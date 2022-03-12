Германия: Бундеслига 2021-2022
0:0
Первый тайм: 31'
Стадион: Ан дер Альтен Фёрстерай
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
3 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 0
-
1 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
10 Нарушения правил 4
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
49 Владение мячом, % 51
Владение мячом
31
Кнохе
Робин
37
Ито
Хироки
24
Соса
Борна
22
Фюрих
Крис
18
Томаш
Тьягу
17
Мармуш
Омар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
31 Кнохе РобинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
12 Буск ЯкобВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Михель СвенПолузащитник
-
13 Шефер АндрашПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Уджа ЭнтониНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Фишер Урс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
37 Ито ХирокиЗащитник
-
24 Соса БорнаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Фюрих КрисПолузащитник
-
18 Томаш ТьягуНападающий
- Нападающий
-
17 Мармуш ОмарНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Томми ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 Беяз ОмерПолузащитник
-
Главный тренер: Пеллегрино Матараццо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Унион Берлин
Штуттгарт
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
4 матча
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы
7 матчей
14.3%
71.4%
14.3%
1 победа 5 ничьих 1 победа
Первый тайм
42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Унион Берлин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Авонийи Тайво
|10
|0.38
|Крузе Макс
|5 (3)
|0.19
|Прёмель Гриша
|4
|0.15
|Гисельман Нико
|3
|0.12
|Бекер Шеральдо
|2
|0.08
|Фогльзаммер Андреас
|2
|0.08
|Рюэрсон Юлиан
|2
|0.08
|Харагути Генки
|1
|0.04
|Бехренс Кевин
|1
|0.04
|Баумгартль Тимо
|1
|0.04
|Триммель Кристофер
|1
|0.04
|Ощипка Бастиан
|0
|0
Штуттгарт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мавропанос Константинос
|4
|0.15
|Эндо Ватару
|3
|0.12
|Кемпф Марк-Оливер
|3
|0.12
|Мармуш Омар
|2
|0.08
|Аль-Гаддиуи Хамади
|2
|0.08
|Фёрстер Филипп
|2
|0.08
|Калайджич Саша
|2
|0.08
|Фюрих Крис
|2
|0.08
|Массимо Роберто
|2
|0.08
|Томаш Тьягу
|2
|0.08
|Соса Борна
|1
|0.04
|Мангаля Орель
|1
|0.04
|Антон Вальдемар
|1
|0.04
|Ито Хироки
|1
|0.04
|Клемент Филипп
|1
|0.04
|Фагир Вахид
|1
|0.04
|Кулибали Танги
|0
|0
|Дидави Даниэль
|0
|0
|Каразор Атакан
|0
|0
|Климович Матео
|0
|0
Карточки
Унион Берлин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хедира Рани
|6
|0
|Фридрих Марвин
|4
|1
|Кнохе Робин
|5
|0
|Прёмель Гриша
|4
|0
|Еккель Пауль
|4
|0
|Триммель Кристофер
|3
|0
|Бекер Шеральдо
|3
|0
|Баумгартль Тимо
|3
|0
|Луте Андреас
|2
|0
|Мёхвальд Кевин
|2
|0
|Гисельман Нико
|2
|0
|Харагути Генки
|2
|0
|Рюэрсон Юлиан
|2
|0
|Крузе Макс
|1
|0
|Фогльзаммер Андреас
|1
|0
|Шефер Андраш
|1
|0
Штуттгарт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Антон Вальдемар
|5
|1
|Кулибали Танги
|6
|0
|Каразор Атакан
|4
|1
|Фёрстер Филипп
|4
|0
|Соса Борна
|3
|0
|Мармуш Омар
|3
|0
|Эндо Ватару
|2
|0
|Кемпф Марк-Оливер
|2
|0
|Аль-Гаддиуи Хамади
