Швейцария: Суперлига 2021-2022
2:1
Конец матча
Стадион: Стад де Женев
1:0
25' ГолКонья Тимоте
1:1
33' ГолСтожилкович Филип
2:1
44' ГолИмери Кастриот
55' Желтая карточкаСеспедес Борис
60' Желтая карточкаБамер Жан
90' Желтая карточкаИмери Кастриот
90' Желтая карточкаВуйоз Николя
90' Желтая карточкаКавар Димитри
90' Желтая карточкаСио Жованни
Ход матча
25'
1:0
33'
1:1
44'
2:1
55'
60'
90'
90'
90'
90'
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 6
-
7 Удары в створ 1
-
10 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 10
-
48 Владение мячом, % 52
32
Фрик
Джереми
26
Бауэр
Мориц
33
Вуйоз
Николя
4
Руй
Стив
34
Ндойе
Бирама
14
Гргич
Анто
52
Весли
Давид
33
Буа
Кевин
- Основной состав
-
32 Фрик ДжеремиВратарь
-
26 Бауэр МорицЗащитник
-
33 Вуйоз НиколяЗащитник
-
4 Руй СтивЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
19 Севрен ЙоанЗащитник
- Защитник
-
15 Валь ТеоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Схалк АлексНападающий
-
-
-
Главный тренер: Гейгер Ален
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
34 Ндойе БирамаПолузащитник
-
14 Гргич АнтоПолузащитник
-
52 Весли ДавидПолузащитник
- Полузащитник
-
33 Буа КевинПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
32 Бенито ЛорисЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Араз МусаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
13 Сио ЖованниНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Трамедзани Паоло
История личных встреч
Серветт
Сьон
9 матчей
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
22.2%
11.1%
6 побед 2 ничьи 0 побед
17 матчей
29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 12 побед
Первый тайм
47.1%
52.9%
0 побед 8 ничьих 9 побед
Второй тайм
35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 12 побед
26 матчей
23.1%
30.8%
46.1%
6 побед 8 ничьих 12 побед
Первый тайм
19.2%
46.2%
34.6%
5 побед 12 ничьих 9 побед
Второй тайм
23.1%
30.8%
46.1%
6 побед 8 ничьих 12 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Серветт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Имери Кастриот
|10 (2)
|0.37
|Киэ Грежон
|6
|0.22
|Конья Тимоте
|5
|0.19
|Стеванович Мирослав
|4 (1)
|0.15
|Роделен Ронни
|3
|0.11
|Схалк Алекс
|3
|0.11
|Руй Стив
|3
|0.11
|Антунес Алексис
|2
|0.07
|Валь Тео
|1 (1)
|0.04
|Сотье Антони
|1
|0.04
|Сассо Венсан
|1
|0.04
|Бедья Крис
|1
|0.04
|Вуйоз Николя
|1
|0.04
|Клиши Гаэль
|0
|0
|Сеспедес Борис
|0
|0
|Оберлин Димитри
|0
|0
|Диалло Мусса
|0
|0
Сьон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стожилкович Филип
|8 (1)
|0.3
|Гргич Анто
|4 (3)
|0.15
|Кавар Димитри
|3
|0.11
|Весли Давид
|3
|0.11
|Оаро Гийом
|3
|0.11
|Итаитинга
|2
|0.07
|Ндойе Бирама
|2
|0.07
|Дзуффи Лука
|1
|0.04
|Буа Кевин
|1
|0.04
|Бамер Жан
|1
|0.04
|Сио Жованни
|1
|0.04
|Theo Berdayes
|1
|0.04
|Карлен Гаэтан
|0
|0
|Ди Сере
|0
|0
|Бальтазар
|0
|0
|Сиприано Маркос Робсон
|0
|0
Карточки
Серветт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сассо Венсан
|8
|1
|Клиши Гаэль
|5
|1
|Сеспедес Борис
|5
|0
|Фрик Джереми
|3
|1
|Диалло Мусса
|3
|1
|Сотье Антони
|4
|0
|Дулин Давид
|4
|0
|Киэ Грежон
|4
|0
|Руй Стив
|3
|0
|Роделен Ронни
|2
|0
|Валь Тео
|2
|0
|Севрен Йоан
|2
|0
|Имери Кастриот
|2
|0
|Вуйоз Николя
|2
|0
|Стеванович Мирослав
|1
|0
|Бедья Крис
|1
|0
|Конья Тимоте
|1
|0
|Антунес Алексис
|1
|0
|Мендеш Папу
|1
|0
Сьон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бальтазар
|6
|2
|Кавар Димитри
|6
|0
|Весли Давид
|6
|0
|Гргич Анто
|4
|0
|Ндойе Бирама
|4
|0
|Ди Сере
|4
|0
|Бамер Жан
|4
|0
|Стожилкович Филип
|4
|0
|Nathanael Saintini
|4
|0
|Сиприано Маркос Робсон
|2
|1
|Бенито Лорис
|3
|0
|Сио Жованни
|3
|0
|Фикентшер Кевин
|3
|0
|Итаитинга
|3
|0
|Берарди Гаэтано
|2
|0
|Кабаши Ариан
|2
|0
|Лакруа Лео
|1
|0
