Франция: Лига 1 2021-2022
0:0
Первый тайм: 20'
Стадион: Сэн-Сэнфорьен
14' Желтая карточкаБулая Фарид
20' Желтая карточкаДе Превиль Николя
Ход матча
14'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 0
-
0 Угловые 2
-
0 Офсайды 2
-
2 Нарушения правил 1
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
54 Владение мячом, % 46
Владение мячом
23
Куяте
Кики
10
Булая
Фарид
15
Сарр
Пап
13
Канде
Фали
34
Мафута
Луи
28
Дукуре
Шейк
10
Какута
Гаэль
15
Мюинга
Арно
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Куяте КикиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Булая ФаридПолузащитник
-
15 Сарр ПапПолузащитник
-
13 Канде ФалиПолузащитник
- Нападающий
-
34 Мафута ЛуиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
29 Лакруа ЛенниЗащитник
-
33 Мбенге АмадуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Нгетте ОпаНападающий
- Нападающий
-
24 Йосеф ЛенниНападающий
-
Главный тренер: Benoit Tavenot
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Дукуре ШейкПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Какута ГаэльПолузащитник
- Нападающий
-
15 Мюинга АрноНападающий
- Запасные игроки
-
16 Лека Жан-ЛуиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Каюзак ЯнникПолузащитник
-
20 Кошта ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Хайзе Франк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Метц
Ланс
8 матчей
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
62.5%
50%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
87.5%
37.5%
7 побед 3 ничьи 0 побед
11 матчей
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
19 матчей
36.8%
21.1%
42.1%
7 побед 4 ничьи 8 побед
Первый тайм
26.3%
47.4%
26.3%
5 побед 9 ничьих 5 побед
Второй тайм
36.8%
26.3%
36.9%
7 побед 5 ничьих 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Метц
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Де Превиль Николя
|4
|0.14
|Сентонз Фабьен
|4
|0.14
|Булая Фарид
|3
|0.11
|Ньяне Ибраима
|3 (1)
|0.11
|Нгетте Опа
|2
|0.07
|Маига Хабиб
|2
|0.07
|Сарр Пап
|1
|0.04
|Бронн Дилан
|1
|0.04
|Юдоль Матьё
|1
|0.04
|Траоре Бубакар
|1
|0.04
|Куяте Кики
|1
|0.04
|Делен Тома
|0
|0
|Гуйе Ламин
|0
|0
|Канде Фали
|0
|0
Ланс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фофана Секо
|7
|0.25
|Мюинга Арно
|7 (1)
|0.25
|Саид Уэсли
|5
|0.18
|Клаусс Жонатан
|4
|0.14
|Франковски Пшемыслав
|4
|0.14
|Сотока Флориан
|4 (2)
|0.14
|Какута Гаэль
|3 (1)
|0.11
|Ганаго Игнатиус
|3
|0.11
|Кошта Давид
|1
|0.04
|Банза Симон
|1
|0.04
|Медина Факундо
|1
|0.04
|Дукуре Шейк
|0
|0
|Айдара Массадио
|0
|0
|Дансо Кевин
|0
|0
|Вух Кристофер
|0
|0
Карточки
Метц
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бронн Дилан
|8
|1
|Маига Хабиб
|7
|0
|Пажо Венсан
|5
|1
|Куяте Кики
|4
|1
|Сарр Пап
|5
|0
|Траоре Бубакар
|5
|0
|Де Превиль Николя
|4
|0
|Мбенге Амаду
|4
|0
|Жемерсон де Жесус
|2
|1
|Амаду Ибраим
|3
|0
|Сентонз Фабьен
|3
|0
|Яде Папа Ндиага
|3
|0
|Булая Фарид
|1
|1
|Укиджа Александр
|2
|0
|Н'Дорам Кевин
|2
|0
|Ньяне Ибраима
|2
|0
|Делен Тома
|2
|0
|Фредерик Антонетти
|0
|1
|Кана-Бийик Жан-Армель
|1
|0
|Вагнер да Силва
|1
|0
|Кайяр Марк-Орель
|1
|0
|Алакуш Софьян
|1
|0
|Ньякате Сику
|1
|0
|Йосеф Ленни
|1
|0
