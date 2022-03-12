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Германия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Фрайбург
1:0
Первый тайм: 31'

Стадион:
Вольфсбург
0'
1:0
7' Гол
Грифо Винченцо
31'

Ход матча

7'
Грифо Винченцо
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 49 Владение мячом, % 51

Владение мячом

Прогнозы 119
Фрайбург 62.2% (74)
X 24.4% (29)
Вольфсбург 13.4% (16)
0
выиграет Фрайбург, со счетом 2:1
Перед началом сезона оба клуба ставили перед собой цель финишировать в еврокубковой зоне. Однако претендуют... Ещё
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Фрайбург
Ничья
Вольфсбург
2.15
3.80
4.10
Все Коэффициенты
26
Флеккен
Марк
5
Гульде
Мануэль
31
Шлоттербек
Кевен
4
Шлоттербек
Нико
7
Шмид
Жонатан
19
Хаберер
Яник
27
Хёфлер
Николас
30
Гюнтер
Кристиан
9
Хёлер
Лукас
32
Грифо
Винченцо
11
Демирович
Эрмедин
12
Перван
Павао
4
Лакруа
Максанс
3
Борнаув
Себастьян
25
Брукс
Джон
19
Мбабу
Кевин
24
Шлагер
Ксавер
27
Арнольд
Максимилиан
15
Руссийон
Жером
17
Филипп
Максимилиан
9
Крузе
Макс
23
Винд
Жонас
Фрайбург
3-4-2-1
Вольфсбург
3-4-2-1

История личных встреч

Фрайбург
Вольфсбург

10 матчей

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
40%
10%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
40%
8 побед 4 ничьи 0 побед

14 матчей

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед

Первый тайм

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 10 побед

Второй тайм

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 9 побед

24 матча

33.3%
20.8%
45.9%
8 побед 5 ничьих 11 побед

Первый тайм

20.8%
37.5%
41.7%
5 побед 9 ничьих 10 побед

Второй тайм

33.3%
29.2%
37.5%
8 побед 7 ничьих 9 побед

История матчей

Б
0:2
Б
3:0
Б
1:1
Б
2:2
Б
1:0
Б
3:3
Б
1:3
Б
0:2
Б
3:1
Б
0:1
Б
0:3
К
1:0
Б
3:0
Б
1:2
Б
2:2
Б
0:3
Б
2:5
Б
0:2
Б
3:2
Б
3:0
Б
2:1
Б
2:1
Б
1:0
Б
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Фрайбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грифо Винченцо 6 (4) 0.23
Хёлер Лукас 5 0.19
Шаде Кевин 4 0.15
Линхарт Филипп 4 0.15
Чон У-Ён 4 0.15
Петерсен Нильс 3 0.12
Шлоттербек Нико 3 0.12
Хёфлер Николас 2 0.08
Демирович Эрмедин 2 0.08
Хаберер Яник 2 0.08
Шаллаи Роланд 1 0.04
Эггештайн Максимилиан 1 0.04
Кюблер Лукас 1 0.04
Гюнтер Кристиан 0 0
Вольфсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вегхорст Ваут 6 (1) 0.23
Нмеча Лукас 6 0.23
Баку Ридле 2 0.08
Арнольд Максимилиан 2 0.08
Винд Жонас 2 0.08
Вранкс Астер 2 0.08
Филипп Максимилиан 1 0.04
Руссийон Жером 1 0.04
Вальдшмидт Лука 1 0.04
Борнаув Себастьян 1 0.04
Крузе Макс 1 (1) 0.04
Штеффен Ренато 0 0
Брекало Йосип 0 0
Шлагер Ксавер 0 0
Отавио Пауло 0 0

Карточки

Фрайбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хёфлер Николас 5 0
Демирович Эрмедин 3 0
Шлоттербек Нико 3 0
Гульде Мануэль 2 0
Кюблер Лукас 2 0
Хёлер Лукас 2 0
Линхарт Филипп 2 0
Шаде Кевин 2 0
Гюнтер Кристиан 1 0
Кайтель Янник 1 0
Шлоттербек Кевен 1 0
Чон У-Ён 1 0
Кристиан Штрайх 1 0
Вольфсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лакруа Максанс 3 3
Штеффен Ренато 6 0
Руссийон Жером 5 0
Гилавоги Жошуа 4 0
Арнольд Максимилиан 4 0
Мбабу Кевин 4 0
Брукс Джон 3 0
Баку Ридле 3 0
Вегхорст Ваут 2 0
Филипп Максимилиан 2 0
Вальдшмидт Лука 2 0
Лукебакио Доди 2 0
Нмеча Лукас 2 0
Борнаув Себастьян 2 0
Нмеча Феликс 2 0
Кастельс Коэн 1 0
Герхардт Янник 1 0
Шлагер Ксавер 1 0
Вранкс Астер 1 0

