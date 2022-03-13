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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
ПСЖ
0:0
Первый тайм: 16'

Стадион:
Бордо
0' 16'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 2
  • 0 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 1
  • 0 Офсайды 2
  • 1 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 63 Владение мячом, % 37

Владение мячом

Прогнозы 123
ПСЖ 95.9% (118)
X 4.1% (5)
Бордо 0% (0)
0
выиграет ПСЖ, со счетом 3:1
В этом матче гости постараются воспользоваться неудачей ПСЖ в последней игре, которая вряд ли положительно... Ещё
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
ПСЖ
Ничья
Бордо
1.14
9.78
20.55
Все Коэффициенты
Новости
1
Навас
Кейлор
2
Хакими
Ашраф
5
Маркиньос
Маркос
3
Кимпембе
Преснел
25
Мендеш
Нуну
15
Данилу
Перейра
8
Паредес
Леандро
18
Вейналдум
Джорджиньо
30
Месси
Лионель
7
Мбаппе
Килиан
10
Неймар
16
Пуссен
Гаэтан
2
Грегерсен
Стиан
15
Фильо
Марсело
5
Ахмедходжич
Анел
25
Кватенг
Энок
8
Онана
Жан
23
Гилавоги
Жошуа
28
Уден
Реми
29
Элис
Альберт
19
Адли
Ясин
18
Хван
Ый-Чжо
ПСЖ
4-3-3
Бордо
3-4-2-1

История личных встреч

ПСЖ
Бордо

23 матча

82.6%
17.4%
7.105427357601E-15%
19 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

65.2%
26.1%
8.7%
15 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

52.2%
21.7%
26.1%
12 побед 5 ничьих 0 побед

10 матчей

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 6 ничьих 6 побед

Второй тайм

70%
30%
0 побед 7 ничьих 9 побед

33 матча

57.6%
21.2%
21.2%
19 побед 7 ничьих 7 побед

Первый тайм

45.5%
36.4%
18.1%
15 побед 12 ничьих 6 побед

Второй тайм

36.4%
36.4%
27.2%
12 побед 12 ничьих 9 побед

История матчей

Л1
2:3
Л1
0:1
Л1
2:2
Л1
4:3
Л1
0:1
Л1
1:0
Л1
2:2
Л1
0:1
Л1
6:2
Л1
0:3
КЛ
1:4
Л1
2:0
Л1
1:1
Л1
2:2
Л1
3:2
К
2:1
Л1
3:0
Л1
2:0
КЛ
1:3
Л1
0:2
СФ
2:1
Л1
0:1
Л1
0:0
Л1
1:1
Л1
1:1
Л1
1:0
Л1
1:2
Л1
3:1
Л1
1:0
КЛ
0:3
Л1
4:0
Л1
1:0
Л1
3:0

Бомбардиры внутри турнира

ПСЖ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мбаппе Килиан 15 (2) 0.56
Данилу Перейра 5 0.19
Неймар 4 (1) 0.15
Икарди Мауро 4 0.15
Ди Мария Анхель 3 0.11
Хакими Ашраф 3 0.11
Эррера Андер 3 0.11
Гуэйе Идрисса 3 0.11
Маркиньос Маркос 3 0.11
Месси Лионель 2 0.07
Дракслер Юлиан 2 0.07
Керер Тило 2 0.07
Вейналдум Джорджиньо 1 0.04
Верратти Марко 1 0.04
Рамос Серхио 1 0.04
Сарабия Пабло 1 0.04
Кимпембе Преснел 1 0.04
Паредес Леандро 0 0
Мендеш Нуну 0 0
Диалло Абду 0 0
Мишю Эдуар 0 0
Бордо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хван Ый-Чжо 10 0.37
Элис Альберт 9 0.33
Уден Реми 4 0.15
Онана Жан 2 0.07
Бриан Джимми 2 (1) 0.07
Адли Ясин 1 0.04
Грегерсен Стиан 1 0.04
Калу Самуэль 1 0.04
Мангаш Рикарду 1 0.04
Пембеле Тимоте 1 0.04
Мешер Андре 1 0.04
Гилавоги Жошуа 1 0.04
Ньянг М'Байе 1 0.04
Мара Секу 1 0.04
Дилросун Джавайро 0 0
Косельни Лоран 0 0
Франсержио Родригес 0 0
Башич Тома 0 0
Менса Гидеон 0 0
Ахмедходжич Анел 0 0

