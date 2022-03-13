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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Метц
0:0
Первый тайм: 20'

Стадион:
Ланс
0'
14' Желтая карточка
Булая Фарид
20' Желтая карточка
Де Превиль Николя
20'

Ход матча

14'
Булая Фарид
 
20'
Де Превиль Николя
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 2
  • 0 Офсайды 2
  • 2 Нарушения правил 1
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 54 Владение мячом, % 46

Владение мячом

Прогнозы 112
Метц 22.3% (25)
X 25.9% (29)
Ланс 51.8% (58)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Метц
Ничья
Ланс
4.89
3.91
2.12
Все Коэффициенты
30
Кайяр
Марк-Орель
2
Бронн
Дилан
23
Куяте
Кики
5
Жемерсон
де
Жесус
25
Микельбрансис
Вильям
6
Н'Дорам
Кевин
10
Булая
Фарид
15
Сарр
Пап
13
Канде
Фали
9
Де
Превиль
Николя
34
Мафута
Луи
1
Фариньес
Вилькер
24
Гради
Жонатан
4
Дансо
Кевин
14
Медина
Факундо
11
Клаусс
Жонатан
28
Дукуре
Шейк
8
Фофана
Секо
21
Айдара
Массадио
10
Какута
Гаэль
7
Сотока
Флориан
15
Мюинга
Арно
Метц
3-5-2
Ланс
3-4-1-2

История личных встреч

Метц
Ланс

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

62.5%
50%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

87.5%
37.5%
7 побед 3 ничьи 0 побед

11 матчей

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

19 матчей

36.8%
21.1%
42.1%
7 побед 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

26.3%
47.4%
26.3%
5 побед 9 ничьих 5 побед

Второй тайм

36.8%
26.3%
36.9%
7 побед 5 ничьих 7 побед

История матчей

Л1
4:1
Л1
2:2
Л1
2:0
Л2
0:0
Л2
2:0
КЛ
1:1
К
2:0
Л2
1:0
Л2
0:0
Л1
3:1
Л1
2:0
Л2
0:1
Л2
3:2
Л2
0:2
Л2
2:0
Л2
1:2
Л2
0:1
Л1
1:1
Л1
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Метц
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Де Превиль Николя 4 0.14
Сентонз Фабьен 4 0.14
Булая Фарид 3 0.11
Ньяне Ибраима 3 (1) 0.11
Нгетте Опа 2 0.07
Маига Хабиб 2 0.07
Сарр Пап 1 0.04
Бронн Дилан 1 0.04
Юдоль Матьё 1 0.04
Траоре Бубакар 1 0.04
Куяте Кики 1 0.04
Делен Тома 0 0
Гуйе Ламин 0 0
Канде Фали 0 0
Ланс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фофана Секо 7 0.25
Мюинга Арно 7 (1) 0.25
Саид Уэсли 5 0.18
Клаусс Жонатан 4 0.14
Франковски Пшемыслав 4 0.14
Сотока Флориан 4 (2) 0.14
Какута Гаэль 3 (1) 0.11
Ганаго Игнатиус 3 0.11
Кошта Давид 1 0.04
Банза Симон 1 0.04
Медина Факундо 1 0.04
Дукуре Шейк 0 0
Айдара Массадио 0 0
Дансо Кевин 0 0
Вух Кристофер 0 0

Карточки

Метц
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бронн Дилан 8 1
Маига Хабиб 7 0
Пажо Венсан 5 1
Куяте Кики 4 1
Сарр Пап 5 0
Траоре Бубакар 5 0
Де Превиль Николя 4 0
Мбенге Амаду 4 0
Жемерсон де Жесус 2 1
Амаду Ибраим 3 0
Сентонз Фабьен 3 0
Яде Папа Ндиага 3 0
Булая Фарид 1 1
Укиджа Александр 2 0
Н'Дорам Кевин 2 0
Ньяне Ибраима 2 0
Делен Тома 2 0
Фредерик Антонетти 0 1
Кана-Бийик Жан-Армель 1 0
Вагнер да Силва 1 0
Кайяр Марк-Орель 1 0
Алакуш Софьян 1 0
Ньякате Сику 1 0
Йосеф Ленни 1 0
Ланс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Медина Факундо 9 0
Дансо Кевин 5 1
Дукуре Шейк 5 1
Гради Жонатан 5 0
Сотока Флориан 5 0
Айдара Массадио 4 0
Франковски Пшемыслав 4 0
Лека Жан-Луи 3 0
Клаусс Жонатан 3 0
Мюинга Арно 1 1
Жан Корентен 2 0
Саид Уэсли 2 0
Вух Кристофер 2 0
Ганаго Игнатиус 2 0
Каюзак Янник 0 1
Какута Гаэль 1 0
Фофана Секо 1 0
Мачадо Дейвер 1 0
Кошта Давид 1 0
Франк Эз 1 0

