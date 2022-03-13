Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Бенталеб Набиль пробует нанести удар издали, но Предраг Райкович держит все под контролем

44' Райкович Предраг выносит мяч и сбавляет давление на ворота

44' Анже идет вперед с потенциально опасной атакой.

43' Райкович Предраг взял и забрал мяч на выходе

41' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

40' Анже выполняет удар от ворот.

40' ШТАНГА! Так было близко к голу - Конан Гислен нанес удар в каркас ворот!

40' Отличные скиллы показывает Конан Гислен , обводя своих соперников

40' Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.

39' Абдельамид Юнис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

38' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

37' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

37' Реймс выполняет удар от ворот.

36' Матч возобновлен

36' Ох, нехорошо это выглядит. Мансо Венсан получил травму и медбригада забирает его с поля.

36' Мансо Венсан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

36' VAR - КАРТОЧКА ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, возможно карточка.

35' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

34' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

33' Буфаль Софьян из команды Анже делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

31' Абдельамид Юнис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

29' Анже выполняет удар от ворот.

29' Фас Ваут оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

28' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

27' Конан Гислен из команды Реймс направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

26' Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

24' Г О О О О Л - Флипс Алексис забивает с левой ноги!

23' Илан Кеббал из команды Реймс направляет мяч в штрафную площадку, но Петкович Даниель выбегает и ловит мяч

23' Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.

22' Илан Кеббал из команды Реймс в офсайде

22' Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

22' Илан Кеббал нанес удар головой, но Даниел Петкович спокойно отбил мяч.

21' Петкович Даниель взял и забрал мяч на выходе

20' Удар от ворот произведет Анже

20' Фас Ваут из команды Реймс не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

18' Манетси Маршал получил желтую карточку от судьи

18' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

17' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

15' Хорошую попытку сделал Буфаль Софьян . Удар в створ, но вратарь начеку

13' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

12' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

12' Ромен Тома выносит мяч и сбавляет давление на ворота

12' Головой пробил Манетси Маршал , но голкипер отбил его в поле!

11' Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.

11' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

9' Матч возобновится спорным мячом

9' Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

9' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

8' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

8' Ромен Тома выносит мяч и сбавляет давление на ворота

8' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

7' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

7' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

6' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

6' Петкович Даниель взял и забрал мяч на выходе

4' Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

4' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

3' Матч возобновлен

3' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

3' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

2' Мансо Венсан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

2' Илан Кеббал навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Сегодня прохладно для игры в футбол.

1' Реймс начинает с центра поля