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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Анже
0:0
Первый тайм: 14'

Стадион:
Реймс
0' 14'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 21 Владение мячом, % 79

Владение мячом

Прогнозы 111
Анже 37.8% (42)
X 48.6% (54)
Реймс 13.5% (15)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Анже
Ничья
Реймс
2.42
2.96
4.00
Все Коэффициенты
Новости
30
Петкович
Даниель
29
Мансо
Венсан
8
Траоре
Исмаэль
24
Ромен
Тома
6
Эбосс
Энцо
23
Бенталеб
Набиль
5
Мангани
Тома
27
Перейра-Лаже
Матиаш
10
Фюльжени
Анжело
7
Буфаль
Софьян
21
Чо
Мохамед-Али
1
Райкович
Предраг
15
Манетси
Маршал
5
Абдельамид
Юнис
2
Фас
Ваут
4
Бузи
Максим
20
Кеббаль
Илан
21
Матусива
Азор
3
Конан
Гислен
10
Зенели
Арбер
12
Флипс
Алексис
17
Донис
Анастасиос
Анже
4-2-3-1
Реймс
3-4-1-2

История личных встреч

Анже
Реймс

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

28.6%
85.7%
2 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

9 матчей

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

16 матчей

25%
43.8%
31.2%
4 победы 7 ничьих 5 побед

Первый тайм

12.5%
75%
12.5%
2 победы 12 ничьих 2 победы

Второй тайм

25%
37.5%
37.5%
4 победы 6 ничьих 6 побед

История матчей

Л1
1:2
Л1
0:0
Л1
1:0
Л1
1:4
Л1
0:0
Л1
1:1
Л1
1:1
Л1
2:1
Л1
0:0
Л2
3:0
Л2
0:0
Л2
0:1
Л2
2:0
Л2
0:0
Л2
3:1
Л2
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Анже
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мангани Тома 6 (5) 0.22
Буфаль Софьян 5 (2) 0.19
Фюльжени Анжело 5 0.19
Траоре Исмаэль 3 0.11
Баокен Стефан 2 0.07
Ромен Тома 2 0.07
Чо Мохамед-Али 2 0.07
Унаи Аззедин 2 0.07
Перейра-Лаже Матиаш 1 0.04
Бенталеб Набиль 1 0.04
Кабо Джимми 0 0
Капель Пьеррик 0 0
Браими Билаль 0 0
Реймс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Экитик Юго 9 (1) 0.33
Фас Ваут 4 0.15
Манетси Маршал 3 0.11
Мбюкю Натанаэль 2 0.07
Кассама Морету 2 0.07
Кеббаль Илан 1 0.04
Флипс Алексис 1 (1) 0.04
Конан Гислен 1 0.04
Туре Эль Билал 1 (1) 0.04
Матусива Азор 1 0.04
Абдельамид Юнис 1 0.04
Фокет Томас 1 0.04
Каюсте Йенс 1 0.04
Локо Банзузи 1 0.04
Коффи Н'Дри Филиппе 1 0.04
Зенели Арбер 0 0
Бериша Валон 0 0

Карточки

Анже
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Думбия Сулейман 6 1
Буфаль Софьян 5 0
Чо Мохамед-Али 3 1
Мангани Тома 4 0
Кабо Джимми 4 0
Ромен Тома 4 0
Фюльжени Анжело 4 0
Менди Батиста 4 0
Нинга Казимир 2 0
Таиби Ванисс 2 0
Унаи Аззедин 2 0
Траоре Исмаэль 1 0
Капель Пьеррик 1 0
Бенталеб Набиль 1 0
Петкович Даниель 1 0
Мбок Джейсон 1 0
Реймс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гравильон Эндрю 7 2
Гарсия Оскар 5 2
Абдельамид Юнис 4 1
Матусива Азор 5 0
Манетси Маршал 4 0
Фокет Томас 3 0
Лопи Дион 3 0
Локо Банзузи 3 0
Бериша Валон 1 1
Экитик Юго 1 1
Фас Ваут 2 0
Кафаро Матьё 2 0
Флипс Алексис 2 0
Туре Эль Билал 2 0
Райкович Предраг 1 0
Кассама Морету 1 0
Ван Берген Митчелл 1 0
Хорнби Фрэйзер 1 0
Конан Гислен 1 0
Бузи Максим 1 0
Мбюкю Натанаэль 1 0
Кеббаль Илан 1 0
Адлен Мартин 1 0
Коффи Н'Дри Филиппе 1 0

Голы по времени матча

Забито

15
13
6 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 7
18 Не забивали 17
1
7%
2
15%
1-15
3
20%
2
15%
16-30
2
13%
1
8%
31-45
3
20%
1
8%
46-60
3
20%
5
38%
61-75
3
20%
2
15%
76-90

Пропущено

17
18
8 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 11
5
29%
29%
1
6%
1-15
2
12%
1
6%
16-30
1
6%
4
22%
31-45
4
24%
2
11%
46-60
1
6%
5
28%
61-75
4
24%
5
28%
76-90

