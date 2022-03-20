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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Анже
1:0
Второй тайм: 77'

Стадион:
Брест
0'
9' Желтая карточка
Буфаль Софьян
28' Желтая карточка
Ромен Тома
1:0
39' Пенальти
Буфаль Софьян
43' Желтая карточка
Кардона Ирвин
77'

Ход матча

9'
Буфаль Софьян
 
28'
Ромен Тома
 
39'
Буфаль Софьян
1:0
43'
 
Кардона Ирвин
46'
 
Белайли Юсеф
Дель Кастильо Ромен
61'
 
Сатриано Мартин
Кардона Ирвин
61'
 
Ле Дуарон Жереми
Мунье Стив

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 4
  • 2 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 10
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 3
  • 58 Владение мячом, % 42

Владение мячом

Прогнозы 114
Анже 51.8% (59)
X 32.5% (37)
Брест 15.8% (18)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Анже
Ничья
Брест
2.45
3.13
3.56
Все Коэффициенты
16
Мандреа
Антони
2
Менди
Батиста
8
Траоре
Исмаэль
24
Ромен
Тома
3
Думбия
Сулейман
6
Эбосс
Энцо
15
Капель
Пьеррик
23
Бенталеб
Набиль
27
Перейра-Лаже
Матиаш
7
Буфаль
Софьян
19
Баокен
Стефан
40
Бизот
Марко
2
Дюверн
Жан-Кевин
5
Шардонне
Брендан
23
Эрей
Кристоф
20
Уронен
Йере
9
Онора
Франк
10
Агум
Люсьен
7
Белькебла
Арис
25
Дель
Кастильо
Ромен
15
Мунье
Стив
14
Кардона
Ирвин
Анже
4-3-2-1
Брест
4-4-2

История личных встреч

Анже
Брест

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
75%
3 победы 3 ничьи 0 побед

10 матчей

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 3 победы

14 матчей

21.4%
28.6%
50%
3 победы 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

7.1%
57.1%
35.8%
1 победа 8 ничьих 5 побед

Второй тайм

21.4%
57.1%
21.5%
3 победы 8 ничьих 3 победы

История матчей

Л1
1:1
Л1
0:0
Л1
3:2
Л1
0:1
Л1
0:1
Л2
1:2
Л2
0:0
Л2
1:0
Л2
2:1
Л2
2:0
Л2
1:2
Л2
2:1
Л2
1:2
Л2
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Анже
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Буфаль Софьян 6 (3) 0.21
Мангани Тома 6 (5) 0.21
Фюльжени Анжело 5 0.17
Траоре Исмаэль 3 0.1
Баокен Стефан 2 0.07
Ромен Тома 2 0.07
Чо Мохамед-Али 2 0.07
Унаи Аззедин 2 0.07
Перейра-Лаже Матиаш 1 0.03
Бенталеб Набиль 1 0.03
Кабо Джимми 0 0
Капель Пьеррик 0 0
Браими Билаль 0 0
Брест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Онора Франк 9 0.31
Февр Ромен 7 (5) 0.24
Мунье Стив 6 (1) 0.21
Ле Дуарон Жереми 5 0.17
Кардона Ирвин 3 0.1
Сатриано Мартин 3 0.1
Шардонне Брендан 2 0.07
Дель Кастильо Ромен 0 0
Дюверн Жан-Кевин 0 0
Ласне Пол 0 0
Бизот Марко 0 0
Белайли Юсеф 0 0
Пьер-Габриэль Ронаэль 0 0

Карточки

Анже
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Думбия Сулейман 6 1
Ромен Тома 6 0
Буфаль Софьян 6 0
Мангани Тома 5 0
Чо Мохамед-Али 3 1
Кабо Джимми 4 0
Фюльжени Анжело 4 0
Менди Батиста 4 0
Мансо Венсан 1 1
Капель Пьеррик 2 0
Нинга Казимир 2 0
Таиби Ванисс 2 0
Унаи Аззедин 2 0
Траоре Исмаэль 1 0
Бенталеб Набиль 1 0
Петкович Даниель 1 0
Эбосс Энцо 1 0
Мбок Джейсон 1 0
Брест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Агум Люсьен 6 0
Шардонне Брендан 4 1
Пьер-Габриэль Ронаэль 5 0
Маньетти Уго 4 0
Эрей Кристоф 3 0
Онора Франк 3 0
Мбок Хианга 3 0
Брассье Лилиан 3 0
Мунье Стив 2 0
Кардона Ирвин 2 0
Сатриано Мартин 2 0
Ласне Пол 1 0
Бизот Марко 1 0
Белькебла Арис 1 0
Белайли Юсеф 1 0
Ларсонне Готье 1 0
Дель Кастильо Ромен 1 0
Дюверн Жан-Кевин 1 0
Февр Ромен 1 0

