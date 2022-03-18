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Германия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Бохум
0:0
Первый тайм: 1'

Стадион:
Боруссия М
0' 1'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0
Прогнозы 120
Бохум 24.2% (29)
X 33.3% (40)
Боруссия М 42.5% (51)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Бохум
Ничья
Боруссия М
3.12
3.69
2.50
Все Коэффициенты
Новости
1
Риман
Мануэль
11
Бокхорн
Эберт
4
Машович
Эрхан
37
Белла-Котчап
Армель
16
Стафилидис
Костас
8
Лосилья
Антони
22
Антви-Аджей
Кристофер
38
Лёвен
Эдуард
20
Реджбекай
Элвис
17
Хольтманн
Геррит
40
Полтер
Себастьян
1
Зоммер
Янн
28
Гинтер
Маттиас
15
Бейер
Джордан
25
Бенсебаини
Рами
18
Лайнер
Штефан
32
Нойхаус
Флориан
17
Коне
Куадио
20
Нец
Лука
14
Плеа
Алассан
10
Тюрам
Маркус
36
Эмболо
Брель
Бохум
4-1-4-1
Боруссия М
3-4-2-1

История личных встреч

Бохум
Боруссия М

8 матчей

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

62.5%
12.5%
25%
5 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 5 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

12 матчей

41.7%
25%
33.3%
5 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

41.7%
16.7%
41.6%
5 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

58.3%
16.7%
25%
7 побед 2 ничьи 3 победы

История матчей

Б
2:1
ТМК
2:1
ТМК
0:0
ТМК
1:4
ТМК
5:2
ТМС
2:4
Б
1:1
Б
1:0
Б
1:2
Б
3:3
Б
0:1
Б
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Бохум
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Полтер Себастьян 8 (1) 0.31
Хольтманн Геррит 4 0.15
Пантович Милош 3 0.12
Цоллер Симон 2 0.08
Лосилья Антони 2 0.08
Блум Данни 2 0.08
Лёвен Эдуард 1 (1) 0.04
Асано Такума 1 0.04
Антви-Аджей Кристофер 1 0.04
Локадия Юрген 1 (1) 0.04
Новотны Сома 1 0.04
Гамбоа Кристиан 1 0.04
Лайч Максим 1 0.04
Стафилидис Костас 0 0
Патрик Остерхаге 0 0
Боруссия М
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хофманн Йонас 8 0.31
Плеа Алассан 6 (1) 0.23
Нойхаус Флориан 4 0.15
Эмболо Брель 3 0.12
Бенсебаини Рами 3 (1) 0.12
Штиндль Ларс 2 0.08
Закария Денис 2 0.08
Тюрам Маркус 2 0.08
Коне Куадио 2 0.08
Скалли Джозеф 1 0.04
Лайнер Штефан 1 0.04
Гинтер Маттиас 1 0.04
Эльведи Нико 1 0.04
Херрманн Патрик 0 0
Нец Лука 0 0
Зоммер Янн 0 0

Карточки

Бохум
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гамбоа Кристиан 5 0
Реджбекай Элвис 5 0
Машович Эрхан 5 0
Данило Соарес 4 0
Белла-Котчап Армель 4 0
Лосилья Антони 3 0
Теше Роберт 1 1
Полтер Себастьян 2 0
Стафилидис Костас 2 0
Риман Мануэль 2 0
Цоллер Симон 2 0
Пантович Милош 2 0
Антви-Аджей Кристофер 2 0
Патрик Остерхаге 2 0
Асано Такума 1 0
Лайч Максим 1 0
Бокхорн Эберт 1 0
Лабропулос Василис 1 0
Боруссия М
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Штиндль Ларс 7 0
Коне Куадио 6 0
Бенсебаини Рами 5 0
Бейер Джордан 5 0
Закария Денис 4 0
Скалли Джозеф 4 0
Зоммер Янн 2 0
Лайнер Штефан 2 0
Плеа Алассан 2 0
Эльведи Нико 2 0
Эмболо Брель 2 0
Тюрам Маркус 2 0
Вольф Ханнес 2 0
Херрманн Патрик 1 0
Крамер Кристоф 1 0
Гинтер Маттиас 1 0
Фридрих Марвин 1 0
Нойхаус Флориан 1 0
Беннеттс Кинан 1 0
Нец Лука 1 0
Ади Хюттер 1 0

