Швейцария: Суперлига 2021-2022
3:1
Конец матча
Стадион: Корнаредо
1:0
23' ГолБоттани Маттиа
24' Желтая карточкаМарич Мият
30' Желтая карточкаПундже Максим
1:0
43' Не забитый пенальтиЦелар Жан
2:0
45' ГолЛаванши Нума
61' Желтая карточкаРюэгг Кевин
2:1
71' ГолZeki Amdouni
3:1
75' ГолАлиседа Игнасио
Ход матча
23'
1:0
24'
30'
43'
1:0
45'
2:0
61'
71'
2:1
75'
3:1
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 3
-
9 Удары в створ 4
-
3 Угловые 3
-
4 Офсайды 1
-
19 Нарушения правил 17
-
57 Владение мячом, % 43
26
Amir
Saipi
16
Лаванши
Нума
27
Рюэгг
Кевин
24
Ловрич
Санди
19
Целар
Жан
40
Диао
Мори
51
Anel
Husic
20
Маю
Хишам
28
Сузуки
Тоити
80
Саншеш
Алвин
- Основной состав
-
26 Amir SaipiВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Лаванши НумаПолузащитник
-
27 Рюэгг КевинПолузащитник
-
24 Ловрич СандиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Целар ЖанНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
29 Hadj Mahmoud
-
Главный тренер: Mattia Croci-Torti
- Основной состав
-
40 Диао МориВратарь
- Защитник
- Защитник
-
51 Anel HusicЗащитник
- Полузащитник
-
20 Маю ХишамПолузащитник
-
28 Сузуки ТоитиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
80 Саншеш АлвинНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
98 Койл ТрейПолузащитник
-
26 Шафик ФуадПолузащитник
- Нападающий
-
-
71 Karim Sow
-
-
-
Главный тренер: Казанова Ален
История личных встреч
Лугано
Лозанна-Спорт
16 матчей
87.5%
12.5%
14 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
43.8%
50%
6.2%
7 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
56.3%
37.5%
6.2%
9 побед 6 ничьих 0 побед
11 матчей
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед
Первый тайм
63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 5 побед
Второй тайм
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 8 побед
27 матчей
51.9%
14.8%
33.3%
14 побед 4 ничьи 9 побед
Первый тайм
25.9%
55.6%
18.5%
7 побед 15 ничьих 5 побед
Второй тайм
33.3%
37%
29.7%
9 побед 10 ничьих 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Лугано
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Целар Жан
|6 (2)
|0.22
|Боттани Маттиа
|6
|0.22
|Абубакар-Анкра Асума
|5
|0.19
|Циглер Рето
|4 (2)
|0.15
|Лаванши Нума
|3
|0.11
|Ловрич Санди
|2
|0.07
|Фаччинетти Микаэль
|2
|0.07
|Алиседа Игнасио
|2
|0.07
|Эль-Амин Амура Мохамед
|2
|0.07
|Саббатини Хонатан
|1
|0.04
|Кустодио Оливье
|1
|0.04
|Хайле-Селассие Марен
|1
|0.04
|Kreshnik Hajrizi
|1
|0.04
|Марич Мият
|1 (1)
|0.04
|Hadj Mahmoud
|1
|0.04
|Рюэгг Кевин
|0
|0
|Yuri VI
|0
|0
Лозанна-Спорт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кукурузович Степан
|6 (5)
