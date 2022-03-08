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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Страсбург
 
Позже

Стадион:
Монако
Прогнозы 33
Страсбург 9.1% (3)
X 33.3% (11)
Монако 57.6% (19)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Страсбург
Ничья
Монако
2.69
3.25
3.15
Все Коэффициенты

История личных встреч

Страсбург
Монако

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

120%
40%
6 побед 2 ничьи 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

11 матчей

36.4%
18.2%
45.4%
4 победы 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

27.3%
18.2%
54.5%
3 победы 2 ничьи 6 побед

Второй тайм

54.5%
18.2%
27.3%
6 побед 2 ничьи 3 победы

История матчей

Л1
1:1
Л1
1:0
Л1
3:2
Л1
1:3
Л1
2:2
Л1
1:5
Л1
2:1
Л1
1:3
Л1
3:0
Л1
0:2
Л1
3:0

Бомбардиры внутри турнира

Страсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ажорк Людовик 10 (2) 0.37
Гамейро Кевин 9 (1) 0.33
Диалло Хабиб 9 (1) 0.33
Томассон Адриен 7 0.26
Льенар Димитри 2 0.07
Беллегард Жан-Рикнер 2 0.07
Уорис Маджид 2 0.07
Сиссоко Ибраима 1 0.04
Аолу Жан-Эде 1 0.04
Ле Маршан Максим 1 0.04
Прчич Саньин 1 0.04
Перрен Люка 1 0.04
Гильберт Фредерик 0 0
Каси Антони 0 0
Ньямси Жерзино 0 0
Кандил Нордин 0 0
Монако
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бен-Йеддер Виссам 15 (6) 0.56
Диоп Софьян 6 0.22
Фолланд Кевин 5 (1) 0.19
Желсон Мартиньш 4 0.15
Головин Александр 2 0.07
Кайо Энрике 1 0.04
Боаду Мирон 1 0.04
Чуамени Орельен 1 0.04
Лукас Жан 1 0.04
Скардовелли Вандерсон 1 0.04
Дисаси Аксель 1 0.04
Дьятта Крепен 1 0.04
Фофана Юссуф 0 0
Агилар Рубен 0 0

Карточки

Страсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джику Александр 7 1
Ажорк Людовик 4 1
Ле Маршан Максим 4 0
Льенар Димитри 4 0
Сиссоко Ибраима 4 0
Томассон Адриен 2 1
Беллегард Жан-Рикнер 3 0
Каси Антони 3 0
Фила Карол 3 0
Ньямси Жерзино 3 0
Перрен Люка 3 0
Прчич Саньин 2 0
Гильберт Фредерик 2 0
Диалло Хабиб 2 0
Уорис Маджид 1 0
Селс Матц 1 0
Кандил Нордин 1 0
Жюльен Стефан 1 0
Монако
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чуамени Орельен 5 1
Фолланд Кевин 6 0
Сидибе Джибриль 5 0
Марипан Гильермо 5 0
Диоп Софьян 5 0
Павлович Страхиня 3 1
Дисаси Аксель 4 0
Фофана Юссуф 4 0
Лукас Жан 2 1
Агилар Рубен 3 0
Кайо Энрике 3 0
Бадьяшиль Бенуа 3 0
Головин Александр 1 1
Скардовелли Вандерсон 1 0
Нико Ковач 1 0
Бен-Йеддер Виссам 1 0
Желсон Мартиньш 1 0
Клемент Филипп 1 0
Якобс Исмаил 1 0
Матазо Элио 1 0
Аклиоче Махнес 1 0

Голы по времени матча

Забито

25
15
11 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 4
17 Не забивали 21
1
4%
0
0%
1-15
5
20%
2
13%
16-30
5
20%
4
27%
31-45
1
4%
5
33%
46-60
6
24%
1
7%
61-75
7
28%
3
20%
76-90

