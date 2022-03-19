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Германия: Бундеслига 2 2021-2022

2021-2022
Вердер
1:0
Конец матча

Стадион:
Дармштадт
0'
23' Красная карточка
Гьясула Клаус
30' Желтая карточка
Шмид Романо
1:0
52' Гол
Фуллкруг Никлас
68' Желтая карточка
Мюллер Янник
85' Желтая карточка
Велькович Милош
90'+5
1
Павленка
Иржи
36
Гросс
Кристиан
13
Велькович
Милош
3
Юнг
Антони
34
Мбом
Жан-Мануэль
23
Рапп
Николай
27
Агу
Феликс
22
Шмидт
Никлас
20
Шмид
Романо
11
Фуллкруг
Никлас
43
Динкчи
Эрен
1
Шуэн
Марсель
26
Бадер
Маттиас
3
Ишервуд
Томас
20
Мюллер
Янник
32
Холланд
Фабиан
27
Скарке
Тим
11
Кемпе
Тобиас
23
Гьясула
Клаус
6
Мелем
Марвин
9
Титц
Филлип
22
Сейдель
Аарон
Вердер
3-3-2-2
Дармштадт
4-4-2

История личных встреч

Вердер
Дармштадт

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

6 матчей

16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы

История матчей

Б2
3:0
ТМК
1:1
Б
2:0
Б
2:2
Б
2:2
Б
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Вердер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фуллкруг Никлас 14 (2) 0.52
Шмид Романо 3 0.11
Фридль Марко 3 0.11
Биттенкорт Леонардо 2 0.07
Юнг Антони 2 0.07
Рапп Николай 2 0.07
Сарджент Джош 2 0.07
Шмидт Никлас 1 0.04
Велькович Милош 1 0.04
Топрак Омер 1 0.04
Вайзер Митчелл 1 0.04
Эггештайн Максимилиан 1 (1) 0.04
Гросс Кристиан 0 0
Агу Феликс 0 0
Динкчи Эрен 0 0
Мбом Жан-Мануэль 0 0
Шенфельдер Оскар 0 0
Дармштадт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Титц Филлип 13 (2) 0.48
Пфайффер Лука 12 0.44
Сейдель Аарон 5 0.19
Кемпе Тобиас 4 (1) 0.15
Холланд Фабиан 2 0.07
Хонзак Матиас 2 0.07
Шнелльхардт Фабиан 2 0.07
Карич Эмир 2 0.07
Ману Брайдон 2 0.07
Голлер Беньямин 2 0.07
Скарке Тим 2 0.07
Гьясула Клаус 1 0.04
Пфайффер Патрик 1 0.04
Бадер Маттиас 0 0
Мелем Марвин 0 0
Берко Эрих 0 0

Карточки

Вердер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фридль Марко 8 0
Гросс Кристиан 5 1
Рапп Николай 6 0
Шмид Романо 6 0
Биттенкорт Леонардо 5 0
Юнг Антони 4 0
Велькович Милош 4 0
Груев Илия 4 0
Топрак Омер 2 0
Дукш Марвин 2 0
Фуллкруг Никлас 2 0
Эггештайн Максимилиан 1 0
Цеттерер Михаэль 1 0
Ассале Рожер 1 0
Шмидт Никлас 1 0
Май Ларс-Лукас 1 0
Мбом Жан-Мануэль 1 0
Динкчи Эрен 1 0
Шенфельдер Оскар 1 0
Дармштадт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гьясула Клаус 11 1
Бадер Маттиас 6 0
Пфайффер Патрик 6 0
Кемпе Тобиас 5 0
Скарке Тим 3 0
Карич Эмир 3 0
Пфайффер Лука 3 0
Ману Брайдон 3 0
Шнелльхардт Фабиан 1 1
Зобих Лассе 2 0
Холланд Фабиан 2 0
Берко Эрих 2 0
Мюллер Янник 2 0
Хонзак Матиас 2 0
Ишервуд Томас 2 0
Титц Филлип 2 0
Ронштадт Франк 2 0
Челич Неманя 2 0
Ридель Клеменс 2 0
Сейдель Аарон 1 0
Мелем Марвин 1 0
Голлер Беньямин 1 0

