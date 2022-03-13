  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Франция
  4. Лига 1 2021-2022

Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Лион
 
Позже

Стадион:
Ренн
Прогнозы 104
Лион 89.4% (93)
X 7.7% (8)
Ренн 2.9% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Лион
Ничья
Ренн
2.16
3.76
3.72
Все Коэффициенты
Новости
1
Лопеш
Антони
14
Дюбуа
Лео
23
Мендес
Тьяго
4
Люкеба
Кастелло
3
Эмерсон
Палмиери
25
Какере
Максанс
28
Н'Домбеле
Тангай
15
Февр
Ромен
10
Пакета
Лукас
7
Экамби
Карл
Токо
9
Дембеле
Мусса
II
16
Гомис
Альфред
27
Траоре
Амари
23
Омари
Вармед
6
Агер
Наиф
25
Мелинг
Биргер
20
Тэт
Флавьен
8
Сантамария
Батист
21
Майер
Ловро
14
Буриго
Бенжамен
24
Лаборд
Гаэтан
7
Терье
Мартен
Лион
4-2-3-1
Ренн
4-3-3

История личных встреч

Лион
Ренн

15 матчей

66.7%
33.3%
10 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

46.7%
53.3%
7 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
40%
10 побед 6 ничьих 0 побед

14 матчей

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед

Второй тайм

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 10 побед

29 матчей

34.5%
34.5%
31%
10 побед 10 ничьих 9 побед

Первый тайм

24.1%
41.4%
34.5%
7 побед 12 ничьих 10 побед

Второй тайм

34.5%
31%
34.5%
10 побед 9 ничьих 10 побед

История матчей

Л1
4:1
Л1
1:0
Л1
2:2
Л1
0:1
К
2:3
Л1
0:1
Л1
0:2
Л1
0:2
Л1
1:2
Л1
1:1
Л1
1:0
Л1
2:2
Л1
1:2
Л1
0:1
Л1
2:0
Л1
2:0
Л1
0:0
Л1
2:0
Л1
0:1
Л1
1:1
Л1
1:2
Л1
1:1
Л1
1:1
Л1
1:2
Л1
1:1
Л1
1:1
Л1
3:0
Л1
1:1
Л1
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Лион
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дембеле Мусса II 9 (4) 0.33
Пакета Лукас 7 (1) 0.26
Экамби Карл Токо 7 (2) 0.26
Ауа Уссем 3 0.11
Денайер Джейсон 3 0.11
Шакири Джердан 2 0.07
Февр Ромен 2 0.07
Эмерсон Палмиери 1 0.04
Слимани Ислам 1 0.04
Мендес Тьяго 1 0.04
Кадевере Тино 1 0.04
Люкеба Кастелло 1 0.04
Гимараэс Бруно 0 0
Боатенг Жером 0 0
Н'Домбеле Тангай 0 0
Шерки Райан 0 0
Гюсто Мало 0 0
Ренн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Терье Мартен 13 0.48
Лаборд Гаэтан 11 (2) 0.41
Буриго Бенжамен 5 0.19
Гирасси Серу 5 0.19
Сулемана Камалдин 4 0.15
Трюффер Адриен 3 0.11
Майер Ловро 2 0.07
Тэт Флавьен 2 0.07
Агер Наиф 2 0.07
Траоре Амари 1 0.04
Докю Жереми 1 0.04
Мартин Йонас 1 0.04
Сантамария Батист 1 0.04
Угочукву Лесли 1 0.04
Мелинг Биргер 0 0
Баде Луак 0 0

Карточки

Лион
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Да Сильва Дамьен 4 1
Боатенг Жером 5 0
Эмерсон Палмиери 3 1
Дембеле Мусса II 4 0
Какере Максанс 4 0
Слимани Ислам 3 0
Дюбуа Лео 3 0
Пакета Лукас 3 0
Лопеш Антони 1 1
Корне Максвелл 1 1
Денайер Джейсон 2 0
Экамби Карл Токо 2 0
Гимараэс Бруно 2 0
Гюсто Мало 2 0
Диоманде Синали 2 0
Кадевере Тино 0 1
Фильо Марсело 1 0
Мендес Тьяго 1 0
Ауа Уссем 1 0
Шерки Райан 1 0
Люкеба Кастелло 1 0
Ренн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мартин Йонас 6 0
Сантамария Батист 5 0
Омари Вармед 4 0
Баде Луак 2 1
Траоре Амари 3 0
Мелинг Биргер 3 0
Сулемана Камалдин 3 0
Bruno Genesio 1 1
Буриго Бенжамен 2 0
Агер Наиф 2 0
Трюффер Адриен 2 0
Угочукву Лесли 2 0
Тэт Флавьен 1 0
Гирасси Серу 1 0
Лаборд Гаэтан 1 0
Майер Ловро 1 0
Терье Мартен 1 0
Алемдар Доган 1 0
Докю Жереми 1 0