Карточки

ПСЖ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Верратти Марко 10 0
Мбаппе Килиан 7 0
Хакими Ашраф 3 1
Ди Мария Анхель 3 0
Неймар 3 0
Маркиньос Маркос 3 0
Данилу Перейра 3 0
Кимпембе Преснел 3 0
Рамос Серхио 1 1
Вейналдум Джорджиньо 2 0
Гуэйе Идрисса 2 0
Мендеш Нуну 2 0
Паредес Леандро 2 0
Навас Кейлор 0 1
Сарабия Пабло 1 0
Бернат Хуан 1 0
Эррера Андер 1 0
Икарди Мауро 1 0
Диалло Абду 1 0
Доннарумма Джанлуиджи 1 0
Дагба Колин 1 0
Эбимбе Эрик 1 0
Бордо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Франсержио Родригес 5 0
Грегерсен Стиан 5 0
Кватенг Энок 4 0
Уден Реми 4 0
Адли Ясин 4 0
Онана Жан 2 1
Сиссоко Иссуф 2 1
Ньянг М'Байе 3 0
Отавио II 3 0
Пембеле Тимоте 3 0
Лакукс Том 3 0
Косельни Лоран 2 0
Мешер Андре 2 0
Гилавоги Жошуа 2 0
Фильо Марсело 2 0
Дилросун Джавайро 2 0
Хван Ый-Чжо 2 0
Элис Альберт 2 0
Пуссен Гаэтан 2 0
Мангаш Рикарду 2 0
Ахмедходжич Анел 2 0
Игнатенко Даниил 0 1
Бриан Джимми 1 0
Костиль Бенуа 1 0
Калу Самуэль 1 0
Мара Секу 1 0

Голы по времени матча

Забито

29
17
12 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 5
15 Не забивали 18
4
14%
3
18%
1-15
3
10%
3
18%
16-30
5
17%
2
12%
31-45
4
14%
6
35%
46-60
6
21%
1
6%
61-75
7
24%
2
12%
76-90

Пропущено

9
39
3 В 1-м тайме 20
6 Во 2-м тайме 19
4 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 13
0
0%
3
8%
1-15
1
11%
5
13%
16-30
2
22%
12
31%
31-45
2
22%
6
15%
46-60
2
22%
8
21%
61-75
2
22%
5
13%
76-90

Забито

25
21
12 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 7
16 Не забивали 15
2
8%
1
5%
1-15
5
20%
5
24%
16-30
5
20%
3
14%
31-45
2
8%
2
10%
46-60
4
16%
3
14%
61-75
7
28%
7
33%
76-90

Пропущено

17
26
11 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 13
3
18%
0
0%
1-15
3
18%
2
8%
16-30
5
29%
29%
10
38%
31-45
1
6%
3
12%
46-60
1
6%
4
15%
61-75
4
24%
7
27%
76-90

Забито

54
38
24 В 1-м тайме 17
30 Во 2-м тайме 21
13 Забивали первыми 12
4 Не забивали 6
6
11%
4
11%
1-15
8
15%
8
21%
16-30
10
19%
5
13%
31-45
6
11%
8
21%
46-60
10
19%
4
11%
61-75
14
26%
9
24%
76-90

Пропущено

26
65
14 В 1-м тайме 32
12 Во 2-м тайме 33
12 Пропускали первыми 15
19 Не пропускали 26
3
12%
3
5%
1-15
4
15%
7
11%
16-30
7
27%
22
34%
31-45
3
12%
9
14%
46-60
3
12%
12
18%
61-75
6
23%
12
18%
76-90

