Англия: .Чемпионшип 2021-2022
Позже
Стадион: Хоуторнс
История личных встреч
Вест Бромвич
Фулхэм
6 матчей
33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
66.7%
4 победы 4 ничьи 0 побед
9 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 4 победы
15 матчей
13.3%
46.7%
40%
2 победы 7 ничьих 6 побед
Первый тайм
6.7%
40%
53.3%
1 победа 6 ничьих 8 побед
Второй тайм
26.7%
46.7%
26.6%
4 победы 7 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Вест Бромвич
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ахерн-Грант Карлан
|13 (2)
|0.36
|Робинсон Каллум
|5
|0.14
|Филлипс Мэтт
|3
|0.08
|Моуэтт Алекс
|3
|0.08
|Бартли Кайл
|2
|0.06
|Диангана Грэди
|2
|0.06
|О'Ши Дара
|2
|0.06
|Аджайи Олувасемилого
|1
|0.03
|Кэрролл Эндрю
|1
|0.03
|Хагилл Джордан
|1
|0.03
|Кипре Седрик
|1
|0.03
|Моламби Джейсон
|1
|0.03
|Ферлонг Дарнелл
|0
|0
|Таунсед Конор
|0
|0
|Ливермор Джейк
|0
|0
|Рич Адам
|0
|0
Фулхэм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Митрович Александар
|35 (5)
|0.97
|Уилсон Гарри
|10
|0.28
|Кебано Нескенс
|9
|0.25
|Карвалью Фабиу
|8
|0.22
|Рид Бобби
|6
|0.17
|Муниз Родриго
|4
|0.11
|Кэрни Том
|2
|0.06
|Робинсон Энтони
|2
|0.06
|Адарабиойо Олуватосин
|2
|0.06
|Уильямс Неко
|2
|0.06
|Кавалейру Иван
|2
|0.06
|Одои Денис
|1
|0.03
|Рим Тим
|1
|0.03
|Онома Джошуа
|1
|0.03
|Тете Кенни
|1
|0.03
|Сери Жан-Мишель
|0
|0
|Рид Харрисон
|0
|0
|Чалоба Натаниэл
|0
|0
Карточки
Вест Бромвич
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Моламби Джейсон
|8
|1
|Ливермор Джейк
|6
|2
|Ферлонг Дарнелл
|6
|1
|Моуэтт Алекс
|5
|1
|Бартли Кайл
|6
|0
|Кларк Мэтт
|5
|0
|Кипре Седрик
|5
|0
|Джонстон Сэм
|3
|1
|Снодграсс Роберт
|3
|0
|Таунсед Конор
|3
|0
|Аджайи Олувасемилого
|3
|0
|Рич Адам
|2
|0
|Робинсон Каллум
|2
|0
|Ахерн-Грант Карлан
|2
|0
|Диангана Грэди
|2
|0
|Зохоре Кеннет
|1
|0
|Хагилл Джордан
|1
|0
|О'Ши Дара
|1
|0
|Гарднер-Хикман Тэйлор
|1
|0
Фулхэм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Митрович Александар
|7
|0
|Одои Денис
|6
|0
|Уилсон Гарри
|4
|1
|Рим Тим
|5
|0
|Робинсон Энтони
|5
|0
|Рид Бобби
|4
|0
|Рид Харрисон
|4
|0
|Карвалью Фабиу
|4
|0
|Адарабиойо Олуватосин
|2
|1
|Сери Жан-Мишель
|2
|0
|Кина Домингуш
|2
|0
|Кэрни Том
|1
|0
|Чалоба Натаниэл
|1
|0
|Кебано Нескенс
|1
|0
|Брайан Джо
|1
|0
|Гассанига Пауло
|1
|0
|Кавалейру Иван
|1
|0
|Онома Джошуа
|1
|0
|Уильямс Неко
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
21
42
3 В 1-м тайме 16
18 Во 2-м тайме 26
6 Забивали первыми 12
24 Не забивали 21
1
5%
8
19%
1-15
0
0%
2
5%
16-30
2
10%
6
14%
31-45
6
29%
8
19%
46-60
6
29%
8
19%
61-75
6
29%
10
24%
76-90
Пропущено
14
18
7 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 12
2
14%
2
11%
1-15
2
14%
1
6%
16-30
3
21%
2
11%
31-45
1
7%
5
28%
46-60
2
14%
5
28%
61-75
4
29%
3
17%
76-90
Забито
14
44
9 В 1-м тайме 25
5 Во 2-м тайме 19
7 Забивали первыми 12
27 Не забивали 19
3
21%
4
9%
1-15
3
21%
8
18%
16-30
3
21%
13
30%
30%
31-45
1
7%
4
9%
46-60
2
14%
7
16%
61-75
2
14%
8
18%
76-90
Пропущено
24
17
7 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 8