Ланс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Медина Факундо
|9
|0
|Дансо Кевин
|5
|1
|Дукуре Шейк
|5
|1
|Гради Жонатан
|5
|0
|Сотока Флориан
|5
|0
|Айдара Массадио
|4
|0
|Франковски Пшемыслав
|4
|0
|Лека Жан-Луи
|3
|0
|Клаусс Жонатан
|3
|0
|Мюинга Арно
|1
|1
|Жан Корентен
|2
|0
|Саид Уэсли
|2
|0
|Вух Кристофер
|2
|0
|Ганаго Игнатиус
|2
|0
|Каюзак Янник
|0
|1
|Какута Гаэль
|1
|0
|Фофана Секо
|1
|0
|Мачадо Дейвер
|1
|0
|Кошта Давид
|1
|0
|Франк Эз
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
14
17
8 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 5
19 Не забивали 17
3
21%
3
18%
1-15
1
7%
3
18%
16-30
4
29%
2
12%
31-45
3
21%
2
12%
46-60
2
14%
2
12%
61-75
1
7%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
26
25
13 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 13
10 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 12
3
12%
4
16%
1-15
5
19%
1
4%
16-30
5
19%
7
28%
31-45
4
15%
5
20%
46-60
2
8%
4
16%
61-75
7
27%
4
16%
76-90
Забито
10
23
6 В 1-м тайме 12
4 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 9
20 Не забивали 16
2
20%
4
17%
1-15
1
10%
4
17%
16-30
3
30%
4
17%
31-45
2
20%
4
17%
46-60
2
20%
3
13%
61-75
0
0%
4
17%
76-90
Пропущено
21
14
9 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 10
4
19%
1
7%
1-15
2
10%
1
7%
16-30
3
14%
6
43%
31-45
6
29%
2
14%
46-60
2
10%
2
14%
61-75
4
19%
2
14%
76-90
Забито
24
40
14 В 1-м тайме 20
10 Во 2-м тайме 20
7 Забивали первыми 14
12 Не забивали 6
5
21%
7
18%
1-15
2
8%
7
18%
16-30
7
29%
29%
6
15%
31-45
5
21%
6
15%
46-60
4
17%
5
13%
61-75
1
4%
9
23%
76-90
Пропущено
47
39
22 В 1-м тайме 20
25 Во 2-м тайме 19
16 Пропускали первыми 13
21 Не пропускали 22
7
15%
5
13%
1-15
7
15%
2
5%
16-30
8
17%
13
33%
31-45
10
21%
7
18%
46-60
4
9%
6
15%
61-75
11
23%
6
15%
76-90
Результаты последних матчей
Метц
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Сент-Этьен - Метц 1:0 Метц - Нант 0:0 Лилль - Метц 0:0 Метц - Марсель 1:2
Труа - Метц 0:0 Метц - Ницца 0:2 Реймс - Метц 0:1 Метц - Страсбург 0:2 Лион - Метц 1:1 Бержерак - Метц 0:0 Метц - Лорьян 4:1 Монако - Метц 4:0 Метц - Монпелье 1:3 Ницца - Метц 0:1 Метц - Бордо 3:3 Метц - Кайзерслаутерн 2:1 Марсель - Метц 0:0 Метц - Сент-Этьен 1:1 Ланс - Метц 4:1 Метц - Ренн 0:3
Ланс
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Ланс - Брест 0:1 Анже - Ланс 1:2 Ланс - Лион 1:1 Ланс - Бордо 3:2
Лорьян - Ланс 2:0 Ланс - Монако 2:4 Ланс - Марсель 0:2 Сент-Этьен - Ланс 1:2 Ланс - Ренн 1:0 Ланс - Лилль 2:2 Ницца - Ланс 2:1 Пуатье - Ланс 0:1 Нант - Ланс 3:2 Ланс - ПСЖ 1:1 Клермон - Ланс 2:2 Ланс - Анже 2:2 Брест - Ланс 4:0 Ланс - Труа 4:0 Лион - Ланс 2:1 Ланс - Метц 4:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|28
|20
|5
|3
|59 - 24
|65
|2.
|Ницца
|Заявка
|28
|15
|6
|7
|39 - 21
|50
|3.
|Марсель
|Заявка
|27
|13
|8
|6
|39 - 26
|47
|4.
|Ренн
|Заявка
|27
|14
|4
|9
|53 - 25
|46
|5.
|Страсбург
|0:0 Заявка
|28
|12
|9
|7
|49 - 32
|45
|6.
|Лилль
|Заявка
|28
|11
|10
|7
|37 - 35
|43
|7.
|Лион
|Заявка
|27
|11
|9
|7
|38 - 33
|42
|8.
|Нант
|Заявка
|28
|12
|6
|10
|36 - 30
|42
|9.
|Монако
|0:0 Заявка
|28
|11
|9
|8
|40 - 29
|42
|10.
|Ланс
|0:0 Заявка
|28
|11
|8
|9
|42 - 38
|41
|11.
|Монпелье
|Заявка
|28
|11
|5
|12
|41 - 40
|38
|12.
