Германия: Бундеслига 2 2021-2022
1:0
Второй тайм: 79'
Стадион: Wohninvest WESERSTADION
23' Красная карточкаГьясула Клаус
30' Желтая карточкаШмид Романо
1:0
52' ГолФуллкруг Никлас
68' Желтая карточкаМюллер Янник
Ход матча
23'
30'
52'
1:0
68'
Статистика матча
-
13 Удары по воротам 7
-
9 Удары в створ 3
-
6 Угловые 0
-
2 Офсайды 2
-
8 Нарушения правил 10
-
60 Владение мячом, % 40
23
Рапп
Николай
27
Агу
Феликс
22
Шмидт
Никлас
20
Шмид
Романо
43
Динкчи
Эрен
20
Мюллер
Янник
27
Скарке
Тим
11
Кемпе
Тобиас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Рапп НиколайПолузащитник
-
27 Агу ФеликсПолузащитник
-
22 Шмидт НикласПолузащитник
-
20 Шмид РоманоПолузащитник
- Нападающий
-
43 Динкчи ЭренНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Пак Гю ХёнЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Груев ИлияПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
15 Ассале РожерНападающий
-
-
Главный тренер: Ole Werner
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Мюллер ЯнникЗащитник
- Защитник
-
27 Скарке ТимПолузащитник
-
11 Кемпе ТобиасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
24 Зобих ЛассеЗащитник
-
19 Карич ЭмирПолузащитник
- Полузащитник
-
33 Ману БрайдонПолузащитник
-
43 Челич НеманяПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Либеркнехт Торстен
История личных встреч
Вердер
Дармштадт
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
6 матчей
16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Вердер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фуллкруг Никлас
|14 (2)
|0.52
|Шмид Романо
|3
|0.11
|Фридль Марко
|3
|0.11
|Биттенкорт Леонардо
|2
|0.07
|Юнг Антони
|2
|0.07
|Рапп Николай
|2
|0.07
|Сарджент Джош
|2
|0.07
|Шмидт Никлас
|1
|0.04
|Велькович Милош
|1
|0.04
|Топрак Омер
|1
|0.04
|Вайзер Митчелл
|1
|0.04
|Эггештайн Максимилиан
|1 (1)
|0.04
|Гросс Кристиан
|0
|0
|Агу Феликс
|0
|0
|Динкчи Эрен
|0
|0
|Мбом Жан-Мануэль
|0
|0
|Шенфельдер Оскар
|0
|0
Дармштадт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Титц Филлип
|13 (2)
|0.48
|Пфайффер Лука
|12
|0.44
|Сейдель Аарон
|5
|0.19
|Кемпе Тобиас
|4 (1)
|0.15
|Холланд Фабиан
|2
|0.07
|Хонзак Матиас
|2
|0.07
|Шнелльхардт Фабиан
|2
|0.07
|Карич Эмир
|2
|0.07
|Ману Брайдон
|2
|0.07
|Голлер Беньямин
|2
|0.07
|Скарке Тим
|2
|0.07
|Гьясула Клаус
|1
|0.04
|Пфайффер Патрик
|1
|0.04
|Бадер Маттиас
|0
|0
|Мелем Марвин
|0
|0
|Берко Эрих
|0
|0
Карточки
Вердер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фридль Марко
|8
|0
|Гросс Кристиан
|5
|1
|Рапп Николай
|6
|0
|Шмид Романо
|6
|0
|Биттенкорт Леонардо
|5
|0
|Юнг Антони
|4
|0
|Груев Илия
|4
|0
|Велькович Милош
|3
|0
|Топрак Омер
|2
|0
|Дукш Марвин
|2
|0
|Фуллкруг Никлас
|2
|0
|Эггештайн Максимилиан
|1
|0
|Цеттерер Михаэль
|1
|0
|Ассале Рожер
|1
|0
|Шмидт Никлас
|1
|0
|Май Ларс-Лукас
|1
|0
|Мбом Жан-Мануэль
|1
|0
|Динкчи Эрен
|1
|0
|Шенфельдер Оскар
|1
|0
Дармштадт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гьясула Клаус
|11
|1
|Бадер Маттиас
