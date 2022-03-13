Франция: Лига 1 2021-2022
Позже
Стадион: Гроупама Арена
14
Дюбуа
Лео
23
Мендес
Тьяго
15
Февр
Ромен
10
Пакета
Лукас
27
Траоре
Амари
23
Омари
Вармед
20
Тэт
Флавьен
21
Майер
Ловро
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Дюбуа ЛеоЗащитник
-
23 Мендес ТьягоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Февр РоменПолузащитник
-
10 Пакета ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Бош Петер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Траоре АмариЗащитник
-
23 Омари ВармедЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Тэт ФлавьенПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Майер ЛовроПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Женезио Брюно
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Лион
Ренн
15 матчей
66.7%
33.3%
10 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
46.7%
53.3%
7 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
40%
10 побед 6 ничьих 0 побед
14 матчей
35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед
Второй тайм
21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 10 побед
29 матчей
34.5%
34.5%
31%
10 побед 10 ничьих 9 побед
Первый тайм
24.1%
41.4%
34.5%
7 побед 12 ничьих 10 побед
Второй тайм
34.5%
31%
34.5%
10 побед 9 ничьих 10 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Лион
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дембеле Мусса II
|9 (4)
|0.33
|Пакета Лукас
|7 (1)
|0.26
|Экамби Карл Токо
|7 (2)
|0.26
|Ауа Уссем
|3
|0.11
|Денайер Джейсон
|3
|0.11
|Шакири Джердан
|2
|0.07
|Февр Ромен
|2
|0.07
|Эмерсон Палмиери
|1
|0.04
|Слимани Ислам
|1
|0.04
|Мендес Тьяго
|1
|0.04
|Кадевере Тино
|1
|0.04
|Люкеба Кастелло
|1
|0.04
|Гимараэс Бруно
|0
|0
|Боатенг Жером
|0
|0
|Н'Домбеле Тангай
|0
|0
|Шерки Райан
|0
|0
|Гюсто Мало
|0
|0
Ренн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Терье Мартен
|13
|0.48
|Лаборд Гаэтан
|11 (2)
|0.41
|Буриго Бенжамен
|5
|0.19
|Гирасси Серу
|5
|0.19
|Сулемана Камалдин
|4
|0.15
|Трюффер Адриен
|3
|0.11
|Майер Ловро
|2
|0.07
|Тэт Флавьен
|2
|0.07
|Агер Наиф
|2
|0.07
|Траоре Амари
|1
|0.04
|Докю Жереми
|1
|0.04
|Мартин Йонас
|1
|0.04
|Сантамария Батист
|1
|0.04
|Угочукву Лесли
|1
|0.04
|Мелинг Биргер
|0
|0
|Баде Луак
|0
|0
Карточки
Лион
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Да Сильва Дамьен
|4
|1
|Боатенг Жером
|5
|0
|Эмерсон Палмиери
|3
|1
|Дембеле Мусса II
|4
|0
|Какере Максанс
|4
|0
|Слимани Ислам
|3
|0
|Дюбуа Лео
|3
|0
|Пакета Лукас
|3
|0
|Лопеш Антони
|1
|1
|Корне Максвелл
|1
|1
|Денайер Джейсон
|2
|0
|Экамби Карл Токо
|2
|0
|Гимараэс Бруно
|2
|0
|Гюсто Мало
|2
|0
|Диоманде Синали
|2
|0
|Кадевере Тино
|0
|1
|Фильо Марсело
|1
|0
|Мендес Тьяго
|1
|0
|Ауа Уссем
|1
|0
|Шерки Райан
|1
|0
|Люкеба Кастелло
|1
|0
Ренн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мартин Йонас
|6
|0
|Сантамария Батист
|5
|0
|Омари Вармед
|4
|0
|Баде Луак
|2
|1
|Траоре Амари
|3
|0
|Мелинг Биргер