Результаты последних матчей

ПСЖ
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Реал Мадрид - ПСЖ 3:1 Ницца - ПСЖ 1:0 ПСЖ - Сент-Этьен 3:1 Нант - ПСЖ 3:1
ПСЖ - Реал Мадрид 1:0 ПСЖ - Ренн 1:0 Лилль - ПСЖ 1:5 ПСЖ - Ницца 0:0 ПСЖ - Реймс 4:0 ПСЖ - Брест 2:0 Лион - ПСЖ 1:1 Ванн - ПСЖ 0:4 Лорьян - ПСЖ 1:1 Феньи-Ольнуа - ПСЖ 0:3 ПСЖ - Монако 2:0 ПСЖ - Брюгге 4:1 Ланс - ПСЖ 1:1 ПСЖ - Ницца 0:0 Сент-Этьен - ПСЖ 1:3 Манчестер Сити - ПСЖ 2:1
Бордо
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Бордо - Труа 0:2 Клермон - Бордо 1:1 Бордо - Монако 1:1 Ланс - Бордо 3:2
Реймс - Бордо 5:0 Бордо - Страсбург 4:3 Ренн - Бордо 6:0 Бордо - Марсель 0:1 Брест - Бордо 3:0 Бордо - Лилль 2:3 Бордо - Ле Жюмо М'Зуасиа 10:0 Труа - Бордо 1:2 Бордо - Лион 2:2 Страсбург - Бордо 5:2 Бордо - Брест 1:2 Метц - Бордо 3:3 Бордо - ПСЖ 2:3 Бордо - Реймс 3:2 Лорьян - Бордо 1:1 Бордо - Нант 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ 0:0 Заявка 28 19 6 3 56 - 24 63
2. Ницца Заявка 28 15 6 7 39 - 21 50
3. Марсель Заявка 27 13 8 6 39 - 26 47
4. Ренн Заявка 27 14 4 9 53 - 25 46
5. Страсбург Заявка 27 12 8 7 49 - 32 44
6. Лилль Заявка 28 11 10 7 37 - 35 43
7. Лион Заявка 27 11 9 7 38 - 33 42
8. Нант Заявка 28 12 6 10 36 - 30 42
9. Монако Заявка 27 11 8 8 40 - 29 41
10. Ланс Заявка 27 11 7 9 42 - 38 40
11. Монпелье Заявка 28 11 5 12 41 - 40 38
12. Брест Заявка 27 9 8 10 35 - 38 35
13. Реймс Заявка 27 7 11 9 31 - 31 32
14. Анже Заявка 27 7 8 12 31 - 40 29
15. Клермон Заявка 27 7 7 13 27 - 46 28
16. Труа Заявка 28 7 7 14 26 - 41 28
17. Сент-Этьен Заявка 28 6 8 14 28 - 50 26
18. Лорьян Заявка 27 5 9 13 22 - 43 24
19. Бордо 0:0 Заявка 28 4 11 13 38 - 65 23
20. Метц Заявка 27 4 10 13 25 - 46 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ 0:0 Заявка 14 12 2 0 31 - 7 38
2. Ренн Заявка 14 10 1 3 33 - 9 31
3. Нант Заявка 14 9 2 3 24 - 13 29
4. Лион Заявка 14 7 5 2 23 - 14 26
5. Монако Заявка 14 7 4 3 26 - 13 25
6. Лилль Заявка 14 6 6 2 19 - 16 24
7. Страсбург Заявка 13 7 3 3 27 - 13 24
8. Монпелье Заявка 15 7 3 5 24 - 18 24
9. Ницца Заявка 14 7 3 4 19 - 14 23
10. Ланс Заявка 14 6 5 3 23 - 15 23
11. Марсель Заявка 14 5 5 4 22 - 16 20
12. Брест Заявка 13 5 3 5 20 - 18 18
13. Реймс Заявка 13 4 5 4 18 - 13 17
14. Анже Заявка 13 5 1 7 15 - 17 16
15. Лорьян Заявка 13 4 4 5 11 - 14 16
16. Труа Заявка 14 3 6 5 13 - 14 15
17. Сент-Этьен Заявка 14 3 5 6 17 - 26 14
18. Клермон Заявка 13 3 5 5 14 - 17 14
19. Бордо 0:0 Заявка 14 2 5 7 20 - 27 11
20. Метц Заявка 13 1 5 7 15 - 25 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ницца Заявка 14 8 3 3 20 - 7 27
2. Марсель Заявка 13 8 3 2 17 - 10 27
3. ПСЖ 0:0 Заявка 14 7 4 3 25 - 17 25
4. Страсбург Заявка 14 5 5 4 22 - 19 20
5. Лилль Заявка 14 5 4 5 18 - 19 19
6. Брест Заявка 14 4 5 5 15 - 20 17
7. Ланс Заявка 13 5 2 6 19 - 23 17
8. Монако Заявка 13 4 4 5 14 - 16 16
9. Лион Заявка 13 4 4 5 15 - 19 16
10. Реймс Заявка 14 3 6 5 13 - 18 15
11. Ренн Заявка 13 4 3 6 20 - 16 15
12. Монпелье Заявка 13 4 2 7 17 - 22 14
13. Метц Заявка 14 3 5 6 10 - 21 14
14. Клермон Заявка 14 4 2 8 13 - 29 14
15. Нант Заявка 14 3 4 7 12 - 17 13
16. Анже Заявка 14 2 7 5 16 - 23 13
17. Труа Заявка 14 4 1 9 13 - 27 13
18. Бордо 0:0 Заявка 14 2 6 6 18 - 38 12
19. Сент-Этьен Заявка 14 3 3 8 11 - 24 12
20. Лорьян Заявка 14 1 5 8 11 - 29 8
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2
