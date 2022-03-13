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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Брест
1:4
Конец матча

Стадион: Зрители: 14611
Марсель
0'
0:1
3' Гол
Жерсон Сантос
33' Желтая карточка
Гендузи Маттео
35' Желтая карточка
Сатриано Мартин
0:2
63' Гол
Милик Аркадиуш
0:3
71' Гол
Арит Амин
77' Желтая карточка
Салиба Вильям
89' Желтая карточка
Гуйе Пап
90' Желтая карточка
Перес Луан
1:3
90' Гол
Кардона Ирвин
1:4
90' Гол
Юндер Дженгиз
90'+5

Ход матча

3'
0:1
Жерсон Сантос
(Милик Аркадиуш)
33'
 
Гендузи Маттео
35'
Сатриано Мартин
 
63'
0:2
Милик Аркадиуш
(Арит Амин)
66'
Агум Люсьен
Маньетти Уго
 
66'
Дель Кастильо Ромен
Белайли Юсеф
 
66'
Мунье Стив
Ле Дуарон Жереми
 
70'
 
Перес Луан
Колашинац Сеад
70'
 
Бакамбу Седрик
Милик Аркадиуш
70'
 
Чалета-Цар Дуе
Балерди Леонардо
71'
0:3
Арит Амин
77'
 
Салиба Вильям
77'
Кардона Ирвин
Сатриано Мартин
 
82'
 
Юндер Дженгиз
Арит Амин
82'
 
Ронжье Валентин
Гендузи Маттео
89'
 
Гуйе Пап
90'
 
Перес Луан
90'
Кардона Ирвин
(Дель Кастильо Ромен)
1:3
90'
1:4
Юндер Дженгиз
(Пау Лопес)

Статистика матча

  • 1 Голы 4
  • 4 Удары по воротам 5
  • 2 Удары в створ 7
  • 0 Угловые 3
  • 1 Офсайды 4
  • 11 Нарушения правил 15
  • 1 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 47 Владение мячом, % 53

Владение мячом

Прогнозы 114
Брест 4.4% (5)
X 15.8% (18)
Марсель 79.8% (91)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
40
Бизот
Марко
2
Дюверн
Жан-Кевин
17
Бен
Дени
3
Брассье
Лилиан
20
Уронен
Йере
9
Онора
Франк
27
Маньетти
Уго
7
Белькебла
Арис
24
Белайли
Юсеф
26
Ле
Дуарон
Жереми
11
Сатриано
Мартин
16
Пау
Лопес
29
Лирола
Поль
5
Балерди
Леонардо
2
Салиба
Вильям
23
Колашинац
Сеад
6
Гендузи
Маттео
4
Камара
Бубакар
22
Гуйе
Пап
7
Арит
Амин
8
Жерсон
Сантос
9
Милик
Аркадиуш
Брест
4-4-2
Марсель
4-3-2-1

История личных встреч

Брест
Марсель

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
100%
1 победа 3 ничьи 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы

10 матчей

20%
20%
60%
2 победы 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

10%
40%
50%
1 победа 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

10%
50%
40%
1 победа 5 ничьих 4 победы

История матчей

Л1
1:2
Л1
3:1
Л1
2:3
Л1
2:1
Л1
1:0
Л1
1:2
Л1
1:0
Л1
1:1
Л1
3:0
Л1
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Брест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Онора Франк 9 0.32
Февр Ромен 7 (5) 0.25
Мунье Стив 6 (1) 0.21
Ле Дуарон Жереми 5 0.18
Кардона Ирвин 3 0.11
Сатриано Мартин 3 0.11
Шардонне Брендан 2 0.07
Дель Кастильо Ромен 0 0
Дюверн Жан-Кевин 0 0
Ласне Пол 0 0
Бизот Марко 0 0
Белайли Юсеф 0 0
Пьер-Габриэль Ронаэль 0 0
Марсель
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пайе Димитри 9 (4) 0.32
Юндер Дженгиз 8 0.29
Милик Аркадиуш 6 0.21
Жерсон Сантос 5 0.18
Гендузи Маттео 4 0.14
Бамба Дьенг Амаду 4 0.14
Арит Амин 2 0.07
Бакамбу Седрик 2 0.07
Лирола Поль 1 0.04
Чалета-Цар Дуе 1 0.04
Камара Бубакар 1 0.04
Де ла Фуэнте Конрад 0 0
Энрике Луис III 0 0
Колашинац Сеад 0 0
Гуйе Пап 0 0
Ронжье Валентин 0 0
Пау Лопес 0 0
Перес Луан 0 0