Голы по времени матча

Забито

21
25
5 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 16
8 Забивали первыми 8
16 Не забивали 15
1
5%
5
20%
1-15
2
10%
1
4%
16-30
2
10%
3
12%
31-45
8
38%
4
16%
46-60
3
14%
7
28%
61-75
5
24%
5
20%
76-90

Пропущено

14
17
6 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 10
3
21%
1
6%
1-15
1
7%
4
24%
16-30
2
14%
4
24%
31-45
4
29%
2
12%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
2
14%
6
35%
76-90

Забито

27
27
7 В 1-м тайме 16
20 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 9
16 Не забивали 16
2
7%
3
11%
1-15
1
4%
6
22%
16-30
4
15%
7
26%
31-45
7
26%
2
7%
46-60
4
15%
4
15%
61-75
9
33%
5
19%
76-90

Пропущено

25
18
11 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 4
13 Не пропускали 10
2
8%
3
17%
1-15
3
12%
3
17%
16-30
6
24%
1
6%
31-45
3
12%
2
11%
46-60
6
24%
4
22%
61-75
5
20%
5
28%
76-90

Забито

48
52
12 В 1-м тайме 25
36 Во 2-м тайме 27
13 Забивали первыми 17
5 Не забивали 4
3
6%
8
15%
1-15
3
6%
7
13%
16-30
6
13%
10
19%
31-45
15
31%
6
12%
46-60
7
15%
11
21%
61-75
14
29%
29%
10
19%
76-90

Пропущено

39
35
17 В 1-м тайме 16
22 Во 2-м тайме 19
13 Пропускали первыми 10
22 Не пропускали 20
5
13%
4
11%
1-15
4
10%
7
20%
16-30
8
21%
5
14%
31-45
7
18%
4
11%
46-60
8
21%
4
11%
61-75
7
18%
11
31%
76-90

