Германия: Бундеслига 2021-2022
0:0
Первый тайм: 31'
Стадион: Prezero Arena
31' Желтая карточкаСамассеку Диади
Ход матча
31'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
1 Удары по воротам 3
-
3 Удары в створ 2
-
2 Угловые 3
-
0 Офсайды 2
-
4 Нарушения правил 1
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
37 Владение мячом, % 63
Владение мячом
38
Пош
Штефан
22
Фогт
Кевин
17
Раум
Давид
25
Мюллер
Томас
10
Сане
Лерой
- Основной состав
- Вратарь
-
38 Пош ШтефанЗащитник
- Защитник
-
22 Фогт КевинЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Раум ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
37 Филипп ЛукаВратарь
- Защитник
-
28 Ричардс КрисЗащитник
-
15 Адамс КасимЗащитник
-
24 Че ДжастинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
30 Йон МаркоПолузащитник
- Нападающий
-
9 Бебу ИлаНападающий
-
10 Даббур МунасНападающий
-
Главный тренер: Хенесс Себастьян
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Мюллер ТомасПолузащитник
-
10 Сане ЛеройПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
26 Ульрайх СвенВратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Сарр БунаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Рока МаркПолузащитник
-
23 Ньянзу ТангиПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Нагельсманн Юлиан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Хоффенхайм
Бавария
7 матчей
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
57.1%
71.4%
4 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
71.4%
85.7%
5 побед 6 ничьих 0 побед
22 матча
9.1%
90.9%
0 побед 2 ничьи 20 побед
Первый тайм
22.7%
77.3%
0 побед 5 ничьих 15 побед
Второй тайм
9.1%
90.9%
0 побед 2 ничьи 16 побед
29 матчей
13.8%
17.2%
69%
4 победы 5 ничьих 20 побед
Первый тайм
13.8%
34.5%
51.7%
4 победы 10 ничьих 15 побед
Второй тайм
17.2%
27.6%
55.2%
5 побед 8 ничьих 16 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Хоффенхайм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бебу Ила
|7
|0.27
|Рюттер Жоржиньо
|6
|0.23
|Баумгартнер Кристоф
|5
|0.19
|Крамарич Андрей
|4
|0.15
|Ларсен Якоб-Бруун
|4
|0.15
|Даббур Мунас
|3
|0.12
|Раум Давид
|2
|0.08
|Акпогума Кевин
|2
|0.08
|Гайгер Деннис
|2
|0.08
|Руди Себастьян
|2
|0.08
|Самассеку Диади
|2
|0.08
|Пош Штефан
|2
|0.08
|Кадержабек Павел
|1
|0.04
|Ричардс Крис
|1
|0.04
|Штиллер Анджело
|1
|0.04
|Хюбнер Беньямин
|1
|0.04
|Адамян Саркис
|1
|0.04
|Фогт Кевин
|0
|0
Бавария
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Левандовски Роберт
|28 (3)
|1.08
|Гнабри Серж
|10
|0.38
|Мюллер Томас
|7
|0.27
|Сане Лерой
|7
|0.27
|Коман Кингсли
|4
|0.15
|Чупо-Мотинг Эрик
|4
|0.15
|Киммих Йозуа
|3
|0.12
|Мусиала Джамал
|3
|0.12
|Горецка Леон
|2
|0.08
|Толиссо Корентен
|2
|0.08
|Юпамекано Део
|1
|0.04
|Зюле Никлас
|1
|0.04
|Альфонсо Дэвис
|0
|0
|Павар Бенжамен
|0
|0
|Ньянзу Танги
|0
|0
Карточки
Хоффенхайм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гайгер Деннис
|6
|0
|Гриллич Флориан
|6
|0
|Руди Себастьян
|5
|0
|Фогт Кевин
|4
|0
|Даббур Мунас
|4
|0
|Самассеку Диади
|4
|0
|Баумгартнер Кристоф
|4
|0
|Раум Давид
|4
|0
|Кадержабек Павел
|3
|0
|Акпогума Кевин
|3
|0
|Пош Штефан
|3
|0
|Крамарич Андрей
