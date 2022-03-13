Франция: Лига 1 2021-2022
0:0
Первый тайм: 20'
Стадион: де ла Мейно
4' Желтая карточкаЧуамени Орельен
Ход матча
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
1 Угловые 2
-
1 Офсайды 1
-
3 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
41 Владение мячом, % 59
Владение мячом
14
Прчич
Саньин
14
Якобс
Исмаил
22
Фофана
Юссуф
11
Лукас
Жан
37
Диоп
Софьян
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Прчич СаньинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
19 Каси АнтониПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Сахи ДионПолузащитник
- Нападающий
-
20 Диалло ХабибНападающий
-
-
Главный тренер: Стефан Жюльен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Якобс ИсмаилЗащитник
- Полузащитник
-
22 Фофана ЮссуфПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Лукас ЖанПолузащитник
-
37 Диоп СофьянПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Манноне ВитоВратарь
-
12 Кайо ЭнрикеЗащитник
-
26 Агилар РубенЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
36 Матазо ЭлиоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Клеман Филипп
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Страсбург
Монако
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
120%
40%
6 побед 2 ничьи 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
11 матчей
36.4%
18.2%
45.4%
4 победы 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
27.3%
18.2%
54.5%
3 победы 2 ничьи 6 побед
Второй тайм
54.5%
18.2%
27.3%
6 побед 2 ничьи 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Страсбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ажорк Людовик
|10 (2)
|0.36
|Гамейро Кевин
|9 (1)
|0.32
|Диалло Хабиб
|9 (1)
|0.32
|Томассон Адриен
|7
|0.25
|Льенар Димитри
|2
|0.07
|Беллегард Жан-Рикнер
|2
|0.07
|Уорис Маджид
|2
|0.07
|Сиссоко Ибраима
|1
|0.04
|Аолу Жан-Эде
|1
|0.04
|Ле Маршан Максим
|1
|0.04
|Прчич Саньин
|1
|0.04
|Перрен Люка
|1
|0.04
|Гильберт Фредерик
|0
|0
|Каси Антони
|0
|0
|Ньямси Жерзино
|0
|0
|Кандил Нордин
|0
|0
Монако
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бен-Йеддер Виссам
|15 (6)
|0.54
|Диоп Софьян
|6
|0.21
|Фолланд Кевин
|5 (1)
|0.18
|Желсон Мартиньш
|4
|0.14
|Головин Александр
|2
|0.07
|Кайо Энрике
|1
|0.04
|Боаду Мирон
|1
|0.04
|Чуамени Орельен
|1
|0.04
|Лукас Жан
|1
|0.04
|Скардовелли Вандерсон
|1
|0.04
|Дисаси Аксель
|1
|0.04
|Дьятта Крепен
|1
|0.04
|Фофана Юссуф
|0
|0
|Агилар Рубен
|0
|0
Карточки
Страсбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джику Александр
|7
|1
|Ажорк Людовик
|4
|1
|Ле Маршан Максим
|4
|0
|Льенар Димитри
|4
|0
|Сиссоко Ибраима
|4
|0
|Томассон Адриен
|2
|1
|Беллегард Жан-Рикнер
|3
|0
|Каси Антони
|3
|0
|Фила Карол
|3
|0
|Ньямси Жерзино
|3
|0
|Перрен Люка
|3
|0
|Прчич Саньин
|2
|0
|Гильберт Фредерик
|2
|0
|Диалло Хабиб
|2
|0
|Уорис Маджид
|1
|0
|Селс Матц
|1
|0
|Кандил Нордин
|1
|0
|Жюльен Стефан
|1
|0
Монако
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чуамени Орельен
|6
|1
|Фолланд Кевин
|6
|0
|Сидибе Джибриль
|5
|0
|Марипан Гильермо
|5
|0
|Диоп Софьян
|5
|0
|Павлович Страхиня
|3
|1
|Дисаси Аксель