Голы по времени матча

Забито

15
17
6 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 4
19 Не забивали 16
1
7%
1
6%
1-15
3
20%
1
6%
16-30
2
13%
4
24%
31-45
3
20%
6
35%
46-60
3
20%
3
18%
61-75
3
20%
2
12%
76-90

Пропущено

18
18
9 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 13
5
28%
2
11%
1-15
3
17%
5
28%
16-30
1
6%
3
17%
31-45
4
22%
2
11%
46-60
1
6%
3
17%
61-75
4
22%
3
17%
76-90

Забито

16
20
7 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 5
17 Не забивали 17
2
13%
3
15%
1-15
1
6%
2
10%
16-30
4
25%
2
10%
31-45
3
19%
1
5%
46-60
3
19%
6
30%
61-75
3
19%
6
30%
76-90

Пропущено

23
23
9 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 11
2
9%
4
17%
1-15
6
26%
2
9%
16-30
1
4%
3
13%
31-45
4
17%
2
9%
46-60
4
17%
5
22%
61-75
6
26%
7
30%
76-90

Забито

31
37
13 В 1-м тайме 13
18 Во 2-м тайме 24
12 Забивали первыми 9
8 Не забивали 5
3
10%
4
11%
1-15
4
13%
3
8%
16-30
6
19%
6
16%
31-45
6
19%
7
19%
46-60
6
19%
9
24%
61-75
6
19%
8
22%
76-90

Пропущено

41
41
18 В 1-м тайме 19
23 Во 2-м тайме 22
14 Пропускали первыми 19
22 Не пропускали 24
7
17%
6
15%
1-15
9
22%
7
17%
16-30
2
5%
6
15%
31-45
8
20%
4
10%
46-60
5
12%
8
20%
61-75
10
24%
10
24%
76-90

