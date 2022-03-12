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Германия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Унион Берлин
1:1
Конец матча

Стадион:
Штуттгарт
0'
32' Желтая карточка
Гисельман Нико
40' Желтая карточка
Мавропанос Константинос
1:0
41' Пенальти
Авонийи Тайво
79' Желтая карточка
Ито Хироки
1:1
90' Гол
Калайджич Саша
90' Желтая карточка
Шефер Андраш
90'+5

Ход матча

32'
Гисельман Нико
 
40'
 
Мавропанос Константинос
41'
Авонийи Тайво
1:0
59'
 
Мангаля Орель
Томаш Тьягу
59'
 
Штенцель Паскаль
Мавропанос Константинос
66'
Шефер Андраш
Мёхвальд Кевин
 
73'
Михель Свен
Авонийи Тайво
 
74'
Фогльзаммер Андреас
Бекер Шеральдо
 
79'
 
Ито Хироки
85'
 
Кулибали Танги
Эндо Ватару
89'
Ощипка Бастиан
Гисельман Нико
 
90'
1:1
Калайджич Саша
(Соса Борна)
90'
Шефер Андраш
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 6 Удары по воротам 7
  • 3 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 3
  • 2 Офсайды 0
  • 25 Нарушения правил 12
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 3
  • 44 Владение мячом, % 56

Владение мячом

Прогнозы 116
Унион Берлин 71.6% (83)
X 14.7% (17)
Штуттгарт 13.8% (16)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
19
Рённов
Фредерик
3
Еккель
Пауль
31
Кнохе
Робин
25
Баумгартль
Тимо
28
Триммель
Кристофер
30
Мёхвальд
Кевин
8
Хедира
Рани
21
Прёмель
Гриша
23
Гисельман
Нико
14
Авонийи
Тайво
27
Бекер
Шеральдо
1
Мюллер
Флориан
5
Мавропанос
Константинос
2
Антон
Вальдемар
37
Ито
Хироки
24
Соса
Борна
3
Эндо
Ватару
16
Каразор
Атакан
22
Фюрих
Крис
18
Томаш
Тьягу
9
Калайджич
Саша
17
Мармуш
Омар
Унион Берлин
3-5-2
Штуттгарт
4-3-3

История личных встреч

Унион Берлин
Штуттгарт

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

4 матча

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы

7 матчей

14.3%
71.4%
14.3%
1 победа 5 ничьих 1 победа

Первый тайм

42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 3 победы

История матчей

Б
1:1
Б
2:1
Б
2:2
ПОЗПИВБ
0:0
ПОЗПИВБ
2:2
Б2
3:1
Б2
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Унион Берлин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Авонийи Тайво 11 (1) 0.42
Крузе Макс 5 (3) 0.19
Прёмель Гриша 4 0.15
Гисельман Нико 3 0.12
Бекер Шеральдо 2 0.08
Фогльзаммер Андреас 2 0.08
Рюэрсон Юлиан 2 0.08
Харагути Генки 1 0.04
Бехренс Кевин 1 0.04
Баумгартль Тимо 1 0.04
Триммель Кристофер 1 0.04
Ощипка Бастиан 0 0
Штуттгарт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мавропанос Константинос 4 0.15
Эндо Ватару 3 0.12
Кемпф Марк-Оливер 3 0.12
Мармуш Омар 2 0.08
Аль-Гаддиуи Хамади 2 0.08
Фёрстер Филипп 2 0.08
Калайджич Саша 2 0.08
Фюрих Крис 2 0.08
Массимо Роберто 2 0.08
Томаш Тьягу 2 0.08
Соса Борна 1 0.04
Мангаля Орель 1 0.04
Антон Вальдемар 1 0.04
Ито Хироки 1 0.04
Клемент Филипп 1 0.04
Фагир Вахид 1 0.04
Кулибали Танги 0 0
Дидави Даниэль 0 0
Каразор Атакан 0 0
Климович Матео 0 0

Карточки

Унион Берлин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хедира Рани 6 0
Фридрих Марвин 4 1
Кнохе Робин 5 0
Прёмель Гриша 4 0
Еккель Пауль 4 0
Триммель Кристофер 3 0
Гисельман Нико 3 0
Бекер Шеральдо 3 0
Баумгартль Тимо 3 0
Луте Андреас 2 0
Мёхвальд Кевин 2 0
Харагути Генки 2 0
Рюэрсон Юлиан 2 0
Крузе Макс 1 0
Фогльзаммер Андреас 1 0
Шефер Андраш 1 0
Штуттгарт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Антон Вальдемар 5 1
Кулибали Танги 6 0
Каразор Атакан 4 1
Фёрстер Филипп 4 0
Соса Борна 3 0
Мавропанос Константинос 3 0
Мармуш Омар 3 0
Ито Хироки 2 0
Эндо Ватару 2 0
Кемпф Марк-Оливер 2 0
Аль-Гаддиуи Хамади 2 0
Мангаля Орель 2 0
Климович Матео 2 0
Дидави Даниэль 1 0
Нартей Николас 1 0
Калайджич Саша 1 0
Фюрих Крис 1 0
Тибиди Алексис 1 0
Пеллегрино Матараццо 1 0

