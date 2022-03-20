Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

44' Удар от ворот произведет Брест

44' Капель Пьеррик из команды Анже наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

43' Кардона Ирвин получил желтую карточку от судьи

42' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

42' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

42' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

42' Матч возобновлен

41' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

40' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

40' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

40' Матч возобновлен

40' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

39' Г О О О О О Л - Буфаль Софьян из команды Анже забивает с точки! Удар был нанесен правой ногой! Марко Бизот прыгнул не в ту сторону.

37' Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

36' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

34' Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре

33' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

30' Анже выполняет удар от ворот.

29' Уронен Йере из команды Брест наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

29' Эбосс Энцо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

29' Белькебла Арис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

28' Ромен Тома получил желтую карточку от судьи

28' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

27' Удар от ворот произведет Брест

27' Игрок Буфаль Софьян из команды Анже неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

26' Удар от ворот произведет Брест

26' Эрей Кристоф предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

25' Капель Пьеррик навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

24' Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

23' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

23' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

22' Удар от ворот произведет Брест

21' Буфаль Софьян навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

20' Анже выполняет удар от ворот.

19' Думбия Сулейман предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

19' Бизот Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота

18' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

18' Белькебла Арис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

18' Думбия Сулейман нанес удар издали, а Марко Бизот отбил его обратно в игру!

17' Буфаль Софьян навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

16' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

15' Анже выполняет удар от ворот.

15' Игрок Онора Франк из команды Брест неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

15' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

14' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

13' Удар от ворот произведет Брест

10' Буфаль Софьян получает желтую карточку за нырок

9' Буфаль Софьян упал на газон, пытаясь заработать штрафной, но судья не поверил

9' Анже идет вперед с потенциально опасной атакой.

9' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

7' Удар от ворот произведет Брест

6' Игрок Думбия Сулейман из команды Анже неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

6' Удар от ворот произведет Брест

6' Игрок Баокен Стефан из команды Анже неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

5' Перейра-Лаже Матиаш имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.

5' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

2' Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Брест начинает с центра поля