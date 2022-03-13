Франция: Лига 1 2021-2022
0:0
Первый тайм: 20'
Стадион: Габриэль Монтпье
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
3 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
50 Владение мячом, % 50
Владение мячом
40
Джоко
Упарин
20
Зедатка
Аким
36
Сейду
Алиду
25
Гастьен
Йоан
19
Петро
Лео
10
Ле
Фе
Энцо
- Основной состав
-
40 Джоко УпаринВратарь
-
20 Зедатка АкимЗащитник
- Защитник
-
36 Сейду АлидуЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Гастьен ЙоанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
21 Ожье ФлоранЗащитник
-
23 Фожо ЖеромЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
24 Доссу ЖодельНападающий
-
27 Байо МохамедНападающий
-
Главный тренер: Pascal Gastien
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Не уточняется
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Петро ЛеоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ле Фе ЭнцоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Нарди ПольВратарь
- Защитник
-
14 Эрго ЖеромЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
38 Уттара ДангоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 Сумано СамбуНападающий
-
Главный тренер: Пелиссье Кристоф
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
История личных встреч
Клермон
Лорьян
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
200%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
200%
100%
2 победы 1 ничья 0 побед
6 матчей
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 3 победы
7 матчей
14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Клермон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Байо Мохамед
|10 (1)
|0.36
|Рашани Эльбасан
|6
|0.21
|Бертомье Жезон
|1
|0.04
|Н'Симба Виталь
|1
|0.04
|Аллевина Джим
|1
|0.04
|Доссу Жодель
|1
|0.04
|Телль Жордан
|1
|0.04
|Ожье Флоран
|1
|0.04
|Унтонджи Седрик
|1
|0.04
|Маньен Йоанн
|1
|0.04
|Да Кунья Лукас
|1
|0.04
|Зедатка Аким
|0
|0
|Гастьен Йоан
|0
|0
Лорьян
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Моффи Теремас
|4 (1)
|0.14
|Лорьенте Арман
|4 (1)
|0.14
|Монкондю Томас
|3
|0.11
|Сумано Самбу
|3
|0.11
|Лапорт Жульен
|2
|0.07
|Коне Ибраима
|2
|0.07
|Ле Гофф Венсан
|1
|0.04
|Грбич Адриан
|1
|0.04
|Дженц Мориц
|1
|0.04
|Абергель Лоран
|0
|0
|Ле Фе Энцо
|0
|0
|Лемуан Фабьен
|0
|0
Карточки
Клермон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Абдул-Самед Салис
|8
|2
|Гастьен Йоан
|5
|2
|Сейду Алиду
|3
|1
|Pascal Gastien
|2
|1
|Ожье Флоран
|3
|0
|Зедатка Аким
|3
|0
|Амель Пьер-Ив
|3
|0
|Yadaly Diaby
|1
|1
|Рашани Эльбасан
|2
|0
|Унтонджи Седрик
|2
|0
|Доссу Жодель
|2
|0
|Н'Симба Виталь
|2
|0
|Хауи Саиф-Эдин
|1
|0
|Киэ Грежон
|1
|0
|Менди Ариал
|1
|0
|Биллонг Жан-Клод
|1
|0
|Телль Жордан
|1
|0
|Маньен Йоанн
|1
|0
|Аллевина Джим
|1
|0
Лорьян
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Абергель Лоран
|8
|0
|Лапорт Жульен
|6
|0
|Мендес Убулан
|3
|1
|Дженц Мориц
|3
|1
|Эрго Жером
|1
|2
|Лемуан Фабьен
|3
|0
|Монкондю Томас
|3
|0
|Буасгар Кентен
|3
|0
|Лорьенте Арман
|3
|0
|Инносент Бонке
