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Швейцария: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Сьон
0:0
Первый тайм: 7'

Стадион:
Лугано
0' 7'

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 50 Владение мячом, % 50
Лучшие коэффициенты
Сьон
Ничья
Лугано
3.02
3.28
2.52
Все Коэффициенты
18
Фикентшер
Кевин
28
Берарди
Гаэтано
4
Кабаши
Ариан
5
Бамер
Жан
32
Бенито
Лорис
52
Весли
Давид
20
Араз
Муса
7
Дзуффи
Лука
8
Бальтазар
13
Сио
Жованни
17
Стожилкович
Филип
26
Amir
Saipi
5
Марич
Мият
3
Циглер
Рето
20
Кустодио
Оливье
16
Лаванши
Нума
27
Рюэгг
Кевин
14
Саббатини
Хонатан
24
Ловрич
Санди
7
Фаччинетти
Микаэль
19
Целар
Жан
10
Боттани
Маттиа
Сьон
4-4-2
Лугано
3-1-4-2

История личных встреч

Сьон
Лугано

13 матчей

69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

38.5%
53.8%
7.7%
5 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

76.9%
30.8%
10 побед 4 ничьи 0 побед

15 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед

Второй тайм

53.3%
46.7%
0 побед 8 ничьих 6 побед

28 матчей

32.1%
32.1%
35.8%
9 побед 9 ничьих 10 побед

Первый тайм

17.9%
42.9%
39.2%
5 побед 12 ничьих 11 побед

Второй тайм

35.7%
42.9%
21.4%
10 побед 12 ничьих 6 побед

История матчей

С
2:0
С
3:2
С
3:1
С
0:3
С
1:1
С
2:2
С
1:1
С
0:0
С
1:2
С
1:1
С
1:1
С
2:2
С
2:2
С
1:2
С
0:1
С
1:0
С
2:2
С
1:2
С
2:0
С
4:2
С
5:1
С
3:1
С
3:1
С
0:6
С
3:0
С
3:0
К
2:3
ТМС
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Сьон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стожилкович Филип 7 (1) 0.28
Гргич Анто 4 (3) 0.16
Кавар Димитри 3 0.12
Весли Давид 3 0.12
Оаро Гийом 3 0.12
Итаитинга 2 0.08
Ндойе Бирама 2 0.08
Буа Кевин 1 0.04
Бамер Жан 1 0.04
Дзуффи Лука 1 0.04
Сио Жованни 1 0.04
Theo Berdayes 1 0.04
Карлен Гаэтан 0 0
Ди Сере 0 0
Бальтазар 0 0
Сиприано Маркос Робсон 0 0
Лугано
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Целар Жан 5 (2) 0.2
Боттани Маттиа 4 0.16
Абубакар-Анкра Асума 4 0.16
Циглер Рето 4 (2) 0.16
Ловрич Санди 2 0.08
Лаванши Нума 2 0.08
Эль-Амин Амура Мохамед 2 0.08
Фаччинетти Микаэль 1 0.04
Саббатини Хонатан 1 0.04
Кустодио Оливье 1 0.04
Хайле-Селассие Марен 1 0.04
Kreshnik Hajrizi 1 0.04
Алиседа Игнасио 1 0.04
Hadj Mahmoud 1 0.04
Марич Мият 1 (1) 0.04
Yuri VI 0 0

Карточки

Сьон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бальтазар 6 1
Весли Давид 6 0
Кавар Димитри 5 0
Гргич Анто 4 0
Ндойе Бирама 4 0
Ди Сере 4 0
Стожилкович Филип 4 0
Nathanael Saintini 4 0
Сиприано Маркос Робсон 2 1
Итаитинга 3 0
Берарди Гаэтано 2 0
Бенито Лорис 2 0
Фикентшер Кевин 2 0
Бамер Жан 2 0
Лакруа Лео 1 0
Сио Жованни 1 0
Карлен Гаэтан 1 0
Буа Кевин 1 0
Кабаши Ариан 1 0
Фаюлу Тимоти 1 0
Шмид Йоэль 1 0
Abdulkader Keita2 1 0
Лугано
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кустодио Оливье 10 0
Дапрела Фабио 8 0
Саббатини Хонатан 6 0
Kreshnik Hajrizi 6 0
Боттани Маттиа 5 0
Лаванши Нума 4 0
Циглер Рето 3 0
Марич Мият 3 0
Ловрич Санди 3 0
Целар Жан 2 0
Yuri VI 2 0
Amir Saipi 2 0
Luis Phelipe 2 0
Монцьяло Кевин 2 0
Фаччинетти Микаэль 1 0
Осигве Себастьян 1 0
Эль-Амин Амура Мохамед 1 0

Голы по времени матча

Забито

14
14
5 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 7
15 Не забивали 17
0
0%
1
7%
1-15
2
14%
2
14%
16-30
3
21%
4
29%
31-45
1
7%
2
14%
46-60
5
36%
1
7%
61-75
3
21%
4
29%
76-90

