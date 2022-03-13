Второй тайм

94' Лорьян заслуженно побеждает в отличном матче

94' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

93' Клермон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

90' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

90' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

90' Клермон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

89' Лапорт Жульен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

89' Диарра Стефан пробует нанести удар издали, но Упарин Джоко держит все под контролем

88' Клермон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

87' Коне Ибраима имел все шансы забить, но Упарин Джоко сделал отличный сейв!

87' Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

83' Коне Ибраима получил желтую карточку от судьи

82' Удар от ворот произведет Лорьян

82' Клермон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

80' Удар от ворот произведет Клермон

80' Инносент Бонке из команды Лорьян не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

80' Джоко Упарин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

80' Ле Фе Энцо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

78' Удар от ворот произведет Лорьян

76' Г О О О О Л - Петро Лео первым реагирует на отскоке и вбивает в сетку!

76' Монкондю Томас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

75' Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

75' Мендес Убулан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

75' Бертомье Жезон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

74' Матч возобновлен

74' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

73' Клермон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

72' Г О О О О Л - Коне Ибраима забивает ударом с левой ноги!

70' Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

67' Клермон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

65' Клермон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

65' Монкондю Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

63' Матч возобновлен

62' Инносент Бонке на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

62' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

59' Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

58' Да Кунья Лукас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

57' Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

56' Клермон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

55' Удар от ворот произведет Лорьян

54' Мендес Убулан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

53' Бертомье Жезон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

53' Инносент Бонке получил желтую карточку от судьи

52' Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

52' Хорошую попытку сделал Ле Фе Энцо . Удар в створ, но вратарь начеку

50' Гастьен Йоан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

50' Ле Фе Энцо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

49' Гастьен Йоан получил желтую карточку от судьи

49' Гастьен Йоан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

49' Монкондю Томас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

48' Лорьян вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

48' Клермон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

47' Клермон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

47' Лорьян вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

46' Клермон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля