В этом матче гости постараются воспользоваться неудачей ПСЖ в последней игре, которая вряд ли положительно... Ещё
BEEFS #
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мбаппе Килиан
|15 (2)
|0.56
|Данилу Перейра
|5
|0.19
|Неймар
|4 (1)
|0.15
|Икарди Мауро
|4
|0.15
|Ди Мария Анхель
|3
|0.11
|Хакими Ашраф
|3
|0.11
|Эррера Андер
|3
|0.11
|Гуэйе Идрисса
|3
|0.11
|Маркиньос Маркос
|3
|0.11
|Месси Лионель
|2
|0.07
|Дракслер Юлиан
|2
|0.07
|Керер Тило
|2
|0.07
|Вейналдум Джорджиньо
|1
|0.04
|Верратти Марко
|1
|0.04
|Рамос Серхио
|1
|0.04
|Сарабия Пабло
|1
|0.04
|Кимпембе Преснел
|1
|0.04
|Паредес Леандро
|0
|0
|Мендеш Нуну
|0
|0
|Диалло Абду
|0
|0
|Мишю Эдуар
|0
|0
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хван Ый-Чжо
|10
|0.37
|Элис Альберт
|9
|0.33
|Уден Реми
|4
|0.15
|Онана Жан
|2
|0.07
|Бриан Джимми
|2 (1)
|0.07
|Адли Ясин
|1
|0.04
|Грегерсен Стиан
|1
|0.04
|Калу Самуэль
|1
|0.04
|Мангаш Рикарду
|1
|0.04
|Пембеле Тимоте
|1
|0.04
|Мешер Андре
|1
|0.04
|Гилавоги Жошуа
|1
|0.04
|Ньянг М'Байе
|1
|0.04
|Мара Секу
|1
|0.04
|Дилросун Джавайро
|0
|0
|Косельни Лоран
|0
|0
|Франсержио Родригес
|0
|0
|Башич Тома
|0
|0
|Менса Гидеон
|0
|0
|Ахмедходжич Анел
|0
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Верратти Марко
|10
|0
|Мбаппе Килиан
|7
|0
|Хакими Ашраф
|3
|1
|Ди Мария Анхель
|3
|0
|Неймар
|3
|0
|Маркиньос Маркос
|3
|0
|Данилу Перейра
|3
|0
|Кимпембе Преснел
|3
|0
|Рамос Серхио
|1
|1
|Вейналдум Джорджиньо
|2
|0
|Гуэйе Идрисса
|2
|0
|Мендеш Нуну
|2
|0
|Паредес Леандро
|2
|0
|Навас Кейлор
|0
|1
|Сарабия Пабло
|1
|0
|Бернат Хуан
|1
|0
|Эррера Андер
|1
|0
|Икарди Мауро
|1
|0
|Диалло Абду
|1
|0
|Доннарумма Джанлуиджи
|1
|0
|Дагба Колин
|1
|0
|Эбимбе Эрик
|1
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Франсержио Родригес
|5
|0
|Грегерсен Стиан
|5
|0
|Кватенг Энок
|4
|0
|Уден Реми
|4
|0
|Адли Ясин
|4
|0
|Онана Жан
|2
|1
|Сиссоко Иссуф
|2
|1
|Ньянг М'Байе
|3
|0
|Отавио II
|3
|0
|Пембеле Тимоте
|3
|0
|Лакукс Том
|3
|0
|Косельни Лоран
|2
|0
|Мешер Андре
|2
|0
|Гилавоги Жошуа
|2
|0
|Фильо Марсело
|2
|0
|Дилросун Джавайро
|2
|0
|Хван Ый-Чжо
|2
|0
|Элис Альберт
|2
|0
|Пуссен Гаэтан
|2
|0
|Мангаш Рикарду
|2
|0
|Ахмедходжич Анел
|2
|0
|Игнатенко Даниил
|0
|1
|Бриан Джимми
|1
|0
|Костиль Бенуа
|1
|0
|Калу Самуэль
|1
|0
|Мара Секу
|1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|0:0 Заявка
|28
|19
|6
|3
|56 - 24
|63
|2.
|Ницца
|Заявка
|28
|15
|6
|7
|39 - 21
|50
|3.