Пропущено

14
17
6 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 9
0
0%
2
12%
1-15
1
7%
1
6%
16-30
5
36%
2
12%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
1
7%
7
41%
61-75
5
36%
5
29%
29%
76-90

Забито

16
16
6 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 6
14 Не забивали 17
3
19%
1
6%
1-15
2
13%
3
19%
16-30
1
6%
6
38%
31-45
3
19%
1
6%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
5
31%
5
31%
76-90

Пропущено

33
18
15 В 1-м тайме 11
18 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 10
3
9%
5
28%
1-15
5
15%
3
17%
16-30
7
21%
3
17%
31-45
7
21%
3
17%
46-60
6
18%
1
6%
61-75
5
15%
3
17%
76-90

Забито

30
30
11 В 1-м тайме 17
19 Во 2-м тайме 13
11 Забивали первыми 13
4 Не забивали 9
3
10%
2
7%
1-15
4
13%
5
17%
16-30
4
13%
10
33%
31-45
4
13%
3
10%
46-60
7
23%
1
3%
61-75
8
27%
9
30%
76-90

Пропущено

47
35
21 В 1-м тайме 16
26 Во 2-м тайме 19
14 Пропускали первыми 12
22 Не пропускали 19
3
6%
7
20%
1-15
6
13%
4
11%
16-30
12
26%
5
14%
31-45
9
19%
3
9%
46-60
7
15%
8
23%
61-75
10
21%
8
23%
76-90

Результаты последних матчей

Сьон
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Санкт-Галлен - Сьон 1:1 Сьон - Лозанна-Спорт 1:0 Янг Бойз - Сьон 3:1 Сьон - Цюрих 1:1
Люцерн - Сьон 1:0 Базель - Сьон 3:3 Сьон - Грасcхоппер 2:0 Янг Бойз - Сьон 6:0 Сьон - Серветт 0:2 Сьон - Лозанна-Спорт 2:0 Янг Бойз - Сьон 4:3 Лугано - Сьон 2:0 Сьон - Санкт-Галлен 3:1 Сьон - Цюрих 0:1 Люцерн - Сьон 0:1 Сьон - Грасcхоппер 1:3 Серветт - Сьон 1:2 Сьон - Базель 0:1 Цюрих - Сьон 6:2 Грасcхоппер - Сьон 3:1
Лугано
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Лугано - Базель 0:2 Грасcхоппер - Лугано 1:2 Лугано - Серветт 2:0 Лугано - Санкт-Галлен 0:2
Цюрих - Лугано 3:0 Тун - Лугано 3:4 Лугано - Люцерн 2:1 Янг Бойз - Лугано 1:0 Лугано - Кьяссо 1:0 Вадуц - Лугано 0:3 Лугано - Базель 1:2 Лугано - Янг Бойз 0:5 Санкт-Галлен - Лугано 1:1 Лугано - Сьон 2:0 Янг Бойз - Лугано 3:1 Грасcхоппер - Лугано 0:1 Лугано - Люцерн 3:1 Коллина д'Оро - Лугано 1:3 Лозанна-Спорт - Лугано 0:2 Лугано - Серветт 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Цюрих 26 18 5 3 59 - 33 59
2. Янг Бойз 25 12 8 5 57 - 32 44
3. Базель 25 11 11 3 54 - 31 44
4. Лугано 0:0 26 12 4 10 31 - 34 40
5. Серветт 25 10 5 10 40 - 44 35
6. Санкт-Галлен 26 9 7 10 45 - 47 34
7. Сьон 0:0 26 8 7 11 33 - 44 31
8. Грасcхоппер 25 6 9 10 40 - 41 27
9. Люцерн 25 3 10 12 27 - 47 19
10. Лозанна-Спорт 25 2 6 17 20 - 53 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Цюрих 13 10 2 1 33 - 15 32
2. Янг Бойз 13 8 4 1 28 - 15 28
3. Лугано 0:0 13 7 2 4 17 - 17 23
4. Базель 12 5 6 1 29 - 14 21
5. Сьон 0:0 13 6 3 4 16 - 12 21
6. Санкт-Галлен 13 4 6 3 23 - 21 18
7. Серветт 12 5 3 4 20 - 20 18
8. Грасcхоппер 13 3 5 5 23 - 24 14
9. Люцерн 12 2 2 8 12 - 23 8
10. Лозанна-Спорт 13 1 3 9 12 - 32 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Цюрих 13 8 3 2 26 - 18 27
2. Базель 13 6 5 2 25 - 17 23
3. Лугано 0:0 13 5 2 6 14 - 17 17
4. Серветт 13 5 2 6 20 - 24 17
5. Санкт-Галлен 13 5 1 7 22 - 26 16
6. Янг Бойз 12 4 4 4 29 - 17 16
7. Грасcхоппер 12 3 4 5 17 - 17 13
8. Люцерн 13 1 8 4 15 - 24 11
9. Сьон 0:0 13 2 4 7 17 - 32 10
10. Лозанна-Спорт 12 1 3 8 8 - 21 6
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Сьон
Ничья
Лугано
3.02
3.28
2.52
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Сьон 0:0 Лугано онлайн

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