|0.22
|Zeki Amdouni
|6
|0.22
|Маю Хишам
|2
|0.07
|Уаттара Брахима
|2
|0.07
|Пуэртас Кэмерон
|2 (1)
|0.07
|Anel Husic
|1
|0.04
|Монтейру Элтон
|1
|0.04
|Rodrigo Pollero
|1
|0.04
|Койл Трей
|1
|0.04
|Зохури Армель
|0
|0
|Шафик Фуад
|0
|0
|Алакуш Софьян
|0
|0
|Сузуки Тоити
|0
|0
|Барес Габриэль
|0
|0
|Саншеш Алвин
|0
|0
|Kouadio Jean
|0
|0
Карточки
Лугано
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кустодио Оливье
|10
|0
|Дапрела Фабио
|8
|0
|Саббатини Хонатан
|6
|0
|Kreshnik Hajrizi
|6
|0
|Лаванши Нума
|5
|0
|Боттани Маттиа
|5
|0
|Марич Мият
|4
|0
|Циглер Рето
|3
|0
|Ловрич Санди
|3
|0
|Целар Жан
|2
|0
|Yuri VI
|2
|0
|Amir Saipi
|2
|0
|Luis Phelipe
|2
|0
|Монцьяло Кевин
|2
|0
|Фаччинетти Микаэль
|1
|0
|Осигве Себастьян
|1
|0
|Рюэгг Кевин
|1
|0
|Эль-Амин Амура Мохамед
|1
|0
Лозанна-Спорт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сузуки Тоити
|8
|0
|Anel Husic
|7
|0
|Зохури Армель
|7
|0
|Пуэртас Кэмерон
|5
|1
|Томас Тразье
|5
|1
|Шафик Фуад
|4
|1
|Kouadio Jean
|3
|1
|Гриппо Симоне
|4
|0
|Диао Мори
|4
|0
|Маю Хишам
|4
|0
|Zeki Amdouni
|4
|0
|Karim Sow
|4
|0
|Требель Адриен
|2
|1
|Кукурузович Степан
|3
|0
|Монтейру Элтон
|3
|0
|Пундже Максим
|2
|0
|Rodrigo Pollero
|2
|0
|Койл Трей
|2
|0
|Барес Габриэль
|2
|0
|Саншеш Алвин
|2
|0
|Уаттара Брахима
|2
|0
|Коне Ламин
|1
|0
|Джордж Майрон
|1
|0
|Шпильман Марвин
|1
|0
|Алакуш Софьян
|1
|0
|Mohamed Amdouni
|1
|0
|Нанизаямо Микаэль
|1
|0
|Nassim Zoukit
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
16
8
10 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 3
18 Не забивали 19
1
6%
1
13%
1-15
3
19%
1
13%
16-30
6
38%
2
25%
31-45
1
6%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
5
31%
2
25%
76-90
Пропущено
18
21
11 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 12
5
28%
4
19%
1-15
3
17%
0
0%
16-30
3
17%
4
19%
31-45
3
17%
2
10%
46-60
1
6%
3
14%
61-75
3
17%
8
38%
76-90
Забито
17
14
8 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 5
17 Не забивали 16
1
6%
4
29%
1-15
2
12%
0
0%
16-30
5
29%
29%
3
21%
31-45
4
24%
0
0%
46-60
1
6%
1
7%
61-75
4
24%
6
43%
76-90
Пропущено
17
34
5 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 23
5 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 14
2
12%
4
12%
1-15
1
6%
3
9%
16-30
2
12%
4
12%
31-45
0
0%
6
18%
46-60
7
41%
9
26%
61-75
5
29%
29%
8
24%
76-90
Забито
33
22
18 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 11
14 Забивали первыми 8
9 Не забивали 9
2
6%
5
23%
1-15
5
15%
1
5%
16-30
11
33%
5
23%
31-45
5
15%
1
5%
46-60
1
3%
2
9%
61-75
9
27%
8
36%
76-90
Пропущено
35
55
16 В 1-м тайме 19
19 Во 2-м тайме 36
12 Пропускали первыми 18
19 Не пропускали 26
