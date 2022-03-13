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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Брест
0:1
Первый тайм: 5'

Стадион:
Марсель
0'
0:1
3' Гол
Жерсон Сантос
5'

Ход матча

3'
0:1
Жерсон Сантос
(Милик Аркадиуш)

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 20 Владение мячом, % 80

Владение мячом

Прогнозы 114
Брест 4.4% (5)
X 15.8% (18)
Марсель 79.8% (91)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Брест
Ничья
Марсель
4.10
3.55
2.04
Все Коэффициенты
40
Бизот
Марко
2
Дюверн
Жан-Кевин
17
Бен
Дени
3
Брассье
Лилиан
20
Уронен
Йере
9
Онора
Франк
27
Маньетти
Уго
7
Белькебла
Арис
24
Белайли
Юсеф
26
Ле
Дуарон
Жереми
11
Сатриано
Мартин
16
Пау
Лопес
2
Салиба
Вильям
5
Балерди
Леонардо
23
Колашинац
Сеад
29
Лирола
Поль
4
Камара
Бубакар
22
Гуйе
Пап
7
Арит
Амин
6
Гендузи
Маттео
8
Жерсон
Сантос
9
Милик
Аркадиуш
Брест
4-4-2
Марсель
3-3-3-1

История личных встреч

Брест
Марсель

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
100%
1 победа 3 ничьи 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы

10 матчей

20%
20%
60%
2 победы 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

10%
40%
50%
1 победа 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

10%
50%
40%
1 победа 5 ничьих 4 победы

История матчей

Л1
1:2
Л1
3:1
Л1
2:3
Л1
2:1
Л1
1:0
Л1
1:2
Л1
1:0
Л1
1:1
Л1
3:0
Л1
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Брест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Онора Франк 9 0.32
Февр Ромен 7 (5) 0.25
Мунье Стив 6 (1) 0.21
Ле Дуарон Жереми 5 0.18
Сатриано Мартин 3 0.11
Кардона Ирвин 2 0.07
Шардонне Брендан 2 0.07
Дель Кастильо Ромен 0 0
Дюверн Жан-Кевин 0 0
Ласне Пол 0 0
Бизот Марко 0 0
Белайли Юсеф 0 0
Пьер-Габриэль Ронаэль 0 0
Марсель
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пайе Димитри 9 (4) 0.32
Юндер Дженгиз 7 0.25
Жерсон Сантос 5 0.18
Милик Аркадиуш 5 0.18
Гендузи Маттео 4 0.14
Бамба Дьенг Амаду 4 0.14
Бакамбу Седрик 2 0.07
Лирола Поль 1 0.04
Арит Амин 1 0.04
Чалета-Цар Дуе 1 0.04
Камара Бубакар 1 0.04
Де ла Фуэнте Конрад 0 0
Энрике Луис III 0 0
Колашинац Сеад 0 0
Гуйе Пап 0 0
Ронжье Валентин 0 0
Перес Луан 0 0

Карточки

Брест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Агум Люсьен 6 0
Шардонне Брендан 4 1
Пьер-Габриэль Ронаэль 5 0
Маньетти Уго 4 0
Эрей Кристоф 3 0
Онора Франк 3 0
Мбок Хианга 3 0
Брассье Лилиан 3 0
Мунье Стив 2 0
Ласне Пол 1 0
Бизот Марко 1 0
Белькебла Арис 1 0
Кардона Ирвин 1 0
Белайли Юсеф 1 0
Ларсонне Готье 1 0
Дель Кастильо Ромен 1 0
Дюверн Жан-Кевин 1 0
Февр Ромен 1 0
Сатриано Мартин 1 0
Марсель
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Камара Бубакар 6 0
Балерди Леонардо 4 1
Гендузи Маттео 5 0
Хорхе Сампаоли 5 0
Перес Луан 4 0
Пайе Димитри 3 0
Гуйе Пап 3 0
Ронжье Валентин 3 0
Пау Лопес 3 0
Чалета-Цар Дуе 3 0
Юндер Дженгиз 1 1
Жерсон Сантос 2 0
Салиба Вильям 2 0
Бамба Дьенг Амаду 0 1
Бакамбу Седрик 1 0
Альваро Гонсалес II 1 0
Лирола Поль 1 0
Арит Амин 1 0
Де ла Фуэнте Конрад 1 0