Голы по времени матча

Забито

24
19
10 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 9
14 Не забивали 18
6
25%
3
16%
1-15
2
8%
5
26%
16-30
2
8%
2
11%
31-45
4
17%
3
16%
46-60
5
21%
1
5%
61-75
5
21%
5
26%
76-90

Пропущено

13
17
5 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 11
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
1
6%
16-30
3
23%
5
29%
29%
31-45
2
15%
3
18%
46-60
1
8%
3
18%
61-75
5
38%
5
29%
29%
76-90

Забито

17
33
11 В 1-м тайме 13
6 Во 2-м тайме 20
8 Забивали первыми 11
16 Не забивали 14
1
6%
3
9%
1-15
3
18%
3
9%
16-30
7
41%
7
21%
31-45
3
18%
6
18%
46-60
1
6%
4
12%
61-75
2
12%
10
30%
76-90

Пропущено

17
9
5 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 6
2
12%
0
0%
1-15
2
12%
3
33%
16-30
1
6%
3
33%
31-45
3
18%
1
11%
46-60
1
6%
1
11%
61-75
8
47%
1
11%
76-90

Забито

41
52
21 В 1-м тайме 23
20 Во 2-м тайме 29
16 Забивали первыми 20
3 Не забивали 5
7
17%
6
12%
1-15
5
12%
8
15%
16-30
9
22%
9
17%
31-45
7
17%
9
17%
46-60
6
15%
5
10%
61-75
7
17%
15
29%
76-90

Пропущено

30
26
10 В 1-м тайме 12
20 Во 2-м тайме 14
10 Пропускали первыми 7
20 Не пропускали 17
3
10%
0
0%
1-15
3
10%
4
15%
16-30
4
13%
8
31%
31-45
5
17%
4
15%
46-60
2
7%
4
15%
61-75
13
43%
6
23%
76-90