Пропущено

15
15
9 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 8
2
13%
3
20%
1-15
4
27%
2
13%
16-30
3
20%
3
20%
31-45
3
20%
1
7%
46-60
1
7%
3
20%
61-75
2
13%
3
20%
76-90

Забито

21
27
8 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 9
14 Не забивали 16
1
5%
4
15%
1-15
4
19%
3
11%
16-30
3
14%
6
22%
31-45
4
19%
4
15%
46-60
4
19%
5
19%
61-75
5
24%
5
19%
76-90

Пропущено

20
12
12 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 9
4
20%
2
17%
1-15
5
25%
1
8%
16-30
3
15%
3
25%
31-45
1
5%
3
25%
46-60
1
5%
0
0%
61-75
6
30%
3
25%
76-90

Забито

46
42
19 В 1-м тайме 19
27 Во 2-м тайме 23
11 Забивали первыми 13
4 Не забивали 10
2
4%
4
10%
1-15
9
20%
5
12%
16-30
8
17%
10
24%
31-45
5
11%
9
21%
46-60
10
22%
6
14%
61-75
12
26%
8
19%
76-90

Пропущено

35
27
21 В 1-м тайме 14
14 Во 2-м тайме 13
15 Пропускали первыми 11
19 Не пропускали 17
6
17%
5
19%
1-15
9
26%
3
11%
16-30
6
17%
6
22%
31-45
4
11%
4
15%
46-60
2
6%
3
11%
61-75
8
23%
6
22%
76-90