|2
|0
|Мангаля Орель
|2
|0
|Мавропанос Константинос
|2
|0
|Климович Матео
|2
|0
|Ито Хироки
|1
|0
|Дидави Даниэль
|1
|0
|Нартей Николас
|1
|0
|Калайджич Саша
|1
|0
|Фюрих Крис
|1
|0
|Тибиди Алексис
|1
|0
|Пеллегрино Матараццо
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
18
10
10 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 5
16 Не забивали 17
4
22%
2
20%
1-15
4
22%
1
10%
16-30
2
11%
1
10%
31-45
3
17%
2
20%
46-60
3
17%
2
20%
61-75
2
11%
2
20%
76-90
Пропущено
12
20
7 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 16
2 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 9
3
25%
0
0%
1-15
3
25%
1
5%
16-30
1
8%
3
15%
31-45
0
0%
5
25%
46-60
2
17%
3
15%
61-75
3
25%
8
40%
76-90
Забито
17
21
8 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 4
15 Не забивали 16
2
12%
1
5%
1-15
3
18%
4
19%
16-30
3
18%
6
29%
31-45
4
24%
4
19%
46-60
3
18%
2
10%
61-75
2
12%
4
19%
76-90
Пропущено
18
27
10 В 1-м тайме 14
8 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 13
3
17%
6
22%
1-15
4
22%
3
11%
16-30
3
17%
5
19%
31-45
3
17%
3
11%
46-60
0
0%
5
19%
61-75
5
28%
5
19%
76-90
Забито
35
31
18 В 1-м тайме 15
17 Во 2-м тайме 16
13 Забивали первыми 9
6 Не забивали 8
6
17%
3
10%
1-15
7
20%
5
16%
16-30
5
14%
7
23%
31-45
7
20%
6
19%
46-60
6
17%
4
13%
61-75
4
11%
6
19%
76-90
Пропущено
30
47
17 В 1-м тайме 18
13 Во 2-м тайме 29
10 Пропускали первыми 14
17 Не пропускали 22
6
20%
6
13%
1-15
7
23%
4
9%
16-30
4
13%
8
17%
31-45
3
10%
8
17%
46-60
2
7%
8
17%
61-75
8
27%
13
28%
76-90
Результаты последних матчей
Унион Берлин
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Вольфсбург - Унион Берлин 1:0 Унион Берлин - Санкт-Паули 2:1 Унион Берлин - Майнц 3:1 Арминия - Унион Берлин 1:0
Унион Берлин - Боруссия Д 0:3 Аугсбург - Унион Берлин 2:0 Унион Берлин - Видзев Лодзь 0:0 Боруссия М - Унион Берлин 1:2 Герта - Унион Берлин 2:3 Унион Берлин - Хоффенхайм 2:1 Байер Л - Унион Берлин 2:2 Бохум - Унион Берлин 0:1 Унион Берлин - Фрайбург 0:0 Гройтер Фюрт - Унион Берлин 1:0 Унион Берлин - Славия Прага 1:1 Унион Берлин - РБ Лейпциг 2:1 Айнтрахт Фр - Унион Берлин 2:1 Маккаби Хайфа - Унион Берлин 0:1 Унион Берлин - Герта 2:0 Кёльн - Унион Берлин 2:2
Штуттгарт
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Штуттгарт - Боруссия М 3:2 Хоффенхайм - Штуттгарт 2:1 Штуттгарт - Бохум 1:1 Байер Л - Штуттгарт 4:2
Штуттгарт - Айнтрахт Фр 2:3 Ростов - Штуттгарт 1:2 Фрайбург - Штуттгарт 2:0 Штуттгарт - РБ Лейпциг 0:2 Гройтер Фюрт - Штуттгарт 0:0 Кёльн - Штуттгарт 1:0 Штуттгарт - Бавария 0:5 Вольфсбург - Штуттгарт 0:2 Штуттгарт - Герта 2:2 Штуттгарт - Майнц 2:1 Боруссия Д - Штуттгарт 2:1 Штуттгарт - Цюрих 1:0 Штуттгарт - Арминия 0:1 Аугсбург - Штуттгарт 4:1 Штуттгарт - Кёльн 0:2 Штуттгарт - Унион Берлин 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|0:0 Заявка
|26
|19
|3
|4
|76 - 27
|60
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|24
|16
|2
|6
|64 - 37
|50
|3.
|Байер Л
|Заявка
|25
|13
|6
|6
|64 - 40
|45
|4.
|Хоффенхайм
|0:0 Заявка
|26
|13
|5
|8
|48 - 36
|44
|5.
|Фрайбург
|1:0 Заявка
|26
|12
|8
|6
|41 - 27
|44
|6.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|25
|12
|5
|8
|51 - 29
|41
|7.
|Унион Берлин
|0:0 Заявка
|26
|10
|8
|8
|32 - 33
|38
|8.