|Карлен Гаэтан
|1
|0
|Буа Кевин
|1
|0
|Фаюлу Тимоти
|1
|0
|Шмид Йоэль
|1
|0
|Abdulkader Keita2
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
22
17
13 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 5
16 Не забивали 15
2
9%
3
18%
1-15
6
27%
2
12%
16-30
5
23%
2
12%
31-45
4
18%
3
18%
46-60
3
14%
2
12%
61-75
2
9%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
21
35
9 В 1-м тайме 17
12 Во 2-м тайме 18
5 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 13
2
10%
3
9%
1-15
1
5%
6
17%
16-30
6
29%
8
23%
31-45
5
24%
7
20%
46-60
3
14%
6
17%
61-75
4
19%
5
14%
76-90
Забито
21
14
8 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 6
15 Не забивали 17
2
10%
0
0%
1-15
2
10%
2
14%
16-30
4
19%
3
21%
31-45
3
14%
1
7%
46-60
4
19%
5
36%
61-75
6
29%
3
21%
76-90
Пропущено
25
17
11 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 11
3
12%
0
0%
1-15
3
12%
1
6%
16-30
5
20%
6
35%
31-45
4
16%
4
24%
46-60
4
16%
1
6%
61-75
6
24%
5
29%
29%
76-90
Забито
43
31
21 В 1-м тайме 12
22 Во 2-м тайме 19
17 Забивали первыми 11
4 Не забивали 5
4
9%
3
10%
1-15
8
19%
4
13%
16-30
9
21%
5
16%
31-45
7
16%
4
13%
46-60
7
16%
7
23%
61-75
8
19%
8
26%
76-90
Пропущено
46
52
20 В 1-м тайме 24
26 Во 2-м тайме 28
10 Пропускали первыми 16
22 Не пропускали 24
5
11%
3
6%
1-15
4
9%
7
13%
16-30
11
24%
14
27%
31-45
9
20%
11
21%
46-60
7
15%
7
13%
61-75
10
22%
10
19%
76-90
Результаты последних матчей
Серветт
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Базель - Серветт 2:0 Грасcхоппер - Серветт 2:4 Серветт - Янг Бойз 1:0 Лугано - Серветт 2:0
Серветт - Люцерн 1:1 Санкт-Галлен - Серветт 5:1 Серветт - Лозанна-Спорт 1:0 Цюрих - Серветт 1:0 Стад Лозанна-Уши - Серветт 0:0 Сьон - Серветт 0:2 Янг Бойз - Серветт 4:2 Люцерн - Серветт 0:2 Серветт - Базель 2:2 Янг Бойз - Серветт 1:2 Лозанна-Спорт - Серветт 0:3 Серветт - Грасcхоппер 3:2 Серветт - Цюрих 1:2 Лугано - Серветт 2:1 Тун - Серветт 4:1 Серветт - Сьон 1:2
Сьон
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Сьон - Лугано 0:3 Санкт-Галлен - Сьон 1:1 Сьон - Лозанна-Спорт 1:0 Янг Бойз - Сьон 3:1
Сьон - Цюрих 1:1 Люцерн - Сьон 1:0 Базель - Сьон 3:3 Сьон - Грасcхоппер 2:0 Янг Бойз - Сьон 6:0 Сьон - Серветт 0:2 Сьон - Лозанна-Спорт 2:0 Янг Бойз - Сьон 4:3 Лугано - Сьон 2:0 Сьон - Санкт-Галлен 3:1 Сьон - Цюрих 0:1 Люцерн - Сьон 0:1 Сьон - Грасcхоппер 1:3 Серветт - Сьон 1:2 Сьон - Базель 0:1 Цюрих - Сьон 6:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Цюрих
|27
|19
|5
|3
|61 - 34
|62
|2.
|Базель
|26
|12
|11
|3
|56 - 31
|47
|3.
|Янг Бойз
|27
|12
|9
|6
|60 - 36
|45
|4.
|Лугано
|26
|13
|3
|10
|34 - 34
|42
|5.
|Серветт
|27
|11
|5
|11
|42 - 47
|38
|6.
|Санкт-Галлен
|27
|10
|7
|10
|48 - 49
|37
|7.
|Сьон
|27
|8
|6
|13
|34 - 49
|30
|8.
|Грасcхоппер
|26
|6
|9
|11
|40 - 42
|27
|9.
|Люцерн
|27
|4
|10
|13
|30 - 50
|22
|10.
|Лозанна-Спорт
|26
|2
|7
|17
|22 - 55
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Цюрих
|13
|10
|2
|1
|33 - 15
|32
|2.
|Янг Бойз
|14
|8
|4
|2
|29 - 17
|28
|3.
|Базель
|13
|6
|6
|1
|31 - 14
|24
|4.
|Лугано
|13
|7
|2
|4
|17 - 17
|23
|5.
|Санкт-Галлен
|14
|5
|6
|3
|26 - 23
|21
|6.
|Серветт
|13
|6
|3
|4
|22 - 21
|21
|7.
|Сьон
|13
|6
|2
|5
|16 - 15
|20
|8.
|Грасcхоппер
|13
|3
|5
|5
|23 - 24
|14
|9.
|Люцерн
|13
|3
|2
|8
|13 - 23
|11
|10.
|Лозанна-Спорт
|14
|1
|4
|9
|14 - 34
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Цюрих
|14
|9
|3
|2
|28 - 19
|30
|2.
|Базель
|13
|6
|5
|2
|25 - 17
|23
|3.
|Лугано
|13
|6
|1
|6
|17 - 17
|19
|4.
|Серветт
|14
|5
|2
|7
|20 - 26
|17
|5.
|Янг Бойз
|13
|4
|5
|4
|31 - 19
|17
|6.
|Санкт-Галлен
|13
|5
|1
|7
|22 - 26
|16
|7.
|Грасcхоппер
|13
|3
|4
|6
|17 - 18
|13
|8.
|Люцерн
|14
|1
|8
|5
|17 - 27
|11
|9.
|Сьон
|14
|2
|4
|8
|18 - 34
|10
|10.
|Лозанна-Спорт
|12
|1
|3
|8
|8 - 21
|6