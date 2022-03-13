Франция: Лига 1 2021-2022
0:1
Конец матча
Стадион: Раймон Копа
18' Желтая карточкаМанетси Маршал
0:1
24' ГолФлипс Алексис
34' Красная карточкаДонис Анастасиос
49' Желтая карточкаМансо Венсан
58' Желтая карточкаФокет Томас
72' Желтая карточкаМангани Тома
77' Желтая карточкаЭбосс Энцо
87' Желтая карточкаКапель Пьеррик
88' Желтая карточкаРомен Тома
90' Вторая желтая карточкаМансо Венсан
Ход матча
18'
24'
0:1
34'
49'
58'
72'
77'
87'
88'
90'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
6 Удары по воротам 4
-
5 Удары в створ 4
-
4 Угловые 2
-
0 Офсайды 5
-
19 Нарушения правил 8
-
5 Жёлтые карточки 2
-
1 Красные карточки 1
-
4 Замены 4
-
63 Владение мячом, % 37
Владение мячом
29
Мансо
Венсан
24
Ромен
Тома
2
Фас
Ваут
20
Кеббаль
Илан
10
Зенели
Арбер
- Основной состав
- Вратарь
-
29 Мансо ВенсанЗащитник
- Защитник
-
24 Ромен ТомаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Унаи АззединПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
22 Яколиш МаринНападающий
-
Главный тренер: Батикль Жеральд
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
2 Фас ВаутЗащитник
- Полузащитник
-
20 Кеббаль ИланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Зенели АрберПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
28 Локо БанзузиПолузащитник
-
32 Фокет ТомасПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Бериша ВалонПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Лопи ДионПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гарсия Оскар
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Анже
Реймс
7 матчей
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
28.6%
85.7%
2 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
9 матчей
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
16 матчей
25%
43.8%
31.2%
4 победы 7 ничьих 5 побед
Первый тайм
12.5%
75%
12.5%
2 победы 12 ничьих 2 победы
Второй тайм
25%
37.5%
37.5%
4 победы 6 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Анже
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мангани Тома
|6 (5)
|0.21
|Буфаль Софьян
|5 (2)
|0.18
|Фюльжени Анжело
|5
|0.18
|Траоре Исмаэль
|3
|0.11
|Баокен Стефан
|2
|0.07
|Ромен Тома
|2
|0.07
|Чо Мохамед-Али
|2
|0.07
|Унаи Аззедин
|2
|0.07
|Перейра-Лаже Матиаш
|1
|0.04
|Бенталеб Набиль
|1
|0.04
|Кабо Джимми
|0
|0
|Капель Пьеррик
|0
|0
|Браими Билаль
|0
|0
Реймс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Экитик Юго
|9 (1)
|0.32
|Фас Ваут
|4
|0.14
|Манетси Маршал
|3
|0.11
|Флипс Алексис
|2 (1)
|0.07
|Мбюкю Натанаэль
|2
|0.07
|Кассама Морету
|2
|0.07
|Кеббаль Илан
|1
|0.04
|Конан Гислен
|1
|0.04
|Туре Эль Билал
|1 (1)
|0.04
|Матусива Азор
|1
|0.04
|Абдельамид Юнис
|1
|0.04
|Фокет Томас
|1
|0.04
|Каюсте Йенс
|1
|0.04
|Локо Банзузи
|1
|0.04
|Коффи Н'Дри Филиппе
|1
|0.04
|Зенели Арбер
|0
|0
|Бериша Валон
|0
|0
Карточки
Анже
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Думбия Сулейман
|6
|1
|Мангани Тома
|5
|0
|Ромен Тома
|5
|0
|Буфаль Софьян
|5
|0
|Чо Мохамед-Али
|3
|1
|Кабо Джимми
|4
|0
|Фюльжени Анжело
|4
|0
|Менди Батиста
|4
|0
|Мансо Венсан
|1
|1
|Капель Пьеррик
