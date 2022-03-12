"Бавария" забила! Однако положение вне игры у Гнабри зафиксировал арбитр, а уже после его скидки Мюллер поразил ворота Бауманна.

Четверть часа до конца первого тайма. "Бавария" обычно уже ведёт к этому моменту времени в Бундеслиге. Но сегодня "Хоффенхайм" обороняется весьма неплохо.

Рюттер в падении бил по воротам Нойера, ах если бы не потерял равновесие! А так мимо цели, да намного мимо...

Самассеку решил сыграть в дзюдо, задев Сане ногой на уровне груди. Мяч в это время был на земле. Заслуженный "горчичник".

27' Раум прострел с левого фланга атаки выполнил, Павар в падении прервал этот кросс.

25' Аут на правом фланге бросил Кадержабек, мяч быстро перешёл в ноги мюнхенских игроков. Нойер с мячом, перевод направо, потерял игровой снаряд Павар.

24' В контратаку побежали хозяева, передача на Крамарича, тот до удара дело не довёл.

23' Короткий розыгрыш, довели мяч до Сане, тот чуть дальше линии штрафной площади располагался, удар рядом с боковой стойкой!

22' Мюллер на газоне, до ворот метров 30, быстро разыграли стандарт мюнхенцы, подача на дальнюю штангу, головой вынес игровой снаряд за лицевую Пош. Снова корнер для "Баварии".

21' Передача на Комана, тот сыграл дальше в центр, но перехватили мяч игроки "Хоффенхайма".

20' Борьба в центре поля Рюттера и Киммиха, мяч у игрока "Баварии", тот передачу назад на Нойера выполнил.

19' Угловой удар заработала "Бавария". Киммих у мяча, подача снова на ближнюю штангу, Левандовски выскочил из-под защитника и пробил головой! Мимо цели.

17' На правом фланге с мячом Павар, сыграл назад на Нойера, тот дальше на правый край покатил.

16' Аут бросил Штиллер, мяч в центре поля, перевод на Крамарича, но того от мяча оттёрли.

15' Киммих подачу на ближнюю штангу организовал, скидка... Гриллич первый на мяче.

14' Киммих с мячом, передача на Мусиала, тот направо на Гнабри, прострел... Угловой для "Баварии". Бауманн потащил срезку от своего защитника!

13' С мячом на правом фланге Гнабри, сыграл в оборону на Зюле, тот на Мусиала, дальше на Сане, коротко на Киммиха.

12' 16 очков разделяет "Хоффенхайм" и "Баварию". И всего четыре позиции. В середине апреля мюнхенцы чемпионы?

11' Снова подача во владения "Хоффенхайма", точнее это было даже что-то на удар похожее, но от ворот разыграл Бауманн.

10' В центре поля с мячом "Бавария". Гости регулярно "накатывают" атаку за атакой. Пока всё идёт их сценарию.

8' Удар Гнабри! Бауманн мяч отразил, подбор за его партнёрами.

7' Бауманн с мячом, после заброса в штрафную площадь "Хоффенхайма" игровой снаряд прилетел в руки голкиперу хозяев.

6' Коман подачу с левого фланга исполнил, отбились хозяева. Тут же подбор, мяч у мюнхенцев, которые готовы новую атаку провести.

5' Первые пять минут прошли в присмотрах друг к другу. Постепенно "Бавария" прибирает инициативу в свои руки.

3' Рюттер с правого фланга со второй попытки исполнил подачу в штрафную площадь соперника, но до партнёра мяч не дошёл.

2' На неделе "Бавария" без проблем прошла "Зальцбург" в Лиге Чемпионов, выйдя в четвертьфинал. Сегодня предстоит упрочить своё положение в рамках Бундеслиги.