Второй тайм

95' Марсель заслуженно побеждает в отличном матче

95' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

95' Сегодняшная посещаемость составляет 14611 болельщиков

94' Марсель идет вперед с потенциально опасной атакой.

92' Марсель идет вперед с потенциально опасной атакой.

92' Г О О О О Л - Юндер Дженгиз забивает с левой ноги!

92' Отличные скиллы показывает Юндер Дженгиз , обводя своих соперников

91' Дель Кастильо Ромен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

91' Перес Луан получил желтую карточку от судьи

89' Гуйе Пап получил желтую карточку от судьи

89' ШТАНГА! Сантиметров не хватило - Бакамбу Седрик пробил чуть мимо штанги!

88' Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

85' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

84' Брест идет вперед с потенциально опасной атакой.

80' Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

80' Удар от ворот произведет Марсель

79' Уронен Йере не смог попасть в створ ударом издали

79' Гендузи Маттео выносит мяч и сбавляет давление на ворота

78' Марсель идет вперед с потенциально опасной атакой.

78' Удар от ворот произведет Марсель

78' Онора Франк решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

77' Салиба Вильям получил желтую карточку от судьи

76' Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

75' Марсель идет вперед с потенциально опасной атакой.

73' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

73' Брест идет вперед с потенциально опасной атакой.

71' Г О О О О Л - Арит Амин забивает ударом с левой ноги!

71' Жерсон Сантос имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует удар!

71' Марсель идет вперед с потенциально опасной атакой.

70' Матч возобновлен

69' Балерди Леонардо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

69' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

68' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

68' Камара Бубакар выносит мяч и сбавляет давление на ворота

67' Матч возобновлен

66' Тактическая замена. Жереми Ле Дуарон уходит с поля и его заменяет Мунье Стив

66' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

65' Камара Бубакар наказан за толчок Жереми Ле Дуарон

62' Белайли Юсеф из команды Брест делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

61' Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

60' Жереми Ле Дуарон наказан за толчок Камара Бубакар

60' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

59' Матч возобновлен

59' Жереми Ле Дуарон возвращается на поле.

59' Ох, нехорошо это выглядит. Жереми Ле Дуарон получил травму и медбригада забирает его с поля.

58' Жереми Ле Дуарон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

58' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

58' Игрок Сатриано Мартин из команды Брест неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

57' Брассье Лилиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

57' Жереми Ле Дуарон из команды Брест делает пас партнеру.

57' Брест идет вперед с потенциально опасной атакой.

56' Брест выполняет удар от ворот.

56' Отличный пас сделал Салиба Вильям из команды Марсель . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

54' Жереми Ле Дуарон из команды Брест делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

54' Брест идет вперед с потенциально опасной атакой.

54' Идет дождь, трудные условия для игроков.

54' Марсель выполняет удар от ворот.

53' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

53' Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

52' Маньетти Уго выносит мяч и сбавляет давление на ворота

52' Марсель идет вперед с потенциально опасной атакой.

51' Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

50' Салиба Вильям выносит мяч и сбавляет давление на ворота

49' Брест идет вперед с потенциально опасной атакой.

49' Матч возобновлен

48' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

48' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

48' Игрок Милик Аркадиуш из команды Марсель неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

47' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

47' Сатриано Мартин бьет головой по воротам, но вратарь делает сейв