Франция: Лига 1 2021-2022
1:0
Второй тайм: 77'
Стадион: Раймон Копа
9' Желтая карточкаБуфаль Софьян
28' Желтая карточкаРомен Тома
1:0
39' ПенальтиБуфаль Софьян
43' Желтая карточкаКардона Ирвин
Ход матча
28'
39'
1:0
43'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
2 Удары по воротам 3
-
3 Удары в створ 1
-
4 Угловые 4
-
2 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 10
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 3
-
58 Владение мячом, % 42
Владение мячом
24
Ромен
Тома
40
Бизот
Марко
23
Эрей
Кристоф
20
Уронен
Йере
10
Агум
Люсьен
15
Мунье
Стив
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Ромен ТомаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
26 Таиби ВаниссПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 Яколиш МаринНападающий
-
33 Ali Kalla
-
-
Главный тренер: Батикль Жеральд
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
40 Бизот МаркоВратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Эрей КристофЗащитник
-
20 Уронен ЙереЗащитник
- Полузащитник
-
10 Агум ЛюсьенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Мунье СтивНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Бен ДениЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Маньетти УгоПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Белайли ЮсефПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Дер Закарян Мишель
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Анже
Брест
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
75%
3 победы 3 ничьи 0 побед
10 матчей
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 3 победы
14 матчей
21.4%
28.6%
50%
3 победы 4 ничьи 7 побед
Первый тайм
7.1%
57.1%
35.8%
1 победа 8 ничьих 5 побед
Второй тайм
21.4%
57.1%
21.5%
3 победы 8 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Анже
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Буфаль Софьян
|6 (3)
|0.21
|Мангани Тома
|6 (5)
|0.21
|Фюльжени Анжело
|5
|0.17
|Траоре Исмаэль
|3
|0.1
|Баокен Стефан
|2
|0.07
|Ромен Тома
|2
|0.07
|Чо Мохамед-Али
|2
|0.07
|Унаи Аззедин
|2
|0.07
|Перейра-Лаже Матиаш
|1
|0.03
|Бенталеб Набиль
|1
|0.03
|Кабо Джимми
|0
|0
|Капель Пьеррик
|0
|0
|Браими Билаль
|0
|0
Брест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Онора Франк
|9
|0.31
|Февр Ромен
|7 (5)
|0.24
|Мунье Стив
|6 (1)
|0.21
|Ле Дуарон Жереми
|5
|0.17
|Кардона Ирвин
|3
|0.1
|Сатриано Мартин
|3
|0.1
|Шардонне Брендан
|2
|0.07
|Дель Кастильо Ромен
|0
|0
|Дюверн Жан-Кевин
|0
|0
|Ласне Пол
|0
|0
|Бизот Марко
|0
|0
|Белайли Юсеф
|0
|0
|Пьер-Габриэль Ронаэль
|0
|0
Карточки
Анже
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Думбия Сулейман
|6
|1
|Ромен Тома
|6
|0
|Буфаль Софьян
|6
|0
|Мангани Тома
|5
|0
|Чо Мохамед-Али
|3
|1
|Кабо Джимми
|4
|0
|Фюльжени Анжело
|4
|0
|Менди Батиста
|4
|0
|Мансо Венсан
|1
|1
|Капель Пьеррик
|2
|0
|Нинга Казимир
|2
|0
|Таиби Ванисс
|2
|0
|Унаи Аззедин
|2
|0
|Траоре Исмаэль
|1
|0
|Бенталеб Набиль
|1
|0
|Петкович Даниель
|1
|0
|Эбосс Энцо
|1
|0
|Мбок Джейсон
|1
|0
Брест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Агум Люсьен
|6
|0
|Шардонне Брендан
|4
|1