10 Пропускали первыми 6
15 Не пропускали 12
2
8%
3
18%
1-15
3
13%
2
12%
16-30
2
8%
4
24%
31-45
6
25%
4
24%
46-60
3
13%
1
6%
61-75
8
33%
3
18%
76-90
Забито
35
86
12 В 1-м тайме 41
23 Во 2-м тайме 45
13 Забивали первыми 24
15 Не забивали 4
4
11%
12
14%
1-15
3
9%
10
12%
16-30
5
14%
19
22%
31-45
7
20%
12
14%
46-60
8
23%
15
17%
61-75
8
23%
18
21%
76-90
Пропущено
38
35
14 В 1-м тайме 14
24 Во 2-м тайме 21
18 Пропускали первыми 11
24 Не пропускали 24
4
11%
5
14%
1-15
5
13%
3
9%
16-30
5
13%
6
17%
31-45
7
18%
9
26%
46-60
5
13%
6
17%
61-75
12
32%
6
17%
76-90
Результаты последних матчей
Вест Бромвич
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Вест Бромвич - Хаддерсфилд Таун 2:2 Халл Сити - Вест Бромвич 0:2 Вест Бромвич - Суонси 0:2 Мидлсбро - Вест Бромвич 2:1
Лутон Таун - Вест Бромвич 2:0 Вест Бромвич - Блэкберн 0:0 Шеффилд Юнайтед - Вест Бромвич 2:0 Миллуолл - Вест Бромвич 2:0 Вест Бромвич - Престон Норт Энд 0:2 Вест Бромвич - Питерборо Юнайтед 3:0 КПР - Вест Бромвич 1:0 Вест Бромвич - Брайтон 1:2 Вест Бромвич - Кардифф Сити 1:1 Дерби - Вест Бромвич 1:0 Барнсли - Вест Бромвич 0:0 Вест Бромвич - Рединг 1:0 Ковентри - Вест Бромвич 1:2 Вест Бромвич - Ноттингем Форест 0:0 Блэкпул - Вест Бромвич 0:0 Хаддерсфилд Таун - Вест Бромвич 1:0
Фулхэм
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Барнсли - Фулхэм 1:1 Суонси - Фулхэм 1:5 Фулхэм - Блэкберн 2:0 Кардифф Сити - Фулхэм 0:1
Фулхэм - Питерборо Юнайтед 2:1 Фулхэм - Хаддерсфилд Таун 1:2 Халл Сити - Фулхэм 0:1 Фулхэм - Миллуолл 3:0 Манчестер Сити - Фулхэм 4:1 Фулхэм - Блэкпул 1:1 Сток Сити - Фулхэм 2:3 Фулхэм - Бирмингем 6:2 Фулхэм - Бристоль Сити 6:2 Рединг - Фулхэм 0:7 Бристоль Сити - Фулхэм 0:1 Фулхэм - Шеффилд Юнайтед 0:1 Лутон Таун - Фулхэм 1:1 Фулхэм - Борнмут 1:1 Престон Норт Энд - Фулхэм 1:1 Фулхэм - Дерби 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фулхэм
|Заявка
|36
|23
|8
|5
|90 - 31
|77
|2.
|Борнмут
|Заявка
|34
|19
|8
|7
|55 - 30
|65
|3.
|Хаддерсфилд Таун
|Заявка
|37
|17
|12
|8
|51 - 38
|63
|4.
|Блэкберн
|Заявка
|37
|16
|10
|11
|46 - 37
|58
|5.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|36
|16
|9
|11
|50 - 40
|57
|6.
|Лутон Таун
|Заявка
|35
|16
|9
|10
|48 - 39
|57
|7.
|КПР
|Заявка
|35
|16
|8
|11
|50 - 41
|56
|8.
|Мидлсбро
|Заявка
|36
|16
|8
|12
|46 - 40
|56
|9.
|Ноттингем Форест
|Заявка
|35
|15
|10
|10
|50 - 34
|55
|10.
|Миллуолл
|Заявка
|36
|14
|12
|10
|37 - 34
|54
|11.
|Ковентри
|Заявка
|36
|15
|9
|12
|48 - 43
|54
|12.
|Блэкпул
|Заявка
|36
|14
|9
|13
|42 - 41
|51
|13.
|Престон Норт Энд
|Заявка
|37
|12
|15
|10
|40 - 40
|51
|14.
|Вест Бромвич
|Заявка
|36
|13
|11
|12
|39 - 34
|50
|15.
|Сток Сити
|Заявка
|36
|12
|10
|14
|45 - 42
|46
|16.
|Суонси
|Заявка
|35
|12
|8
|15
|38 - 50
|44
|17.
|Бристоль Сити
|Заявка
|37
|12
|7
|18
|47 - 65
|43
|18.
|Кардифф Сити
|Заявка
|37
|12
|7
|18
|43 - 55
|43
|19.
|Бирмингем
|Заявка
|37
|10
|11
|16
|42 - 56
|41
|20.
|Халл Сити
|Заявка
|37
|10
|8
|19
|30 - 41
|38
|21.
|Рединг
|Заявка
|36
|10
|5
|21
|42 - 72
|29
|22.
