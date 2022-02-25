Германия: Бундеслига 2021-2022
Позже
Стадион: Vonovia Ruhrstadion
История личных встреч
Бохум
Боруссия М
8 матчей
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
62.5%
12.5%
25%
5 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 5 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
12 матчей
41.7%
25%
33.3%
5 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
41.7%
16.7%
41.6%
5 побед 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
58.3%
16.7%
25%
7 побед 2 ничьи 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Бохум
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Полтер Себастьян
|8 (1)
|0.31
|Хольтманн Геррит
|4
|0.15
|Пантович Милош
|3
|0.12
|Цоллер Симон
|2
|0.08
|Лосилья Антони
|2
|0.08
|Блум Данни
|2
|0.08
|Лёвен Эдуард
|1 (1)
|0.04
|Асано Такума
|1
|0.04
|Антви-Аджей Кристофер
|1
|0.04
|Локадия Юрген
|1 (1)
|0.04
|Новотны Сома
|1
|0.04
|Гамбоа Кристиан
|1
|0.04
|Лайч Максим
|1
|0.04
|Стафилидис Костас
|0
|0
|Патрик Остерхаге
|0
|0
Боруссия М
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хофманн Йонас
|8
|0.31
|Плеа Алассан
|6 (1)
|0.23
|Нойхаус Флориан
|4
|0.15
|Эмболо Брель
|3
|0.12
|Бенсебаини Рами
|3 (1)
|0.12
|Штиндль Ларс
|2
|0.08
|Закария Денис
|2
|0.08
|Тюрам Маркус
|2
|0.08
|Коне Куадио
|2
|0.08
|Скалли Джозеф
|1
|0.04
|Лайнер Штефан
|1
|0.04
|Гинтер Маттиас
|1
|0.04
|Эльведи Нико
|1
|0.04
|Херрманн Патрик
|0
|0
|Нец Лука
|0
|0
|Зоммер Янн
|0
|0
Карточки
Бохум
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гамбоа Кристиан
|5
|0
|Реджбекай Элвис
|5
|0
|Машович Эрхан
|5
|0
|Данило Соарес
|4
|0
|Белла-Котчап Армель
|4
|0
|Лосилья Антони
|3
|0
|Теше Роберт
|1
|1
|Полтер Себастьян
|2
|0
|Стафилидис Костас
|2
|0
|Риман Мануэль
|2
|0
|Цоллер Симон
|2
|0
|Пантович Милош
|2
|0
|Антви-Аджей Кристофер
|2
|0
|Патрик Остерхаге
|2
|0
|Асано Такума
|1
|0
|Лайч Максим
|1
|0
|Бокхорн Эберт
|1
|0
|Лабропулос Василис
|1
|0
Боруссия М
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Штиндль Ларс
|7
|0
|Коне Куадио
|6
|0
|Бенсебаини Рами
|5
|0
|Бейер Джордан
|5
|0
|Закария Денис
|4
|0
|Скалли Джозеф
|4
|0
|Зоммер Янн
|2
|0
|Лайнер Штефан
|2
|0
|Плеа Алассан
|2
|0
|Эльведи Нико
|2
|0
|Эмболо Брель
|2
|0
|Тюрам Маркус
|2
|0
|Вольф Ханнес
|2
|0
|Херрманн Патрик
|1
|0
|Крамер Кристоф
|1
|0
|Гинтер Маттиас
|1
|0
|Фридрих Марвин
|1
|0
|Нойхаус Флориан
|1
|0
|Беннеттс Кинан
|1
|0
|Нец Лука
|1
|0
|Ади Хюттер
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
20
14
9 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 5
16 Не забивали 16
2
10%
4
29%
1-15
2
10%
1
7%
16-30
5
25%
5
36%
31-45
3
15%
0
0%
46-60
5
25%
1
7%
61-75
3
15%
3
21%
76-90
Пропущено
11
29
6 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 17
5 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 13
1
9%
1
3%
1-15
1
9%
6
21%
16-30
4
36%
5
17%
31-45
1
9%
3
10%
46-60
1
9%
2
7%
61-75
3
27%
12
41%
76-90
Забито
12
23
5 В 1-м тайме 14
7 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 8
18 Не забивали 14
0
0%
4
17%
1-15
2
17%
3
13%
16-30
3
25%
7
30%
31-45
3
25%
4
17%
46-60
0
0%
3
13%
61-75
4
33%
2
9%
76-90
Пропущено
22
21
8 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 10
2
9%
5
24%
1-15
4
18%
3
14%
16-30
2
9%
5
24%
31-45
4
18%
4
19%
46-60
5
23%
1
5%
61-75
5
23%
3
14%
76-90
Забито
32
37
14 В 1-м тайме 24
18 Во 2-м тайме 13
11 Забивали первыми 13
8 Не забивали 4
2
6%
8
22%
1-15
4
13%
4
11%
16-30
8
25%
12
32%
31-45
6
19%
4
11%
46-60
5
16%
4
11%
61-75
7
22%
5
14%
76-90
Пропущено
33
50
14 В 1-м тайме 25
19 Во 2-м тайме 25
14 Пропускали первыми 13
18 Не пропускали 23
3
9%
6
12%
1-15
5
15%
9
18%
16-30
6
18%
10
20%
31-45
5
15%
7
14%
46-60
6
18%
3
6%
61-75
8
24%
15
30%
76-90
Результаты последних матчей
Бохум
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Айнтрахт Фр - Бохум 2:1 Бохум - Гройтер Фюрт 2:1 Бохум - Фрайбург 1:2 Бохум - РБ Лейпциг 0:1
Штуттгарт - Бохум 1:1 Бохум - Бавария 4:2 Герта - Бохум 1:1 Бохум - Фортуна 0:2 Бохум - Кёльн 2:2 Бохум - Майнц 3:1 Майнц - Бохум 1:0 Бохум - Вольфсбург 1:0 Бохум - Унион Берлин 0:1 Арминия - Бохум 2:0 Бохум - Боруссия Д 1:1 Аугсбург - Бохум 2:3 Бохум - Фрайбург 2:1 Байер Л - Бохум 1:0 Бохум - Хоффенхайм 2:0 Боруссия М - Бохум 2:1
Боруссия М
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Боруссия М - Герта 2:0 Штуттгарт - Боруссия М 3:2 Боруссия М - Вольфсбург 2:2 Боруссия Д - Боруссия М 6:0
Боруссия М - Аугсбург 3:2 Арминия - Боруссия М 1:1 Боруссия М - Унион Берлин 1:2 Ганновер 96 - Боруссия М 3:0 Боруссия М - Байер Л 1:2 Боруссия М - Виктория Кёльн 2:3 Бавария - Боруссия М 1:2 Хоффенхайм - Боруссия М 1:1 Боруссия М - Айнтрахт Фр 2:3 РБ Лейпциг - Боруссия М 4:1 Боруссия М - Фрайбург 0:6 Кёльн - Боруссия М 4:1 Боруссия М - Гройтер Фюрт 4:0 Майнц - Боруссия М 1:1 Боруссия М - Бохум 2:1 Боруссия М - Бавария 5:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|26
|19
|3
|4
|77 - 28
|60
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|25
|17
|2
|6
|65 - 37
|53
|3.