Голы по времени матча

Забито

14
17
8 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 5
19 Не забивали 17
3
21%
3
18%
1-15
1
7%
3
18%
16-30
4
29%
2
12%
31-45
3
21%
2
12%
46-60
2
14%
2
12%
61-75
1
7%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

26
25
13 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 13
10 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 12
3
12%
4
16%
1-15
5
19%
1
4%
16-30
5
19%
7
28%
31-45
4
15%
5
20%
46-60
2
8%
4
16%
61-75
7
27%
4
16%
76-90

Забито

10
23
6 В 1-м тайме 12
4 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 9
20 Не забивали 16
2
20%
4
17%
1-15
1
10%
4
17%
16-30
3
30%
4
17%
31-45
2
20%
4
17%
46-60
2
20%
3
13%
61-75
0
0%
4
17%
76-90

Пропущено

21
14
9 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 10
4
19%
1
7%
1-15
2
10%
1
7%
16-30
3
14%
6
43%
31-45
6
29%
2
14%
46-60
2
10%
2
14%
61-75
4
19%
2
14%
76-90

Забито

24
40
14 В 1-м тайме 20
10 Во 2-м тайме 20
7 Забивали первыми 14
12 Не забивали 6
5
21%
7
18%
1-15
2
8%
7
18%
16-30
7
29%
29%
6
15%
31-45
5
21%
6
15%
46-60
4
17%
5
13%
61-75
1
4%
9
23%
76-90

Пропущено

47
39
22 В 1-м тайме 20
25 Во 2-м тайме 19
16 Пропускали первыми 13
21 Не пропускали 22
7
15%
5
13%
1-15
7
15%
2
5%
16-30
8
17%
13
33%
31-45
10
21%
7
18%
46-60
4
9%
6
15%
61-75
11
23%
6
15%
76-90

