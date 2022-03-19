Германия: Бундеслига 2 2021-2022
1:1
Конец матча
Стадион: Эсприт-Арена
33' Желтая карточкаДжатта Бейкери
73' Желтая карточкаПриб Эдгар
1:0
85' ГолБодзек Адам
88' Желтая карточкаБодзек Адам
1:1
90' ГолГлацель Роберт
Ход матча
33'
73'
85'
1:0
88'
90'
1:1
Статистика матча
-
13 Удары по воротам 10
-
4 Удары в створ 3
-
6 Угловые 4
-
1 Офсайды 0
-
10 Нарушения правил 8
-
37 Владение мячом, % 63
20
Нарей
Халед
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Нарей ХаледПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
46 Обердорф ТимЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Бодзек АдамПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Daniel Thioune
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Мухайм МироЗащитник
- Полузащитник
-
14 Рейс ЛюдовитПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
34 Давид ЙонасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
48 Алиду ФаридеНападающий
-
46 Elijah Krahn
-
Главный тренер: Tim Walter
История личных встреч
Фортуна
Гамбург
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа
6 матчей
16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы
Второй тайм
33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Фортуна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хеннингс Роувен
|12 (3)
|0.44
|Нарей Халед
|7
|0.26
|Гинчек Даниэль
|2 (1)
|0.07
|Циммерман Маттиас
|2
|0.07
|Боженик Роберт
|2
|0.07
|Кларер Кристоф
|2
|0.07
|Хартерц Флориан
|1
|0.04
|Петерсон Кристофер
|1
|0.04
|Бодзек Адам
|1
|0.04
|Хоффманн Андре
|1
|0.04
|Аппелькамп Синта
|1
|0.04
|Зоботка Марсель
|0
|0
|Клаус Феликс
|0
|0
|Пётровски Якуб
|0
|0
|Ийоха Эммануэль
|0
|0
|Схипноски Никлас
|0
|0
Гамбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Глацель Роберт
|16 (1)
|0.62
|Киттель Сонни
|7 (3)
|0.27
|Хайер Моритц
|5
|0.19
|Рейс Людовит
|4
|0.15
|Джатта Бейкери
|3
|0.12
|Алиду Фариде
|2
|0.08
|Шонлау Себастьян
|2
|0.08
|Винтцаймер Мануэль
|2
|0.08
|Кинсомби Давид
|1 (1)
|0.04
|Мефферт Йонас
|1
|0.04
|Сухонен Ансси
|1
|0.04
|Дойл Томми
|1
|0.04
|Гиамера Ян
|0
|0
|Мухайм Миро
|0
|0
|Рор Максимилиан
|0
|0
|Elijah Krahn
|0
|0
Карточки
Фортуна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Приб Эдгар
|4
|1
|Хеннингс Роувен
|5
|0
|Зоботка Марсель
|5
|0
|Пётровски Якуб
|5
|0
|Бодзек Адам
|4
|0
|Кларер Кристоф
|4
|0
|Петерсон Кристофер
|2
|1
|Де Вейс Йорди
|3
|0
|Неделку Драгош
|3
|0
|Обердорф Тим
|3
|0
|Клаус Феликс
|2
|0
|Ковнацки Давид
|2
|0
|Нарей Халед
|2
|0
|Боженик Роберт
|2
|0
|Танака Ао
|2
|0
|Кастенмайер Флориан
|0
|1
|Гинчек Даниэль
|1
|0
|Хоффманн Андре
|1
|0
|Хартерц Флориан
|1
|0
|Николя Гавори
|1
|0
|Аппелькамп Синта
|1
|0
|Tim Koether
|1
|0
Гамбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Киттель Сонни
|5
|0
|Мефферт Йонас
|5
|0
|Ляйбольд Тим
|5
|0