  • Первый тайм
  • 18'
    Месси попытался на правом фланге добраться до игрового снаряда, но вынесли сферу за пределы поля футболисты "Бордо".
  • 16'
    Заброс на правый фланг, в сторону Кимпембе, который выполняет заброс на дальнюю штангу, где не оказывается никого из партнеров.
  • 15'
    Проникающая передача на Гилавоги. Мендеш играет на опережении и выбивает мяч в район центрального круга. Хорошо он прочитал эпизод здесь.
  • Фол, нарушение
    13'
    Кимпембе сфолил против Гилавоги сейчас в районе центрального круга. Свисток рефери прозвучал незамедлительно. 
  • 12'
    Подача вперед на Неймара, но выходит из рамки Пуссен, которому удается на долю секунды опередить бразильского оппонента и выбить у него сферу за боковую линию.
  • 11'
    Да, вылетели игроки "ПСЖ" из ЛЧ, друзья, и теперь остается хозяевам доигрывать сезон в чемпионате Франции, ведь из Кубка команда уже вылетела.
  • Угловой
    10'
    Удается игрокам "ПСЖ" снова заработать угловой. Идет Месси выполнять подачу. Следует навес, но прямо в руки голкиперу "виноделов".
  • Офсайд
    8'
    МОМЕНТ! И снова Хван! Получает он мяч перед воротами соперника, после чего выстреливает в дальний угол, но спасает свой коллектив Навас. Правда, там был офсайд.
  • Угловой
    7'
    После розыгрыша углового футболистами "ПСЖ" Неймар наносил удар по рамке противника, но попал в защитника. Добивание от Паредеса было уже по воробьям.
  • Угловой
    6'
    Хакими с правого фланга выполнял прострельный пас на дальнюю штангу. Уден подставил спину, после чего снаряд улетел за лицевую линию. Угловой.
  • Опасный момент
    4'
    МОМЕНТ! Розыгрыш углового в исполнении "Бордо". Подача на Онану, который сбрасывает сферу на Хвана, и тот чудом не замыкает дальнюю штангу ворот "ПСЖ"!
  • Опасный момент
    3'
    МОМЕНТ! Уден! Сразу же нанес он сильный выстрел по воротам соперника, и Кейлор Навас спасает свою команду, отбивая мяч на угловой.
  • 2'
    Футболисты "ПСЖ" вышли на поле в синих цветах, в то время, как игроки "Бордо" предстали на газоне в белом обмундировании.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал у нас тем временем первый тайм! Удачи командам, поехали!
  • Первый тайм
  • 18'
    Онана Жан из команды Бордо четко отыгрывает и скидывает мяч головой своему киперу.
  • 17'
    Неймар из команды ПСЖ направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
  • 17'
    Игра в одни ворота сейчас. ПСЖ доминирует и владеет мячом
  • 17'
    ПСЖ пытается что-то создать.
  • 16'
    ПСЖ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 16'
    Бордо контролирует мяч.
  • 15'
    Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 15'
    ПСЖ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 15'
    Контроль мяча: ПСЖ: 63%, Бордо: 37%.
  • 14'
    Фильо Марсело из команды Бордо хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
  • 14'
    ПСЖ пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    13'
    Кимпембе Преснел из команды ПСЖ опасно и грубо сыграл. Гилавоги Жошуа пострадал.
  • 13'
    Бордо контролирует мяч.
  • 12'
    Адли Ясин из команды Бордо отдал передачу, которая была заблокирована.
  • 12'
    Опасность предотвращена - Пуссен Гаэтан из команды Бордо вступил в отбор удачно
  • 12'
    ПСЖ идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 11'
    ПСЖ выполняет удар от ворот.