|Пьер-Габриэль Ронаэль
|5
|0
|Маньетти Уго
|4
|0
|Эрей Кристоф
|3
|0
|Онора Франк
|3
|0
|Мбок Хианга
|3
|0
|Брассье Лилиан
|3
|0
|Мунье Стив
|2
|0
|Кардона Ирвин
|2
|0
|Сатриано Мартин
|2
|0
|Ласне Пол
|1
|0
|Бизот Марко
|1
|0
|Белькебла Арис
|1
|0
|Белайли Юсеф
|1
|0
|Ларсонне Готье
|1
|0
|Дель Кастильо Ромен
|1
|0
|Дюверн Жан-Кевин
|1
|0
|Февр Ромен
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
15
17
6 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 4
19 Не забивали 16
1
7%
1
6%
1-15
3
20%
1
6%
16-30
2
13%
4
24%
31-45
3
20%
6
35%
46-60
3
20%
3
18%
61-75
3
20%
2
12%
76-90
Пропущено
18
18
9 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 13
5
28%
2
11%
1-15
3
17%
5
28%
16-30
1
6%
3
17%
31-45
4
22%
2
11%
46-60
1
6%
3
17%
61-75
4
22%
3
17%
76-90
Забито
16
20
7 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 5
17 Не забивали 17
2
13%
3
15%
1-15
1
6%
2
10%
16-30
4
25%
2
10%
31-45
3
19%
1
5%
46-60
3
19%
6
30%
61-75
3
19%
6
30%
76-90
Пропущено
23
23
9 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 11
2
9%
4
17%
1-15
6
26%
2
9%
16-30
1
4%
3
13%
31-45
4
17%
2
9%
46-60
4
17%
5
22%
61-75
6
26%
7
30%
76-90
Забито
31
37
13 В 1-м тайме 13
18 Во 2-м тайме 24
12 Забивали первыми 9
8 Не забивали 5
3
10%
4
11%
1-15
4
13%
3
8%
16-30
6
19%
6
16%
31-45
6
19%
7
19%
46-60
6
19%
9
24%
61-75
6
19%
8
22%
76-90
Пропущено
41
41
18 В 1-м тайме 19
23 Во 2-м тайме 22
14 Пропускали первыми 19
22 Не пропускали 24
7
17%
6
15%
1-15
9
22%
7
17%
16-30
2
5%
6
15%
31-45
8
20%
4
10%
46-60
5
12%
8
20%
61-75
10
24%
10
24%
76-90
Результаты последних матчей
Анже
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Анже - Реймс 0:1 Ренн - Анже 2:0 Анже - Ланс 1:2 Ницца - Анже 1:0
Анже - Страсбург 0:1 Марсель - Анже 5:2 Анже - Сент-Этьен 0:1 Анже - Труа 2:1 Лорьян - Анже 0:0 Монпелье - Анже 4:1 Лина-Монлери - Анже 2:0 Анже - Клермон 0:1 Реймс - Анже 1:2 Анже - Монако 1:3 Ланс - Анже 2:2 Анже - Лорьян 1:0 Лилль - Анже 1:1 Анже - Ницца 1:2 Сент-Этьен - Анже 2:2 ПСЖ - Анже 2:1
Брест
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Брест - Марсель 1:4 Ланс - Брест 0:1 Брест - Лорьян 0:1 Реймс - Брест 1:1
Брест - Труа 5:1 Ренн - Брест 2:0 Нант - Брест 2:0 Брест - Лилль 2:0 ПСЖ - Брест 2:0 Брест - Ницца 0:3 Брест - Бордо 3:0 Труа - Брест 1:1 Динан-Леон - Брест 0:0 Брест - Монпелье 0:4 Марсель - Брест 1:2 Брест - Сент-Этьен 1:0 Бордо - Брест 1:2 Брест - Ланс 4:0 Лорьян - Брест 1:2 Брест - Монако 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|29
|20
|5
|4
|59 - 27
|65
|2.
|Ренн
|6:0 Заявка
|29
|16
|4
|9
|63 - 27
|52
|3.
|Ницца
|Заявка
|28
|15
|6
|7
|39 - 21
|50
|4.
|Марсель
|Заявка
|28
|14
|8
|6
|43 - 27
|50
|5.
|Страсбург
|0:0 Заявка
|29
|13
|9
|7
|50 - 32
|48
|6.
|Лилль
|Заявка
|29
|12
|10
|7
|38 - 35
|46
|7.
|Ланс
|Заявка
|29
|12
|8
|9
|45 - 39
|44
|8.
|Монако
|Заявка
|29
|12
|8
|9
|43 - 30
|44
|9.
|Лион
|Заявка
|28
|11
|9
|8
|40 - 37
|42
|10.
|Нант
|Заявка
|29
|12
|6
|11
|36 - 31
|42
|11.
|Монпелье
|2:0 Заявка
|29
|12
|5
|12
|43 - 40
|41
|12.
|Реймс
|Заявка
|28
|8
|11
|9
|32 - 31
|35
|13.
|Брест
|0:1 Заявка
|29
|9
|8
|12
|36 - 43
|35
|14.
