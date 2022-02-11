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Англия: .Чемпионшип 2021-2022

2021-2022
Вест Бромвич
 
Позже

Стадион:
Фулхэм
Прогнозы 31
Вест Бромвич 48.4% (15)
X 25.8% (8)
Фулхэм 25.8% (8)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Вест Бромвич
Ничья
Фулхэм
3.48
3.60
2.17
Все Коэффициенты

История личных встреч

Вест Бромвич
Фулхэм

6 матчей

33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
66.7%
4 победы 4 ничьи 0 побед

9 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 4 победы

15 матчей

13.3%
46.7%
40%
2 победы 7 ничьих 6 побед

Первый тайм

6.7%
40%
53.3%
1 победа 6 ничьих 8 побед

Второй тайм

26.7%
46.7%
26.6%
4 победы 7 ничьих 4 победы

История матчей

Ч
3:0
ПЛ
2:2
ПЛ
2:0
Ч
0:0
Ч
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
3:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
3:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Вест Бромвич
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ахерн-Грант Карлан 13 (2) 0.36
Робинсон Каллум 5 0.14
Филлипс Мэтт 3 0.08
Моуэтт Алекс 3 0.08
Бартли Кайл 2 0.06
Диангана Грэди 2 0.06
О'Ши Дара 2 0.06
Аджайи Олувасемилого 1 0.03
Кэрролл Эндрю 1 0.03
Хагилл Джордан 1 0.03
Кипре Седрик 1 0.03
Моламби Джейсон 1 0.03
Ферлонг Дарнелл 0 0
Таунсед Конор 0 0
Ливермор Джейк 0 0
Рич Адам 0 0
Фулхэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Митрович Александар 35 (5) 0.97
Уилсон Гарри 10 0.28
Кебано Нескенс 9 0.25
Карвалью Фабиу 8 0.22
Рид Бобби 6 0.17
Муниз Родриго 4 0.11
Кэрни Том 2 0.06
Робинсон Энтони 2 0.06
Адарабиойо Олуватосин 2 0.06
Уильямс Неко 2 0.06
Кавалейру Иван 2 0.06
Одои Денис 1 0.03
Рим Тим 1 0.03
Онома Джошуа 1 0.03
Тете Кенни 1 0.03
Сери Жан-Мишель 0 0
Рид Харрисон 0 0
Чалоба Натаниэл 0 0

Карточки

Вест Бромвич
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Моламби Джейсон 8 1
Ливермор Джейк 6 2
Ферлонг Дарнелл 6 1
Моуэтт Алекс 5 1
Бартли Кайл 6 0
Кларк Мэтт 5 0
Кипре Седрик 5 0
Джонстон Сэм 3 1
Снодграсс Роберт 3 0
Таунсед Конор 3 0
Аджайи Олувасемилого 3 0
Рич Адам 2 0
Робинсон Каллум 2 0
Ахерн-Грант Карлан 2 0
Диангана Грэди 2 0
Зохоре Кеннет 1 0
Хагилл Джордан 1 0
О'Ши Дара 1 0
Гарднер-Хикман Тэйлор 1 0
Фулхэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Митрович Александар 7 0
Одои Денис 6 0
Уилсон Гарри 4 1
Рим Тим 5 0
Робинсон Энтони 5 0
Рид Бобби 4 0
Рид Харрисон 4 0
Карвалью Фабиу 4 0
Адарабиойо Олуватосин 2 1
Сери Жан-Мишель 2 0
Кина Домингуш 2 0
Кэрни Том 1 0
Чалоба Натаниэл 1 0
Кебано Нескенс 1 0
Брайан Джо 1 0
Гассанига Пауло 1 0
Кавалейру Иван 1 0
Онома Джошуа 1 0
Уильямс Неко 1 0

Голы по времени матча

Забито

21
42
3 В 1-м тайме 16
18 Во 2-м тайме 26
6 Забивали первыми 12
24 Не забивали 21
1
5%
8
19%
1-15
0
0%
2
5%
16-30
2
10%
6
14%
31-45
6
29%
8
19%
46-60
6
29%
8
19%
61-75
6
29%
10
24%
76-90

Пропущено

14
18
7 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 12
2
14%
2
11%
1-15
2
14%
1
6%
16-30
3
21%
2
11%
31-45
1
7%
5
28%
46-60
2
14%
5
28%
61-75
4
29%
3
17%
76-90

Забито

14
44
9 В 1-м тайме 25
5 Во 2-м тайме 19
7 Забивали первыми 12
27 Не забивали 19
3
21%
4
9%
1-15
3
21%
8
18%
16-30
3
21%
13
30%
30%
31-45
1
7%
4
9%
46-60
2
14%
7
16%
61-75
2
14%
8
18%
76-90