Забито

16
18
7 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 6
16 Не забивали 18
2
13%
3
17%
1-15
1
6%
2
11%
16-30
4
25%
1
6%
31-45
3
19%
4
22%
46-60
3
19%
2
11%
61-75
3
19%
6
33%
76-90

Пропущено

23
13
9 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 8
2
9%
1
8%
1-15
6
26%
1
8%
16-30
1
4%
4
31%
31-45
4
17%
1
8%
46-60
4
17%
6
46%
61-75
6
26%
0
0%
76-90

Забито

31
31
13 В 1-м тайме 11
18 Во 2-м тайме 20
12 Забивали первыми 13
7 Не забивали 8
3
10%
5
16%
1-15
4
13%
4
13%
16-30
6
19%
2
6%
31-45
6
19%
5
16%
46-60
6
19%
7
23%
61-75
6
19%
8
26%
76-90

Пропущено

40
31
17 В 1-м тайме 12
23 Во 2-м тайме 19
13 Пропускали первыми 10
21 Не пропускали 19
7
18%
2
6%
1-15
8
20%
2
6%
16-30
2
5%
8
26%
31-45
8
20%
3
10%
46-60
5
13%
11
35%
61-75
10
25%
5
16%
76-90

Результаты последних матчей

Анже
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Ренн - Анже 2:0 Анже - Ланс 1:2 Ницца - Анже 1:0 Анже - Страсбург 0:1
Марсель - Анже 5:2 Анже - Сент-Этьен 0:1 Анже - Труа 2:1 Лорьян - Анже 0:0 Монпелье - Анже 4:1 Лина-Монлери - Анже 2:0 Анже - Клермон 0:1 Реймс - Анже 1:2 Анже - Монако 1:3 Ланс - Анже 2:2 Анже - Лорьян 1:0 Лилль - Анже 1:1 Анже - Ницца 1:2 Сент-Этьен - Анже 2:2 ПСЖ - Анже 2:1 Анже - Метц 3:2
Реймс
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Реймс - Страсбург 1:1 Монако - Реймс 1:2 Реймс - Брест 1:1 Нант - Реймс 1:0
Реймс - Бордо 5:0 Реймс - Бастия 1:1 ПСЖ - Реймс 4:0 Реймс - Метц 0:1 Клермон - Реймс 0:0 Таон - Реймс 0:1 Марсель - Реймс 1:1 Реймс Сент-Анн - Реймс 0:1 Реймс - Сент-Этьен 2:0 Реймс - Анже 1:2 Лион - Реймс 1:2 Реймс - Клермон 1:0 Страсбург - Реймс 1:1 Реймс - Монако 0:0 Бордо - Реймс 3:2 Реймс - Труа 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 28 20 5 3 59 - 24 65
2. Ницца Заявка 28 15 6 7 39 - 21 50
3. Марсель Заявка 27 13 8 6 39 - 26 47
4. Ренн Заявка 27 14 4 9 53 - 25 46
5. Страсбург 0:0 Заявка 28 12 9 7 49 - 32 45
6. Лилль Заявка 28 11 10 7 37 - 35 43
7. Лион Заявка 27 11 9 7 38 - 33 42
8. Нант Заявка 28 12 6 10 36 - 30 42
9. Монако 0:0 Заявка 28 11 9 8 40 - 29 42
10. Ланс 0:0 Заявка 28 11 8 9 42 - 38 41
11. Монпелье Заявка 28 11 5 12 41 - 40 38
12. Брест Заявка 27 9 8 10 35 - 38 35
13. Реймс 0:0 Заявка 28 7 12 9 31 - 31 33
14. Анже 0:0 Заявка 28 7 9 12 31 - 40 30
15. Клермон 0:0 Заявка 28 7 8 13 27 - 46 29
16. Труа Заявка 28 7 7 14 26 - 41 28
17. Сент-Этьен Заявка 28 6 8 14 28 - 50 26
18. Лорьян 0:0 Заявка 28 5 10 13 22 - 43 25
19. Метц 0:0 Заявка 28 4 11 13 25 - 46 23
20. Бордо Заявка 28 4 10 14 38 - 68 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 14 13 1 0 34 - 7 40
2. Ренн Заявка 14 10 1 3 33 - 9 31
3. Нант Заявка 14 9 2 3 24 - 13 29
4. Лион Заявка 14 7 5 2 23 - 14 26
5. Страсбург 0:0 Заявка 14 7 4 3 27 - 13 25
6. Монако 0:0 Заявка 14 7 4 3 26 - 13 25
7. Лилль Заявка 14 6 6 2 19 - 16 24
8. Монпелье Заявка 15 7 3 5 24 - 18 24
9. Ницца Заявка 14 7 3 4 19 - 14 23
10. Ланс 0:0 Заявка 14 6 5 3 23 - 15 23
11. Марсель Заявка 14 5 5 4 22 - 16 20
12. Брест Заявка 13 5 3 5 20 - 18 18
13. Анже 0:0 Заявка 14 5 2 7 15 - 17 17
14. Реймс 0:0 Заявка 13 4 5 4 18 - 13 17
15. Лорьян 0:0 Заявка 13 4 4 5 11 - 14 16
16. Клермон 0:0 Заявка 14 3 6 5 14 - 17 15
17. Труа Заявка 14 3 6 5 13 - 14 15
18. Сент-Этьен Заявка 14 3 5 6 17 - 26 14
19. Бордо Заявка 14 2 5 7 20 - 27 11
20. Метц 0:0 Заявка 14 1 6 7 15 - 25 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ницца Заявка 14 8 3 3 20 - 7 27
2. Марсель Заявка 13 8 3 2 17 - 10 27
3. ПСЖ Заявка 14 7 4 3 25 - 17 25
4. Страсбург 0:0 Заявка 14 5 5 4 22 - 19 20
5. Лилль Заявка 14 5 4 5 18 - 19 19
6. Ланс 0:0 Заявка 14 5 3 6 19 - 23 18
7. Брест Заявка 14 4 5 5 15 - 20 17
8. Монако 0:0 Заявка 14 4 5 5 14 - 16 17
9. Реймс 0:0 Заявка 15 3 7 5 13 - 18 16
10. Лион Заявка 13 4 4 5 15 - 19 16
11. Ренн Заявка 13 4 3 6 20 - 16 15
12. Монпелье Заявка 13 4 2 7 17 - 22 14
13. Метц 0:0 Заявка 14 3 5 6 10 - 21 14
14. Клермон 0:0 Заявка 14 4 2 8 13 - 29 14
15. Нант Заявка 14 3 4 7 12 - 17 13
16. Анже 0:0 Заявка 14 2 7 5 16 - 23 13
17. Труа Заявка 14 4 1 9 13 - 27 13