Результаты последних матчей

Вердер
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Хайденхайм - Вердер 2:1 Вердер - Динамо Дрезден 2:1 Гамбург - Вердер 2:3 Вердер - Ингольштадт 1:1
Ганза - Вердер 1:2 Вердер - Карлсруэ 2:1 Падерборн - Вердер 3:4 Вердер - Фортуна 3:0 Ганновер 96 - Вердер 2:2 Вердер - Виктория Берлин 3:0 Ганновер 96 - Вердер 1:4 Ян - Вердер 2:3 Вердер - Эрцгебирге Ауэ 4:0 Хольштайн Киль - Вердер 2:1 Вердер - Шальке 04 1:1 Нюрнберг - Вердер 1:2 Вердер - Санкт-Паули 1:1 Зандхаузен - Вердер 2:2 Дармштадт - Вердер 3:0 Вердер - Хайденхайм 3:0
Дармштадт
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Дармштадт - Зандхаузен 1:1 Дармштадт - Хайденхайм 3:2 Динамо Дрезден - Дармштадт 0:1 Дармштадт - Ганза 1:1
Ганновер 96 - Дармштадт 2:2 Дармштадт - Гамбург 0:5 Ингольштадт - Дармштадт 0:2 Дармштадт - Карлсруэ 2:2 Дармштадт - Ян 4:2 Ян - Дармштадт 0:2 Падерборн - Дармштадт 0:1 Дармштадт - Фортуна 1:3 Эрцгебирге Ауэ - Дармштадт 1:2 Дармштадт - Санкт-Паули 4:0 Шальке 04 - Дармштадт 2:4 Дармштадт - Нюрнберг 2:0 Хольштайн Киль - Дармштадт 1:1 Дармштадт - Вердер 3:0 Зандхаузен - Дармштадт 1:6 Хайденхайм - Дармштадт 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Паули Заявка 27 15 6 6 53 - 37 51
2. Вердер Заявка 27 15 6 6 51 - 36 51
3. Дармштадт Заявка 27 14 6 7 53 - 34 48
4. Шальке 04 Заявка 27 14 5 8 54 - 33 47
5. Нюрнберг Заявка 26 13 6 7 39 - 33 45
6. Гамбург Заявка 26 10 12 4 46 - 27 42
7. Хайденхайм Заявка 27 12 6 9 34 - 35 42
8. Падерборн Заявка 26 9 10 7 46 - 37 37
9. Карлсруэ Заявка 27 9 10 8 46 - 40 37
10. Ганза Заявка 27 9 7 11 35 - 43 34
11. Ян Заявка 26 9 6 11 43 - 39 33
12. Фортуна Заявка 27 8 8 11 33 - 34 32
13. Ганновер 96 Заявка 27 8 7 12 25 - 40 31
14. Хольштайн Киль Заявка 26 8 7 11 35 - 45 31
15. Зандхаузен Заявка 27 7 9 11 30 - 44 30
16. Динамо Дрезден Заявка 26 7 6 13 25 - 35 27
17. Эрцгебирге Ауэ Заявка 26 4 7 15 24 - 51 19
18. Ингольштадт Заявка 26 3 6 17 22 - 51 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Паули Заявка 13 10 2 1 32 - 13 32
2. Хайденхайм Заявка 13 8 4 1 21 - 12 28
3. Шальке 04 Заявка 14 8 2 4 33 - 21 26
4. Вердер Заявка 13 7 4 2 23 - 12 25
5. Гамбург Заявка 13 6 6 1 26 - 14 24
6. Дармштадт Заявка 13 7 3 3 28 - 17 24
7. Нюрнберг Заявка 13 7 2 4 19 - 15 23
8. Карлсруэ Заявка 14 5 6 3 26 - 20 21
9. Ян Заявка 13 5 3 5 27 - 22 18
10. Динамо Дрезден Заявка 13 5 3 5 16 - 14 18
11. Хольштайн Киль Заявка 13 5 2 6 17 - 22 17
12. Фортуна Заявка 14 4 5 5 21 - 18 17
13. Ганновер 96 Заявка 13 4 4 5 10 - 16 16
14. Ганза Заявка 13 3 3 7 13 - 21 12
15. Падерборн Заявка 14 2 6 6 19 - 22 12
16. Эрцгебирге Ауэ Заявка 14 3 2 9 11 - 26 11
17. Зандхаузен Заявка 13 2 4 7 12 - 24 10
18. Ингольштадт Заявка 13 1 4 8 9 - 22 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вердер Заявка 14 8 2 4 28 - 24 26
2. Падерборн Заявка 12 7 4 1 27 - 15 25
3. Дармштадт Заявка 14 7 3 4 25 - 17 24
4. Нюрнберг Заявка 13 6 4 3 20 - 18 22
5. Ганза Заявка 14 6 4 4 22 - 22 22
6. Шальке 04 Заявка 13 6 3 4 21 - 12 21
7. Зандхаузен Заявка 14 5 5 4 18 - 20 20
8. Санкт-Паули Заявка 14 5 4 5 21 - 24 19
9. Гамбург Заявка 13 4 6 3 20 - 13 18
10. Карлсруэ Заявка 13 4 4 5 20 - 20 16
11. Ян Заявка 13 4 3 6 16 - 17 15
12. Ганновер 96 Заявка 14 4 3 7 15 - 24 15
13. Фортуна Заявка 13 4 3 6 12 - 16 15
14. Хайденхайм Заявка 14 4 2 8 13 - 23 14
15. Хольштайн Киль Заявка 13 3 5 5 18 - 23 14
16. Динамо Дрезден Заявка 13 2 3 8 9 - 21 9
17. Эрцгебирге Ауэ Заявка 12 1 5 6 13 - 25 8
18. Ингольштадт Заявка 13 2 2 9 13 - 29 8
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    30'
    Шмид Романо получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    23'
    УДАЛЕНИЕ! - Гьясула Клаус увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Вердер 1:0 Дармштадт онлайн

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