|2
|0
|Хюбнер Беньямин
|2
|0
|Бауманн Оливер
|1
|0
|Нордтвейт Ховард
|1
|0
|Гачинович Мийат
|1
|0
|Ларсен Якоб-Бруун
|1
|0
|Рюттер Жоржиньо
|1
|0
Бавария
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эрнандес Люка
|5
|0
|Павар Бенжамен
|1
|1
|Левандовски Роберт
|2
|0
|Зюле Никлас
|2
|0
|Киммих Йозуа
|2
|0
|Сане Лерой
|2
|0
|Юпамекано Део
|2
|0
|Альфонсо Дэвис
|2
|0
|Коман Кингсли
|1
|0
|Станишич Йосип
|1
|0
|Мусиала Джамал
|1
|0
|Юлиан Нагельсман
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
28
37
13 В 1-м тайме 21
15 Во 2-м тайме 16
4 Забивали первыми 9
14 Не забивали 13
2
7%
7
19%
1-15
5
18%
4
11%
16-30
6
21%
10
27%
31-45
4
14%
3
8%
46-60
4
14%
9
24%
61-75
7
25%
4
11%
76-90
Пропущено
12
16
7 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 9
4
33%
3
19%
1-15
2
17%
1
6%
16-30
1
8%
5
31%
31-45
3
25%
3
19%
46-60
1
8%
2
13%
61-75
1
8%
2
13%
76-90
Забито
19
36
4 В 1-м тайме 15
15 Во 2-м тайме 21
3 Забивали первыми 11
17 Не забивали 12
1
5%
3
8%
1-15
0
0%
8
22%
16-30
3
16%
4
11%
31-45
1
5%
7
19%
46-60
4
21%
7
19%
61-75
10
53%
7
19%
76-90
Пропущено
25
14
9 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 7
9 Пропускали первыми 2
10 Не пропускали 8
0
0%
0
0%
1-15
7
28%
3
21%
16-30
2
8%
4
29%
31-45
3
12%
3
21%
46-60
6
24%
2
14%
61-75
7
28%
2
14%
76-90
Забито
47
73
17 В 1-м тайме 36
30 Во 2-м тайме 37
7 Забивали первыми 20
6 Не забивали 0
3
6%
10
14%
1-15
5
11%
12
16%
16-30
9
19%
14
19%
31-45
5
11%
10
14%
46-60
8
17%
16
22%
61-75
17
36%
11
15%
76-90
Пропущено
37
30
16 В 1-м тайме 16
21 Во 2-м тайме 14
17 Пропускали первыми 5
18 Не пропускали 17
4
11%
3
10%
1-15
9
24%
4
13%
16-30
3
8%
9
30%
31-45
6
16%
6
20%
46-60
7
19%
4
13%
61-75
8
22%
4
13%
76-90
Результаты последних матчей
Хоффенхайм
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Кёльн - Хоффенхайм 0:1 Хоффенхайм - Штуттгарт 2:1 Вольфсбург - Хоффенхайм 1:2 Хоффенхайм - Арминия 2:0
Майнц - Хоффенхайм 2:0 Хоффенхайм - Боруссия Д 2:3 Хоффенхайм - Фрайбург 1:4 Унион Берлин - Хоффенхайм 2:1 Хоффенхайм - Аугсбург 3:1 Хоффенхайм - Боруссия М 1:1 Байер Л - Хоффенхайм 2:2 Фрайбург - Хоффенхайм 1:2 Хоффенхайм - Айнтрахт Фр 3:2 Гройтер Фюрт - Хоффенхайм 3:6 Хоффенхайм - РБ Лейпциг 2:0 Бохум - Хоффенхайм 2:0 Хоффенхайм - Герта 2:0 Хоффенхайм - Хольштайн Киль 5:1 Бавария - Хоффенхайм 4:0 Хоффенхайм - Кёльн 5:0
Бавария
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Бавария - Ред Булл Зальцбург 7:1 Бавария - Байер Л 1:1 Айнтрахт Фр - Бавария 0:1 Бавария - Гройтер Фюрт 4:1
Ред Булл Зальцбург - Бавария 1:1 Бохум - Бавария 4:2 Бавария - РБ Лейпциг 3:2 Герта - Бавария 1:4 Кёльн - Бавария 0:4 Бавария - Боруссия М 1:2 Бавария - Вольфсбург 4:0 Штуттгарт - Бавария 0:5 Бавария - Майнц 2:1 Бавария - Барселона 3:0 Боруссия Д - Бавария 2:3 Бавария - Арминия 1:0 Динамо Киев - Бавария 1:2 Аугсбург - Бавария 2:1 Бавария - Фрайбург 2:1 Бавария - Бенфика 5:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|0:0 Заявка
|26
|19
|3
|4
|76 - 27
|60
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|24
|16
|2
|6
|64 - 37
|50
|3.
|Байер Л
|Заявка
|25
|13
|6
|6
|64 - 40
|45
|4.
|Хоффенхайм
|0:0 Заявка
|26
|13
|5
|8
|48 - 36
|44
|5.