Голы по времени матча

Забито

20
14
9 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 5
16 Не забивали 16
2
10%
4
29%
1-15
2
10%
1
7%
16-30
5
25%
5
36%
31-45
3
15%
0
0%
46-60
5
25%
1
7%
61-75
3
15%
3
21%
76-90

Пропущено

11
29
6 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 17
5 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 13
1
9%
1
3%
1-15
1
9%
6
21%
16-30
4
36%
5
17%
31-45
1
9%
3
10%
46-60
1
9%
2
7%
61-75
3
27%
12
41%
76-90

Забито

12
23
5 В 1-м тайме 14
7 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 8
18 Не забивали 14
0
0%
4
17%
1-15
2
17%
3
13%
16-30
3
25%
7
30%
31-45
3
25%
4
17%
46-60
0
0%
3
13%
61-75
4
33%
2
9%
76-90

Пропущено

22
21
8 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 10
2
9%
5
24%
1-15
4
18%
3
14%
16-30
2
9%
5
24%
31-45
4
18%
4
19%
46-60
5
23%
1
5%
61-75
5
23%
3
14%
76-90

Забито

32
37
14 В 1-м тайме 24
18 Во 2-м тайме 13
11 Забивали первыми 13
8 Не забивали 4
2
6%
8
22%
1-15
4
13%
4
11%
16-30
8
25%
12
32%
31-45
6
19%
4
11%
46-60
5
16%
4
11%
61-75
7
22%
5
14%
76-90

Пропущено

33
50
14 В 1-м тайме 25
19 Во 2-м тайме 25
14 Пропускали первыми 13
18 Не пропускали 23
3
9%
6
12%
1-15
5
15%
9
18%
16-30
6
18%
10
20%
31-45
5
15%
7
14%
46-60
6
18%
3
6%
61-75
8
24%
15
30%
76-90

