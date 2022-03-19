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Германия: Бундеслига 2 2021-2022

2021-2022
Фортуна
0:0
Первый тайм: 44'

Стадион:
Гамбург
0'
33' Желтая карточка
Джатта Бейкери
44'

Ход матча

24'
 
Кинсомби Давид
Мухайм Миро
33'
 
Джатта Бейкери

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 3
  • 38 Владение мячом, % 62
Лучшие коэффициенты
Фортуна
Ничья
Гамбург
2.66
3.62
2.64
Все Коэффициенты
33
Кастенмайер
Флориан
25
Циммерман
Маттиас
3
Хоффманн
Андре
30
Де
Вейс
Йорди
7
Хартерц
Флориан
4
Танака
Ао
6
Приб
Эдгар
20
Нарей
Халед
23
Аппелькамп
Синта
19
Ийоха
Эммануэль
10
Гинчек
Даниэль
1
Фернандеш
Даниэль
27
Вагноман
Жоша
44
Вушкович
Марио
4
Шонлау
Себастьян
28
Мухайм
Миро
3
Хайер
Моритц
14
Рейс
Людовит
10
Киттель
Сонни
18
Джатта
Бейкери
9
Глацель
Роберт
7
Чакветадзе
Георгий
Фортуна
4-2-3-1
Гамбург
4-3-3

История личных встреч

Фортуна
Гамбург

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа

6 матчей

16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы

Второй тайм

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа

История матчей

Б2
1:1
Б2
0:0
Б2
2:1
Б
2:1
Б
2:0
К
3:3

Бомбардиры внутри турнира

Фортуна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хеннингс Роувен 12 (3) 0.44
Нарей Халед 7 0.26
Гинчек Даниэль 2 (1) 0.07
Циммерман Маттиас 2 0.07
Боженик Роберт 2 0.07
Кларер Кристоф 2 0.07
Хартерц Флориан 1 0.04
Петерсон Кристофер 1 0.04
Хоффманн Андре 1 0.04
Аппелькамп Синта 1 0.04
Зоботка Марсель 0 0
Клаус Феликс 0 0
Пётровски Якуб 0 0
Ийоха Эммануэль 0 0
Схипноски Никлас 0 0
Гамбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Глацель Роберт 15 (1) 0.58
Киттель Сонни 7 (3) 0.27
Хайер Моритц 5 0.19
Рейс Людовит 4 0.15
Джатта Бейкери 3 0.12
Алиду Фариде 2 0.08
Шонлау Себастьян 2 0.08
Винтцаймер Мануэль 2 0.08
Кинсомби Давид 1 (1) 0.04
Мефферт Йонас 1 0.04
Сухонен Ансси 1 0.04
Дойл Томми 1 0.04
Гиамера Ян 0 0
Мухайм Миро 0 0
Рор Максимилиан 0 0
Elijah Krahn 0 0

Карточки

Фортуна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хеннингс Роувен 5 0
Зоботка Марсель 5 0
Пётровски Якуб 5 0
Приб Эдгар 3 1
Кларер Кристоф 4 0
Петерсон Кристофер 2 1
Бодзек Адам 3 0
Де Вейс Йорди 3 0
Неделку Драгош 3 0
Обердорф Тим 3 0
Клаус Феликс 2 0
Ковнацки Давид 2 0
Нарей Халед 2 0
Боженик Роберт 2 0
Танака Ао 2 0
Кастенмайер Флориан 0 1
Гинчек Даниэль 1 0
Хоффманн Андре 1 0
Хартерц Флориан 1 0
Николя Гавори 1 0
Аппелькамп Синта 1 0
Tim Koether 1 0
Гамбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Киттель Сонни 5 0
Мефферт Йонас 5 0
Ляйбольд Тим 5 0
Хайер Моритц 5 0
Мухайм Миро 4 0
Рейс Людовит 4 0
Шонлау Себастьян 2 1
Винтцаймер Мануэль 3 0
Джатта Бейкери 3 0
Кауфманн Миккель 3 0
Сухонен Ансси 3 0
Глацель Роберт 2 0
Давид Йонас 2 0
Алиду Фариде 2 0
Гиамера Ян 1 0
Кинсомби Давид 1 0
Майсснер Робин 1 0
Рор Максимилиан 1 0
Вушкович Марио 1 0
Дойл Томми 1 0

