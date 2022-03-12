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Германия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Хоффенхайм
0:0
Первый тайм: 31'

Стадион:
Бавария
0'
31' Желтая карточка
Самассеку Диади
31'

Ход матча

31'
Самассеку Диади
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 3
  • 0 Офсайды 2
  • 4 Нарушения правил 1
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 37 Владение мячом, % 63

Владение мячом

Прогнозы 121
Хоффенхайм 2.5% (3)
X 8.3% (10)
Бавария 89.3% (108)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Хоффенхайм
Ничья
Бавария
6.73
5.68
1.65
Все Коэффициенты
Новости
1
Бауманн
Оливер
38
Пош
Штефан
11
Гриллич
Флориан
22
Фогт
Кевин
3
Кадержабек
Павел
18
Самассеку
Диади
13
Штиллер
Анджело
17
Раум
Давид
14
Баумгартнер
Кристоф
27
Крамарич
Андрей
33
Рюттер
Жоржиньо
1
Нойер
Мануэль
5
Павар
Бенжамен
4
Зюле
Никлас
21
Эрнандес
Люка
7
Гнабри
Серж
6
Киммих
Йозуа
42
Мусиала
Джамал
11
Коман
Кингсли
25
Мюллер
Томас
10
Сане
Лерой
9
Левандовски
Роберт
Хоффенхайм
3-4-2-1
Бавария
3-4-2-1

История личных встреч

Хоффенхайм
Бавария

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
71.4%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

71.4%
85.7%
5 побед 6 ничьих 0 побед

22 матча

9.1%
90.9%
0 побед 2 ничьи 20 побед

Первый тайм

22.7%
77.3%
0 побед 5 ничьих 15 побед

Второй тайм

9.1%
90.9%
0 побед 2 ничьи 16 побед

29 матчей

13.8%
17.2%
69%
4 победы 5 ничьих 20 побед

Первый тайм

13.8%
34.5%
51.7%
4 победы 10 ничьих 15 побед

Второй тайм

17.2%
27.6%
55.2%
5 побед 8 ничьих 16 побед

История матчей

Б
4:0
Б
4:1
Б
4:1
Б
0:6
К
4:3
Б
1:2
Б
1:3
Б
3:1
Б
5:2
Б
2:0
ТК
1:0
Б
1:0
Б
1:1
Б
2:0
Б
1:2
Б
0:2
Б
4:0
Б
3:3
Б
1:2
Б
0:1
Б
2:0
Б
7:1
Б
0:0
Б
4:0
Б
1:2
Б
2:0
Б
1:1
Б
2:2
Б
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Хоффенхайм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бебу Ила 7 0.27
Рюттер Жоржиньо 6 0.23
Баумгартнер Кристоф 5 0.19
Крамарич Андрей 4 0.15
Ларсен Якоб-Бруун 4 0.15
Даббур Мунас 3 0.12
Раум Давид 2 0.08
Акпогума Кевин 2 0.08
Гайгер Деннис 2 0.08
Руди Себастьян 2 0.08
Самассеку Диади 2 0.08
Пош Штефан 2 0.08
Кадержабек Павел 1 0.04
Ричардс Крис 1 0.04
Штиллер Анджело 1 0.04
Хюбнер Беньямин 1 0.04
Адамян Саркис 1 0.04
Фогт Кевин 0 0
Бавария
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Левандовски Роберт 28 (3) 1.08
Гнабри Серж 10 0.38
Мюллер Томас 7 0.27
Сане Лерой 7 0.27
Коман Кингсли 4 0.15
Чупо-Мотинг Эрик 4 0.15
Киммих Йозуа 3 0.12
Мусиала Джамал 3 0.12
Горецка Леон 2 0.08
Толиссо Корентен 2 0.08
Юпамекано Део 1 0.04
Зюле Никлас 1 0.04
Альфонсо Дэвис 0 0
Павар Бенжамен 0 0
Ньянзу Танги 0 0

Карточки

Хоффенхайм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гайгер Деннис 6 0
Гриллич Флориан 6 0
Руди Себастьян 5 0
Фогт Кевин 4 0
Даббур Мунас 4 0
Самассеку Диади 4 0
Баумгартнер Кристоф 4 0
Раум Давид 4 0
Кадержабек Павел 3 0
Акпогума Кевин 3 0
Пош Штефан 3 0
Крамарич Андрей 2 0
Хюбнер Беньямин 2 0
Бауманн Оливер 1 0
Нордтвейт Ховард 1 0
Гачинович Мийат 1 0
Ларсен Якоб-Бруун 1 0
Рюттер Жоржиньо 1 0
Бавария
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эрнандес Люка 5 0
Павар Бенжамен 1 1
Левандовски Роберт 2 0
Зюле Никлас 2 0
Киммих Йозуа 2 0
Сане Лерой 2 0
Юпамекано Део 2 0
Альфонсо Дэвис 2 0
Коман Кингсли 1 0
Станишич Йосип 1 0
Мусиала Джамал 1 0
Юлиан Нагельсман 1 0