Пропущено

24
17
7 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 8
10 Пропускали первыми 6
15 Не пропускали 12
2
8%
3
18%
1-15
3
13%
2
12%
16-30
2
8%
4
24%
31-45
6
25%
4
24%
46-60
3
13%
1
6%
61-75
8
33%
3
18%
76-90

Забито

35
86
12 В 1-м тайме 41
23 Во 2-м тайме 45
13 Забивали первыми 24
15 Не забивали 4
4
11%
12
14%
1-15
3
9%
10
12%
16-30
5
14%
19
22%
31-45
7
20%
12
14%
46-60
8
23%
15
17%
61-75
8
23%
18
21%
76-90

Пропущено

38
35
14 В 1-м тайме 14
24 Во 2-м тайме 21
18 Пропускали первыми 11
24 Не пропускали 24
4
11%
5
14%
1-15
5
13%
3
9%
16-30
5
13%
6
17%
31-45
7
18%
9
26%
46-60
5
13%
6
17%
61-75
12
32%
6
17%
76-90

Результаты последних матчей

Вест Бромвич
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Вест Бромвич - Хаддерсфилд Таун 2:2 Халл Сити - Вест Бромвич 0:2 Вест Бромвич - Суонси 0:2 Мидлсбро - Вест Бромвич 2:1
Лутон Таун - Вест Бромвич 2:0 Вест Бромвич - Блэкберн 0:0 Шеффилд Юнайтед - Вест Бромвич 2:0 Миллуолл - Вест Бромвич 2:0 Вест Бромвич - Престон Норт Энд 0:2 Вест Бромвич - Питерборо Юнайтед 3:0 КПР - Вест Бромвич 1:0 Вест Бромвич - Брайтон 1:2 Вест Бромвич - Кардифф Сити 1:1 Дерби - Вест Бромвич 1:0 Барнсли - Вест Бромвич 0:0 Вест Бромвич - Рединг 1:0 Ковентри - Вест Бромвич 1:2 Вест Бромвич - Ноттингем Форест 0:0 Блэкпул - Вест Бромвич 0:0 Хаддерсфилд Таун - Вест Бромвич 1:0
Фулхэм
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Барнсли - Фулхэм 1:1 Суонси - Фулхэм 1:5 Фулхэм - Блэкберн 2:0 Кардифф Сити - Фулхэм 0:1
Фулхэм - Питерборо Юнайтед 2:1 Фулхэм - Хаддерсфилд Таун 1:2 Халл Сити - Фулхэм 0:1 Фулхэм - Миллуолл 3:0 Манчестер Сити - Фулхэм 4:1 Фулхэм - Блэкпул 1:1 Сток Сити - Фулхэм 2:3 Фулхэм - Бирмингем 6:2 Фулхэм - Бристоль Сити 6:2 Рединг - Фулхэм 0:7 Бристоль Сити - Фулхэм 0:1 Фулхэм - Шеффилд Юнайтед 0:1 Лутон Таун - Фулхэм 1:1 Фулхэм - Борнмут 1:1 Престон Норт Энд - Фулхэм 1:1 Фулхэм - Дерби 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фулхэм Заявка 36 23 8 5 90 - 31 77
2. Борнмут Заявка 34 19 8 7 55 - 30 65
3. Хаддерсфилд Таун Заявка 37 17 12 8 51 - 38 63
4. Блэкберн Заявка 37 16 10 11 46 - 37 58
5. Шеффилд Юнайтед Заявка 36 16 9 11 50 - 40 57
6. Лутон Таун Заявка 35 16 9 10 48 - 39 57
7. КПР Заявка 35 16 8 11 50 - 41 56
8. Мидлсбро Заявка 36 16 8 12 46 - 40 56
9. Ноттингем Форест Заявка 35 15 10 10 50 - 34 55
10. Миллуолл Заявка 36 14 12 10 37 - 34 54
11. Ковентри Заявка 36 15 9 12 48 - 43 54
12. Блэкпул Заявка 36 14 9 13 42 - 41 51
13. Престон Норт Энд Заявка 37 12 15 10 40 - 40 51
14. Вест Бромвич Заявка 36 13 11 12 39 - 34 50
15. Сток Сити Заявка 36 12 10 14 45 - 42 46
16. Суонси Заявка 35 12 8 15 38 - 50 44
17. Бристоль Сити Заявка 37 12 7 18 47 - 65 43
18. Кардифф Сити Заявка 37 12 7 18 43 - 55 43
19. Бирмингем Заявка 37 10 11 16 42 - 56 41
20. Халл Сити Заявка 37 10 8 19 30 - 41 38
21. Рединг Заявка 36 10 5 21 42 - 72 29
22. Барнсли Заявка 36 5 10 21 26 - 52 25
23. Дерби Заявка 37 11 12 14 36 - 41 24
24. Питерборо Юнайтед Заявка 36 5 8 23 27 - 72 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фулхэм Заявка 19 12 4 3 45 - 16 40