|4
|0
|Фофана Юссуф
|4
|0
|Лукас Жан
|2
|1
|Агилар Рубен
|3
|0
|Кайо Энрике
|3
|0
|Бадьяшиль Бенуа
|3
|0
|Головин Александр
|1
|1
|Скардовелли Вандерсон
|1
|0
|Нико Ковач
|1
|0
|Бен-Йеддер Виссам
|1
|0
|Желсон Мартиньш
|1
|0
|Клемент Филипп
|1
|0
|Якобс Исмаил
|1
|0
|Матазо Элио
|1
|0
|Аклиоче Махнес
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
25
15
11 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 4
17 Не забивали 21
1
4%
0
0%
1-15
5
20%
2
13%
16-30
5
20%
4
27%
31-45
1
4%
5
33%
46-60
6
24%
1
7%
61-75
7
28%
3
20%
76-90
Пропущено
15
15
9 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 8
2
13%
3
20%
1-15
4
27%
2
13%
16-30
3
20%
3
20%
31-45
3
20%
1
7%
46-60
1
7%
3
20%
61-75
2
13%
3
20%
76-90
Забито
21
27
8 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 9
14 Не забивали 16
1
5%
4
15%
1-15
4
19%
3
11%
16-30
3
14%
6
22%
31-45
4
19%
4
15%
46-60
4
19%
5
19%
61-75
5
24%
5
19%
76-90
Пропущено
20
12
12 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 9
4
20%
2
17%
1-15
5
25%
1
8%
16-30
3
15%
3
25%
31-45
1
5%
3
25%
46-60
1
5%
0
0%
61-75
6
30%
3
25%
76-90
Забито
46
42
19 В 1-м тайме 19
27 Во 2-м тайме 23
11 Забивали первыми 13
4 Не забивали 10
2
4%
4
10%
1-15
9
20%
5
12%
16-30
8
17%
10
24%
31-45
5
11%
9
21%
46-60
10
22%
6
14%
61-75
12
26%
8
19%
76-90
Пропущено
35
27
21 В 1-м тайме 14
14 Во 2-м тайме 13
15 Пропускали первыми 11
19 Не пропускали 17
6
17%
5
19%
1-15
9
26%
3
11%
16-30
6
17%
6
22%
31-45
4
11%
4
15%
46-60
2
6%
3
11%
61-75
8
23%
6
22%
76-90
Результаты последних матчей
Страсбург
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Реймс - Страсбург 1:1 Страсбург - Ницца 0:0 Сент-Этьен - Страсбург 2:2 Анже - Страсбург 0:1
Страсбург - Нант 1:0 Бордо - Страсбург 4:3 Клермон - Страсбург 0:2 Страсбург - Монпелье 3:1 Метц - Страсбург 0:2 Монпелье - Страсбург 1:0 Валансьен - Страсбург 0:1 Страсбург - Марсель 0:2 Ницца - Страсбург 0:3 Страсбург - Бордо 5:2 Монако - Страсбург 1:1 Страсбург - Реймс 1:1 Нант - Страсбург 2:2 Страсбург - Лорьян 4:0 Ренн - Страсбург 1:0 Страсбург - Сент-Этьен 5:1
Монако
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Брага - Монако 2:0 Марсель - Монако 0:1 Нант - Монако 2:2 Монако - Реймс 1:2
Бордо - Монако 1:1 Монако - Лорьян 0:0 Монако - Амьен 2:0 Монако - Лион 2:0 Ланс - Монако 2:4 Монпелье - Монако 3:2 Монако - Клермон 4:0 Нант - Монако 0:0 Кевийи - Монако 1:3 Монако - Ренн 2:1 Ред Стар 93 - Монако 0:2 ПСЖ - Монако 2:0 Штурм - Монако 1:1 Монако - Метц 4:0 Анже - Монако 1:3 Монако - Страсбург 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|28
|20
|5
|3
|59 - 24
|65
|2.
|Ницца
|Заявка
|28
|15
|6
|7
|39 - 21
|50
|3.
|Марсель
|Заявка
|27
|13
|8
|6
|39 - 26
|47
|4.
|Ренн
|Заявка
|27
|14
|4
|9
|53 - 25
|46
|5.
|Страсбург
|0:0 Заявка
|28
|12
|9
|7
|49 - 32
|45
|6.
|Лилль
|Заявка
|28
|11
|10
|7
|37 - 35
|43
|7.
|Лион
|Заявка
|27
|11
|9
|7
|38 - 33
|42
|8.
|Нант
|Заявка
|28
|12
|6
|10
|36 - 30
|42
|9.
|Монако
|0:0 Заявка
|28
|11
|9
|8
|40 - 29
|42
|10.
|Ланс
|0:0 Заявка
|28
|11
|8
|9
|42 - 38
|41
|11.
|Монпелье
|Заявка
|28
|11
|5
|12
|41 - 40
|38
|12.
|Брест
|Заявка
|27
|9
|8
|10
|35 - 38
|35
|13.
|Реймс
|0:0 Заявка
|28
|7
|12
|9
|31 - 31
|33
|14.
