Франция: Лига 1 2021-2022
1:4
Конец матча
Стадион: Стад Франсис Ле Блё Зрители: 14611
0:1
3' ГолЖерсон Сантос
33' Желтая карточкаГендузи Маттео
35' Желтая карточкаСатриано Мартин
0:2
63' ГолМилик Аркадиуш
0:3
71' ГолАрит Амин
77' Желтая карточкаСалиба Вильям
89' Желтая карточкаГуйе Пап
90' Желтая карточкаПерес Луан
1:3
90' ГолКардона Ирвин
1:4
90' ГолЮндер Дженгиз
Ход матча
3'
0:1
33'
35'
63'
0:2
71'
0:3
77'
89'
90'
90'
90'
1:4
Статистика матча
-
1 Голы 4
-
4 Удары по воротам 5
-
2 Удары в створ 7
-
0 Угловые 3
-
1 Офсайды 4
-
11 Нарушения правил 15
-
1 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
47 Владение мячом, % 53
Владение мячом
40
Бизот
Марко
17
Бен
Дени
20
Уронен
Йере
27
Маньетти
Уго
24
Белайли
Юсеф
16
Пау
Лопес
29
Лирола
Поль
22
Гуйе
Пап
- Основной состав
-
40 Бизот МаркоВратарь
- Защитник
-
17 Бен ДениЗащитник
- Защитник
-
20 Уронен ЙереЗащитник
- Полузащитник
-
27 Маньетти УгоПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Белайли ЮсефПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
28 Мбок ХиангаПолузащитник
-
10 Агум ЛюсьенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Саид РафикиНападающий
-
15 Мунье СтивНападающий
-
Главный тренер: Дер Закарян Мишель
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Основной состав
-
16 Пау ЛопесВратарь
-
29 Лирола ПольЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Гуйе ПапПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Перес ЛуанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Энрике ЛуисПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Сампаоли Хорхе
История личных встреч
Брест
Марсель
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
100%
1 победа 3 ничьи 0 побед
7 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы
10 матчей
20%
20%
60%
2 победы 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
10%
40%
50%
1 победа 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
10%
50%
40%
1 победа 5 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Брест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Онора Франк
|9
|0.32
|Февр Ромен
|7 (5)
|0.25
|Мунье Стив
|6 (1)
|0.21
|Ле Дуарон Жереми
|5
|0.18
|Кардона Ирвин
|3
|0.11
|Сатриано Мартин
|3
|0.11
|Шардонне Брендан
|2
|0.07
|Дель Кастильо Ромен
|0
|0
|Дюверн Жан-Кевин
|0
|0
|Ласне Пол
|0
|0
|Бизот Марко
|0
|0
|Белайли Юсеф
|0
|0
|Пьер-Габриэль Ронаэль
|0
|0
Марсель
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пайе Димитри
|9 (4)
|0.32
|Юндер Дженгиз
|8
|0.29
|Милик Аркадиуш
|6
|0.21
|Жерсон Сантос
|5
|0.18
|Гендузи Маттео
|4
|0.14
|Бамба Дьенг Амаду
|4
|0.14
|Арит Амин
|2
|0.07
|Бакамбу Седрик
|2
|0.07
|Лирола Поль
|1
|0.04
|Чалета-Цар Дуе
|1
|0.04
|Камара Бубакар
|1
|0.04
|Де ла Фуэнте Конрад
|0
|0
|Энрике Луис III
|0
|0
|Колашинац Сеад
|0
|0
|Гуйе Пап
|0
|0
|Ронжье Валентин
|0
|0
|Пау Лопес
|0
|0
|Перес Луан
|0
|0
Карточки
Брест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Агум Люсьен
|6
|0
|Шардонне Брендан
|4
|1
|Пьер-Габриэль Ронаэль
|5
|0
|Маньетти Уго
|4
|0
|Эрей Кристоф
|3
|0
|Онора Франк
|3
|0
|Мбок Хианга
|3
|0
|Брассье Лилиан
|3
|0
|Мунье Стив
|2
|0
