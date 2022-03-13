Первый тайм

8' Палмиери в пределах своей штрафной играет на опережение около лицевой и выносит в аут.

7' Чуть сбавляет темп "Ренн", неспеша через короткий пас выходя сейчас из обороны.

6' Террье в падении через себя наносит удар в левый от Лопеша угол, кипер в прыжке вытаскивает мяч.

5' Трюффер на левом фланге обыгрался в "стенку" с Террье, после чего Дюбуа совершил перехват.

3' Сантамария выполняет длинную передачу в линию атаки на Терье, до него не доходит мяч.

2' Обозначает "Ренн" желание владеть мячом и вести игру, во всяком случае в дебюте встречи. Левым краем проводят сейчас гости атаку, где попадает в офсайд Лаборд.