Результаты последних матчей

Лион
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Порту - Лион 0:1 Лорьян - Лион 1:4 Лион - Лилль 0:1 Ланс - Лион 1:1
Лион - Ницца 2:0 Монако - Лион 2:0 Лион - Марсель 2:1 Лион - Сент-Этьен 1:0 Труа - Лион 0:1 Лион - ПСЖ 1:1 Лион - Метц 1:1 Лилль - Лион 0:0 Лион - Глазго Рейнджерс 1:1 Бордо - Лион 2:2 Лион - Реймс 1:2 Монпелье - Лион 0:1 Брондбю - Лион 1:3 Ренн - Лион 4:1 Лион - Спарта Прага 3:0 Лион - Ланс 2:1
Ренн
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Лестер - Ренн 2:0 Ренн - Анже 2:0 Монпелье - Ренн 2:4 Ренн - Труа 4:1
ПСЖ - Ренн 1:0 Ренн - Брест 2:0 Клермон - Ренн 2:1 Ренн - Бордо 6:0 Ланс - Ренн 1:0 Нанси - Ренн 1:1 Монако - Ренн 2:1 Ренн - Лорьян 1:0 Ренн - Ницца 1:2 Тоттенхэм - Ренн 0:3 Сент-Этьен - Ренн 0:5 Ренн - Лилль 1:2 Лорьян - Ренн 0:2 Ренн - Витесс 3:3 Ренн - Монпелье 2:0 Ренн - Лион 4:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 28 20 5 3 59 - 24 65
2. Ницца Заявка 28 15 6 7 39 - 21 50
3. Марсель Заявка 27 13 8 6 39 - 26 47
4. Ренн Заявка 27 14 4 9 53 - 25 46
5. Страсбург 0:0 Заявка 28 12 9 7 49 - 32 45
6. Лилль Заявка 28 11 10 7 37 - 35 43
7. Лион Заявка 27 11 9 7 38 - 33 42
8. Нант Заявка 28 12 6 10 36 - 30 42
9. Монако 0:0 Заявка 28 11 9 8 40 - 29 42
10. Ланс 0:0 Заявка 28 11 8 9 42 - 38 41
11. Монпелье Заявка 28 11 5 12 41 - 40 38
12. Брест Заявка 27 9 8 10 35 - 38 35
13. Реймс 0:0 Заявка 28 7 12 9 31 - 31 33
14. Анже 0:0 Заявка 28 7 9 12 31 - 40 30
15. Клермон 0:0 Заявка 28 7 8 13 27 - 46 29
16. Труа Заявка 28 7 7 14 26 - 41 28
17. Сент-Этьен Заявка 28 6 8 14 28 - 50 26
18. Лорьян 0:0 Заявка 28 5 10 13 22 - 43 25
19. Метц 0:0 Заявка 28 4 11 13 25 - 46 23
20. Бордо Заявка 28 4 10 14 38 - 68 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 14 13 1 0 34 - 7 40
2. Ренн Заявка 14 10 1 3 33 - 9 31
3. Нант Заявка 14 9 2 3 24 - 13 29
4. Лион Заявка 14 7 5 2 23 - 14 26
5. Страсбург 0:0 Заявка 14 7 4 3 27 - 13 25
6. Монако 0:0 Заявка 14 7 4 3 26 - 13 25
7. Лилль Заявка 14 6 6 2 19 - 16 24
8. Монпелье Заявка 15 7 3 5 24 - 18 24
9. Ницца Заявка 14 7 3 4 19 - 14 23
10. Ланс 0:0 Заявка 14 6 5 3 23 - 15 23
11. Марсель Заявка 14 5 5 4 22 - 16 20
12. Брест Заявка 13 5 3 5 20 - 18 18
13. Анже 0:0 Заявка 14 5 2 7 15 - 17 17
14. Реймс 0:0 Заявка 13 4 5 4 18 - 13 17
15. Лорьян 0:0 Заявка 13 4 4 5 11 - 14 16
16. Клермон 0:0 Заявка 14 3 6 5 14 - 17 15
17. Труа Заявка 14 3 6 5 13 - 14 15
18. Сент-Этьен Заявка 14 3 5 6 17 - 26 14
19. Бордо Заявка 14 2 5 7 20 - 27 11
20. Метц 0:0 Заявка 14 1 6 7 15 - 25 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ницца Заявка 14 8 3 3 20 - 7 27
2. Марсель Заявка 13 8 3 2 17 - 10 27
3. ПСЖ Заявка 14 7 4 3 25 - 17 25
4. Страсбург 0:0 Заявка 14 5 5 4 22 - 19 20
5. Лилль Заявка 14 5 4 5 18 - 19 19
6. Ланс 0:0 Заявка 14 5 3 6 19 - 23 18
7. Брест Заявка 14 4 5 5 15 - 20 17
8. Монако 0:0 Заявка 14 4 5 5 14 - 16 17
9. Реймс 0:0 Заявка 15 3 7 5 13 - 18 16
10. Лион Заявка 13 4 4 5 15 - 19 16
11. Ренн Заявка 13 4 3 6 20 - 16 15
12. Монпелье Заявка 13 4 2 7 17 - 22 14
13. Метц 0:0 Заявка 14 3 5 6 10 - 21 14
14. Клермон 0:0 Заявка 14 4 2 8 13 - 29 14
15. Нант Заявка 14 3 4 7 12 - 17 13
16. Анже 0:0 Заявка 14 2 7 5 16 - 23 13
17. Труа Заявка 14 4 1 9 13 - 27 13
18. Сент-Этьен Заявка 14 3 3 8 11 - 24 12
19. Бордо Заявка 14 2 5 7 18 - 41 11
20. Лорьян 0:0 Заявка 15 1 6 8 11 - 29 9
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Лион - Ренн от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 13 марта 2022, осталось 1 час 42 минуты.

    Главный судья: Готье Антони

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 104
    Лион 89.4% (93)
    X 7.7% (8)
    Ренн 2.9% (3)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Лион
    Ничья
    Ренн
    2.16
    3.76
    3.72
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Лион - Ренн онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет (список матчей)

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Париматч



    Прогнозы на матч Лион - Ренн

    Исход игры
    Лион
    89.4% (93)
    Ничья
    7.7% (8)
    Ренн
    2.9% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    58.25% (60)
    Меньше
    41.75% (43)
    Обе команды забьют
    Да
    64.08% (66)
    Нет
    35.92% (37)
    Популярный счёт
    2:1 Лион
    51% (53)
    1:0 Лион
    22.1% (23)
    2:0 Лион
    11.5% (12)
    1:1 Ничья
    5.8% (6)
    3:1 Лион
    3.8% (4)
    Конкурс прогнозов

    Ваш прогноз

    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    Фрибет для тебя!


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     