|Брест
|Заявка
|27
|9
|8
|10
|35 - 38
|35
|13.
|Реймс
|0:0 Заявка
|28
|7
|12
|9
|31 - 31
|33
|14.
|Анже
|0:0 Заявка
|28
|7
|9
|12
|31 - 40
|30
|15.
|Клермон
|0:0 Заявка
|28
|7
|8
|13
|27 - 46
|29
|16.
|Труа
|Заявка
|28
|7
|7
|14
|26 - 41
|28
|17.
|Сент-Этьен
|Заявка
|28
|6
|8
|14
|28 - 50
|26
|18.
|Лорьян
|0:0 Заявка
|28
|5
|10
|13
|22 - 43
|25
|19.
|Метц
|0:0 Заявка
|28
|4
|11
|13
|25 - 46
|23
|20.
|Бордо
|Заявка
|28
|4
|10
|14
|38 - 68
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|14
|13
|1
|0
|34 - 7
|40
|2.
|Ренн
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|33 - 9
|31
|3.
|Нант
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|24 - 13
|29
|4.
|Лион
|Заявка
|14
|7
|5
|2
|23 - 14
|26
|5.
|Страсбург
|0:0 Заявка
|14
|7
|4
|3
|27 - 13
|25
|6.
|Монако
|0:0 Заявка
|14
|7
|4
|3
|26 - 13
|25
|7.
|Лилль
|Заявка
|14
|6
|6
|2
|19 - 16
|24
|8.
|Монпелье
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|24 - 18
|24
|9.
|Ницца
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|19 - 14
|23
|10.
|Ланс
|0:0 Заявка
|14
|6
|5
|3
|23 - 15
|23
|11.
|Марсель
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|22 - 16
|20
|12.
|Брест
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|20 - 18
|18
|13.
|Анже
|0:0 Заявка
|14
|5
|2
|7
|15 - 17
|17
|14.
|Реймс
|0:0 Заявка
|13
|4
|5
|4
|18 - 13
|17
|15.
|Лорьян
|0:0 Заявка
|13
|4
|4
|5
|11 - 14
|16
|16.
|Клермон
|0:0 Заявка
|14
|3
|6
|5
|14 - 17
|15
|17.
|Труа
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|13 - 14
|15
|18.
|Сент-Этьен
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|17 - 26
|14
|19.
|Бордо
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|20 - 27
|11
|20.
|Метц
|0:0 Заявка
|14
|1
|6
|7
|15 - 25
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ницца
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|20 - 7
|27
|2.
|Марсель
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|17 - 10
|27
|3.
|ПСЖ
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|25 - 17
|25
|4.
|Страсбург
|0:0 Заявка
|14
|5
|5
|4
|22 - 19
|20
|5.
|Лилль
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|18 - 19
|19
|6.
|Ланс
|0:0 Заявка
|14
|5
|3
|6
|19 - 23
|18
|7.
|Брест
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|15 - 20
|17
|8.
|Монако
|0:0 Заявка
|14
|4
|5
|5
|14 - 16
|17
|9.
|Реймс
|0:0 Заявка
|15
|3
|7
|5
|13 - 18
|16
|10.
|Лион
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|15 - 19
|16
|11.
|Ренн
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|20 - 16
|15
|12.
|Монпелье
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|17 - 22
|14
|13.
|Метц
|0:0 Заявка
|14
|3
|5
|6
|10 - 21
|14
|14.
|Клермон
|0:0 Заявка
|14
|4
|2
|8
|13 - 29
|14
|15.
|Нант
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|12 - 17
|13
|16.
|Анже
|0:0 Заявка
|14
|2
|7
|5
|16 - 23
|13
|17.
|Труа
|Заявка
|14
|4
|1
|9
|13 - 27
|13
|18.
|Сент-Этьен
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|11 - 24
|12
|19.
|Бордо
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|18 - 41
|11
|20.
|Лорьян
|0:0 Заявка
|15
|1
|6
|8
|11 - 29
|9
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
Прогнозы на матч Метц 0:0 Ланс
Исход игры
Метц
22.5% (25)
Ничья
25.2% (28)
Ланс
52.3% (58)
Тотал 2.5
Больше
38.18% (42)
Меньше
61.82% (68)
Обе команды забьют
Да
57.27% (63)
Нет
42.73% (47)
Популярный счёт
1:2 Ланс
27% (30)
0:1 Ланс
20.7% (23)
1:1 Ничья
18.9% (21)
2:1 Метц
10.8% (12)
1:0 Метц
9.9% (11)
0:0 Ничья
6.3% (7)
0:2 Ланс
3.6% (4)
2:0 Метц
1.8% (2)
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