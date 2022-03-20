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Швейцария: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Серветт
2:1
Конец матча

Стадион:
Сьон
0'
1:0
25' Гол
Конья Тимоте
1:1
33' Гол
Стожилкович Филип
2:1
44' Гол
Имери Кастриот
55' Желтая карточка
Сеспедес Борис
60' Желтая карточка
Бамер Жан
90' Желтая карточка
Имери Кастриот
90' Желтая карточка
Вуйоз Николя
90' Желтая карточка
Кавар Димитри
90' Желтая карточка
Сио Жованни
90'+8
32
Фрик
Джереми
26
Бауэр
Мориц
33
Вуйоз
Николя
4
Руй
Стив
41
Valton
Behrami
5
Сеспедес
Борис
8
Конья
Тимоте
17
Имери
Кастриот
9
Стеванович
Мирослав
12
Роделен
Ронни
27
Антунес
Алексис
18
Фикентшер
Кевин
28
Берарди
Гаэтано
39
Nathanael
Saintini
5
Бамер
Жан
70
Сиприано
Маркос
Робсон
34
Ндойе
Бирама
14
Гргич
Анто
52
Весли
Давид
7
Дзуффи
Лука
33
Буа
Кевин
17
Стожилкович
Филип
Серветт
4-1-2-3
Сьон
4-2-3-1

История личных встреч

Серветт
Сьон

9 матчей

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
22.2%
11.1%
6 побед 2 ничьи 0 побед

17 матчей

29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 12 побед

Первый тайм

47.1%
52.9%
0 побед 8 ничьих 9 побед

Второй тайм

35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 12 побед

26 матчей

23.1%
30.8%
46.1%
6 побед 8 ничьих 12 побед

Первый тайм

19.2%
46.2%
34.6%
5 побед 12 ничьих 9 побед

Второй тайм

23.1%
30.8%
46.1%
6 побед 8 ничьих 12 побед

История матчей

ТМК
0:2
С
1:2
С
1:2
С
3:5
С
1:2
С
1:1
С
2:0
С
1:2
С
1:1
С
1:1
С
0:0
ТМК
0:1
ТМС
0:3
ТМС
0:0
С
4:0
С
1:1
С
0:2
С
1:0
С
2:2
С
0:1
С
0:2
С
0:4
ТМС
2:2
ТМС
0:2
ТМС
3:0
ТМС
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Серветт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Имери Кастриот 10 (2) 0.37
Киэ Грежон 6 0.22
Конья Тимоте 5 0.19
Стеванович Мирослав 4 (1) 0.15
Роделен Ронни 3 0.11
Схалк Алекс 3 0.11
Руй Стив 3 0.11
Антунес Алексис 2 0.07
Валь Тео 1 (1) 0.04
Сотье Антони 1 0.04
Сассо Венсан 1 0.04
Бедья Крис 1 0.04
Вуйоз Николя 1 0.04
Клиши Гаэль 0 0
Сеспедес Борис 0 0
Оберлин Димитри 0 0
Диалло Мусса 0 0
Сьон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стожилкович Филип 8 (1) 0.3
Гргич Анто 4 (3) 0.15
Кавар Димитри 3 0.11
Весли Давид 3 0.11
Оаро Гийом 3 0.11
Итаитинга 2 0.07
Ндойе Бирама 2 0.07
Дзуффи Лука 1 0.04
Буа Кевин 1 0.04
Бамер Жан 1 0.04
Сио Жованни 1 0.04
Theo Berdayes 1 0.04
Карлен Гаэтан 0 0
Ди Сере 0 0
Бальтазар 0 0
Сиприано Маркос Робсон 0 0

Карточки

Серветт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сассо Венсан 8 1
Клиши Гаэль 5 1
Сеспедес Борис 5 0
Фрик Джереми 3 1
Диалло Мусса 3 1
Сотье Антони 4 0
Дулин Давид 4 0
Киэ Грежон 4 0
Руй Стив 3 0
Роделен Ронни 2 0
Валь Тео 2 0
Севрен Йоан 2 0
Имери Кастриот 2 0
Вуйоз Николя 2 0
Стеванович Мирослав 1 0
Бедья Крис 1 0
Конья Тимоте 1 0
Антунес Алексис 1 0
Мендеш Папу 1 0
Сьон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бальтазар 6 2
Кавар Димитри 6 0
Весли Давид 6 0
Гргич Анто 4 0
Ндойе Бирама 4 0
Ди Сере 4 0
Бамер Жан 4 0
Стожилкович Филип 4 0
Nathanael Saintini 4 0
Сиприано Маркос Робсон 2 1
Бенито Лорис 3 0
Сио Жованни 3 0
Фикентшер Кевин 3 0
Итаитинга 3 0
Берарди Гаэтано 2 0
Кабаши Ариан 2 0
Лакруа Лео 1 0
Карлен Гаэтан 1 0
Буа Кевин 1 0
Фаюлу Тимоти 1 0
Шмид Йоэль 1 0
Abdulkader Keita2 1 0

Голы по времени матча

Забито

22
17
13 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 5
16 Не забивали 15
2
9%
3
18%
1-15
6
27%
2
12%
16-30
5
23%
2
12%
31-45
4
18%
3
18%
46-60
3
14%
2
12%
61-75
2
9%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