|Сатриано Мартин
|2
|0
|Ласне Пол
|1
|0
|Бизот Марко
|1
|0
|Белькебла Арис
|1
|0
|Кардона Ирвин
|1
|0
|Белайли Юсеф
|1
|0
|Ларсонне Готье
|1
|0
|Дель Кастильо Ромен
|1
|0
|Дюверн Жан-Кевин
|1
|0
|Февр Ромен
|1
|0
Марсель
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гендузи Маттео
|6
|0
|Камара Бубакар
|6
|0
|Балерди Леонардо
|4
|1
|Перес Луан
|5
|0
|Хорхе Сампаоли
|5
|0
|Гуйе Пап
|4
|0
|Пайе Димитри
|3
|0
|Ронжье Валентин
|3
|0
|Пау Лопес
|3
|0
|Чалета-Цар Дуе
|3
|0
|Салиба Вильям
|3
|0
|Юндер Дженгиз
|1
|1
|Жерсон Сантос
|2
|0
|Бамба Дьенг Амаду
|0
|1
|Бакамбу Седрик
|1
|0
|Альваро Гонсалес II
|1
|0
|Лирола Поль
|1
|0
|Арит Амин
|1
|0
|Де ла Фуэнте Конрад
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
20
22
7 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 11
17 Не забивали 16
3
15%
2
9%
1-15
2
10%
5
23%
16-30
2
10%
4
18%
31-45
1
5%
1
5%
46-60
6
30%
5
23%
61-75
6
30%
5
23%
76-90
Пропущено
23
9
9 В 1-м тайме 3
14 Во 2-м тайме 6
9 Пропускали первыми 2
11 Не пропускали 7
4
17%
1
11%
1-15
2
9%
1
11%
16-30
3
13%
1
11%
31-45
2
9%
1
11%
46-60
5
22%
0
0%
61-75
7
30%
5
56%
76-90
Забито
17
22
6 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 5
16 Не забивали 18
1
6%
0
0%
1-15
1
6%
5
23%
16-30
4
24%
4
18%
31-45
6
35%
3
14%
46-60
3
18%
5
23%
61-75
2
12%
5
23%
76-90
Пропущено
18
16
10 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 8
10 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 10
2
11%
6
38%
1-15
5
28%
1
6%
16-30
3
17%
1
6%
31-45
2
11%
4
25%
46-60
3
17%
3
19%
61-75
3
17%
1
6%
76-90
Забито
37
44
13 В 1-м тайме 20
24 Во 2-м тайме 24
9 Забивали первыми 16
5 Не забивали 6
4
11%
2
5%
1-15
3
8%
10
23%
16-30
6
16%
8
18%
31-45
7
19%
4
9%
46-60
9
24%
10
23%
61-75
8
22%
10
23%
76-90
Пропущено
41
25
19 В 1-м тайме 11
22 Во 2-м тайме 14
19 Пропускали первыми 9
24 Не пропускали 17
6
15%
7
28%
1-15
7
17%
2
8%
16-30
6
15%
2
8%
31-45
4
10%
5
20%
46-60
8
20%
3
12%
61-75
10
24%
6
24%
76-90
Результаты последних матчей
Брест
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Ланс - Брест 0:1 Брест - Лорьян 0:1 Реймс - Брест 1:1 Брест - Труа 5:1
Ренн - Брест 2:0 Нант - Брест 2:0 Брест - Лилль 2:0 ПСЖ - Брест 2:0 Брест - Ницца 0:3 Брест - Бордо 3:0 Труа - Брест 1:1 Динан-Леон - Брест 0:0 Брест - Монпелье 0:4 Марсель - Брест 1:2 Брест - Сент-Этьен 1:0 Бордо - Брест 1:2 Брест - Ланс 4:0 Лорьян - Брест 1:2 Брест - Монако 2:0 Лилль - Брест 1:1
Марсель
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Марсель - Базель 2:1 Марсель - Монако 0:1 Труа - Марсель 1:1 Карабах - Марсель 0:3
Марсель - Клермон 0:2 Марсель - Карабах 3:1 Метц - Марсель 1:2 Ницца - Марсель 4:1 Марсель - Анже 5:2 Лион - Марсель 2:1 Марсель - Монпелье 1:1 Ланс - Марсель 0:2 Марсель - Лилль 1:1 Бордо - Марсель 0:1 Шовиньи - Марсель 0:3 Марсель - Реймс 1:1 Марсель - Канне Рошвилль 4:1 Страсбург - Марсель 0:2 Марсель - Локомотив Москва 1:0 Марсель - Брест 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|28
|20
|5
|3
|59 - 24
|65
|2.
|Ницца
|Заявка
|28
|15
|6
|7
|39 - 21
|50
|3.
|Марсель
|Заявка
|28
|14
|8
|6
|43 - 27
|50
|4.
|Ренн
|Заявка
|28
|15
|4
|9
|57 - 27
|49
|5.
