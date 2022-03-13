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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Страсбург
0:0
Первый тайм: 20'

Стадион:
Монако
0'
4' Желтая карточка
Чуамени Орельен
20'

Ход матча

4'
 
Чуамени Орельен

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 2
  • 1 Офсайды 1
  • 3 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 41 Владение мячом, % 59

Владение мячом

Прогнозы 117
Страсбург 20.5% (24)
X 41% (48)
Монако 38.5% (45)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Страсбург
Ничья
Монако
2.83
3.22
3.05
Все Коэффициенты
Новости
1
Селс
Матц
5
Перрен
Люка
22
Ньямси
Жерзино
24
Джику
Александр
2
Гильберт
Фредерик
27
Сиссоко
Ибраима
14
Прчич
Саньин
17
Беллегард
Жан-Рикнер
11
Льенар
Димитри
25
Ажорк
Людовик
9
Гамейро
Кевин
16
Нюбель
Александр
19
Сидибе
Джибриль
6
Дисаси
Аксель
5
Бадьяшиль
Бенуа
14
Якобс
Исмаил
8
Чуамени
Орельен
22
Фофана
Юссуф
7
Желсон
Мартиньш
11
Лукас
Жан
37
Диоп
Софьян
31
Фолланд
Кевин
Страсбург
3-5-2
Монако
4-2-3-1

История личных встреч

Страсбург
Монако

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

120%
40%
6 побед 2 ничьи 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

11 матчей

36.4%
18.2%
45.4%
4 победы 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

27.3%
18.2%
54.5%
3 победы 2 ничьи 6 побед

Второй тайм

54.5%
18.2%
27.3%
6 побед 2 ничьи 3 победы

История матчей

Л1
1:1
Л1
1:0
Л1
3:2
Л1
1:3
Л1
2:2
Л1
1:5
Л1
2:1
Л1
1:3
Л1
3:0
Л1
0:2
Л1
3:0

Бомбардиры внутри турнира

Страсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ажорк Людовик 10 (2) 0.36
Гамейро Кевин 9 (1) 0.32
Диалло Хабиб 9 (1) 0.32
Томассон Адриен 7 0.25
Льенар Димитри 2 0.07
Беллегард Жан-Рикнер 2 0.07
Уорис Маджид 2 0.07
Сиссоко Ибраима 1 0.04
Аолу Жан-Эде 1 0.04
Ле Маршан Максим 1 0.04
Прчич Саньин 1 0.04
Перрен Люка 1 0.04
Гильберт Фредерик 0 0
Каси Антони 0 0
Ньямси Жерзино 0 0
Кандил Нордин 0 0
Монако
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бен-Йеддер Виссам 15 (6) 0.54
Диоп Софьян 6 0.21
Фолланд Кевин 5 (1) 0.18
Желсон Мартиньш 4 0.14
Головин Александр 2 0.07
Кайо Энрике 1 0.04
Боаду Мирон 1 0.04
Чуамени Орельен 1 0.04
Лукас Жан 1 0.04
Скардовелли Вандерсон 1 0.04
Дисаси Аксель 1 0.04
Дьятта Крепен 1 0.04
Фофана Юссуф 0 0
Агилар Рубен 0 0

Карточки

Страсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джику Александр 7 1
Ажорк Людовик 4 1
Ле Маршан Максим 4 0
Льенар Димитри 4 0
Сиссоко Ибраима 4 0
Томассон Адриен 2 1
Беллегард Жан-Рикнер 3 0
Каси Антони 3 0
Фила Карол 3 0
Ньямси Жерзино 3 0
Перрен Люка 3 0
Прчич Саньин 2 0
Гильберт Фредерик 2 0
Диалло Хабиб 2 0
Уорис Маджид 1 0
Селс Матц 1 0
Кандил Нордин 1 0
Жюльен Стефан 1 0
Монако
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чуамени Орельен 6 1
Фолланд Кевин 6 0
Сидибе Джибриль 5 0
Марипан Гильермо 5 0
Диоп Софьян 5 0
Павлович Страхиня 3 1
Дисаси Аксель 4 0
Фофана Юссуф 4 0
Лукас Жан 2 1
Агилар Рубен 3 0
Кайо Энрике 3 0
Бадьяшиль Бенуа 3 0
Головин Александр 1 1
Скардовелли Вандерсон 1 0
Нико Ковач 1 0
Бен-Йеддер Виссам 1 0
Желсон Мартиньш 1 0
Клемент Филипп 1 0
Якобс Исмаил 1 0
Матазо Элио 1 0
Аклиоче Махнес 1 0

Голы по времени матча

Забито

25
15
11 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 4
17 Не забивали 21
1
4%
0
0%
1-15
5
20%
2
13%
16-30
5
20%
4
27%
31-45
1
4%
5
33%
46-60
6
24%
1
7%
61-75
7
28%
3
20%
76-90

Пропущено

15
15
9 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 8
2
13%
3
20%
1-15
4
27%
2
13%
16-30
3
20%
3
20%
31-45
3
20%
1
7%
46-60
1
7%
3
20%
61-75
2
13%
3
20%
76-90

