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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Клермон
0:0
Первый тайм: 20'

Стадион:
Лорьян
0' 20'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 50 Владение мячом, % 50

Владение мячом

Прогнозы 112
Клермон 49.1% (55)
X 37.5% (42)
Лорьян 13.4% (15)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Клермон
Ничья
Лорьян
2.40
3.15
3.80
Все Коэффициенты
40
Джоко
Упарин
20
Зедатка
Аким
4
Унтонджи
Седрик
36
Сейду
Алиду
12
Н'Симба
Виталь
7
Маньен
Йоанн
25
Гастьен
Йоан
8
Бертомье
Жезон
10
Да
Кунья
Лукас
9
Киэ
Грежон
18
Рашани
Эльбасан
1
Дрейер
Маттье
17
Мендес
Убулан
15
Лапорт
Жульен
19
Петро
Лео
25
Ле
Гофф
Венсан
8
Инносент
Бонке
28
Лорьенте
Арман
23
Монкондю
Томас
10
Ле
Фе
Энцо
11
Буасгар
Кентен
13
Моффи
Теремас
Клермон
4-3-3
Лорьян
4-1-4-1

История личных встреч

Клермон
Лорьян

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
200%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

200%
100%
2 победы 1 ничья 0 побед

6 матчей

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 3 победы

7 матчей

14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы

История матчей

Л1
1:1
Л2
0:1
Л2
0:2
Л2
0:1
Л2
0:0
Л2
1:1
Л2
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Клермон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Байо Мохамед 10 (1) 0.36
Рашани Эльбасан 6 0.21
Бертомье Жезон 1 0.04
Н'Симба Виталь 1 0.04
Аллевина Джим 1 0.04
Доссу Жодель 1 0.04
Телль Жордан 1 0.04
Ожье Флоран 1 0.04
Унтонджи Седрик 1 0.04
Маньен Йоанн 1 0.04
Да Кунья Лукас 1 0.04
Зедатка Аким 0 0
Гастьен Йоан 0 0
Лорьян
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Моффи Теремас 4 (1) 0.14
Лорьенте Арман 4 (1) 0.14
Монкондю Томас 3 0.11
Сумано Самбу 3 0.11
Лапорт Жульен 2 0.07
Коне Ибраима 2 0.07
Ле Гофф Венсан 1 0.04
Грбич Адриан 1 0.04
Дженц Мориц 1 0.04
Абергель Лоран 0 0
Ле Фе Энцо 0 0
Лемуан Фабьен 0 0

Карточки

Клермон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Абдул-Самед Салис 8 2
Гастьен Йоан 5 2
Сейду Алиду 3 1
Pascal Gastien 2 1
Ожье Флоран 3 0
Зедатка Аким 3 0
Амель Пьер-Ив 3 0
Yadaly Diaby 1 1
Рашани Эльбасан 2 0
Унтонджи Седрик 2 0
Доссу Жодель 2 0
Н'Симба Виталь 2 0
Хауи Саиф-Эдин 1 0
Киэ Грежон 1 0
Менди Ариал 1 0
Биллонг Жан-Клод 1 0
Телль Жордан 1 0
Маньен Йоанн 1 0
Аллевина Джим 1 0
Лорьян
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Абергель Лоран 8 0
Лапорт Жульен 6 0
Мендес Убулан 3 1
Дженц Мориц 3 1
Эрго Жером 1 2
Лемуан Фабьен 3 0
Монкондю Томас 3 0
Буасгар Кентен 3 0
Лорьенте Арман 3 0
Инносент Бонке 2 0
Силва Игор 2 0
Диарра Стефан 2 0
Уттара Данго 2 0
Фонтен Тома 1 0
Ле Гофф Венсан 1 0
Нарди Поль 1 0
Сумано Самбу 1 0
Кристоф Пелиссье 1 0

Голы по времени матча

Забито

16
12
8 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 4
16 Не забивали 19
2
13%
2
17%
1-15
2
13%
3
25%
16-30
4
25%
1
8%
31-45
3
19%
2
17%
46-60
4
25%
2
17%
61-75
1
6%
2
17%
76-90