Результаты последних матчей

Метц
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Сент-Этьен - Метц 1:0 Метц - Нант 0:0 Лилль - Метц 0:0 Метц - Марсель 1:2
Труа - Метц 0:0 Метц - Ницца 0:2 Реймс - Метц 0:1 Метц - Страсбург 0:2 Лион - Метц 1:1 Бержерак - Метц 0:0 Метц - Лорьян 4:1 Монако - Метц 4:0 Метц - Монпелье 1:3 Ницца - Метц 0:1 Метц - Бордо 3:3 Метц - Кайзерслаутерн 2:1 Марсель - Метц 0:0 Метц - Сент-Этьен 1:1 Ланс - Метц 4:1 Метц - Ренн 0:3
Ланс
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Ланс - Брест 0:1 Анже - Ланс 1:2 Ланс - Лион 1:1 Ланс - Бордо 3:2
Лорьян - Ланс 2:0 Ланс - Монако 2:4 Ланс - Марсель 0:2 Сент-Этьен - Ланс 1:2 Ланс - Ренн 1:0 Ланс - Лилль 2:2 Ницца - Ланс 2:1 Пуатье - Ланс 0:1 Нант - Ланс 3:2 Ланс - ПСЖ 1:1 Клермон - Ланс 2:2 Ланс - Анже 2:2 Брест - Ланс 4:0 Ланс - Труа 4:0 Лион - Ланс 2:1 Ланс - Метц 4:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 28 20 5 3 59 - 24 65
2. Ницца Заявка 28 15 6 7 39 - 21 50
3. Марсель Заявка 27 13 8 6 39 - 26 47
4. Ренн Заявка 27 14 4 9 53 - 25 46
5. Страсбург 0:0 Заявка 28 12 9 7 49 - 32 45
6. Лилль Заявка 28 11 10 7 37 - 35 43
7. Лион Заявка 27 11 9 7 38 - 33 42
8. Нант Заявка 28 12 6 10 36 - 30 42
9. Монако 0:0 Заявка 28 11 9 8 40 - 29 42
10. Ланс 0:0 Заявка 28 11 8 9 42 - 38 41
11. Монпелье Заявка 28 11 5 12 41 - 40 38
12. Брест Заявка 27 9 8 10 35 - 38 35
13. Реймс 0:0 Заявка 28 7 12 9 31 - 31 33
14. Анже 0:0 Заявка 28 7 9 12 31 - 40 30
15. Клермон 0:0 Заявка 28 7 8 13 27 - 46 29
16. Труа Заявка 28 7 7 14 26 - 41 28
17. Сент-Этьен Заявка 28 6 8 14 28 - 50 26
18. Лорьян 0:0 Заявка 28 5 10 13 22 - 43 25
19. Метц 0:0 Заявка 28 4 11 13 25 - 46 23
20. Бордо Заявка 28 4 10 14 38 - 68 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 14 13 1 0 34 - 7 40
2. Ренн Заявка 14 10 1 3 33 - 9 31
3. Нант Заявка 14 9 2 3 24 - 13 29
4. Лион Заявка 14 7 5 2 23 - 14 26
5. Страсбург 0:0 Заявка 14 7 4 3 27 - 13 25
6. Монако 0:0 Заявка 14 7 4 3 26 - 13 25
7. Лилль Заявка 14 6 6 2 19 - 16 24
8. Монпелье Заявка 15 7 3 5 24 - 18 24
9. Ницца Заявка 14 7 3 4 19 - 14 23
10. Ланс 0:0 Заявка 14 6 5 3 23 - 15 23
11. Марсель Заявка 14 5 5 4 22 - 16 20
12. Брест Заявка 13 5 3 5 20 - 18 18
13. Анже 0:0 Заявка 14 5 2 7 15 - 17 17
14. Реймс 0:0 Заявка 13 4 5 4 18 - 13 17
15. Лорьян 0:0 Заявка 13 4 4 5 11 - 14 16
16. Клермон 0:0 Заявка 14 3 6 5 14 - 17 15
17. Труа Заявка 14 3 6 5 13 - 14 15
18. Сент-Этьен Заявка 14 3 5 6 17 - 26 14
19. Бордо Заявка 14 2 5 7 20 - 27 11
20. Метц 0:0 Заявка 14 1 6 7 15 - 25 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ницца Заявка 14 8 3 3 20 - 7 27
2. Марсель Заявка 13 8 3 2 17 - 10 27
3. ПСЖ Заявка 14 7 4 3 25 - 17 25
4. Страсбург 0:0 Заявка 14 5 5 4 22 - 19 20
5. Лилль Заявка 14 5 4 5 18 - 19 19
6. Ланс 0:0 Заявка 14 5 3 6 19 - 23 18
7. Брест Заявка 14 4 5 5 15 - 20 17
8. Монако 0:0 Заявка 14 4 5 5 14 - 16 17
9. Реймс 0:0 Заявка 15 3 7 5 13 - 18 16
10. Лион Заявка 13 4 4 5 15 - 19 16
11. Ренн Заявка 13 4 3 6 20 - 16 15
12. Монпелье Заявка 13 4 2 7 17 - 22 14
13. Метц 0:0 Заявка 14 3 5 6 10 - 21 14
14. Клермон 0:0 Заявка 14 4 2 8 13 - 29 14
15. Нант Заявка 14 3 4 7 12 - 17 13
16. Анже 0:0 Заявка 14 2 7 5 16 - 23 13
17. Труа Заявка 14 4 1 9 13 - 27 13
18. Сент-Этьен Заявка 14 3 3 8 11 - 24 12
19. Бордо Заявка 14 2 5 7 18 - 41 11
20. Лорьян 0:0 Заявка 15 1 6 8 11 - 29 9
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2
  • Первый тайм
  • Фол, нарушение
    22'
    Судья сигнализирует, что Куяте Кики из команды Метц поставил подножку. Пострадал Мюинга Арно
  • 22'
    Де Превиль Николя нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 21'
    Медина Факундо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 21'
    Микельбрансис Вильям из команды Метц отправил кросс в штрафную...
  • 21'
    Дансо Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 21'
    Игрок из команды Метц вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • 21'
    Метц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 20'
