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|0:0 Заявка
|13
|10
|1
|2
|38 - 12
|31
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|12
|10
|0
|2
|39 - 18
|30
|3.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|35 - 15
|28
|4.
|Майнц
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|24 - 7
|27
|5.
|Хоффенхайм
|0:0 Заявка
|13
|8
|3
|2
|27 - 13
|27
|6.
|Фрайбург
|1:0 Заявка
|13
|7
|4
|2
|22 - 12
|25
|7.
|Унион Берлин
|0:0 Заявка
|13
|7
|4
|2
|17 - 13
|25
|8.
|Кёльн
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|20 - 16
|24
|9.
|Бохум
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|19 - 12
|24
|10.
|Байер Л
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|33 - 19
|23
|11.
|Боруссия М
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|21 - 21
|18
|12.
|Вольфсбург
|0:1 Заявка
|13
|5
|2
|6
|14 - 17
|17
|13.
|Аугсбург
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|17 - 19
|16
|14.
|Герта
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|17 - 27
|15
|15.
|Штуттгарт
|0:0 Заявка
|13
|4
|3
|6
|22 - 26
|15
|16.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|14 - 16
|13
|17.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|12 - 18
|13
|18.
|Арминия
|Заявка
|13
|2
|7
|4
|12 - 17
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|0:0 Заявка
|13
|9
|2
|2
|38 - 15
|29
|2.
|Байер Л
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|31 - 21
|22
|3.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|23 - 21
|21
|4.
|Боруссия Д
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|25 - 19
|20
|5.
|Фрайбург
|1:0 Заявка
|13
|5
|4
|4
|19 - 15
|19
|6.
|Хоффенхайм
|0:0 Заявка
|13
|5
|2
|6
|21 - 23
|17
|7.
|Вольфсбург
|0:1 Заявка
|13
|4
|2
|7
|13 - 21
|14
|8.
|Унион Берлин
|0:0 Заявка
|13
|3
|4
|6
|15 - 20
|13
|9.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|16 - 14
|13
|10.
|Кёльн
|Заявка
|12
|2
|6
|4
|16 - 23
|12
|11.
|Арминия
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|10 - 16
|12
|12.
|Аугсбург
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|10 - 22
|10
|13.
|Боруссия М
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|13 - 30
|9
|14.
|Герта
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|9 - 31
|8
|15.
|Бохум
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|8 - 23
|8
|16.
|Штуттгарт
|0:0 Заявка
|13
|1
|5
|7
|9 - 21
|8
|17.
|Майнц
|Заявка
|12
|2
|1
|9
|11 - 22
|7
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|13
|0
|1
|12
|11 - 46
|1