|3
|0
|Сулемана Камалдин
|3
|0
|Bruno Genesio
|1
|1
|Буриго Бенжамен
|2
|0
|Агер Наиф
|2
|0
|Трюффер Адриен
|2
|0
|Угочукву Лесли
|2
|0
|Тэт Флавьен
|1
|0
|Гирасси Серу
|1
|0
|Лаборд Гаэтан
|1
|0
|Майер Ловро
|1
|0
|Терье Мартен
|1
|0
|Алемдар Доган
|1
|0
|Докю Жереми
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
24
19
10 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 9
14 Не забивали 18
6
25%
3
16%
1-15
2
8%
5
26%
16-30
2
8%
2
11%
31-45
4
17%
3
16%
46-60
5
21%
1
5%
61-75
5
21%
5
26%
76-90
Пропущено
13
17
5 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 11
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
1
6%
16-30
3
23%
5
29%
29%
31-45
2
15%
3
18%
46-60
1
8%
3
18%
61-75
5
38%
5
29%
29%
76-90
Забито
17
33
11 В 1-м тайме 13
6 Во 2-м тайме 20
8 Забивали первыми 11
16 Не забивали 14
1
6%
3
9%
1-15
3
18%
3
9%
16-30
7
41%
7
21%
31-45
3
18%
6
18%
46-60
1
6%
4
12%
61-75
2
12%
10
30%
76-90
Пропущено
17
9
5 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 6
2
12%
0
0%
1-15
2
12%
3
33%
16-30
1
6%
3
33%
31-45
3
18%
1
11%
46-60
1
6%
1
11%
61-75
8
47%
1
11%
76-90
Забито
41
52
21 В 1-м тайме 23
20 Во 2-м тайме 29
16 Забивали первыми 20
3 Не забивали 5
7
17%
6
12%
1-15
5
12%
8
15%
16-30
9
22%
9
17%
31-45
7
17%
9
17%
46-60
6
15%
5
10%
61-75
7
17%
15
29%
76-90
Пропущено
30
26
10 В 1-м тайме 12
20 Во 2-м тайме 14
10 Пропускали первыми 7
20 Не пропускали 17
3
10%
0
0%
1-15
3
10%
4
15%
16-30
4
13%
8
31%
31-45
5
17%
4
15%
46-60
2
7%
4
15%
61-75
13
43%
6
23%
76-90
Результаты последних матчей
Лион
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Порту - Лион 0:1 Лорьян - Лион 1:4 Лион - Лилль 0:1 Ланс - Лион 1:1
Лион - Ницца 2:0 Монако - Лион 2:0 Лион - Марсель 2:1 Лион - Сент-Этьен 1:0 Труа - Лион 0:1 Лион - ПСЖ 1:1 Лион - Метц 1:1 Лилль - Лион 0:0 Лион - Глазго Рейнджерс 1:1 Бордо - Лион 2:2 Лион - Реймс 1:2 Монпелье - Лион 0:1 Брондбю - Лион 1:3 Ренн - Лион 4:1 Лион - Спарта Прага 3:0 Лион - Ланс 2:1
Ренн
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Лестер - Ренн 2:0 Ренн - Анже 2:0 Монпелье - Ренн 2:4 Ренн - Труа 4:1
ПСЖ - Ренн 1:0 Ренн - Брест 2:0 Клермон - Ренн 2:1 Ренн - Бордо 6:0 Ланс - Ренн 1:0 Нанси - Ренн 1:1 Монако - Ренн 2:1 Ренн - Лорьян 1:0 Ренн - Ницца 1:2 Тоттенхэм - Ренн 0:3 Сент-Этьен - Ренн 0:5 Ренн - Лилль 1:2 Лорьян - Ренн 0:2 Ренн - Витесс 3:3 Ренн - Монпелье 2:0 Ренн - Лион 4:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|28
|20
|5
|3
|59 - 24
|65
|2.
|Ницца
|Заявка
|28
|15
|6
|7
|39 - 21
|50
|3.
|Марсель
|Заявка
|27
|13
|8
|6
|39 - 26
|47
|4.
|Ренн
|Заявка
|27
|14
|4
|9
|53 - 25
|46
|5.
|Страсбург
|0:0 Заявка
|28
|12
|9
|7
|49 - 32
|45
|6.
|Лилль
|Заявка
|28
|11
|10
|7
|37 - 35
|43
|7.
|Лион
|Заявка
|27
|11
|9
|7
|38 - 33
|42
|8.
|Нант
|Заявка
|28
|12
|6
|10
|36 - 30
|42
|9.
|Монако
|0:0 Заявка
|28
|11
|9
|8
|40 - 29
|42
|10.
|Ланс
|0:0 Заявка
|28
|11
|8
|9
|42 - 38
|41
|11.
|Монпелье
|Заявка
|28
|11
|5
|12
|41 - 40
|38
|12.
|Брест
|Заявка
|27
|9
|8
|10
|35 - 38
|35
|13.
