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Швейцария: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Лугано
3:1
Конец матча

Стадион:
Лозанна-Спорт
0'
1:0
23' Гол
Боттани Маттиа
24' Желтая карточка
Марич Мият
30' Желтая карточка
Пундже Максим
1:0
43' Не забитый пенальти
Целар Жан
2:0
45' Гол
Лаванши Нума
61' Желтая карточка
Рюэгг Кевин
2:1
71' Гол
Zeki Amdouni
3:1
75' Гол
Алиседа Игнасио
90'+5
26
Amir
Saipi
30
Дапрела
Фабио
5
Марич
Мият
3
Циглер
Рето
16
Лаванши
Нума
27
Рюэгг
Кевин
24
Ловрич
Санди
17
Валенсуэла
Мильтон
14
Саббатини
Хонатан
10
Боттани
Маттиа
19
Целар
Жан
40
Диао
Мори
24
Зохури
Армель
6
Монтейру
Элтон
51
Anel
Husic
30
Требель
Адриен
20
Маю
Хишам
28
Сузуки
Тоити
7
Кукурузович
Степан
29
Пундже
Максим
80
Саншеш
Алвин
9
Zeki
Amdouni
Лугано
3-4-2-1
Лозанна-Спорт
3-1-4-2

История личных встреч

Лугано
Лозанна-Спорт

16 матчей

87.5%
12.5%
14 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

43.8%
50%
6.2%
7 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

56.3%
37.5%
6.2%
9 побед 6 ничьих 0 побед

11 матчей

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед

Первый тайм

63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 8 побед

27 матчей

51.9%
14.8%
33.3%
14 побед 4 ничьи 9 побед

Первый тайм

25.9%
55.6%
18.5%
7 побед 15 ничьих 5 побед

Второй тайм

33.3%
37%
29.7%
9 побед 10 ничьих 8 побед

История матчей

С
0:2
С
2:0
С
1:0
С
2:0
С
0:0
С
0:1
К
3:0
С
2:0
С
2:1
С
1:2
С
2:3
С
1:2
С
2:1
С
4:1
С
1:1
ЧЛ
0:1
ЧЛ
2:1
ЧЛ
2:1
ЧЛ
1:1
ЧЛ
3:1
ЧЛ
1:2
ЧЛ
4:1
К
1:2
ЧЛ
0:5
ЧЛ
1:1
ЧЛ
1:0
ЧЛ
4:0

Бомбардиры внутри турнира

Лугано
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Целар Жан 6 (2) 0.22
Боттани Маттиа 6 0.22
Абубакар-Анкра Асума 5 0.19
Циглер Рето 4 (2) 0.15
Лаванши Нума 3 0.11
Ловрич Санди 2 0.07
Фаччинетти Микаэль 2 0.07
Алиседа Игнасио 2 0.07
Эль-Амин Амура Мохамед 2 0.07
Саббатини Хонатан 1 0.04
Кустодио Оливье 1 0.04
Хайле-Селассие Марен 1 0.04
Kreshnik Hajrizi 1 0.04
Марич Мият 1 (1) 0.04
Hadj Mahmoud 1 0.04
Рюэгг Кевин 0 0
Yuri VI 0 0
Лозанна-Спорт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кукурузович Степан 6 (5) 0.22
Zeki Amdouni 6 0.22
Маю Хишам 2 0.07
Уаттара Брахима 2 0.07
Пуэртас Кэмерон 2 (1) 0.07
Anel Husic 1 0.04
Монтейру Элтон 1 0.04
Rodrigo Pollero 1 0.04
Койл Трей 1 0.04
Зохури Армель 0 0
Шафик Фуад 0 0
Алакуш Софьян 0 0
Сузуки Тоити 0 0
Барес Габриэль 0 0
Саншеш Алвин 0 0
Kouadio Jean 0 0

Карточки

Лугано
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кустодио Оливье 10 0
Дапрела Фабио 8 0
Саббатини Хонатан 6 0
Kreshnik Hajrizi 6 0
Лаванши Нума 5 0
Боттани Маттиа 5 0
Марич Мият 4 0
Циглер Рето 3 0
Ловрич Санди 3 0
Целар Жан 2 0
Yuri VI 2 0
Amir Saipi 2 0
Luis Phelipe 2 0
Монцьяло Кевин 2 0
Фаччинетти Микаэль 1 0
Осигве Себастьян 1 0
Рюэгг Кевин 1 0
Эль-Амин Амура Мохамед 1 0
Лозанна-Спорт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сузуки Тоити 8 0
Anel Husic 7 0
Зохури Армель 7 0
Пуэртас Кэмерон 5 1
Томас Тразье 5 1
Шафик Фуад 4 1
Kouadio Jean 3 1
Гриппо Симоне 4 0
Диао Мори 4 0
Маю Хишам 4 0
Zeki Amdouni 4 0
Karim Sow 4 0
Требель Адриен 2 1
Кукурузович Степан 3 0
Монтейру Элтон 3 0
Пундже Максим 2 0
Rodrigo Pollero 2 0
Койл Трей 2 0
Барес Габриэль 2 0
Саншеш Алвин 2 0
Уаттара Брахима 2 0
Коне Ламин 1 0
Джордж Майрон 1 0
Шпильман Марвин 1 0
Алакуш Софьян 1 0
Mohamed Amdouni 1 0
Нанизаямо Микаэль 1 0
Nassim Zoukit 1 0

Голы по времени матча

Забито

16
8
10 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 3
18 Не забивали 19
1
6%
1
13%
1-15
3
19%
1
13%
16-30
6
38%
2
25%
31-45
1
6%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
5
31%
2
25%
76-90

