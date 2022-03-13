Бадьяшиль в верховой борьбе облокотился на Ажорка в середине поля.

"Монако" в позиционной атаке, но продвижения вперёд нет.

16' Открываясь под высокий заброс, Ажорк оказался во "вне игры".

15' Недавно такая картина уже была - Селс выбил мяч к центру поля от своих ворот.

14' Селс не сумел зафиксировать длинный заброс соперника, мяч ушёл на корнер.

13' "Монако" исполнит угловой с правого фланга.

12' Селс введёт мяч в игру дальним ударом от ворот.

11' Спокойно отбились после корнера монегаски, ещё не было опасных моментов в матче.

10' Гамейро заработал для хозяев правофланговый угловой.

9' Пока трудно сказать, у кого будет инициатива и так далее.

8' Офсайд у Мартиньша, вышедшего один на один и пробившего низом рядом со створом.

7' Льенар не сумел сохранить мяч в поле на левом полуфланге, откликнувшись на подачу Гильберта с правого края.

6' "Страсбург" начинает позиционное наступление из глубины.

5' Желсон Мартиньш ударил по ногам Беллегарда на чужой половине.

4' Чуамени получил жёлтую карточку, поскольку завалил на газон Сиссоко в центре поля на фланге.

3' "Монако" не придумал ничего интересного в своей атаке.

2' "Монако" в красно-белой форме, "Страсбург" - в сине-белой.

1' Беллегард толкнул Фофана впереди на левом фланге.