|Реймс
|0:0 Заявка
|28
|7
|12
|9
|31 - 31
|33
|14.
|Анже
|0:0 Заявка
|28
|7
|9
|12
|31 - 40
|30
|15.
|Клермон
|0:0 Заявка
|28
|7
|8
|13
|27 - 46
|29
|16.
|Труа
|Заявка
|28
|7
|7
|14
|26 - 41
|28
|17.
|Сент-Этьен
|Заявка
|28
|6
|8
|14
|28 - 50
|26
|18.
|Лорьян
|0:0 Заявка
|28
|5
|10
|13
|22 - 43
|25
|19.
|Метц
|0:0 Заявка
|28
|4
|11
|13
|25 - 46
|23
|20.
|Бордо
|Заявка
|28
|4
|10
|14
|38 - 68
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|14
|13
|1
|0
|34 - 7
|40
|2.
|Ренн
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|33 - 9
|31
|3.
|Нант
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|24 - 13
|29
|4.
|Лион
|Заявка
|14
|7
|5
|2
|23 - 14
|26
|5.
|Страсбург
|0:0 Заявка
|14
|7
|4
|3
|27 - 13
|25
|6.
|Монако
|0:0 Заявка
|14
|7
|4
|3
|26 - 13
|25
|7.
|Лилль
|Заявка
|14
|6
|6
|2
|19 - 16
|24
|8.
|Монпелье
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|24 - 18
|24
|9.
|Ницца
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|19 - 14
|23
|10.
|Ланс
|0:0 Заявка
|14
|6
|5
|3
|23 - 15
|23
|11.
|Марсель
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|22 - 16
|20
|12.
|Брест
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|20 - 18
|18
|13.
|Анже
|0:0 Заявка
|14
|5
|2
|7
|15 - 17
|17
|14.
|Реймс
|0:0 Заявка
|13
|4
|5
|4
|18 - 13
|17
|15.
|Лорьян
|0:0 Заявка
|13
|4
|4
|5
|11 - 14
|16
|16.
|Клермон
|0:0 Заявка
|14
|3
|6
|5
|14 - 17
|15
|17.
|Труа
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|13 - 14
|15
|18.
|Сент-Этьен
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|17 - 26
|14
|19.
|Бордо
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|20 - 27
|11
|20.
|Метц
|0:0 Заявка
|14
|1
|6
|7
|15 - 25
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ницца
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|20 - 7
|27
|2.
|Марсель
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|17 - 10
|27
|3.
|ПСЖ
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|25 - 17
|25
|4.
|Страсбург
|0:0 Заявка
|14
|5
|5
|4
|22 - 19
|20
|5.
|Лилль
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|18 - 19
|19
|6.
|Ланс
|0:0 Заявка
|14
|5
|3
|6
|19 - 23
|18
|7.
|Брест
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|15 - 20
|17
|8.
|Монако
|0:0 Заявка
|14
|4
|5
|5
|14 - 16
|17
|9.
|Реймс
|0:0 Заявка
|15
|3
|7
|5
|13 - 18
|16
|10.
|Лион
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|15 - 19
|16
|11.
|Ренн
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|20 - 16
|15
|12.
|Монпелье
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|17 - 22
|14
|13.
|Метц
|0:0 Заявка
|14
|3
|5
|6
|10 - 21
|14
|14.
|Клермон
|0:0 Заявка
|14
|4
|2
|8
|13 - 29
|14
|15.
|Нант
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|12 - 17
|13
|16.
|Анже
|0:0 Заявка
|14
|2
|7
|5
|16 - 23
|13
|17.
|Труа
|Заявка
|14
|4
|1
|9
|13 - 27
|13
|18.
|Сент-Этьен
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|11 - 24
|12
|19.
|Бордо
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|18 - 41
|11
|20.
|Лорьян
|0:0 Заявка
|15
|1
|6
|8
|11 - 29
|9
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Прогнозы на матч Лион - Ренн
Исход игры
Лион
89.4% (93)
Ничья
7.7% (8)
Ренн
2.9% (3)
Тотал 2.5
Больше
58.25% (60)
Меньше
41.75% (43)
Обе команды забьют
Да
64.08% (66)
Нет
35.92% (37)
Популярный счёт
2:1 Лион
51% (53)
1:0 Лион
22.1% (23)
2:0 Лион
11.5% (12)
1:1 Ничья
5.8% (6)
3:1 Лион
3.8% (4)
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