|Хайер Моритц
|5
|0
|Мухайм Миро
|4
|0
|Джатта Бейкери
|4
|0
|Рейс Людовит
|4
|0
|Шонлау Себастьян
|2
|1
|Винтцаймер Мануэль
|3
|0
|Кауфманн Миккель
|3
|0
|Сухонен Ансси
|3
|0
|Глацель Роберт
|2
|0
|Давид Йонас
|2
|0
|Алиду Фариде
|2
|0
|Гиамера Ян
|1
|0
|Кинсомби Давид
|1
|0
|Майсснер Робин
|1
|0
|Рор Максимилиан
|1
|0
|Вушкович Марио
|1
|0
|Дойл Томми
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
20
19
7 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 5
16 Не забивали 16
3
15%
6
32%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
4
20%
3
16%
31-45
7
35%
2
11%
46-60
2
10%
0
0%
61-75
4
20%
7
37%
76-90
Пропущено
19
14
9 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 6
10 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 10
5
26%
4
29%
1-15
2
11%
3
21%
16-30
2
11%
1
7%
31-45
1
5%
2
14%
46-60
3
16%
1
7%
61-75
6
32%
3
21%
76-90
Забито
12
26
5 В 1-м тайме 13
7 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 9
19 Не забивали 13
1
8%
5
19%
1-15
2
17%
3
12%
16-30
2
17%
5
19%
31-45
3
25%
2
8%
46-60
3
25%
4
15%
61-75
1
8%
7
27%
76-90
Пропущено
16
14
4 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 10
1
6%
2
14%
1-15
2
13%
2
14%
16-30
1
6%
2
14%
31-45
2
13%
3
21%
46-60
2
13%
2
14%
61-75
8
50%
3
21%
76-90
Забито
32
45
12 В 1-м тайме 23
20 Во 2-м тайме 22
10 Забивали первыми 14
8 Не забивали 3
4
13%
11
24%
1-15
2
6%
4
9%
16-30
6
19%
8
18%
31-45
10
31%
4
9%
46-60
5
16%
4
9%
61-75
5
16%
14
31%
76-90
Пропущено
35
28
13 В 1-м тайме 14
22 Во 2-м тайме 14
16 Пропускали первыми 11
23 Не пропускали 20
6
17%
6
21%
1-15
4
11%
5
18%
16-30
3
9%
3
11%
31-45
3
9%
5
18%
46-60
5
14%
3
11%
61-75
14
40%
6
21%
76-90
Результаты последних матчей
Фортуна
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Падерборн - Фортуна 1:1 Фортуна - Ингольштадт 3:0 Ян - Фортуна 0:0 Фортуна - Эрцгебирге Ауэ 3:1
Фортуна - Шальке 04 2:1 Хольштайн Киль - Фортуна 1:0 Бохум - Фортуна 0:2 Фортуна - Нюрнберг 0:1 Вердер - Фортуна 3:0 Фортуна - Зандхаузен 0:1 Фортуна - Санкт-Паули 1:1 Дармштадт - Фортуна 1:3 Фортуна - Хайденхайм 0:1 Динамо Дрезден - Фортуна 1:0 Фортуна - Хераклес 2:1 Фортуна - Ганновер 96 1:1 Ганза - Фортуна 2:1 Ганновер 96 - Фортуна 3:0 Фортуна - Карлсруэ 3:1 Гамбург - Фортуна 1:1
Гамбург
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Нюрнберг - Гамбург 2:1 Гамбург - Карлсруэ 2:2 Гамбург - Вердер 2:3 Зандхаузен - Гамбург 1:1
Гамбург - Хайденхайм 2:0 Дармштадт - Гамбург 0:5 Гамбург - Митьюлланд 1:5 Гамбург - Санкт-Паули 2:1 Кёльн - Гамбург 1:1 Динамо Дрезден - Гамбург 1:1 Гамбург - Шальке 04 1:1 Гамбург - Ганза 3:0 Ганновер 96 - Гамбург 1:0 Гамбург - Ингольштадт 3:0 Гамбург - Ян 4:1 Гамбург - Нордшелланн 7:4 Карлсруэ - Гамбург 1:1 Гамбург - Хольштайн Киль 1:1 Нюрнберг - Гамбург 1:1 Падерборн - Гамбург 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Санкт-Паули
|Заявка
|27
|15
|6
|6
|53 - 37
|51
|2.
