Франция: Лига 1 2021-2022
0:0
Первый тайм: 14'
Стадион: Раймон Копа
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 1
-
0 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
21 Владение мячом, % 79
Владение мячом
29
Мансо
Венсан
24
Ромен
Тома
2
Фас
Ваут
20
Кеббаль
Илан
10
Зенели
Арбер
- Основной состав
- Вратарь
-
29 Мансо ВенсанЗащитник
- Защитник
-
24 Ромен ТомаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Унаи АззединПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
22 Яколиш МаринНападающий
-
Главный тренер: Батикль Жеральд
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
2 Фас ВаутЗащитник
- Полузащитник
-
20 Кеббаль ИланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Зенели АрберПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
28 Локо БанзузиПолузащитник
-
32 Фокет ТомасПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Бериша ВалонПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Лопи ДионПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гарсия Оскар
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Анже
Реймс
7 матчей
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
28.6%
85.7%
2 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
9 матчей
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
16 матчей
25%
43.8%
31.2%
4 победы 7 ничьих 5 побед
Первый тайм
12.5%
75%
12.5%
2 победы 12 ничьих 2 победы
Второй тайм
25%
37.5%
37.5%
4 победы 6 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Анже
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мангани Тома
|6 (5)
|0.22
|Буфаль Софьян
|5 (2)
|0.19
|Фюльжени Анжело
|5
|0.19
|Траоре Исмаэль
|3
|0.11
|Баокен Стефан
|2
|0.07
|Ромен Тома
|2
|0.07
|Чо Мохамед-Али
|2
|0.07
|Унаи Аззедин
|2
|0.07
|Перейра-Лаже Матиаш
|1
|0.04
|Бенталеб Набиль
|1
|0.04
|Кабо Джимми
|0
|0
|Капель Пьеррик
|0
|0
|Браими Билаль
|0
|0
Реймс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Экитик Юго
|9 (1)
|0.33
|Фас Ваут
|4
|0.15
|Манетси Маршал
|3
|0.11
|Мбюкю Натанаэль
|2
|0.07
|Кассама Морету
|2
|0.07
|Кеббаль Илан
|1
|0.04
|Флипс Алексис
|1 (1)
|0.04
|Конан Гислен
|1
|0.04
|Туре Эль Билал
|1 (1)
|0.04
|Матусива Азор
|1
|0.04
|Абдельамид Юнис
|1
|0.04
|Фокет Томас
|1
|0.04
|Каюсте Йенс
|1
|0.04
|Локо Банзузи
|1
|0.04
|Коффи Н'Дри Филиппе
|1
|0.04
|Зенели Арбер
|0
|0
|Бериша Валон
|0
|0
Карточки
Анже
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Думбия Сулейман
|6
|1
|Буфаль Софьян
|5
|0
|Чо Мохамед-Али
|3
|1
|Мангани Тома
|4
|0
|Кабо Джимми
|4
|0
|Ромен Тома
|4
|0
|Фюльжени Анжело
|4
|0
|Менди Батиста
|4
|0
|Нинга Казимир
|2
|0
|Таиби Ванисс
|2
|0
|Унаи Аззедин
|2
|0
|Траоре Исмаэль
|1
|0
|Капель Пьеррик
|1
|0
|Бенталеб Набиль
|1
|0
|Петкович Даниель
|1
|0
|Мбок Джейсон
|1
|0
Реймс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гравильон Эндрю
|7
|2
|Гарсия Оскар
|5
|2
|Абдельамид Юнис
|4
|1
|Матусива Азор
|5
|0
|Манетси Маршал
|4
|0
|Фокет Томас
|3
|0
|Лопи Дион
|3
|0
|Локо Банзузи
|3
|0
|Бериша Валон
|1
|1
|Экитик Юго
|1
|1
|Фас Ваут
|2
|0
|Кафаро Матьё