2. Мидлсбро Заявка 18 12 2 4 29 - 16 38
3. Блэкберн Заявка 19 11 4 4 32 - 20 37
4. Хаддерсфилд Таун Заявка 18 10 5 3 27 - 17 35
5. Ковентри Заявка 19 10 4 5 29 - 17 34
6. Борнмут Заявка 17 10 4 3 34 - 17 34
7. Миллуолл Заявка 18 9 6 3 21 - 13 33
8. КПР Заявка 19 9 6 4 27 - 17 33
9. Лутон Таун Заявка 17 9 5 3 27 - 17 32
10. Блэкпул Заявка 19 10 2 7 22 - 19 32
11. Вест Бромвич Заявка 17 8 7 2 23 - 12 31
12. Шеффилд Юнайтед Заявка 17 9 4 4 29 - 13 31
13. Ноттингем Форест Заявка 18 8 4 6 27 - 20 28
14. Суонси Заявка 17 8 4 5 23 - 20 28
15. Престон Норт Энд Заявка 18 6 9 3 24 - 21 27
16. Бристоль Сити Заявка 19 7 5 7 24 - 25 26
17. Сток Сити Заявка 18 7 4 7 25 - 21 25
18. Бирмингем Заявка 18 6 5 7 21 - 23 23
19. Кардифф Сити Заявка 19 6 3 10 19 - 22 21
20. Рединг Заявка 18 5 4 9 25 - 36 19
21. Халл Сити Заявка 18 5 3 10 15 - 22 18
22. Питерборо Юнайтед Заявка 17 4 6 7 17 - 23 18
23. Барнсли Заявка 18 4 6 8 14 - 21 18
24. Дерби Заявка 18 9 6 3 25 - 16 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фулхэм Заявка 17 11 4 2 45 - 15 37
2. Борнмут Заявка 17 9 4 4 21 - 13 31
3. Хаддерсфилд Таун Заявка 19 7 7 5 24 - 21 28
4. Ноттингем Форест Заявка 17 7 6 4 23 - 14 27
5. Шеффилд Юнайтед Заявка 19 7 5 7 21 - 27 26
6. Лутон Таун Заявка 18 7 4 7 21 - 22 25
7. Престон Норт Энд Заявка 19 6 6 7 16 - 19 24
8. КПР Заявка 16 7 2 7 23 - 24 23
9. Кардифф Сити Заявка 18 6 4 8 24 - 33 22
10. Блэкберн Заявка 18 5 6 7 14 - 17 21
11. Миллуолл Заявка 18 5 6 7 16 - 21 21
12. Сток Сити Заявка 18 5 6 7 20 - 21 21
13. Ковентри Заявка 17 5 5 7 19 - 26 20
14. Халл Сити Заявка 19 5 5 9 15 - 19 20
15. Блэкпул Заявка 17 4 7 6 20 - 22 19
16. Вест Бромвич Заявка 19 5 4 10 16 - 22 19
17. Бирмингем Заявка 19 4 6 9 21 - 33 18
18. Мидлсбро Заявка 18 4 6 8 17 - 24 18
19. Бристоль Сити Заявка 18 5 2 11 23 - 40 17
20. Суонси Заявка 18 4 4 10 15 - 30 16
21. Дерби Заявка 19 2 6 11 11 - 25 12
22. Рединг Заявка 18 5 1 12 17 - 36 10
23. Барнсли Заявка 18 1 4 13 12 - 31 7
24. Питерборо Юнайтед Заявка 19 1 2 16 10 - 49 5
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Вест Бромвич - Фулхэм от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 15 марта 2022, осталось 2 дня 13 часов 37 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 31
    Вест Бромвич 48.4% (15)
    X 25.8% (8)
    Фулхэм 25.8% (8)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Вест Бромвич
    Ничья
    Фулхэм
    3.48
    3.60
    2.17
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Вест Бромвич - Фулхэм онлайн

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    Прогнозы на матч Вест Бромвич - Фулхэм

    Исход игры
    Вест Бромвич
    48.4% (15)
    Ничья
    25.8% (8)
    Фулхэм
    25.8% (8)
    Тотал 2.5
    Больше
    70.97% (22)
    Меньше
    29.03% (9)
    Обе команды забьют
    Да
    90.32% (28)
    Нет
    9.68% (3)
    Популярный счёт
    2:1 Вест Бромвич
    38.7% (12)
    1:1 Ничья
    19.4% (6)
    1:2 Фулхэм
    19.4% (6)
    2:2 Ничья
    6.5% (2)
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