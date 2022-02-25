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Германия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Бохум
 
Позже

Стадион:
Боруссия М
Прогнозы 42
Бохум 23.8% (10)
X 31% (13)
Боруссия М 45.2% (19)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Бохум
Ничья
Боруссия М
3.07
3.70
2.38
Все Коэффициенты

История личных встреч

Бохум
Боруссия М

8 матчей

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

62.5%
12.5%
25%
5 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 5 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

12 матчей

41.7%
25%
33.3%
5 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

41.7%
16.7%
41.6%
5 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

58.3%
16.7%
25%
7 побед 2 ничьи 3 победы

История матчей

Б
2:1
ТМК
2:1
ТМК
0:0
ТМК
1:4
ТМК
5:2
ТМС
2:4
Б
1:1
Б
1:0
Б
1:2
Б
3:3
Б
0:1
Б
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Бохум
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Полтер Себастьян 8 (1) 0.31
Хольтманн Геррит 4 0.15
Пантович Милош 3 0.12
Цоллер Симон 2 0.08
Лосилья Антони 2 0.08
Блум Данни 2 0.08
Лёвен Эдуард 1 (1) 0.04
Асано Такума 1 0.04
Антви-Аджей Кристофер 1 0.04
Локадия Юрген 1 (1) 0.04
Новотны Сома 1 0.04
Гамбоа Кристиан 1 0.04
Лайч Максим 1 0.04
Стафилидис Костас 0 0
Патрик Остерхаге 0 0
Боруссия М
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хофманн Йонас 8 0.31
Плеа Алассан 6 (1) 0.23
Нойхаус Флориан 4 0.15
Эмболо Брель 3 0.12
Бенсебаини Рами 3 (1) 0.12
Штиндль Ларс 2 0.08
Закария Денис 2 0.08
Тюрам Маркус 2 0.08
Коне Куадио 2 0.08
Скалли Джозеф 1 0.04
Лайнер Штефан 1 0.04
Гинтер Маттиас 1 0.04
Эльведи Нико 1 0.04
Херрманн Патрик 0 0
Нец Лука 0 0
Зоммер Янн 0 0

Карточки

Бохум
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гамбоа Кристиан 5 0
Реджбекай Элвис 5 0
Машович Эрхан 5 0
Данило Соарес 4 0
Белла-Котчап Армель 4 0
Лосилья Антони 3 0
Теше Роберт 1 1
Полтер Себастьян 2 0
Стафилидис Костас 2 0
Риман Мануэль 2 0
Цоллер Симон 2 0
Пантович Милош 2 0
Антви-Аджей Кристофер 2 0
Патрик Остерхаге 2 0
Асано Такума 1 0
Лайч Максим 1 0
Бокхорн Эберт 1 0
Лабропулос Василис 1 0
Боруссия М
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Штиндль Ларс 7 0
Коне Куадио 6 0
Бенсебаини Рами 5 0
Бейер Джордан 5 0
Закария Денис 4 0
Скалли Джозеф 4 0
Зоммер Янн 2 0
Лайнер Штефан 2 0
Плеа Алассан 2 0
Эльведи Нико 2 0
Эмболо Брель 2 0
Тюрам Маркус 2 0
Вольф Ханнес 2 0
Херрманн Патрик 1 0
Крамер Кристоф 1 0
Гинтер Маттиас 1 0
Фридрих Марвин 1 0
Нойхаус Флориан 1 0
Беннеттс Кинан 1 0
Нец Лука 1 0
Ади Хюттер 1 0

Голы по времени матча

Забито

20
14
9 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 5
16 Не забивали 16
2
10%
4
29%
1-15
2
10%
1
7%
16-30
5
25%
5
36%
31-45
3
15%
0
0%
46-60
5
25%
1
7%
61-75
3
15%
3
21%
76-90

Пропущено

11
29
6 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 17
5 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 13
1
9%
1
3%
1-15
1
9%
6
21%
16-30
4
36%
5
17%
31-45
1
9%
3
10%
46-60
1
9%
2
7%
61-75
3
27%
12
41%
76-90