Пропущено

15
28
7 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 11
2
13%
3
11%
1-15
3
20%
5
18%
16-30
2
13%
5
18%
31-45
3
20%
5
18%
46-60
1
7%
5
18%
61-75
4
27%
5
18%
76-90

Забито

12
11
2 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 6
19 Не забивали 18
2
17%
2
18%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
2
17%
2
18%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
7
58%
3
27%
76-90

Пропущено

30
14
12 В 1-м тайме 4
18 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 9
3
10%
2
14%
1-15
3
10%
2
14%
16-30
6
20%
0
0%
31-45
5
17%
4
29%
46-60
5
17%
1
7%
61-75
8
27%
5
36%
76-90

Забито

28
23
10 В 1-м тайме 12
18 Во 2-м тайме 11
12 Забивали первыми 10
8 Не забивали 10
4
14%
4
17%
1-15
2
7%
4
17%
16-30
4
14%
4
17%
31-45
5
18%
4
17%
46-60
5
18%
2
9%
61-75
8
29%
5
22%
76-90

Пропущено

45
42
19 В 1-м тайме 17
26 Во 2-м тайме 25
14 Пропускали первыми 14
20 Не пропускали 20
5
11%
5
12%
1-15
6
13%
7
17%
16-30
8
18%
5
12%
31-45
8
18%
9
21%
46-60
6
13%
6
14%
61-75
12
27%
10
24%
76-90

