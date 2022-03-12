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Германия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Унион Берлин
0:0
Первый тайм: 31'

Стадион:
Штуттгарт
0' 31'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 4
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 49 Владение мячом, % 51

Владение мячом

Прогнозы 116
Унион Берлин 71.6% (83)
X 14.7% (17)
Штуттгарт 13.8% (16)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Унион Берлин
Ничья
Штуттгарт
2.23
3.80
4.10
Все Коэффициенты
Новости
19
Рённов
Фредерик
3
Еккель
Пауль
31
Кнохе
Робин
25
Баумгартль
Тимо
28
Триммель
Кристофер
30
Мёхвальд
Кевин
8
Хедира
Рани
21
Прёмель
Гриша
23
Гисельман
Нико
14
Авонийи
Тайво
27
Бекер
Шеральдо
1
Мюллер
Флориан
5
Мавропанос
Константинос
2
Антон
Вальдемар
37
Ито
Хироки
24
Соса
Борна
3
Эндо
Ватару
16
Каразор
Атакан
22
Фюрих
Крис
18
Томаш
Тьягу
9
Калайджич
Саша
17
Мармуш
Омар
Унион Берлин
3-5-2
Штуттгарт
4-3-3

История личных встреч

Унион Берлин
Штуттгарт

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

4 матча

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы

7 матчей

14.3%
71.4%
14.3%
1 победа 5 ничьих 1 победа

Первый тайм

42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 3 победы

История матчей

Б
1:1
Б
2:1
Б
2:2
ПОЗПИВБ
0:0
ПОЗПИВБ
2:2
Б2
3:1
Б2
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Унион Берлин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Авонийи Тайво 10 0.38
Крузе Макс 5 (3) 0.19
Прёмель Гриша 4 0.15
Гисельман Нико 3 0.12
Бекер Шеральдо 2 0.08
Фогльзаммер Андреас 2 0.08
Рюэрсон Юлиан 2 0.08
Харагути Генки 1 0.04
Бехренс Кевин 1 0.04
Баумгартль Тимо 1 0.04
Триммель Кристофер 1 0.04
Ощипка Бастиан 0 0
Штуттгарт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мавропанос Константинос 4 0.15
Эндо Ватару 3 0.12
Кемпф Марк-Оливер 3 0.12
Мармуш Омар 2 0.08
Аль-Гаддиуи Хамади 2 0.08
Фёрстер Филипп 2 0.08
Калайджич Саша 2 0.08
Фюрих Крис 2 0.08
Массимо Роберто 2 0.08
Томаш Тьягу 2 0.08
Соса Борна 1 0.04
Мангаля Орель 1 0.04
Антон Вальдемар 1 0.04
Ито Хироки 1 0.04
Клемент Филипп 1 0.04
Фагир Вахид 1 0.04
Кулибали Танги 0 0
Дидави Даниэль 0 0
Каразор Атакан 0 0
Климович Матео 0 0

Карточки

Унион Берлин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хедира Рани 6 0
Фридрих Марвин 4 1
Кнохе Робин 5 0
Прёмель Гриша 4 0
Еккель Пауль 4 0
Триммель Кристофер 3 0
Бекер Шеральдо 3 0
Баумгартль Тимо 3 0
Луте Андреас 2 0
Мёхвальд Кевин 2 0
Гисельман Нико 2 0
Харагути Генки 2 0
Рюэрсон Юлиан 2 0
Крузе Макс 1 0
Фогльзаммер Андреас 1 0
Шефер Андраш 1 0
Штуттгарт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Антон Вальдемар 5 1
Кулибали Танги 6 0
Каразор Атакан 4 1
Фёрстер Филипп 4 0
Соса Борна 3 0
Мармуш Омар 3 0
Эндо Ватару 2 0
Кемпф Марк-Оливер 2 0
Аль-Гаддиуи Хамади 2 0
Мангаля Орель 2 0
Мавропанос Константинос 2 0
Климович Матео 2 0
Ито Хироки 1 0
Дидави Даниэль 1 0
Нартей Николас 1 0
Калайджич Саша 1 0
Фюрих Крис 1 0
Тибиди Алексис 1 0
Пеллегрино Матараццо 1 0

Голы по времени матча

Забито

18
10
10 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 5
16 Не забивали 17
4
22%
2
20%
1-15
4
22%
1
10%
16-30
2
11%
1
10%
31-45
3
17%
2
20%
46-60
3
17%
2
20%
61-75
2
11%
2
20%
76-90