Результаты последних матчей

Анже
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Анже - Реймс 0:1 Ренн - Анже 2:0 Анже - Ланс 1:2 Ницца - Анже 1:0
Анже - Страсбург 0:1 Марсель - Анже 5:2 Анже - Сент-Этьен 0:1 Анже - Труа 2:1 Лорьян - Анже 0:0 Монпелье - Анже 4:1 Лина-Монлери - Анже 2:0 Анже - Клермон 0:1 Реймс - Анже 1:2 Анже - Монако 1:3 Ланс - Анже 2:2 Анже - Лорьян 1:0 Лилль - Анже 1:1 Анже - Ницца 1:2 Сент-Этьен - Анже 2:2 ПСЖ - Анже 2:1
Брест
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Брест - Марсель 1:4 Ланс - Брест 0:1 Брест - Лорьян 0:1 Реймс - Брест 1:1
Брест - Труа 5:1 Ренн - Брест 2:0 Нант - Брест 2:0 Брест - Лилль 2:0 ПСЖ - Брест 2:0 Брест - Ницца 0:3 Брест - Бордо 3:0 Труа - Брест 1:1 Динан-Леон - Брест 0:0 Брест - Монпелье 0:4 Марсель - Брест 1:2 Брест - Сент-Этьен 1:0 Бордо - Брест 1:2 Брест - Ланс 4:0 Лорьян - Брест 1:2 Брест - Монако 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 29 20 5 4 59 - 27 65
2. Ренн 6:0 Заявка 29 16 4 9 63 - 27 52
3. Ницца Заявка 28 15 6 7 39 - 21 50
4. Марсель Заявка 28 14 8 6 43 - 27 50
5. Страсбург 0:0 Заявка 29 13 9 7 50 - 32 48
6. Лилль Заявка 29 12 10 7 38 - 35 46
7. Ланс Заявка 29 12 8 9 45 - 39 44
8. Монако Заявка 29 12 8 9 43 - 30 44
9. Лион Заявка 28 11 9 8 40 - 37 42
10. Нант Заявка 29 12 6 11 36 - 31 42
11. Монпелье 2:0 Заявка 29 12 5 12 43 - 40 41
12. Реймс Заявка 28 8 11 9 32 - 31 35
13. Брест 0:1 Заявка 29 9 8 12 36 - 43 35
14. Анже 1:0 Заявка 29 8 8 13 32 - 41 32
15. Труа Заявка 29 7 8 14 27 - 42 29
16. Лорьян 0:0 Заявка 29 6 10 13 24 - 43 28
17. Клермон Заявка 29 7 7 15 28 - 51 28
18. Сент-Этьен Заявка 29 6 9 14 29 - 51 27
19. Метц 0:6 Заявка 29 4 11 14 25 - 52 23
20. Бордо 0:2 Заявка 29 4 10 15 38 - 70 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 14 13 1 0 34 - 7 40
2. Ренн 6:0 Заявка 15 11 1 3 39 - 9 34
3. Нант Заявка 15 9 2 4 24 - 14 29
4. Монако Заявка 15 8 4 3 29 - 13 28
5. Страсбург 0:0 Заявка 14 8 3 3 28 - 13 27
6. Лион Заявка 15 7 5 3 25 - 18 26
7. Ланс Заявка 15 7 5 3 26 - 16 26
8. Лилль Заявка 14 6 6 2 19 - 16 24
9. Монпелье 2:0 Заявка 15 7 3 5 24 - 18 24
10. Ницца Заявка 14 7 3 4 19 - 14 23
11. Марсель Заявка 14 5 5 4 22 - 16 20
12. Анже 1:0 Заявка 15 6 1 8 16 - 18 19
13. Брест 0:1 Заявка 14 5 3 6 21 - 22 18
14. Реймс Заявка 13 4 5 4 18 - 13 17
15. Лорьян 0:0 Заявка 14 4 5 5 11 - 14 17
16. Сент-Этьен Заявка 15 3 6 6 18 - 27 15
17. Труа Заявка 14 3 6 5 13 - 14 15
18. Клермон Заявка 14 3 5 6 14 - 19 14
19. Бордо 0:2 Заявка 15 2 5 8 20 - 29 11
20. Метц 0:6 Заявка 14 1 6 7 15 - 25 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Марсель Заявка 14 9 3 2 21 - 11 30
2. Ницца Заявка 14 8 3 3 20 - 7 27
3. ПСЖ Заявка 15 7 4 4 25 - 20 25
4. Лилль Заявка 15 6 4 5 19 - 19 22
5. Страсбург 0:0 Заявка 15 5 6 4 22 - 19 21
6. Ланс Заявка 14 5 3 6 19 - 23 18
7. Реймс Заявка 15 4 6 5 14 - 18 18
8. Ренн 6:0 Заявка 14 5 3 6 24 - 18 18
9. Монпелье 2:0 Заявка 14 5 2 7 19 - 22 17
10. Брест 0:1 Заявка 15 4 5 6 15 - 21 17
11. Лион Заявка 13 4 4 5 15 - 19 16
12. Монако Заявка 14 4 4 6 14 - 17 16
13. Метц 0:6 Заявка 15 3 5 7 10 - 27 14
14. Клермон Заявка 15 4 2 9 14 - 32 14
15. Труа Заявка 15 4 2 9 14 - 28 14
16. Нант Заявка 14 3 4 7 12 - 17 13
17. Анже 1:0 Заявка 14 2 7 5 16 - 23 13
18. Сент-Этьен Заявка 14 3 3 8 11 - 24 12
19. Бордо 0:2 Заявка 14 2 5 7 18 - 41 11
20. Лорьян 0:0 Заявка 15 2 5 8 13 - 29 11
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2
  • Второй тайм
  • Травма, повреждение
    78'
    Ох, нехорошо это выглядит. Онора Франк получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    77'
    Онора Франк на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 77'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 76'
    Ромен Тома предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 76'
    Брест пытается что-то создать.
  • 76'
    Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 75'
    Ромен Тома выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 75'
    Агум Люсьен из команды Брест отправил кросс в штрафную...
  • 75'
    Брест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 75'
    Онора Франк из команды Брест делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 75'
    Контроль мяча: Анже: 58%, Брест: 42%.
  • Фол, нарушение
    75'
    Агум Люсьен из команды Брест заходит слишком далеко, он валит Менди Батиста.
  • 74'
    Дюверн Жан-Кевин из команды Брест четко отыгрывает и скидывает мяч головой своему киперу.
  • 74'
    Жереми Ле Дуарон из команды Брест делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 74'
    Брест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 73'
    Белайли Юсеф из команды Брест делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 73'
    Брест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 73'
    Удар от ворот произведет Анже
  • 73'
    Белькебла Арис из команды Брест сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
  • 73'
    Брест пытается что-то создать.
  • 72'
    Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 71'
    Брест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 71'
    Брест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 71'
    Белайли Юсеф из команды Брест делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.
  • 71'
    Онора Франк из команды Брест делает пас партнеру.
  • 71'
    Брест пытается что-то создать.
  • Офсайд
    70'
    Буфаль Софьян из команды Анже в офсайде
  • 70'
    Анже пытается что-то создать.
  • 70'
    Контроль мяча: Анже: 59%, Брест: 41%.
  • 69'
    Брест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 69'
    Брест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 69'
    Брест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 69'
    Ромен Тома выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 69'
    Онора Франк из команды Брест отправил кросс в штрафную...
  • 68'
    Брест пытается что-то создать.
  • 68'
