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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Клермон
0:2
Конец матча

Стадион:
Лорьян
0'
49' Желтая карточка
Гастьен Йоан
53' Желтая карточка
Инносент Бонке
0:1
72' Гол
Коне Ибраима
0:2
76' Гол
Петро Лео
83' Желтая карточка
Коне Ибраима
90'+5

Ход матча

49'
Гастьен Йоан
 
53'
 
Инносент Бонке
61'
 
Диарра Стефан
Буасгар Кентен
61'
 
Коне Ибраима
Моффи Теремас
69'
Байо Мохамед
Киэ Грежон
 
69'
Доссу Жодель
Рашани Эльбасан
 
69'
Аллевина Джим
Да Кунья Лукас
 
72'
0:1
Коне Ибраима
76'
0:2
Петро Лео
83'
 
Коне Ибраима
83'
Хауи Саиф-Эдин
Бертомье Жезон
 
86'
 
Уттара Данго
Лорьенте Арман
90'
 
Силва Игор
Ле Фе Энцо

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 7 Удары по воротам 2
  • 0 Удары в створ 5
  • 2 Угловые 2
  • 0 Офсайды 2
  • 14 Нарушения правил 13
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 52 Владение мячом, % 48

Владение мячом

Прогнозы 112
Клермон 49.1% (55)
X 37.5% (42)
Лорьян 13.4% (15)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
40
Джоко
Упарин
20
Зедатка
Аким
4
Унтонджи
Седрик
36
Сейду
Алиду
12
Н'Симба
Виталь
25
Гастьен
Йоан
10
Да
Кунья
Лукас
7
Маньен
Йоанн
8
Бертомье
Жезон
18
Рашани
Эльбасан
9
Киэ
Грежон
1
Дрейер
Маттье
17
Мендес
Убулан
15
Лапорт
Жульен
19
Петро
Лео
25
Ле
Гофф
Венсан
8
Инносент
Бонке
28
Лорьенте
Арман
23
Монкондю
Томас
10
Ле
Фе
Энцо
11
Буасгар
Кентен
13
Моффи
Теремас
Клермон
4-1-4-1
Лорьян
4-1-4-1

История личных встреч

Клермон
Лорьян

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
200%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

200%
100%
2 победы 1 ничья 0 побед

6 матчей

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 3 победы

7 матчей

14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы

История матчей

Л1
1:1
Л2
0:1
Л2
0:2
Л2
0:1
Л2
0:0
Л2
1:1
Л2
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Клермон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Байо Мохамед 10 (1) 0.36
Рашани Эльбасан 6 0.21
Бертомье Жезон 1 0.04
Н'Симба Виталь 1 0.04
Аллевина Джим 1 0.04
Доссу Жодель 1 0.04
Телль Жордан 1 0.04
Ожье Флоран 1 0.04
Унтонджи Седрик 1 0.04
Маньен Йоанн 1 0.04
Да Кунья Лукас 1 0.04
Зедатка Аким 0 0
Гастьен Йоан 0 0
Лорьян
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Моффи Теремас 4 (1) 0.14
Лорьенте Арман 4 (1) 0.14
Монкондю Томас 3 0.11
Коне Ибраима 3 0.11
Сумано Самбу 3 0.11
Лапорт Жульен 2 0.07
Ле Гофф Венсан 1 0.04
Грбич Адриан 1 0.04
Петро Лео 1 0.04
Дженц Мориц 1 0.04
Абергель Лоран 0 0
Ле Фе Энцо 0 0
Лемуан Фабьен 0 0

Карточки

Клермон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Абдул-Самед Салис 8 2
Гастьен Йоан 6 2
Сейду Алиду 3 1
Pascal Gastien 2 1
Ожье Флоран 3 0
Зедатка Аким 3 0
Амель Пьер-Ив 3 0
Yadaly Diaby 1 1
Рашани Эльбасан 2 0
Унтонджи Седрик 2 0
Доссу Жодель 2 0
Н'Симба Виталь 2 0
Хауи Саиф-Эдин 1 0
Киэ Грежон 1 0
Менди Ариал 1 0
Биллонг Жан-Клод 1 0
Телль Жордан 1 0
Маньен Йоанн 1 0
Аллевина Джим 1 0
Лорьян
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Абергель Лоран 8 0
Лапорт Жульен 6 0
Мендес Убулан 3 1
Дженц Мориц 3 1
Эрго Жером 1 2
Лемуан Фабьен 3 0
Монкондю Томас 3 0
Инносент Бонке 3 0
Буасгар Кентен 3 0
Лорьенте Арман 3 0
Силва Игор 2 0
Диарра Стефан 2 0
Уттара Данго 2 0
Фонтен Тома 1 0
Ле Гофф Венсан 1 0
Нарди Поль 1 0
Коне Ибраима 1 0
Сумано Самбу 1 0
Кристоф Пелиссье 1 0