    Контроль мяча: Метц: 54%, Ланс: 46%.
  • 20'
    Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Желтая карточка
    20'
    Рефери не любит споров - именно за это Де Превиль Николя сейчас получил желтую
  • 19'
    Метц пытается что-то создать.
  • Угловой
    18'
    Клаусс Жонатан из команды Ланс подал угловой справа.
  • 18'
    Жемерсон де Жесус предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 18'
    Айдара Массадио из команды Ланс отправил кросс в штрафную...
  • 18'
    Ланс пытается что-то создать.
  • Офсайд
    17'
    Клаусс Жонатан из команды Ланс в офсайде
  • 17'
    Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 17'
    Какута Гаэль из команды Ланс делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
  • 16'
    Ланс идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 16'
    Куяте Кики выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 16'
    Фофана Секо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • 15'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 15'
    Контроль мяча: Метц: 58%, Ланс: 42%.
  • Желтая карточка
    14'
    Булая Фарид совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
  • Фол, нарушение
    14'
    Булая Фарид из команды Метц опасно и грубо сыграл. Медина Факундо пострадал.
  • Офсайд
    14'
    Мюинга Арно из команды Ланс в офсайде
  • 13'
    Метц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 13'
    Метц контролирует мяч.
  • 12'
    Ланс контролирует мяч.
  • 11'
    Метц контролирует мяч.
  • 11'
    Метц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 10'
    Ланс контролирует мяч.
  • 10'
    Контроль мяча: Метц: 55%, Ланс: 45%.
  • 9'
    Метц контролирует мяч.
  • 8'
    Мафута Луи пробует нанести удар издали, но Вилькер Фаринеc держит все под контролем
  • 8'
    Метц идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 8'
    Ланс контролирует мяч.
  • 7'
    Удар от ворот произведет Метц
  • 7'
    Мюинга Арно оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 7'
    Ланс идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 6'
    Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 6'
    Метц контролирует мяч.
  • 5'
    Контроль мяча: Метц: 58%, Ланс: 42%.
  • 5'
    Какута Гаэль не смог попасть в створ ударом издали
  • 5'
    Ланс пытается что-то создать.
  • 4'
    Метц выполняет удар от ворот.
  • 4'
    Метц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 4'
    Куяте Кики выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    4'
    Клаусс Жонатан из команды Ланс подал угловой слева.
  • 4'
    Мюинга Арно из команды Ланс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • Фол, нарушение
    4'
    Судья сигнализирует, что Бронн Дилан из команды Метц поставил подножку. Пострадал Фофана Секо
  • 3'
    Ланс контролирует мяч.
  • 3'
    Метц контролирует мяч.
  • 2'
    Метц идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 2'
    Ланс пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    1'
    Судья сигнализирует, что Гради Жонатан из команды Ланс поставил подножку. Пострадал Де Превиль Николя
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
  • 1'
    Ланс начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Saint Symphorien. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 112
Метц 22.3% (25)
X 25.9% (29)
Ланс 51.8% (58)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Метц
Ничья
Ланс
4.89
3.91
2.12
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Где смотреть матч Метц 0:0 Ланс онлайн

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Прогнозы на матч Метц 0:0 Ланс

Исход игры
Метц
22.5% (25)
Ничья
25.2% (28)
Ланс
52.3% (58)
Тотал 2.5
Больше
38.18% (42)
Меньше
61.82% (68)
Обе команды забьют
Да
57.27% (63)
Нет
42.73% (47)
Популярный счёт
1:2 Ланс
27% (30)
0:1 Ланс
20.7% (23)
1:1 Ничья
18.9% (21)
2:1 Метц
10.8% (12)
1:0 Метц
9.9% (11)
0:0 Ничья
6.3% (7)
0:2 Ланс
3.6% (4)
2:0 Метц
1.8% (2)
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