|2
|0
|Нинга Казимир
|2
|0
|Таиби Ванисс
|2
|0
|Унаи Аззедин
|2
|0
|Траоре Исмаэль
|1
|0
|Бенталеб Набиль
|1
|0
|Петкович Даниель
|1
|0
|Эбосс Энцо
|1
|0
|Мбок Джейсон
|1
|0
Реймс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гравильон Эндрю
|7
|2
|Гарсия Оскар
|5
|2
|Абдельамид Юнис
|4
|1
|Манетси Маршал
|5
|0
|Матусива Азор
|5
|0
|Фокет Томас
|4
|0
|Лопи Дион
|3
|0
|Локо Банзузи
|3
|0
|Бериша Валон
|1
|1
|Экитик Юго
|1
|1
|Фас Ваут
|2
|0
|Кафаро Матьё
|2
|0
|Флипс Алексис
|2
|0
|Туре Эль Билал
|2
|0
|Донис Анастасиос
|0
|1
|Райкович Предраг
|1
|0
|Кассама Морету
|1
|0
|Ван Берген Митчелл
|1
|0
|Хорнби Фрэйзер
|1
|0
|Конан Гислен
|1
|0
|Бузи Максим
|1
|0
|Мбюкю Натанаэль
|1
|0
|Кеббаль Илан
|1
|0
|Адлен Мартин
|1
|0
|Коффи Н'Дри Филиппе
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
15
14
6 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 8
19 Не забивали 17
1
7%
2
14%
1-15
3
20%
3
21%
16-30
2
13%
1
7%
31-45
3
20%
1
7%
46-60
3
20%
5
36%
61-75
3
20%
2
14%
76-90
Пропущено
18
18
9 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 11
5
28%
1
6%
1-15
3
17%
1
6%
16-30
1
6%
4
22%
31-45
4
22%
2
11%
46-60
1
6%
5
28%
61-75
4
22%
5
28%
76-90
Забито
16
18
7 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 6
17 Не забивали 19
2
13%
3
17%
1-15
1
6%
2
11%
16-30
4
25%
1
6%
31-45
3
19%
4
22%
46-60
3
19%
2
11%
61-75
3
19%
6
33%
76-90
Пропущено
23
13
9 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 8
2
9%
1
8%
1-15
6
26%
1
8%
16-30
1
4%
4
31%
31-45
4
17%
1
8%
46-60
4
17%
6
46%
61-75
6
26%
0
0%
76-90
Забито
31
32
13 В 1-м тайме 12
18 Во 2-м тайме 20
12 Забивали первыми 14
8 Не забивали 8
3
10%
5
16%
1-15
4
13%
5
16%
16-30
6
19%
2
6%
31-45
6
19%
5
16%
46-60
6
19%
7
22%
61-75
6
19%
8
25%
76-90
Пропущено
41
31
18 В 1-м тайме 12
23 Во 2-м тайме 19
14 Пропускали первыми 10
22 Не пропускали 19
7
17%
2
6%
1-15
9
22%
2
6%
16-30
2
5%
8
26%
31-45
8
20%
3
10%
46-60
5
12%
11
35%
61-75
10
24%
5
16%
76-90
Результаты последних матчей
Анже
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Ренн - Анже 2:0 Анже - Ланс 1:2 Ницца - Анже 1:0 Анже - Страсбург 0:1
Марсель - Анже 5:2 Анже - Сент-Этьен 0:1 Анже - Труа 2:1 Лорьян - Анже 0:0 Монпелье - Анже 4:1 Лина-Монлери - Анже 2:0 Анже - Клермон 0:1 Реймс - Анже 1:2 Анже - Монако 1:3 Ланс - Анже 2:2 Анже - Лорьян 1:0 Лилль - Анже 1:1 Анже - Ницца 1:2 Сент-Этьен - Анже 2:2 ПСЖ - Анже 2:1 Анже - Метц 3:2
Реймс
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Реймс - Страсбург 1:1 Монако - Реймс 1:2 Реймс - Брест 1:1 Нант - Реймс 1:0
Реймс - Бордо 5:0 Реймс - Бастия 1:1 ПСЖ - Реймс 4:0 Реймс - Метц 0:1 Клермон - Реймс 0:0 Таон - Реймс 0:1 Марсель - Реймс 1:1 Реймс Сент-Анн - Реймс 0:1 Реймс - Сент-Этьен 2:0 Реймс - Анже 1:2 Лион - Реймс 1:2 Реймс - Клермон 1:0 Страсбург - Реймс 1:1 Реймс - Монако 0:0 Бордо - Реймс 3:2 Реймс - Труа 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|28
|20
|5
|3
|59 - 24
|65
|2.
|Ницца
|Заявка
|28
|15
|6
|7
|39 - 21
|50
|3.
|Марсель
|Заявка
|27
|13
|8
|6
|39 - 26
|47
|4.
|Ренн
|0:0 Заявка
|28
|14
|5
|9
|53 - 25
|47
|5.
|Страсбург
|Заявка
|28
|13
|8
|7
|50 - 32
|47
|6.
|Лилль
|Заявка
|28
|11
|10
|7
|37 - 35
|43
|7.
