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Германия: Бундеслига 2 2021-2022

2021-2022
Шальке 04
2:1
Конец матча

Стадион:
Ганновер 96
0'
37' Желтая карточка
Керк Себастьян
1:0
43' Гол
Итакура Ко
1:1
50' Гол
Тойхерт Седрик
2:1
54' Гол
Саласар Родриго
56' Желтая карточка
Тойхерт Седрик
83' Желтая карточка
Дрекслер Доминик
90'+5
30
Фрайсль
Мартин
5
Лоде
Мариус
33
Тиау
Малик
3
Итакура
Ко
17
Флик
Флориан
4
Палссон
Виктор
42
Чалханоглу
Керим
24
Дрекслер
Доминик
10
Саласар
Родриго
9
Теродде
Симон
11
Бюльтер
Мариус
16
Цилер
Рон-Роберт
28
Франке
Марсель
27
Вальбрехт
Тим
31
Бёрнер
Юлиан
21
Муроя
Сэй
35
Димерс
Марк
29
Ондуа
Гаэль
20
Окс
Филипп
37
Керк
Себастьян
9
Вайдандт
Хендрик
15
Тойхерт
Седрик
Шальке 04
3-3-2-2
Ганновер 96
3-4-1-2

История личных встреч

Шальке 04
Ганновер 96

17 матчей

88.2%
11.8%
15 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

52.9%
35.3%
11.8%
9 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

70.6%
29.4%
7.105427357601E-15%
12 побед 5 ничьих 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы

26 матчей

57.7%
15.4%
26.9%
15 побед 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

34.6%
42.3%
23.1%
9 побед 11 ничьих 6 побед

Второй тайм

46.2%
38.5%
15.3%
12 побед 10 ничьих 4 победы

История матчей

Б2
0:1
Б
0:1
Б
3:1
Б
1:1
Б
1:0
ТМК
3:1
Б
1:3
Б
3:1
Б
1:0
Б
2:1
Б
2:0
Б
2:1
Б
5:4
Б
2:2
Б
3:0
Б
2:2
Б
0:1
Б
1:2
Б
4:2
Б
2:0
Б
1:0
К
2:0
Б
3:0
Б
1:1
Б
2:3
К
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Шальке 04
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Теродде Симон 19 0.7
Бюльтер Мариус 7 0.26
Саласар Родриго 4 0.15
Оуведжан Томас 3 0.11
Итакура Ко 3 0.11
Каминьски Марцин 2 0.07
Пирингер Марвин 2 0.07
Дрекслер Доминик 2 0.07
Чурлинов Дарко 2 0.07
Латца Данни 2 0.07
Тиау Малик 2 0.07
Виннхейм Андреас 1 0.04
Айдин Мехмет 1 0.04
Идризи Бленди 1 0.04
Палссон Виктор 0 0
Лоде Мариус 0 0
Ранфтль Райнхольд 0 0
Чалханоглу Керим 0 0
Флик Флориан 0 0
Михайлов Ярослав 0 0
Ганновер 96
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Керк Себастьян 7 0.26
Майна Линтон 4 0.15
Тойхерт Седрик 2 0.07
Дукш Марвин 2 0.07
Кайзер Доминик 2 0.07
Штольце Себастьян 2 0.07
Бейер Максимилиан 2 0.07
Эрнст Себастьян 1 0.04
Хульт Никлас 1 0.04
Бёрнер Юлиан 1 0.04
Вайдандт Хендрик 1 0.04
Муслия Флоран 1 0.04
Хинтерзеер Лукас 0 0
Муроя Сэй 0 0
Цилер Рон-Роберт 0 0
Димерс Марк 0 0

Карточки

Шальке 04
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пирингер Марвин 5 0
Палссон Виктор 3 1
Каминьски Марцин 4 0
Саласар Родриго 4 0
Флик Флориан 4 0
Теродде Симон 3 0
Дрекслер Доминик 3 0
Тиау Малик 3 0
Латца Данни 2 0
Ранфтль Райнхольд 2 0
Бюльтер Мариус 2 0
Итакура Ко 2 0
Фрайсль Мартин 2 0
Идризи Бленди 2 0
Айдин Мехмет 2 0
Сане Салиф 1 0
Виннхейм Андреас 1 0
Оуведжан Томас 1 0
Чурлинов Дарко 1 0
Михайлов Ярослав 1 0
Хопп Мэттью 1 0
Матричани Хеннинг 1 0
Ганновер 96
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бёрнер Юлиан 7 1
Ондуа Гаэль 5 0
Эрнст Себастьян 5 0
Дем Янник 4 0
Хульт Никлас 3 0
Кайзер Доминик 3 0
Штольце Себастьян 3 0
Бейер Максимилиан 3 0
Трибулл Том 2 0
Дукш Марвин 2 0
Франке Марсель 2 0
Муроя Сэй 2 0
Вайдандт Хендрик 2 0
Майна Линтон 2 0
Хансен Мартин 1 0
Цилер Рон-Роберт 1 0
Керк Себастьян 1 0
Димерс Марк 1 0
Тойхерт Седрик 1 0
Окс Филипп 1 0

