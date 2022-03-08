Франция: Лига 1 2021-2022
Позже
Стадион: Парк де Пренс
История личных встреч
ПСЖ
Бордо
23 матча
82.6%
17.4%
7.105427357601E-15%
19 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
65.2%
26.1%
8.7%
15 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
52.2%
21.7%
26.1%
12 побед 5 ничьих 0 побед
10 матчей
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
60%
40%
0 побед 6 ничьих 6 побед
Второй тайм
70%
30%
0 побед 7 ничьих 9 побед
33 матча
57.6%
21.2%
21.2%
19 побед 7 ничьих 7 побед
Первый тайм
45.5%
36.4%
18.1%
15 побед 12 ничьих 6 побед
Второй тайм
36.4%
36.4%
27.2%
12 побед 12 ничьих 9 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
ПСЖ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мбаппе Килиан
|15 (2)
|0.56
|Данилу Перейра
|5
|0.19
|Неймар
|4 (1)
|0.15
|Икарди Мауро
|4
|0.15
|Ди Мария Анхель
|3
|0.11
|Хакими Ашраф
|3
|0.11
|Эррера Андер
|3
|0.11
|Гуэйе Идрисса
|3
|0.11
|Маркиньос Маркос
|3
|0.11
|Месси Лионель
|2
|0.07
|Дракслер Юлиан
|2
|0.07
|Керер Тило
|2
|0.07
|Вейналдум Джорджиньо
|1
|0.04
|Верратти Марко
|1
|0.04
|Рамос Серхио
|1
|0.04
|Сарабия Пабло
|1
|0.04
|Кимпембе Преснел
|1
|0.04
|Паредес Леандро
|0
|0
|Мендеш Нуну
|0
|0
|Диалло Абду
|0
|0
|Мишю Эдуар
|0
|0
Бордо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хван Ый-Чжо
|10
|0.37
|Элис Альберт
|9
|0.33
|Уден Реми
|4
|0.15
|Онана Жан
|2
|0.07
|Бриан Джимми
|2 (1)
|0.07
|Адли Ясин
|1
|0.04
|Грегерсен Стиан
|1
|0.04
|Калу Самуэль
|1
|0.04
|Мангаш Рикарду
|1
|0.04
|Пембеле Тимоте
|1
|0.04
|Мешер Андре
|1
|0.04
|Гилавоги Жошуа
|1
|0.04
|Ньянг М'Байе
|1
|0.04
|Мара Секу
|1
|0.04
|Дилросун Джавайро
|0
|0
|Косельни Лоран
|0
|0
|Франсержио Родригес
|0
|0
|Башич Тома
|0
|0
|Менса Гидеон
|0
|0
|Ахмедходжич Анел
|0
|0
Карточки
ПСЖ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Верратти Марко
|10
|0
|Мбаппе Килиан
|7
|0
|Хакими Ашраф
|3
|1
|Ди Мария Анхель
|3
|0
|Неймар
|3
|0
|Маркиньос Маркос
|3
|0
|Данилу Перейра
|3
|0
|Кимпембе Преснел
|3
|0
|Рамос Серхио
|1
|1
|Вейналдум Джорджиньо
|2
|0
|Гуэйе Идрисса
|2
|0
|Мендеш Нуну
|2
|0
|Паредес Леандро
|2
|0
|Навас Кейлор
|0
|1
|Сарабия Пабло
|1
|0
|Бернат Хуан
|1
|0
|Эррера Андер
|1
|0
|Икарди Мауро
|1
|0
|Диалло Абду
|1
|0
|Доннарумма Джанлуиджи
|1
|0
|Дагба Колин
|1
|0
|Эбимбе Эрик
|1
|0
Бордо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Франсержио Родригес
|5
|0
|Грегерсен Стиан
|5
|0
|Кватенг Энок
|4
|0
|Уден Реми
|4
|0
|Адли Ясин
|4
|0
|Онана Жан
|2
|1
|Сиссоко Иссуф
|2
|1
|Ньянг М'Байе
|3
|0
|Отавио II
|3
|0
|Пембеле Тимоте
|3
|0
|Лакукс Том
|3
|0
|Косельни Лоран
|2
|0
|Мешер Андре