Голы по времени матча

Забито

19
18
7 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 10
17 Не забивали 16
3
16%
1
6%
1-15
2
11%
5
28%
16-30
2
11%
4
22%
31-45
1
5%
1
6%
46-60
6
32%
3
17%
61-75
5
26%
4
22%
76-90

Пропущено

19
8
8 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 5
8 Пропускали первыми 2
10 Не пропускали 6
3
16%
1
13%
1-15
2
11%
1
13%
16-30
3
16%
1
13%
31-45
2
11%
1
13%
46-60
3
16%
0
0%
61-75
6
32%
4
50%
76-90

Забито

17
22
6 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 5
15 Не забивали 17
1
6%
0
0%
1-15
1
6%
5
23%
16-30
4
24%
4
18%
31-45
6
35%
3
14%
46-60
3
18%
5
23%
61-75
2
12%
5
23%
76-90

Пропущено

18
16
10 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 8
10 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 10
2
11%
6
38%
1-15
5
28%
1
6%
16-30
3
17%
1
6%
31-45
2
11%
4
25%
46-60
3
17%
3
19%
61-75
3
17%
1
6%
76-90

Забито

36
40
13 В 1-м тайме 19
23 Во 2-м тайме 21
9 Забивали первыми 15
5 Не забивали 6
4
11%
1
3%
1-15
3
8%
10
25%
16-30
6
17%
8
20%
31-45
7
19%
4
10%
46-60
9
25%
8
20%
61-75
7
19%
9
23%
76-90

Пропущено

37
24
18 В 1-м тайме 11
19 Во 2-м тайме 13
18 Пропускали первыми 9
23 Не пропускали 16
5
14%
7
29%
29%
1-15
7
19%
2
8%
16-30
6
16%
2
8%
31-45
4
11%
5
21%
46-60
6
16%
3
13%
61-75
9
24%
5
21%
76-90