Голы по времени матча

Забито

19
18
7 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 5
16 Не забивали 16
3
16%
6
33%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
4
21%
3
17%
31-45
7
37%
2
11%
46-60
2
11%
0
0%
61-75
3
16%
6
33%
76-90

Пропущено

18
13
9 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 5
10 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 9
5
28%
4
31%
1-15
2
11%
3
23%
16-30
2
11%
1
8%
31-45
1
6%
2
15%
46-60
3
17%
1
8%
61-75
5
28%
2
15%
76-90

Забито

12
26
5 В 1-м тайме 13
7 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 9
18 Не забивали 12
1
8%
5
19%
1-15
2
17%
3
12%
16-30
2
17%
5
19%
31-45
3
25%
2
8%
46-60
3
25%
4
15%
61-75
1
8%
7
27%
76-90

Пропущено

16
14
4 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 10
1
6%
2
14%
1-15
2
13%
2
14%
16-30
1
6%
2
14%
31-45
2
13%
3
21%
46-60
2
13%
2
14%
61-75
8
50%
3
21%
76-90

Забито

31
44
12 В 1-м тайме 23
19 Во 2-м тайме 21
9 Забивали первыми 14
8 Не забивали 3
4
13%
11
25%
1-15
2
6%
4
9%
16-30
6
19%
8
18%
31-45
10
32%
4
9%
46-60
5
16%
4
9%
61-75
4
13%
13
30%
30%
76-90

Пропущено

34
27
13 В 1-м тайме 14
21 Во 2-м тайме 13
16 Пропускали первыми 10
22 Не пропускали 19
6
18%
6
22%
1-15
4
12%
5
19%
16-30
3
9%
3
11%
31-45
3
9%
5
19%
46-60
5
15%
3
11%
61-75
13
38%
5
19%
76-90