Голы по времени матча

Забито

30
19
11 В 1-м тайме 10
19 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 6
13 Не забивали 16
3
10%
2
11%
1-15
4
13%
4
21%
16-30
4
13%
4
21%
31-45
3
10%
6
32%
46-60
6
20%
1
5%
61-75
10
33%
2
11%
76-90

Пропущено

24
20
8 В 1-м тайме 12
16 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 9
4
17%
2
10%
1-15
2
8%
7
35%
16-30
2
8%
3
15%
31-45
5
21%
3
15%
46-60
5
21%
1
5%
61-75
6
25%
4
20%
76-90

Забито

21
11
7 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 5
9 Забивали первыми 6
15 Не забивали 19
1
5%
2
18%
1-15
2
10%
1
9%
16-30
4
19%
3
27%
31-45
3
14%
1
9%
46-60
6
29%
2
18%
61-75
5
24%
2
18%
76-90

Пропущено

12
15
5 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
2
17%
0
0%
1-15
1
8%
2
13%
16-30
2
17%
2
13%
31-45
3
25%
2
13%
46-60
1
8%
3
20%
61-75
3
25%
6
40%
76-90

Забито

51
30
18 В 1-м тайме 16
33 Во 2-м тайме 14
16 Забивали первыми 12
1 Не забивали 8
4
8%
4
13%
1-15
6
12%
5
17%
16-30
8
16%
7
23%
31-45
6
12%
7
23%
46-60
12
24%
3
10%
61-75
15
29%
29%
4
13%
76-90

Пропущено

36
35
13 В 1-м тайме 16
23 Во 2-м тайме 19
11 Пропускали первыми 12
18 Не пропускали 16
6
17%
2
6%
1-15
3
8%
9
26%
16-30
4
11%
5
14%
31-45
8
22%
5
14%
46-60
6
17%
4
11%
61-75
9
25%
10
29%
76-90