Карточки

Брест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Агум Люсьен 6 0
Шардонне Брендан 4 1
Пьер-Габриэль Ронаэль 5 0
Маньетти Уго 4 0
Эрей Кристоф 3 0
Онора Франк 3 0
Мбок Хианга 3 0
Брассье Лилиан 3 0
Мунье Стив 2 0
Сатриано Мартин 2 0
Ласне Пол 1 0
Бизот Марко 1 0
Белькебла Арис 1 0
Кардона Ирвин 1 0
Белайли Юсеф 1 0
Ларсонне Готье 1 0
Дель Кастильо Ромен 1 0
Дюверн Жан-Кевин 1 0
Февр Ромен 1 0
Марсель
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гендузи Маттео 6 0
Камара Бубакар 6 0
Балерди Леонардо 4 1
Перес Луан 5 0
Хорхе Сампаоли 5 0
Гуйе Пап 4 0
Пайе Димитри 3 0
Ронжье Валентин 3 0
Пау Лопес 3 0
Чалета-Цар Дуе 3 0
Салиба Вильям 3 0
Юндер Дженгиз 1 1
Жерсон Сантос 2 0
Бамба Дьенг Амаду 0 1
Бакамбу Седрик 1 0
Альваро Гонсалес II 1 0
Лирола Поль 1 0
Арит Амин 1 0
Де ла Фуэнте Конрад 1 0

Голы по времени матча

Забито

20
22
7 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 11
17 Не забивали 16
3
15%
2
9%
1-15
2
10%
5
23%
16-30
2
10%
4
18%
31-45
1
5%
1
5%
46-60
6
30%
5
23%
61-75
6
30%
5
23%
76-90

Пропущено

23
9
9 В 1-м тайме 3
14 Во 2-м тайме 6
9 Пропускали первыми 2
11 Не пропускали 7
4
17%
1
11%
1-15
2
9%
1
11%
16-30
3
13%
1
11%
31-45
2
9%
1
11%
46-60
5
22%
0
0%
61-75
7
30%
5
56%
76-90

Забито

17
22
6 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 5
16 Не забивали 18
1
6%
0
0%
1-15
1
6%
5
23%
16-30
4
24%
4
18%
31-45
6
35%
3
14%
46-60
3
18%
5
23%
61-75
2
12%
5
23%
76-90

Пропущено

18
16
10 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 8
10 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 10
2
11%
6
38%
1-15
5
28%
1
6%
16-30
3
17%
1
6%
31-45
2
11%
4
25%
46-60
3
17%
3
19%
61-75
3
17%
1
6%
76-90

Забито

37
44
13 В 1-м тайме 20
24 Во 2-м тайме 24
9 Забивали первыми 16
5 Не забивали 6
4
11%
2
5%
1-15
3
8%
10
23%
16-30
6
16%
8
18%
31-45
7
19%
4
9%
46-60
9
24%
10
23%
61-75
8
22%
10
23%
76-90

Пропущено

41
25
19 В 1-м тайме 11
22 Во 2-м тайме 14
19 Пропускали первыми 9
24 Не пропускали 17
6
15%
7
28%
1-15
7
17%
2
8%
16-30
6
15%
2
8%
31-45
4
10%
5
20%
46-60
8
20%
3
12%
61-75
10
24%
6
24%
76-90