|Байер Л
|Заявка
|26
|13
|6
|7
|64 - 41
|45
|4.
|Хоффенхайм
|Заявка
|26
|13
|5
|8
|49 - 37
|44
|5.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|26
|13
|5
|8
|57 - 30
|44
|6.
|Фрайбург
|Заявка
|26
|12
|8
|6
|43 - 29
|44
|7.
|Кёльн
|Заявка
|26
|10
|9
|7
|37 - 39
|39
|8.
|Унион Берлин
|Заявка
|26
|10
|8
|8
|33 - 34
|38
|9.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|26
|10
|7
|9
|39 - 38
|37
|10.
|Майнц
|Заявка
|24
|10
|4
|10
|35 - 29
|34
|11.
|Бохум
|Заявка
|26
|9
|5
|12
|28 - 37
|32
|12.
|Вольфсбург
|Заявка
|26
|9
|4
|13
|29 - 40
|31
|13.
|Боруссия М
|Заявка
|26
|8
|6
|12
|36 - 51
|30
|14.
|Аугсбург
|Заявка
|25
|6
|8
|11
|27 - 41
|26
|15.
|Арминия
|Заявка
|26
|5
|10
|11
|22 - 34
|25
|16.
|Герта
|Заявка
|26
|6
|5
|15
|26 - 60
|23
|17.
|Штуттгарт
|Заявка
|26
|5
|8
|13
|32 - 48
|23
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|26
|3
|5
|18
|24 - 70
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Боруссия Д
|Заявка
|13
|11
|0
|2
|40 - 18
|33
|2.
|Бавария
|Заявка
|13
|10
|1
|2
|38 - 12
|31
|3.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|35 - 15
|28
|4.
|Майнц
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|24 - 7
|27
|5.
|Хоффенхайм
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|28 - 14
|27
|6.
|Фрайбург
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|24 - 14
|25
|7.
|Унион Берлин
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|18 - 14
|25
|8.
|Кёльн
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|20 - 16
|24
|9.
|Бохум
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|19 - 12
|24
|10.
|Байер Л
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|33 - 20
|23
|11.
|Боруссия М
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|23 - 21
|21
|12.
|Вольфсбург
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|14 - 17
|17
|13.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|16 - 17
|16
|14.
|Аугсбург
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|17 - 19
|16
|15.
|Герта
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|17 - 27
|15
|16.
|Штуттгарт
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|22 - 26
|15
|17.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|13 - 24
|13
|18.
|Арминия
|Заявка
|13
|2
|7
|4
|12 - 17
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|39 - 16
|29
|2.
|Байер Л
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|31 - 21
|22
|3.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|23 - 21
|21
|4.
|Боруссия Д
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|25 - 19
|20
|5.
|Фрайбург
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|19 - 15
|19
|6.
|Хоффенхайм
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|21 - 23
|17
|7.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|22 - 15
|16
|8.
|Кёльн
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|17 - 23
|15
|9.
|Вольфсбург
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|15 - 23
|14
|10.
|Унион Берлин
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|15 - 20
|13
|11.
|Арминия
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|10 - 17
|12
|12.
|Аугсбург
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|10 - 22
|10
|13.
|Боруссия М
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|13 - 30
|9
|14.
|Герта
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|9 - 33
|8
|15.
|Бохум
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|9 - 25
|8
|16.
|Штуттгарт
|Заявка
|13
|1
|5
|7
|10 - 22
|8
|17.
|Майнц
|Заявка
|12
|2
|1
|9
|11 - 22
|7
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|13
|0
|1
|12
|11 - 46
|1
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Прогнозы на матч Бохум - Боруссия М
Исход игры
Бохум
23.8% (10)
Ничья
31% (13)
Боруссия М
45.2% (19)
Тотал 2.5
Больше
64.29% (27)
Меньше
35.71% (15)
Обе команды забьют
Да
90.48% (38)
Нет
9.52% (4)
Популярный счёт
1:2 Боруссия М
40.5% (17)
1:1 Ничья
26.2% (11)
2:1 Бохум
19% (8)
2:2 Ничья
4.8% (2)
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