  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Франция
  4. Лига 1 2021-2022

Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Лион
0:0
Первый тайм: 7'

Стадион:
Ренн
0' 7'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 2
  • 0 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 19 Владение мячом, % 81

Владение мячом

Прогнозы 111
Лион 86.5% (96)
X 10.8% (12)
Ренн 2.7% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Лион
Ничья
Ренн
2.10
3.73
3.82
Все Коэффициенты
Новости
1
Лопеш
Антони
14
Дюбуа
Лео
23
Мендес
Тьяго
4
Люкеба
Кастелло
3
Эмерсон
Палмиери
25
Какере
Максанс
28
Н'Домбеле
Тангай
15
Февр
Ромен
10
Пакета
Лукас
7
Экамби
Карл
Токо
9
Дембеле
Мусса
II
16
Гомис
Альфред
27
Траоре
Амари
23
Омари
Вармед
6
Агер
Наиф
3
Трюффер
Адриен
14
Буриго
Бенжамен
8
Сантамария
Батист
28
Мартин
Йонас
21
Майер
Ловро
24
Лаборд
Гаэтан
7
Терье
Мартен
Лион
4-2-3-1
Ренн
4-4-2

История личных встреч

Лион
Ренн

15 матчей

66.7%
33.3%
10 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

46.7%
53.3%
7 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
40%
10 побед 6 ничьих 0 побед

14 матчей

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед

Второй тайм

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 10 побед

29 матчей

34.5%
34.5%
31%
10 побед 10 ничьих 9 побед

Первый тайм

24.1%
41.4%
34.5%
7 побед 12 ничьих 10 побед

Второй тайм

34.5%
31%
34.5%
10 побед 9 ничьих 10 побед

История матчей

Л1
4:1
Л1
1:0
Л1
2:2
Л1
0:1
К
2:3
Л1
0:1
Л1
0:2
Л1
0:2
Л1
1:2
Л1
1:1
Л1
1:0
Л1
2:2
Л1
1:2
Л1
0:1
Л1
2:0
Л1
2:0
Л1
0:0
Л1
2:0
Л1
0:1
Л1
1:1
Л1
1:2
Л1
1:1
Л1
1:1
Л1
1:2
Л1
1:1
Л1
1:1
Л1
3:0
Л1
1:1
Л1
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Лион
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дембеле Мусса II 9 (4) 0.32
Пакета Лукас 7 (1) 0.25
Экамби Карл Токо 7 (2) 0.25
Ауа Уссем 3 0.11
Денайер Джейсон 3 0.11
Шакири Джердан 2 0.07
Февр Ромен 2 0.07
Эмерсон Палмиери 1 0.04
Слимани Ислам 1 0.04
Мендес Тьяго 1 0.04
Кадевере Тино 1 0.04
Люкеба Кастелло 1 0.04
Гимараэс Бруно 0 0
Боатенг Жером 0 0
Н'Домбеле Тангай 0 0
Шерки Райан 0 0
Гюсто Мало 0 0
Ренн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Терье Мартен 13 0.46
Лаборд Гаэтан 11 (2) 0.39
Буриго Бенжамен 5 0.18
Гирасси Серу 5 0.18
Сулемана Камалдин 4 0.14
Трюффер Адриен 3 0.11
Майер Ловро 2 0.07
Тэт Флавьен 2 0.07
Агер Наиф 2 0.07
Траоре Амари 1 0.04
Докю Жереми 1 0.04
Мартин Йонас 1 0.04
Сантамария Батист 1 0.04
Угочукву Лесли 1 0.04
Мелинг Биргер 0 0
Баде Луак 0 0

Карточки

Лион
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Да Сильва Дамьен 4 1
Боатенг Жером 5 0
Эмерсон Палмиери 3 1
Дембеле Мусса II 4 0
Какере Максанс 4 0
Слимани Ислам 3 0
Дюбуа Лео 3 0
Пакета Лукас 3 0
Лопеш Антони 1 1
Корне Максвелл 1 1
Денайер Джейсон 2 0
Экамби Карл Токо 2 0
Гимараэс Бруно 2 0
Гюсто Мало 2 0
Диоманде Синали 2 0
Кадевере Тино 0 1
Фильо Марсело 1 0
Мендес Тьяго 1 0
Ауа Уссем 1 0
Шерки Райан 1 0
Люкеба Кастелло 1 0
Ренн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мартин Йонас 6 0
Сантамария Батист 5 0
Омари Вармед 4 0
Баде Луак 2 1
Траоре Амари 3 0
Мелинг Биргер 3 0
Сулемана Камалдин 3 0
Bruno Genesio 1 1
Буриго Бенжамен 2 0
Агер Наиф 2 0
Трюффер Адриен 2 0
Угочукву Лесли 2 0
Тэт Флавьен 1 0
Гирасси Серу 1 0
Лаборд Гаэтан 1 0
Майер Ловро 1 0
Терье Мартен 1 0
Алемдар Доган 1 0
Докю Жереми 1 0