Результаты последних матчей

Страсбург
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Реймс - Страсбург 1:1 Страсбург - Ницца 0:0 Сент-Этьен - Страсбург 2:2 Анже - Страсбург 0:1
Страсбург - Нант 1:0 Бордо - Страсбург 4:3 Клермон - Страсбург 0:2 Страсбург - Монпелье 3:1 Метц - Страсбург 0:2 Монпелье - Страсбург 1:0 Валансьен - Страсбург 0:1 Страсбург - Марсель 0:2 Ницца - Страсбург 0:3 Страсбург - Бордо 5:2 Монако - Страсбург 1:1 Страсбург - Реймс 1:1 Нант - Страсбург 2:2 Страсбург - Лорьян 4:0 Ренн - Страсбург 1:0 Страсбург - Сент-Этьен 5:1
Монако
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Марсель - Монако 0:1 Нант - Монако 2:2 Монако - Реймс 1:2 Бордо - Монако 1:1
Монако - Лорьян 0:0 Монако - Амьен 2:0 Монако - Лион 2:0 Ланс - Монако 2:4 Монпелье - Монако 3:2 Монако - Клермон 4:0 Нант - Монако 0:0 Кевийи - Монако 1:3 Монако - Ренн 2:1 Ред Стар 93 - Монако 0:2 ПСЖ - Монако 2:0 Штурм - Монако 1:1 Монако - Метц 4:0 Анже - Монако 1:3 Монако - Страсбург 1:1 Монако - Реал Сосьедад 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 27 19 5 3 56 - 24 62
2. Ницца Заявка 27 15 5 7 39 - 21 49
3. Марсель Заявка 27 13 8 6 39 - 26 47
4. Ренн Заявка 27 14 4 9 53 - 25 46
5. Страсбург Заявка 27 12 8 7 49 - 32 44
6. Нант Заявка 27 12 6 9 36 - 29 42
7. Лилль Заявка 27 11 9 7 37 - 35 42
8. Лион Заявка 27 11 9 7 38 - 33 42
9. Монако Заявка 27 11 8 8 40 - 29 41
10. Ланс Заявка 27 11 7 9 42 - 38 40
11. Монпелье Заявка 27 11 4 12 41 - 40 37
12. Брест Заявка 27 9 8 10 35 - 38 35
13. Реймс Заявка 27 7 11 9 31 - 31 32
14. Анже Заявка 27 7 8 12 31 - 40 29
15. Клермон Заявка 27 7 7 13 27 - 46 28
16. Сент-Этьен Заявка 27 6 7 14 28 - 50 25
17. Труа Заявка 27 6 7 14 25 - 41 25
18. Лорьян Заявка 27 5 9 13 22 - 43 24
19. Бордо Заявка 27 4 10 13 38 - 65 22
20. Метц Заявка 27 4 10 13 25 - 46 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 13 12 1 0 31 - 7 37
2. Ренн Заявка 14 10 1 3 33 - 9 31
3. Нант Заявка 14 9 2 3 24 - 13 29
4. Лион Заявка 14 7 5 2 23 - 14 26
5. Монако Заявка 14 7 4 3 26 - 13 25
6. Страсбург Заявка 13 7 3 3 27 - 13 24
7. Лилль Заявка 13 6 5 2 19 - 16 23
8. Монпелье Заявка 14 7 2 5 24 - 18 23
9. Ницца Заявка 14 7 3 4 19 - 14 23
10. Ланс Заявка 14 6 5 3 23 - 15 23
11. Марсель Заявка 14 5 5 4 22 - 16 20
12. Брест Заявка 13 5 3 5 20 - 18 18
13. Реймс Заявка 13 4 5 4 18 - 13 17
14. Анже Заявка 13 5 1 7 15 - 17 16
15. Лорьян Заявка 13 4 4 5 11 - 14 16
16. Сент-Этьен Заявка 14 3 5 6 17 - 26 14
17. Клермон Заявка 13 3 5 5 14 - 17 14
18. Труа Заявка 13 2 6 5 12 - 14 12
19. Бордо Заявка 14 2 5 7 20 - 27 11
20. Метц Заявка 13 1 5 7 15 - 25 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Марсель Заявка 13 8 3 2 17 - 10 27
2. Ницца Заявка 13 8 2 3 20 - 7 26
3. ПСЖ Заявка 14 7 4 3 25 - 17 25
4. Страсбург Заявка 14 5 5 4 22 - 19 20
5. Лилль Заявка 14 5 4 5 18 - 19 19
6. Брест Заявка 14 4 5 5 15 - 20 17
7. Ланс Заявка 13 5 2 6 19 - 23 17
8. Монако Заявка 13 4 4 5 14 - 16 16
9. Лион Заявка 13 4 4 5 15 - 19 16
10. Реймс Заявка 14 3 6 5 13 - 18 15
11. Ренн Заявка 13 4 3 6 20 - 16 15
12. Монпелье Заявка 13 4 2 7 17 - 22 14
13. Метц Заявка 14 3 5 6 10 - 21 14
14. Клермон Заявка 14 4 2 8 13 - 29 14
15. Нант Заявка 13 3 4 6 12 - 16 13
16. Анже Заявка 14 2 7 5 16 - 23 13
17. Труа Заявка 14 4 1 9 13 - 27 13
18. Бордо Заявка 13 2 5 6 18 - 38 11
19. Сент-Этьен Заявка 13 3 2 8 11 - 24 11
20. Лорьян Заявка 14 1 5 8 11 - 29 8
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  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Страсбург - Монако от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 13 марта 2022, осталось 2 дня 20 часов 37 минут.

    Главный судья: Ваттеллье Эрик

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 33
    Страсбург 9.1% (3)
    X 33.3% (11)
    Монако 57.6% (19)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Страсбург
    Ничья
    Монако
    2.69
    3.25
    3.15
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Страсбург - Монако онлайн

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    Прогнозы на матч Страсбург - Монако

    Исход игры
    Страсбург
    9.1% (3)
    Ничья
    33.3% (11)
    Монако
    57.6% (19)
    Тотал 2.5
    Больше
    57.58% (19)
    Меньше
    42.42% (14)
    Обе команды забьют
    Да
    84.85% (28)
    Нет
    15.15% (5)
    Популярный счёт
    1:2 Монако
    39.4% (13)
    1:1 Ничья
    27.3% (9)
    0:1 Монако
    12.1% (4)
    2:1 Страсбург
    9.1% (3)
    2:2 Ничья
    6.1% (2)
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