|6
|0
|Пфайффер Патрик
|6
|0
|Кемпе Тобиас
|5
|0
|Скарке Тим
|3
|0
|Карич Эмир
|3
|0
|Пфайффер Лука
|3
|0
|Ману Брайдон
|3
|0
|Шнелльхардт Фабиан
|1
|1
|Зобих Лассе
|2
|0
|Холланд Фабиан
|2
|0
|Берко Эрих
|2
|0
|Хонзак Матиас
|2
|0
|Ишервуд Томас
|2
|0
|Титц Филлип
|2
|0
|Ронштадт Франк
|2
|0
|Челич Неманя
|2
|0
|Ридель Клеменс
|2
|0
|Мюллер Янник
|1
|0
|Сейдель Аарон
|1
|0
|Мелем Марвин
|1
|0
|Голлер Беньямин
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
20
25
5 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 16
7 Забивали первыми 8
16 Не забивали 14
1
5%
5
20%
1-15
2
10%
1
4%
16-30
2
10%
3
12%
31-45
7
35%
4
16%
46-60
3
15%
7
28%
61-75
5
25%
5
20%
76-90
Пропущено
14
16
6 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 9
3
21%
1
6%
1-15
1
7%
4
25%
16-30
2
14%
4
25%
31-45
4
29%
1
6%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
2
14%
6
38%
76-90
Забито
27
27
7 В 1-м тайме 16
20 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 9
15 Не забивали 15
2
7%
3
11%
1-15
1
4%
6
22%
16-30
4
15%
7
26%
31-45
7
26%
2
7%
46-60
4
15%
4
15%
61-75
9
33%
5
19%
76-90
Пропущено
25
18
11 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 4
13 Не пропускали 10
2
8%
3
17%
1-15
3
12%
3
17%
16-30
6
24%
1
6%
31-45
3
12%
2
11%
46-60
6
24%
4
22%
61-75
5
20%
5
28%
76-90
Забито
47
52
12 В 1-м тайме 25
35 Во 2-м тайме 27
12 Забивали первыми 17
5 Не забивали 3
3
6%
8
15%
1-15
3
6%
7
13%
16-30
6
13%
10
19%
31-45
14
30%
30%
6
12%
46-60
7
15%
11
21%
61-75
14
30%
30%
10
19%
76-90
Пропущено
39
34
17 В 1-м тайме 16
22 Во 2-м тайме 18
13 Пропускали первыми 9
22 Не пропускали 19
5
13%
4
12%
1-15
4
10%
7
21%
16-30
8
21%
5
15%
31-45
7
18%
3
9%
46-60
8
21%
4
12%
61-75
7
18%
11
32%
76-90
Результаты последних матчей
Вердер
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Хайденхайм - Вердер 2:1 Вердер - Динамо Дрезден 2:1 Гамбург - Вердер 2:3 Вердер - Ингольштадт 1:1
Ганза - Вердер 1:2 Вердер - Карлсруэ 2:1 Падерборн - Вердер 3:4 Вердер - Фортуна 3:0 Ганновер 96 - Вердер 2:2 Вердер - Виктория Берлин 3:0 Ганновер 96 - Вердер 1:4 Ян - Вердер 2:3 Вердер - Эрцгебирге Ауэ 4:0 Хольштайн Киль - Вердер 2:1 Вердер - Шальке 04 1:1 Нюрнберг - Вердер 1:2 Вердер - Санкт-Паули 1:1 Зандхаузен - Вердер 2:2 Дармштадт - Вердер 3:0 Вердер - Хайденхайм 3:0
Дармштадт
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Дармштадт - Зандхаузен 1:1 Дармштадт - Хайденхайм 3:2 Динамо Дрезден - Дармштадт 0:1 Дармштадт - Ганза 1:1
Ганновер 96 - Дармштадт 2:2 Дармштадт - Гамбург 0:5 Ингольштадт - Дармштадт 0:2 Дармштадт - Карлсруэ 2:2 Дармштадт - Ян 4:2 Ян - Дармштадт 0:2 Падерборн - Дармштадт 0:1 Дармштадт - Фортуна 1:3 Эрцгебирге Ауэ - Дармштадт 1:2 Дармштадт - Санкт-Паули 4:0 Шальке 04 - Дармштадт 2:4 Дармштадт - Нюрнберг 2:0 Хольштайн Киль - Дармштадт 1:1 Дармштадт - Вердер 3:0 Зандхаузен - Дармштадт 1:6 Хайденхайм - Дармштадт 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Санкт-Паули
|Заявка
|27
|15
|6
|6
|53 - 37
|51
|2.