Забито

12
23
5 В 1-м тайме 14
7 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 8
18 Не забивали 14
0
0%
4
17%
1-15
2
17%
3
13%
16-30
3
25%
7
30%
31-45
3
25%
4
17%
46-60
0
0%
3
13%
61-75
4
33%
2
9%
76-90

Пропущено

22
21
8 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 10
2
9%
5
24%
1-15
4
18%
3
14%
16-30
2
9%
5
24%
31-45
4
18%
4
19%
46-60
5
23%
1
5%
61-75
5
23%
3
14%
76-90

Забито

32
37
14 В 1-м тайме 24
18 Во 2-м тайме 13
11 Забивали первыми 13
8 Не забивали 4
2
6%
8
22%
1-15
4
13%
4
11%
16-30
8
25%
12
32%
31-45
6
19%
4
11%
46-60
5
16%
4
11%
61-75
7
22%
5
14%
76-90

Пропущено

33
50
14 В 1-м тайме 25
19 Во 2-м тайме 25
14 Пропускали первыми 13
18 Не пропускали 23
3
9%
6
12%
1-15
5
15%
9
18%
16-30
6
18%
10
20%
31-45
5
15%
7
14%
46-60
6
18%
3
6%
61-75
8
24%
15
30%
76-90

Результаты последних матчей

Бохум
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Айнтрахт Фр - Бохум 2:1 Бохум - Гройтер Фюрт 2:1 Бохум - Фрайбург 1:2 Бохум - РБ Лейпциг 0:1
Штуттгарт - Бохум 1:1 Бохум - Бавария 4:2 Герта - Бохум 1:1 Бохум - Фортуна 0:2 Бохум - Кёльн 2:2 Бохум - Майнц 3:1 Майнц - Бохум 1:0 Бохум - Вольфсбург 1:0 Бохум - Унион Берлин 0:1 Арминия - Бохум 2:0 Бохум - Боруссия Д 1:1 Аугсбург - Бохум 2:3 Бохум - Фрайбург 2:1 Байер Л - Бохум 1:0 Бохум - Хоффенхайм 2:0 Боруссия М - Бохум 2:1
Боруссия М
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Боруссия М - Герта 2:0 Штуттгарт - Боруссия М 3:2 Боруссия М - Вольфсбург 2:2 Боруссия Д - Боруссия М 6:0
Боруссия М - Аугсбург 3:2 Арминия - Боруссия М 1:1 Боруссия М - Унион Берлин 1:2 Ганновер 96 - Боруссия М 3:0 Боруссия М - Байер Л 1:2 Боруссия М - Виктория Кёльн 2:3 Бавария - Боруссия М 1:2 Хоффенхайм - Боруссия М 1:1 Боруссия М - Айнтрахт Фр 2:3 РБ Лейпциг - Боруссия М 4:1 Боруссия М - Фрайбург 0:6 Кёльн - Боруссия М 4:1 Боруссия М - Гройтер Фюрт 4:0 Майнц - Боруссия М 1:1 Боруссия М - Бохум 2:1 Боруссия М - Бавария 5:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 26 19 3 4 77 - 28 60
2. Боруссия Д Заявка 25 17 2 6 65 - 37 53
3. Байер Л Заявка 26 13 6 7 64 - 41 45
4. Хоффенхайм Заявка 26 13 5 8 49 - 37 44
5. РБ Лейпциг Заявка 26 13 5 8 57 - 30 44
6. Фрайбург Заявка 26 12 8 6 43 - 29 44
7. Кёльн Заявка 26 10 9 7 37 - 39 39
8. Унион Берлин Заявка 26 10 8 8 33 - 34 38
9. Айнтрахт Фр Заявка 26 10 7 9 39 - 38 37
10. Майнц Заявка 24 10 4 10 35 - 29 34
11. Бохум Заявка 26 9 5 12 28 - 37 32
12. Вольфсбург Заявка 26 9 4 13 29 - 40 31
13. Боруссия М Заявка 26 8 6 12 36 - 51 30
14. Аугсбург Заявка 25 6 8 11 27 - 41 26
15. Арминия Заявка 26 5 10 11 22 - 34 25
16. Герта Заявка 26 6 5 15 26 - 60 23