|2
|0
|Флипс Алексис
|2
|0
|Туре Эль Билал
|2
|0
|Райкович Предраг
|1
|0
|Кассама Морету
|1
|0
|Ван Берген Митчелл
|1
|0
|Хорнби Фрэйзер
|1
|0
|Конан Гислен
|1
|0
|Бузи Максим
|1
|0
|Мбюкю Натанаэль
|1
|0
|Кеббаль Илан
|1
|0
|Адлен Мартин
|1
|0
|Коффи Н'Дри Филиппе
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
15
13
6 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 7
18 Не забивали 17
1
7%
2
15%
1-15
3
20%
2
15%
16-30
2
13%
1
8%
31-45
3
20%
1
8%
46-60
3
20%
5
38%
61-75
3
20%
2
15%
76-90
Пропущено
17
18
8 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 11
5
29%
29%
1
6%
1-15
2
12%
1
6%
16-30
1
6%
4
22%
31-45
4
24%
2
11%
46-60
1
6%
5
28%
61-75
4
24%
5
28%
76-90
Забито
16
18
7 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 6
16 Не забивали 18
2
13%
3
17%
1-15
1
6%
2
11%
16-30
4
25%
1
6%
31-45
3
19%
4
22%
46-60
3
19%
2
11%
61-75
3
19%
6
33%
76-90
Пропущено
23
13
9 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 8
2
9%
1
8%
1-15
6
26%
1
8%
16-30
1
4%
4
31%
31-45
4
17%
1
8%
46-60
4
17%
6
46%
61-75
6
26%
0
0%
76-90
Забито
31
31
13 В 1-м тайме 11
18 Во 2-м тайме 20
12 Забивали первыми 13
7 Не забивали 8
3
10%
5
16%
1-15
4
13%
4
13%
16-30
6
19%
2
6%
31-45
6
19%
5
16%
46-60
6
19%
7
23%
61-75
6
19%
8
26%
76-90
Пропущено
40
31
17 В 1-м тайме 12
23 Во 2-м тайме 19
13 Пропускали первыми 10
21 Не пропускали 19
7
18%
2
6%
1-15
8
20%
2
6%
16-30
2
5%
8
26%
31-45
8
20%
3
10%
46-60
5
13%
11
35%
61-75
10
25%
5
16%
76-90
Результаты последних матчей
Анже
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Ренн - Анже 2:0 Анже - Ланс 1:2 Ницца - Анже 1:0 Анже - Страсбург 0:1
Марсель - Анже 5:2 Анже - Сент-Этьен 0:1 Анже - Труа 2:1 Лорьян - Анже 0:0 Монпелье - Анже 4:1 Лина-Монлери - Анже 2:0 Анже - Клермон 0:1 Реймс - Анже 1:2 Анже - Монако 1:3 Ланс - Анже 2:2 Анже - Лорьян 1:0 Лилль - Анже 1:1 Анже - Ницца 1:2 Сент-Этьен - Анже 2:2 ПСЖ - Анже 2:1 Анже - Метц 3:2
Реймс
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Реймс - Страсбург 1:1 Монако - Реймс 1:2 Реймс - Брест 1:1 Нант - Реймс 1:0
Реймс - Бордо 5:0 Реймс - Бастия 1:1 ПСЖ - Реймс 4:0 Реймс - Метц 0:1 Клермон - Реймс 0:0 Таон - Реймс 0:1 Марсель - Реймс 1:1 Реймс Сент-Анн - Реймс 0:1 Реймс - Сент-Этьен 2:0 Реймс - Анже 1:2 Лион - Реймс 1:2 Реймс - Клермон 1:0 Страсбург - Реймс 1:1 Реймс - Монако 0:0 Бордо - Реймс 3:2 Реймс - Труа 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|28
|20
|5
|3
|59 - 24
|65
|2.
|Ницца
|Заявка
|28
|15
|6
|7
|39 - 21
|50
|3.
|Марсель
|Заявка
|27
|13
|8
|6
|39 - 26
|47
|4.
|Ренн
|Заявка
|27
|14
|4
|9
|53 - 25
|46
|5.
|Страсбург
|0:0 Заявка
|28
|12
|9
|7
|49 - 32
|45
|6.
|Лилль
|Заявка
|28
|11
|10
|7
|37 - 35
|43
|7.
|Лион
|Заявка
|27
|11
|9
|7
|38 - 33
|42
|8.
|Нант
|Заявка
|28
|12
|6
|10
|36 - 30
|42
|9.
|Монако
|0:0 Заявка
|28
|11
|9
|8
|40 - 29
|42
|10.
|Ланс
|0:0 Заявка
|28
|11
|8
|9
|42 - 38
|41
|11.
|Монпелье
|Заявка
|28
|11
|5
|12
|41 - 40
|38
|12.
|Брест
|Заявка
|27
|9
|8
|10
|35 - 38
|35
|13.
|Реймс
|0:0 Заявка
|28
|7
|12
|9
|31 - 31
|33
|14.