|Анже
|0:0 Заявка
|28
|7
|9
|12
|31 - 40
|30
|15.
|Клермон
|0:0 Заявка
|28
|7
|8
|13
|27 - 46
|29
|16.
|Труа
|Заявка
|28
|7
|7
|14
|26 - 41
|28
|17.
|Сент-Этьен
|Заявка
|28
|6
|8
|14
|28 - 50
|26
|18.
|Лорьян
|0:0 Заявка
|28
|5
|10
|13
|22 - 43
|25
|19.
|Метц
|0:0 Заявка
|28
|4
|11
|13
|25 - 46
|23
|20.
|Бордо
|Заявка
|28
|4
|10
|14
|38 - 68
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|14
|13
|1
|0
|34 - 7
|40
|2.
|Ренн
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|33 - 9
|31
|3.
|Нант
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|24 - 13
|29
|4.
|Лион
|Заявка
|14
|7
|5
|2
|23 - 14
|26
|5.
|Страсбург
|0:0 Заявка
|14
|7
|4
|3
|27 - 13
|25
|6.
|Монако
|0:0 Заявка
|14
|7
|4
|3
|26 - 13
|25
|7.
|Лилль
|Заявка
|14
|6
|6
|2
|19 - 16
|24
|8.
|Монпелье
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|24 - 18
|24
|9.
|Ницца
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|19 - 14
|23
|10.
|Ланс
|0:0 Заявка
|14
|6
|5
|3
|23 - 15
|23
|11.
|Марсель
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|22 - 16
|20
|12.
|Брест
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|20 - 18
|18
|13.
|Анже
|0:0 Заявка
|14
|5
|2
|7
|15 - 17
|17
|14.
|Реймс
|0:0 Заявка
|13
|4
|5
|4
|18 - 13
|17
|15.
|Лорьян
|0:0 Заявка
|13
|4
|4
|5
|11 - 14
|16
|16.
|Клермон
|0:0 Заявка
|14
|3
|6
|5
|14 - 17
|15
|17.
|Труа
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|13 - 14
|15
|18.
|Сент-Этьен
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|17 - 26
|14
|19.
|Бордо
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|20 - 27
|11
|20.
|Метц
|0:0 Заявка
|14
|1
|6
|7
|15 - 25
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ницца
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|20 - 7
|27
|2.
|Марсель
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|17 - 10
|27
|3.
|ПСЖ
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|25 - 17
|25
|4.
|Страсбург
|0:0 Заявка
|14
|5
|5
|4
|22 - 19
|20
|5.
|Лилль
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|18 - 19
|19
|6.
|Ланс
|0:0 Заявка
|14
|5
|3
|6
|19 - 23
|18
|7.
|Брест
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|15 - 20
|17
|8.
|Монако
|0:0 Заявка
|14
|4
|5
|5
|14 - 16
|17
|9.
|Реймс
|0:0 Заявка
|15
|3
|7
|5
|13 - 18
|16
|10.
|Лион
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|15 - 19
|16
|11.
|Ренн
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|20 - 16
|15
|12.
|Монпелье
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|17 - 22
|14
|13.
|Метц
|0:0 Заявка
|14
|3
|5
|6
|10 - 21
|14
|14.
|Клермон
|0:0 Заявка
|14
|4
|2
|8
|13 - 29
|14
|15.
|Нант
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|12 - 17
|13
|16.
|Анже
|0:0 Заявка
|14
|2
|7
|5
|16 - 23
|13
|17.
|Труа
|Заявка
|14
|4
|1
|9
|13 - 27
|13
|18.
|Сент-Этьен
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|11 - 24
|12
|19.
|Бордо
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|18 - 41
|11
|20.
|Лорьян
|0:0 Заявка
|15
|1
|6
|8
|11 - 29
|9
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
Прогнозы на матч Страсбург 0:0 Монако
Исход игры
Страсбург
20.7% (24)
Ничья
41.4% (48)
Монако
37.9% (44)
Тотал 2.5
Больше
43.75% (49)
Меньше
56.25% (63)
Обе команды забьют
Да
82.14% (92)
Нет
17.86% (20)
Популярный счёт
1:1 Ничья
37.1% (43)
1:2 Монако
23.3% (27)
2:1 Страсбург
12.1% (14)
1:0 Страсбург
6.9% (8)
0:1 Монако
6% (7)
2:2 Ничья
3.4% (4)
0:2 Монако
3.4% (4)
2:3 Монако
1.7% (2)
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