Результаты последних матчей

Фортуна
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Падерборн - Фортуна 1:1 Фортуна - Ингольштадт 3:0 Ян - Фортуна 0:0 Фортуна - Эрцгебирге Ауэ 3:1
Фортуна - Шальке 04 2:1 Хольштайн Киль - Фортуна 1:0 Бохум - Фортуна 0:2 Фортуна - Нюрнберг 0:1 Вердер - Фортуна 3:0 Фортуна - Зандхаузен 0:1 Фортуна - Санкт-Паули 1:1 Дармштадт - Фортуна 1:3 Фортуна - Хайденхайм 0:1 Динамо Дрезден - Фортуна 1:0 Фортуна - Хераклес 2:1 Фортуна - Ганновер 96 1:1 Ганза - Фортуна 2:1 Ганновер 96 - Фортуна 3:0 Фортуна - Карлсруэ 3:1 Гамбург - Фортуна 1:1
Гамбург
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Нюрнберг - Гамбург 2:1 Гамбург - Карлсруэ 2:2 Гамбург - Вердер 2:3 Зандхаузен - Гамбург 1:1
Гамбург - Хайденхайм 2:0 Дармштадт - Гамбург 0:5 Гамбург - Митьюлланд 1:5 Гамбург - Санкт-Паули 2:1 Кёльн - Гамбург 1:1 Динамо Дрезден - Гамбург 1:1 Гамбург - Шальке 04 1:1 Гамбург - Ганза 3:0 Ганновер 96 - Гамбург 1:0 Гамбург - Ингольштадт 3:0 Гамбург - Ян 4:1 Гамбург - Нордшелланн 7:4 Карлсруэ - Гамбург 1:1 Гамбург - Хольштайн Киль 1:1 Нюрнберг - Гамбург 1:1 Падерборн - Гамбург 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Паули Заявка 27 15 6 6 53 - 37 51
2. Дармштадт Заявка 26 14 6 6 53 - 33 48
3. Вердер Заявка 26 14 6 6 50 - 36 48
4. Шальке 04 1:0 Заявка 27 14 5 8 53 - 32 47
5. Нюрнберг Заявка 26 13 6 7 39 - 33 45
6. Гамбург 0:0 Заявка 26 10 12 4 45 - 26 42
7. Хайденхайм Заявка 27 12 6 9 34 - 35 42
8. Падерборн Заявка 26 9 10 7 46 - 37 37
9. Карлсруэ Заявка 27 9 10 8 46 - 40 37
10. Ян Заявка 26 9 6 11 43 - 39 33
11. Ганза 0:0 Заявка 27 8 8 11 34 - 43 32
12. Фортуна 0:0 Заявка 27 8 8 11 32 - 33 32
13. Зандхаузен 0:0 Заявка 27 7 10 10 30 - 43 31
14. Ганновер 96 0:1 Заявка 27 8 7 12 24 - 39 31
15. Хольштайн Киль Заявка 26 8 7 11 35 - 45 31
16. Динамо Дрезден Заявка 26 7 6 13 25 - 35 27
17. Эрцгебирге Ауэ Заявка 26 4 7 15 24 - 51 19
18. Ингольштадт Заявка 26 3 6 17 22 - 51 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Паули Заявка 13 10 2 1 32 - 13 32
2. Хайденхайм Заявка 13 8 4 1 21 - 12 28
3. Шальке 04 1:0 Заявка 14 8 2 4 32 - 20 26
4. Гамбург 0:0 Заявка 13 6 6 1 26 - 14 24
5. Дармштадт Заявка 13 7 3 3 28 - 17 24
6. Нюрнберг Заявка 13 7 2 4 19 - 15 23
7. Вердер Заявка 12 6 4 2 22 - 12 22
8. Карлсруэ Заявка 14 5 6 3 26 - 20 21
9. Ян Заявка 13 5 3 5 27 - 22 18
10. Динамо Дрезден Заявка 13 5 3 5 16 - 14 18
11. Хольштайн Киль Заявка 13 5 2 6 17 - 22 17
12. Фортуна 0:0 Заявка 14 4 5 5 20 - 17 17
13. Ганновер 96 0:1 Заявка 13 4 4 5 10 - 16 16
14. Ганза 0:0 Заявка 13 3 3 7 13 - 21 12
15. Падерборн Заявка 14 2 6 6 19 - 22 12
16. Зандхаузен 0:0 Заявка 13 2 5 6 12 - 23 11
17. Эрцгебирге Ауэ Заявка 14 3 2 9 11 - 26 11
18. Ингольштадт Заявка 13 1 4 8 9 - 22 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вердер Заявка 14 8 2 4 28 - 24 26
2. Падерборн Заявка 12 7 4 1 27 - 15 25
3. Дармштадт Заявка 13 7 3 3 25 - 16 24
4. Нюрнберг Заявка 13 6 4 3 20 - 18 22
5. Шальке 04 1:0 Заявка 13 6 3 4 21 - 12 21
6. Зандхаузен 0:0 Заявка 14 5 5 4 18 - 20 20
7. Ганза 0:0 Заявка 14 5 5 4 21 - 22 20
8. Санкт-Паули Заявка 14 5 4 5 21 - 24 19
9. Гамбург 0:0 Заявка 13 4 6 3 19 - 12 18
10. Карлсруэ Заявка 13 4 4 5 20 - 20 16
11. Ян Заявка 13 4 3 6 16 - 17 15
12. Ганновер 96 0:1 Заявка 14 4 3 7 14 - 23 15
13. Фортуна 0:0 Заявка 13 4 3 6 12 - 16 15
14. Хайденхайм Заявка 14 4 2 8 13 - 23 14
15. Хольштайн Киль Заявка 13 3 5 5 18 - 23 14
16. Динамо Дрезден Заявка 13 2 3 8 9 - 21 9
17. Эрцгебирге Ауэ Заявка 12 1 5 6 13 - 25 8
18. Ингольштадт Заявка 13 2 2 9 13 - 29 8
Лучшие коэффициенты
Фортуна
Ничья
Гамбург
2.66
3.62
2.64
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Фортуна 0:0 Гамбург онлайн

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