Голы по времени матча

Забито

28
37
13 В 1-м тайме 21
15 Во 2-м тайме 16
4 Забивали первыми 9
14 Не забивали 13
2
7%
7
19%
1-15
5
18%
4
11%
16-30
6
21%
10
27%
31-45
4
14%
3
8%
46-60
4
14%
9
24%
61-75
7
25%
4
11%
76-90

Пропущено

12
16
7 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 9
4
33%
3
19%
1-15
2
17%
1
6%
16-30
1
8%
5
31%
31-45
3
25%
3
19%
46-60
1
8%
2
13%
61-75
1
8%
2
13%
76-90

Забито

19
36
4 В 1-м тайме 15
15 Во 2-м тайме 21
3 Забивали первыми 11
17 Не забивали 12
1
5%
3
8%
1-15
0
0%
8
22%
16-30
3
16%
4
11%
31-45
1
5%
7
19%
46-60
4
21%
7
19%
61-75
10
53%
7
19%
76-90

Пропущено

25
14
9 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 7
9 Пропускали первыми 2
10 Не пропускали 8
0
0%
0
0%
1-15
7
28%
3
21%
16-30
2
8%
4
29%
31-45
3
12%
3
21%
46-60
6
24%
2
14%
61-75
7
28%
2
14%
76-90

Забито

47
73
17 В 1-м тайме 36
30 Во 2-м тайме 37
7 Забивали первыми 20
6 Не забивали 0
3
6%
10
14%
1-15
5
11%
12
16%
16-30
9
19%
14
19%
31-45
5
11%
10
14%
46-60
8
17%
16
22%
61-75
17
36%
11
15%
76-90

Пропущено

37
30
16 В 1-м тайме 16
21 Во 2-м тайме 14
17 Пропускали первыми 5
18 Не пропускали 17
4
11%
3
10%
1-15
9
24%
4
13%
16-30
3
8%
9
30%
31-45
6
16%
6
20%
46-60
7
19%
4
13%
61-75
8
22%
4
13%
76-90