Голы по времени матча

Забито

16
14
8 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 5
17 Не забивали 19
2
13%
2
14%
1-15
2
13%
3
21%
16-30
4
25%
1
7%
31-45
3
19%
2
14%
46-60
4
25%
3
21%
61-75
1
6%
3
21%
76-90

Пропущено

17
28
7 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 11
2
12%
3
11%
1-15
3
18%
5
18%
16-30
2
12%
5
18%
31-45
3
18%
5
18%
46-60
2
12%
5
18%
61-75
5
29%
29%
5
18%
76-90

Забито

12
11
2 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 6
20 Не забивали 19
2
17%
2
18%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
2
17%
2
18%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
7
58%
3
27%
76-90

Пропущено

30
14
12 В 1-м тайме 4
18 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 9
3
10%
2
14%
1-15
3
10%
2
14%
16-30
6
20%
0
0%
31-45
5
17%
4
29%
46-60
5
17%
1
7%
61-75
8
27%
5
36%
76-90

Забито

28
25
10 В 1-м тайме 12
18 Во 2-м тайме 13
12 Забивали первыми 11
9 Не забивали 10
4
14%
4
16%
1-15
2
7%
4
16%
16-30
4
14%
4
16%
31-45
5
18%
4
16%
46-60
5
18%
3
12%
61-75
8
29%
6
24%
76-90

Пропущено

47
42
19 В 1-м тайме 17
28 Во 2-м тайме 25
15 Пропускали первыми 14
21 Не пропускали 20
5
11%
5
12%
1-15
6
13%
7
17%
16-30
8
17%
5
12%
31-45
8
17%
9
21%
46-60
7
15%
6
14%
61-75
13
28%
10
24%
76-90