Голы по времени матча

Забито

18
10
10 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 5
16 Не забивали 17
4
22%
2
20%
1-15
4
22%
1
10%
16-30
2
11%
1
10%
31-45
3
17%
2
20%
46-60
3
17%
2
20%
61-75
2
11%
2
20%
76-90

Пропущено

12
20
7 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 16
2 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 9
3
25%
0
0%
1-15
3
25%
1
5%
16-30
1
8%
3
15%
31-45
0
0%
5
25%
46-60
2
17%
3
15%
61-75
3
25%
8
40%
76-90

Забито

17
21
8 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 4
15 Не забивали 16
2
12%
1
5%
1-15
3
18%
4
19%
16-30
3
18%
6
29%
31-45
4
24%
4
19%
46-60
3
18%
2
10%
61-75
2
12%
4
19%
76-90

Пропущено

18
27
10 В 1-м тайме 14
8 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 13
3
17%
6
22%
1-15
4
22%
3
11%
16-30
3
17%
5
19%
31-45
3
17%
3
11%
46-60
0
0%
5
19%
61-75
5
28%
5
19%
76-90

Забито

35
31
18 В 1-м тайме 15
17 Во 2-м тайме 16
13 Забивали первыми 9
6 Не забивали 8
6
17%
3
10%
1-15
7
20%
5
16%
16-30
5
14%
7
23%
31-45
7
20%
6
19%
46-60
6
17%
4
13%
61-75
4
11%
6
19%
76-90

Пропущено

30
47
17 В 1-м тайме 18
13 Во 2-м тайме 29
10 Пропускали первыми 14
17 Не пропускали 22
6
20%
6
13%
1-15
7
23%
4
9%
16-30
4
13%
8
17%
31-45
3
10%
8
17%
46-60
2
7%
8
17%
61-75
8
27%
13
28%
76-90