Пропущено

12
20
7 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 16
2 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 9
3
25%
0
0%
1-15
3
25%
1
5%
16-30
1
8%
3
15%
31-45
0
0%
5
25%
46-60
2
17%
3
15%
61-75
3
25%
8
40%
76-90

Забито

17
21
8 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 4
15 Не забивали 16
2
12%
1
5%
1-15
3
18%
4
19%
16-30
3
18%
6
29%
31-45
4
24%
4
19%
46-60
3
18%
2
10%
61-75
2
12%
4
19%
76-90

Пропущено

18
27
10 В 1-м тайме 14
8 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 13
3
17%
6
22%
1-15
4
22%
3
11%
16-30
3
17%
5
19%
31-45
3
17%
3
11%
46-60
0
0%
5
19%
61-75
5
28%
5
19%
76-90

Забито

35
31
18 В 1-м тайме 15
17 Во 2-м тайме 16
13 Забивали первыми 9
6 Не забивали 8
6
17%
3
10%
1-15
7
20%
5
16%
16-30
5
14%
7
23%
31-45
7
20%
6
19%
46-60
6
17%
4
13%
61-75
4
11%
6
19%
76-90

Пропущено

30
47
17 В 1-м тайме 18
13 Во 2-м тайме 29
10 Пропускали первыми 14
17 Не пропускали 22
6
20%
6
13%
1-15
7
23%
4
9%
16-30
4
13%
8
17%
31-45
3
10%
8
17%
46-60
2
7%
8
17%
61-75
8
27%
13
28%
76-90