Пропущено

18
21
11 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 12
5
28%
4
19%
1-15
3
17%
0
0%
16-30
3
17%
4
19%
31-45
3
17%
2
10%
46-60
1
6%
3
14%
61-75
3
17%
8
38%
76-90

Забито

17
14
8 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 5
17 Не забивали 16
1
6%
4
29%
1-15
2
12%
0
0%
16-30
5
29%
29%
3
21%
31-45
4
24%
0
0%
46-60
1
6%
1
7%
61-75
4
24%
6
43%
76-90

Пропущено

17
34
5 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 23
5 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 14
2
12%
4
12%
1-15
1
6%
3
9%
16-30
2
12%
4
12%
31-45
0
0%
6
18%
46-60
7
41%
9
26%
61-75
5
29%
29%
8
24%
76-90

Забито

33
22
18 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 11
14 Забивали первыми 8
9 Не забивали 9
2
6%
5
23%
1-15
5
15%
1
5%
16-30
11
33%
5
23%
31-45
5
15%
1
5%
46-60
1
3%
2
9%
61-75
9
27%
8
36%
76-90

Пропущено

35
55
16 В 1-м тайме 19
19 Во 2-м тайме 36
12 Пропускали первыми 18
19 Не пропускали 26
7
20%
8
15%
1-15
4
11%
3
5%
16-30
5
14%
8
15%
31-45
3
9%
8
15%
46-60
8
23%
12
22%
61-75
8
23%
16
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

Лугано
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Сьон - Лугано 0:3 Лугано - Базель 0:2 Грасcхоппер - Лугано 1:2 Лугано - Серветт 2:0
Лугано - Санкт-Галлен 0:2 Цюрих - Лугано 3:0 Тун - Лугано 3:4 Лугано - Люцерн 2:1 Янг Бойз - Лугано 1:0 Лугано - Кьяссо 1:0 Вадуц - Лугано 0:3 Лугано - Базель 1:2 Лугано - Янг Бойз 0:5 Санкт-Галлен - Лугано 1:1 Лугано - Сьон 2:0 Янг Бойз - Лугано 3:1 Грасcхоппер - Лугано 0:1 Лугано - Люцерн 3:1 Коллина д'Оро - Лугано 1:3 Лозанна-Спорт - Лугано 0:2
Лозанна-Спорт
(20 матчей)
10%
20%
70%
2 победы 4 ничьи 14 поражений
Лозанна-Спорт - Янг Бойз 2:2 Лозанна-Спорт - Цюрих 0:2 Сьон - Лозанна-Спорт 1:0 Лозанна-Спорт - Люцерн 1:2
Базель - Лозанна-Спорт 3:0 Лозанна-Спорт - Грасcхоппер 0:2 Ивердон - Лозанна-Спорт 1:0 Серветт - Лозанна-Спорт 1:0 Лозанна-Спорт - Санкт-Галлен 1:5 Янг Бойз - Лозанна-Спорт 3:1 Базель - Лозанна-Спорт 3:0 Лозанна-Спорт - Стад Лозанна-Уши 1:1 Сьон - Лозанна-Спорт 2:0 Лозанна-Спорт - Цюрих 1:3 Базель - Лозанна-Спорт 1:1 Лозанна-Спорт - Серветт 0:3 Санкт-Галлен - Лозанна-Спорт 0:1 Лозанна-Спорт - Лугано 0:2 Лозанна-Спорт - Люцерн 1:1 Арау - Лозанна-Спорт 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Цюрих 27 19 5 3 61 - 34 62
2. Базель 27 13 11 3 60 - 33 50
3. Янг Бойз 27 12 9 6 60 - 36 45
4. Лугано 27 14 3 10 37 - 35 45
5. Серветт 27 11 5 11 42 - 47 38
6. Санкт-Галлен 27 10 7 10 48 - 49 37
7. Сьон 27 8 6 13 34 - 49 30
8. Грасcхоппер 27 6 9 12 42 - 46 27
9. Люцерн 27 4 10 13 30 - 50 22
10. Лозанна-Спорт 27 2 7 18 23 - 58 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Цюрих 13 10 2 1 33 - 15 32
2. Янг Бойз 14 8 4 2 29 - 17 28
3. Лугано 14 8 2 4 20 - 18 26
4. Базель 13 6 6 1 31 - 14 24
5. Санкт-Галлен 14 5 6 3 26 - 23 21
6. Серветт 13 6 3 4 22 - 21 21
7. Сьон 13 6 2 5 16 - 15 20
8. Грасcхоппер 14 3 5 6 25 - 28 14
9. Люцерн 13 3 2 8 13 - 23 11
10. Лозанна-Спорт 14 1 4 9 14 - 34 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Цюрих 14 9 3 2 28 - 19 30
2. Базель 14 7 5 2 29 - 19 26
3. Лугано 13 6 1 6 17 - 17 19
4. Серветт 14 5 2 7 20 - 26 17
5. Янг Бойз 13 4 5 4 31 - 19 17
6. Санкт-Галлен 13 5 1 7 22 - 26 16
7. Грасcхоппер 13 3 4 6 17 - 18 13
8. Люцерн 14 1 8 5 17 - 27 11
9. Сьон 14 2 4 8 18 - 34 10
10. Лозанна-Спорт 13 1 3 9 9 - 24 6
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    47'
    Г О О О О Л - Лаванши Нума бьет в цель!
  • Описание гола
    43'
    ОН ПРОМАЗАЛ - Целар Жан пробил пенальти, но не смог забить!
  • Желтая карточка
    30'
    Пундже Максим получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    24'
    Марич Мият получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    23'
    Г О О О О Л - Боттани Маттиа бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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