Результаты последних матчей

Унион Берлин
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Вольфсбург - Унион Берлин 1:0 Унион Берлин - Санкт-Паули 2:1 Унион Берлин - Майнц 3:1 Арминия - Унион Берлин 1:0
Унион Берлин - Боруссия Д 0:3 Аугсбург - Унион Берлин 2:0 Унион Берлин - Видзев Лодзь 0:0 Боруссия М - Унион Берлин 1:2 Герта - Унион Берлин 2:3 Унион Берлин - Хоффенхайм 2:1 Байер Л - Унион Берлин 2:2 Бохум - Унион Берлин 0:1 Унион Берлин - Фрайбург 0:0 Гройтер Фюрт - Унион Берлин 1:0 Унион Берлин - Славия Прага 1:1 Унион Берлин - РБ Лейпциг 2:1 Айнтрахт Фр - Унион Берлин 2:1 Маккаби Хайфа - Унион Берлин 0:1 Унион Берлин - Герта 2:0 Кёльн - Унион Берлин 2:2
Штуттгарт
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Штуттгарт - Боруссия М 3:2 Хоффенхайм - Штуттгарт 2:1 Штуттгарт - Бохум 1:1 Байер Л - Штуттгарт 4:2
Штуттгарт - Айнтрахт Фр 2:3 Ростов - Штуттгарт 1:2 Фрайбург - Штуттгарт 2:0 Штуттгарт - РБ Лейпциг 0:2 Гройтер Фюрт - Штуттгарт 0:0 Кёльн - Штуттгарт 1:0 Штуттгарт - Бавария 0:5 Вольфсбург - Штуттгарт 0:2 Штуттгарт - Герта 2:2 Штуттгарт - Майнц 2:1 Боруссия Д - Штуттгарт 2:1 Штуттгарт - Цюрих 1:0 Штуттгарт - Арминия 0:1 Аугсбург - Штуттгарт 4:1 Штуттгарт - Кёльн 0:2 Штуттгарт - Унион Берлин 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 26 19 3 4 77 - 28 60
2. Боруссия Д Заявка 24 16 2 6 64 - 37 50
3. Байер Л Заявка 25 13 6 6 64 - 40 45
4. Хоффенхайм Заявка 26 13 5 8 49 - 37 44
5. Фрайбург Заявка 26 12 8 6 43 - 29 44
6. РБ Лейпциг Заявка 25 12 5 8 51 - 29 41
7. Унион Берлин Заявка 26 10 8 8 33 - 34 38
8. Кёльн Заявка 25 9 9 7 36 - 39 36
9. Айнтрахт Фр Заявка 25 9 7 9 37 - 37 34
10. Майнц Заявка 24 10 4 10 35 - 29 34
11. Бохум Заявка 25 9 5 11 27 - 35 32
12. Вольфсбург Заявка 26 9 4 13 29 - 40 31
13. Боруссия М Заявка 25 7 6 12 34 - 51 27
14. Аугсбург Заявка 25 6 8 11 27 - 41 26
15. Арминия Заявка 25 5 10 10 22 - 33 25
16. Герта Заявка 25 6 5 14 26 - 58 23
17. Штуттгарт Заявка 26 5 8 13 32 - 48 23
18. Гройтер Фюрт Заявка 25 3 5 17 23 - 64 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 13 10 1 2 38 - 12 31
2. Боруссия Д Заявка 12 10 0 2 39 - 18 30
3. РБ Лейпциг Заявка 13 9 1 3 35 - 15 28
4. Майнц Заявка 12 8 3 1 24 - 7 27
5. Хоффенхайм Заявка 13 8 3 2 28 - 14 27
6. Фрайбург Заявка 13 7 4 2 24 - 14 25
7. Унион Берлин Заявка 13 7 4 2 18 - 14 25
8. Кёльн Заявка 13 7 3 3 20 - 16 24
9. Бохум Заявка 13 7 3 3 19 - 12 24
10. Байер Л Заявка 12 7 2 3 33 - 19 23
11. Боруссия М Заявка 12 5 3 4 21 - 21 18
12. Вольфсбург Заявка 13 5 2 6 14 - 17 17
13. Аугсбург Заявка 12 4 4 4 17 - 19 16
14. Герта Заявка 13 4 3 6 17 - 27 15
15. Штуттгарт Заявка 13 4 3 6 22 - 26 15
16. Айнтрахт Фр Заявка 12 3 4 5 14 - 16 13
17. Гройтер Фюрт Заявка 12 3 4 5 12 - 18 13
18. Арминия Заявка 13 2 7 4 12 - 17 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 13 9 2 2 39 - 16 29
2. Байер Л Заявка 13 6 4 3 31 - 21 22
3. Айнтрахт Фр Заявка 13 6 3 4 23 - 21 21
4. Боруссия Д Заявка 12 6 2 4 25 - 19 20
5. Фрайбург Заявка 13 5 4 4 19 - 15 19
6. Хоффенхайм Заявка 13 5 2 6 21 - 23 17
7. Вольфсбург Заявка 13 4 2 7 15 - 23 14
8. Унион Берлин Заявка 13 3 4 6 15 - 20 13
9. РБ Лейпциг Заявка 12 3 4 5 16 - 14 13
10. Кёльн Заявка 12 2 6 4 16 - 23 12
11. Арминия Заявка 12 3 3 6 10 - 16 12
12. Аугсбург Заявка 13 2 4 7 10 - 22 10
13. Боруссия М Заявка 13 2 3 8 13 - 30 9
14. Герта Заявка 12 2 2 8 9 - 31 8
15. Бохум Заявка 12 2 2 8 8 - 23 8
16. Штуттгарт Заявка 13 1 5 7 10 - 22 8
17. Майнц Заявка 12 2 1 9 11 - 22 7
18. Гройтер Фюрт Заявка 13 0 1 12 11 - 46 1
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Прогнозы 116
Унион Берлин 71.6% (83)
X 14.7% (17)
Штуттгарт 13.8% (16)
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Прогнозы на матч Унион Берлин 1:1 Штуттгарт

Исход игры
Унион Берлин
71.6% (83)
Ничья
14.7% (17)
Штуттгарт
13.8% (16)
Тотал 2.5
Больше
55.36% (62)
Меньше
44.64% (50)
Обе команды забьют
Да
66.96% (75)
Нет
33.04% (37)
Популярный счёт
2:1 Унион Берлин
41.4% (48)
1:0 Унион Берлин
21.6% (25)
1:1 Ничья
11.2% (13)
1:2 Штуттгарт
8.6% (10)
2:0 Унион Берлин
4.3% (5)
0:1 Штуттгарт
3.4% (4)
2:2 Ничья
1.7% (2)
3:1 Унион Берлин
1.7% (2)
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