Результаты последних матчей

Унион Берлин
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Вольфсбург - Унион Берлин 1:0 Унион Берлин - Санкт-Паули 2:1 Унион Берлин - Майнц 3:1 Арминия - Унион Берлин 1:0
Унион Берлин - Боруссия Д 0:3 Аугсбург - Унион Берлин 2:0 Унион Берлин - Видзев Лодзь 0:0 Боруссия М - Унион Берлин 1:2 Герта - Унион Берлин 2:3 Унион Берлин - Хоффенхайм 2:1 Байер Л - Унион Берлин 2:2 Бохум - Унион Берлин 0:1 Унион Берлин - Фрайбург 0:0 Гройтер Фюрт - Унион Берлин 1:0 Унион Берлин - Славия Прага 1:1 Унион Берлин - РБ Лейпциг 2:1 Айнтрахт Фр - Унион Берлин 2:1 Маккаби Хайфа - Унион Берлин 0:1 Унион Берлин - Герта 2:0 Кёльн - Унион Берлин 2:2
Штуттгарт
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Штуттгарт - Боруссия М 3:2 Хоффенхайм - Штуттгарт 2:1 Штуттгарт - Бохум 1:1 Байер Л - Штуттгарт 4:2
Штуттгарт - Айнтрахт Фр 2:3 Ростов - Штуттгарт 1:2 Фрайбург - Штуттгарт 2:0 Штуттгарт - РБ Лейпциг 0:2 Гройтер Фюрт - Штуттгарт 0:0 Кёльн - Штуттгарт 1:0 Штуттгарт - Бавария 0:5 Вольфсбург - Штуттгарт 0:2 Штуттгарт - Герта 2:2 Штуттгарт - Майнц 2:1 Боруссия Д - Штуттгарт 2:1 Штуттгарт - Цюрих 1:0 Штуттгарт - Арминия 0:1 Аугсбург - Штуттгарт 4:1 Штуттгарт - Кёльн 0:2 Штуттгарт - Унион Берлин 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария 0:0 Заявка 26 19 3 4 76 - 27 60
2. Боруссия Д Заявка 24 16 2 6 64 - 37 50
3. Байер Л Заявка 25 13 6 6 64 - 40 45
4. Хоффенхайм 0:0 Заявка 26 13 5 8 48 - 36 44
5. Фрайбург 1:0 Заявка 26 12 8 6 41 - 27 44
6. РБ Лейпциг Заявка 25 12 5 8 51 - 29 41
7. Унион Берлин 0:0 Заявка 26 10 8 8 32 - 33 38
8. Кёльн Заявка 25 9 9 7 36 - 39 36
9. Айнтрахт Фр Заявка 25 9 7 9 37 - 37 34
10. Майнц Заявка 24 10 4 10 35 - 29 34
11. Бохум Заявка 25 9 5 11 27 - 35 32
12. Вольфсбург 0:1 Заявка 26 9 4 13 27 - 38 31
13. Боруссия М Заявка 25 7 6 12 34 - 51 27
14. Аугсбург Заявка 25 6 8 11 27 - 41 26
15. Арминия Заявка 25 5 10 10 22 - 33 25
16. Герта Заявка 25 6 5 14 26 - 58 23
17. Штуттгарт 0:0 Заявка 26 5 8 13 31 - 47 23
18. Гройтер Фюрт Заявка 25 3 5 17 23 - 64 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария 0:0 Заявка 13 10 1 2 38 - 12 31
2. Боруссия Д Заявка 12 10 0 2 39 - 18 30
3. РБ Лейпциг Заявка 13 9 1 3 35 - 15 28
4. Майнц Заявка 12 8 3 1 24 - 7 27
5. Хоффенхайм 0:0 Заявка 13 8 3 2 27 - 13 27
6. Фрайбург 1:0 Заявка 13 7 4 2 22 - 12 25
7. Унион Берлин 0:0 Заявка 13 7 4 2 17 - 13 25
8. Кёльн Заявка 13 7 3 3 20 - 16 24
9. Бохум Заявка 13 7 3 3 19 - 12 24
10. Байер Л Заявка 12 7 2 3 33 - 19 23
11. Боруссия М Заявка 12 5 3 4 21 - 21 18
12. Вольфсбург 0:1 Заявка 13 5 2 6 14 - 17 17
13. Аугсбург Заявка 12 4 4 4 17 - 19 16
14. Герта Заявка 13 4 3 6 17 - 27 15
15. Штуттгарт 0:0 Заявка 13 4 3 6 22 - 26 15
16. Айнтрахт Фр Заявка 12 3 4 5 14 - 16 13
17. Гройтер Фюрт Заявка 12 3 4 5 12 - 18 13
18. Арминия Заявка 13 2 7 4 12 - 17 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария 0:0 Заявка 13 9 2 2 38 - 15 29
2. Байер Л Заявка 13 6 4 3 31 - 21 22
3. Айнтрахт Фр Заявка 13 6 3 4 23 - 21 21
4. Боруссия Д Заявка 12 6 2 4 25 - 19 20
5. Фрайбург 1:0 Заявка 13 5 4 4 19 - 15 19
6. Хоффенхайм 0:0 Заявка 13 5 2 6 21 - 23 17
7. Вольфсбург 0:1 Заявка 13 4 2 7 13 - 21 14
8. Унион Берлин 0:0 Заявка 13 3 4 6 15 - 20 13
9. РБ Лейпциг Заявка 12 3 4 5 16 - 14 13
10. Кёльн Заявка 12 2 6 4 16 - 23 12
11. Арминия Заявка 12 3 3 6 10 - 16 12
12. Аугсбург Заявка 13 2 4 7 10 - 22 10
13. Боруссия М Заявка 13 2 3 8 13 - 30 9
14. Герта Заявка 12 2 2 8 9 - 31 8
15. Бохум Заявка 12 2 2 8 8 - 23 8
16. Штуттгарт 0:0 Заявка 13 1 5 7 9 - 21 8
17. Майнц Заявка 12 2 1 9 11 - 22 7
18. Гройтер Фюрт Заявка 13 0 1 12 11 - 46 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
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  • — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2
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Прогнозы 116
Унион Берлин 71.6% (83)
X 14.7% (17)
Штуттгарт 13.8% (16)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Унион Берлин
Ничья
Штуттгарт
2.23
3.80
4.10
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Где смотреть матч Унион Берлин 0:0 Штуттгарт онлайн

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Прогнозы на матч Унион Берлин 0:0 Штуттгарт

Исход игры
Унион Берлин
71.1% (81)
Ничья
14.9% (17)
Штуттгарт
14% (16)
Тотал 2.5
Больше
55.45% (61)
Меньше
44.55% (49)
Обе команды забьют
Да
67.27% (74)
Нет
32.73% (36)
Популярный счёт
2:1 Унион Берлин
41.2% (47)
1:0 Унион Берлин
21.1% (24)
1:1 Ничья
11.4% (13)
1:2 Штуттгарт
8.8% (10)
2:0 Унион Берлин
4.4% (5)
0:1 Штуттгарт
3.5% (4)
2:2 Ничья
1.8% (2)
3:1 Унион Берлин
1.8% (2)
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