21
35
9 В 1-м тайме 17
12 Во 2-м тайме 18
5 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 13
2
10%
3
9%
1-15
1
5%
6
17%
16-30
6
29%
8
23%
31-45
5
24%
7
20%
46-60
3
14%
6
17%
61-75
4
19%
5
14%
76-90

Забито

21
14
8 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 6
15 Не забивали 17
2
10%
0
0%
1-15
2
10%
2
14%
16-30
4
19%
3
21%
31-45
3
14%
1
7%
46-60
4
19%
5
36%
61-75
6
29%
3
21%
76-90

Пропущено

25
17
11 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 11
3
12%
0
0%
1-15
3
12%
1
6%
16-30
5
20%
6
35%
31-45
4
16%
4
24%
46-60
4
16%
1
6%
61-75
6
24%
5
29%
29%
76-90

Забито

43
31
21 В 1-м тайме 12
22 Во 2-м тайме 19
17 Забивали первыми 11
4 Не забивали 5
4
9%
3
10%
1-15
8
19%
4
13%
16-30
9
21%
5
16%
31-45
7
16%
4
13%
46-60
7
16%
7
23%
61-75
8
19%
8
26%
76-90

Пропущено

46
52
20 В 1-м тайме 24
26 Во 2-м тайме 28
10 Пропускали первыми 16
22 Не пропускали 24
5
11%
3
6%
1-15
4
9%
7
13%
16-30
11
24%
14
27%
31-45
9
20%
11
21%
46-60
7
15%
7
13%
61-75
10
22%
10
19%
76-90

Результаты последних матчей

Серветт
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Базель - Серветт 2:0 Грасcхоппер - Серветт 2:4 Серветт - Янг Бойз 1:0 Лугано - Серветт 2:0
Серветт - Люцерн 1:1 Санкт-Галлен - Серветт 5:1 Серветт - Лозанна-Спорт 1:0 Цюрих - Серветт 1:0 Стад Лозанна-Уши - Серветт 0:0 Сьон - Серветт 0:2 Янг Бойз - Серветт 4:2 Люцерн - Серветт 0:2 Серветт - Базель 2:2 Янг Бойз - Серветт 1:2 Лозанна-Спорт - Серветт 0:3 Серветт - Грасcхоппер 3:2 Серветт - Цюрих 1:2 Лугано - Серветт 2:1 Тун - Серветт 4:1 Серветт - Сьон 1:2
Сьон
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Сьон - Лугано 0:3 Санкт-Галлен - Сьон 1:1 Сьон - Лозанна-Спорт 1:0 Янг Бойз - Сьон 3:1
Сьон - Цюрих 1:1 Люцерн - Сьон 1:0 Базель - Сьон 3:3 Сьон - Грасcхоппер 2:0 Янг Бойз - Сьон 6:0 Сьон - Серветт 0:2 Сьон - Лозанна-Спорт 2:0 Янг Бойз - Сьон 4:3 Лугано - Сьон 2:0 Сьон - Санкт-Галлен 3:1 Сьон - Цюрих 0:1 Люцерн - Сьон 0:1 Сьон - Грасcхоппер 1:3 Серветт - Сьон 1:2 Сьон - Базель 0:1 Цюрих - Сьон 6:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Цюрих 27 19 5 3 61 - 34 62
2. Базель 26 12 11 3 56 - 31 47
3. Янг Бойз 27 12 9 6 60 - 36 45
4. Лугано 26 13 3 10 34 - 34 42
5. Серветт 27 11 5 11 42 - 47 38
6. Санкт-Галлен 27 10 7 10 48 - 49 37
7. Сьон 27 8 6 13 34 - 49 30
8. Грасcхоппер 26 6 9 11 40 - 42 27
9. Люцерн 27 4 10 13 30 - 50 22
10. Лозанна-Спорт 26 2 7 17 22 - 55 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Цюрих 13 10 2 1 33 - 15 32
2. Янг Бойз 14 8 4 2 29 - 17 28
3. Базель 13 6 6 1 31 - 14 24
4. Лугано 13 7 2 4 17 - 17 23
5. Санкт-Галлен 14 5 6 3 26 - 23 21
6. Серветт 13 6 3 4 22 - 21 21
7. Сьон 13 6 2 5 16 - 15 20
8. Грасcхоппер 13 3 5 5 23 - 24 14
9. Люцерн 13 3 2 8 13 - 23 11
10. Лозанна-Спорт 14 1 4 9 14 - 34 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Цюрих 14 9 3 2 28 - 19 30
2. Базель 13 6 5 2 25 - 17 23
3. Лугано 13 6 1 6 17 - 17 19
4. Серветт 14 5 2 7 20 - 26 17
5. Янг Бойз 13 4 5 4 31 - 19 17
6. Санкт-Галлен 13 5 1 7 22 - 26 16
7. Грасcхоппер 13 3 4 6 17 - 18 13
8. Люцерн 14 1 8 5 17 - 27 11
9. Сьон 14 2 4 8 18 - 34 10
10. Лозанна-Спорт 12 1 3 8 8 - 21 6
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    44'
    Г О О О О Л - Имери Кастриот бьет в цель!
  • Описание гола
    33'
    Г О О О О Л - Стожилкович Филип бьет в цель!
  • Описание гола
    25'
    Г О О О О Л - Конья Тимоте бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Серветт 2:1 Сьон онлайн

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