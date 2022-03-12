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Швейцария: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Цюрих
0:2
Перерыв

Стадион:
Санкт-Галлен
0'
0:1
7' Гол
Matej Maglica
24' Желтая карточка
Кинтилья Хорди
25' Желтая карточка
Джемаили Блерим
0:2
34' Гол
Фон Моос Юлиан
45' Желтая карточка
Гёртлер Лукас

Ход матча

7'
0:1
Matej Maglica
(Руис Виктор III)
24'
 
Кинтилья Хорди
25'
Джемаили Блерим
 
34'
0:2
Фон Моос Юлиан
(Шмидт Исаак)
45'
 
Гёртлер Лукас

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 4
  • 3 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 5
  • 47 Владение мячом, % 53
Лучшие коэффициенты
Цюрих
Ничья
Санкт-Галлен
1.95
3.96
3.94
Все Коэффициенты
25
Бреше
Янник
4
Омерагич
Бечир
31
Крюезиу
Мирлинд
6
Алити
Фидан
20
Думбия
Усман
19
Боранияшевич
Никола
10
Маркезано
Антонио
21
Джемаили
Блерим
3
Герреро
Адрия
15
Тосин
Айегун
9
Сисей
Ассан
1
Ати-Зиги
Лоуренс
15
Euclides
Cabral
4
Стеригу
Леонидас
14
Matej
Maglica
33
Шмидт
Исаак
16
Гёртлер
Лукас
8
Кинтилья
Хорди
10
Руис
Виктор
III
19
Фон
Моос
Юлиан
11
Дуа
Квадво
9
Гийемено
Джереми
Цюрих
3-1-4-2
Санкт-Галлен
4-3-3

История личных встреч

Цюрих
Санкт-Галлен

36 матчей

75%
25%
27 побед 9 ничьих 0 побед

Первый тайм

63.9%
33.3%
2.8%
23 победы 12 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
19.4%
13.9%
24 победы 7 ничьих 0 побед

17 матчей

17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 14 побед

Первый тайм

29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 13 побед

Второй тайм

35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 16 побед

53 матча

50.9%
22.6%
26.5%
27 побед 12 ничьих 14 побед

Первый тайм

43.4%
32.1%
24.5%
23 победы 17 ничьих 13 побед

Второй тайм

45.3%
24.5%
30.2%
24 победы 13 ничьих 16 побед

История матчей

С
3:1
С
3:3
С
2:2
С
1:1
С
2:3
С
1:2
С
1:3
С
0:4
С
1:3
С
2:1
С
1:1
С
3:1
С
3:2
С
0:0
ТМК
4:1
С
4:0
С
1:2
С
1:3
С
1:1
ТМК
2:3
К
2:1
С
3:0
С
4:0
С
2:2
С
0:2
С
1:2
С
1:4
С
1:4
С
1:1
С
0:2
С
2:2
С
0:2
КШ
0:1
С
2:1
С
0:0
С
1:2
С
1:3
С
0:2
С
3:1
К
4:2
С
2:2
С
3:1
С
0:3
С
3:1
ТМС
4:2
С
1:1
С
1:0
С
1:3
С
1:0
ТМС
0:1
С
1:0
С
1:0
С
2:3

Бомбардиры внутри турнира

Цюрих
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сисей Ассан 14 (1) 0.54
Маркезано Антонио 11 (5) 0.42
Ньонто Вильфред 9 0.35
Герреро Адрия 4 0.15
Тосин Айегун 3 0.12
Боранияшевич Никола 3 0.12
Крамер Блаж 3 0.12
Крюезиу Мирлинд 3 0.12
Rodrigo Pollero 3 0.12
Гогия Акакий 2 0.08
Джемаили Блерим 1 0.04
Чорич Анте 1 0.04
Lindrit Kamberi 1 0.04
Думбия Усман 0 0
Красничи Бледиан 0 0
Метс Кароль 0 0
Алити Фидан 0 0
Омерагич Бечир 0 0
Зайлер Штефан 0 0
Санкт-Галлен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дуа Квадво 10 (2) 0.38
Гийемено Джереми 6 0.23
Йуан Элье 6 0.23
Руис Виктор III 3 (1) 0.12
Шуберт Фабиан 3 0.12
Гёртлер Лукас 2 (1) 0.08
Люхингер Николас 2 0.08
Диаките Усман 2 0.08
Фон Моос Юлиан 2 0.08
Alessio Besio 1 0.04
Бабич Борис 1 0.04
Тома Бастьен 1 0.04
Matej Maglica 1 0.04
Кемптер Михаэль 1 0.04
Patrick Sutter 1 0.04
Янкевиц Александр 0 0
Шмидт Исаак 0 0
Кинтилья Хорди 0 0
Траоре Бубакар 0 0
Euclides Cabral 0 0