Результаты последних матчей

Хоффенхайм
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Кёльн - Хоффенхайм 0:1 Хоффенхайм - Штуттгарт 2:1 Вольфсбург - Хоффенхайм 1:2 Хоффенхайм - Арминия 2:0
Майнц - Хоффенхайм 2:0 Хоффенхайм - Боруссия Д 2:3 Хоффенхайм - Фрайбург 1:4 Унион Берлин - Хоффенхайм 2:1 Хоффенхайм - Аугсбург 3:1 Хоффенхайм - Боруссия М 1:1 Байер Л - Хоффенхайм 2:2 Фрайбург - Хоффенхайм 1:2 Хоффенхайм - Айнтрахт Фр 3:2 Гройтер Фюрт - Хоффенхайм 3:6 Хоффенхайм - РБ Лейпциг 2:0 Бохум - Хоффенхайм 2:0 Хоффенхайм - Герта 2:0 Хоффенхайм - Хольштайн Киль 5:1 Бавария - Хоффенхайм 4:0 Хоффенхайм - Кёльн 5:0
Бавария
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Бавария - Ред Булл Зальцбург 7:1 Бавария - Байер Л 1:1 Айнтрахт Фр - Бавария 0:1 Бавария - Гройтер Фюрт 4:1
Ред Булл Зальцбург - Бавария 1:1 Бохум - Бавария 4:2 Бавария - РБ Лейпциг 3:2 Герта - Бавария 1:4 Кёльн - Бавария 0:4 Бавария - Боруссия М 1:2 Бавария - Вольфсбург 4:0 Штуттгарт - Бавария 0:5 Бавария - Майнц 2:1 Бавария - Барселона 3:0 Боруссия Д - Бавария 2:3 Бавария - Арминия 1:0 Динамо Киев - Бавария 1:2 Аугсбург - Бавария 2:1 Бавария - Фрайбург 2:1 Бавария - Бенфика 5:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария 0:0 Заявка 26 19 3 4 76 - 27 60
2. Боруссия Д Заявка 24 16 2 6 64 - 37 50
3. Байер Л Заявка 25 13 6 6 64 - 40 45
4. Хоффенхайм 0:0 Заявка 26 13 5 8 48 - 36 44
5. Фрайбург 1:0 Заявка 26 12 8 6 41 - 27 44
6. РБ Лейпциг Заявка 25 12 5 8 51 - 29 41
7. Унион Берлин 0:0 Заявка 26 10 8 8 32 - 33 38
8. Кёльн Заявка 25 9 9 7 36 - 39 36
9. Айнтрахт Фр Заявка 25 9 7 9 37 - 37 34
10. Майнц Заявка 24 10 4 10 35 - 29 34
11. Бохум Заявка 25 9 5 11 27 - 35 32
12. Вольфсбург 0:1 Заявка 26 9 4 13 27 - 38 31
13. Боруссия М Заявка 25 7 6 12 34 - 51 27
14. Аугсбург Заявка 25 6 8 11 27 - 41 26
15. Арминия Заявка 25 5 10 10 22 - 33 25
16. Герта Заявка 25 6 5 14 26 - 58 23
17. Штуттгарт 0:0 Заявка 26 5 8 13 31 - 47 23
18. Гройтер Фюрт Заявка 25 3 5 17 23 - 64 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария 0:0 Заявка 13 10 1 2 38 - 12 31
2. Боруссия Д Заявка 12 10 0 2 39 - 18 30
3. РБ Лейпциг Заявка 13 9 1 3 35 - 15 28
4. Майнц Заявка 12 8 3 1 24 - 7 27
5. Хоффенхайм 0:0 Заявка 13 8 3 2 27 - 13 27
6. Фрайбург 1:0 Заявка 13 7 4 2 22 - 12 25
7. Унион Берлин 0:0 Заявка 13 7 4 2 17 - 13 25
8. Кёльн Заявка 13 7 3 3 20 - 16 24
9. Бохум Заявка 13 7 3 3 19 - 12 24
10. Байер Л Заявка 12 7 2 3 33 - 19 23
11. Боруссия М Заявка 12 5 3 4 21 - 21 18
12. Вольфсбург 0:1 Заявка 13 5 2 6 14 - 17 17
13. Аугсбург Заявка 12 4 4 4 17 - 19 16
14. Герта Заявка 13 4 3 6 17 - 27 15
15. Штуттгарт 0:0 Заявка 13 4 3 6 22 - 26 15
16. Айнтрахт Фр Заявка 12 3 4 5 14 - 16 13
17. Гройтер Фюрт Заявка 12 3 4 5 12 - 18 13
18. Арминия Заявка 13 2 7 4 12 - 17 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария 0:0 Заявка 13 9 2 2 38 - 15 29
2. Байер Л Заявка 13 6 4 3 31 - 21 22
3. Айнтрахт Фр Заявка 13 6 3 4 23 - 21 21
4. Боруссия Д Заявка 12 6 2 4 25 - 19 20
5. Фрайбург 1:0 Заявка 13 5 4 4 19 - 15 19
6. Хоффенхайм 0:0 Заявка 13 5 2 6 21 - 23 17
7. Вольфсбург 0:1 Заявка 13 4 2 7 13 - 21 14
8. Унион Берлин 0:0 Заявка 13 3 4 6 15 - 20 13
9. РБ Лейпциг Заявка 12 3 4 5 16 - 14 13
10. Кёльн Заявка 12 2 6 4 16 - 23 12
11. Арминия Заявка 12 3 3 6 10 - 16 12
12. Аугсбург Заявка 13 2 4 7 10 - 22 10
13. Боруссия М Заявка 13 2 3 8 13 - 30 9
14. Герта Заявка 12 2 2 8 9 - 31 8
15. Бохум Заявка 12 2 2 8 8 - 23 8
16. Штуттгарт 0:0 Заявка 13 1 5 7 9 - 21 8
17. Майнц Заявка 12 2 1 9 11 - 22 7
18. Гройтер Фюрт Заявка 13 0 1 12 11 - 46 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2
  • Первый тайм
  • 33'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л!!!! 1:0!!! 
  • Желтая карточка
    32'
     Самассеку решил сыграть в дзюдо, задев Сане ногой на уровне груди. Мяч в это время был на земле. Заслуженный "горчичник". 
  • Опасный момент
    31'