|Анже
|0:0 Заявка
|28
|7
|9
|12
|31 - 40
|30
|15.
|Клермон
|0:0 Заявка
|28
|7
|8
|13
|27 - 46
|29
|16.
|Труа
|Заявка
|28
|7
|7
|14
|26 - 41
|28
|17.
|Сент-Этьен
|Заявка
|28
|6
|8
|14
|28 - 50
|26
|18.
|Лорьян
|0:0 Заявка
|28
|5
|10
|13
|22 - 43
|25
|19.
|Метц
|0:0 Заявка
|28
|4
|11
|13
|25 - 46
|23
|20.
|Бордо
|Заявка
|28
|4
|10
|14
|38 - 68
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|14
|13
|1
|0
|34 - 7
|40
|2.
|Ренн
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|33 - 9
|31
|3.
|Нант
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|24 - 13
|29
|4.
|Лион
|Заявка
|14
|7
|5
|2
|23 - 14
|26
|5.
|Страсбург
|0:0 Заявка
|14
|7
|4
|3
|27 - 13
|25
|6.
|Монако
|0:0 Заявка
|14
|7
|4
|3
|26 - 13
|25
|7.
|Лилль
|Заявка
|14
|6
|6
|2
|19 - 16
|24
|8.
|Монпелье
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|24 - 18
|24
|9.
|Ницца
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|19 - 14
|23
|10.
|Ланс
|0:0 Заявка
|14
|6
|5
|3
|23 - 15
|23
|11.
|Марсель
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|22 - 16
|20
|12.
|Брест
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|20 - 18
|18
|13.
|Анже
|0:0 Заявка
|14
|5
|2
|7
|15 - 17
|17
|14.
|Реймс
|0:0 Заявка
|13
|4
|5
|4
|18 - 13
|17
|15.
|Лорьян
|0:0 Заявка
|13
|4
|4
|5
|11 - 14
|16
|16.
|Клермон
|0:0 Заявка
|14
|3
|6
|5
|14 - 17
|15
|17.
|Труа
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|13 - 14
|15
|18.
|Сент-Этьен
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|17 - 26
|14
|19.
|Бордо
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|20 - 27
|11
|20.
|Метц
|0:0 Заявка
|14
|1
|6
|7
|15 - 25
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ницца
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|20 - 7
|27
|2.
|Марсель
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|17 - 10
|27
|3.
|ПСЖ
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|25 - 17
|25
|4.
|Страсбург
|0:0 Заявка
|14
|5
|5
|4
|22 - 19
|20
|5.
|Лилль
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|18 - 19
|19
|6.
|Ланс
|0:0 Заявка
|14
|5
|3
|6
|19 - 23
|18
|7.
|Брест
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|15 - 20
|17
|8.
|Монако
|0:0 Заявка
|14
|4
|5
|5
|14 - 16
|17
|9.
|Реймс
|0:0 Заявка
|15
|3
|7
|5
|13 - 18
|16
|10.
|Лион
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|15 - 19
|16
|11.
|Ренн
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|20 - 16
|15
|12.
|Монпелье
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|17 - 22
|14
|13.
|Метц
|0:0 Заявка
|14
|3
|5
|6
|10 - 21
|14
|14.
|Клермон
|0:0 Заявка
|14
|4
|2
|8
|13 - 29
|14
|15.
|Нант
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|12 - 17
|13
|16.
|Анже
|0:0 Заявка
|14
|2
|7
|5
|16 - 23
|13
|17.
|Труа
|Заявка
|14
|4
|1
|9
|13 - 27
|13
|18.
|Сент-Этьен
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|11 - 24
|12
|19.
|Бордо
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|18 - 41
|11
|20.
|Лорьян
|0:0 Заявка
|15
|1
|6
|8
|11 - 29
|9
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- — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
Прогнозы на матч Анже 0:0 Реймс
Исход игры
Анже
37.8% (42)
Ничья
48.6% (54)
Реймс
13.5% (15)
Тотал 2.5
Больше
18.02% (20)
Меньше
81.98% (91)
Обе команды забьют
Да
64.86% (72)
Нет
35.14% (39)
Популярный счёт
1:1 Ничья
46.8% (52)
1:0 Анже
24.3% (27)
2:1 Анже
11.7% (13)
1:2 Реймс
6.3% (7)
0:1 Реймс
5.4% (6)
0:2 Реймс
1.8% (2)
0:0 Ничья
1.8% (2)
2:0 Анже
1.8% (2)
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