7
20%
8
15%
1-15
4
11%
3
5%
16-30
5
14%
8
15%
31-45
3
9%
8
15%
46-60
8
23%
12
22%
61-75
8
23%
16
29%
29%
76-90
Результаты последних матчей
Лугано
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Сьон - Лугано 0:3 Лугано - Базель 0:2 Грасcхоппер - Лугано 1:2 Лугано - Серветт 2:0
Лугано - Санкт-Галлен 0:2 Цюрих - Лугано 3:0 Тун - Лугано 3:4 Лугано - Люцерн 2:1 Янг Бойз - Лугано 1:0 Лугано - Кьяссо 1:0 Вадуц - Лугано 0:3 Лугано - Базель 1:2 Лугано - Янг Бойз 0:5 Санкт-Галлен - Лугано 1:1 Лугано - Сьон 2:0 Янг Бойз - Лугано 3:1 Грасcхоппер - Лугано 0:1 Лугано - Люцерн 3:1 Коллина д'Оро - Лугано 1:3 Лозанна-Спорт - Лугано 0:2
Лозанна-Спорт
(20 матчей)
10%
20%
70%
2 победы 4 ничьи 14 поражений
Лозанна-Спорт - Янг Бойз 2:2 Лозанна-Спорт - Цюрих 0:2 Сьон - Лозанна-Спорт 1:0 Лозанна-Спорт - Люцерн 1:2
Базель - Лозанна-Спорт 3:0 Лозанна-Спорт - Грасcхоппер 0:2 Ивердон - Лозанна-Спорт 1:0 Серветт - Лозанна-Спорт 1:0 Лозанна-Спорт - Санкт-Галлен 1:5 Янг Бойз - Лозанна-Спорт 3:1 Базель - Лозанна-Спорт 3:0 Лозанна-Спорт - Стад Лозанна-Уши 1:1 Сьон - Лозанна-Спорт 2:0 Лозанна-Спорт - Цюрих 1:3 Базель - Лозанна-Спорт 1:1 Лозанна-Спорт - Серветт 0:3 Санкт-Галлен - Лозанна-Спорт 0:1 Лозанна-Спорт - Лугано 0:2 Лозанна-Спорт - Люцерн 1:1 Арау - Лозанна-Спорт 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Цюрих
|27
|19
|5
|3
|61 - 34
|62
|2.
|Базель
|27
|13
|11
|3
|60 - 33
|50
|3.
|Янг Бойз
|27
|12
|9
|6
|60 - 36
|45
|4.
|Лугано
|27
|14
|3
|10
|37 - 35
|45
|5.
|Серветт
|27
|11
|5
|11
|42 - 47
|38
|6.
|Санкт-Галлен
|27
|10
|7
|10
|48 - 49
|37
|7.
|Сьон
|27
|8
|6
|13
|34 - 49
|30
|8.
|Грасcхоппер
|27
|6
|9
|12
|42 - 46
|27
|9.
|Люцерн
|27
|4
|10
|13
|30 - 50
|22
|10.
|Лозанна-Спорт
|27
|2
|7
|18
|23 - 58
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Цюрих
|13
|10
|2
|1
|33 - 15
|32
|2.
|Янг Бойз
|14
|8
|4
|2
|29 - 17
|28
|3.
|Лугано
|14
|8
|2
|4
|20 - 18
|26
|4.
|Базель
|13
|6
|6
|1
|31 - 14
|24
|5.
|Санкт-Галлен
|14
|5
|6
|3
|26 - 23
|21
|6.
|Серветт
|13
|6
|3
|4
|22 - 21
|21
|7.
|Сьон
|13
|6
|2
|5
|16 - 15
|20
|8.
|Грасcхоппер
|14
|3
|5
|6
|25 - 28
|14
|9.
|Люцерн
|13
|3
|2
|8
|13 - 23
|11
|10.
|Лозанна-Спорт
|14
|1
|4
|9
|14 - 34
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Цюрих
|14
|9
|3
|2
|28 - 19
|30
|2.
|Базель
|14
|7
|5
|2
|29 - 19
|26
|3.
|Лугано
|13
|6
|1
|6
|17 - 17
|19
|4.
|Серветт
|14
|5
|2
|7
|20 - 26
|17
|5.
|Янг Бойз
|13
|4
|5
|4
|31 - 19
|17
|6.
|Санкт-Галлен
|13
|5
|1
|7
|22 - 26
|16
|7.
|Грасcхоппер
|13
|3
|4
|6
|17 - 18
|13
|8.
|Люцерн
|14
|1
|8
|5
|17 - 27
|11
|9.
|Сьон
|14
|2
|4
|8
|18 - 34
|10
|10.
|Лозанна-Спорт
|13
|1
|3
|9
|9 - 24
|6