Результаты последних матчей

Шальке 04
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Ингольштадт - Шальке 04 0:3 Шальке 04 - Ганза 3:4 Карлсруэ - Шальке 04 1:1 Шальке 04 - Падерборн 2:0
Фортуна - Шальке 04 2:1 Шальке 04 - Ян 2:1 Кёльн - Шальке 04 2:2 Эрцгебирге Ауэ - Шальке 04 0:5 Шальке 04 - Хольштайн Киль 1:1 Гамбург - Шальке 04 1:1 Шальке 04 - Нюрнберг 4:1 Санкт-Паули - Шальке 04 2:1 Шальке 04 - Зандхаузен 5:2 Вердер - Шальке 04 1:1 Шальке 04 - Дармштадт 2:4 Хайденхайм - Шальке 04 1:0 Мюнхен-1860 - Шальке 04 1:0 Шальке 04 - Динамо Дрезден 3:0 Ганновер 96 - Шальке 04 0:1 Шальке 04 - Ингольштадт 3:0
Ганновер 96
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Ганновер 96 - Нюрнберг 0:3 Зандхаузен - Ганновер 96 3:1 Ганновер 96 - РБ Лейпциг 0:4 Ганновер 96 - Хольштайн Киль 2:0
Санкт-Паули - Ганновер 96 0:3 Ганновер 96 - Дармштадт 2:2 Хайденхайм - Ганновер 96 3:1 Ганновер 96 - Динамо Дрезден 0:0 Ганновер 96 - Боруссия М 3:0 Ганза - Ганновер 96 0:1 Ганновер 96 - Вердер 2:2 Ганновер 96 - Вердер 1:4 Ингольштадт - Ганновер 96 1:2 Ганновер 96 - Гамбург 1:0 Карлсруэ - Ганновер 96 4:0 Ганновер 96 - Падерборн 0:0 Фортуна - Ганновер 96 1:1 Ганновер 96 - Эрцгебирге Ауэ 1:1 Ганновер 96 - Фортуна 3:0 Ян - Ганновер 96 3:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Паули Заявка 27 15 6 6 53 - 37 51
2. Дармштадт Заявка 26 14 6 6 53 - 33 48
3. Вердер Заявка 26 14 6 6 50 - 36 48
4. Шальке 04 Заявка 27 14 5 8 54 - 33 47
5. Нюрнберг Заявка 26 13 6 7 39 - 33 45
6. Гамбург Заявка 26 10 12 4 46 - 27 42
7. Хайденхайм Заявка 27 12 6 9 34 - 35 42
8. Падерборн Заявка 26 9 10 7 46 - 37 37
9. Карлсруэ Заявка 27 9 10 8 46 - 40 37
10. Ганза Заявка 27 9 7 11 35 - 43 34
11. Ян Заявка 26 9 6 11 43 - 39 33
12. Фортуна Заявка 27 8 8 11 33 - 34 32
13. Ганновер 96 Заявка 27 8 7 12 25 - 40 31
14. Хольштайн Киль Заявка 26 8 7 11 35 - 45 31
15. Зандхаузен Заявка 27 7 9 11 30 - 44 30
16. Динамо Дрезден Заявка 26 7 6 13 25 - 35 27
17. Эрцгебирге Ауэ Заявка 26 4 7 15 24 - 51 19
18. Ингольштадт Заявка 26 3 6 17 22 - 51 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Паули Заявка 13 10 2 1 32 - 13 32
2. Хайденхайм Заявка 13 8 4 1 21 - 12 28
3. Шальке 04 Заявка 14 8 2 4 33 - 21 26
4. Гамбург Заявка 13 6 6 1 26 - 14 24
5. Дармштадт Заявка 13 7 3 3 28 - 17 24
6. Нюрнберг Заявка 13 7 2 4 19 - 15 23
7. Вердер Заявка 12 6 4 2 22 - 12 22
8. Карлсруэ Заявка 14 5 6 3 26 - 20 21
9. Ян Заявка 13 5 3 5 27 - 22 18
10. Динамо Дрезден Заявка 13 5 3 5 16 - 14 18
11. Хольштайн Киль Заявка 13 5 2 6 17 - 22 17
12. Фортуна Заявка 14 4 5 5 21 - 18 17
13. Ганновер 96 Заявка 13 4 4 5 10 - 16 16
14. Ганза Заявка 13 3 3 7 13 - 21 12
15. Падерборн Заявка 14 2 6 6 19 - 22 12
16. Эрцгебирге Ауэ Заявка 14 3 2 9 11 - 26 11
17. Зандхаузен Заявка 13 2 4 7 12 - 24 10
18. Ингольштадт Заявка 13 1 4 8 9 - 22 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вердер Заявка 14 8 2 4 28 - 24 26
2. Падерборн Заявка 12 7 4 1 27 - 15 25
3. Дармштадт Заявка 13 7 3 3 25 - 16 24
4. Нюрнберг Заявка 13 6 4 3 20 - 18 22
5. Ганза Заявка 14 6 4 4 22 - 22 22
6. Шальке 04 Заявка 13 6 3 4 21 - 12 21
7. Зандхаузен Заявка 14 5 5 4 18 - 20 20
8. Санкт-Паули Заявка 14 5 4 5 21 - 24 19
9. Гамбург Заявка 13 4 6 3 20 - 13 18
10. Карлсруэ Заявка 13 4 4 5 20 - 20 16
11. Ян Заявка 13 4 3 6 16 - 17 15
12. Ганновер 96 Заявка 14 4 3 7 15 - 24 15
13. Фортуна Заявка 13 4 3 6 12 - 16 15
14. Хайденхайм Заявка 14 4 2 8 13 - 23 14
15. Хольштайн Киль Заявка 13 3 5 5 18 - 23 14
16. Динамо Дрезден Заявка 13 2 3 8 9 - 21 9
17. Эрцгебирге Ауэ Заявка 12 1 5 6 13 - 25 8
18. Ингольштадт Заявка 13 2 2 9 13 - 29 8
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    43'
    Г О О О О Л - Итакура Ко бьет в цель!
  • Желтая карточка
    37'
    Керк Себастьян получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Шальке 04 2:1 Ганновер 96 онлайн

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