17. Штуттгарт Заявка 26 5 8 13 32 - 48 23
18. Гройтер Фюрт Заявка 26 3 5 18 24 - 70 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Боруссия Д Заявка 13 11 0 2 40 - 18 33
2. Бавария Заявка 13 10 1 2 38 - 12 31
3. РБ Лейпциг Заявка 13 9 1 3 35 - 15 28
4. Майнц Заявка 12 8 3 1 24 - 7 27
5. Хоффенхайм Заявка 13 8 3 2 28 - 14 27
6. Фрайбург Заявка 13 7 4 2 24 - 14 25
7. Унион Берлин Заявка 13 7 4 2 18 - 14 25
8. Кёльн Заявка 13 7 3 3 20 - 16 24
9. Бохум Заявка 13 7 3 3 19 - 12 24
10. Байер Л Заявка 13 7 2 4 33 - 20 23
11. Боруссия М Заявка 13 6 3 4 23 - 21 21
12. Вольфсбург Заявка 13 5 2 6 14 - 17 17
13. Айнтрахт Фр Заявка 13 4 4 5 16 - 17 16
14. Аугсбург Заявка 12 4 4 4 17 - 19 16
15. Герта Заявка 13 4 3 6 17 - 27 15
16. Штуттгарт Заявка 13 4 3 6 22 - 26 15
17. Гройтер Фюрт Заявка 13 3 4 6 13 - 24 13
18. Арминия Заявка 13 2 7 4 12 - 17 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 13 9 2 2 39 - 16 29
2. Байер Л Заявка 13 6 4 3 31 - 21 22
3. Айнтрахт Фр Заявка 13 6 3 4 23 - 21 21
4. Боруссия Д Заявка 12 6 2 4 25 - 19 20
5. Фрайбург Заявка 13 5 4 4 19 - 15 19
6. Хоффенхайм Заявка 13 5 2 6 21 - 23 17
7. РБ Лейпциг Заявка 13 4 4 5 22 - 15 16
8. Кёльн Заявка 13 3 6 4 17 - 23 15
9. Вольфсбург Заявка 13 4 2 7 15 - 23 14
10. Унион Берлин Заявка 13 3 4 6 15 - 20 13
11. Арминия Заявка 13 3 3 7 10 - 17 12
12. Аугсбург Заявка 13 2 4 7 10 - 22 10
13. Боруссия М Заявка 13 2 3 8 13 - 30 9
14. Герта Заявка 13 2 2 9 9 - 33 8
15. Бохум Заявка 13 2 2 9 9 - 25 8
16. Штуттгарт Заявка 13 1 5 7 10 - 22 8
17. Майнц Заявка 12 2 1 9 11 - 22 7
18. Гройтер Фюрт Заявка 13 0 1 12 11 - 46 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Бохум - Боруссия М от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 18 марта 2022, осталось 2 дня 17 часов 13 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 42
    Бохум 23.8% (10)
    X 31% (13)
    Боруссия М 45.2% (19)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Бохум
    Ничья
    Боруссия М
    3.07
    3.70
    2.38
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Бохум - Боруссия М онлайн

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    Прогнозы на матч Бохум - Боруссия М

    Исход игры
    Бохум
    23.8% (10)
    Ничья
    31% (13)
    Боруссия М
    45.2% (19)
    Тотал 2.5
    Больше
    64.29% (27)
    Меньше
    35.71% (15)
    Обе команды забьют
    Да
    90.48% (38)
    Нет
    9.52% (4)
    Популярный счёт
    1:2 Боруссия М
    40.5% (17)
    1:1 Ничья
    26.2% (11)
    2:1 Бохум
    19% (8)
    2:2 Ничья
    4.8% (2)
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