Голы по времени матча

Забито

19
14
9 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 5
15 Не забивали 17
4
21%
2
14%
1-15
2
11%
2
14%
16-30
3
16%
1
7%
31-45
3
16%
2
14%
46-60
3
16%
3
21%
61-75
4
21%
4
29%
76-90

Пропущено

14
19
9 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 9
1
7%
4
21%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
7
50%
2
11%
31-45
1
7%
5
26%
46-60
1
7%
2
11%
61-75
3
21%
6
32%
76-90

Забито

19
13
14 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 7
16 Не забивали 16
6
32%
4
31%
1-15
6
32%
2
15%
16-30
2
11%
1
8%
31-45
1
5%
3
23%
46-60
2
11%
3
23%
61-75
2
11%
0
0%
76-90

Пропущено

15
18
8 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 9
1
7%
2
11%
1-15
4
27%
3
17%
16-30
3
20%
4
22%
31-45
1
7%
1
6%
46-60
3
20%
4
22%
61-75
3
20%
4
22%
76-90

Забито

38
27
23 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 15
12 Забивали первыми 12
6 Не забивали 8
10
26%
6
22%
1-15
8
21%
4
15%
16-30
5
13%
2
7%
31-45
4
11%
5
19%
46-60
5
13%
6
22%
61-75
6
16%
4
15%
76-90

Пропущено

29
37
17 В 1-м тайме 15
12 Во 2-м тайме 22
10 Пропускали первыми 12
17 Не пропускали 18
2
7%
6
16%
1-15
5
17%
3
8%
16-30
10
34%
6
16%
31-45
2
7%
6
16%
46-60
4
14%
6
16%
61-75
6
21%
10
27%
76-90

