Подача вперед на Неймара, но выходит из рамки Пуссен, которому удается на долю секунды опередить бразильского оппонента и выбить у него сферу за боковую линию.

Кимпембе сфолил против Гилавоги сейчас в районе центрального круга. Свисток рефери прозвучал незамедлительно.

Проникающая передача на Гилавоги. Мендеш играет на опережении и выбивает мяч в район центрального круга. Хорошо он прочитал эпизод здесь.

Заброс на правый фланг, в сторону Кимпембе, который выполняет заброс на дальнюю штангу, где не оказывается никого из партнеров.

Месси попытался на правом фланге добраться до игрового снаряда, но вынесли сферу за пределы поля футболисты "Бордо".

11' Да, вылетели игроки "ПСЖ" из ЛЧ, друзья, и теперь остается хозяевам доигрывать сезон в чемпионате Франции, ведь из Кубка команда уже вылетела.

10' Удается игрокам "ПСЖ" снова заработать угловой. Идет Месси выполнять подачу. Следует навес, но прямо в руки голкиперу "виноделов".

8' МОМЕНТ! И снова Хван! Получает он мяч перед воротами соперника, после чего выстреливает в дальний угол, но спасает свой коллектив Навас. Правда, там был офсайд.

7' После розыгрыша углового футболистами "ПСЖ" Неймар наносил удар по рамке противника, но попал в защитника. Добивание от Паредеса было уже по воробьям.

6' Хакими с правого фланга выполнял прострельный пас на дальнюю штангу. Уден подставил спину, после чего снаряд улетел за лицевую линию. Угловой.

4' МОМЕНТ! Розыгрыш углового в исполнении "Бордо". Подача на Онану, который сбрасывает сферу на Хвана, и тот чудом не замыкает дальнюю штангу ворот "ПСЖ"!

3' МОМЕНТ! Уден! Сразу же нанес он сильный выстрел по воротам соперника, и Кейлор Навас спасает свою команду, отбивая мяч на угловой.

2' Футболисты "ПСЖ" вышли на поле в синих цветах, в то время, как игроки "Бордо" предстали на газоне в белом обмундировании.