|2
|0
|Гилавоги Жошуа
|2
|0
|Фильо Марсело
|2
|0
|Дилросун Джавайро
|2
|0
|Хван Ый-Чжо
|2
|0
|Элис Альберт
|2
|0
|Пуссен Гаэтан
|2
|0
|Мангаш Рикарду
|2
|0
|Ахмедходжич Анел
|2
|0
|Игнатенко Даниил
|0
|1
|Бриан Джимми
|1
|0
|Костиль Бенуа
|1
|0
|Калу Самуэль
|1
|0
|Мара Секу
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
29
17
12 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 5
15 Не забивали 18
4
14%
3
18%
1-15
3
10%
3
18%
16-30
5
17%
2
12%
31-45
4
14%
6
35%
46-60
6
21%
1
6%
61-75
7
24%
2
12%
76-90
Пропущено
9
39
3 В 1-м тайме 20
6 Во 2-м тайме 19
4 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 13
0
0%
3
8%
1-15
1
11%
5
13%
16-30
2
22%
12
31%
31-45
2
22%
6
15%
46-60
2
22%
8
21%
61-75
2
22%
5
13%
76-90
Забито
25
21
12 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 7
16 Не забивали 15
2
8%
1
5%
1-15
5
20%
5
24%
16-30
5
20%
3
14%
31-45
2
8%
2
10%
46-60
4
16%
3
14%
61-75
7
28%
7
33%
76-90
Пропущено
17
26
11 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 13
3
18%
0
0%
1-15
3
18%
2
8%
16-30
5
29%
29%
10
38%
31-45
1
6%
3
12%
46-60
1
6%
4
15%
61-75
4
24%
7
27%
76-90
Забито
54
38
24 В 1-м тайме 17
30 Во 2-м тайме 21
13 Забивали первыми 12
4 Не забивали 6
6
11%
4
11%
1-15
8
15%
8
21%
16-30
10
19%
5
13%
31-45
6
11%
8
21%
46-60
10
19%
4
11%
61-75
14
26%
9
24%
76-90
Пропущено
26
65
14 В 1-м тайме 32
12 Во 2-м тайме 33
12 Пропускали первыми 15
19 Не пропускали 26
3
12%
3
5%
1-15
4
15%
7
11%
16-30
7
27%
22
34%
31-45
3
12%
9
14%
46-60
3
12%
12
18%
61-75
6
23%
12
18%
76-90
Результаты последних матчей
ПСЖ
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Реал Мадрид - ПСЖ 3:1 Ницца - ПСЖ 1:0 ПСЖ - Сент-Этьен 3:1 Нант - ПСЖ 3:1
ПСЖ - Реал Мадрид 1:0 ПСЖ - Ренн 1:0 Лилль - ПСЖ 1:5 ПСЖ - Ницца 0:0 ПСЖ - Реймс 4:0 ПСЖ - Брест 2:0 Лион - ПСЖ 1:1 Ванн - ПСЖ 0:4 Лорьян - ПСЖ 1:1 Феньи-Ольнуа - ПСЖ 0:3 ПСЖ - Монако 2:0 ПСЖ - Брюгге 4:1 Ланс - ПСЖ 1:1 ПСЖ - Ницца 0:0 Сент-Этьен - ПСЖ 1:3 Манчестер Сити - ПСЖ 2:1
Бордо
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Бордо - Труа 0:2 Клермон - Бордо 1:1 Бордо - Монако 1:1 Ланс - Бордо 3:2
Реймс - Бордо 5:0 Бордо - Страсбург 4:3 Ренн - Бордо 6:0 Бордо - Марсель 0:1 Брест - Бордо 3:0 Бордо - Лилль 2:3 Бордо - Ле Жюмо М'Зуасиа 10:0 Труа - Бордо 1:2 Бордо - Лион 2:2 Страсбург - Бордо 5:2 Бордо - Брест 1:2 Метц - Бордо 3:3 Бордо - ПСЖ 2:3 Бордо - Реймс 3:2 Лорьян - Бордо 1:1 Бордо - Нант 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|27
|19
|5
|3
|56 - 24
|62
|2.
|Ницца
|Заявка
|27
|15
|5
|7
|39 - 21
|49
|3.
|Марсель
|Заявка
|27
|13
|8
|6
|39 - 26
|47
|4.
|Ренн
|Заявка
|27
|14
|4
|9
|53 - 25
|46
|5.
|Страсбург
|Заявка
|27
|12
|8
|7
|49 - 32
|44
|6.