Забито

21
27
8 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 9
14 Не забивали 16
1
5%
4
15%
1-15
4
19%
3
11%
16-30
3
14%
6
22%
31-45
4
19%
4
15%
46-60
4
19%
5
19%
61-75
5
24%
5
19%
76-90

Пропущено

20
12
12 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 9
4
20%
2
17%
1-15
5
25%
1
8%
16-30
3
15%
3
25%
31-45
1
5%
3
25%
46-60
1
5%
0
0%
61-75
6
30%
3
25%
76-90

Забито

46
42
19 В 1-м тайме 19
27 Во 2-м тайме 23
11 Забивали первыми 13
4 Не забивали 10
2
4%
4
10%
1-15
9
20%
5
12%
16-30
8
17%
10
24%
31-45
5
11%
9
21%
46-60
10
22%
6
14%
61-75
12
26%
8
19%
76-90

Пропущено

35
27
21 В 1-м тайме 14
14 Во 2-м тайме 13
15 Пропускали первыми 11
19 Не пропускали 17
6
17%
5
19%
1-15
9
26%
3
11%
16-30
6
17%
6
22%
31-45
4
11%
4
15%
46-60
2
6%
3
11%
61-75
8
23%
6
22%
76-90

Результаты последних матчей

Страсбург
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Реймс - Страсбург 1:1 Страсбург - Ницца 0:0 Сент-Этьен - Страсбург 2:2 Анже - Страсбург 0:1
Страсбург - Нант 1:0 Бордо - Страсбург 4:3 Клермон - Страсбург 0:2 Страсбург - Монпелье 3:1 Метц - Страсбург 0:2 Монпелье - Страсбург 1:0 Валансьен - Страсбург 0:1 Страсбург - Марсель 0:2 Ницца - Страсбург 0:3 Страсбург - Бордо 5:2 Монако - Страсбург 1:1 Страсбург - Реймс 1:1 Нант - Страсбург 2:2 Страсбург - Лорьян 4:0 Ренн - Страсбург 1:0 Страсбург - Сент-Этьен 5:1
Монако
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Брага - Монако 2:0 Марсель - Монако 0:1 Нант - Монако 2:2 Монако - Реймс 1:2
Бордо - Монако 1:1 Монако - Лорьян 0:0 Монако - Амьен 2:0 Монако - Лион 2:0 Ланс - Монако 2:4 Монпелье - Монако 3:2 Монако - Клермон 4:0 Нант - Монако 0:0 Кевийи - Монако 1:3 Монако - Ренн 2:1 Ред Стар 93 - Монако 0:2 ПСЖ - Монако 2:0 Штурм - Монако 1:1 Монако - Метц 4:0 Анже - Монако 1:3 Монако - Страсбург 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 28 20 5 3 59 - 24 65
2. Ницца Заявка 28 15 6 7 39 - 21 50
3. Марсель Заявка 27 13 8 6 39 - 26 47
4. Ренн Заявка 27 14 4 9 53 - 25 46
5. Страсбург 0:0 Заявка 28 12 9 7 49 - 32 45
6. Лилль Заявка 28 11 10 7 37 - 35 43
7. Лион Заявка 27 11 9 7 38 - 33 42
8. Нант Заявка 28 12 6 10 36 - 30 42
9. Монако 0:0 Заявка 28 11 9 8 40 - 29 42
10. Ланс 0:0 Заявка 28 11 8 9 42 - 38 41
11. Монпелье Заявка 28 11 5 12 41 - 40 38
12. Брест Заявка 27 9 8 10 35 - 38 35
13. Реймс 0:0 Заявка 28 7 12 9 31 - 31 33
14. Анже 0:0 Заявка 28 7 9 12 31 - 40 30
15. Клермон 0:0 Заявка 28 7 8 13 27 - 46 29
16. Труа Заявка 28 7 7 14 26 - 41 28
17. Сент-Этьен Заявка 28 6 8 14 28 - 50 26
18. Лорьян 0:0 Заявка 28 5 10 13 22 - 43 25
19. Метц 0:0 Заявка 28 4 11 13 25 - 46 23
20. Бордо Заявка 28 4 10 14 38 - 68 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 14 13 1 0 34 - 7 40
2. Ренн Заявка 14 10 1 3 33 - 9 31
3. Нант Заявка 14 9 2 3 24 - 13 29
4. Лион Заявка 14 7 5 2 23 - 14 26
5. Страсбург 0:0 Заявка 14 7 4 3 27 - 13 25
6. Монако 0:0 Заявка 14 7 4 3 26 - 13 25
7. Лилль Заявка 14 6 6 2 19 - 16 24
8. Монпелье Заявка 15 7 3 5 24 - 18 24
9. Ницца Заявка 14 7 3 4 19 - 14 23
10. Ланс 0:0 Заявка 14 6 5 3 23 - 15 23
11. Марсель Заявка 14 5 5 4 22 - 16 20
12. Брест Заявка 13 5 3 5 20 - 18 18
13. Анже 0:0 Заявка 14 5 2 7 15 - 17 17
14. Реймс 0:0 Заявка 13 4 5 4 18 - 13 17
15. Лорьян 0:0 Заявка 13 4 4 5 11 - 14 16
16. Клермон 0:0 Заявка 14 3 6 5 14 - 17 15
17. Труа Заявка 14 3 6 5 13 - 14 15
18. Сент-Этьен Заявка 14 3 5 6 17 - 26 14
19. Бордо Заявка 14 2 5 7 20 - 27 11