Результаты последних матчей

Фрайбург
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
РБ Лейпциг - Фрайбург 1:1 Бохум - Фрайбург 1:2 Фрайбург - Герта 3:0 Аугсбург - Фрайбург 1:2
Фрайбург - Майнц 1:1 Кёльн - Фрайбург 1:0 Фрайбург - Штуттгарт 2:0 Хоффенхайм - Фрайбург 1:4 Боруссия Д - Фрайбург 5:1 Фрайбург - Арминия 2:2 Фрайбург - Байер Л 2:1 Унион Берлин - Фрайбург 0:0 Фрайбург - Хоффенхайм 1:2 Боруссия М - Фрайбург 0:6 Бохум - Фрайбург 2:1 Фрайбург - Айнтрахт Фр 0:2 Карлсруэ - Фрайбург 1:2 Бавария - Фрайбург 2:1 Фрайбург - Гройтер Фюрт 3:1 Оснабрюк - Фрайбург 2:2
Вольфсбург
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Вольфсбург - Унион Берлин 1:0 Боруссия М - Вольфсбург 2:2 Вольфсбург - Хоффенхайм 1:2 Айнтрахт Фр - Вольфсбург 0:2
Вольфсбург - Гройтер Фюрт 4:1 РБ Лейпциг - Вольфсбург 2:0 Вольфсбург - Герта 0:0 Бохум - Вольфсбург 1:0 Вольфсбург - Падерборн 5:4 Бавария - Вольфсбург 4:0 Вольфсбург - Кёльн 2:3 Вольфсбург - Штуттгарт 0:2 Вольфсбург - Лилль 1:3 Майнц - Вольфсбург 3:0 Вольфсбург - Боруссия Д 1:3 Севилья - Вольфсбург 2:0 Арминия - Вольфсбург 2:2 Вольфсбург - Ганза 1:3 Вольфсбург - Аугсбург 1:0 Вольфсбург - Ред Булл Зальцбург 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария 0:0 Заявка 26 19 3 4 76 - 27 60
2. Боруссия Д Заявка 24 16 2 6 64 - 37 50
3. Байер Л Заявка 25 13 6 6 64 - 40 45
4. Хоффенхайм 0:0 Заявка 26 13 5 8 48 - 36 44
5. Фрайбург 1:0 Заявка 26 12 8 6 41 - 27 44
6. РБ Лейпциг Заявка 25 12 5 8 51 - 29 41
7. Унион Берлин 0:0 Заявка 26 10 8 8 32 - 33 38
8. Кёльн Заявка 25 9 9 7 36 - 39 36
9. Айнтрахт Фр Заявка 25 9 7 9 37 - 37 34
10. Майнц Заявка 24 10 4 10 35 - 29 34
11. Бохум Заявка 25 9 5 11 27 - 35 32
12. Вольфсбург 0:1 Заявка 26 9 4 13 27 - 38 31
13. Боруссия М Заявка 25 7 6 12 34 - 51 27
14. Аугсбург Заявка 25 6 8 11 27 - 41 26
15. Арминия Заявка 25 5 10 10 22 - 33 25
16. Герта Заявка 25 6 5 14 26 - 58 23
17. Штуттгарт 0:0 Заявка 26 5 8 13 31 - 47 23
18. Гройтер Фюрт Заявка 25 3 5 17 23 - 64 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария 0:0 Заявка 13 10 1 2 38 - 12 31
2. Боруссия Д Заявка 12 10 0 2 39 - 18 30
3. РБ Лейпциг Заявка 13 9 1 3 35 - 15 28
4. Майнц Заявка 12 8 3 1 24 - 7 27
5. Хоффенхайм 0:0 Заявка 13 8 3 2 27 - 13 27
6. Фрайбург 1:0 Заявка 13 7 4 2 22 - 12 25
7. Унион Берлин 0:0 Заявка 13 7 4 2 17 - 13 25
8. Кёльн Заявка 13 7 3 3 20 - 16 24
9. Бохум Заявка 13 7 3 3 19 - 12 24
10. Байер Л Заявка 12 7 2 3 33 - 19 23
11. Боруссия М Заявка 12 5 3 4 21 - 21 18
12. Вольфсбург 0:1 Заявка 13 5 2 6 14 - 17 17
13. Аугсбург Заявка 12 4 4 4 17 - 19 16
14. Герта Заявка 13 4 3 6 17 - 27 15
15. Штуттгарт 0:0 Заявка 13 4 3 6 22 - 26 15
16. Айнтрахт Фр Заявка 12 3 4 5 14 - 16 13
17. Гройтер Фюрт Заявка 12 3 4 5 12 - 18 13
18. Арминия Заявка 13 2 7 4 12 - 17 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария 0:0 Заявка 13 9 2 2 38 - 15 29
2. Байер Л Заявка 13 6 4 3 31 - 21 22
3. Айнтрахт Фр Заявка 13 6 3 4 23 - 21 21
4. Боруссия Д Заявка 12 6 2 4 25 - 19 20
5. Фрайбург 1:0 Заявка 13 5 4 4 19 - 15 19
6. Хоффенхайм 0:0 Заявка 13 5 2 6 21 - 23 17
7. Вольфсбург 0:1 Заявка 13 4 2 7 13 - 21 14
8. Унион Берлин 0:0 Заявка 13 3 4 6 15 - 20 13
9. РБ Лейпциг Заявка 12 3 4 5 16 - 14 13
10. Кёльн Заявка 12 2 6 4 16 - 23 12
11. Арминия Заявка 12 3 3 6 10 - 16 12
12. Аугсбург Заявка 13 2 4 7 10 - 22 10
13. Боруссия М Заявка 13 2 3 8 13 - 30 9
14. Герта Заявка 12 2 2 8 9 - 31 8
15. Бохум Заявка 12 2 2 8 8 - 23 8
16. Штуттгарт 0:0 Заявка 13 1 5 7 9 - 21 8
17. Майнц Заявка 12 2 1 9 11 - 22 7
18. Гройтер Фюрт Заявка 13 0 1 12 11 - 46 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Europa-Park Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 119
Фрайбург 62.2% (74)
X 24.4% (29)
Вольфсбург 13.4% (16)
0
выиграет Фрайбург, со счетом 2:1
Перед началом сезона оба клуба ставили перед собой цель финишировать в еврокубковой зоне. Однако претендуют... Ещё
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Лучшие коэффициенты
Фрайбург
Ничья
Вольфсбург
2.15
3.80
4.10
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Где смотреть матч Фрайбург 1:0 Вольфсбург онлайн

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Прогнозы на матч Фрайбург 1:0 Вольфсбург

Исход игры
Фрайбург
62.7% (74)
Ничья
23.7% (28)
Вольфсбург
13.6% (16)
Тотал 2.5
Больше
62.5% (70)
Меньше
37.5% (42)
Обе команды забьют
Да
83.04% (93)
Нет
16.96% (19)
Популярный счёт
2:1 Фрайбург
41.5% (49)
1:1 Ничья
19.5% (23)
1:0 Фрайбург
10.2% (12)
1:2 Вольфсбург
9.3% (11)
2:2 Ничья
4.2% (5)
2:0 Фрайбург
2.5% (3)
3:2 Фрайбург
2.5% (3)
0:1 Вольфсбург
2.5% (3)
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