Результаты последних матчей

Брест
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Ланс - Брест 0:1 Брест - Лорьян 0:1 Реймс - Брест 1:1 Брест - Труа 5:1
Ренн - Брест 2:0 Нант - Брест 2:0 Брест - Лилль 2:0 ПСЖ - Брест 2:0 Брест - Ницца 0:3 Брест - Бордо 3:0 Труа - Брест 1:1 Динан-Леон - Брест 0:0 Брест - Монпелье 0:4 Марсель - Брест 1:2 Брест - Сент-Этьен 1:0 Бордо - Брест 1:2 Брест - Ланс 4:0 Лорьян - Брест 1:2 Брест - Монако 2:0 Лилль - Брест 1:1
Марсель
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Марсель - Базель 2:1 Марсель - Монако 0:1 Труа - Марсель 1:1 Карабах - Марсель 0:3
Марсель - Клермон 0:2 Марсель - Карабах 3:1 Метц - Марсель 1:2 Ницца - Марсель 4:1 Марсель - Анже 5:2 Лион - Марсель 2:1 Марсель - Монпелье 1:1 Ланс - Марсель 0:2 Марсель - Лилль 1:1 Бордо - Марсель 0:1 Шовиньи - Марсель 0:3 Марсель - Реймс 1:1 Марсель - Канне Рошвилль 4:1 Страсбург - Марсель 0:2 Марсель - Локомотив Москва 1:0 Марсель - Брест 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 28 20 5 3 59 - 24 65
2. Ницца Заявка 28 15 6 7 39 - 21 50
3. Марсель 1:0 Заявка 28 14 8 6 40 - 26 50
4. Ренн Заявка 28 15 4 9 57 - 27 49
5. Страсбург Заявка 28 13 8 7 50 - 32 47
6. Лилль Заявка 28 11 10 7 37 - 35 43
7. Лион Заявка 28 11 9 8 40 - 37 42
8. Нант Заявка 28 12 6 10 36 - 30 42
9. Ланс Заявка 28 11 8 9 42 - 38 41
10. Монако Заявка 28 11 8 9 40 - 30 41
11. Монпелье Заявка 28 11 5 12 41 - 40 38
12. Брест 0:1 Заявка 28 9 8 11 35 - 39 35
13. Реймс Заявка 28 8 11 9 32 - 31 35
14. Анже Заявка 28 7 8 13 31 - 41 29
15. Клермон Заявка 28 7 7 14 27 - 48 28
16. Труа Заявка 28 7 7 14 26 - 41 28
17. Лорьян Заявка 28 6 9 13 24 - 43 27
18. Сент-Этьен Заявка 28 6 8 14 28 - 50 26
19. Метц Заявка 28 4 11 13 25 - 46 23
20. Бордо Заявка 28 4 10 14 38 - 68 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 14 13 1 0 34 - 7 40
2. Ренн Заявка 14 10 1 3 33 - 9 31
3. Нант Заявка 14 9 2 3 24 - 13 29
4. Страсбург Заявка 14 8 3 3 28 - 13 27
5. Лион Заявка 15 7 5 3 25 - 18 26
6. Монако Заявка 14 7 4 3 26 - 13 25
7. Лилль Заявка 14 6 6 2 19 - 16 24
8. Монпелье Заявка 15 7 3 5 24 - 18 24
9. Ницца Заявка 14 7 3 4 19 - 14 23
10. Ланс Заявка 14 6 5 3 23 - 15 23
11. Марсель 1:0 Заявка 14 5 5 4 22 - 16 20
12. Брест 0:1 Заявка 14 5 3 6 20 - 19 18
13. Реймс Заявка 13 4 5 4 18 - 13 17
14. Анже Заявка 14 5 1 8 15 - 18 16
15. Лорьян Заявка 13 4 4 5 11 - 14 16
16. Труа Заявка 14 3 6 5 13 - 14 15
17. Сент-Этьен Заявка 14 3 5 6 17 - 26 14
18. Клермон Заявка 14 3 5 6 14 - 19 14
19. Бордо Заявка 14 2 5 7 20 - 27 11
20. Метц Заявка 14 1 6 7 15 - 25 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Марсель 1:0 Заявка 14 9 3 2 18 - 10 30
2. Ницца Заявка 14 8 3 3 20 - 7 27
3. ПСЖ Заявка 14 7 4 3 25 - 17 25
4. Страсбург Заявка 14 5 5 4 22 - 19 20
5. Лилль Заявка 14 5 4 5 18 - 19 19
6. Ланс Заявка 14 5 3 6 19 - 23 18
7. Реймс Заявка 15 4 6 5 14 - 18 18
8. Ренн Заявка 14 5 3 6 24 - 18 18
9. Брест 0:1 Заявка 14 4 5 5 15 - 20 17
10. Лион Заявка 13 4 4 5 15 - 19 16
11. Монако Заявка 14 4 4 6 14 - 17 16
12. Монпелье Заявка 13 4 2 7 17 - 22 14
13. Метц Заявка 14 3 5 6 10 - 21 14
14. Клермон Заявка 14 4 2 8 13 - 29 14
15. Нант Заявка 14 3 4 7 12 - 17 13
16. Анже Заявка 14 2 7 5 16 - 23 13
17. Труа Заявка 14 4 1 9 13 - 27 13
18. Сент-Этьен Заявка 14 3 3 8 11 - 24 12
19. Бордо Заявка 14 2 5 7 18 - 41 11
20. Лорьян Заявка 15 2 5 8 13 - 29 11
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2
  • Первый тайм
  • 6'
    Марсель выполняет удар от ворот.
  • 5'
    Онора Франк оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 5'
    Брест идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 5'
    Контроль мяча: Брест: 20%, Марсель: 80%.
  • 5'
    Брест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 4'
    Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 4'
    Брест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 3'
    Милик Аркадиуш сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    3'
    Г О О О О Л - Жерсон Сантос забивает с правой ноги!
  • 3'
    Милик Аркадиуш из команды Марсель делает пас партнеру.
  • 2'
    Марсель идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 2'
    Удар от ворот произведет Брест
  • 2'
    Гендузи Маттео из команды Марсель сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
  • 2'
    Марсель пытается что-то создать.
  • 1'
    Марсель контролирует мяч.
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
  • 1'
    Марсель начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Francis le Ble. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 114
Брест 4.4% (5)
X 15.8% (18)
Марсель 79.8% (91)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Брест
Ничья
Марсель
4.10
3.55
2.04
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Брест 0:1 Марсель онлайн

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Прогнозы на матч Брест 0:1 Марсель

Исход игры
Брест
4.4% (5)
Ничья
15.8% (18)
Марсель
79.8% (91)
Тотал 2.5
Больше
50.45% (56)
Меньше
49.55% (55)
Обе команды забьют
Да
63.96% (71)
Нет
36.04% (40)
Популярный счёт
1:2 Марсель
44.7% (51)
0:1 Марсель
22.8% (26)
1:1 Ничья
14% (16)
0:2 Марсель
6.1% (7)
1:0 Брест
3.5% (4)
1:3 Марсель
2.6% (3)
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