|Анже
|1:0 Заявка
|29
|8
|8
|13
|32 - 41
|32
|15.
|Труа
|Заявка
|29
|7
|8
|14
|27 - 42
|29
|16.
|Лорьян
|0:0 Заявка
|29
|6
|10
|13
|24 - 43
|28
|17.
|Клермон
|Заявка
|29
|7
|7
|15
|28 - 51
|28
|18.
|Сент-Этьен
|Заявка
|29
|6
|9
|14
|29 - 51
|27
|19.
|Метц
|0:6 Заявка
|29
|4
|11
|14
|25 - 52
|23
|20.
|Бордо
|0:2 Заявка
|29
|4
|10
|15
|38 - 70
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|14
|13
|1
|0
|34 - 7
|40
|2.
|Ренн
|6:0 Заявка
|15
|11
|1
|3
|39 - 9
|34
|3.
|Нант
|Заявка
|15
|9
|2
|4
|24 - 14
|29
|4.
|Монако
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|29 - 13
|28
|5.
|Страсбург
|0:0 Заявка
|14
|8
|3
|3
|28 - 13
|27
|6.
|Лион
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|25 - 18
|26
|7.
|Ланс
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|26 - 16
|26
|8.
|Лилль
|Заявка
|14
|6
|6
|2
|19 - 16
|24
|9.
|Монпелье
|2:0 Заявка
|15
|7
|3
|5
|24 - 18
|24
|10.
|Ницца
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|19 - 14
|23
|11.
|Марсель
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|22 - 16
|20
|12.
|Анже
|1:0 Заявка
|15
|6
|1
|8
|16 - 18
|19
|13.
|Брест
|0:1 Заявка
|14
|5
|3
|6
|21 - 22
|18
|14.
|Реймс
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|18 - 13
|17
|15.
|Лорьян
|0:0 Заявка
|14
|4
|5
|5
|11 - 14
|17
|16.
|Сент-Этьен
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|18 - 27
|15
|17.
|Труа
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|13 - 14
|15
|18.
|Клермон
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|14 - 19
|14
|19.
|Бордо
|0:2 Заявка
|15
|2
|5
|8
|20 - 29
|11
|20.
|Метц
|0:6 Заявка
|14
|1
|6
|7
|15 - 25
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Марсель
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|21 - 11
|30
|2.
|Ницца
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|20 - 7
|27
|3.
|ПСЖ
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|25 - 20
|25
|4.
|Лилль
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|19 - 19
|22
|5.
|Страсбург
|0:0 Заявка
|15
|5
|6
|4
|22 - 19
|21
|6.
|Ланс
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|19 - 23
|18
|7.
|Реймс
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|14 - 18
|18
|8.
|Ренн
|6:0 Заявка
|14
|5
|3
|6
|24 - 18
|18
|9.
|Монпелье
|2:0 Заявка
|14
|5
|2
|7
|19 - 22
|17
|10.
|Брест
|0:1 Заявка
|15
|4
|5
|6
|15 - 21
|17
|11.
|Лион
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|15 - 19
|16
|12.
|Монако
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|14 - 17
|16
|13.
|Метц
|0:6 Заявка
|15
|3
|5
|7
|10 - 27
|14
|14.
|Клермон
|Заявка
|15
|4
|2
|9
|14 - 32
|14
|15.
|Труа
|Заявка
|15
|4
|2
|9
|14 - 28
|14
|16.
|Нант
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|12 - 17
|13
|17.
|Анже
|1:0 Заявка
|14
|2
|7
|5
|16 - 23
|13
|18.
|Сент-Этьен
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|11 - 24
|12
|19.
|Бордо
|0:2 Заявка
|14
|2
|5
|7
|18 - 41
|11
|20.
|Лорьян
|0:0 Заявка
|15
|2
|5
|8
|13 - 29
|11
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Прогнозы на матч Анже 1:0 Брест
Исход игры
Анже
51.8% (59)
Ничья
32.5% (37)
Брест
15.8% (18)
Тотал 2.5
Больше
23.01% (26)
Меньше
76.99% (87)
Обе команды забьют
Да
50.44% (57)
Нет
49.56% (56)
Популярный счёт
1:0 Анже
31.6% (36)
1:1 Ничья
27.2% (31)
2:1 Анже
14.9% (17)
0:1 Брест
8.8% (10)
1:2 Брест
7% (8)
0:0 Ничья
5.3% (6)
2:0 Анже
3.5% (4)
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