Результаты последних матчей

Клермон
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Лилль - Клермон 4:0 Клермон - Бордо 1:1 Марсель - Клермон 0:2 Клермон - Сент-Этьен 1:2
Ницца - Клермон 0:1 Клермон - Ренн 2:1 Клермон - Страсбург 0:2 Монако - Клермон 4:0 Клермон - Реймс 0:0 Бастия - Клермон 2:0 ЖС Чемин Бас д'Авигнон - Клермон 0:4 Анже - Клермон 0:1 Монпелье - Клермон 1:0 Клермон - Ланс 2:2 Реймс - Клермон 1:0 Клермон - Ницца 1:2 Сент-Этьен - Клермон 3:2 Клермон - Марсель 0:1 Нант - Клермон 2:1 Клермон - Лилль 1:0
Лорьян
(20 матчей)
10%
25%
65%
2 победы 5 ничьих 13 поражений
Лорьян - Лион 1:4 Брест - Лорьян 0:1 Лорьян - Монпелье 0:1 Монако - Лорьян 0:0
Лорьян - Ланс 2:0 Нант - Лорьян 4:2 Лилль - Лорьян 3:1 Лорьян - Анже 0:0 Лорьян - ПСЖ 1:1 Ренн - Лорьян 1:0 Метц - Лорьян 4:1 Лорьян - Нант 0:1 Труа - Лорьян 2:0 Лорьян - Ренн 0:2 Анже - Лорьян 1:0 Лорьян - Брест 1:2 Страсбург - Лорьян 4:0 Лорьян - Бордо 1:1 Марсель - Лорьян 4:1 Лорьян - Клермон 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 28 20 5 3 59 - 24 65
2. Ницца Заявка 28 15 6 7 39 - 21 50
3. Марсель Заявка 27 13 8 6 39 - 26 47
4. Ренн Заявка 27 14 4 9 53 - 25 46
5. Страсбург 0:0 Заявка 28 12 9 7 49 - 32 45
6. Лилль Заявка 28 11 10 7 37 - 35 43
7. Лион Заявка 27 11 9 7 38 - 33 42
8. Нант Заявка 28 12 6 10 36 - 30 42
9. Монако 0:0 Заявка 28 11 9 8 40 - 29 42
10. Ланс 0:0 Заявка 28 11 8 9 42 - 38 41
11. Монпелье Заявка 28 11 5 12 41 - 40 38
12. Брест Заявка 27 9 8 10 35 - 38 35
13. Реймс 0:0 Заявка 28 7 12 9 31 - 31 33
14. Анже 0:0 Заявка 28 7 9 12 31 - 40 30
15. Клермон 0:0 Заявка 28 7 8 13 27 - 46 29
16. Труа Заявка 28 7 7 14 26 - 41 28
17. Сент-Этьен Заявка 28 6 8 14 28 - 50 26
18. Лорьян 0:0 Заявка 28 5 10 13 22 - 43 25
19. Метц 0:0 Заявка 28 4 11 13 25 - 46 23
20. Бордо Заявка 28 4 10 14 38 - 68 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 14 13 1 0 34 - 7 40
2. Ренн Заявка 14 10 1 3 33 - 9 31
3. Нант Заявка 14 9 2 3 24 - 13 29
4. Лион Заявка 14 7 5 2 23 - 14 26
5. Страсбург 0:0 Заявка 14 7 4 3 27 - 13 25
6. Монако 0:0 Заявка 14 7 4 3 26 - 13 25
7. Лилль Заявка 14 6 6 2 19 - 16 24
8. Монпелье Заявка 15 7 3 5 24 - 18 24
9. Ницца Заявка 14 7 3 4 19 - 14 23
10. Ланс 0:0 Заявка 14 6 5 3 23 - 15 23
11. Марсель Заявка 14 5 5 4 22 - 16 20
12. Брест Заявка 13 5 3 5 20 - 18 18
13. Анже 0:0 Заявка 14 5 2 7 15 - 17 17
14. Реймс 0:0 Заявка 13 4 5 4 18 - 13 17
15. Лорьян 0:0 Заявка 13 4 4 5 11 - 14 16
16. Клермон 0:0 Заявка 14 3 6 5 14 - 17 15
17. Труа Заявка 14 3 6 5 13 - 14 15
18. Сент-Этьен Заявка 14 3 5 6 17 - 26 14
19. Бордо Заявка 14 2 5 7 20 - 27 11
20. Метц 0:0 Заявка 14 1 6 7 15 - 25 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ницца Заявка 14 8 3 3 20 - 7 27
2. Марсель Заявка 13 8 3 2 17 - 10 27
3. ПСЖ Заявка 14 7 4 3 25 - 17 25
4. Страсбург 0:0 Заявка 14 5 5 4 22 - 19 20
5. Лилль Заявка 14 5 4 5 18 - 19 19
6. Ланс 0:0 Заявка 14 5 3 6 19 - 23 18
7. Брест Заявка 14 4 5 5 15 - 20 17
8. Монако 0:0 Заявка 14 4 5 5 14 - 16 17
9. Реймс 0:0 Заявка 15 3 7 5 13 - 18 16
10. Лион Заявка 13 4 4 5 15 - 19 16
11. Ренн Заявка 13 4 3 6 20 - 16 15
12. Монпелье Заявка 13 4 2 7 17 - 22 14
13. Метц 0:0 Заявка 14 3 5 6 10 - 21 14
14. Клермон 0:0 Заявка 14 4 2 8 13 - 29 14
15. Нант Заявка 14 3 4 7 12 - 17 13
16. Анже 0:0 Заявка 14 2 7 5 16 - 23 13
17. Труа Заявка 14 4 1 9 13 - 27 13
18. Сент-Этьен Заявка 14 3 3 8 11 - 24 12
19. Бордо Заявка 14 2 5 7 18 - 41 11
20. Лорьян 0:0 Заявка 15 1 6 8 11 - 29 9
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Gabriel Montpied. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 112
Клермон 49.1% (55)
X 37.5% (42)
Лорьян 13.4% (15)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Клермон
Ничья
Лорьян
2.40
3.15
3.80
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Клермон 0:0 Лорьян онлайн

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Прогнозы на матч Клермон 0:0 Лорьян

Исход игры
Клермон
49.5% (55)
Ничья
37.8% (42)
Лорьян
12.6% (14)
Тотал 2.5
Больше
29.73% (33)
Меньше
70.27% (78)
Обе команды забьют
Да
64.86% (72)
Нет
35.14% (39)
Популярный счёт
1:1 Ничья
35.1% (39)
1:0 Клермон
24.3% (27)
2:1 Клермон
19.8% (22)
1:2 Лорьян
9% (10)
2:0 Клермон
5.4% (6)
0:1 Лорьян
3.6% (4)
0:0 Ничья
1.8% (2)
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