Карточки

Цюрих
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сисей Ассан 8 0
Крюезиу Мирлинд 7 0
Ньонто Вильфред 7 0
Алити Фидан 6 0
Красничи Бледиан 4 1
Джемаили Блерим 5 0
Герреро Адрия 5 0
Омерагич Бечир 4 0
Маркезано Антонио 3 0
Чорич Анте 3 0
Думбия Усман 3 0
Боранияшевич Никола 3 0
Крамер Блаж 3 0
Ляйтнер Мориц 2 0
Гогия Акакий 1 0
Метс Кароль 1 0
Ронер Фабиан 1 0
Lindrit Kamberi 1 0
Санкт-Галлен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гёртлер Лукас 9 0
Гийемено Джереми 7 1
Фазлии Бетим 5 1
Йуан Элье 4 1
Alessio Besio 5 0
Стильхарт Базиль 3 1
Patrick Sutter 3 1
Euclides Cabral 2 1
Люхингер Николас 3 0
Нуу Муса 3 0
Кинтилья Хорди 1 1
Ати-Зиги Лоуренс 2 0
Руис Виктор III 2 0
Янкевиц Александр 2 0
Шмидт Исаак 2 0
Шуберт Фабиан 1 0
Траоре Бубакар 1 0
Дуа Квадво 1 0
Лунгой Кристофер 1 0
Тома Бастьен 1 0
Фон Моос Юлиан 1 0
Leonhard Muenst 1 0

Голы по времени матча

Забито

33
19
13 В 1-м тайме 9
20 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 7
14 Не забивали 15
9
27%
3
16%
1-15
3
9%
4
21%
16-30
1
3%
2
11%
31-45
4
12%
4
21%
46-60
6
18%
2
11%
61-75
10
30%
4
21%
76-90

Пропущено

12
26
6 В 1-м тайме 13
6 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 10
2
17%
4
15%
1-15
1
8%
6
23%
16-30
3
25%
3
12%
31-45
3
25%
4
15%
46-60
1
8%
4
15%
61-75
2
17%
5
19%
76-90

Забито

26
24
14 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 8
13 Не забивали 14
4
15%
7
29%
29%
1-15
4
15%
2
8%
16-30
6
23%
3
13%
31-45
3
12%
0
0%
46-60
4
15%
7
29%
29%
61-75
5
19%
5
21%
76-90

Пропущено

18
20
9 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 11
1
6%
2
10%
1-15
3
17%
2
10%
16-30
5
28%
4
20%
31-45
0
0%
5
25%
46-60
6
33%
0
0%
61-75
3
17%
7
35%
76-90

Забито

59
43
27 В 1-м тайме 21
32 Во 2-м тайме 22
15 Забивали первыми 15
2 Не забивали 4
13
22%
10
23%
1-15
7
12%
6
14%
16-30
7
12%
5
12%
31-45
7
12%
4
9%
46-60
10
17%
9
21%
61-75
15
25%
9
21%
76-90

Пропущено

30
46
15 В 1-м тайме 21
15 Во 2-м тайме 25
10 Пропускали первыми 10
16 Не пропускали 21
3
10%
6
13%
1-15
4
13%
8
17%
16-30
8
27%
7
15%
31-45
3
10%
9
20%
46-60
7
23%
4
9%
61-75
5
17%
12
26%
76-90

