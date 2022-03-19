Германия: Бундеслига 2 2021-2022
2:1
Конец матча
Стадион: Фелтинс-Арена
37' Желтая карточкаКерк Себастьян
1:0
43' ГолИтакура Ко
1:1
50' ГолТойхерт Седрик
2:1
54' ГолСаласар Родриго
56' Желтая карточкаТойхерт Седрик
83' Желтая карточкаДрекслер Доминик
Ход матча
37'
43'
1:0
50'
1:1
54'
2:1
56'
83'
Статистика матча
-
9 Удары по воротам 4
-
9 Удары в створ 4
-
12 Угловые 2
-
0 Офсайды 2
-
17 Нарушения правил 7
-
47 Владение мячом, % 53
33
Тиау
Малик
17
Флик
Флориан
31
Бёрнер
Юлиан
21
Муроя
Сэй
35
Димерс
Марк
29
Ондуа
Гаэль
20
Окс
Филипп
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
33 Тиау МаликЗащитник
- Защитник
-
17 Флик ФлорианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Сане СалифЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Граммозис Димитриос
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
31 Бёрнер ЮлианЗащитник
-
21 Муроя СэйПолузащитник
-
35 Димерс МаркПолузащитник
-
29 Ондуа ГаэльПолузащитник
-
20 Окс ФилиппПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Крайнц ЛукаЗащитник
-
25 Дем ЯнникЗащитник
- Полузащитник
-
11 Майна ЛинтонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
38 Гудра МикНападающий
-
Главный тренер: Christoph Dabrowski
История личных встреч
Шальке 04
Ганновер 96
17 матчей
88.2%
11.8%
15 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
52.9%
35.3%
11.8%
9 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
70.6%
29.4%
7.105427357601E-15%
12 побед 5 ничьих 0 побед
9 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 6 побед
Второй тайм
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы
26 матчей
57.7%
15.4%
26.9%
15 побед 4 ничьи 7 побед
Первый тайм
34.6%
42.3%
23.1%
9 побед 11 ничьих 6 побед
Второй тайм
46.2%
38.5%
15.3%
12 побед 10 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Шальке 04
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Теродде Симон
|19
|0.7
|Бюльтер Мариус
|7
|0.26
|Саласар Родриго
|4
|0.15
|Оуведжан Томас
|3
|0.11
|Итакура Ко
|3
|0.11
|Каминьски Марцин
|2
|0.07
|Пирингер Марвин
|2
|0.07
|Дрекслер Доминик
|2
|0.07
|Чурлинов Дарко
|2
|0.07
|Латца Данни
|2
|0.07
|Тиау Малик
|2
|0.07
|Виннхейм Андреас
|1
|0.04
|Айдин Мехмет
|1
|0.04
|Идризи Бленди
|1
|0.04
|Палссон Виктор
|0
|0
|Лоде Мариус
|0
|0
|Ранфтль Райнхольд
|0
|0
|Чалханоглу Керим
|0
|0
|Флик Флориан
|0
|0
|Михайлов Ярослав
|0
|0
Ганновер 96
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Керк Себастьян
|7
|0.26
|Майна Линтон
|4
|0.15
|Тойхерт Седрик
|2
|0.07
|Дукш Марвин
|2
|0.07
|Кайзер Доминик
|2
|0.07
|Штольце Себастьян
|2
|0.07
|Бейер Максимилиан
|2
|0.07
|Эрнст Себастьян
|1
|0.04
|Хульт Никлас
|1
|0.04
|Бёрнер Юлиан
|1
|0.04
|Вайдандт Хендрик
|1
|0.04
|Муслия Флоран
|1
|0.04
|Хинтерзеер Лукас
|0
|0
|Муроя Сэй
|0
|0
|Цилер Рон-Роберт
|0
|0
|Димерс Марк
|0
|0
Карточки
Шальке 04
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пирингер Марвин
|5
|0
|Палссон Виктор
|3
|1
|Каминьски Марцин
|4
|0
|Саласар Родриго
|4
|0
|Флик Флориан
|4
|0
|Теродде Симон
|3
|0
|Дрекслер Доминик
|3
|0
|Тиау Малик
|3
|0
|Латца Данни
|2
|0
|Ранфтль Райнхольд
|2
|0
|Бюльтер Мариус
|2
|0
|Итакура Ко
|2
|0
|Фрайсль Мартин
|2
|0
|Идризи Бленди
|2
|0
|Айдин Мехмет
|2
|0
|Сане Салиф
|1
|0
|Виннхейм Андреас
|1
|0
|Оуведжан Томас
|1
|0
|Чурлинов Дарко
|1
|0
|Михайлов Ярослав
|1
|0
|Хопп Мэттью
|1
|0
|Матричани Хеннинг
|1
|0
Ганновер 96
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бёрнер Юлиан
|7
|1
|Ондуа Гаэль
|5
|0
|Эрнст Себастьян
|5
|0
|Дем Янник
|4
|0
|Хульт Никлас
|3
|0
|Кайзер Доминик
|3
|0
|Штольце Себастьян
|3
|0
|Бейер Максимилиан
|3
|0
|Трибулл Том
|2
|0
|Дукш Марвин
|2
|0
|Франке Марсель
|2
|0
|Муроя Сэй
|2
|0
|Вайдандт Хендрик
|2
|0
|Майна Линтон
|2
|0
|Хансен Мартин
|1
|0
|Цилер Рон-Роберт
|1
|0
|Керк Себастьян
|1
|0
|Димерс Марк
|1
|0
|Тойхерт Седрик
|1
|0
|Окс Филипп
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
30
19
11 В 1-м тайме 10
19 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 6
13 Не забивали 16
3
10%
2
11%
1-15
4
13%
4
21%
16-30
4
13%
4
21%
31-45
3
10%
6
32%
46-60
6
20%
1
5%
61-75
10
33%
2
11%
76-90
Пропущено
24
20
8 В 1-м тайме 12
16 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 9
4
17%
2
10%
1-15
2
8%
7
35%
16-30
2
8%
3
15%
31-45
5
21%
3
15%
46-60
5
21%
1
5%
61-75
6
25%
4
20%
76-90
Забито
21
11
7 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 5
9 Забивали первыми 6
15 Не забивали 19
1
5%
2
18%
1-15
2
10%
1
9%
16-30
4
19%
3
27%
31-45
3
14%
1
9%
46-60
6
29%
2
18%
61-75
5
24%
2
18%
76-90
Пропущено
12
15
5 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
2
17%
0
0%
1-15
1
8%
2
13%
16-30
2
17%
2
13%
31-45
3
25%
2
13%
46-60
1
8%
3
20%
61-75
3
25%
6
40%
76-90
Забито
51
30
18 В 1-м тайме 16
33 Во 2-м тайме 14
16 Забивали первыми 12
1 Не забивали 8
4
8%
4
13%
1-15
6
12%
5
17%
16-30
8
16%
7
23%
31-45
6
12%
7
23%
46-60
12
24%
3
10%
61-75
15
29%
29%
4
13%
76-90
Пропущено
36
35
13 В 1-м тайме 16
23 Во 2-м тайме 19
11 Пропускали первыми 12
18 Не пропускали 16
6
17%
2
6%
1-15
3
8%
9
26%
16-30
4
11%
5
14%
31-45
8
22%
5
14%
46-60
6
17%
4
11%
61-75
9
25%
10
29%
76-90
Результаты последних матчей
Шальке 04
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Ингольштадт - Шальке 04 0:3 Шальке 04 - Ганза 3:4 Карлсруэ - Шальке 04 1:1 Шальке 04 - Падерборн 2:0
Фортуна - Шальке 04 2:1 Шальке 04 - Ян 2:1 Кёльн - Шальке 04 2:2 Эрцгебирге Ауэ - Шальке 04 0:5 Шальке 04 - Хольштайн Киль 1:1 Гамбург - Шальке 04 1:1 Шальке 04 - Нюрнберг 4:1 Санкт-Паули - Шальке 04 2:1 Шальке 04 - Зандхаузен 5:2 Вердер - Шальке 04 1:1 Шальке 04 - Дармштадт 2:4 Хайденхайм - Шальке 04 1:0 Мюнхен-1860 - Шальке 04 1:0 Шальке 04 - Динамо Дрезден 3:0 Ганновер 96 - Шальке 04 0:1 Шальке 04 - Ингольштадт 3:0
Ганновер 96
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Ганновер 96 - Нюрнберг 0:3 Зандхаузен - Ганновер 96 3:1 Ганновер 96 - РБ Лейпциг 0:4 Ганновер 96 - Хольштайн Киль 2:0
Санкт-Паули - Ганновер 96 0:3 Ганновер 96 - Дармштадт 2:2 Хайденхайм - Ганновер 96 3:1 Ганновер 96 - Динамо Дрезден 0:0 Ганновер 96 - Боруссия М 3:0 Ганза - Ганновер 96 0:1 Ганновер 96 - Вердер 2:2 Ганновер 96 - Вердер 1:4 Ингольштадт - Ганновер 96 1:2 Ганновер 96 - Гамбург 1:0 Карлсруэ - Ганновер 96 4:0 Ганновер 96 - Падерборн 0:0 Фортуна - Ганновер 96 1:1 Ганновер 96 - Эрцгебирге Ауэ 1:1 Ганновер 96 - Фортуна 3:0 Ян - Ганновер 96 3:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Санкт-Паули
|Заявка
|27
|15
|6
|6
|53 - 37
|51
|2.
|Дармштадт
|Заявка
|26
|14
|6
|6
|53 - 33
|48
|3.
|Вердер
|Заявка
|26
|14
|6
|6
|50 - 36
|48
|4.
|Шальке 04
|Заявка
|27
|14
|5
|8
|54 - 33
|47
|5.
|Нюрнберг
|Заявка
|26
|13
|6
|7
|39 - 33
|45
|6.
|Гамбург
|Заявка
|26
|10
|12
|4
|46 - 27
|42
|7.
|Хайденхайм
|Заявка
|27
|12
|6
|9
|34 - 35
|42
|8.
|Падерборн
|Заявка
|26
|9
|10
|7
|46 - 37
|37
|9.
|Карлсруэ
|Заявка
|27
|9
|10
|8
|46 - 40
|37
|10.
|Ганза
|Заявка
|27
|9
|7
|11
|35 - 43
|34
|11.
|Ян
|Заявка
|26
|9
|6
|11
|43 - 39
|33
|12.
|Фортуна
|Заявка
|27
|8
|8
|11
|33 - 34
|32
|13.
|Ганновер 96
|Заявка
|27
|8
|7
|12
|25 - 40
|31
|14.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|26
|8
|7
|11
|35 - 45
|31
|15.
|Зандхаузен
|Заявка
|27
|7
|9
|11
|30 - 44
|30
|16.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|26
|7
|6
|13
|25 - 35
|27
|17.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|26
|4
|7
|15
|24 - 51
|19
|18.
|Ингольштадт
|Заявка
|26
|3
|6
|17
|22 - 51
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Санкт-Паули
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|32 - 13
|32
|2.
|Хайденхайм
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|21 - 12
|28
|3.
|Шальке 04
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|33 - 21
|26
|4.
|Гамбург
|Заявка
|13
|6
|6
|1
|26 - 14
|24
|5.
|Дармштадт
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|28 - 17
|24
|6.
|Нюрнберг
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|19 - 15
|23
|7.
|Вердер
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|22 - 12
|22
|8.
|Карлсруэ
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|26 - 20
|21
|9.
|Ян
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|27 - 22
|18
|10.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|16 - 14
|18
|11.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|17 - 22
|17
|12.
|Фортуна
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|21 - 18
|17
|13.
|Ганновер 96
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|10 - 16
|16
|14.
|Ганза
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|13 - 21
|12
|15.
|Падерборн
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|19 - 22
|12
|16.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|11 - 26
|11
|17.
|Зандхаузен
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|12 - 24
|10
|18.
|Ингольштадт
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|9 - 22
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вердер
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|28 - 24
|26
|2.
|Падерборн
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|27 - 15
|25
|3.
|Дармштадт
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|25 - 16
|24
|4.
|Нюрнберг
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|20 - 18
|22
|5.
|Ганза
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|22 - 22
|22
|6.
|Шальке 04
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|21 - 12
|21
|7.
|Зандхаузен
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|18 - 20
|20
|8.
|Санкт-Паули
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|21 - 24
|19
|9.
|Гамбург
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|20 - 13
|18
|10.
|Карлсруэ
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|20 - 20
|16
|11.
|Ян
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|16 - 17
|15
|12.
|Ганновер 96
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|15 - 24
|15
|13.
|Фортуна
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|12 - 16
|15
|14.
|Хайденхайм
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|13 - 23
|14
|15.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|18 - 23
|14
|16.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|9 - 21
|9
|17.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|12
|1
|5
|6
|13 - 25
|8
|18.
|Ингольштадт
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|13 - 29
|8