|Марсель
|Заявка
|27
|13
|8
|6
|39 - 26
|47
|4.
|Ренн
|Заявка
|27
|14
|4
|9
|53 - 25
|46
|5.
|Страсбург
|Заявка
|27
|12
|8
|7
|49 - 32
|44
|6.
|Лилль
|Заявка
|28
|11
|10
|7
|37 - 35
|43
|7.
|Лион
|Заявка
|27
|11
|9
|7
|38 - 33
|42
|8.
|Нант
|Заявка
|28
|12
|6
|10
|36 - 30
|42
|9.
|Монако
|Заявка
|27
|11
|8
|8
|40 - 29
|41
|10.
|Ланс
|Заявка
|27
|11
|7
|9
|42 - 38
|40
|11.
|Монпелье
|Заявка
|28
|11
|5
|12
|41 - 40
|38
|12.
|Брест
|Заявка
|27
|9
|8
|10
|35 - 38
|35
|13.
|Реймс
|Заявка
|27
|7
|11
|9
|31 - 31
|32
|14.
|Анже
|Заявка
|27
|7
|8
|12
|31 - 40
|29
|15.
|Клермон
|Заявка
|27
|7
|7
|13
|27 - 46
|28
|16.
|Труа
|Заявка
|28
|7
|7
|14
|26 - 41
|28
|17.
|Сент-Этьен
|Заявка
|28
|6
|8
|14
|28 - 50
|26
|18.
|Лорьян
|Заявка
|27
|5
|9
|13
|22 - 43
|24
|19.
|Бордо
|0:0 Заявка
|28
|4
|11
|13
|38 - 65
|23
|20.
|Метц
|Заявка
|27
|4
|10
|13
|25 - 46
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|0:0 Заявка
|14
|12
|2
|0
|31 - 7
|38
|2.
|Ренн
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|33 - 9
|31
|3.
|Нант
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|24 - 13
|29
|4.
|Лион
|Заявка
|14
|7
|5
|2
|23 - 14
|26
|5.
|Монако
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|26 - 13
|25
|6.
|Лилль
|Заявка
|14
|6
|6
|2
|19 - 16
|24
|7.
|Страсбург
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|27 - 13
|24
|8.
|Монпелье
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|24 - 18
|24
|9.
|Ницца
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|19 - 14
|23
|10.
|Ланс
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|23 - 15
|23
|11.
|Марсель
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|22 - 16
|20
|12.
|Брест
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|20 - 18
|18
|13.
|Реймс
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|18 - 13
|17
|14.
|Анже
|Заявка
|13
|5
|1
|7
|15 - 17
|16
|15.
|Лорьян
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|11 - 14
|16
|16.
|Труа
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|13 - 14
|15
|17.
|Сент-Этьен
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|17 - 26
|14
|18.
|Клермон
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|14 - 17
|14
|19.
|Бордо
|0:0 Заявка
|14
|2
|5
|7
|20 - 27
|11
|20.
|Метц
|Заявка
|13
|1
|5
|7
|15 - 25
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ницца
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|20 - 7
|27
|2.
|Марсель
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|17 - 10
|27
|3.
|ПСЖ
|0:0 Заявка
|14
|7
|4
|3
|25 - 17
|25
|4.
|Страсбург
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|22 - 19
|20
|5.
|Лилль
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|18 - 19
|19
|6.
|Брест
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|15 - 20
|17
|7.
|Ланс
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|19 - 23
|17
|8.
|Монако
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|14 - 16
|16
|9.
|Лион
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|15 - 19
|16
|10.
|Реймс
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|13 - 18
|15
|11.
|Ренн
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|20 - 16
|15
|12.
|Монпелье
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|17 - 22
|14
|13.
|Метц
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|10 - 21
|14
|14.
|Клермон
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|13 - 29
|14
|15.
|Нант
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|12 - 17
|13
|16.
|Анже
|Заявка
|14
|2
|7
|5
|16 - 23
|13
|17.
|Труа
|Заявка
|14
|4
|1
|9
|13 - 27
|13
|18.
|Бордо
|0:0 Заявка
|14
|2
|6
|6
|18 - 38
|12
|19.
|Сент-Этьен
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|11 - 24
|12
|20.
|Лорьян
|Заявка
|14
|1
|5
|8
|11 - 29
|8