|Фрайбург
|1:0 Заявка
|26
|12
|8
|6
|41 - 27
|44
|6.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|25
|12
|5
|8
|51 - 29
|41
|7.
|Унион Берлин
|0:0 Заявка
|26
|10
|8
|8
|32 - 33
|38
|8.
|Кёльн
|Заявка
|25
|9
|9
|7
|36 - 39
|36
|9.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|25
|9
|7
|9
|37 - 37
|34
|10.
|Майнц
|Заявка
|24
|10
|4
|10
|35 - 29
|34
|11.
|Бохум
|Заявка
|25
|9
|5
|11
|27 - 35
|32
|12.
|Вольфсбург
|0:1 Заявка
|26
|9
|4
|13
|27 - 38
|31
|13.
|Боруссия М
|Заявка
|25
|7
|6
|12
|34 - 51
|27
|14.
|Аугсбург
|Заявка
|25
|6
|8
|11
|27 - 41
|26
|15.
|Арминия
|Заявка
|25
|5
|10
|10
|22 - 33
|25
|16.
|Герта
|Заявка
|25
|6
|5
|14
|26 - 58
|23
|17.
|Штуттгарт
|0:0 Заявка
|26
|5
|8
|13
|31 - 47
|23
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|25
|3
|5
|17
|23 - 64
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|0:0 Заявка
|13
|10
|1
|2
|38 - 12
|31
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|12
|10
|0
|2
|39 - 18
|30
|3.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|35 - 15
|28
|4.
|Майнц
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|24 - 7
|27
|5.
|Хоффенхайм
|0:0 Заявка
|13
|8
|3
|2
|27 - 13
|27
|6.
|Фрайбург
|1:0 Заявка
|13
|7
|4
|2
|22 - 12
|25
|7.
|Унион Берлин
|0:0 Заявка
|13
|7
|4
|2
|17 - 13
|25
|8.
|Кёльн
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|20 - 16
|24
|9.
|Бохум
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|19 - 12
|24
|10.
|Байер Л
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|33 - 19
|23
|11.
|Боруссия М
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|21 - 21
|18
|12.
|Вольфсбург
|0:1 Заявка
|13
|5
|2
|6
|14 - 17
|17
|13.
|Аугсбург
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|17 - 19
|16
|14.
|Герта
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|17 - 27
|15
|15.
|Штуттгарт
|0:0 Заявка
|13
|4
|3
|6
|22 - 26
|15
|16.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|14 - 16
|13
|17.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|12 - 18
|13
|18.
|Арминия
|Заявка
|13
|2
|7
|4
|12 - 17
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|0:0 Заявка
|13
|9
|2
|2
|38 - 15
|29
|2.
|Байер Л
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|31 - 21
|22
|3.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|23 - 21
|21
|4.
|Боруссия Д
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|25 - 19
|20
|5.
|Фрайбург
|1:0 Заявка
|13
|5
|4
|4
|19 - 15
|19
|6.
|Хоффенхайм
|0:0 Заявка
|13
|5
|2
|6
|21 - 23
|17
|7.
|Вольфсбург
|0:1 Заявка
|13
|4
|2
|7
|13 - 21
|14
|8.
|Унион Берлин
|0:0 Заявка
|13
|3
|4
|6
|15 - 20
|13
|9.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|16 - 14
|13
|10.
|Кёльн
|Заявка
|12
|2
|6
|4
|16 - 23
|12
|11.
|Арминия
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|10 - 16
|12
|12.
|Аугсбург
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|10 - 22
|10
|13.
|Боруссия М
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|13 - 30
|9
|14.
|Герта
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|9 - 31
|8
|15.
|Бохум
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|8 - 23
|8
|16.
|Штуттгарт
|0:0 Заявка
|13
|1
|5
|7
|9 - 21
|8
|17.
|Майнц
|Заявка
|12
|2
|1
|9
|11 - 22
|7
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|13
|0
|1
|12
|11 - 46
|1
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Прогнозы на матч Хоффенхайм 0:0 Бавария
Исход игры
Хоффенхайм
2.5% (3)
Ничья
8.3% (10)
Бавария
89.2% (107)
Тотал 2.5
Больше
80.36% (90)
Меньше
19.64% (22)
Обе команды забьют
Да
82.14% (92)
Нет
17.86% (20)
Популярный счёт
1:2 Бавария
40.8% (49)
1:3 Бавария
20.8% (25)
0:2 Бавария
10% (12)
0:1 Бавария
4.2% (5)
1:1 Ничья
4.2% (5)
2:2 Ничья
3.3% (4)
2:3 Бавария
3.3% (4)
0:4 Бавария
1.7% (2)
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