    Рюттер в падении бил по воротам Нойера, ах если бы не потерял равновесие! А так мимо цели, да намного мимо... 
  • 30'
    Четверть часа до конца первого тайма. "Бавария" обычно уже ведёт к этому моменту времени в Бундеслиге. Но сегодня "Хоффенхайм" обороняется весьма неплохо. 
  • Офсайд
    28'
    "Бавария" забила! Однако положение вне игры у Гнабри зафиксировал арбитр, а уже после его скидки Мюллер поразил ворота Бауманна. 
  • 27'
     Раум прострел с левого фланга атаки выполнил, Павар в падении прервал этот кросс. 
  • 25'
    Аут на правом фланге бросил  Кадержабек, мяч быстро перешёл в ноги мюнхенских игроков. Нойер с мячом, перевод направо, потерял игровой снаряд Павар.
  • 24'
    В контратаку побежали хозяева, передача на Крамарича, тот до удара дело не довёл. 
  • Угловой
    23'
    Короткий розыгрыш, довели мяч до Сане, тот чуть дальше линии штрафной площади располагался, удар рядом с боковой стойкой! 
  • 22'
    Мюллер на газоне, до ворот метров 30, быстро разыграли стандарт мюнхенцы, подача на дальнюю штангу, головой вынес игровой снаряд за лицевую Пош. Снова корнер для "Баварии".
  • 21'
    Передача на Комана, тот сыграл дальше в центр, но перехватили мяч игроки "Хоффенхайма".
  • 20'
    Борьба в центре поля Рюттера и Киммиха, мяч у игрока "Баварии", тот передачу назад на Нойера выполнил. 
  • Угловой
    19'
    Угловой удар заработала "Бавария". Киммих у мяча, подача снова на ближнюю штангу, Левандовски выскочил из-под защитника и пробил головой! Мимо цели. 
  • 17'
    На правом фланге с мячом Павар, сыграл назад на Нойера, тот дальше на правый край покатил. 
  • 16'
    Аут бросил Штиллер, мяч в центре поля, перевод на Крамарича, но того от мяча оттёрли. 
  • Угловой
    15'
    Киммих подачу на ближнюю штангу организовал, скидка...  Гриллич первый на мяче. 
  • Опасный момент
    14'
    Киммих с мячом, передача на Мусиала, тот направо на Гнабри, прострел... Угловой для "Баварии". Бауманн потащил срезку от своего защитника! 
  • 13'
    С мячом на правом фланге Гнабри, сыграл в оборону на Зюле, тот на Мусиала, дальше на Сане, коротко на Киммиха. 
  • 12'
    16 очков разделяет "Хоффенхайм" и "Баварию". И всего четыре позиции. В середине апреля мюнхенцы чемпионы?
  • 11'
    Снова подача во владения "Хоффенхайма", точнее это было даже что-то на удар похожее, но от ворот разыграл  Бауманн. 
  • 10'
    В центре поля с мячом "Бавария". Гости регулярно "накатывают" атаку за атакой. Пока всё идёт их сценарию. 
  • 8'
    Удар Гнабри!  Бауманн мяч отразил, подбор за его партнёрами. 
  • 7'
    Бауманн с мячом, после заброса в штрафную площадь "Хоффенхайма" игровой снаряд прилетел в руки голкиперу хозяев. 
  • 6'
    Коман подачу с левого фланга исполнил, отбились хозяева. Тут же подбор, мяч у мюнхенцев, которые готовы новую атаку провести. 
  • 5'
    Первые пять минут прошли в присмотрах друг к другу. Постепенно "Бавария" прибирает инициативу в свои руки. 
  • 3'
     Рюттер с правого фланга со второй попытки исполнил подачу в штрафную площадь соперника, но до партнёра мяч не дошёл. 
  • 2'
    На неделе "Бавария" без проблем прошла "Зальцбург" в Лиге Чемпионов, выйдя в четвертьфинал. Сегодня предстоит упрочить своё положение в рамках Бундеслиги. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Первый тайм начался. 
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на PreZero Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Хоффенхайм 0:0 Бавария онлайн

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Прогнозы на матч Хоффенхайм 0:0 Бавария

Исход игры
Хоффенхайм
2.5% (3)
Ничья
8.3% (10)
Бавария
89.2% (107)
Тотал 2.5
Больше
80.36% (90)
Меньше
19.64% (22)
Обе команды забьют
Да
82.14% (92)
Нет
17.86% (20)
Популярный счёт
1:2 Бавария
40.8% (49)
1:3 Бавария
20.8% (25)
0:2 Бавария
10% (12)
0:1 Бавария
4.2% (5)
1:1 Ничья
4.2% (5)
2:2 Ничья
3.3% (4)
2:3 Бавария
3.3% (4)
0:4 Бавария
1.7% (2)
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