Результаты последних матчей

Клермон
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Лилль - Клермон 4:0 Клермон - Бордо 1:1 Марсель - Клермон 0:2 Клермон - Сент-Этьен 1:2
Ницца - Клермон 0:1 Клермон - Ренн 2:1 Клермон - Страсбург 0:2 Монако - Клермон 4:0 Клермон - Реймс 0:0 Бастия - Клермон 2:0 ЖС Чемин Бас д'Авигнон - Клермон 0:4 Анже - Клермон 0:1 Монпелье - Клермон 1:0 Клермон - Ланс 2:2 Реймс - Клермон 1:0 Клермон - Ницца 1:2 Сент-Этьен - Клермон 3:2 Клермон - Марсель 0:1 Нант - Клермон 2:1 Клермон - Лилль 1:0
Лорьян
(20 матчей)
10%
25%
65%
2 победы 5 ничьих 13 поражений
Лорьян - Лион 1:4 Брест - Лорьян 0:1 Лорьян - Монпелье 0:1 Монако - Лорьян 0:0
Лорьян - Ланс 2:0 Нант - Лорьян 4:2 Лилль - Лорьян 3:1 Лорьян - Анже 0:0 Лорьян - ПСЖ 1:1 Ренн - Лорьян 1:0 Метц - Лорьян 4:1 Лорьян - Нант 0:1 Труа - Лорьян 2:0 Лорьян - Ренн 0:2 Анже - Лорьян 1:0 Лорьян - Брест 1:2 Страсбург - Лорьян 4:0 Лорьян - Бордо 1:1 Марсель - Лорьян 4:1 Лорьян - Клермон 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 28 20 5 3 59 - 24 65
2. Ницца Заявка 28 15 6 7 39 - 21 50
3. Марсель Заявка 27 13 8 6 39 - 26 47
4. Ренн 0:0 Заявка 28 14 5 9 53 - 25 47
5. Страсбург Заявка 28 13 8 7 50 - 32 47
6. Лилль Заявка 28 11 10 7 37 - 35 43
7. Лион 0:0 Заявка 28 11 10 7 38 - 33 43
8. Нант Заявка 28 12 6 10 36 - 30 42
9. Ланс Заявка 28 11 8 9 42 - 38 41
10. Монако Заявка 28 11 8 9 40 - 30 41
11. Монпелье Заявка 28 11 5 12 41 - 40 38
12. Брест Заявка 27 9 8 10 35 - 38 35
13. Реймс Заявка 28 8 11 9 32 - 31 35
14. Анже Заявка 28 7 8 13 31 - 41 29
15. Клермон Заявка 28 7 7 14 27 - 48 28
16. Труа Заявка 28 7 7 14 26 - 41 28
17. Лорьян Заявка 28 6 9 13 24 - 43 27
18. Сент-Этьен Заявка 28 6 8 14 28 - 50 26
19. Метц Заявка 28 4 11 13 25 - 46 23
20. Бордо Заявка 28 4 10 14 38 - 68 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 14 13 1 0 34 - 7 40
2. Ренн 0:0 Заявка 14 10 1 3 33 - 9 31
3. Нант Заявка 14 9 2 3 24 - 13 29
4. Лион 0:0 Заявка 15 7 6 2 23 - 14 27
5. Страсбург Заявка 14 8 3 3 28 - 13 27
6. Монако Заявка 14 7 4 3 26 - 13 25
7. Лилль Заявка 14 6 6 2 19 - 16 24
8. Монпелье Заявка 15 7 3 5 24 - 18 24
9. Ницца Заявка 14 7 3 4 19 - 14 23
10. Ланс Заявка 14 6 5 3 23 - 15 23
11. Марсель Заявка 14 5 5 4 22 - 16 20
12. Брест Заявка 13 5 3 5 20 - 18 18
13. Реймс Заявка 13 4 5 4 18 - 13 17
14. Анже Заявка 14 5 1 8 15 - 18 16
15. Лорьян Заявка 13 4 4 5 11 - 14 16
16. Труа Заявка 14 3 6 5 13 - 14 15
17. Сент-Этьен Заявка 14 3 5 6 17 - 26 14
18. Клермон Заявка 14 3 5 6 14 - 19 14
19. Бордо Заявка 14 2 5 7 20 - 27 11
20. Метц Заявка 14 1 6 7 15 - 25 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ницца Заявка 14 8 3 3 20 - 7 27
2. Марсель Заявка 13 8 3 2 17 - 10 27
3. ПСЖ Заявка 14 7 4 3 25 - 17 25
4. Страсбург Заявка 14 5 5 4 22 - 19 20
5. Лилль Заявка 14 5 4 5 18 - 19 19
6. Ланс Заявка 14 5 3 6 19 - 23 18
7. Реймс Заявка 15 4 6 5 14 - 18 18
8. Брест Заявка 14 4 5 5 15 - 20 17
9. Ренн 0:0 Заявка 14 4 4 6 20 - 16 16
10. Лион 0:0 Заявка 13 4 4 5 15 - 19 16
11. Монако Заявка 14 4 4 6 14 - 17 16
12. Монпелье Заявка 13 4 2 7 17 - 22 14
13. Метц Заявка 14 3 5 6 10 - 21 14
14. Клермон Заявка 14 4 2 8 13 - 29 14
15. Нант Заявка 14 3 4 7 12 - 17 13
16. Анже Заявка 14 2 7 5 16 - 23 13
17. Труа Заявка 14 4 1 9 13 - 27 13
18. Сент-Этьен Заявка 14 3 3 8 11 - 24 12
19. Бордо Заявка 14 2 5 7 18 - 41 11
20. Лорьян Заявка 15 2 5 8 13 - 29 11
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Gabriel Montpied. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 112
Клермон 49.1% (55)
X 37.5% (42)
Лорьян 13.4% (15)
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Прогноз на матч от Liveresult
Где смотреть матч Клермон 0:2 Лорьян онлайн

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Прогнозы на матч Клермон 0:2 Лорьян

Исход игры
Клермон
49.1% (55)
Ничья
37.5% (42)
Лорьян
13.4% (15)
Тотал 2.5
Больше
30.36% (34)
Меньше
69.64% (78)
Обе команды забьют
Да
65.18% (73)
Нет
34.82% (39)
Популярный счёт
1:1 Ничья
34.8% (39)
1:0 Клермон
24.1% (27)
2:1 Клермон
19.6% (22)
1:2 Лорьян
9.8% (11)
2:0 Клермон
5.4% (6)
0:1 Лорьян
3.6% (4)
0:0 Ничья
1.8% (2)
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