  • 11'
    Элис Альберт оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 11'
    Хван Ый-Чжо из команды Бордо делает передачу одноклубнику.
  • 11'
    Кватенг Энок из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
  • 11'
    Бордо пытается что-то создать.
  • 10'
    Пуссен Гаэтан взял и забрал мяч на выходе
  • Угловой
    10'
    Месси Лионель из команды ПСЖ подал угловой справа.
  • 10'
    Ахмедходжич Анел предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 10'
    Мбаппе Килиан из команды ПСЖ сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 10'
    Контроль мяча: ПСЖ: 77%, Бордо: 23%.
  • 9'
    Кватенг Энок из команды Бордо навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
  • 9'
    Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 9'
    Элис Альберт из команды Бордо отдал передачу, которая была заблокирована.
  • 9'
    Элис Альберт из команды Бордо идет с мячом вперед на обострение...
  • 9'
    Бордо начинает контратаку
  • 9'
    ПСЖ контролирует мяч.
  • 8'
    ПСЖ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 8'
    Гилавоги Жошуа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 8'
    Хакими Ашраф из команды ПСЖ отправил кросс в штрафную...
  • 7'
    ПСЖ контролирует мяч.
  • Офсайд
    6'
    Хван Ый-Чжо из команды Бордо в офсайде
  • 6'
    ПСЖ пытается что-то создать.
  • Офсайд
    5'
    Хван Ый-Чжо из команды Бордо в офсайде
  • 5'
    Контроль мяча: ПСЖ: 75%, Бордо: 25%.
  • 5'
    Бордо контролирует мяч.
  • 5'
    Онана Жан из команды Бордо делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 4'
    ПСЖ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 4'
    Бордо выполняет удар от ворот.
  • 4'
    Паредес Леандро нанес удар, но промахнулся очень сильно.
  • 4'
    Неймар нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 4'
    Месси Лионель из команды ПСЖ делает пас партнеру.
  • Угловой
    4'
    Месси Лионель из команды ПСЖ разыграл угловой с правого угла.
  • 3'
    Хакими Ашраф из команды ПСЖ делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 3'
    ПСЖ пытается что-то создать.
  • 3'
    Хакими Ашраф из команды ПСЖ сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
  • Фол, нарушение
    2'
    Судья сигнализирует, что Грегерсен Стиан из команды Бордо поставил подножку. Пострадал Неймар
  • 2'
    ПСЖ пытается что-то создать.
  • 2'
    Удар от ворот произведет ПСЖ
  • 2'
    Шанс! Онана Жан из команды Бордо пробил головой, но мимо
  • Угловой
    2'
    Адли Ясин из команды Бордо подал угловой справа.
  • 1'
    Хороший удар издали нанес Уден Реми, но отличный сейв сделал Кейлор Навас. Угловой.
  • 1'
    ПСЖ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Идет дождь, трудные условия для игроков.
  • 1'
    Бордо начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Parc des Princes. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Прогнозы на матч ПСЖ 0:0 Бордо

Исход игры
ПСЖ
95.9% (118)
Ничья
4.1% (5)
Бордо
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
55.26% (63)
Меньше
44.74% (51)
Обе команды забьют
Да
31.58% (36)
Нет
68.42% (78)
Популярный счёт
2:0 ПСЖ
35.8% (44)
3:0 ПСЖ
17.9% (22)
3:1 ПСЖ
13.8% (17)
2:1 ПСЖ
9.8% (12)
4:0 ПСЖ
4.9% (6)
1:0 ПСЖ
4.1% (5)
4:1 ПСЖ
1.6% (2)
1:1 Ничья
1.6% (2)
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