|Дармштадт
|Заявка
|26
|14
|6
|6
|53 - 33
|48
|3.
|Вердер
|Заявка
|26
|14
|6
|6
|50 - 36
|48
|4.
|Шальке 04
|Заявка
|27
|14
|5
|8
|54 - 33
|47
|5.
|Нюрнберг
|Заявка
|26
|13
|6
|7
|39 - 33
|45
|6.
|Гамбург
|Заявка
|26
|10
|12
|4
|46 - 27
|42
|7.
|Хайденхайм
|Заявка
|27
|12
|6
|9
|34 - 35
|42
|8.
|Падерборн
|Заявка
|26
|9
|10
|7
|46 - 37
|37
|9.
|Карлсруэ
|Заявка
|27
|9
|10
|8
|46 - 40
|37
|10.
|Ганза
|Заявка
|27
|9
|7
|11
|35 - 43
|34
|11.
|Ян
|Заявка
|26
|9
|6
|11
|43 - 39
|33
|12.
|Фортуна
|Заявка
|27
|8
|8
|11
|33 - 34
|32
|13.
|Ганновер 96
|Заявка
|27
|8
|7
|12
|25 - 40
|31
|14.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|26
|8
|7
|11
|35 - 45
|31
|15.
|Зандхаузен
|Заявка
|27
|7
|9
|11
|30 - 44
|30
|16.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|26
|7
|6
|13
|25 - 35
|27
|17.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|26
|4
|7
|15
|24 - 51
|19
|18.
|Ингольштадт
|Заявка
|26
|3
|6
|17
|22 - 51
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Санкт-Паули
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|32 - 13
|32
|2.
|Хайденхайм
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|21 - 12
|28
|3.
|Шальке 04
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|33 - 21
|26
|4.
|Гамбург
|Заявка
|13
|6
|6
|1
|26 - 14
|24
|5.
|Дармштадт
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|28 - 17
|24
|6.
|Нюрнберг
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|19 - 15
|23
|7.
|Вердер
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|22 - 12
|22
|8.
|Карлсруэ
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|26 - 20
|21
|9.
|Ян
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|27 - 22
|18
|10.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|16 - 14
|18
|11.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|17 - 22
|17
|12.
|Фортуна
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|21 - 18
|17
|13.
|Ганновер 96
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|10 - 16
|16
|14.
|Ганза
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|13 - 21
|12
|15.
|Падерборн
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|19 - 22
|12
|16.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|11 - 26
|11
|17.
|Зандхаузен
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|12 - 24
|10
|18.
|Ингольштадт
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|9 - 22
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вердер
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|28 - 24
|26
|2.
|Падерборн
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|27 - 15
|25
|3.
|Дармштадт
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|25 - 16
|24
|4.
|Нюрнберг
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|20 - 18
|22
|5.
|Ганза
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|22 - 22
|22
|6.
|Шальке 04
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|21 - 12
|21
|7.
|Зандхаузен
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|18 - 20
|20
|8.
|Санкт-Паули
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|21 - 24
|19
|9.
|Гамбург
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|20 - 13
|18
|10.
|Карлсруэ
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|20 - 20
|16
|11.
|Ян
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|16 - 17
|15
|12.
|Ганновер 96
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|15 - 24
|15
|13.
|Фортуна
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|12 - 16
|15
|14.
|Хайденхайм
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|13 - 23
|14
|15.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|18 - 23
|14
|16.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|9 - 21
|9
|17.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|12
|1
|5
|6
|13 - 25
|8
|18.
|Ингольштадт
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|13 - 29
|8