|2
|0
|Силва Игор
|2
|0
|Диарра Стефан
|2
|0
|Уттара Данго
|2
|0
|Фонтен Тома
|1
|0
|Ле Гофф Венсан
|1
|0
|Нарди Поль
|1
|0
|Сумано Самбу
|1
|0
|Кристоф Пелиссье
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
16
12
8 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 4
16 Не забивали 19
2
13%
2
17%
1-15
2
13%
3
25%
16-30
4
25%
1
8%
31-45
3
19%
2
17%
46-60
4
25%
2
17%
61-75
1
6%
2
17%
76-90
Пропущено
15
28
7 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 11
2
13%
3
11%
1-15
3
20%
5
18%
16-30
2
13%
5
18%
31-45
3
20%
5
18%
46-60
1
7%
5
18%
61-75
4
27%
5
18%
76-90
Забито
12
11
2 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 6
19 Не забивали 18
2
17%
2
18%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
2
17%
2
18%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
7
58%
3
27%
76-90
Пропущено
30
14
12 В 1-м тайме 4
18 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 9
3
10%
2
14%
1-15
3
10%
2
14%
16-30
6
20%
0
0%
31-45
5
17%
4
29%
46-60
5
17%
1
7%
61-75
8
27%
5
36%
76-90
Забито
28
23
10 В 1-м тайме 12
18 Во 2-м тайме 11
12 Забивали первыми 10
8 Не забивали 10
4
14%
4
17%
1-15
2
7%
4
17%
16-30
4
14%
4
17%
31-45
5
18%
4
17%
46-60
5
18%
2
9%
61-75
8
29%
5
22%
76-90
Пропущено
45
42
19 В 1-м тайме 17
26 Во 2-м тайме 25
14 Пропускали первыми 14
20 Не пропускали 20
5
11%
5
12%
1-15
6
13%
7
17%
16-30
8
18%
5
12%
31-45
8
18%
9
21%
46-60
6
13%
6
14%
61-75
12
27%
10
24%
76-90
Результаты последних матчей
Клермон
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Лилль - Клермон 4:0 Клермон - Бордо 1:1 Марсель - Клермон 0:2 Клермон - Сент-Этьен 1:2
Ницца - Клермон 0:1 Клермон - Ренн 2:1 Клермон - Страсбург 0:2 Монако - Клермон 4:0 Клермон - Реймс 0:0 Бастия - Клермон 2:0 ЖС Чемин Бас д'Авигнон - Клермон 0:4 Анже - Клермон 0:1 Монпелье - Клермон 1:0 Клермон - Ланс 2:2 Реймс - Клермон 1:0 Клермон - Ницца 1:2 Сент-Этьен - Клермон 3:2 Клермон - Марсель 0:1 Нант - Клермон 2:1 Клермон - Лилль 1:0
Лорьян
(20 матчей)
10%
25%
65%
2 победы 5 ничьих 13 поражений
Лорьян - Лион 1:4 Брест - Лорьян 0:1 Лорьян - Монпелье 0:1 Монако - Лорьян 0:0
Лорьян - Ланс 2:0 Нант - Лорьян 4:2 Лилль - Лорьян 3:1 Лорьян - Анже 0:0 Лорьян - ПСЖ 1:1 Ренн - Лорьян 1:0 Метц - Лорьян 4:1 Лорьян - Нант 0:1 Труа - Лорьян 2:0 Лорьян - Ренн 0:2 Анже - Лорьян 1:0 Лорьян - Брест 1:2 Страсбург - Лорьян 4:0 Лорьян - Бордо 1:1 Марсель - Лорьян 4:1 Лорьян - Клермон 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|28
|20
|5
|3
|59 - 24
|65
|2.
|Ницца
|Заявка
|28
|15
|6
|7
|39 - 21
|50
|3.
|Марсель
|Заявка
|27
|13
|8
|6
|39 - 26
|47
|4.
|Ренн
|Заявка
|27
|14
|4
|9
|53 - 25
|46
|5.
|Страсбург
|0:0 Заявка
|28
|12
|9
|7
|49 - 32
|45
|6.
|Лилль
|Заявка
|28
|11
|10
|7
|37 - 35
|43
|7.
|Лион
|Заявка
|27
|11
|9
|7
|38 - 33
|42
|8.
|Нант
|Заявка
|28
|12
|6
|10
|36 - 30
|42
|9.
|Монако
|0:0 Заявка
|28
|11
|9
|8
|40 - 29
|42
|10.
|Ланс
|0:0 Заявка
|28
|11
|8
|9
|42 - 38
|41
|11.
|Монпелье
|Заявка
|28
|11
|5
|12
|41 - 40
|38
|12.
|Брест
|Заявка
|27
|9
|8
|10
|35 - 38
|35
|13.
|Реймс
|0:0 Заявка
|28
|7
|12
|9
|31 - 31
|33
|14.
|Анже
|0:0 Заявка
|28
|7
|9
|12
|31 - 40
|30
|15.