|Лион
|0:0 Заявка
|28
|11
|10
|7
|38 - 33
|43
|8.
|Нант
|Заявка
|28
|12
|6
|10
|36 - 30
|42
|9.
|Ланс
|Заявка
|28
|11
|8
|9
|42 - 38
|41
|10.
|Монако
|Заявка
|28
|11
|8
|9
|40 - 30
|41
|11.
|Монпелье
|Заявка
|28
|11
|5
|12
|41 - 40
|38
|12.
|Брест
|Заявка
|27
|9
|8
|10
|35 - 38
|35
|13.
|Реймс
|Заявка
|28
|8
|11
|9
|32 - 31
|35
|14.
|Анже
|Заявка
|28
|7
|8
|13
|31 - 41
|29
|15.
|Клермон
|Заявка
|28
|7
|7
|14
|27 - 48
|28
|16.
|Труа
|Заявка
|28
|7
|7
|14
|26 - 41
|28
|17.
|Лорьян
|Заявка
|28
|6
|9
|13
|24 - 43
|27
|18.
|Сент-Этьен
|Заявка
|28
|6
|8
|14
|28 - 50
|26
|19.
|Метц
|Заявка
|28
|4
|11
|13
|25 - 46
|23
|20.
|Бордо
|Заявка
|28
|4
|10
|14
|38 - 68
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|14
|13
|1
|0
|34 - 7
|40
|2.
|Ренн
|0:0 Заявка
|14
|10
|1
|3
|33 - 9
|31
|3.
|Нант
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|24 - 13
|29
|4.
|Лион
|0:0 Заявка
|15
|7
|6
|2
|23 - 14
|27
|5.
|Страсбург
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|28 - 13
|27
|6.
|Монако
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|26 - 13
|25
|7.
|Лилль
|Заявка
|14
|6
|6
|2
|19 - 16
|24
|8.
|Монпелье
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|24 - 18
|24
|9.
|Ницца
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|19 - 14
|23
|10.
|Ланс
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|23 - 15
|23
|11.
|Марсель
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|22 - 16
|20
|12.
|Брест
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|20 - 18
|18
|13.
|Реймс
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|18 - 13
|17
|14.
|Анже
|Заявка
|14
|5
|1
|8
|15 - 18
|16
|15.
|Лорьян
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|11 - 14
|16
|16.
|Труа
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|13 - 14
|15
|17.
|Сент-Этьен
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|17 - 26
|14
|18.
|Клермон
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|14 - 19
|14
|19.
|Бордо
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|20 - 27
|11
|20.
|Метц
|Заявка
|14
|1
|6
|7
|15 - 25
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ницца
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|20 - 7
|27
|2.
|Марсель
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|17 - 10
|27
|3.
|ПСЖ
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|25 - 17
|25
|4.
|Страсбург
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|22 - 19
|20
|5.
|Лилль
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|18 - 19
|19
|6.
|Ланс
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|19 - 23
|18
|7.
|Реймс
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|14 - 18
|18
|8.
|Брест
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|15 - 20
|17
|9.
|Ренн
|0:0 Заявка
|14
|4
|4
|6
|20 - 16
|16
|10.
|Лион
|0:0 Заявка
|13
|4
|4
|5
|15 - 19
|16
|11.
|Монако
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|14 - 17
|16
|12.
|Монпелье
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|17 - 22
|14
|13.
|Метц
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|10 - 21
|14
|14.
|Клермон
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|13 - 29
|14
|15.
|Нант
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|12 - 17
|13
|16.
|Анже
|Заявка
|14
|2
|7
|5
|16 - 23
|13
|17.
|Труа
|Заявка
|14
|4
|1
|9
|13 - 27
|13
|18.
|Сент-Этьен
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|11 - 24
|12
|19.
|Бордо
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|18 - 41
|11
|20.
|Лорьян
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|13 - 29
|11
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- — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
Прогнозы на матч Анже 0:1 Реймс
Исход игры
Анже
37.5% (42)
Ничья
49.1% (55)
Реймс
13.4% (15)
Тотал 2.5
Больше
17.86% (20)
Меньше
82.14% (92)
Обе команды забьют
Да
65.18% (73)
Нет
34.82% (39)
Популярный счёт
1:1 Ничья
47.3% (53)
1:0 Анже
24.1% (27)
2:1 Анже
11.6% (13)
1:2 Реймс
6.3% (7)
0:1 Реймс
5.4% (6)
0:2 Реймс
1.8% (2)
0:0 Ничья
1.8% (2)
2:0 Анже
1.8% (2)
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