18. Сент-Этьен Заявка 14 3 3 8 11 - 24 12
19. Бордо Заявка 14 2 5 7 18 - 41 11
20. Лорьян 0:0 Заявка 15 1 6 8 11 - 29 9
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2
  • Первый тайм
  • Фол, нарушение
    14'
    Бенталеб Набиль из команды Анже заходит слишком далеко, он валит Илан Кеббал.
  • 13'
    Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 12'
    Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 12'
    Ромен Тома выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 12'
    Головой пробил Манетси Маршал, но голкипер отбил его в поле!
  • 12'
    Бузи Максим из команды Реймс делает заброс на партнера по команде.
  • 12'
    Матусива Азор из команды Реймс делает пас партнеру.
  • 11'
    Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 11'
    Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    10'
    Чо Мохамед-Али из команды Анже заходит слишком далеко, он валит Фас Ваут.
  • 10'
    Перейра-Лаже Матиаш из команды Анже сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Чо Мохамед-Али не смог удачно сыграть.
  • 10'
    Контроль мяча: Анже: 21%, Реймс: 79%.
  • 10'
    Анже контролирует мяч.
  • 9'
    Матч возобновится спорным мячом
  • 9'
    Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей
  • 9'
    Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 8'
    Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 8'
    Ромен Тома выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 8'
    Конан Гислен из команды Реймс отправил кросс в штрафную...
  • 8'
    Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 8'
    Флипс Алексис из команды Реймс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • Угловой
    8'
    Зенели Арбер из команды Реймс подал угловой слева.
  • 7'
    Конан Гислен из команды Реймс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 7'
    Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 7'
    Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 6'
    Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 6'
    Петкович Даниель взял и забрал мяч на выходе
  • 6'
    Донис Анастасиос из команды Реймс отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    5'
    Судья сигнализирует, что Буфаль Софьян из команды Анже поставил подножку. Пострадал Бузи Максим
  • 5'
    Контроль мяча: Анже: 4%, Реймс: 96%.
  • 4'
    Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    4'
    Перейра-Лаже Матиаш задерживает мяч рукой
  • 4'
    Реймс контролирует мяч.
  • 4'
    Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 3'
    Матч возобновлен
  • 3'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 3'
    Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 2'
    Матусива Азор из команды Реймс пробил из-за штрафной площади, мяч был заблокирован
  • 2'
    Мансо Венсан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 2'
    Илан Кеббал навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    1'
    Судья сигнализирует, что Траоре Исмаэль из команды Анже поставил подножку. Пострадал Манетси Маршал
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Сегодня прохладно для игры в футбол.
  • 1'
    Реймс начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Raymond Kopa. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 111
Анже 37.8% (42)
X 48.6% (54)
Реймс 13.5% (15)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Анже
Ничья
Реймс
2.42
2.96
4.00
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Где смотреть матч Анже 0:0 Реймс онлайн

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Прогнозы на матч Анже 0:0 Реймс

Исход игры
Анже
37.8% (42)
Ничья
48.6% (54)
Реймс
13.5% (15)
Тотал 2.5
Больше
18.02% (20)
Меньше
81.98% (91)
Обе команды забьют
Да
64.86% (72)
Нет
35.14% (39)
Популярный счёт
1:1 Ничья
46.8% (52)
1:0 Анже
24.3% (27)
2:1 Анже
11.7% (13)
1:2 Реймс
6.3% (7)
0:1 Реймс
5.4% (6)
0:2 Реймс
1.8% (2)
0:0 Ничья
1.8% (2)
2:0 Анже
1.8% (2)
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