Результаты последних матчей

Бохум
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Айнтрахт Фр - Бохум 2:1 Бохум - Гройтер Фюрт 2:1 Бохум - Фрайбург 1:2 Бохум - РБ Лейпциг 0:1
Штуттгарт - Бохум 1:1 Бохум - Бавария 4:2 Герта - Бохум 1:1 Бохум - Фортуна 0:2 Бохум - Кёльн 2:2 Бохум - Майнц 3:1 Майнц - Бохум 1:0 Бохум - Вольфсбург 1:0 Бохум - Унион Берлин 0:1 Арминия - Бохум 2:0 Бохум - Боруссия Д 1:1 Аугсбург - Бохум 2:3 Бохум - Фрайбург 2:1 Байер Л - Бохум 1:0 Бохум - Хоффенхайм 2:0 Боруссия М - Бохум 2:1
Боруссия М
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Боруссия М - Герта 2:0 Штуттгарт - Боруссия М 3:2 Боруссия М - Вольфсбург 2:2 Боруссия Д - Боруссия М 6:0
Боруссия М - Аугсбург 3:2 Арминия - Боруссия М 1:1 Боруссия М - Унион Берлин 1:2 Ганновер 96 - Боруссия М 3:0 Боруссия М - Байер Л 1:2 Боруссия М - Виктория Кёльн 2:3 Бавария - Боруссия М 1:2 Хоффенхайм - Боруссия М 1:1 Боруссия М - Айнтрахт Фр 2:3 РБ Лейпциг - Боруссия М 4:1 Боруссия М - Фрайбург 0:6 Кёльн - Боруссия М 4:1 Боруссия М - Гройтер Фюрт 4:0 Майнц - Боруссия М 1:1 Боруссия М - Бохум 2:1 Боруссия М - Бавария 5:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 26 19 3 4 77 - 28 60
2. Боруссия Д Заявка 26 18 2 6 66 - 37 56
3. Байер Л Заявка 26 13 6 7 64 - 41 45
4. Хоффенхайм Заявка 26 13 5 8 49 - 37 44
5. РБ Лейпциг Заявка 26 13 5 8 57 - 30 44
6. Фрайбург Заявка 26 12 8 6 43 - 29 44
7. Кёльн Заявка 26 10 9 7 37 - 39 39
8. Унион Берлин Заявка 26 10 8 8 33 - 34 38
9. Айнтрахт Фр Заявка 26 10 7 9 39 - 38 37
10. Майнц Заявка 25 10 4 11 35 - 30 34
11. Бохум 0:0 Заявка 27 9 6 12 28 - 37 33
12. Боруссия М 0:0 Заявка 27 8 7 12 36 - 51 31
13. Вольфсбург Заявка 26 9 4 13 29 - 40 31
14. Аугсбург Заявка 25 6 8 11 27 - 41 26
15. Арминия Заявка 26 5 10 11 22 - 34 25
16. Герта Заявка 26 6 5 15 26 - 60 23
17. Штуттгарт Заявка 26 5 8 13 32 - 48 23
18. Гройтер Фюрт Заявка 26 3 5 18 24 - 70 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Боруссия Д Заявка 13 11 0 2 40 - 18 33
2. Бавария Заявка 13 10 1 2 38 - 12 31
3. РБ Лейпциг Заявка 13 9 1 3 35 - 15 28
4. Майнц Заявка 13 8 3 2 24 - 8 27
5. Хоффенхайм Заявка 13 8 3 2 28 - 14 27
6. Фрайбург Заявка 13 7 4 2 24 - 14 25
7. Унион Берлин Заявка 13 7 4 2 18 - 14 25
8. Бохум 0:0 Заявка 14 7 4 3 19 - 12 25
9. Кёльн Заявка 13 7 3 3 20 - 16 24
10. Байер Л Заявка 13 7 2 4 33 - 20 23
11. Боруссия М 0:0 Заявка 13 6 3 4 23 - 21 21
12. Вольфсбург Заявка 13 5 2 6 14 - 17 17
13. Айнтрахт Фр Заявка 13 4 4 5 16 - 17 16
14. Аугсбург Заявка 12 4 4 4 17 - 19 16
15. Герта Заявка 13 4 3 6 17 - 27 15
16. Штуттгарт Заявка 13 4 3 6 22 - 26 15
17. Гройтер Фюрт Заявка 13 3 4 6 13 - 24 13
18. Арминия Заявка 13 2 7 4 12 - 17 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 13 9 2 2 39 - 16 29
2. Боруссия Д Заявка 13 7 2 4 26 - 19 23
3. Байер Л Заявка 13 6 4 3 31 - 21 22
4. Айнтрахт Фр Заявка 13 6 3 4 23 - 21 21
5. Фрайбург Заявка 13 5 4 4 19 - 15 19
6. Хоффенхайм Заявка 13 5 2 6 21 - 23 17
7. РБ Лейпциг Заявка 13 4 4 5 22 - 15 16
8. Кёльн Заявка 13 3 6 4 17 - 23 15
9. Вольфсбург Заявка 13 4 2 7 15 - 23 14
10. Унион Берлин Заявка 13 3 4 6 15 - 20 13
11. Арминия Заявка 13 3 3 7 10 - 17 12
12. Аугсбург Заявка 13 2 4 7 10 - 22 10
13. Боруссия М 0:0 Заявка 14 2 4 8 13 - 30 10
14. Герта Заявка 13 2 2 9 9 - 33 8
15. Бохум 0:0 Заявка 13 2 2 9 9 - 25 8
16. Штуттгарт Заявка 13 1 5 7 10 - 22 8
17. Майнц Заявка 12 2 1 9 11 - 22 7
18. Гройтер Фюрт Заявка 13 0 1 12 11 - 46 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    1'
    Поехали! Игра началась! С центра поля начали игроки "Бохума". В тёмной форме они сегодня играют, а "Боруссия" будет действовать в белом.
  • Первый тайм
  • 1'
    Идет дождь, трудные условия для игроков.
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Бохум начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Vonovia Ruhrstadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Прогнозы на матч Бохум 0:0 Боруссия М

Исход игры
Бохум
24% (29)
Ничья
33.1% (40)
Боруссия М
43% (52)
Тотал 2.5
Больше
52.25% (58)
Меньше
47.75% (53)
Обе команды забьют
Да
81.98% (91)
Нет
18.02% (20)
Популярный счёт
1:2 Боруссия М
28.9% (35)
1:1 Ничья
27.3% (33)
2:1 Бохум
13.2% (16)
1:0 Бохум
6.6% (8)
0:1 Боруссия М
6.6% (8)
2:2 Ничья
4.1% (5)
0:2 Боруссия М
2.5% (3)
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