Результаты последних матчей

Цюрих
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Лозанна-Спорт - Цюрих 0:2 Люцерн - Цюрих 0:2 Цюрих - Базель 4:2 Сьон - Цюрих 1:1
Цюрих - Лугано 3:0 Грасcхоппер - Цюрих 1:3 Цюрих - Серветт 1:0 Цюрих - Виль 1:0 Цюрих - Погонь Щецин 1:1 Цюрих - Вупперталь 3:3 Цюрих - Санкт-Галлен 3:1 Лозанна-Спорт - Цюрих 1:3 Цюрих - Люцерн 4:0 Цюрих - Янг Бойз 1:0 Сьон - Цюрих 0:1 Штуттгарт - Цюрих 1:0 Серветт - Цюрих 1:2 Цюрих - Базель 3:3 Ивердон - Цюрих 2:2 Грасcхоппер - Цюрих 3:3
Санкт-Галлен
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Санкт-Галлен - Сьон 1:1 Базель - Санкт-Галлен 2:2 Санкт-Галлен - Грасcхоппер 2:0 Лугано - Санкт-Галлен 0:2
Санкт-Галлен - Серветт 5:1 Этуаль Каруж - Санкт-Галлен 1:2 Санкт-Галлен - Янг Бойз 3:3 Лозанна-Спорт - Санкт-Галлен 1:5 Шаффхаузен - Санкт-Галлен 1:3 Виль - Санкт-Галлен 0:1 Альтах - Санкт-Галлен 1:4 Санкт-Галлен - Винтертур 5:5 Цюрих - Санкт-Галлен 3:1 Санкт-Галлен - Лугано 1:1 Санкт-Галлен - Грасcхоппер 0:4 Сьон - Санкт-Галлен 3:1 Санкт-Галлен - Лозанна-Спорт 0:1 Санкт-Галлен - Ваккер Инсбрук 3:4 Базель - Санкт-Галлен 0:1 Санкт-Галлен - Янг Бойз 3:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Цюрих 0:2 26 18 5 3 59 - 32 59
2. Янг Бойз 25 12 8 5 57 - 32 44
3. Базель 25 11 11 3 54 - 31 44
4. Лугано 25 12 3 10 31 - 34 39
5. Серветт 25 10 5 10 40 - 44 35
6. Санкт-Галлен 2:0 26 9 7 10 44 - 47 34
7. Сьон 25 8 6 11 33 - 44 30
8. Грасcхоппер 25 6 9 10 40 - 41 27
9. Люцерн 25 3 10 12 27 - 47 19
10. Лозанна-Спорт 25 2 6 17 20 - 53 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Цюрих 0:2 13 10 2 1 33 - 14 32
2. Янг Бойз 13 8 4 1 28 - 15 28
3. Лугано 13 7 2 4 17 - 17 23
4. Базель 12 5 6 1 29 - 14 21
5. Сьон 12 6 2 4 16 - 12 20
6. Санкт-Галлен 2:0 13 4 6 3 23 - 21 18
7. Серветт 12 5 3 4 20 - 20 18
8. Грасcхоппер 13 3 5 5 23 - 24 14
9. Люцерн 12 2 2 8 12 - 23 8
10. Лозанна-Спорт 13 1 3 9 12 - 32 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Цюрих 0:2 13 8 3 2 26 - 18 27
2. Базель 13 6 5 2 25 - 17 23
3. Серветт 13 5 2 6 20 - 24 17
4. Санкт-Галлен 2:0 13 5 1 7 21 - 26 16
5. Янг Бойз 12 4 4 4 29 - 17 16
6. Лугано 12 5 1 6 14 - 17 16
7. Грасcхоппер 12 3 4 5 17 - 17 13
8. Люцерн 13 1 8 4 15 - 24 11
9. Сьон 13 2 4 7 17 - 32 10
10. Лозанна-Спорт 12 1 3 8 8 - 21 6
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  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    46'
    Гёртлер Лукас получил желтую карточку от судьи
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    34'
    Г О О О О Л - Фон Моос Юлиан бьет в цель!
  • Желтая карточка
    25'
    Джемаили Блерим получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    24'
    Кинтилья Хорди получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    7'
    Г О О О О Л - Matej Maglica бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Цюрих
Ничья
Санкт-Галлен
1.95
3.96
3.94
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Цюрих 0:2 Санкт-Галлен онлайн

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