20. Метц 0:0 Заявка 14 1 6 7 15 - 25 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ницца Заявка 14 8 3 3 20 - 7 27
2. Марсель Заявка 13 8 3 2 17 - 10 27
3. ПСЖ Заявка 14 7 4 3 25 - 17 25
4. Страсбург 0:0 Заявка 14 5 5 4 22 - 19 20
5. Лилль Заявка 14 5 4 5 18 - 19 19
6. Ланс 0:0 Заявка 14 5 3 6 19 - 23 18
7. Брест Заявка 14 4 5 5 15 - 20 17
8. Монако 0:0 Заявка 14 4 5 5 14 - 16 17
9. Реймс 0:0 Заявка 15 3 7 5 13 - 18 16
10. Лион Заявка 13 4 4 5 15 - 19 16
11. Ренн Заявка 13 4 3 6 20 - 16 15
12. Монпелье Заявка 13 4 2 7 17 - 22 14
13. Метц 0:0 Заявка 14 3 5 6 10 - 21 14
14. Клермон 0:0 Заявка 14 4 2 8 13 - 29 14
15. Нант Заявка 14 3 4 7 12 - 17 13
16. Анже 0:0 Заявка 14 2 7 5 16 - 23 13
17. Труа Заявка 14 4 1 9 13 - 27 13
18. Сент-Этьен Заявка 14 3 3 8 11 - 24 12
19. Бордо Заявка 14 2 5 7 18 - 41 11
20. Лорьян 0:0 Заявка 15 1 6 8 11 - 29 9
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2
  • Первый тайм
  • 21'
    "Монако" в позиционной атаке, но продвижения вперёд нет.
  • Фол, нарушение
    20'
    Бадьяшиль в верховой борьбе облокотился на Ажорка в середине поля.
  • 19'
    Гости подали штрафной, последовала скидка, и Селс поймал мяч.
  • Фол, нарушение
    18'
    Льенар всё-таки уронил Мартиньша на левом фланге обороны "Страсбурга".
  • Фол, нарушение
    17'
    Сиссоко подрубил Чуамени в середине поля.
  • Офсайд
    16'
    Открываясь под высокий заброс, Ажорк оказался во "вне игры".
  • 15'
    Недавно такая картина уже была - Селс выбил мяч к центру поля от своих ворот.
  • Угловой
    14'
    Селс не сумел зафиксировать длинный заброс соперника, мяч ушёл на корнер.
  • Угловой
    13'
    "Монако" исполнит угловой с правого фланга.
  • 12'
    Селс введёт мяч в игру дальним ударом от ворот.
  • 11'
    Спокойно отбились после корнера монегаски, ещё не было опасных моментов в матче.
  • Угловой
    10'
    Гамейро заработал для хозяев правофланговый угловой.
  • 9'
    Пока трудно сказать, у кого будет инициатива и так далее.
  • Офсайд
    8'
    Офсайд у Мартиньша, вышедшего один на один и пробившего низом рядом со створом.
  • 7'
    Льенар не сумел сохранить мяч в поле на левом полуфланге, откликнувшись на подачу Гильберта с правого края.
  • 6'
    "Страсбург" начинает позиционное наступление из глубины.
  • Фол, нарушение
    5'
    Желсон Мартиньш ударил по ногам Беллегарда на чужой половине.
  • Желтая карточка
    4'
    Чуамени получил жёлтую карточку, поскольку завалил на газон Сиссоко в центре поля на фланге.
  • 3'
    "Монако" не придумал ничего интересного в своей атаке.
  • 2'
    "Монако" в красно-белой форме, "Страсбург" - в сине-белой.
  • Фол, нарушение
    1'
    Беллегард толкнул Фофана впереди на левом фланге.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался.
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Meinau. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Страсбург 0:0 Монако онлайн

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Прогнозы на матч Страсбург 0:0 Монако

Исход игры
Страсбург
20.7% (24)
Ничья
41.4% (48)
Монако
37.9% (44)
Тотал 2.5
Больше
43.75% (49)
Меньше
56.25% (63)
Обе команды забьют
Да
82.14% (92)
Нет
17.86% (20)
Популярный счёт
1:1 Ничья
37.1% (43)
1:2 Монако
23.3% (27)
2:1 Страсбург
12.1% (14)
1:0 Страсбург
6.9% (8)
0:1 Монако
6% (7)
2:2 Ничья
3.4% (4)
0:2 Монако
3.4% (4)
2:3 Монако
1.7% (2)
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