Результаты последних матчей

Брест
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Ланс - Брест 0:1 Брест - Лорьян 0:1 Реймс - Брест 1:1 Брест - Труа 5:1
Ренн - Брест 2:0 Нант - Брест 2:0 Брест - Лилль 2:0 ПСЖ - Брест 2:0 Брест - Ницца 0:3 Брест - Бордо 3:0 Труа - Брест 1:1 Динан-Леон - Брест 0:0 Брест - Монпелье 0:4 Марсель - Брест 1:2 Брест - Сент-Этьен 1:0 Бордо - Брест 1:2 Брест - Ланс 4:0 Лорьян - Брест 1:2 Брест - Монако 2:0 Лилль - Брест 1:1
Марсель
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Марсель - Базель 2:1 Марсель - Монако 0:1 Труа - Марсель 1:1 Карабах - Марсель 0:3
Марсель - Клермон 0:2 Марсель - Карабах 3:1 Метц - Марсель 1:2 Ницца - Марсель 4:1 Марсель - Анже 5:2 Лион - Марсель 2:1 Марсель - Монпелье 1:1 Ланс - Марсель 0:2 Марсель - Лилль 1:1 Бордо - Марсель 0:1 Шовиньи - Марсель 0:3 Марсель - Реймс 1:1 Марсель - Канне Рошвилль 4:1 Страсбург - Марсель 0:2 Марсель - Локомотив Москва 1:0 Марсель - Брест 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 28 20 5 3 59 - 24 65
2. Ницца Заявка 28 15 6 7 39 - 21 50
3. Марсель Заявка 28 14 8 6 43 - 27 50
4. Ренн Заявка 28 15 4 9 57 - 27 49
5. Страсбург Заявка 28 13 8 7 50 - 32 47
6. Лилль Заявка 28 11 10 7 37 - 35 43
7. Лион Заявка 28 11 9 8 40 - 37 42
8. Нант Заявка 28 12 6 10 36 - 30 42
9. Ланс Заявка 28 11 8 9 42 - 38 41
10. Монако Заявка 28 11 8 9 40 - 30 41
11. Монпелье Заявка 28 11 5 12 41 - 40 38
12. Брест Заявка 28 9 8 11 36 - 42 35
13. Реймс Заявка 28 8 11 9 32 - 31 35
14. Анже Заявка 28 7 8 13 31 - 41 29
15. Клермон Заявка 28 7 7 14 27 - 48 28
16. Труа Заявка 28 7 7 14 26 - 41 28
17. Лорьян Заявка 28 6 9 13 24 - 43 27
18. Сент-Этьен Заявка 28 6 8 14 28 - 50 26
19. Метц Заявка 28 4 11 13 25 - 46 23
20. Бордо Заявка 28 4 10 14 38 - 68 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 14 13 1 0 34 - 7 40
2. Ренн Заявка 14 10 1 3 33 - 9 31
3. Нант Заявка 14 9 2 3 24 - 13 29
4. Страсбург Заявка 14 8 3 3 28 - 13 27
5. Лион Заявка 15 7 5 3 25 - 18 26
6. Монако Заявка 14 7 4 3 26 - 13 25
7. Лилль Заявка 14 6 6 2 19 - 16 24
8. Монпелье Заявка 15 7 3 5 24 - 18 24
9. Ницца Заявка 14 7 3 4 19 - 14 23
10. Ланс Заявка 14 6 5 3 23 - 15 23
11. Марсель Заявка 14 5 5 4 22 - 16 20
12. Брест Заявка 14 5 3 6 21 - 22 18
13. Реймс Заявка 13 4 5 4 18 - 13 17
14. Анже Заявка 14 5 1 8 15 - 18 16
15. Лорьян Заявка 13 4 4 5 11 - 14 16
16. Труа Заявка 14 3 6 5 13 - 14 15
17. Сент-Этьен Заявка 14 3 5 6 17 - 26 14
18. Клермон Заявка 14 3 5 6 14 - 19 14
19. Бордо Заявка 14 2 5 7 20 - 27 11
20. Метц Заявка 14 1 6 7 15 - 25 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Марсель Заявка 14 9 3 2 21 - 11 30
2. Ницца Заявка 14 8 3 3 20 - 7 27
3. ПСЖ Заявка 14 7 4 3 25 - 17 25
4. Страсбург Заявка 14 5 5 4 22 - 19 20
5. Лилль Заявка 14 5 4 5 18 - 19 19
6. Ланс Заявка 14 5 3 6 19 - 23 18
7. Реймс Заявка 15 4 6 5 14 - 18 18
8. Ренн Заявка 14 5 3 6 24 - 18 18
9. Брест Заявка 14 4 5 5 15 - 20 17
10. Лион Заявка 13 4 4 5 15 - 19 16
11. Монако Заявка 14 4 4 6 14 - 17 16
12. Монпелье Заявка 13 4 2 7 17 - 22 14
13. Метц Заявка 14 3 5 6 10 - 21 14
14. Клермон Заявка 14 4 2 8 13 - 29 14
15. Нант Заявка 14 3 4 7 12 - 17 13
16. Анже Заявка 14 2 7 5 16 - 23 13
17. Труа Заявка 14 4 1 9 13 - 27 13
18. Сент-Этьен Заявка 14 3 3 8 11 - 24 12
19. Бордо Заявка 14 2 5 7 18 - 41 11
20. Лорьян Заявка 15 2 5 8 13 - 29 11
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  • До матча
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Прогнозы 114
Брест 4.4% (5)
X 15.8% (18)
Марсель 79.8% (91)
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Прогнозы на матч Брест 1:4 Марсель

Исход игры
Брест
4.4% (5)
Ничья
15.8% (18)
Марсель
79.8% (91)
Тотал 2.5
Больше
50.45% (56)
Меньше
49.55% (55)
Обе команды забьют
Да
63.96% (71)
Нет
36.04% (40)
Популярный счёт
1:2 Марсель
44.7% (51)
0:1 Марсель
22.8% (26)
1:1 Ничья
14% (16)
0:2 Марсель
6.1% (7)
1:0 Брест
3.5% (4)
1:3 Марсель
2.6% (3)
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