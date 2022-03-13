Первый тайм

13' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

12' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

12' Ромен Тома выносит мяч и сбавляет давление на ворота

12' Головой пробил Манетси Маршал , но голкипер отбил его в поле!

11' Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.

11' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

9' Матч возобновится спорным мячом

9' Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

9' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

8' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

8' Ромен Тома выносит мяч и сбавляет давление на ворота

8' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

7' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

7' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

6' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

6' Петкович Даниель взял и забрал мяч на выходе

4' Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

4' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

3' Матч возобновлен

3' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

3' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

2' Мансо Венсан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

2' Илан Кеббал навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Сегодня прохладно для игры в футбол.

1' Реймс начинает с центра поля