|Барнсли
|Заявка
|36
|5
|10
|21
|26 - 52
|25
|23.
|Дерби
|Заявка
|37
|11
|12
|14
|36 - 41
|24
|24.
|Питерборо Юнайтед
|Заявка
|36
|5
|8
|23
|27 - 72
|23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фулхэм
|Заявка
|19
|12
|4
|3
|45 - 16
|40
|2.
|Мидлсбро
|Заявка
|18
|12
|2
|4
|29 - 16
|38
|3.
|Блэкберн
|Заявка
|19
|11
|4
|4
|32 - 20
|37
|4.
|Хаддерсфилд Таун
|Заявка
|18
|10
|5
|3
|27 - 17
|35
|5.
|Ковентри
|Заявка
|19
|10
|4
|5
|29 - 17
|34
|6.
|Борнмут
|Заявка
|17
|10
|4
|3
|34 - 17
|34
|7.
|Миллуолл
|Заявка
|18
|9
|6
|3
|21 - 13
|33
|8.
|КПР
|Заявка
|19
|9
|6
|4
|27 - 17
|33
|9.
|Лутон Таун
|Заявка
|17
|9
|5
|3
|27 - 17
|32
|10.
|Блэкпул
|Заявка
|19
|10
|2
|7
|22 - 19
|32
|11.
|Вест Бромвич
|Заявка
|17
|8
|7
|2
|23 - 12
|31
|12.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|29 - 13
|31
|13.
|Ноттингем Форест
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|27 - 20
|28
|14.
|Суонси
|Заявка
|17
|8
|4
|5
|23 - 20
|28
|15.
|Престон Норт Энд
|Заявка
|18
|6
|9
|3
|24 - 21
|27
|16.
|Бристоль Сити
|Заявка
|19
|7
|5
|7
|24 - 25
|26
|17.
|Сток Сити
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|25 - 21
|25
|18.
|Бирмингем
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|21 - 23
|23
|19.
|Кардифф Сити
|Заявка
|19
|6
|3
|10
|19 - 22
|21
|20.
|Рединг
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|25 - 36
|19
|21.
|Халл Сити
|Заявка
|18
|5
|3
|10
|15 - 22
|18
|22.
|Питерборо Юнайтед
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|17 - 23
|18
|23.
|Барнсли
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|14 - 21
|18
|24.
|Дерби
|Заявка
|18
|9
|6
|3
|25 - 16
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фулхэм
|Заявка
|17
|11
|4
|2
|45 - 15
|37
|2.
|Борнмут
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|21 - 13
|31
|3.
|Хаддерсфилд Таун
|Заявка
|19
|7
|7
|5
|24 - 21
|28
|4.
|Ноттингем Форест
|Заявка
|17
|7
|6
|4
|23 - 14
|27
|5.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|19
|7
|5
|7
|21 - 27
|26
|6.
|Лутон Таун
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|21 - 22
|25
|7.
|Престон Норт Энд
|Заявка
|19
|6
|6
|7
|16 - 19
|24
|8.
|КПР
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|23 - 24
|23
|9.
|Кардифф Сити
|Заявка
|18
|6
|4
|8
|24 - 33
|22
|10.
|Блэкберн
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|14 - 17
|21
|11.
|Миллуолл
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|16 - 21
|21
|12.
|Сток Сити
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|20 - 21
|21
|13.
|Ковентри
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|19 - 26
|20
|14.
|Халл Сити
|Заявка
|19
|5
|5
|9
|15 - 19
|20
|15.
|Блэкпул
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|20 - 22
|19
|16.
|Вест Бромвич
|Заявка
|19
|5
|4
|10
|16 - 22
|19
|17.
|Бирмингем
|Заявка
|19
|4
|6
|9
|21 - 33
|18
|18.
|Мидлсбро
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|17 - 24
|18
|19.
|Бристоль Сити
|Заявка
|18
|5
|2
|11
|23 - 40
|17
|20.
|Суонси
|Заявка
|18
|4
|4
|10
|15 - 30
|16
|21.
|Дерби
|Заявка
|19
|2
|6
|11
|11 - 25
|12
|22.
|Рединг
|Заявка
|18
|5
|1
|12
|17 - 36
|10
|23.
|Барнсли
|Заявка
|18
|1
|4
|13
|12 - 31
|7
|24.
|Питерборо Юнайтед
|Заявка
|19
|1
|2
|16
|10 - 49
|5
Прогнозы на матч Вест Бромвич - Фулхэм
Исход игры
Вест Бромвич
48.4% (15)
Ничья
25.8% (8)
Фулхэм
25.8% (8)
Тотал 2.5
Больше
70.97% (22)
Меньше
29.03% (9)
Обе команды забьют
Да
90.32% (28)
Нет
9.68% (3)
Популярный счёт
2:1 Вест Бромвич
38.7% (12)
1:1 Ничья
19.4% (6)
1:2 Фулхэм
19.4% (6)
2:2 Ничья
6.5% (2)
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