Голы по времени матча

Забито

24
19
10 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 9
14 Не забивали 18
6
25%
3
16%
1-15
2
8%
5
26%
16-30
2
8%
2
11%
31-45
4
17%
3
16%
46-60
5
21%
1
5%
61-75
5
21%
5
26%
76-90

Пропущено

13
17
5 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 11
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
1
6%
16-30
3
23%
5
29%
29%
31-45
2
15%
3
18%
46-60
1
8%
3
18%
61-75
5
38%
5
29%
29%
76-90

Забито

17
33
11 В 1-м тайме 13
6 Во 2-м тайме 20
8 Забивали первыми 11
16 Не забивали 14
1
6%
3
9%
1-15
3
18%
3
9%
16-30
7
41%
7
21%
31-45
3
18%
6
18%
46-60
1
6%
4
12%
61-75
2
12%
10
30%
76-90

Пропущено

17
9
5 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 6
2
12%
0
0%
1-15
2
12%
3
33%
16-30
1
6%
3
33%
31-45
3
18%
1
11%
46-60
1
6%
1
11%
61-75
8
47%
1
11%
76-90

Забито

41
52
21 В 1-м тайме 23
20 Во 2-м тайме 29
16 Забивали первыми 20
3 Не забивали 5
7
17%
6
12%
1-15
5
12%
8
15%
16-30
9
22%
9
17%
31-45
7
17%
9
17%
46-60
6
15%
5
10%
61-75
7
17%
15
29%
76-90

Пропущено

30
26
10 В 1-м тайме 12
20 Во 2-м тайме 14
10 Пропускали первыми 7
20 Не пропускали 17
3
10%
0
0%
1-15
3
10%
4
15%
16-30
4
13%
8
31%
31-45
5
17%
4
15%
46-60
2
7%
4
15%
61-75
13
43%
6
23%
76-90