|Страсбург
|Заявка
|28
|13
|8
|7
|50 - 32
|47
|6.
|Лилль
|Заявка
|28
|11
|10
|7
|37 - 35
|43
|7.
|Лион
|Заявка
|28
|11
|9
|8
|40 - 37
|42
|8.
|Нант
|Заявка
|28
|12
|6
|10
|36 - 30
|42
|9.
|Ланс
|Заявка
|28
|11
|8
|9
|42 - 38
|41
|10.
|Монако
|Заявка
|28
|11
|8
|9
|40 - 30
|41
|11.
|Монпелье
|Заявка
|28
|11
|5
|12
|41 - 40
|38
|12.
|Брест
|Заявка
|28
|9
|8
|11
|36 - 42
|35
|13.
|Реймс
|Заявка
|28
|8
|11
|9
|32 - 31
|35
|14.
|Анже
|Заявка
|28
|7
|8
|13
|31 - 41
|29
|15.
|Клермон
|Заявка
|28
|7
|7
|14
|27 - 48
|28
|16.
|Труа
|Заявка
|28
|7
|7
|14
|26 - 41
|28
|17.
|Лорьян
|Заявка
|28
|6
|9
|13
|24 - 43
|27
|18.
|Сент-Этьен
|Заявка
|28
|6
|8
|14
|28 - 50
|26
|19.
|Метц
|Заявка
|28
|4
|11
|13
|25 - 46
|23
|20.
|Бордо
|Заявка
|28
|4
|10
|14
|38 - 68
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|14
|13
|1
|0
|34 - 7
|40
|2.
|Ренн
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|33 - 9
|31
|3.
|Нант
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|24 - 13
|29
|4.
|Страсбург
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|28 - 13
|27
|5.
|Лион
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|25 - 18
|26
|6.
|Монако
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|26 - 13
|25
|7.
|Лилль
|Заявка
|14
|6
|6
|2
|19 - 16
|24
|8.
|Монпелье
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|24 - 18
|24
|9.
|Ницца
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|19 - 14
|23
|10.
|Ланс
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|23 - 15
|23
|11.
|Марсель
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|22 - 16
|20
|12.
|Брест
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|21 - 22
|18
|13.
|Реймс
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|18 - 13
|17
|14.
|Анже
|Заявка
|14
|5
|1
|8
|15 - 18
|16
|15.
|Лорьян
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|11 - 14
|16
|16.
|Труа
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|13 - 14
|15
|17.
|Сент-Этьен
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|17 - 26
|14
|18.
|Клермон
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|14 - 19
|14
|19.
|Бордо
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|20 - 27
|11
|20.
|Метц
|Заявка
|14
|1
|6
|7
|15 - 25
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Марсель
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|21 - 11
|30
|2.
|Ницца
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|20 - 7
|27
|3.
|ПСЖ
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|25 - 17
|25
|4.
|Страсбург
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|22 - 19
|20
|5.
|Лилль
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|18 - 19
|19
|6.
|Ланс
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|19 - 23
|18
|7.
|Реймс
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|14 - 18
|18
|8.
|Ренн
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|24 - 18
|18
|9.
|Брест
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|15 - 20
|17
|10.
|Лион
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|15 - 19
|16
|11.
|Монако
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|14 - 17
|16
|12.
|Монпелье
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|17 - 22
|14
|13.
|Метц
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|10 - 21
|14
|14.
|Клермон
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|13 - 29
|14
|15.
|Нант
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|12 - 17
|13
|16.
|Анже
|Заявка
|14
|2
|7
|5
|16 - 23
|13
|17.
|Труа
|Заявка
|14
|4
|1
|9
|13 - 27
|13
|18.
|Сент-Этьен
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|11 - 24
|12
|19.
|Бордо
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|18 - 41
|11
|20.
|Лорьян
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|13 - 29
|11
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- — Вылет в Лигу 2
Прогнозы на матч Брест 1:4 Марсель
Исход игры
Брест
4.4% (5)
Ничья
15.8% (18)
Марсель
79.8% (91)
Тотал 2.5
Больше
50.45% (56)
Меньше
49.55% (55)
Обе команды забьют
Да
63.96% (71)
Нет
36.04% (40)
Популярный счёт
1:2 Марсель
44.7% (51)
0:1 Марсель
22.8% (26)
1:1 Ничья
14% (16)
0:2 Марсель
6.1% (7)
1:0 Брест
3.5% (4)
1:3 Марсель
2.6% (3)
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