|Кёльн
|Заявка
|25
|9
|9
|7
|36 - 39
|36
|9.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|25
|9
|7
|9
|37 - 37
|34
|10.
|Майнц
|Заявка
|24
|10
|4
|10
|35 - 29
|34
|11.
|Бохум
|Заявка
|25
|9
|5
|11
|27 - 35
|32
|12.
|Вольфсбург
|0:1 Заявка
|26
|9
|4
|13
|27 - 38
|31
|13.
|Боруссия М
|Заявка
|25
|7
|6
|12
|34 - 51
|27
|14.
|Аугсбург
|Заявка
|25
|6
|8
|11
|27 - 41
|26
|15.
|Арминия
|Заявка
|25
|5
|10
|10
|22 - 33
|25
|16.
|Герта
|Заявка
|25
|6
|5
|14
|26 - 58
|23
|17.
|Штуттгарт
|0:0 Заявка
|26
|5
|8
|13
|31 - 47
|23
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|25
|3
|5
|17
|23 - 64
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|0:0 Заявка
|13
|10
|1
|2
|38 - 12
|31
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|12
|10
|0
|2
|39 - 18
|30
|3.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|35 - 15
|28
|4.
|Майнц
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|24 - 7
|27
|5.
|Хоффенхайм
|0:0 Заявка
|13
|8
|3
|2
|27 - 13
|27
|6.
|Фрайбург
|1:0 Заявка
|13
|7
|4
|2
|22 - 12
|25
|7.
|Унион Берлин
|0:0 Заявка
|13
|7
|4
|2
|17 - 13
|25
|8.
|Кёльн
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|20 - 16
|24
|9.
|Бохум
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|19 - 12
|24
|10.
|Байер Л
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|33 - 19
|23
|11.
|Боруссия М
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|21 - 21
|18
|12.
|Вольфсбург
|0:1 Заявка
|13
|5
|2
|6
|14 - 17
|17
|13.
|Аугсбург
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|17 - 19
|16
|14.
|Герта
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|17 - 27
|15
|15.
|Штуттгарт
|0:0 Заявка
|13
|4
|3
|6
|22 - 26
|15
|16.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|14 - 16
|13
|17.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|12 - 18
|13
|18.
|Арминия
|Заявка
|13
|2
|7
|4
|12 - 17
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|0:0 Заявка
|13
|9
|2
|2
|38 - 15
|29
|2.
|Байер Л
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|31 - 21
|22
|3.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|23 - 21
|21
|4.
|Боруссия Д
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|25 - 19
|20
|5.
|Фрайбург
|1:0 Заявка
|13
|5
|4
|4
|19 - 15
|19
|6.
|Хоффенхайм
|0:0 Заявка
|13
|5
|2
|6
|21 - 23
|17
|7.
|Вольфсбург
|0:1 Заявка
|13
|4
|2
|7
|13 - 21
|14
|8.
|Унион Берлин
|0:0 Заявка
|13
|3
|4
|6
|15 - 20
|13
|9.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|16 - 14
|13
|10.
|Кёльн
|Заявка
|12
|2
|6
|4
|16 - 23
|12
|11.
|Арминия
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|10 - 16
|12
|12.
|Аугсбург
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|10 - 22
|10
|13.
|Боруссия М
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|13 - 30
|9
|14.
|Герта
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|9 - 31
|8
|15.
|Бохум
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|8 - 23
|8
|16.
|Штуттгарт
|0:0 Заявка
|13
|1
|5
|7
|9 - 21
|8
|17.
|Майнц
|Заявка
|12
|2
|1
|9
|11 - 22
|7
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|13
|0
|1
|12
|11 - 46
|1
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Прогнозы на матч Унион Берлин 0:0 Штуттгарт
Исход игры
Унион Берлин
71.1% (81)
Ничья
14.9% (17)
Штуттгарт
14% (16)
Тотал 2.5
Больше
55.45% (61)
Меньше
44.55% (49)
Обе команды забьют
Да
67.27% (74)
Нет
32.73% (36)
Популярный счёт
2:1 Унион Берлин
41.2% (47)
1:0 Унион Берлин
21.1% (24)
1:1 Ничья
11.4% (13)
1:2 Штуттгарт
8.8% (10)
2:0 Унион Берлин
4.4% (5)
0:1 Штуттгарт
3.5% (4)
2:2 Ничья
1.8% (2)
3:1 Унион Берлин
1.8% (2)
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