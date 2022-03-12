Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Команда Унион Берлин имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Штуттгарт идет вперед с потенциально опасной атакой.

44' Унион Берлин идет вперед с потенциально опасной атакой.

44' Унион Берлин вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

43' Штуттгарт идет вперед с потенциально опасной атакой.

43' Мавропанос Константинос выносит мяч и сбавляет давление на ворота

42' Унион Берлин вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

42' Унион Берлин вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

41' Г О О О О О Л - Авонийи Тайво из команды Унион Берлин забивает с точки! Удар был нанесен правой ногой! Флориан Мюллер прыгнул не в ту сторону.

40' Мавропанос Константинос получил желтую карточку от судьи

39' Штуттгарт идет вперед с потенциально опасной атакой.

39' Баумгартль Тимо пробует нанести удар издали, но Флориан Мюллер держит все под контролем

39' Мавропанос Константинос выносит мяч и сбавляет давление на ворота

36' Триммель Кристофер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

35' Унион Берлин вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

34' Унион Берлин идет вперед с потенциально опасной атакой.

34' Унион Берлин вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

34' Мавропанос Константинос выносит мяч и сбавляет давление на ворота

33' Эндо Ватару нанес удар головой, но Фредерик Реннов спокойно отбил мяч.

33' Фюрих Крис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

32' Гисельман Нико получил желтую карточку от судьи

32' Прёмель Гриша выносит мяч и сбавляет давление на ворота

32' Еккель Пауль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

32' Кнохе Робин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

31' Кнохе Робин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

31' Фюрих Крис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

30' Прёмель Гриша оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

30' Отличные скиллы показывает Прёмель Гриша , обводя своих соперников

30' Унион Берлин идет вперед с потенциально опасной атакой.

29' Удар от ворот произведет Штуттгарт

28' Соса Борна выносит мяч и сбавляет давление на ворота

27' Флориан Мюллер отбил мяч на угловой после удара Гисельман Нико из штрафной площади.

27' Унион Берлин вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

26' Мюллер Флориан взял и забрал мяч на выходе

26' Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

26' Штуттгарт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

26' Матч возобновлен

25' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

25' Мавропанос Константинос выносит мяч и сбавляет давление на ворота

25' Штуттгарт идет вперед с потенциально опасной атакой.

24' Мавропанос Константинос выносит мяч и сбавляет давление на ворота

24' Калайджич Саша выносит мяч и сбавляет давление на ворота

24' Гисельман Нико навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

20' Штуттгарт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

20' Штуттгарт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

20' Игрок Калайджич Саша из команды Штуттгарт неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

18' Унион Берлин идет вперед с потенциально опасной атакой.

18' Унион Берлин вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

17' Штуттгарт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

15' Штуттгарт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

15' Штуттгарт выполняет удар от ворот.

14' Мюллер Флориан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

14' Триммель Кристофер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

13' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

11' Матч возобновлен

11' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

10' Фюрих Крис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

10' Удар от ворот произведет Штуттгарт

9' Матч возобновится спорным мячом

9' Матч возобновлен

8' Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

7' Унион Берлин вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

6' Мюллер Флориан взял и забрал мяч на выходе

5' Штуттгарт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

4' Штуттгарт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

4' Удар от ворот произведет Штуттгарт

3' Хедира Рани не смог попасть в створ ударом издали

3' Унион Берлин идет вперед с потенциально опасной атакой.

2' Штуттгарт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Ито Хироки выносит мяч и сбавляет давление на ворота

1' Унион Берлин идет вперед с потенциально опасной атакой.

1' Унион Берлин вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре