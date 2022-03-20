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Швейцария: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Серветт
0:0
Первый тайм: 22'

Стадион:
Сьон
0' 22'

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 3
  • 1 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 0
  • 43 Владение мячом, % 57
Лучшие коэффициенты
Серветт
Ничья
Сьон
1.85
3.96
4.39
Все Коэффициенты
32
Фрик
Джереми
26
Бауэр
Мориц
33
Вуйоз
Николя
4
Руй
Стив
41
Valton
Behrami
5
Сеспедес
Борис
8
Конья
Тимоте
17
Имери
Кастриот
9
Стеванович
Мирослав
12
Роделен
Ронни
27
Антунес
Алексис
18
Фикентшер
Кевин
28
Берарди
Гаэтано
39
Nathanael
Saintini
5
Бамер
Жан
70
Сиприано
Маркос
Робсон
34
Ндойе
Бирама
14
Гргич
Анто
52
Весли
Давид
7
Дзуффи
Лука
33
Буа
Кевин
17
Стожилкович
Филип
Серветт
4-1-2-3
Сьон
4-2-3-1

История личных встреч

Серветт
Сьон

9 матчей

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
22.2%
11.1%
6 побед 2 ничьи 0 побед

17 матчей

29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 12 побед

Первый тайм

47.1%
52.9%
0 побед 8 ничьих 9 побед

Второй тайм

35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 12 побед

26 матчей

23.1%
30.8%
46.1%
6 побед 8 ничьих 12 побед

Первый тайм

19.2%
46.2%
34.6%
5 побед 12 ничьих 9 побед

Второй тайм

23.1%
30.8%
46.1%
6 побед 8 ничьих 12 побед

История матчей

ТМК
0:2
С
1:2
С
1:2
С
3:5
С
1:2
С
1:1
С
2:0
С
1:2
С
1:1
С
1:1
С
0:0
ТМК
0:1
ТМС
0:3
ТМС
0:0
С
4:0
С
1:1
С
0:2
С
1:0
С
2:2
С
0:1
С
0:2
С
0:4
ТМС
2:2
ТМС
0:2
ТМС
3:0
ТМС
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Серветт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Имери Кастриот 9 (2) 0.33
Киэ Грежон 6 0.22
Стеванович Мирослав 4 (1) 0.15
Конья Тимоте 4 0.15
Роделен Ронни 3 0.11
Схалк Алекс 3 0.11
Руй Стив 3 0.11
Антунес Алексис 2 0.07
Валь Тео 1 (1) 0.04
Сотье Антони 1 0.04
Сассо Венсан 1 0.04
Бедья Крис 1 0.04
Вуйоз Николя 1 0.04
Клиши Гаэль 0 0
Сеспедес Борис 0 0
Оберлин Димитри 0 0
Диалло Мусса 0 0
Сьон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стожилкович Филип 7 (1) 0.26
Гргич Анто 4 (3) 0.15
Кавар Димитри 3 0.11
Весли Давид 3 0.11
Оаро Гийом 3 0.11
Итаитинга 2 0.07
Ндойе Бирама 2 0.07
Буа Кевин 1 0.04
Бамер Жан 1 0.04
Дзуффи Лука 1 0.04
Сио Жованни 1 0.04
Theo Berdayes 1 0.04
Карлен Гаэтан 0 0
Ди Сере 0 0
Бальтазар 0 0
Сиприано Маркос Робсон 0 0

Карточки

Серветт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сассо Венсан 8 1
Клиши Гаэль 5 1
Фрик Джереми 3 1
Диалло Мусса 3 1
Сотье Антони 4 0
Дулин Давид 4 0
Сеспедес Борис 4 0
Киэ Грежон 4 0
Руй Стив 3 0
Роделен Ронни 2 0
Валь Тео 2 0
Севрен Йоан 2 0
Имери Кастриот 2 0
Вуйоз Николя 2 0
Стеванович Мирослав 1 0
Бедья Крис 1 0
Конья Тимоте 1 0
Антунес Алексис 1 0
Мендеш Папу 1 0
Сьон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бальтазар 6 2
Весли Давид 6 0
Кавар Димитри 5 0
Гргич Анто 4 0
Ндойе Бирама 4 0
Ди Сере 4 0
Стожилкович Филип 4 0
Nathanael Saintini 4 0
Сиприано Маркос Робсон 2 1
Бенито Лорис 3 0
Фикентшер Кевин 3 0
Бамер Жан 3 0
Итаитинга 3 0
Берарди Гаэтано 2 0
Сио Жованни 2 0
Кабаши Ариан 2 0
Лакруа Лео 1 0
Карлен Гаэтан 1 0
Буа Кевин 1 0
Фаюлу Тимоти 1 0
Шмид Йоэль 1 0
Abdulkader Keita2 1 0

Голы по времени матча

Забито

20
16
11 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 5
16 Не забивали 15
2
10%
3
19%
1-15
5
25%
2
13%
16-30
4
20%
1
6%
31-45
4
20%
3
19%
46-60
3
15%
2
13%
61-75
2
10%
5
31%
76-90

Пропущено

20
33
8 В 1-м тайме 15
12 Во 2-м тайме 18
5 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 12
2
10%
3
9%
1-15
1
5%
5
15%
16-30
5
25%
7
21%
31-45
5
25%
7
21%
46-60
3
15%
6
18%
61-75
4
20%
5
15%
76-90

Забито

21
14
8 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 6
14 Не забивали 16
2
10%
0
0%
1-15
2
10%
2
14%
16-30
4
19%
3
21%
31-45
3
14%
1
7%
46-60
4
19%
5
36%
61-75
6
29%
3
21%
76-90

Пропущено

25
17
11 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 11
3
12%
0
0%
1-15
3
12%
1
6%
16-30
5
20%
6
35%
31-45
4
16%
4
24%
46-60
4
16%
1
6%
61-75
6
24%
5
29%
29%
76-90

Забито

41
30
19 В 1-м тайме 11
22 Во 2-м тайме 19
16 Забивали первыми 11
4 Не забивали 5
4
10%
3
10%
1-15
7
17%
4
13%
16-30
8
20%
4
13%
31-45
7
17%
4
13%
46-60
7
17%
7
23%
61-75
8
20%
8
27%
76-90

Пропущено

45
50
19 В 1-м тайме 22
26 Во 2-м тайме 28
10 Пропускали первыми 15
21 Не пропускали 23
5
11%
3
6%
1-15
4
9%
6
12%
16-30
10
22%
13
26%
31-45
9
20%
11
22%
46-60
7
16%
7
14%
61-75
10
22%
10
20%
76-90

Результаты последних матчей

Серветт
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Базель - Серветт 2:0 Грасcхоппер - Серветт 2:4 Серветт - Янг Бойз 1:0 Лугано - Серветт 2:0
Серветт - Люцерн 1:1 Санкт-Галлен - Серветт 5:1 Серветт - Лозанна-Спорт 1:0 Цюрих - Серветт 1:0 Стад Лозанна-Уши - Серветт 0:0 Сьон - Серветт 0:2 Янг Бойз - Серветт 4:2 Люцерн - Серветт 0:2 Серветт - Базель 2:2 Янг Бойз - Серветт 1:2 Лозанна-Спорт - Серветт 0:3 Серветт - Грасcхоппер 3:2 Серветт - Цюрих 1:2 Лугано - Серветт 2:1 Тун - Серветт 4:1 Серветт - Сьон 1:2
Сьон
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Сьон - Лугано 0:3 Санкт-Галлен - Сьон 1:1 Сьон - Лозанна-Спорт 1:0 Янг Бойз - Сьон 3:1
Сьон - Цюрих 1:1 Люцерн - Сьон 1:0 Базель - Сьон 3:3 Сьон - Грасcхоппер 2:0 Янг Бойз - Сьон 6:0 Сьон - Серветт 0:2 Сьон - Лозанна-Спорт 2:0 Янг Бойз - Сьон 4:3 Лугано - Сьон 2:0 Сьон - Санкт-Галлен 3:1 Сьон - Цюрих 0:1 Люцерн - Сьон 0:1 Сьон - Грасcхоппер 1:3 Серветт - Сьон 1:2 Сьон - Базель 0:1 Цюрих - Сьон 6:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Цюрих 27 19 5 3 61 - 34 62
2. Базель 26 12 11 3 56 - 31 47
3. Янг Бойз 27 12 9 6 60 - 36 45
4. Лугано 26 13 3 10 34 - 34 42
5. Санкт-Галлен 27 10 7 10 48 - 49 37
6. Серветт 0:0 27 10 6 11 40 - 46 36
7. Сьон 0:0 27 8 7 12 33 - 47 31
8. Грасcхоппер 26 6 9 11 40 - 42 27
9. Люцерн 27 4 10 13 30 - 50 22
10. Лозанна-Спорт 26 2 7 17 22 - 55 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Цюрих 13 10 2 1 33 - 15 32
2. Янг Бойз 14 8 4 2 29 - 17 28
3. Базель 13 6 6 1 31 - 14 24
4. Лугано 13 7 2 4 17 - 17 23
5. Санкт-Галлен 14 5 6 3 26 - 23 21
6. Сьон 0:0 13 6 2 5 16 - 15 20
7. Серветт 0:0 13 5 4 4 20 - 20 19
8. Грасcхоппер 13 3 5 5 23 - 24 14
9. Люцерн 13 3 2 8 13 - 23 11
10. Лозанна-Спорт 14 1 4 9 14 - 34 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Цюрих 14 9 3 2 28 - 19 30
2. Базель 13 6 5 2 25 - 17 23
3. Лугано 13 6 1 6 17 - 17 19
4. Серветт 0:0 14 5 2 7 20 - 26 17
5. Янг Бойз 13 4 5 4 31 - 19 17
6. Санкт-Галлен 13 5 1 7 22 - 26 16
7. Грасcхоппер 13 3 4 6 17 - 18 13
8. Сьон 0:0 14 2 5 7 17 - 32 11
9. Люцерн 14 1 8 5 17 - 27 11
10. Лозанна-Спорт 12 1 3 8 8 - 21 6
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Серветт
Ничья
Сьон
1.85
3.96
4.39
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Серветт 0:0 Сьон онлайн

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