Результаты последних матчей

Лион
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Порту - Лион 0:1 Лорьян - Лион 1:4 Лион - Лилль 0:1 Ланс - Лион 1:1
Лион - Ницца 2:0 Монако - Лион 2:0 Лион - Марсель 2:1 Лион - Сент-Этьен 1:0 Труа - Лион 0:1 Лион - ПСЖ 1:1 Лион - Метц 1:1 Лилль - Лион 0:0 Лион - Глазго Рейнджерс 1:1 Бордо - Лион 2:2 Лион - Реймс 1:2 Монпелье - Лион 0:1 Брондбю - Лион 1:3 Ренн - Лион 4:1 Лион - Спарта Прага 3:0 Лион - Ланс 2:1
Ренн
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Лестер - Ренн 2:0 Ренн - Анже 2:0 Монпелье - Ренн 2:4 Ренн - Труа 4:1
ПСЖ - Ренн 1:0 Ренн - Брест 2:0 Клермон - Ренн 2:1 Ренн - Бордо 6:0 Ланс - Ренн 1:0 Нанси - Ренн 1:1 Монако - Ренн 2:1 Ренн - Лорьян 1:0 Ренн - Ницца 1:2 Тоттенхэм - Ренн 0:3 Сент-Этьен - Ренн 0:5 Ренн - Лилль 1:2 Лорьян - Ренн 0:2 Ренн - Витесс 3:3 Ренн - Монпелье 2:0 Ренн - Лион 4:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 28 20 5 3 59 - 24 65
2. Ницца Заявка 28 15 6 7 39 - 21 50
3. Марсель Заявка 27 13 8 6 39 - 26 47
4. Ренн 0:0 Заявка 28 14 5 9 53 - 25 47
5. Страсбург Заявка 28 13 8 7 50 - 32 47
6. Лилль Заявка 28 11 10 7 37 - 35 43
7. Лион 0:0 Заявка 28 11 10 7 38 - 33 43
8. Нант Заявка 28 12 6 10 36 - 30 42
9. Ланс Заявка 28 11 8 9 42 - 38 41
10. Монако Заявка 28 11 8 9 40 - 30 41
11. Монпелье Заявка 28 11 5 12 41 - 40 38
12. Брест Заявка 27 9 8 10 35 - 38 35
13. Реймс Заявка 28 8 11 9 32 - 31 35
14. Анже Заявка 28 7 8 13 31 - 41 29
15. Клермон Заявка 28 7 7 14 27 - 48 28
16. Труа Заявка 28 7 7 14 26 - 41 28
17. Лорьян Заявка 28 6 9 13 24 - 43 27
18. Сент-Этьен Заявка 28 6 8 14 28 - 50 26
19. Метц Заявка 28 4 11 13 25 - 46 23
20. Бордо Заявка 28 4 10 14 38 - 68 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 14 13 1 0 34 - 7 40
2. Ренн 0:0 Заявка 14 10 1 3 33 - 9 31
3. Нант Заявка 14 9 2 3 24 - 13 29
4. Лион 0:0 Заявка 15 7 6 2 23 - 14 27
5. Страсбург Заявка 14 8 3 3 28 - 13 27
6. Монако Заявка 14 7 4 3 26 - 13 25
7. Лилль Заявка 14 6 6 2 19 - 16 24
8. Монпелье Заявка 15 7 3 5 24 - 18 24
9. Ницца Заявка 14 7 3 4 19 - 14 23
10. Ланс Заявка 14 6 5 3 23 - 15 23
11. Марсель Заявка 14 5 5 4 22 - 16 20
12. Брест Заявка 13 5 3 5 20 - 18 18
13. Реймс Заявка 13 4 5 4 18 - 13 17
14. Анже Заявка 14 5 1 8 15 - 18 16
15. Лорьян Заявка 13 4 4 5 11 - 14 16
16. Труа Заявка 14 3 6 5 13 - 14 15
17. Сент-Этьен Заявка 14 3 5 6 17 - 26 14
18. Клермон Заявка 14 3 5 6 14 - 19 14
19. Бордо Заявка 14 2 5 7 20 - 27 11
20. Метц Заявка 14 1 6 7 15 - 25 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ницца Заявка 14 8 3 3 20 - 7 27
2. Марсель Заявка 13 8 3 2 17 - 10 27
3. ПСЖ Заявка 14 7 4 3 25 - 17 25
4. Страсбург Заявка 14 5 5 4 22 - 19 20
5. Лилль Заявка 14 5 4 5 18 - 19 19
6. Ланс Заявка 14 5 3 6 19 - 23 18
7. Реймс Заявка 15 4 6 5 14 - 18 18
8. Брест Заявка 14 4 5 5 15 - 20 17
9. Ренн 0:0 Заявка 14 4 4 6 20 - 16 16
10. Лион 0:0 Заявка 13 4 4 5 15 - 19 16
11. Монако Заявка 14 4 4 6 14 - 17 16
12. Монпелье Заявка 13 4 2 7 17 - 22 14
13. Метц Заявка 14 3 5 6 10 - 21 14
14. Клермон Заявка 14 4 2 8 13 - 29 14
15. Нант Заявка 14 3 4 7 12 - 17 13
16. Анже Заявка 14 2 7 5 16 - 23 13
17. Труа Заявка 14 4 1 9 13 - 27 13
18. Сент-Этьен Заявка 14 3 3 8 11 - 24 12
19. Бордо Заявка 14 2 5 7 18 - 41 11
20. Лорьян Заявка 15 2 5 8 13 - 29 11
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2
  • Первый тайм
  • 8'
    Палмиери в пределах своей штрафной играет на опережение около лицевой и выносит в аут.
  • 7'
    Чуть сбавляет темп "Ренн", неспеша через короткий пас выходя сейчас из обороны.
  • Опасный момент
    6'
    Террье в падении через себя наносит удар в левый от Лопеша угол, кипер в прыжке вытаскивает мяч.
  • 5'
    Трюффер на левом фланге обыгрался в "стенку" с Террье, после чего Дюбуа совершил перехват.
  • 3'
    Сантамария выполняет длинную передачу в линию атаки на Терье, до него не доходит мяч.
  • Офсайд
    2'
    Обозначает "Ренн" желание владеть мячом и вести игру, во всяком случае в дебюте встречи. Левым краем проводят сейчас гости атаку, где попадает в офсайд Лаборд.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался!
  • Первый тайм
  • 9'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 9'
    Игрок Лаборд Гаэтан из команды Ренн неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.
  • 9'
    Сантамария Батист из команды Ренн делает пас партнеру.
  • 8'
    Ренн контролирует мяч.
  • 7'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 6'
    Лаборд Гаэтан из команды Ренн в офсайде
  • 6'
    Терье Мартен из команды Ренн делает пас партнеру.
  • 5'
    Мартин Йонас из команды Ренн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 5'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 5'
    Контроль мяча: Лион: 19%, Ренн: 81%.
  • 4'
    Ренн пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    4'
    Судья сигнализирует, что Адриен Трюффер из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Февр Ромен
  • 3'
    Лион выполняет удар от ворот.
  • 3'
    Сантамария Батист из команды Ренн навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
  • 3'
    Ренн контролирует мяч.
  • 2'
    Лион контролирует мяч.
  • Офсайд
    2'
    Лаборд Гаэтан из команды Ренн в офсайде
  • 2'
    Терье Мартен из команды Ренн сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 1'
    Ренн контролирует мяч.
  • 1'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
  • 1'
    Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
  • 1'
    Ренн начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Groupama Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Лион 0:0 Ренн онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

БетСити

Париматч



Прогнозы на матч Лион 0:0 Ренн

Исход игры
Лион
86.6% (97)
Ничья
10.7% (12)
Ренн
2.7% (3)
Тотал 2.5
Больше
56.76% (63)
Меньше
43.24% (48)
Обе команды забьют
Да
64.86% (72)
Нет
35.14% (39)
Популярный счёт
2:1 Лион
49.1% (55)
1:0 Лион
22.3% (25)
2:0 Лион
10.7% (12)
1:1 Ничья
8% (9)
3:1 Лион
3.6% (4)
2:2 Ничья
1.8% (2)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!

Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
Фрибет для тебя!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 