    Мандреа Антони выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    68'
    Белайли Юсеф из команды Брест подал угловой слева.
  • 67'
    Белайли Юсеф из команды Брест отдал передачу, которая была заблокирована.
  • 67'
    Брест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    66'
    Судья сигнализирует, что Белькебла Арис из команды Брест поставил подножку. Пострадал Буфаль Софьян
  • 66'
    Брест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 66'
    Матч возобновлен
  • 66'
    Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
  • 66'
    Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 65'
    Контроль мяча: Анже: 63%, Брест: 37%.
  • 65'
    Брест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 65'
    Белайли Юсеф из команды Брест делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 64'
    Брест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 64'
    Белайли Юсеф из команды Брест делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 64'
    Белайли Юсеф из команды Брест делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 63'
    Удар от ворот произведет Анже
  • 62'
    Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 61'
    Брест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 61'
    Брест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 61'
    Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 61'
    Тактическая замена. Мунье Стив уходит с поля и его заменяет Жереми Ле Дуарон
  • 61'
    Тактическая замена. Кардона Ирвин уходит с поля и его заменяет Сатриано Мартин
  • 60'
    Контроль мяча: Анже: 64%, Брест: 36%.
  • 60'
    Кардона Ирвин нанес удар головой, но Антони Мандреа спокойно отбил мяч.
  • 59'
    Дюверн Жан-Кевин из команды Брест отправил кросс в штрафную...
  • 59'
    Мунье Стив из команды Брест нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
  • 59'
    Уронен Йере из команды Брест отправил кросс в штрафную...
  • 59'
    Брест пытается что-то создать.
  • 58'
    Агум Люсьен из команды Брест делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 58'
    Кардона Ирвин из команды Брест делает заброс на партнера по команде.
  • 58'
    Брест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 57'
    Брест контролирует мяч.
  • 57'
    Брест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 56'
    Брест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 55'
    Удар от ворот произведет Анже
  • 55'
    О, нет. Из многообещающей позиции Белайли Юсеф из команды Брест наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
  • 55'
    Мунье Стив из команды Брест делает пас партнеру.
  • 55'
    Удар от ворот произведет Брест
  • 55'
    Анже пытается что-то создать.
  • 55'
    Контроль мяча: Анже: 66%, Брест: 34%.
  • Фол, нарушение
    54'
    Судья свистит. Мунье Стив атаковал сзади соперника. Это Буфаль Софьян заработал своей команде штрафной
  • 54'
    Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 53'
    Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 53'
    Брест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 52'
    Брест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 52'
    Брест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 51'
    Белайли Юсеф из команды Брест наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
  • Угловой
    51'
    Перейра-Лаже Матиаш из команды Анже подал угловой справа.
  • 51'
    Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 51'
    Эрей Кристоф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 51'
    Должен был быть гол! Капель Пьеррик имел отличный шанс, но Марко Бизот не дал голу состоятся!
  • 51'
    Баокен Стефан из команды Анже делает навес прямо в штрафную.
  • 50'
    Контроль мяча: Анже: 67%, Брест: 33%.
  • 50'
    Удар от ворот произведет Анже
  • 50'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    49'
    Агум Люсьен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • Травма, повреждение
    49'
    Мандреа Антони на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 49'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 49'
    Белайли Юсеф нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 49'
    Ромен Тома выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    48'
    Белайли Юсеф из команды Брест подал угловой справа.
  • 48'
    Белайли Юсеф из команды Брест отдал передачу, которая была заблокирована.
  • Угловой
    48'
    Онора Франк из команды Брест разыграл угловой с правого угла.
  • 48'
    Ромен Тома предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 48'
    Кардона Ирвин из команды Брест отправил кросс в штрафную...
  • 48'
    Онора Франк нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 47'
    Траоре Исмаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 47'
    Онора Франк из команды Брест отправил кросс в штрафную...
  • 47'
    Брест контролирует мяч.
  • 46'
    Матч возобновится спорным мячом
  • 46'
    Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей
  • 46'
    Тактическая замена. Дель Кастильо Ромен уходит с поля и его заменяет Белайли Юсеф
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Raymond Kopa. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 114
Анже 51.8% (59)
X 32.5% (37)
Брест 15.8% (18)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Анже
Ничья
Брест
2.45
3.13
3.56
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Где смотреть матч Анже 1:0 Брест онлайн

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Прогнозы на матч Анже 1:0 Брест

Исход игры
Анже
51.8% (59)
Ничья
32.5% (37)
Брест
15.8% (18)
Тотал 2.5
Больше
23.01% (26)
Меньше
76.99% (87)
Обе команды забьют
Да
50.44% (57)
Нет
49.56% (56)
Популярный счёт
1:0 Анже
31.6% (36)
1:1 Ничья
27.2% (31)
2:1 Анже
14.9% (17)
0:1 Брест
8.8% (10)
1:2 Брест
7% (8)
0:0 Ничья
5.3% (6)
2:0 Анже
3.5% (4)
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