|Клермон
|0:0 Заявка
|28
|7
|8
|13
|27 - 46
|29
|16.
|Труа
|Заявка
|28
|7
|7
|14
|26 - 41
|28
|17.
|Сент-Этьен
|Заявка
|28
|6
|8
|14
|28 - 50
|26
|18.
|Лорьян
|0:0 Заявка
|28
|5
|10
|13
|22 - 43
|25
|19.
|Метц
|0:0 Заявка
|28
|4
|11
|13
|25 - 46
|23
|20.
|Бордо
|Заявка
|28
|4
|10
|14
|38 - 68
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|14
|13
|1
|0
|34 - 7
|40
|2.
|Ренн
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|33 - 9
|31
|3.
|Нант
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|24 - 13
|29
|4.
|Лион
|Заявка
|14
|7
|5
|2
|23 - 14
|26
|5.
|Страсбург
|0:0 Заявка
|14
|7
|4
|3
|27 - 13
|25
|6.
|Монако
|0:0 Заявка
|14
|7
|4
|3
|26 - 13
|25
|7.
|Лилль
|Заявка
|14
|6
|6
|2
|19 - 16
|24
|8.
|Монпелье
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|24 - 18
|24
|9.
|Ницца
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|19 - 14
|23
|10.
|Ланс
|0:0 Заявка
|14
|6
|5
|3
|23 - 15
|23
|11.
|Марсель
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|22 - 16
|20
|12.
|Брест
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|20 - 18
|18
|13.
|Анже
|0:0 Заявка
|14
|5
|2
|7
|15 - 17
|17
|14.
|Реймс
|0:0 Заявка
|13
|4
|5
|4
|18 - 13
|17
|15.
|Лорьян
|0:0 Заявка
|13
|4
|4
|5
|11 - 14
|16
|16.
|Клермон
|0:0 Заявка
|14
|3
|6
|5
|14 - 17
|15
|17.
|Труа
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|13 - 14
|15
|18.
|Сент-Этьен
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|17 - 26
|14
|19.
|Бордо
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|20 - 27
|11
|20.
|Метц
|0:0 Заявка
|14
|1
|6
|7
|15 - 25
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ницца
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|20 - 7
|27
|2.
|Марсель
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|17 - 10
|27
|3.
|ПСЖ
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|25 - 17
|25
|4.
|Страсбург
|0:0 Заявка
|14
|5
|5
|4
|22 - 19
|20
|5.
|Лилль
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|18 - 19
|19
|6.
|Ланс
|0:0 Заявка
|14
|5
|3
|6
|19 - 23
|18
|7.
|Брест
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|15 - 20
|17
|8.
|Монако
|0:0 Заявка
|14
|4
|5
|5
|14 - 16
|17
|9.
|Реймс
|0:0 Заявка
|15
|3
|7
|5
|13 - 18
|16
|10.
|Лион
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|15 - 19
|16
|11.
|Ренн
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|20 - 16
|15
|12.
|Монпелье
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|17 - 22
|14
|13.
|Метц
|0:0 Заявка
|14
|3
|5
|6
|10 - 21
|14
|14.
|Клермон
|0:0 Заявка
|14
|4
|2
|8
|13 - 29
|14
|15.
|Нант
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|12 - 17
|13
|16.
|Анже
|0:0 Заявка
|14
|2
|7
|5
|16 - 23
|13
|17.
|Труа
|Заявка
|14
|4
|1
|9
|13 - 27
|13
|18.
|Сент-Этьен
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|11 - 24
|12
|19.
|Бордо
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|18 - 41
|11
|20.
|Лорьян
|0:0 Заявка
|15
|1
|6
|8
|11 - 29
|9
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
Прогнозы на матч Клермон 0:0 Лорьян
Исход игры
Клермон
49.5% (55)
Ничья
37.8% (42)
Лорьян
12.6% (14)
Тотал 2.5
Больше
29.73% (33)
Меньше
70.27% (78)
Обе команды забьют
Да
64.86% (72)
Нет
35.14% (39)
Популярный счёт
1:1 Ничья
35.1% (39)
1:0 Клермон
24.3% (27)
2:1 Клермон
19.8% (22)
1:2 Лорьян
9% (10)
2:0 Клермон
5.4% (6)
0:1 Лорьян
3.6% (4)
0:0 Ничья
1.8% (2)
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