|Нант
|Заявка
|27
|12
|6
|9
|36 - 29
|42
|7.
|Лилль
|Заявка
|27
|11
|9
|7
|37 - 35
|42
|8.
|Лион
|Заявка
|27
|11
|9
|7
|38 - 33
|42
|9.
|Монако
|Заявка
|27
|11
|8
|8
|40 - 29
|41
|10.
|Ланс
|Заявка
|27
|11
|7
|9
|42 - 38
|40
|11.
|Монпелье
|Заявка
|27
|11
|4
|12
|41 - 40
|37
|12.
|Брест
|Заявка
|27
|9
|8
|10
|35 - 38
|35
|13.
|Реймс
|Заявка
|27
|7
|11
|9
|31 - 31
|32
|14.
|Анже
|Заявка
|27
|7
|8
|12
|31 - 40
|29
|15.
|Клермон
|Заявка
|27
|7
|7
|13
|27 - 46
|28
|16.
|Сент-Этьен
|Заявка
|27
|6
|7
|14
|28 - 50
|25
|17.
|Труа
|Заявка
|27
|6
|7
|14
|25 - 41
|25
|18.
|Лорьян
|Заявка
|27
|5
|9
|13
|22 - 43
|24
|19.
|Бордо
|Заявка
|27
|4
|10
|13
|38 - 65
|22
|20.
|Метц
|Заявка
|27
|4
|10
|13
|25 - 46
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|13
|12
|1
|0
|31 - 7
|37
|2.
|Ренн
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|33 - 9
|31
|3.
|Нант
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|24 - 13
|29
|4.
|Лион
|Заявка
|14
|7
|5
|2
|23 - 14
|26
|5.
|Монако
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|26 - 13
|25
|6.
|Страсбург
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|27 - 13
|24
|7.
|Лилль
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|19 - 16
|23
|8.
|Монпелье
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|24 - 18
|23
|9.
|Ницца
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|19 - 14
|23
|10.
|Ланс
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|23 - 15
|23
|11.
|Марсель
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|22 - 16
|20
|12.
|Брест
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|20 - 18
|18
|13.
|Реймс
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|18 - 13
|17
|14.
|Анже
|Заявка
|13
|5
|1
|7
|15 - 17
|16
|15.
|Лорьян
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|11 - 14
|16
|16.
|Сент-Этьен
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|17 - 26
|14
|17.
|Клермон
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|14 - 17
|14
|18.
|Труа
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|12 - 14
|12
|19.
|Бордо
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|20 - 27
|11
|20.
|Метц
|Заявка
|13
|1
|5
|7
|15 - 25
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Марсель
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|17 - 10
|27
|2.
|Ницца
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|20 - 7
|26
|3.
|ПСЖ
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|25 - 17
|25
|4.
|Страсбург
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|22 - 19
|20
|5.
|Лилль
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|18 - 19
|19
|6.
|Брест
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|15 - 20
|17
|7.
|Ланс
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|19 - 23
|17
|8.
|Монако
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|14 - 16
|16
|9.
|Лион
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|15 - 19
|16
|10.
|Реймс
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|13 - 18
|15
|11.
|Ренн
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|20 - 16
|15
|12.
|Монпелье
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|17 - 22
|14
|13.
|Метц
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|10 - 21
|14
|14.
|Клермон
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|13 - 29
|14
|15.
|Нант
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|12 - 16
|13
|16.
|Анже
|Заявка
|14
|2
|7
|5
|16 - 23
|13
|17.
|Труа
|Заявка
|14
|4
|1
|9
|13 - 27
|13
|18.
|Бордо
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|18 - 38
|11
|19.
|Сент-Этьен
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|11 - 24
|11
|20.
|Лорьян
|Заявка
|14
|1
|5
|8
|11 - 29
|8
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Прогнозы на матч ПСЖ - Бордо
Исход игры
ПСЖ
100% (36)
Ничья
0% (0)
Бордо
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
55.56% (20)
Меньше
44.44% (16)
Обе команды забьют
Да
30.56% (11)
Нет
69.44% (25)
Популярный счёт
2:0 ПСЖ
44.4% (16)
3:0 ПСЖ
19.4% (7)
3:1 ПСЖ
16.7% (6)
2:1 ПСЖ
11.1% (4)
4:0 ПСЖ
5.6% (2)
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