|Вердер
|1:0 Заявка
|27
|15
|6
|6
|51 - 36
|51
|3.
|Дармштадт
|0:1 Заявка
|27
|14
|6
|7
|53 - 34
|48
|4.
|Шальке 04
|Заявка
|27
|14
|5
|8
|54 - 33
|47
|5.
|Нюрнберг
|Заявка
|26
|13
|6
|7
|39 - 33
|45
|6.
|Гамбург
|Заявка
|26
|10
|12
|4
|46 - 27
|42
|7.
|Хайденхайм
|Заявка
|27
|12
|6
|9
|34 - 35
|42
|8.
|Падерборн
|Заявка
|26
|9
|10
|7
|46 - 37
|37
|9.
|Карлсруэ
|Заявка
|27
|9
|10
|8
|46 - 40
|37
|10.
|Ганза
|Заявка
|27
|9
|7
|11
|35 - 43
|34
|11.
|Ян
|Заявка
|26
|9
|6
|11
|43 - 39
|33
|12.
|Фортуна
|Заявка
|27
|8
|8
|11
|33 - 34
|32
|13.
|Ганновер 96
|Заявка
|27
|8
|7
|12
|25 - 40
|31
|14.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|26
|8
|7
|11
|35 - 45
|31
|15.
|Зандхаузен
|Заявка
|27
|7
|9
|11
|30 - 44
|30
|16.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|26
|7
|6
|13
|25 - 35
|27
|17.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|26
|4
|7
|15
|24 - 51
|19
|18.
|Ингольштадт
|Заявка
|26
|3
|6
|17
|22 - 51
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Санкт-Паули
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|32 - 13
|32
|2.
|Хайденхайм
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|21 - 12
|28
|3.
|Шальке 04
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|33 - 21
|26
|4.
|Вердер
|1:0 Заявка
|13
|7
|4
|2
|23 - 12
|25
|5.
|Гамбург
|Заявка
|13
|6
|6
|1
|26 - 14
|24
|6.
|Дармштадт
|0:1 Заявка
|13
|7
|3
|3
|28 - 17
|24
|7.
|Нюрнберг
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|19 - 15
|23
|8.
|Карлсруэ
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|26 - 20
|21
|9.
|Ян
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|27 - 22
|18
|10.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|16 - 14
|18
|11.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|17 - 22
|17
|12.
|Фортуна
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|21 - 18
|17
|13.
|Ганновер 96
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|10 - 16
|16
|14.
|Ганза
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|13 - 21
|12
|15.
|Падерборн
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|19 - 22
|12
|16.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|11 - 26
|11
|17.
|Зандхаузен
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|12 - 24
|10
|18.
|Ингольштадт
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|9 - 22
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вердер
|1:0 Заявка
|14
|8
|2
|4
|28 - 24
|26
|2.
|Падерборн
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|27 - 15
|25
|3.
|Дармштадт
|0:1 Заявка
|14
|7
|3
|4
|25 - 17
|24
|4.
|Нюрнберг
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|20 - 18
|22
|5.
|Ганза
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|22 - 22
|22
|6.
|Шальке 04
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|21 - 12
|21
|7.
|Зандхаузен
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|18 - 20
|20
|8.
|Санкт-Паули
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|21 - 24
|19
|9.
|Гамбург
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|20 - 13
|18
|10.
|Карлсруэ
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|20 - 20
|16
|11.
|Ян
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|16 - 17
|15
|12.
|Ганновер 96
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|15 - 24
|15
|13.
|Фортуна
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|12 - 16
|15
|14.
|Хайденхайм
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|13 - 23
|14
|15.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|18 - 23
|14
|16.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|9 - 21
|9
|17.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|12
|1
|5
|6
|13 - 25
|8
|18.
|Ингольштадт
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|13 - 29
|8